DHA YURT BÜLTENİ - 13

Bayram tatilinin 9 gününde kazalarda bilanço ağır: 100 ölü, 439 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 100\'E, YARALI SAYISI İSE 439\'A ÇIKTI

Adıyaman\'da 3, İzmir, Tekirdağ ve Sinop\'ta 6 kaza daha meydana geldi. Bu kazalarda 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Böylece bayramın 3\'üncü gününde meydana gelen 19 kazada, ölü sayısı 14\'e, yaralı sayısı ise 55\'e çıktı.

Kurban Bayramı tatilinin ilk 9 gününde ise kaza sayısı 148, ölü sayısı 100, yaralı sayısı ise 439 oldu.

Haber: İSTANBUL,(DHA)

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Kocaeli\'nde tatilcilerin dönüş yoğunluğu (3)

YOĞUNLUK AKŞAM DA DEVAM ETTİ

TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu İstanbul istikameti Kocaeli kesiminde akşam da yoğunluk devam etti. TEM Otoyolu\'nun Sapanca ile İzmit Bekirdere rampası arasında belirli aralıklarla yoğunluk oluşurken, araçlar yavaş ilerledi. TEM Otoyolu\'nun Dilovası rampasında da yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar ağır seyretmek durumunda kaldı. Araç kullanmaktan yorulan bazı sürücüler yol kenarlarında bulunan tesislerde bir süre mola verdikten sonra yollarına devam etti. Trafik ekipleri TEM Otoyolunda emniyet şeritlerini ihlal eden sürücüleri ise sık sık uyardı. Yoğunluğun gece boyunca ve yarın devam etmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gece araç yoğunluğu görüntüleri

Haber-Kamera: Ergün AYAZ / KOCAELİ,(DHA)

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Kurbanlık satışından kazandığı 1 milyon lirası yandı



ÇORUM’un Gemet Köyü\'nde bir ev, elektrik kontağından çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Besicilik yapan ev sahibi Musa Kaya, yangında kurbanlık satışından elde ettiği yaklaşık 1 milyon liranın da yandığını söyledi.

Kent merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Gemet Köyü\'nde besicilik yapan Musa Kaya ve kardeşlerine ait mandıranın bitişiğindeki evde elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Yangına ilk müdahaleyi Musa Kaya ve ailesi yaptı. İhbar üzerine sevk edilen Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Besici Musa Kaya, yangında kurbanlık satışından elde ettiği 1 milyon liranın da yandığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Paraları yanan Musa Kaya açıklama

- Yangın yerinden görüntü

- Detaylar

(SÜRE: 6 Dk) - (BOYUT: 270 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR / ÇORUM,(DHA)

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Marmaris\'te 24 kaçak yakalandı



MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye hazırlanan 24 kaçak yakalandı. Kaçaklarla birlikte insan kaçakçısı, biri Türk, diğeri Suriyeli 2 kişi de gözaltına alındı.

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yasadışı yollardan Yunanistan adalarına geçeceği belirtilen kaçakların bir apart otelde kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Dün saat 03.30 sıralarında apart otele, Hisarönü Mahallesi\'nde bir koya ve 34 HH 9627 plakalı kamyonete düzenlenen baskında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 Suriyeli, 1 İranlı ve 3 Lübnanlı, toplam 24 kaçak yakalandı. Kaçakların kendilerini Yunan adalarına götürmesi için anlaştığı belirtilen biri Türk, diğeri Suriyeli 2 kişi de gözaltına alındı. 26 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

YEMEK VERİLDİ, ÇOCUKLAR OYUN OYNADI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği\'nde ifadeleri alınan göçmenlere yiyecek ve içecek ikram edildi. Ağlayan ve korkan çocuklara çikolata ile çeşitli küçük oyuncaklar verildi. Çikolatalarını yiyen çocuklar karşılarında kameramanları görünce oyunlar oynadı, el sallayarak öpücükler gönderdi. Gözaltına alınan 24 kaçağın işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderileceği, 2 insan kaçakçısının ise ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Marmaris KOM Grup Amirliği önünden görüntü

- Göçmenlerden görüntü

- Göçmen çocukların oynaması ve el sallamasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS(Muğla),(DHA)

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Bolu\'da orman yangını(2)

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bolu\'nun Göynük İlçesi\'nde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. 3 ayrı bölgede devam eden yangına Bolu itfaiye ekiplerinin yanı sıra Sakarya, Adapazarı, Düzce, Kocaeli ve Bilecik\'ten bölgeye sevk edilen ekipler müdahale ediyor. İlçe sakinleri de yangını söndürme çalışmalarına katılıyor.

KAYMAKAM VEKİLİ: YANGIN SİGARADAN ÇIKTI

Mudurnu İlçesi Kaymakamı ve Göynük Kaymakam Vekili Efecan Şahin, yangının sigara izmaritinden çıktığını düşündüklerini ifade ederek, \"Yangının yoldan geçen bir araçtan atılan sigara izmariti nedeniyle çıktığını düşünüyoruz. 3 tane yangın söndürme helikopteri Orman Genel Müdürlüğü\'müz tarafından bölgeye intikali sağlandı. 25 tane arazöz takviyesi geldi ve 4 tane dozerimiz çalışıyor. Şu anda ne kadar alanın yandığını tespit edemedik. Amacımız yangının yerleşim bölgelerinden uzak tutulması ve yangının bertaraf edilmesi. Yangın felaketini atlatmak için elimizden geleni yapıyoruz.ö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yangndan görüntüler

-Yangına müdahale edilmesi

-İtfaiye ve köylülerin çalışması

-Yaşanan panik

-Belediye Başkanı ve Kaymakam ile röportaj

-Detaylar

Süre: 05.22 - Boyut: 171.2 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / GÖYNÜK(Bolu),(DHA)

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Arazi kavgasında baba-oğul öldü



ORDU\'nun Akkuş İlçesi\'nde İbrahim V., arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 55 yaşındaki Üzeyir Şahin ile 22 yaşındaki oğlu Mustafa Şahin\'i tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, bugün Akkuş İlçesi Salman Mahallesi Dağyolu\'nda meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan İbrahim V. ile aynı zamanda akraba olan komşusu Üzeyir ve oğlu Mustafa Şahin arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sınasında İbrahim V., yanındaki tabancayı çekip, baba oğula kurşun yağdırdı. Üzeyir Şahin ve Mustafa Şahin olay yerinde yaşamını yitirdi.

Baba ve oğlunun cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Akkuş Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan İbrahim V. ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Haber: AKKUŞ(Ordu),(DHA)

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Sinop\'ta kaza: 1 ölü, 2 yaralı



SİNOP-Boyabat karayolunda bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Sinop- Boyabat karayolunda meydana geldi. Henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobilde bulunan Kazım Pekcan olay yerinde yaşamını yitirdi, Seda Nur Şahin ve Halim Altunbaş ise ağır yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber: İbrahim ASLAN / SİNOP,(DHA)

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Kahta\'da iki ayrı kaza: 1 ölü, 4 yaralı



ADIYAMAN’ın Kahta İlçesi\'nde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İlk kaza, akşam saatlerinde Narince Köyü yakınlarında meydana geldi. Abuzer Demir yönetimindeki 02 KU 057 plakalı minibüs ile Mehmet Uyan yönetimindeki 33 AZE 52 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Demir ve Uyan ile minibüste bulunan Hasan Demir (41) yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Uyan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İkinci kaza ise, Mülk Köyü yakınlarında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkıp şarampole devdildi. Kazada otomobildeki Mariye Avseren ve Aysel Avseren yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Haci BOZKURT / KAHTA(Adıyaman),(DHA)

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