DHA YURT BÜLTENİ - 12

KASTAMONU ŞEHİDİNİ GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI

BİNGÖL\'de PKK\'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Jandarma Er Şevki Eren Yatkın memleketi Kastamonu\'nun Cide ilçesi Çayyaka köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Bingöl\'ün Yedisu ilçesinde, jandarmanın bulunduğu araca, PKK\'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Jandarma Er Şevki Eren Yatkın\'ın (20) cenazesi Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Çayyaka köyüne askeri helikopterle getirildi. Buradan şehidin naaşı evinin önüne getirilerek helallik alınıp dualar okundu. Daha sonra askerlerin omuzlarının üzerinde taşınan Şehit Yatkı’nın tabutunun arkasında vatandaşlar dev bir Türk bayrağı taşıyarak, köy meydanından “Şehitler ölmez vatan bölünmezö sloganı attı ve tekbir getirilerek köy camiine getirildi.

İkindi namazının ardından köy camiinde kılınan cenaze namazına babası Ahmet, annesi Zehra ablası Esin ve Türk bayrağı tişörtü giyen kardeşi Erdem, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Vali Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, AK Parti Mİlletvekilleri Hakkı Köylü, Metin Çelik ve Murat Demir, şehidin ailesi ve köylüler katıldı. Cenaze namazı öncesi şehidin kardeşi Erdem Yatkın, tabutun üzerine Türk bayrağı sererek, sarıldı ve \"Abim benim\" diye gözyaşı döktü.

Şehit Piyade Jandarma Er Şevki Eren Yatkın’ın 3,5 aydır vatani görevini yaptığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Şehidin askerlerin omuzlarında taşınması

-Kardeşinin tabutun üzerine Türk bayrağı koyması

-Cenaze namazı

-Detaylar

Gürkan YILMAZ/CİDE, (Kastamonu), (DHA)-

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SEMİNERDEN DÖNEN ÖĞRETMENLER KAZA YAPTI: 6 YARALI



ISPARTA\'nın Şarkikaraağaç ilçesinde seminerden dönen öğretmenlerin bulunduğu otomobil, bir araçla çarpıştı. Kazada, 5\'i öğretmen, 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Isparta\'ya bağlı Arak köyü yakınlarında meydana geldi. Erkan Karataş yönetimindeki 32 HB 017 plakalı otomobille çevre yolundan sanayiye geçiş yapan Nihat Özdemir yönetimindeki 41 HA 869 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Erkan Karataş ile aynı araçtaki Hatice Akdemir, Gökhan Akdemir, Sümeyye Ünver ve Melek Yaşamış ile diğer aracın sürücüsü Nihat Özdemir yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. aralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Erkan Karataş ve araçtakilerin ilçede görevli öğretmen olduğu ve Arak Köyü İlkokulu\'ndan seminerden döndüğü belirtildi.



Görüntü Dökümü

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- Olay yeri görüntüleri (cep telefonu)

HABER- KAMERA: Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ (Isparta), (DHA)

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FATMA GİRİK: TALAT BULUT, DOĞRU DÜZGÜN BİR AİLE BABASIDIR



MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ünlü oyuncu Fatma Girik, kahvaltı üzerine restoran açan arkadaşının işletmesinde garsonluk yaptı. Restorana gelen müşterilerden sipariş alıp, servis yapan Girik, oyuncu olarak da garsonluk yapmadığına dikkat çekerek, farklı bir deneyim yaşadığını söyledi. Girik, Talat Bulut\'la ilgili taciz iddiaları için de,\"Böyle bir şey imkansız, doğru düzgün bir aile babasıdır\" dedi.

Ünlü sinema oyuncusu Fatma Girik, Bodrum\'un Dağbelen Mahallesi\'nde kahvaltı üzerine işletme açan aile dostları Defne Güner\'e destek vermek için ziyarette bulundu. Mekanda kahvaltı da yapan Girik, ardından işe koyularak iş önlüğünü taktı. Sipariş defterini ve kalemini eline alan Girik, restorana gelen müşterilerden siparişlerini aldı, servislerini yaptı ve çaylarını doldurdu. Güler yüzlü olarak müşterilerle ilgilenen Girik, yaptığı şakalarla dikkat çekti. Girik\'in müşterilere, \"Ödemeyi nasıl yapacaksınız\" sorusuna \"kredi kartı\" yanıtı verilmesi üzerine \"Bu ödeme şekli çok klasik. Öpücük kabul ediyoruz\" demesi güldürdü. Müşteriler de Girik\'i öpmek için sıraya girdi. Keyifli bir gün geçiren Girik, 3 hafta önce yeni mekan açan aile dostlarına destek olmak amacıyla geldiğini ve garsonluk yaparak destek olmak istediğini söyledi.

Kalçasına 1,5 yıl önce protez takılan Girik, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Girik, \"Sağlık durumum iyi. Ama biraz naz yapıyorum sizlere. Onun dışında da çok oturduğum zaman, dizim kilitleniyor. Başka bir sıkıntım yok\" dedi.

Arkadaşlıkla ilgili de konuşan Girik, \"Seni seviyorum, canım cicim ile olmuyor. Arkadaşlık, dostluk başka bir şey. Başka şeylerle belli etmek lazım. Onun için Defne\'ye yardım etmeye çalışıyorum, çalıştığım kadar işte. Çok keyifliydi benim için, filmlerde de hiç garson rolünü oynamadım, değişiklik oldu\" dedi.

\'ORİJİNAL PROJE GELSİN\'

Gelen proje teklifleri olduğunu da söyleyen Girik, orijinal bir proje teklifi beklediğini belirterek, \"Hep aynı şeyler, bir tane orijinal bir şey gelsin. Oradan çalma, buradan çıkma olmasın. Dizi, film seyrediyorum. Seyrederken şimdi bunu diyecek diyorum, onu söylüyor. Şimdi böyle olacak diyorum, aman sonra da bu olur diyorum ve kapatıyorum. Sahiden de öyle oluyor orijinal bir çalışma olursa değerlendirebilirim\" dedi. Yeşilçam oyuncularına yeni projelerde yer verilmemesine de tepki gösterdi.

SANATÇI ARKADAŞI BULUT\'A DESTEK.

Talat Bulut\'un set çalışanını taciz ettiği iddialarına da değinen Girik, \"En sevdiğim ve en beğendiğim sanatçılardan birisi Talat Bulut. Doğru düzgün bir aile babasıdır. Böyle bir şey imkansız, kalıbımı basarım yani onun adına. Duyunca çok şaşırdım. Niye herkes çıkıp zamanında söylememiş. Korkmuşlar mı Talat Bulut\'tan. Çünkü yalan herhalde, arka arkaya ortaya çıkınca inandırıcı olmuyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Fatma Girik\'ten genel detay görüntüler,

- Girik\'in önlüğünü takıp, müşterilerden sipariş alması, servis yapması.

- Fatma Girik ile röp vardır.

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla) , DHA)

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ESKİŞEHİR\'DE \'ROBOTİK KODLAMA\' SERGİSİ

ESKİŞEHİR\'de öğrencilerin okullarında bir yıl süresince yapmış oldukları çalışmalardan oluşan \'Robotik Kodlama Sergisi\', bir alışveriş merkezinde açıldı.İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, kent merkezinde bulunan 18 lise ve ortaokullarda öğrencilerin robotik, kodlama ve tasarım teknolojilerini tanıtmak, yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla yaptıkları çalışmalarla sergi düzenlendi. Üniversite Caddesi\'ndeki bir alışveriş merkezindeki \'Robotik Kodlama\' adlı sergisinin açılış törenine Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Vali Yardımcısı Akın Ağca, Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen ile çok sayıda kişi katıldı.

Milletvekili Harun Karacan açılışta yaptığı konuşmada, \"artık liselerimiz birbirleriyle yarışıyor. Burada Avrupa birincisi, ikincisi, üçüncüsü var. Dünya sıralamasına girenler var. Eskişehir gerçekten artık kabına sığmıyor.Eğitimiyle, öğrencisiyle ve gençleriyle İnşallah hak ettiği yerlerde olacak, Türkiye hak ettiği yerlerde olacak. Türkiye\'nin artık genç kuşaktan büyük beklentileri var. Genç kuşakların Türkiye\'nin dünyadaki sıralamasında büyük rolü olacak\" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi gezildi. Sergide öğrencilerin yaptıkları \'Denge robotu\', \'Yol aydınlatması\', \'Dedektör\', \'Zehirlenmeyen akıllı ev\' ve \'Biyonik el\' adlı çalışmaları ilgi gördü.

Görüntü Dökümü:

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-Sergiden genel görüntü,

-Öğrencilerin yaptığı çalışmalar,

-Öğrenci ve öğretlenlerin çalışmalar hakkında bilgi vermesi,

-Açılışın yapılması,

-Milletvekili Harun Karacan\'ın konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/DHA

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BODRUM\'DA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesindeki hareketlilik, okulların tatil olmasıyla birlikte artmaya başladı. Ramazan Bayramı\'na sayılı günler tatil fırsatı değerlendirmek isteyen yerli turistler de ilçeye akın etti. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı (BODER) Halil Özyurt, bayramda Bodrum\'daki otellerde yer olmadığını, belki küçük boşluklar olabileceğini söyledi.

Okulların kapanmasıyla birlikte, seçim öncesinde, bayramı da değerlendirerek tatil yapmak isteyenler Bodrum\'da hareketlilik yarattı. İlçedeki yoğunluk trafiğe de yansırken, Turgutreis\'e gidiş istikametinde trafik zaman zaman durma noktasında geldi, uzun kuyruklar oluştu. BODER Başkanı Halil Öztürk, \"Bu haftadan itibaren bir hareketlenme oldu. İç pazarda özellikle bayağı hareket var. Bayramda da neredeyse yer yok Bodrum\'da. Ufak tefek belki küçük boşluklar olabilir, ama bayram dolu geçecek. Bir de bu bayram tatili biraz kısa. Bir sonraki hafta da seçim var. Seçim günü de biraz etkiledi. Seçim olmasaydı da öğrencilerin sınavları vardı. Ama yine tatilini haziran ayına planlayan çok sayıda kişi, tercihe göre izinleriyle birleştirip, bu bayramı tatil olarak değerlendirmeyi tercih etti. Bu nedenle bayramdan sonra ki hafta da hareketli geçer. 24 Haziran\'da da 2-3 günlük bir boşluk olabilir. Tabii ki insanlar oy kullanmaya gidecekler\" dedi.

Dış pazarda da bir yükseliş olduğunu belirten Öztürk, \"Dış pazarın bu sene daha iyi olacağını bekliyorum. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmazsa, veriler iyi görünüyor. Dış pazarda da bu sene 2015\'i yakaladık. 2014\'ü de yakalayabilir miyiz bilmiyorum. 2014 sezonunda zirveyi görmüştük. 2016-2017 sezonunda ise yaşanılan olumsuzluklar sonucu çok kötü geçerek, dibi görmüştük. Şu anda gözlemlediğimiz kadarıyla gelen rezervasyon verileriyle, 2015\'i yakaladık\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İlçedeki trafik yoğunluğundan görüntü

Haber- Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

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KALDIRIMDA YÜRÜYEN KADIN CANINI SON ANDA KURTARDI

BURSA’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen özel halk otobüsü, otomobil ve motosikletin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaldırımda yürüyen bir kadının kaçarak canını son anda kurtardığı kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İnegöl’ün Süleymaniye Mahallesi Gaziler Sokak ta seyir halinde olan Mehmet Bayram yönetimindeki 16 Y 6089 plakalı otomobil ve aynı yönde seyir halinde olan İbrahim Ertem Dere\'nin kullandığı 16 BLU 36 plakalı motosiklet, Altay Caddesi üzerinde seyir halinde olan Rıza Demirci\'nin idaresindeki 16 M 06093 plakalı Özel Halk Otobüsü ile çarpıştı. Şiddetli çarpışma sırasında kaldırımda yürüyen kadın kaçarak canını zor kurtartarırken, kazada motosiklet sürücüsü Ertem Dere ile özel halk otobüsünde yolcu olan Sahine Yılmaz ve Sezgin Salar yaralandı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslar ile İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yaralıların görüntüleri

Kamera görüntüsü

Detaylar

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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KENENİN ISIRDIĞI ASKER, HASTANEYE KALDIRILDI

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde vatani görevini yapan er M.Ç (19) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İslahiye 106\'ncı Topçu Alay Komutanlığı Şehit Alpay Başaran Kışlası\'nda vatani görevini yapan asker M.Ç.\'yi iddiaya göre dün akşam kene ısırdı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle islahiye Devlet Hastanesi\'ne götürülen asker, ileri tetkik amacıyla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İslahiye Devlet hastanesi

- Acil girişi

- Acil koridoru

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP (DHA)

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YAĞ FABRİKASINDAKİ YANGIN KORKUTTU

GAZİANTEP\'in Nurdağı İlçesinde, bir yağ fabrikasının ambalaj deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, dün akşam saatlerinde Nurdağı- Kahramanmaraş yolu üzerinde bulunan yağ fabrikasının ambalaj deposunda çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede depoyu sardı. Fabrika çalışanlarının ihbarıyla olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Soğutma çalışması yapılan yangında yaralanan olmazken, fabrikada zarar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yangın yeri

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kadir ÇELİK- Kamera: GAZİANTEP-DHA)

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