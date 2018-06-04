DHA YURT BÜLTENİ - 12

Kayseri\'de şehit acısı



HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün ile Dağlıca arasında PKK\'lı teröristlerin güdümlü füze saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Orhan Özkan\'ın (29) acı haberi memleketi Kayseri\'ye ulaştı.

Hakkari\'nin sınıra sıfır noktasında yol güvenliğini sağlayan askeri birliğe, Irak’ın kuzeyindeki Basyan bölgesindeki Khala Dağı’ndan PKK’lı teröristler tarafından güdümlü füze ile saldırı düzenlendi. Olayda 3 asker şehit olurken, 2 asker yaralandı. 3 şehit asker arasında bulunan Piyade Sözleşmeli Er Orhan Özkan\'ın acı haberi Kayseri\'ye ulaştı. Askeri yetkililer acı haberi şehidin Talas Mevlana Mahallesinde yaşayan eşi Özlem ve annesi Hatice Özkan\'a verdi. Aile acı haber sonrası sinir krizi geçirdi. 5 yaşında Elif isminde kız çocuğu bulunan şehit Özkan\'ın babasının da yıllar önce vefat ettiği öğrenildi. Şehidin ailesinin yaşadığı binaya Türk bayrakları asılırken, akraba ve yakınları taziyeye geldi. Şehit Özkan\'ın yarın öğle namazında kılınacak cenaze namazının ardından Garnizon şehitliğinde toprağa verileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ,(DHA)

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Adana\'ya şehit ateşi düştü



HAKKARİ\'de Şemdinli ilçesi sıfır noktasında Irak kuzeyindeki PKK\'lı teröristlerce tanksavar saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Koç\'un (27) memleketi Adana\'daki baba ocağına ateş düştü.

Hakkari\'nin sınıra sıfır noktasında yol güvenliğini sağlayan askeri birliğe, Irak’ın kuzeyindeki Basyan bölgesindeki Khala Dağı’ndan PKK’lı teröristler tarafından tanksavar saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Koç\'un şehadet haberi, Adana\'nın Yüreğir ilçesinde oturan ailesine askeri heyet tarafından verildi. Şehidin merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi\'ndeki evine sağlık ekibi eşliğinde gelen askeri heyet, acı haber baba Şakir ve anne Rukiye Koç\'a verdi. Oğullarının şehit olduğunu öğrenip fenalık geçiren acılı anne ve babaya hazırda bekleyen sağlık ekibi müdahale etti. Acı haberi duyan yakınları ve komşuları taziye için şehidin evine akın etti. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrağı asıldı.

7 KARDEŞİN EN BÜYÜĞÜ

Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde sınırın sıfır noktasında PKK\'lıların tanksavarlı saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Koç\'un yaklaşık 5 yıldır askeriyede görev yaptığı belirtildi. Şehit Koç’un bekar ve 7 kardeşin en büyü olduğu öğrenildi. Doğu görevinin bitmesine 4 ay kala şehit düştüğü aktarılan Uzman Çavuş Muhammet Koç\'un, son olarak bir ay önce izinli olarak baba evine geldiği bildirildi. Şehidin cenazesi, yarın memleketi Adana\'da toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şehidin baba evinden görüntü

- Şehidin baba evine asılan Türk bayrağından görüntü

- Evin önündeki ambulanstan görüntü

- Evin bulunduğu sokağa Türk bayraklarının asılması

- Evin önüne kurulan taziye çadırından görüntü

- Taziye için eve gelenlerden görüntü

SÜRE: 01\'14\" - BOYUT: 75,2 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

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Destici: Demirtaş ve Apo arasında ne fark var?



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, terör konusuna değinerek HDP\'yi eliştirdi. Destici, \"Demirtaş ve Apo arasında ne fark var? Biri Kandil\'in, biri onun Meclis\'teki temsilcisi, sözcüsü\" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Çubuk\'ta Alperen Ocakları\'nın iftarına katıldı. Yemek sonrası vatandaşlara seslenen Destici, Millet İttifakı bileşenlerini HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş\'a özgürlük söylemleri üzerinden eleştirdi. Destici, \"Güya milletten, devletten yana olduğunu, demokrasiden yana olduğunu söyleyenler ne diyorlar? Ona özgürlük istiyorlar. Utanmasalar Apo\'ya da özgürlük diyecekler. Ben size buradan soruyorum; Demirtaş ve Apo\'nun arasında ne fark var? Biri Kandil\'in lideri, biri onun sözcüsü, meclisteki temsilcisi. Ne farkı var? Ha Apo, ha Karayılan, Ha Demirtaş… Bunların hiçbirisinin birbirinden farkı yok\" diye konuştu.

Destici, Demirtaş\'ın Kobani olayları bahanesiyle terör örgütü yandaşlarını ayaklanmaya çağırdığını belirterek, \"Terörle müzakere olmaz, sadece mücadele edilir. Devletimiz mücadeleye geçtiği günlerde birileri çıktı, biliyorsunuz Kobani\'yi, Ayn El Arab\'ı bahane etti ve milleti 6-7 Ekim\'de ayaklanmaya çağırdı. Kimdi bu ayaklanmaya çağıran; o dönemin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş. Bu ayaklanma çağrılarından sonra bir kısım kentlerde PKK ve yandaşları sokağa döküldüler ve 50\'nin üzerinde vatandaşımızı, Türk kardeşimizi şehit ettiler. Şimdi onun hesabını veriyorlar\" ifadesini kullandı.

Kürtlerin haklarının savunucusu olduklarını da dile getiren Destici, \"Eğer Kürt kardeşlerimizin bir talebi varsa, bir haksızlığa uğruyorlarsa, haklarını alamıyorlarsa biz sonuna kadar onların yanındayız ve haklarının savunucularıyız. Ne istiyorlarsa bizden istesinler. Bizim yüreğimiz de, gönlümüz de, partimiz de, ocağımız da, evimiz de, barkımız da, Cumhur İttifakımız da sonuna kadar onlara açıktır\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber: ANKARA,(DHA)

*GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK*

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Demirkazık\'ta 3 dağcı mahsur kaldı



NİĞDE\'nin Çamardı İlçesinde bulunan Demirkazık Dağı\'na tırmanan 3 dağcı iniş sırasında yoğun sisi nedeniyle kayboldu.

Bireysel tırmanış yapan 3 dağcı, 3 bin 750 rakımlı Demirkazık Dağı\'nın zirvesine çıktı. İnişe geçen 3 kişi, 3 bin 500 metredeki Peck Kulvarı\'nda yoğun sis nedeniyle ilerleyemedi. Mahsur kalan dağcıların yetkililere haber vermesi üzerine bölgeye AKUT, AFAD, UMKE ve JAK ekipleri sevk edilirken, Demirkazık dağ evinde kriz masası kuruldu. Dağcılardan birinin rahatsızlandığı belirtilirken, Ankara\'dan gelecek helikopter ile dağcılara ulaşılması planlanıyor.

Haber: Ali KADI-Adnan ÇELEBİ / ÇAMARDI(Niğde),(DHA)

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Zehir pompasını ağzıyla açmaya çalışan adam öldü



DENİZLİ\'nin Çivril ilçesinde 61 yaşındaki Selami Çorbacıoğlu, bahçesindeki meyve ağaçlarına zehir atarken tıkanan pompanın ucunu ağzıyla açmaya çalıştıktan sonra fenalaştı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Çorbacıoğlu hayatını kaybetti.

Olay, bugün gündüz saatlerinde Emirhisar Mahallesi\'ndeki bir bahçede meydana geldi. Selami Çorbacıoğlu, meyve ağaçlarına pompayla zehir ilacı atmaya başladı. Zehir makinesinin tıkandığını fark eden Çorbacıoğlu, ucunu ağzıyla üfleyerek açmak istedi. Bir süre sonra fenalık geçiren Çorbacıoğlu, yakınları tarafından zehirlenme şüphesiyle Çivril Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne sevk edilen Çorbacıoğlu yolda kalp krizi geçirince aynı hastaneye geri getirildi. Burada tekrar tedaviye alınan Çorbacıoğlu yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Haber: Tunay YAZICI / ÇİVRİL(Denizli),(DHA)

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Kardeşini öldürdü



KONYA\'nın Kadınhanı ilçesinde Osman Atılgan (55), kardeşi Orhan Atılgan\'ı (48) tabancayla göğsünden vurup öldürdü, ardından da jandarmaya teslim oldu.

Olay, saat 23.30 sıralarında Kadınhanı ilçesi Atlantı Mahallesi\'nde meydana geldi. Osman Atılgan, kardeşi Orhan Atılgan\'ın evine gitti. Burada iki kardeş arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Osman Atılgan, tabancayla kardeşi Orhan Atılgan\'ın üzerine ateş açtı. Göğsünden yaralanan Orhan Atılgan, kanlar içinde yere yığıldı. Yakınları jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Orhan Atılgan, yaşamını yitirdi. Zanlı Osman Atılgan ise olaydan sonra jandarmaya gidip teslim oldu.

Haber: Hatice Ebru KOYUNCU / KADINHANI(Konya),(DHA)

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Muğla\'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyede (2)

ZANLI TUTUKLANDI

Muğla\'nın Ortaca ilçesinde 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı kavgada zanlı olarak yakalanan F.K.P. sevk edildiği adliyede tutuklanırken, olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen C.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Cihan KAYA /ORTACA(Muğla),(DHA)

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