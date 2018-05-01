DHA YURT BÜLTENİ - 12

Van ve Hakkari\'de 1 Mayıs coşkusu

Hakkari ile Van\'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü halaylar eşliğinde, coşkuyla kutlandı.

Van\'daki 1 Mayıs kutlamaları, Musa Anter Parkı\'nda yapıldı. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu\'nca (KESK) organize edilen kutlamaya Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyeleri ve Vanlılar katıldı. Kutlamaların yapıldığı bölgede polis ekipleri, yolları araç trafiğine kapatıp, güvenlik önlemi aldı. Katılımcılar, üst araması yapıldıktan sonra alana alındı. HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca\'nın da yer aldığı kutlamalara, yaklaşık 1000 kişinin katıldığı belirtildi. Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt ile Kesk Van Dönem Sözcüsü Seher Kadiroğlu Ataş, 1 Mayıs ile ilgili konuşma yaptı. HDP\'li Uca, Kürtçe yaptığı konuşmada, \"AK Parti iktidara geldiğinde bir pankartları vardı, \'Biz geldik OHAL\'i kaldırdık\' diyorlardı. Biz de diyoruz ki siz geldiğinizde zaten OHAL bu bölgede vardı, yine OHAL var. Yine siz iktidardasınız. 15 Temmuz\'dan sonra OHAL 7\'nci kez uzatıldı. Bunu uzatan da AKP hükümetidir. AKP geçmişteki pankartlarını göz önüne getirsin ve 24 Haziran seçimlerinde yeni bir pankart yapsın, \'Biz yine OHAL\'i getirdik\' desin. AKP sadece bölgedeki belediyelere kayyum atamadı, parlementoda HDP\'ye de kayyum atadı. Çünkü HDP\'den korkuyorlar\" dedi. Kutlamalar, yerel sanatçıların verdiği konserle sona erdi.

HAKKARİ\'DE 1 MAYIS KUTLAMASI

Hakkari’deki 1 Mayıs kutlamaları, DBP il binası önündeki halk pazarında yapıldı. Alanda toplananlar, ‘Yaşasın halkların kardeşliği’, ‘Yaşasın 1 Mayıs\' yazılı pankartları taşıdı. Güvenlik önlemlerinin alındığı kutlamalara HDP Hakkari İl Eş Başkanı Nazmi Çoşkun, CHP Hakkari İl Başkanı Aytekin Karahanlı, DBP İl Başkanı Süleyman Kanat ve 3 partinin il yöneticileri, İHD Hakkari Şube Başkanı İsmail Akbulut ile sendikaların yöneticileri katıldı. KESK\'e bağlı SES Hakkari Şube Başkanı Musa Bor, kutlamalara katılan işçilere ve siyasi partilerin temsilcilerine teşekkür etti. Konuşmaların ardından HDP\'li, CHP\'li ve DBP\'li il yöneticileri, sendikacılarla kol kola girerek, çalınan davul-zurna eşliğinde halay çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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VAN

-Alınan geniş güvenlik önlemleri

-Üst aramasından geçirilen vatandaşlar

-Kalabalık

-Müzik eşliğinde halaylar çekilirken

-Genel ve detaylar

-HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknaz Uca\'nın konuşması

-Detaylar

HAKKARİ

-1 Mayıs için toplananlar

-Yapılan konuşmalar

-Davul-zurna eşliğinde halaylar çekilirken

-CHP, HDP il başkanları senikacılarla birlikte halay çekmesi

-Detaylar

Haber:Orhan AŞAN- Arif KARAKA- Mehmet ÖZKAN/VAN, HAKKARİ, (DHA)

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Amasya’da 1 Mayıs kutlaması

Amasya’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, kortej yürüyüşü, basın açıklaması ve halaylar çekilerek kutlandı.

Amasya’da KESK bileşenleri tertip komitesinin önderliğinde Künç Köprübaşı\'ndan başlayan yürüyüş Yavuz Selim Meydanı Atatürk Anıtı\'na kadar devam etti. Çeşitli sloganların atıldığı yürüyüşte pankart ve dövizler de taşındı. Yaklaşık 800 kişilik grup, Yavuz Selim Meydanı\'na geniş güvenlik önlemleri altında toplandı. Eğitim-sen Amasya Şube Başkanı ve KESK dönem sözcüsü Bülent Erciyesyaptığı konuşmada, “Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da OHAL koşulları altında 1 Mayıs’ı kutluyoruz. İktidarın yönetememe aczinin dışa vurumu olan OHAL 2 yıldır devam ediyor. OHAL’i niçin ilan ettiklerini yine geçen günlerde açıkça ilan ettiler. OHAL sayesinde grevler olmuyormuş, anında müdahale ediyorlarmış, sermayeye gelince süper teşvik, işçiye gelince yasak, şiddet, güvencesiz ve esnek çalışma hatta ölümö dedi. Konuşmanın ardından grup müzikler eşliğinde halaylar çekerek kutlamalarını sürdürdü. Kutlamaların ardından kalabalık meydandan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-kortej yürüyüşü detay

-Meydanda polis kontrol noktası detay

-Meydandaki kalabalık detay

-konuşma

-Halay çekilmesi detay

-Diğer detaylar

(SÜRE: 3:26-BOYUT 384 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)

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Samsun\'da 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

Samsun\'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Samsun\'da 1 Mayıs Emek ve Danayışma Günü kutlamaları için sendika temsilcileri ilk olarak Atatürk Anıtı\'na çelenk koydu. Buradaki törenin ardından sendikaların, sivil toplum örgütlerinin ve siyasi partilerin üyeleri, İlkadım ilçesinde bulunan İstasyon Mahallesi Ray Apartmanı önünde toplandı. Etkinliğe katılanlar polis tarafından yapılan üst aramasından sonra toplanma noktasına girdi. Bazı gruplar da toplanma yerine gitmeden önce İstiklal Caddesi üzerindeki bir araya geldi. Etkinliğe katılan yaklaşık 5 bin kişi, Cumhuriyet Meydanı\'na pankartlarla, dövizlerle sloganlar atarak kortej eşliğinde yürüdü. Cumhuriyet Meydanı\'nda sendika yetkililerinin konuşmalarının ardından halaylar çeken kalabalık daha sonra alandan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:HD

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-İşçilerden detay

-Çalışan bir belediye temizlik görevlisi

-İnşaatta çalışan işçilerin kontejde yürüyenleri izlemesi

-Katılımcıların halay çekmesi

-Üst araması yapılması

-Detaylar

(SÜRE:3.49 Dk) (BOYUT:428.03 MB)

Haber-Kamera:Hakan AKGÜN-Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)

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Zonguldak\'ta 1 Mayıs coşkusu

Zonguldak\'ta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşık 4 bin kişinin katılımıyla coşkuyla kutlandı.

Emeğin başkenti olarak bilinen Zonguldak\'ta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutlamak için gelenler, polisin geniş güvenlik önlemleri altında üzerleri aranarak korteje alındı. İstasyon Caddesi\'ni takiben Madenci Anıtı\'na kadar olan yürüyüşe Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Genel Maden İşçileri Sendikası(GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, Kozlu İlçe Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Ak Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, diğer siyasi parti temsilcileri ve yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu ve özel maden ocaklarında çalışan madenciler, aileleriyle yürüyüşe katıldı. Maden işçileri, \'Maden işçisi yalnız değildir\', \'Maden işçisi demokrasi bekçisi\' sloganları attı.

Görüntü Dökümü:

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-Yürüyüşten detaylar

-Madencilerin slogan atması

-Madencilerin tabut taşıması

Süre: (3.50) Boyut: (430 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)

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Bandırma’da 1 Mayıs coşkulu geçti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde düzenlenen “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günüö ilginç görüntülere sahne oldu. İDO iskelesi önünde toplanan yaklaşık 3 bin kişi kortej oluşturarak 200 metre uzaklıktaki Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Bandırma Emek Platformunun düzenlediği 1 Mayıs kutlamalarında aileler çocuklarını da miting alanına getirdi, onlarla birlikte flamalar ve bayraklar salladı.

Cumhuriyet Meydanı’nda Emek Platformu adına açıklamalar yapan Petrol İş Bandırma Şube Başkanı İsmail Kayan, “Bizler, emeğiyle geçinmeye çalışan milyonlarız. Çocuklarımıza onurlu ve güvenli bir gelecek sağlamak istiyoruz. Şehrimiz, ülkemiz, dilimiz, inancımız, görüşümüz, işyerlerimiz farklı olsa da bizler emeğin ortak dilini konuşup, onun en yüce değer olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla dünyanın farklı ülkelerinde ve yurdumuzun değişik illerinde kardeşlerimiz, bizler gibi bugün alanları dolduruyor. Talebimiz çok açık; insanca bir yaşam istiyoruz. Ortak mücadelemiz için buradayız. Haksız işten çıkarma, sendikasızlaştırma, kıdem tazminatına müdahale, özelleştirme, esneklik, kuralsız ve kayıt dışı çalıştırma, vergide adaletsizlik yıllardır mücadele ettiğimiz sorunlar. İnsanı insan yapan değerleri ülkemizde egemen kılmadıkça bu sorunlarımız devam edecek. Şimdi de gündemde şeker fabrikalarının özelleştirilmesi var. Cumhuriyetin ilk dönemlerinden bu yana kurulan işletmeler tek tek satılıyor. Alın terimizle kazandığımız ekmeğimiz bizden çalınıyor. Sağlığımız çok uluslu küresel şirketlerin kazançları uğruna yok sayılıyorödedi. Alanda sık sık “Borlar vatandır satılamazö, “Şeker vatandır satılamazö sloganları atıldı. Bandırma’da kutlamalar müzik ve halaylarla devam etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Konvoy yürüyüş

-Konvoyda çocuklar

-Bebek arabalarıyla yürüyen anneler

-Meydanda detaylar

-Petrol İş Bandırma Şube Başkanı İsmail Kayan konuşması

338 MB, 5 DK 10 SN

Haber:Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ /BANDIRMA(Balıkesir), (DHA)

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nde 1 Mayıs etkinlikleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'ndeki illerde 1 Mayıs kutlamaları coşkulu geçerken, Elazığ\'da HDP ve CHP\'liler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Bölge illerinde davul çalıp, halay çeken vatandaşlar, 1 Mayıs kutlamalarına eşlik etti.

TUNCELİ\'DE ŞENLİK HAVASINDA 1 MAYIS KUTLAMASI

Tunceli\'de siyasi parti, sendika ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ortak düzenlediği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, şenlik havasında geçti. Seyit Rıza Meydanı\'nda toplanan yaklaşık 3 bin kişi, bir süre davul zurna eşliğinde halaylar çekip, slogan atarak 1 Mayıs kutlamalarını başlattı. Kutlama programında bir konuşma yapan HDP Grup Başkan vekili Filiz Keserstecioğlu, bugün Türkiye\'de 10 milyon insanın bin 600 lira aylıkla geçimini sağladığını belirterek, \"Binlerce insan açlık sınırı altında yaşıyor. Bu şartlarda 1 Mayıs\'ı kutluyoruz. Bugün Türkiye\'de işsizlik büyük, hırsızlık büyük, bizden, emeğimizden çalınanlar çok büyük. Ama bunların hepsinin hesabını sandıkta soracağız. Sandıktan sonra da bağımsız yargı adını hak ettiğinde, mahkemelerde de soracağız. Hepsinin hesabını verecekler. Kadın ittifakı dururken cumhur ittifakını kim takar? OHAL\'i darbe girişimine karşı getirdiler. Darbecileri aslında yargılamıyorsunuz, beraber aynı yollarda yürüdüklerinizi yargılamıyorsunuz, o cenahta da binlerce mağdur var. Ama gerçekte o FETÖ çeteleriyle beraber yürüyenler hala iktidarlarını sürdürüyorlar. Savaş politikalarıyla ne Kürtlerden, ne kadınlardan, ne de gençlerden oy alabilirler.\"dedi.

ELAZIĞ\'DA CHP VE HDP ARASINDA GERGİNLİK

Elazığ\'ın Hozat Garajı\'nda toplanan HDP, EMEK ve KESK\'e bağlı sendika üyeleri, Perşembe Pazarı\'nda düzenlenen 1 Mayıs kutlama alanına kadar yürüdü. Burada düzenlenen mitingde ilk olarak KESK Dönem Sözcüüsü Kenan Korkmaz kısa bir konuşma yaptı. HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir burada yaptığı konuşma sonunda CHP teşkilatını göstererek, \"CHP tabanı halen \'hak, hukuk ve adalet\' diyor ve buna samimiyeti ile inanıyor. Kutluyorum\" dedi.

HDP\'li Ziya Pir\'in sözlerine tepki gösteren CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan ve teşkilat üyeleri miting alanını terk etti. CHP Elazığ İl Başkanı Kaplan, işçi bayramında siyaset yapılmaması gerektiğini belirterek, \"Cumhuriyet Halk Partisine kimse hakaret edemez. 1 Mayıs Bayram gibi kutlanmalı. 1 Mayıs, CHP\'ye hakaret etme alanı değil, işçi bayramıdır. Bugünün anlamını bilmiyorlarsa anlatırız\" dedi.

SİİRT\'TE 1 MAYIS 15 TEMMUZ MEYDANI\'NDA KUTLANDI

Siirt\'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda geniş güvenlik önlemleri altında, davul zurna eşliğinde halay çeken işçiler günlerini coşkuyla kutladı. Siirt Belediye İş Sendikası Başkanı Halit Akınay, kutlama programında yaptığı konuşmasında, \"Bugün işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele, dayanışma günüdür. 1 Mayıs işçi sınıfı ve emekçi halkımızın kazanımlarına yönelik saldırıların artarak devam ettiği, ekonomik, sosyal ve demokratik taleplerimizin en temel haklar ve özgürlüklerimizin daraltıldığı örgütlenme ve grev hakkımızın önüne, yasal ve fiili duvarlar örüldüğü günleri yaşıyoruz. Haksız işten çıkarma, sendikasızlaştırma, kıdem tazminatına fon dayatılması, özelleştirmeler, esnek kuralsız ve kayıt dışı çalıştırma vergi adaletsizliği durmadan devem etmektedir\" dedi.

BATMAN\'DA 1 MAYIS HALAYLARLA KUTLANDI

Batman Demokrasi Platformu bünyesindeki 1 Mayıs Tertip Komitesi\'nin 16 Mayıs Şehir Staduymu önünde düzenlediği kutlamalara, HDP Grup Sözcüsü Ayhan Bilgen, Batman Milletvekilleri Saadet Becerikli, Ayşe Acar Başaran, Mehmet Ali Aslan, çeşitli sendika temsilcileri ve çok sayıda işçi katıldı. Alanda toplananlar şarkılar eşliğinde bol bol halay çekti. Etkinlikte konuşan HDP Grup Sözcüsü Ayhan Bilgen, 24 Haziran\'da yapılacak seçimlerin tarihi fırsat olduğunu ifade ederek, \"Hem iktidara, hem muhalefet partilerine çok açık çağrıda bulunuyoruz; bize bir adım gelme cesaretini gösterene biz üç adım gelmeye varız. Ama bizi yok sayanı yok saymaya da varız. Bizi görmezlikten geleni, bizi suç örgütü gibi göstermeye çalışanı, yasal bir partiyi ve demokratik mücadelesini kriminalize etmeye çalışanları da sandıkta gömeceğimizi hep birlikte çok net göstereceğiz. Bize diyorlar ki, \'Siz oylarını gizlice, çaktırmadan verin. Biz sizinle gözükmeyiz, sizinle resim çektiremeyiz, yan yana gözükemeyiz, ama siz oylarınızı gizlice bize verebilirsiniz.\' Bu kadar saygısızlık, bu kadar ahlaksızlık siyaset için fazla. Koltuk için değmez. Eğer bu ülkede birlikte yaşayacaksak, birlikte konuşmayı göze alacağız. Birlikte yaşacaksak birlikte yönetmeyi göze alacağız. Birlikte olacaksak, kardeşlik konusunda azıcık samimiyet taşıyorsak, o zaman birlikte siyaset yapmayı da becereceğiz. Biz elimizden gelen özveriyi fedakarlığı gösterdik. Ama bizi yok saymaya, inkar etmeye, çantada keklik, çaresiz, mecbur görmeye devam ederseniz, bunun böyle olmadığını 24 Haziran\'da görürsünüz.\"

BİNGÖL VE ŞIRNAK\'TA KUTLAMA YAPILMADI

Mardin\'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, HDP ve KESK öncülüğünde 15 Temmuz Şehitler Parkı alanda miting düzenlenerek kutlandı. Miting nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alınırken, polis, vatandaşları didik didik aradıktan sonra alana aldı. Mitingde, yerel sanatçıların Türkçe ve Kürtçe şarkılarına vatandaşlar halaylarla eşlik etti.

Öte yandan, Bingöl ile Şırnak\'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle herhangi bir kutlama programı yapılmadı.

Görüntü Dökümü:

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ELAZIĞ

-İşçilerin yürüyüşü

-Miting alanına geliş

-Yapılan konuşmalar

-Genel ve detay görüntüler (görüntüler dhasondakika telefonuna gönderildi)

TUNCELİ

-Alanlarda toplanan kalabalık

-Halayların çekilmesi

-Konuşmalar

-Genel ve detay görüntü

SİİRT

-Davul zurna eşliğinde işçilerin alana girişi

-Kutlamalara katılanlar

-Konuşmalar

-Genel ve detay görüntü

BATMAN:

Görüntü dökümü

-Alandan görüntü

-Halaylar çekilmesi

-Elbane gösterisi

-Ayhan bilgen\'in konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera:Ferit DEMİR-Erkan BAY-Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK-Arif ARSLAN-Resaş YİĞİZ- Nezir GÜNEŞ/TUNCELİ-ELAZIĞ-SİİRT-BATMAN-MARDİN (DHA)

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Kırmızı listedeki PKK\'lı terörist sağ ele geçirildi



Siirt\'in Eruh ilçesinde dün düzenlenen hava destekli operasyonda sağ olarak yakalanan teröristin İçişleri Bakanlığı\'nın aranan teröristler listesinde kırmızı listede bulunan \'Malik\' kod adlı Osman Özonal olduğu açıklandı.

Siirt\'in Eruh ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği hava destekli operasyonda, İçişleri Bakanlığı\'nın \'Gri\' listesinde aranan PKK\'lı \'Adil\' kod adlı Muhdi Başçı (28) öldürüldü, 1 terörist de sağ yakalandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden (TSK) yapılan açıkalamada, yakalanan teröristin de arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan \'Malik\' kod adlı Osman Özonal olduğu belirtildi. TSK\'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:\"Siirt-Eruh’da önceki gün icra edilen operasyonda sağ olarak ele geçirilen teröristin kırmızı bülten ile aranan Malik kod adlı Osman Özonal olduğu tespit edilmiştir. Teröristle beraber 2 AK 47 piyade tüfeği ile buna ait mermiler, iki el bombası ve muhtelif malzeme ele geçirilmiştir.\"

Haber:DİYARBAKIR, (DHA)

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Cizre\'deki tüp patlamasında ölen ev sahibi toprağa verildi

Şırnak\'ın Cizre ilçesine bağlı İpek Yolu\'nda bulunan Katran köyünde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı iki katlı evdeki tüp patlamasının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamada hayatını kaybeden ev sahibi Mahmut Tağ, toprağa verilirken, yaralıların tedavisi sürüyor.

Cizre ilçesi Katran köyünde dün gece iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan ve ev sahibi Mahmut Tağ\'ın hayatını kaybetmesine, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 kişinin enkaz altında kalarak, yaralanmasına neden olan tüp patlamasının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamada, evin üst katının tamamen yıkıldığı görülürken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü ev kullanılamaz hale geldi. Patlamada hayatını kaybeden Mahmut Tağ’ın cenazesi ise bugün sabah saatlerinde köy mezarlığına defnedildi. Patlamada yaralanan, Cizre Devlet Hastanesi’ne getirilen ve durumu ağır olduğu için yoğun bakıma alınan Süleyman Bozkurt\'un olayın olduğu eve misafirliğe geldiği öğrenildi. Silopi Devlet Hastanesi’ne getirilen 6 yaralıdan 3’ü ve Cizre Devlet Hastanesi’ne getirilen 3 yaralıdan 2’sinin vücutlarında 2’nci derece yanık olduğu ve Şanlıurfa’ya sevkedildiği de öğrenildi.

Haber:Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)

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Ormanlık alan 3 noktadan kundaklandı

Muğla\'nın Marmaris ilçesinin İçmeler Mahallesi\'ndeki ormanlık alanda yer alan 3 ayrı noktada 5\'er metre arayla yangın çıktı. Orman ve itfaiye ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle yangın söndürürken, kibritle çıkartıldığını belinlenen yangında kundaklamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İçmeler Mahallesi, Gölenye Caddesi, Karia Yürüyüş Yolu\'ndaki ormanlık alanda, 5\'er metre arayla, bugün saat 13.00\'de yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı gören mahalle sakinleri, itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü\'ne bağlı yangın helikopteri, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri harekete geçti. Yangın helikopteri, 3 sorti yaparak alevlere büyümeden müdahale etti. İtfaiye ekipleri, su ile müdahale ederek yangını çevredeki evlere sıçramadan 1 saatlik çalışmayla tamamen söndürdü. Polis ve itfaiye ekipleri yaptıkları incelemede, yangının 5\'er metre arayla üç noktada kibritle çıkarıldığını tespit etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kundaklamayla ilgili soruşturma başlattı. Panik ve korku yaşayan mahalle sakinleri ise yangının tamamen söndürüldüğünü öğrenince rahat nefes alarak, evlerine döndü. Yangını ihbar eden ve müdahale eden mahalle sakini Ferdi Yavuz, \"Yukarda ormanlık alanda farklı noktaları kibritle ateşe vermişler. Kibritle yakıldığı açıkça belli ve halen orada duruyor. Mahalle sakinleri, itfaiye ve orman ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Bir faciadan dönüldü\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangın helikopterinin denizden su alırken görüntü

- Hakim tepeden helikopterin müdahalesi görüntü

- İtfaiye ekiplerinden cep telefonu ile çekilmiş yangın yeri alevli görüntü

- Olay yerinden görüntü

- Kibritleri fotoğraflayan itfaiye erinin cep telefonundan görüntü

- Yangını ihbar eden ve müdahaleye katılan Ferdi Yavuz ile röp.

Toplam: 3 dakika 48 saniye-275 MB. HD

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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Kurye şirketinin para nakil aracından 500 bin liralık soygun

Konya\'da bir zincir marketin hasılatını toplayan özel bir kurye şirketine ait para nakil aracı, içerisindeki personel bulunmadığı sırada soyuldu. Hırsızlar, araçtaki kasanın şifresini girerek yaklaşık 500 bin lirayı alıp kaçtı.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir zincir marketin, şubelerinden hasılatın toplanması için anlaştığı özel kurye şirketine ait para nakil aracında görevli iki çalışan, öğle yemeği yemek için aracı park etti. Kuryeler gittikleri bir lokantada yemek yerken para nakil aracının yanına gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, aracın ön tarafında bulunan ve kapı otomatiğine bağlı teli çekerek kapıyı açtı. Hırsızlar ardından kasanın bulunduğu arka bölüme yöneldi. Şifreyi girerek kasayı açan hırsızlar, yaklaşık 500 bin lirayı alarak kaçtı. Yemekten sonra araca gelen kuryeler soygunu fark edince, polisi aradı. Araçta ve çevresinde inceleme yapan polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Para nakil aracı görüntüsü

-Nakil aracının içinden ve kasadan görüntü

-Polisin kurye personelinin görüntü

-Olay yeri inceleme polisinin çalışması

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)

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Yaş çay taban fiyatı üreticiyi memnun etti

Başbakan Binali Yıldırım’ın, 2,32 lira taban fiyat ve 13 kuruş destekleme primi ile kilo başına toplam 2,45 lira olarak açıkladığı yaş çay taban fiyatı üreticiyi memnun etti.

Çay Üreticileri Derneği Başkanı Mustafa Mavi, açıklanan yaş çay taban fiyatının üreticilerin beklentilerine yakın olduğunu belirtti. Mavi, “Biz 2.5 lira taban fiyat beklerken fiyat 2.45 lira oldu. Bu da bizi tatmin eden bir fiyat oldu. Üreticiler şu anda fiyattan memnun. Bu yıl özel sektör de iyi fiyata çay alacaktır. Çay rekoltesi düşük olacağı için özel sektör kuruluşları devletin açıkladığı 2.45 liranın üzerinde 2.60-2.70 civarı çay alabilir. Hükümetin açıkladığı taban fiyat bizi memnun etmiştir. Başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Bakanlarımıza teşekkür ediyoruzö dedi. Çay üreticileri de fiyattan memnun olduklarını belirtti. Bazı üreticiler ise fiyatın biraz daha yüksek verilmesi gerektiğini savundu.

TİCARET BORSASI BAŞKANI: KURU ÇAYA DA ZAM YAPILMALI

Rize Ticaret Borsası (RTB) Başkanı Mehmet Erdoğan, yaş çay taban fiyatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ülkede son 7-8 yılda enflasyon oranında yaş çaya fiyat artışı verildiğini hatırlatan Erdoğan bu yıl enflasyon oranı üzerinde çaya yüzde 16 zam verildiğini söyledi. Erdoğan, şöyle dedi:\"Bu artış çayla ilgili herkesi memnun etti. Ben vatandaşların yüzde yüz memnun olduğuna inanıyorum. Ama bunun üretilip bir de pazara sunulması var. Sanayicisinden, pazarlamacısına ve müstahsiline kadar bütün alanda herkesin memnun olması için eş değer bir kuru çay zammının da uygulanması gerektiğini inanıyorum. Özel sektör çay firmaları ‘çaya zam yapsın’ deniyor ama Çaykur sektörün lokomotifi bu gerçeği hiçbir zaman göz ardı edemeyiz. Çaykur zam yapmadan hiçbir özel sektör kuruluşu kuru çaya zam yapamaz. Biz yaş çaya verilen oranda zammın kuru çaya da muhakkak gelmesini talep ediyoruz. Bu zam olmazsa sektörün sürdürülebilirliği olmaz. Her dönem özel sektör kuruluşları yaş çayı ucuza alıyor konuşmaları oluyor. Ancak 2-3 yıldır özel sektör toparlandı. Ama dengenin tutulması için yaş çaya zam yapıldığında kuru çaya da zam yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yaş çaya verilen zammın yarattığı memnuniyet kalite olarak bizi destekleyecektir. Bu yıl özel sektör ve Çaykur daha kaliteli çay üretecektir. Sektörün sürdürülebilir olması için tabana gelen fiyat farkının tavana doğru da yansıtılması gerektiğini düşünüyorum.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-RTB Başkanı Mehmet Erdoğan\'ın açıklamaları

-Çay Üretici Derneği Başkanı Mustafa Mavi\'nin açıklaması

-Çay üreticileri ile röp.

Haber:Aytekin KALENDER Kamera: Bayram Ali SARI/RİZE,(DHA)