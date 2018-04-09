DHA YURT BÜLTENİ - 12

Çöp kamyonu ile direk arasında sıkışan temizlik görevlisi yaralandı



ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde temizlik görevlisi Ali Osman Duman, geri manevra yapan çöp kamyonu ile elektrik direği arasında sıkışarak yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Solak köyü yol ayrımında meydana geldi. Veli Topçu yönetimindeki 35 DC 7714 plakalı çöp kamyonunun arkasında bulunan temizlik görevlisi Ali Osman Duman, çöpleri aldıktan sonra kamyonun arkasında durdu. Ali Osman Duman, bu sırada geri manevra yapan çöp kamyonu ile elektrik direği arasında sıkıştı. Yaralanan Duman için sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi Duman\'a müdahale etti. Ağır yaralanan Duman, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Çöp kamyonunun sürücüsü Topçu, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çöp kamyonu

-İşçinin sıkıştığı kamyon ile elektrik direği

-Çevrede toplanan kalabalık

-Olay yerine gelen itfaiye ekipleri

SÜRE: 2 DK - BOYUT: 143 MB

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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Tüfekle yüzünden yaralanan çocuk için seferberlik



KAHRAMANMARAŞ\'ın Türkoğlu ilçesinde av tüfeğiyle yüzünden yaralanan D.İ. (14), ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrası ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

Olay, saat 14.30 sıralarında ilçenin bin 350 rakımlı İmalı Tıbık Yaylası\'nda meydana geldi. İddiaya göre D.İ. henüz bilinmeyen bir nedenle av tüfeğinin ateş alması sonucu yüzünden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yeri sarp ve dağlık olması nedeniyle araçlar bir süre sonra ilerleyemedi. Araçlardan inen ekipler yola yaya olarak devam etti ve yaralıya ulaşmak için yaklaşık 45 dakika yürüdü.

Zorlu bir yürüyüşün ardından yaralının yanına ulaşan sağlık ekipleri D.İ.\'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Çocuğun sedye ile ambulansın olduğu yere indirilmesini riskli bulan ekipler, ambulans helikopter istedi. Bunun üzerine Adana\'dan havalanan ambulans helikopter olay yerine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki alana iniş yaptı.

Ekipleri sedyeye aldıkları D.İ.\'yi vakit kaybetmeden ambulans helikoptere taşıdı. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonunda D.İ., ambulans helikopterle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. D.İ., yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yaralının taşınması

- Ekiplerin yaralıyla birlikte yürümesi

- Yaralının helikoptere taşınması

- Helikopterin gidişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

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Marangoz atölyesi, yangında küle döndü



OSMANİYE\'nin Kadirli ilçesinde bir marangoz atölyesi, çıkan yangında küle döndü.

Yangın, gece saatlerinde Cemal Paşa Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi\'nde bulunan Adil Kırşan\'a ait marangoz atölyesinde çıktı. Atölyeden alevlerin yükseldiğini fark eden site görevlileri, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, tazyikli su sıkarak müdahale ettiği yangını bir saatte söndürdü. Yangının mesai dışında çıkması sonucu yaralanan ya da ölen olmazken, atölyede büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürü İrfan Uzay da yangın yerine gelerek, incelemede bulundu. Uzman itfaiye erleri, atölyeyi küle çeviren yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangın yerinden görüntü

- İtfaiye erlerinin tazyikli su sıkarak yangına müdahale etmesi

- Atölyeden çakın duman

- İtfaiye erleri ve vatandaşlardan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

(SÜRE: 00\'59\" - BOYUT: 60,8 MB)

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN / KADİRLİ(Osmaniye),(DHA)

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