DHA YURT BÜLTENİ - 12

Kandıra açıklarında kaçak teknesi battı: 19 ölü, 11 kayıp (8)

ÖLÜ SAYISI 21\'E YÜKSELDİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre ölü sayısı 21\'e yükseldi. 21 kaçağın cesedi denizden çıkarıldı. Kurtarılan kaçakların ifadelerine göre kayıp olduğu değerlendirilen, sayıları 7 ile 9 arasında değişen kaçağın ise aranmasına devam edildiği bildirildi.

Haber: Ergün AYAZ / KOCAELİ, (DHA)

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Baro Başkanı\'ndan darp iddiasıyla polislere suç duyurusu

ŞANLIURFA Baro Başkanı Ahmet Tüysüz, bir duruşmaya katılmak için gittiği Viranşehir İlçesi\'nde adliye girişinde polisler tarafından darp edildiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz, bir müvekkilinin duruşmasına katılmak için gittiği Viranşehir Adliyesi\'nde görevli polis memurlarıyla iddiaya göre bilinmeyen nedenle tartışması sonucu kelepçelenip gözaltına alındı. Tüysüz, savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Baro Başkanı Ahmet Tüysüz, hastaneden darp edildiğine dair rapor alıp kendisini tartakladığını ileri sürdüğü polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yaşananlara tepki gösteren Baro Başkanı Ahmet Tüysüz, şunları söyledi:

\"Viranşehir\'de bir polis memuru emanette kayıtlı bulunan çok sayıda silah ve mermiyi satması üzerine ilçede bulunan yaklaşık 50- 60 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında benim kirvem aynı zamanda müvekkilim olan bir kişinin duruşmasına katılmak için bu sabah Viranşehir Adliyesi\'ne gittim. Ancak gözaltına alınanların çoğunun kötü muameleye ve işkenceye maruz kaldığını öğrendim. Şüpheliler, bugün adliyeye getirildiğinde benim müvekkilime \'Senin duruşmana ben gireceğim\' demem üzerine o sırada bir polis memuru kaba bir tavırla, \'Bir dakika sen kimsin, dost musun, düşman mısın\' dedi. Ben de \'Dost veya düşman değilim. Ben avukatım\' dedim. \'Avukat olduğun nerde yazıyor\' dedi. \'Eğer avukat olduğuma dair şüpheniz varsa kimlik sorarsınız. Ben de kimlik gösteririm\' dedim. Bu sırada 4- 5 polis gelerek \'Bunu gözaltı yapın, dışarı atın\' dedi. Ben onlara Şanlıurfa Baro Başkanı olduğumu söyledim. Onlar da \'Ne başkanı olursan ol\' dediler. Bu yaşananlar savcının odasında dahil devam etti. Bu olaylar yüzünden darp raporunu alarak polisler hakkında suç duyurusunda bulundum.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şanlıurfa Barosu

- Baro Başkanı Ahmet Tüysüz\'ün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

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Mahallenin esnaf teyzesi, kazandığıyla kanser eşine bakıyor

SİVAS\'ta 63 yaşındaki Meliha Eker 10 metrekarelik dükkanında hem kanser hastası eşine bakarak, evinin geçimini sağlıyor.

Sivas\'ta Kümbet Mahallesi\'nde kayınvalidesinin yanında ikamet eden Meliha Eker\'in eşi 67 yaşındaki Şemsettin Eker\'e 2010 yılında mesane kanseri teşhisi konuldu. Devlet Demiryolları\'ndan emekli eşinin maaşı ilaç masrafları da eklenince yetersiz kalmaya başladı. Zamanla geçinmekte güçlük çeken Meliha Eker ailesinin geçimini sağlamak için Cuma Pazarı Caddesi üzerinde 2010 yılında dükkan kiraladı. 5 çocuk annesi olan Eker, 10 metrekarelik dükkanında oyuncak, elbise, kırtasiye ve çeşitli hediyelik eşyaları satmaya başladı.

\"EŞİME KATKI OLSUN DİYE AÇTIM\"

Kanser hastası eşi Şemsettin Eker\'e bakmak ve ailesinin geçimini sağlamak için dükkan açtığını söyleyen Meliha Eker, \"Eşim kanser hastalığına yakalandı. 7 yıldır götüremedim hastaneye gitmek istemedi. Fakat ağrıları dayanamadı, mesane kanseri ameliyat oldu şuan evde yatıyor. Baktım yetiştiremeyeceğim çareyi burada buldum. Ekmek parası kazanmak için. 5 tane çocuğum var ama hepsi kendi eti, yağıyla kavruluyor. Ben burada hanımlara elbise satıyorum, çocuklara kırtasiye malzemesi satıyorum, el işi yapıyorum, nişanlı kızlara patik örüp onları satıyorum, eşarp iğnesinden, kalemine satıp ekmek paramı kazanıyorum. Kimseye muhtaç olmuyorum. Çocuklarımın dükkanı vardı, onlar iflas edince oradaki malları buraya taşıdık, ben de üstüne ekleyerek malzeme aldım. \'Burasını dosta düşmana karşı ayakta tutacağım\' dedim. Eşime, ilaçlarına bir katkım, yardımım olsun diye burayı açtım. Mahallede çok seviliyorum. Gelen müşterilerim var. Geliyorlar mesela \'Teyzem ben aşağıdan alacaktım, başka yerden alacaktım ama paran sana gitsin\' diyerek bana geliyorlar\" dedi.

\"FAKİRİ FUKARAYI DEVLETİN GÖZETMESİ LAZIM\"

Eşinin aldığı 1400 liralık maaşının ilaç masraflarına gittiğini söyleyen Meliha Eker, \"Onun maaşı kanser ilaçlarına gidiyor. Dediler ki \'Devlet bu kanser hastalarına ilaç parası alınmayacak\' dediler. İlaçların parası maaşından kesilmeyecek denildi. Ama ilaç para kesiliyor. Neden bu para maaştan kesiliyor. Bu devleti başa ben getirdim, bizler getirdik. Fakiri fukarayı devletin gözetmesi lazım. Kocamın aldığı aylık ilaçlara kesiliyor, yetiştiremediğim için burayı çalıştırıp eşime katkım olsun istedim. Aylığım yeterli değil. Geçimimi buradan sağlıyorum. 1 lira dahi alsam, bugün ki ekmek param çıktı diye seviniyorum. Günlük ortalama 10-15 lira kazanıyorum\" dedi.

BAŞKAN DESTEK VERDİ

Öte yandan bölgeye ziyarette bulunan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın da, Eker\'in dükkanını ziyaret etti. Başkan Aydın sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin görüntüler paylaşıp dükkandan alışveriş yapılması çağrısı yaparak, \"Bu şirin teyzemiz; Cuma pazarının karşısında küçük bir dükkanda esnaflık yapıyor. Sıcak kanlı, cana yakın ve samimi Anadolu insanlarımızdan sadece bir tanesi. Kendisine hayırlı ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Hasta olan eşine ise Rabbimden acil şifalar temenni ediyorum. Sizin gibi dili dualı, yüreği sevgi dolu annelerimizin varlığı bizi güçlendiriyor, iyi ki varsınız\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Dükkanın görüntüleri

-İç ve dışardan detaylar

-Konuşmaları

-Belediye Başkranın ziyaret görüntüleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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HDP\'li Özsoy: Kürtler kutupta bile hak iddia etse, engelleme çabası gösterirler

BİNGÖL\'de partisinin halk buluşması toplantısında konuşan HDP Dış İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Hişyar Özsoy, Özsoy, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi\'nde yapılması planlanan referandumu değerlendirerek, \"Kürtler yarın Antartika\'da, Kutup\'ta bile hak iddia etse, bunlar yan yana gelir, engellemek için ellerinden gelen çabayı gösterirler\" dedi.

HDP ve DBP Bingöl il örgütleri tarafından Veysel Belgin Gençlik Merkezi\'nde düzenlenen halk buluşması toplantısına, HDP Dış İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, Örgütlemeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Van Milletvekili Nadir Yıldırım ile parti yöneticileri ve partililer katıldı. Toplantıda Irak Bölgesel Kürt Yönetimi\'ndeki referandum tartışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan HDP\'li Özsoy, Kürtler\'in hak sahibi olmasının istenmediğini belirterek, \"Tek başına iktidar oldular, Davutoğlu\'nu gönderdiler. Yanına aldıkları adamlara bakın; Devlet Bahçeli, Doğu Perinçek, eski Ergenekonda yargılanan isimler. Ee kadar, özellikle Irak ve Suriye\'de Kürtler\'in kazanımlarına karşı ne kadar büyük tepki gösteren varsa, milliyetçi cephe kurmuş, Kürtler nerede olurlarsa olsunlar bir hak sahibi olmasınlar diye siyaset yapıyorlar\" dedi.

\"ÖNCE RACON KESİYOR, SONRA ÖZÜR DİLİYOR\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı da eleştiren HDP\'li Özsoy, \"Dönem dönem, iktidar sözcüleri; \'Kürtlerle bir sorunumuz yok, bizim teröristlerle sorunumuz var\' diyor. Perde açıldı, gerçek hiç de öyle değil. Kürt yönetiminde bir referandum tartışması var, CHP\'siyle, MHP\'siyle, AKP\'siyle hepsinin yaptığını görüyorsunuz. Sizin meseleniz, iddia ettiğiniz gibi teröristlerle falan değil. Kürtler yarın Antartika\'da, Kutup\'ta bile hak iddia etse, bunlar yan yana gelir, engellemek için ellerinden gelen çabayı gösterirler. Türkiye, siyasal ve yönetsel bir kriz içerisinde. Ekonomik, bölgesel krizler derinleşiyor. Avrupa ile kriz var, yansımaları sürüyor. İçerde ve dışarıda kavga ederek bir yere varamazsınız. Ahkam kestiklerinden sonra gidip özür diliyorlar. Öyle bir huyu var Cumhurbaşkanının. Önce racon kesiyor, sonra özür diliyor, aracılar gönderip durumu düzeltmeye çalışıyor2 diye konuştu.

\"İSTESENİZ DE İSTEMESENİZ DE, YENİ BİR ORTADOĞU KURULACAK\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile daha önce olan sıcak ilişkilerine atıfta bulunarak, şöyle konuştu:

\"Erdoğan, \'Esad gidecek\' diyordu, şimdi yine Esad\'a döndü. Şu an Esadla, Irakla, İranla tekrar anlaşıp Kürtler\'in kazanımlarını bastırmak için elinden geleni yapıyor. Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Başkanlık seçimlerinde \'başkanlık seçimlerini destekleyin\' mesajları veriyordu. Destekliyor musunuz? Alın size işte. Karşılığında da bunu görüyorsunuz. Bu devletin, şunu hazmetmesi gerekiyor. Yeni bir Ortadoğu kuruluyor. İsteseniz de, istemeseniz de kurulacak. Kimse size sormaz. Kürtler Türkiye\'de, İran\'da, Irak\'ta ve Suriye\'de 4 parçada, yaşadıkları yerlerde Kürtler, yüz yıldır mücadelesini verdikleri siyasal statü haklarını istiyorlar. Başka bir şey istemiyorlar. Kendilerinden İngiliz ve Fransızlar\'ın gasp ettikleri siyasal statü hakkını istiyor. Diyorlar ki, biz bir halkız, kendi halkımızla kararlarımızı almak istiyorlar. Karşılığında Türkiye\'de sosyal demokratım diyen CHP\'sinden, MHP\'sinden, AKP\'sine kadar herkes tek yumruk olmuş, yeni Ortadoğuda\'da Kürtler\'e yer vermeyeceğiz diyorlar. Mesele budur.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Programdan detaylar

-Hişyar Özsoy\'un konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)-

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Güner Kıraç Akyazı’da toprağa verildi

ÜNLÜ oyuncu Güven ve Gökhan Kıraç’ın uzun süredir yoğun bakımda olan babaları 80 yaşındaki Güner Kıraç yaşamını yitirdi. Güner Kıraç Akyazı İlçesi Kuzuluk Mahallesi\'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Uzun yıllardan televizyon ekranlarında Kıraç kardeşler olarak bilinen ünlü oyuncular Güven Kıraç ve Gökhan Kıraç’ın babaları Güner Kıraç yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü İstanbul\'da özel bir hastanede yaşama veda etti. Cenazesi bugün Kuzuluk Şose Mahallesi Merkez camiinde kılınan ikindi namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Güven Kıraç taziyeleri kabul ederken

-Cenaze namazı

-Cenaze duası

-Cenazenin Mezarlığa getirilmesi

HABER: Alattin ONUR/AKYAZI(Sakarya)(DHA)-