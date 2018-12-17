DHA YURT BÜLTENİ - 11 

KUVVETLİ SAĞANAK KEMER\'İ VURDU (3)

1)DEMRE\'DE SU DEPOSU YIKILDI, FİNİKE\'DE ATIKLAR SAHİLE VURDU

Antalya\'nın Demre ilçesine bağlı Kapaklı Mahallesi\'nde dün gece etkili olan şiddetli yağmur zarara neden oldu. Çiftçi Mustafa Levent\'e ait seraların sulanmasında kullanılan 800 tonluk su deposu, dağlardan gelen sel sularının dolması sonrası yıkıldı. Depodan aniden boşalan su ise yerleşik İngiliz öğretmenler Bernard Mc Williams ve Jennifer Gibbon\'a ait yazlık pergolayı ve yanındaki oturma yerlerini yıktı. Sular aynı bölgenin aşağısında bulunan seralara da doldu.

Kapaklı Mahallesi\'ndeki bir evi su basarken, toplam 25-30 dönüm sera suyla doldu. Mahalledeki seraların neredeyse tamamına yakınının toprak dolgu olması nedeniyle su kendiliğinden boşalırken, bazı seraların yan duvarları yıkıldı.

\'BİZ DE ŞAŞKINLIK İÇİNDEYİZ\'

Yıkılan su deposunun sahibi Mustafa Levent, \"Burası 8 yıllık bir havuz. Dün saat 20.00 sıralarında şiddetli yağışta yukarıdan gelen sel de içine girdi, muhtemelen böyle bir olay oldu. Telefon açtılar, geldim durumu bu şekilde. Havuz 8 yıldır kullanılıyor. Hep dolu oluyordu. İçinde 800 ton civarında su olduğunu düşünüyorum. Sağlam bir havuzdu. Biz de şaşkınlık içindeyiz. 800 ton su bir anda boşalınca aşağıdaki yerlere de zarar vermiş\" dedi.

FIRTINA ÇÖPLERİ SAHİLE TAŞIDI

Finike ilçesinde ise dün gece yağışla birlikte şiddetli rüzgar etkili oldu. Çevreye, dere yataklarına ve denize bilinçsizce atılan çöpler, fırtına sonrası sahile vurdu. Dere yataklarına atılan tarım ilacı şişelerinin yanı sıra her türlü plastik atık nedeniyle çöplüğe dönüşen sahil, görüntüsüyle duyarsız vatandaşların çevreye verdiği zararı gözler önüne serdi. Özellikle dere yataklarının denizle birleştiği noktalarda çevre kirliliğine neden olan atıklar, Finike Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri tarafından sabahın erken saatlerinden itibaren temizlenmeye başladı. Dar gelirli vatandaşlar da kışlık yakacak için kıyıya vuran kıyıya vuran odunları topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

- Yıkılan duvar

- Boşalan suyun yıktığı pergola ve bölümleri

- Yıkılan depo detay

- Su giren sera

- Depo sahibinin konuşması

HABER: Ahmet ACAR- Suat SÖĞÜT- KAMERA: DEMRE- FİNİKE (Antalya), (DHA)

=======================================================

2)2 BİN 500 YILLIK YER ALTI MEZARINI DELİK DEŞİK ETTİLER

Bursa\'nın İznik ilçesinde Abdulvahap Tepesi\'nde bulunan ve \'hipoje\' denilen Roma dönemine ait yer altı mezarı defineciler tarafından delik deşik edildi.Tarihiyle ön plana çıkan ve birçok medeniyete evsahipliği yapan İznik ilçesinde, defineciler kol geziyor. Gün geçtikçe birçok tarihi eser keşfedilen İznik\'te, definecilerin çalışmaları sonucunda bazı tarihi eserler zarar görüyor. Son olarak Abdulvahap Tepesi mevkiisinde bulunan ve \'hipoje\' diye adlandırılan Roma döneminden kalma yer altı mezarı definecilerin çalışmaları sonucunda zarar gördü. İznik\'in tarihi açısından da önemli olan bu eser adeta delik deşik edildi. İş makinelerinin de kullanıldığı iddia edilen mezar, son görüntüsüyle de görenleri hayrete düşürdü. İznik\'te aynı bölgenin yakınlarında bir süre önce kaçak kazı yaparken gözaltına alınan 2 kişi ise mahkemece tutuklandı.

Görüntü dökümü;

------------------------------

-Tarihi mezardan detaylar

-Zarar gören yerlerden detaylar

-Tepkiler

-Genel detaylar

Dosya adı: 1712tarihimezardefineci

Süre: 1 dakika 8 saniye, Boyut: 128 MB

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(BURSA),(DHA)

=======================================================

3)YAŞAM ÇİÇEĞİ\'NDEN İHTİYAÇ SAHİBİ ÇOCUKLARA KIYAFET YARDIMI

Edirne\'de Yaşam Çiçeği Derneği, ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet ve bot yardımında bulundu.,

Merkezi İstanbul\'da bulunan Yaşam Çiçeği Derneği üyeleri, Edirne\'de okul öncesi ve ilköğretim öğrenimi gören 100\'e yakın çocuğa kıyafet ve bot yardımında bulundu. Hayırsever vatandaşların katkılarıyla yapılan yardım paketler halinde Selimi Camisii bahçesinde ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Dağıtım öncesi çocuklarla oyunlar oynayan grup üyeleri önceden belirlenmiş isimlere ve ayak ve beden ölçülerine uygun ihtiyaç sahibi çocuklara yardımlarını teslim etti. İhtiyaç sahibi çocuklarla dernek üyeleriyle buluşturan Edirne Roman Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı, yardımlarından dolayı Yaşam Çiçeği Derneği Başkanı Tuğçe Kılıç\'a teşekkür belgesi verdi.

Yaklaşık 6 ay önce kurduğu dernekle Türkiye\'de Edirne\'den Kars\'a çok sayıda il ve ilçe olmak üzere Afrika ülkelerinde de hayır sever vatandaşların yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Tuğçe Kılıç, \"Burada Roman çocuklarımıza yönelik kışlık bir çalışma yaptık. Montu, botu, beresi, atkısı, çocuklarımız sıcak bir kış geçirsin istiyoruz. Tek başına bir yere kadar ilerleyebilirsin ama birlik ve beraberlikle daha fazla insana ulaşabilirsin. Kısa sürede önemli yol kat ettik, daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı istiyoruz. Amacımız bir nebze de olsa insanlara değer verdiğimizi göstermek. Yapacağımız yardımlar ihtiyaç sahiplerinin ne kadar ihtiyaçlarını giderir, bilmiyoruz, önemli olan onlara değer verdiğimizi göstermek\" dedi.

Görüntü Dökümü:

---------------------

Dernek üyelerinin çocuklarla oynaması

Paketlerin dağıtımı

Çocuklara kıyafetlerin giydirilmesi

Tuğçe Kılıç ile röp.

Farklı açılardan detaylr

Haber-Kamera:Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

=====================================

4)FETÖ ŞÜPHELİSİ 26 ASKERDEN 19\'U ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

MUĞLA merkezli 9 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 26 kişiden 19\'u adliyeye sevk edildi. Diğer 7 şüphelinin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün \'mahrem abileri\' tarafından ankesörlü hatlardan arandığı belirlenen kişiler hakkında gözaltı kararı verildi. Harekete geçen polis ekipleri, geçen 11 Aralık\'ta Muğla merkezli olarak Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Antalya, Trabzon, Adana ve Ağrı\'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, çoğunluğu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yaptığı öğrenilen subay ve astsubay rütbesinden, 21\'si muvazzaf, 5\'i kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen 26 kişi gözaltına alındı.

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından bugün 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Diğer 7 şüphelinin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

--------------------:

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmelerinden görüntü

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, DHA)