DHA YURT BÜLTENİ - 11

Olçum, LGS\'de tüm soruları doğru yanıtladı



ANKARA\'daki özel bir okulda tam burslu olarak eğitim gören 14 yaşındaki Olçum Başak, Liseye Geçiş Sınavı\'nda (LGS) tüm soruları doğru yanıtlayarak, Türkiye 1\'incileri arasında yer aldı.

Ankara\'da oturan emekli bilgisayar mühendisi Mustafa ve ev kadını Ayşe Başak çiftinin 2 çocuğundan küçüğü Olçum, LGS\'deki tüm soruları doğru cevapladı. Kentteki özel bir kolejde tam burslu olarak eğitim gören Başak, ailesinin ve okulunun kendisine büyük katkı sağladığını söyledi. Sınava hazırlanırken öğretmenlerinin verdiği programı uygulamaya çalıştığını belirten Başak, \"Evde düzenli olarak çalışmaya çalıştım. Son haftalara dinlendim ve sınavda soğukkanlı olup bütün soruları yapmaya odaklandım. Hergün olmasa da günlük 1 saate yakın belki daha fazla çalıştım. Çok net bir hedefim yok ama liseden sonra güzel bir üniversiteye gidip doktor olmak isterim\" dedi.

Biyoloji öğretmeni Müzeyyen Demir ise Olçum Başak\'ı, ailesini ve öğretmenlerini tebrik ederek bu başarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Okul yöneticileri Başak’a ödül olarak öğrenim hayatı boyunca tam burs verileceğini açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olçum Başak ile röp

-Zafer Koleji Kurucu Temsilcisi ve Biyoloji Öğretmeni Müzeyyen Demir ile röp

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM /ANKARA,(DHA)

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Çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi linç edilmek istendi

KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, yaşları 11 ile 15 arasında değişen 3 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Afgan uyruklu kişi gözaltına alındığı sırada linç edilmek istendi. Polisin ekip aracına götürdüğü kişiye mahalle halkı tekme tokat saldırdı.

Dün, polis merkezine giden N.I. isimli anne 11 yaşındaki oğlu K.I.\'ya Afgan uyruklu E.Z.\'nin cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayette bulundu. Soruşturma kapsamında Mevlana Mahallesi\'nde bulunan, kağıt toplayarak geçimini sağlayan Afgan uyruklu E.Z. gözaltına alınmak istendi. Bu sırada, E.Z.\'nin iş yerinin önünde toplanan mahalle halkı tepki gösterdi. Polis, E.Z.\'yi alarak ekip aracına götürdüğü sırada etrafta toplananlar tekme tokat saldırdı. Bir kişi otomobilin üzerine çıkıp E.Z.\'ye vurdu. Polis, E.Z. ile birlikte koşarak ekip aracına gitti.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında, 11 yaşındaki K.I., 15 yaşındaki F.C.B. ve 15 yaşındaki D.A.\'nın avukat ve uzman görevliler tarafından ifadeleri alındı. Çocuklar, E.Z.\'nin cinsel istismarına uğradıklarını ifadelerinde belirtti. E.Z. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(AMATÖR KAMERA)

gözaltına alınan kişinin iş yerinden çıkarılması,

vatandaşların saldırması,

bir kişinin otomobilin üzerine çıkıp vurması,

olay yerinde koşarak uzaklaşılması,

polis ekibinden görüntü

Haber-Kamera: Mesut IŞIK /GEBZE(Kocaeli),(DHA)

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MHP, Elazığ\'daki oyların sayılması için seçim kuruluna ittiraz etti

ELAZIĞ\'da resmi olmayan sonuçlara göre 340 oy ile bir milletvekilli kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi, oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulun\'a ittiraz dilekçesi verdi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, 340 oy farkla Elazığ\'da milletvekiliğini kazanamayan MHP, oyların tekrar sayılması için başvuruda bulundu. Elazığ İl Seçim Kurulu\'na dilekçe veren MHP avukatı Gökberk Osmanağaoğlu, \"Ciddi bir çelişki söz konusudur. Kimi yerlerde Cumhur İttifakı olarak AK Parti ile MHP\'ye birlikte verilen oylar, AK Parti\'ye aktarıldığı yönde bilgiler almaktayız. Buna ilişkin teşkilatımızla birlikte gerekli itirazlarımızı gerçekleştirdik. Konuya ilişkin 48 saatlik süreç var. Yaklaşık 300 küsur oy MHP\'ye geldiği takdirde burada vekilimizi meclise göndereceğiz\" dedi.

MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver ise, Elazığ\'daki tüm oyların sayılması gerektiğini dile getirerek, \"Yaptığımız itiraz sonucu Elazığ genelinde bütün sandıkların yeniden sayılmasını ve milletin iradesinin herkesin huzurunda tekrar tecelli etmesini istiyoruz. Dolayısıyla bizim önünde Türk yazan bütün kurumlara güvenimiz sonsuzdur. Sayın Genel Başkanımız süreci çok yakından takip ediyor. Kendisinin adının geçtiği yerde de yanlışlık olmadığını çok iyi biliyoruz. Ülkücü, milliyetçi hareket olarak Elazığ\'da gerginliğin artmaması için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Biz sadece hak adalet istiyoruz. Bunun haricinde hakkımız olmayan bir şeyi istemek ne bizim haddimize ne Rabbimin yasalarında var. İttifakın bütün hükmüne tabiyiz. Cumhur ittifakına sonuna kadar sadığız\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber: Erkan BAY /ELAZIĞ,(DHA)

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Edirne\'de vatandaşların \'dolu\' önlemi (2)

SAĞANAK YAĞIŞ TARİHİ BİNAYI YIKTI

Orta Akdeniz ve Balkanlar üzerinden giriş yapan yağışlı hava Edirne\'de etkisini gösterdi. Sağanak yağış kentte günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yollarda su birikintileri oluştu. Hava sıcaklığının 24 dereceden 19\'a kadar düştüğü kentte yağmura hazırlıksız yakalananlar saçak altlarına girerek korunmaya çalıştı. Şiddetli yağış nedeniyle Mihatpaşa Mahallesi Osman Nuri Peremeci sokak üzerinde bulunan Mehmet Bozkurtlar\'a ait iki katlı kullanılmayan ahşap ev çöktü. Bir kısmı yola devrilen evi Edirne Belediyesi ekipleri temizledi. Evin çökmeye başladığı sırada otomobilinin aynı kaldırımda park halinde olduğunu anlatan Mustafa İnce (63), \"Şiddetli yağmur sırasında evden sesler gelmeye başladı. Benim otomobilim evin önündeydi. Hemen ileri aldım. Bu sırada da evi bir anda çöktü. Yağmur dolayısıyla sokakta kimse yoktu, kimseye bir şey olmadı\" dedi.

Evin sahibi Mehmet Bozkurtlar ise evden sesler gelmeye başladığında çevredekileri uyardığını kaydederek, \"Yağmurdan dolayı evden sesler gelmeye başladı. Yıkılacağını anlayınca hemen çevredekileri uyardık. Evin olduğu bahçede köpeğim vardı onu da son anda kurtardık. Kimseye bir şey olmadı. Tarihi özelliği vardı evimin\" şeklinde konuştu.

ÇORLU\'DA DOLUYA KARŞI HALILI ÖNLEM

Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinde, dolu yağışının olabileceği uyarıları üzerine sürücüler, araçlarını halı, karton ve battaniye sererek önlem aldı. Çok sayıda sürücü ise dolu yağışından endişe ederek, araçlarını alış veriş merkezleri ile kapalı otoparklara bıraktı. Aracını yağıştan korumak için kendine göre önlem aldığını ifade eden Cevat Akpınar, \"Dolu yağacak dediler bizde böyle tedbir aldık. Ne yapalım otoparklarda yer kalmamışö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(EDİRNE)

-Yağmur yağışı

-Yağmurdan kaçanlar

-Şemsiye ile yürüyenler

-Yıkılan tarihi ev

-Belediye ekipleri

-Mustafa İnce ve Mehmet Bozkurtlar ile röp.

-Genel görüntüler

(ÇORLU)

-Üzerleri örtülen araçlar

-Aracı için tedbir alanlar

-Çetin Akpınar Röp.

Otoparklardan görüntü

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY-Mehmet YİRUN /EDİRNE,ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

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Posof Gümrük ve Nüfus Müdürlüğü\'ne operasyon: 9 gözaltı

ARDAHAN Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Posof ilçesinde yapılan operasyonda 2\'si gümrük, 1\'i nüfus memuru olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı, 2 kişi ise aranıyor.

Bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, Posof Nüfus Müdürlüğünde görevli personelin sahte kimlik düzenlediği ve bu kimliklerle yasa dışı yollarla \'rüşvet, gümrük kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı\' yaptıkları tespit edilen 11 kişinin evinde ve Türkgözü Gümrük Müdürlüğü ve Poso İlçe Nüfus Müdürlüğü\'ne bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Polisler, 2\'si gümrük, 1\'i nüfus memuru olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı. Firarda olan 2 kişinin ise arandığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Türkgözü sınır kapısı

-Sahaya giriş çıkış yapan araç ve yolcular

-Detaylar

-Gümrük ve Nüfus Müdürlüğü\'ne operasyon: 9 gözaltı

Haber-Kamera: Alper TURGUT / POSOF(Ardahan),(DHA)

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Otomobilin çarptığı bisikleti çocuk öldü

KONYA\'nın Beyşehir ilçesinde marketten yiyecek alıp, yolun kenarından bisikletiyle ailesinin yanına giden Ahmet Gül (15), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaçan sürücü Hakkı Zemzem de, 50 kilometre ileride yakalandı.

Kaza, bugün 16.00 sıralarında Beyşehir Akseki karayolunun 3\'üncü kilometresinde meydana geldi. Antalya\'nın Manavgat ilçesinde oturan ve tatil için ailesiyle Beyşehir\'deki akrabalarını yanına gelen Ahmet Gül, yiyecek almak için bisikletiyle markete gitti. Gül, alışverişin ardından geri dönmek için yolun kenarından bisikletiyle gittiği sırada Hakkı Zemzem\'un kullandığı 42 BND 21 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan Gül, yere savruldu. Sürücü Zemzem de aracıyla birlikte hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri geldi. Sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Gül, yaşamını yitirdi. Kaza yerine gelen ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Görgü tanıklarının kazaya karışan otomobilin plakasını vermesi üzerine bölgede çalışma başlatan polis, sürücünün 50 kilometre ilerideki Derebucak ilçesine gittiğini belirledi. Bunun üzerine sürücü Zemzem, ilçe girişinde polis tarafından durdurulup gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden detay

- Bisikletten detay

- Polisin inceleme yapması

- Ceset ve ailesinden detay

(KJ:Haber-- Kamera: Muhammed SIDAL BEYŞEHİR KONYA DHA))

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Doluya karşı araçların üzerine ne bulursa attılar

KOCAELİ\'nde kuvvetli yağmur ve dolu yağışı uyarılarının ardından açık alanda araçları olan vatandaşlar battaniye, halı, karton sererek araçlarını koruma altına aldı. Bazıları ise araçlarını kapalı otoparklar ve AVM\'lerin otoparklarına çekti.

Kuvvetli yağmur ve dolu yağış uyarılarının ardından Kocaeli\'nde kapalı otoparklarda yer kalmadı. Sitelerin önlerindeki açık park yerlerinde ise vatandaşlar kendilerince önlem aldı. Vatandaşlar battaniye, halı, karton, otomobil paspaslarını araçlarının üzerine sererek önlem aldı. Bazı vatandaşlar ise üst geçit ve viyadüklerin altına araçlarını çekti. Uyarılar nedeniyle otomobilini üst geçit altına park etmek zorunda kaldığını söyleyen Effal Çoban, \"Uyarılar olunca aracımızı üst geçidin altına çektik. Yağış bitene kadar üst geçidin altında beklemeyi düşünüyoruz. Aracımızın önü açıkta kaldı ama daha uygun bir yer bulursak oraya geçmeyi planlıyoruz. Burada kendi önlemimizi aldık.\" dedi.

Dolu yağışı uyarıları üzerine önlem aldıklarını belirten Hülya Çelik, \"Yakınlarımız saat 13.00 gibi bizlere uyarılarda bulundu. Biz saat 15.00 gibi üst geçidin altına aracımızı çektik.\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Araç üzerine serilmiş, battaniye, halı, karton görüntüleri

-Üst geçit altına araçlarını çekmiş vatandaşlar rop

-Kapalı alanlara araçlarını çekmiş vatandaşlar

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Dinçer AKBİR-İZMİT-DHA

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