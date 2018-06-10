DHA YURT BÜLTENİ - 11

1 - Bakan videoyu izledi, anne ve 5 çocuğu koruma altına alındı



KAHRAMANMARAŞ\'ın Afşin ilçesinde yaşayan şizofreni hastası anne ile 5 çocuğu, Aile ve Sosyal politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya\'nın talimatıyla koruma altına alındı. Koruma altına alınan kardeşlerden Hurşide Nur C.\'nin (10) söylediği Nilüfer\'in \'Çok uzaklarda\' adlı şarkısına gülerek başlayıp, ağlayarak bitirdiği görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi çekmişti.

Video paylaşım sitelerinde küçük bir kızın, köhne bir evde, kucağında kardeşi, gülerek başladığı Nilüfer\'in \'Çok uzaklarda\' adlı şarkısını, duygulanıp, ağalayarak bitirdiği görüntüler, sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi. Küçük kızın, Kahramanmaraş\'ın Afşin ilçesi Hüyüklü Mahallesi\'nde yaşayan ailenin kızları ilkokul 4\'üncü sınıf öğrencisi Hurşide Nur C. olduğu ortaya çıktı.

Hurşide Nur\'un, annesinin şizofreni hastası; babası Bekir C.\'nin ise işsiz olması nedeniyle en küçüğü 8 aylık olan 4 kardeşinin bakımını üstlendiği, evde temizlik ve yemek işlerini kendisinin yaptığı belirlendi.

BAKAN KAYA İZLEDİ, TALİMAT VERDİ

Kısa sürede yayılar, evin içler acısı halinin de dikkat çektiği video, Aile ve Sosyal politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya\'ya kadar ulaştı. Bakan Kaya, çocukların devlet korumasına alınması talimatını verdi. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, evde bakım aylığı ve sosyal ekonomik destek kapsamında aylık 1700 lira yardımda bulunduğu aileyi, araçla alarak Kahramanmaraş\'a getirdi. Oturdukları evin de daha önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yaptırıldığı belirtildi.

Kadın konuk evinde misafir edilen annenin daha sonra engellilerin kaldığı özel bakım merkezine alınacağı ve en kısa zamanda da tedavisine başlanacağı bildirildi. Çocukların da yaşları ve durumlarına göre uygun bir şekilde misafir edilip, başta eğitimleri olmak üzere tüm ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanacağı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hurşide Nur Coşkun\'un şarkı söylemesi

- Evin içerisi

- Şarkıyı ağlayarak bitirmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2 - Hafriyat kamyonunun altında kalan engelli anne ile oğlu öldü



AYDIN\'ın İncirliova ilçesinde, hafriyat kamyonunun altında kalıp, ağır yaralanan sağır ve dilsiz Yonca (19) ile oğlu Bilal Temur (3), hastaneye kaldırılırken, yolda yaşamını yitirdi. Polis, kaza sonrası kaçan kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.

Bir şirkete bağlı olarak hafriyat kamyonu şoförlüğü yapan Musa İşleyen, saat 11.00 sıralarında, alışveriş yapmak üzere Acarlar Mahallesi 51 Sokak\'taki markete girdi. Alışverişin ardından tekrar 34 DA 2531 plakalı kamyonuna dönen İşleyen, yoluna devam etmek istedi. Bu sırada kamyonun önündeki sağır ve dilsiz Yonca ile oğlu Bilal Temur\'u görmeyen İşleyen, anne- oğula çarptı. Bir şeyin üzerinden geçtiğini fark edip, duran İşleyen, anne ile oğlunu kamyonun altında görünce şok yaşadı. Bu sırada çevredekiler, durumu polise ve 112 Acil Servis\'e bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı anne- oğul, ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi\'ne götürülürken, yolda yaşamını yitirdi. Polis, kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyon şoförü Musa İşleyen\'in yakalanması için çalışma başlattı. İşleyen\'in olay yerinde bıraktığı hafriyat kamyonu ise İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nün otoparkına çekildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Evin önündeki kalabalık

Bilal\'in fotoğrafı

Burhan CEYHAN/İNCİRLİOVA (Aydın), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3 - Lavanta Pazarı kuruldu

İZMİR\'in Seferihisar ilçesinin kırsal Turgut Mahallesi\'nde, belediyenin \"Lavanta Pazarı\" adıyla düzenlediği festival renkli görüntüler oluşturdu.

Seferihisar Belediyesi\'nin 2015 yılında üreticilere katma değeri yüksek, alternatif bir ürün olarak sunduğu lavantaların üçüncü hasadı, dün (Cumartesi) Lavanta Pazarı\" adı altında kırsal Turgut Mahallesi\'nde düzenlenen festivalle, gerçekleştirildi. Festivale, binlerce kişi katıldı. Gün boyu açık kalan üretici pazarlarında satılan lavanta ve yan ürünleri, yöresel yiyecekler, Seferihisar\'da bulunan sanat derneklerinin açtığı stantlar şenliğe gelenlerin ilgi odağı oldu. Pazarda lavanta yağı damıtımı, lavanta sabunu yapımı ve lavanta bahçesinde hasat yapıldı. Lavanta hasadı büyük bir katılımla gerçekleşirken, mahalenin sokaklarına lavanta suyu sıkıldı. Bahçede hasada katılan vatandaşlar mis kokulu lavantalardan toplayıp, bol bol fotoğraf çektirdi. Gün boyu sahne alan sanatçılar, halk müziğinden, klasik müziğe çeşitli konserler ile bando ve dans gösterileri sundu.CHP Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, festivaldeki konuşmasında, \"Değerli dostlar, gerçekten Türkiye\'de \'Başka bir tarım mümkün.\' Çünkü bize çocukluğumuzda öğretildi, biz ekonomisi kendi kendine yeten dünyadaki 7 ülkeden biriydik. Biz dünyanın tahıl ambarıydık. Peki oldu da biz yeşil mercimeği, samanı, gübreyi, hayvanı ithal eder hale geldik. Bilmediğimiz büyük kuraklıklar, büyük afetler mi yaşandı, dereler mi kurudu ne oldu? Yanlış siyasi tercihler, yanlış politikalar sonucu bu hale geldik ama bu bir kader değil, bu değişmesi mümkün bir hikaye ve biz de onu değiştirmeye Seferihisar\'dan başladık. Çünkü biliyoruz ki, gökyüzünde güneş, yeraltında su kaynaklarımız ve olağanüstü güzel iklimimiz var oldukça yaşadıklarımız bir kader değildir\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Eşek üzerinde elinde lavanta tutan kız

Lavanta standları

Alışveriş edenler

Konuşmalar

Detaylar

İZMİR, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4 - Zehir tacirlerine suçüstü: 8 tutuklama

BİTLİS\'in Ahlat ve Tatvan ile Muş\'un Bulanık ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, suçüstü yakalanarak gözaltına alınan 8 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma ekipleri, uyuşturuca ticareti yapanlara karşı Ahlat, Tatvan ve Muş\'un Bulanık ilçelerinde 4 gün önce eş zamanlı operasyon düzenledi. 3 ilçede, 13 eve düzenlenen operasyonlarda, E.A, M.B., A.K., A.V., M.Y., Ş.B., Ş.T. ve H.N. adlı kişiler uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı\'ndaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 8 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNT DÖKÜMÜ

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//// JANDARMA KAMERASI

-Gözaltına alınan 8 şüpelinin mahkemeye çıkarılması

-Detaylar

Haber: Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA)

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5 - İslahiye\'de 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2\'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, İslahiye- Hassa çevreyolunun 17\'nci kilometresindeki Sulumağara kavşağında meydana geldi. Hassa yönüne ilerleyen Erman Derici (36) yönetiminde 31 FB 741 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Sakıp Büyüköztürk\'ün (25) kullandığı 34 UN 8551 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile Tayfun Büyüköztürk (35), Nurhayat Büyüköztürk (43) ve Remziye Bülbül (59) yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılardan durumu ağır olan Tayfun ve Sakıp Büyüköztürk, Gaziantep\'e sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri

- Kazaya karışan otomobiller

- Görgü tanığı kazayı anlatması

- İslahiye Devlet hastanesi

- Acil girişi ve koridorunda hareketlilik

- Yaralılar sedyede taşınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-(DHA)