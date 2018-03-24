DHA YURT BÜLTENİ - 11

Kayseri, iki şehidini uğurladı



Kayseri\'de Afrin\'de 2 ay önce şehit olan ancak cenazesi yeni getirilen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı (25) ile dün Batman\'da çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Kıdemli Uzman Çavuş Bülent Doğan (43) düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Afrin\'den dün gece Kayseri\'ye getirilerek Seyyid Burhanettin Hastanesi\'nin morguna konulan Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı\'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, önce Kocasinan ilçesi Bozantı Caddesi\'ndeki kendi evine daha sonra da annesi Sibel Muratdağı\'nın oturduğu Beşparmak Mahallesindeki Sanat Apartmanı\'nın önüne getirilerek helallik alındı. Bu sırada anne Sibel Muratdağı, sinir krizi geçirdi. Şehidin askeri kıyafetini giyen eşi Birgül Muratdağı, tabutun bulunduğu cenaze aracına elini vurarak, \"Kalk Mehmedim kalk\" diye seslendi. Kalemkırdı Camisi\'ne getirilen tabut musallaya konduktan sonra şehidin annesi, eşi ve şehit ile aynı adı taşıyan dedesi Mehmet Muratdağı sırayla tabutu okşayıp fotoğrafını öptü. Batman\'da şehit olan 21 yıllık asker Jandarma Kıdemli Uzman Çavuş Bülent Doğan\'ın (43) annesi Zeynep, eşi Ebru, ortaokul öğrencisi kızı Zeynep Sude (15) tabuta kapanarak gözyaşı döktü. Kalemkırdı Camisi\'nde ikindi vakti iki şehit için düzenlenen törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kuvvet Komutanları, Vali Süleyman Kamçı, eski bakan ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Milletvekilli İsmail Tamer, CHP Kayseri Melletvekili Çetin Arı, Garnizon ve 2. Hava Bakım Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 12. Hava Ana Ulaştırma Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Selçuk Aygün, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, protokol mensupları, iki şehidin yakınları ve çok sayıda Kayserili katıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, şehit ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu. Cenazelen kılanan cenaze namazının ardından Garnizon Şehitliği\'nde toprağa verildi.

HAREKATIN 4\'ÜNCÜ GÜNÜNDE ŞEHİT OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Kayseri 1\'inci Komando Tugayı 2. tabur emrinde görevli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı, 23 Ocak\'ta harekatın 4. günü 07.20\'de Afrin\'de, PKK/PYD\'li teröristlerin açtığı ateşle silah arkadaşı Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile birlikte şehit oldu. İki şehidin naaşına ulaşılamadı. Afrin\'in ele geçirilmesinin ardından şehitlerin teröristler tarafından gömülen cenazelerine ulaşıldı. Afrin kırsalında iki ay sonra ulaşılan cenazeler, dün Türkiye\'ye getirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber:Oktay ENSARİ-Yasin DALKILIÇ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ (DHA)

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Sandıklı\'ya şehit ateşi düştü (2) (Yeniden)

Batman\'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin\'in (31) acı haberi Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesindeki baba evine ulaştı.

Batman\'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında 2 teröristin öldürüldüğü bölgede devam eden operasyonda çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin tedavi için getirildiği Siirt Devlet Hastanesi\'nde şehit oldu. Şehidin Sandıklı merkez İstasyon Mahallesi\'nde oturan babası Salih ve annesi Cennet Çetin\'e şahadet haberini Kaymakam Köksal Şakalar, Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Üsteğmen Mehmet Çakır, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, derneğin Sandıklı Temsilcisi Yusuf Akin birlikte verdi.Acı haberi alan şehidin yakınları ve komşuları da eve geldi. Evli ve ikiz kız çocuk babası olduğu belirtilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin\'in baba evine Türk bayrakları asıldı.Şehidin ağabeyinin de yaklaşık 10 yıl önce vatani görevini yaparken rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şehidin baba evinin önünden görüntüler

- Türk bayrağı asılması

- Şehidin fotosu

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık metal yorgunluğu yok (4)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'I TAŞIYAN UÇAK ORDU\'YA İNEMEYİP GERİ DÖNDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun\'daki Olağan 6\'ıncı İl Kongresi\'ne katıldıktan sonra, olumsuz hava koşulları nedniyle Ordu\'ya planlanan şekilde helikopterle gidemeyince Samsun Çarşamba Havalima\'na geçti. Ardından buradan uçakla Ordu\'ya gitmek üzere hareket etti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı taşıyan uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı\'na da inemedi. Bunun üzerine uçak Samsun Çarşamba Havalimanı\'na inmek üzere geri döndü. Samsun\'a inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, karayoluyla Ordu\'ya hareket etti.

Haber:SAMSUN,(DHA)

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Mahkeme, Selimiye Camii\'nin \"silüetini bozacak kararı\" iptal etti

Mimar Sinan\'ın ustalık eseri olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Selimiye Camii\'nin silüetini bozacak plan değişikliğine mahkeme \'dur\' dedi.

Edirne merkezde D-100 karayolu kenarında bulunan alana ilişkin Edirne Belediye Meclisi\'nde 1 Eylül 2016\'da plan değişikliği yapıldı. Bu değişikliğin, Mimar Sinan\'ın ustalık eseri olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Selimiye Camii\'nin silüetini bozacağını iddia eden TMMOB Mimarlar Odası, Edirne Belediyesi\'ne dava açtı.

MİMARLAR ODASI: CAMİNİN SİLÜETİ OLUMSUZ BİÇİMDE ETKİLENECEK

Mimarlar Odası, \"Selimiye Camii\'nin silüetinin olumsuz biçimde etkileneceği, plan değişikliği ile ortaya çıkacak nüfus artışını karşılar nitelikte yeşil alan ve donatı alanın belirlenmediği ve resmi kurum görüşlerinin alınmadığı\" şeklindeki iddiaları Edirne İdare Mahkemesi\'ne sundu.

EDİRNE BELEDİYESİ: 6 KAT OLARAK HAZIRLANDI, SİLÜETİ BOZMAZ

Edirne Belediyesi ise savunmasında, uyuşmazlığa konu parsellerin tamamının değil, bir kısmının resmi kurum alanından çıkarılarak tercihli kullanım alanı olarak belirlendiğini, plan tadilatının Selimiye Camii silüetini olumsuz etkilemeyecek şekilde 6 kat olarak hazırlandığını ileri sürdü ve davanın reddini talep etti.

MAHKEME: ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE VE HUKUKA UYGUN DEĞİL

Edirne İdare Mahkemesi tarafından bilirkişi raporu baz alınarak verilen kararda, kullanım sınırlarının belli olmaması sebebiyle, konut dışı kentsel çalışma fonksiyonu kapsamında yer alan \'akaryakıt istasyonu, resmi ve sosyal tesis, imalathane, depo\' haricinde konut niteliğinde yapıların alana dahil edilmesini mümkün kıldığı belirtildi. Ayrıca bu durumun İmar Kanunu\'nda ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği\'nde tanımlanan plan hiyerarşisine uygun olmadığı ifade edildi. Plan değişikliğinin \'konut dışı kentsel çalışma alanı\' fonksiyonuna uyumlu olmadığı, planlama esasları ile şehircilik ilkelerine de aykırı olduğu vurgulandı.

OY BİRLİĞİ İLE İPTAL EDİLDİ

Edirne İdare Mahkemesi\'nin kararında, \"Edirne Belediye Meclisi\'nin 1 Eylül 2016 tarih ve 171 sayılı kararı ile onaylanan Edirne İli Merkez D-100 Karayolu kenarı 1415 ada 4,5 ve 6 nolu parselleri kapsayan alanda yapılan plan tadilatına itirazın reddine dair dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır\" ifadeleri yer aldı.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi\'ne istinaf yolu açık olmak üzere, dava konusu işlemin iptaline 14 Şubat\'ta oy birliği ile karar verildi.

Görüntü Dökümü (ARŞİV)

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Selimeye tepeden görüntüler

Selimiye Camisi ve kazı alanı

Başkan Gürkan ile röp.

Gürkan\'ın alanı gezmesi

Prof.Dr. Ahunbay ile röf.

Ahunbay\'ın alanı geziyor

İlksen Özel ile röp.

Engin Yalçın ile röp

Bahri Dinar ile röp

Yemişçi Kapanı Hanı\'ndan detaylar

Selimeye ve çalışma olan bölge

Selimiye Cami projesi (alanın bitmiş hali)



Haber: Özgür Deniz KAYA - Kamera: Ali Can ZERAY /EDİRNE(DHA)

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Sivas\'ta fırtınada duvar yıkıldı; araçlar hasar gördü/EK

SANAYİ TABELASI DEVRİLDİ

Etkili olan fırtına nedeniyle öte yandan kent merkezindeki Ata Sanayi Sitesi\'nin 25 metre uzunluğunda 5 metre yükseliğindeki tabelası yola devrildi. Olayın ardından polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı ve yol trafiğe kapatıldı. Giriş tabelasının devrilme anı ise bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Yıkılan tabelanın görüntüsü

-Güvenlik kemarası

Haber-Kamera: SİVAS, DHA)

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Şanlıurfa\'da aranan 13 kişi tutuklandı

Şanlıurfa\'da aralarında gasp, hırsızlık, dolandırıcılık, yankesicilik gibi suçlardan aranırken yakalanan 28 kişiden 13\'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 gün içersinde çeşitli tarihlerde işledikleri suçlardan dolayı aranan kişilere yönelik operasyon yaptı. 30 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda aranan 28 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis aranan şahıslar için evlere gitmesi

- Şüpheliler gözaltına alınması

- Emniyete götürülen şüpheliler

- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 29MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA,(DHA)

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511 öğrenci ay yıldızı oluşturdu

Karabük\'ün Safranbolu ilçesinde Kanuni Ortaokulu öğrencileri, Mehmetçiğe destek için \'ay yıldız\' ı oluşturup \'Dua\' adlı şiiri okudu.

Kanuni Ortaokulu öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Mehmetçiğe destek amacıyla okul bahçesinde toplandı. Bahçe korkuluklarına \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' pankartı asıldı. 511 öğrenci, öğretmenlerinin komutuyla birlikte tek sıra halinde koşar adım yürüyüp \'ay yıldız\' ı oluşturdu. Hep bir ağızdan \'Dua\' adlı şiiri okuyan öğrenciler ellerindeki Türk bayraklarını salladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Öğrencilerin oluşturduğu ay yıldızın havadan çekilen görüntüsü

-Şiir okunması

Süre 6.16

Haber:Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük), (DHA)