DHA YURT BÜLTENİ - 11

1)BAŞBAKAN YARDIMCISI IŞIK: KODLAMA BİLMEYEN CAHİL STATÜSÜNE DÜŞECEK

KOCAELİ Bilişim Fuarı\'nın açılışına katılan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, \"Önümüzdeki süreçte İngilizce biliyor musun? sorusu yerine kodlama biliyor musun? sorusu gelecek. Kodlama bilmeyen cahil statüsüne düşecek\" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nin Uluslararası Fuar Merkezi\'nde 23-26 Kasım tarihleri arasında düzenlediği Kocaeli Bilişim Fuarı\'nın açılışına Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve vatandaşlar katıldı. Kocaeli Bilişim Fuarı\'nda teknoloji firmalarının yanı sıra bilişimin dahi isimleri bir araya geliyor. Açılış töreninde sahnede katılımcıları selamlayan \'Sanbot\' Kocaeli\'de böyle bir fuarda buluşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ardından LED dans gösterileri yapıldı. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık fuarın açılışında yaptığı konuşmada önümüzdeki çağda kodlama bilmeyenin cahil statüsüne düşeceğini belirterek, \"Bu çağa hazır olmanın tek yolu, bu çağın okur yazarlığı olarak adlandırılan kodlama noktasında özellikle kodlama eğitimine önem vermekten geçiyor. Önümüzdeki süreçte İngilizce biliyor musun? sorusu yerine kodlama biliyor musun? sorusu gelecek. Elbette dil çok önemli ama bir yazılım şirketi öyle bir program geliştirmiş ki yapay zeka kullanarak ben buradan Türkçe konuşuyorum, karşımdaki kulaklığından söylediğimi aynı anda İngilizce duyuyor. Bu şuanda uygulamada. Yakında marketlerde 10 veya 20 dolara en fazla 5 dolara ulaşılabilir olacak. Kodlamayı yazamayan artık bu çağda çağdışı kalacak. Yani kodlama bilmeyen artık cahil statüsüne düşecek. Onun için Kocaeli\'nde bir kodlama seferberliğine başlamak durumundayız\" dedi.

Artık nesnelerin birbirleriyle konuşarak üretim planlayacağını söyleyen Işık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Ekonomi, ticaret, hayat tarzı her şeyin ardı ardına değiştiği hızlı bir çağa dolu dizgin gidiyoruz. Dijital çağı iliklerimize kadar hissetmeye başladık. Şimdi dijital teknolojide özellikle otomasyon gibi sistemler dijital sistemi oluşturuyor. Bu çağda üretim artık insandan bağımsız hale gelecek büyük oranda. Artık nesneler birbirleriyle konuşarak üretim planlayacak. Gömlek firması üreticisi rafta hangi gömleğin satıldığını fabrikaya internet üzerinden gönderecek ve planlaması yapılacak. Bu kadar yoğun bir teknolojik dönüşümü yaşıyoruz. 4. sanayi devriminin bu teknolojik dönüşümde artık yapay zeka, 3 boyutlu yazıcılar olmazsa olmaz. Toz teknolojisi ile bir uçağın motor bloğunu üretme imkanınız var. Titanyumdan yapıyorsanız titanyum tozlarını koyuyorsunuz metalden daha sağlam yapı oluşuyor. Artık üretim biçimleri de tamamen değişiyor. Bu çağda vasıfsız iş gücünü robotlar alıyor. Onun yazılımını yapacak olanlar yine insanlar olacaklar\"

Bilişim festivalinin ana temasının sanal ve arttırılmış gerçeklik olduğunu söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise şöyle konuştu:

\"Türkiye\'nin ilk Bilişim Festivali\'ni düzenlemekten büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Festivalin bu yıl ana teması; Sanal ve Artırılmış Gerçeklik. Festivalimizde sanal ve artırılmış gerçeklik alanında Türkiye\'de ve dünyada gelinen son nokta uzmanlar tarafından değerlendirilecek. Bilişim devlerinin uygulamaya aldığı son yenilikler, uçuş simülatörleri, akıllı şehir sistemleri, inovatif ürünler, robotik uygulamalar tanıtılacak. Ülkemizin bilişimde, özellikle savunma alanında geldiği düzey, gözler önüne serilecek. Sektörün önemli aktörleri, deneyimlerini aktaracak. Yeni dünyanın kodlarını bizimle ve meraklılarıyla paylaşacak. Bu yeni dönemin en önemli unsuru bana kalırsa eşyanın ve insanlığın birbirine adapte olması, çevrimiçi olarak yaşamasıdır. Artık nesnelerin internetiyle eşyaların akıllanmasından, birbiriyle ilişki içinde olmasından bahsediyoruz. Evlerimiz akıllanıyor. Çoktandır akıllı cep telefonları hayatımızın olmazsa olmaz bir unsuru haline geldi. 3 boyutlu yazıcılarla çok yakın bir sürede adeta her evde tek kişilik fabrikalar kurulacak. Kocaeli, Türkiye\'nin sanayi başkentidir\"

Konuşmaların ardından fuar kapsamında düzenlenen \'Kocaeli Kodluyor\' ve \"Mehmet Ali Kağıtçı Yenilikçi Tasarımlar\' yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Başbakan Yardımcısı Işık fuarda stantları gezdi.

Görüntü Dökümü

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-Fikri Işık\'ın konuşması

-Stantları gezmesi

-Dans gösterileri ve fuardan detaylar

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Alişan KOYUNCU / İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

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DEPREM KORKUSU İLE DIŞARIDA SABAHLADILAR (EK)

2)KORKU SÜRÜYOR

Muğla\'nın Ula İlçesi\'nde dün (çarşamba) saat 23.22\'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından sabaha kadar evlerine giremeyen vatandaşlar, gündüz süren artçı sarsıntılar nedeniyle korkmaya devam ediyor. Gece uykusuz kalan çocukların, kamyon kasalarında uyudukları ve bahçede yakılan ateşle ısınmaya çalıştıkları görüldü. Muğla Valililiği ve Büyükşehir Belediyesi denetiminde bölgeye yardım ve lojistik destek gelmeye başladı. Hasar tespit çalışmalarına da başlandı. Depremden ençok zarar gören Arıcılar Mahallesi\'nin Muhtar Yardımcısı 1\'inci Aza 9 çocuk ve 22 torun sahibi aracılık yapan 65 yaşındaki Süleyman Asma, \"Bu yaşıma kadar böyle bir deprem görmedim. Neredeyse 30 hanenin tamamının duvarları çatladı. Bazı evlerin bacaları yıkıldı, yollarda derin yarıklar oluştu. Kayalar mahalle yolunu kapattı. İş makinaları erken geldi, yolu açtı. Şu anda sıkıntımız yok ancak ard arda gelen artçı depremler nedeniyle köylüler evlerine girmeye çekiniyorlar\" dedi.

\"BAŞIMIZA TAŞ YAĞDI\"

Marmaris\'teki bir otelde aşçı olarak çalışan Arıcılar Mahallesi sakini 35 yaşındaki Mehmet Çoban ise evinin her yerinde çatlaklar oluştuğunu belirterek, \"Tam yataklarımızı serdik yatacakken evin dört tarafı sallanmaya başladı. Büyük kabus yaşadık. Hemen çocukları ve büyüklerimizi bahçeye çıkardık. Ben böyle bir korku, heyecan sarsıntı ve yaşamadım. En büyük tesellimiz can kaybı olmaması\" dedi.

GEYİK KANYONU YOLU KAPANDI

Arıcılar Mahallesi içinden geçen ve 5 kilometre mesafedeki Geyik Kanyonu\'na giden yol, heyelan nedeniyle kapandı. Asırlık çam ağaçları ise yola devrildi. Yol üzerinde derin çatlaklar ve yarıklar oluştu. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Osman Gürün ve Ula Kaymakamı Ali Yılmaz, bölgede inceleme yaptı. Yılmaz, hasar tespit çalışmaların başladığını ve bugün sona ereceğini belirterek, \"Sekiz evimizde hasar var, tespit çalışmaları devam ediyor. Devlet olarak ne gerekliyse tüm ekipleri araçları hemen getirdik. Mağdur olan vatandaşımız yok sadece yaşanan gerginlik var\" dedi.

Kesilen elektriklerin mahalleye verildiği ve lojistik destek ekiplerinin bugün de mahallede kalacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Süleyman Asma röp.

- Çatlayan evlerden bahçede ateş başında ısınan çocuklardan kamyonun kasasında yatanlardan görüntü

- Kaymakam Ali Yılmaz ile röp.

- Mehmet çoban ve vatandaşlarla röp.

- Çatlayan evlerden Yıkılan bacalardan genel detay görüntü

- Evlerin içinden görüntü

Haber: Yaşar ANTER- Kamera: Nilüfer DEMİR / MUĞLA, (DHA)

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3)CHP\'Lİ CANKURTARAN: İDDİA EDİYORUZ OHAL KALKARSA DOLAR DÜŞECEKTİR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, OHAL\'in kaldırılması halinde doların düşeceğini savundu.

Mersin\'de CHP İl Başkanlığı\'nda partilileri ve gazetecilerle buluşan Cankurtaran, doların yüksek seyretmesini OHAL\'in devam etmesine bağladı. Çözümün OHAL\'i kaldırmak olduğunu savunan Cankurtaran, \"Türkiye\'de ekonomi şaha kalkıyor dendi ama dolar şaha kalkıyor. 2018\'e gelmeden 3.96 civarlarında. Bir ekonomist olarak söylüyorum. OHAL kalkarsa dolar düşer. OHAL devam ettiği sürece ekonomi kendi seyrine oturamayacak. Piyasaların yumuşaması ve rahatlaması için OHAL\'in kalkması gerekiyor. Ama AKP o kadar alıştı ki Kanun Hükmünde Kararnamelerle Türkiye\'yi yönetmeye, o kadar tadına vardı ki, inadından OHAL\'i kaldırmayarak ekonominin kırılganlığına etki ediyor. Zaten Türkiye\'de ekonomi kırıldı. İddia ediyoruz OHAL kalkarsa dolar düşecektir, piyasalar rahatlayacaktır\" dedi.

ABD\'de süren Rıza Sarraf davasını hatırlatan Cankurtaran, bütün AK Partililerin bir telaş içerisinde olduğunu öne sürdü. Cankurtaran, \"Bunlar galiba beraber çiğ yediler, karın ağrısı tuttu. 17-25 Aralık olayları çıkınca gelin soruşturalım, davasını açalım dedik. Yok, hayırsever bir vatandaş bu demişlerdi. O zaman neden bu kadar tedirginsiniz. Hayırseverin hayırları ayakkabı kutusuna konduysa sorun var demektir. 700 bin TL değerinde saati takarken, ayakkabı kutularında paralar dolarken milli birlik demiyordu kimse. Milli birlik adı altında saatleri, paraları unutamayız. Milli birlik ambalajı içerisinde yolsuzlukları görmezden gelemeyiz. Tek başınıza yiyorsunuz, hesap vermeye gelince milletçe hesap verelim istiyorsunuz. 11 yıldır etle tırnak olduğu AKP\'nin içine FETÖ hiç sızmamış. Bunun siyasi bacağı nerde? Kalkıp Amerika\'daki yargının içine sızmış diyorsun, etle tırnak olduğun AKP\'nin içinde FETÖ üyesi bulamıyorsun\" diye

konuştu.



Görüntü Dökümü

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-İl binasından görüntüler

-Katılımcılardan görüntüler

-CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 03:35 BOYUT: 220.00 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)

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4)DEVRİLEN TANKERDEN YOLA DÖKÜLEN SICAK ASFALT DONDU

SİVAS\'ta, sıcak asfalt yüklü tankerin devrilmesi sonucu yola dökülen yaklaşık 15 ton sıcak asfalt soğuk havanın etkisiyle dondu.

Kaza saat 13.00 sıralarında Sivas-Malatya karayolu Kovalı Kavşağı\'nda yaşandı. Ankara\'dan Sivas\'a sıcak asfalt getiren 61 yaşındaki Mehmet Özer Biçer yönetimindeki 06 BE 9179 plakalı tanker iddiaya göre sürücünün dikkatsizliği sonucu bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Mehmet Özer Biçer olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası tankerin içerisinde bulunan yaklaşık 15 ton sıcak asfalt yola aktı. Yola akan asfalt soğuk havanın etkisiyle kısa sürede dondu. Karayolları ekipleri yola dökülen asfaltı temizlemek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Tankerin görüntüsü

-Yola akan asfalt

-Asfaltın donmuş hali

-Kurtarma çalışmaları

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(242 mb)

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5)POSOF BEYAZA BÜRÜNDÜ

ARDAHAN\'ın Posof ilçesinde öğleden sonra bastıran kar, ilçe merkezini beyaz örtüyle kapladı.

Ani bastıran ve gittikçe şiddetini artıran kar yağışı artından ilçe merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Kar yağışı ardından vatandaşlar işyerlerinin önündeki karı temizleme telaşına düştüler. Vatandaşlar, kar yağışının ani bastırdığını belirterek, \"Kışın güzelliği şimdi başlıyor. Posof\'a kar gelmeyince başına bir hal mi geldi diye düşünürken kar görevini yapıyor. Doğamızın bereketi bu. Küresel ısınma nedeniyle kış bu zamana kaldı. Bundan böyle hep karlı günler göreceğiz\" diye konuştu.

Kar yağışıyla birlikte aracının lastiklerine zincir bağlamanın kaçınılmaz olduğunu belirten Cevat Ülvan ise \"Aracımda kış lastikleri olmasına rağmen zincir atmamız gerekiyor. Aksi takdirde kayarak bir yerlere çarpabiliriz\" dedi.

Görüntü Dökümü

-Kar yağışı

Dükkanının ve arabasının önünün karını temizleyen vatandaş ve konuşması

Kar altına yürüyenler ve konuşmaları

Araç lastiklerine zincir atılması ve sürücünün konuşması

Vatandaşların konuşması

Detaylar

Haber-Kamera:Alper TURGUT/ POSOF(Ardahan),(DHA)

(SÜRE: 3.39 DK) (SÜRE: 271 MB)



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