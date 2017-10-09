DHA YURT BÜLTENİ - 11

Mahalleli, 1 kişinin öldüğü kaza sonrası yolu kapatıp eylem yaptı

ŞANLIURFA\'nın Siverek İlçesi\'nde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Hüseyin Çiftçi öldü. Kaza sonrası yolu kapatan mahalleli, kazaların sık yaşandığı bölgede önlem alınmasını istedi.

Kaza, akşam saatlerinde Fırat Mahallesi\'nde bulunan Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı\'nda meydana geldi. Mahalleden bulvara çıkan Hüseyin Çiftçi yönetimindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 SM 691 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Çiftçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi\'ne götürülen Çiftçi, doktorların çabasına karşın yaşamını yitirdi. Çiftçi\'nin cesedi otopsi için morga konuldu.

MAHALLELİ YOLU KAPATTI

Kaza sonrası bulvarı taş ve at arabalarıyla çift yönlü trafiğe kapatan mahalle sakinleri eylem yapıp kazaların sıklıkla yaşandığı bölgede güvenlik önlemi alınmasını istedi. Çevik kuvvet polisleri ile TOMA\'nın sevk edildiği olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü Yener Gül\'ün görüşüp sorunu yetkililere ileteceği sözünü vermesinin ardından kalabalık eyleme son verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yeri

- Kaza yapan motosiklet ve otomobil

- Yerde bulunan ayakkabı

- Toplanan kalabalık

- Yola atılan taşlar-

Yola atılan çöp konteynırı

- Emniyet güçleri Toma ve zırhlı araçlar

- Tartışan kalabalık

- Emniyet müdürünün ikna çabaları

- Konuşan mahalle sakinleri

- Eylemin bitmesi ve yolun trafiğe açılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN -ŞANLIURFA,(DHA)

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Otomobil, elektrikli bisiklete çarptı: 2 ölü

TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde ana yola kontrolsüz çıkış yapan elektrik bisiklete otomobil çarptı. Kazada elektrikli bisiklet sürücü 59 yaşındaki Şükrü Tunalı ile arkasında yolcu olarak bulunan 58 yaşındaki Yücel Tunalı olay yerinde feci şekilde can verdi.

Kaza, Çorlu-Tekirdağ yolu üzeri Karatepe mevkiinde meydana geldi. Tekirdağ’dan Çorlu\'ya gitmekte olan Recep Özdağ, yönetimindeki 59 JC 993 plakalı otomobiliyle Karatepe mevkiine geldiği sırada ana yola kontrolsüz çıkış yapan Şükrü Tunalı yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücü Şükrü Tunalı ve arkasında yolcu olarak bulunan Yücel Tunalı olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cesetler otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ilgili olarak otomobil sürücüsü Recep Özdağ, jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Cesetlerden görüntü

-Otomobil ve elektrikli bisikletten görüntü

-Jandarmanın çalışması

-Otomobil sürücünün olayı anlatması

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN /ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

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CHP\'li kadınlar müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesini protesto etti



MERSİN\'de CHP İl Kadın Kolları üyeleri, müftülüklere nikah kıyma yetkisinin verilmesini basın açıklaması yaparak portesto etti.

Forum Alışveriş Merkezi havuzbaşında toplanan kadınlara, CHP Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak ve bir grup erkek de destek verdi. Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı\'nın TBMM İçişleri Komisyonu tarafıdan kabul edilmesiyle müftülerin de evlendirme memurları arasına eklenmesine tepki gösteren kadınlar, kanun tasarısını eleştirdi. \'Türkiye laiktir laik kalacak\' sloganları atıp, \'Gücünün farkında ol\', \'Müftü resmi nikah kıyamaz\' yazılı dövizler taşıyan kadınlar adına açıklama yapan CHP Kadın Kolları İl Başkanı Pakize Güler, amacın laikliğin içini boşaltmak olduğunu öne sürdü. Bu gibi düzenlemelerle amaçlananın, Medeni Kanun\'un düzenlediği tüm alanları dini kurallara dayanan bir sisteme dönüştürmek olduğu savunan Güler, \"Bu yapılanlar din devletine giden yolda döşenen taşlardır. Herhangi bir iyi niyet yoktur. İktidar Türkiye Cumhuriyeti\'ni dini kurallar tarafından belirlenen bir Türkiye\'ye dönüştürmeye çalışmaktadır\" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Çamak ise, tasarının gündeme geldiği günden bu yana geri çekilmesi için çalıştıklarını kaydetti. Açıklamaların ardından bir süre slogan atan kadınlar, olaysız şekilde dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Slogan atan kadınlardan görüntü

- Döviz taşıyan kadınlardan görüntü

- Eyleme destek veren erkeklerden görüntü

- CHP Kadın Kolları İl Başkanı Pakize Güler\'in konuşması

- CHP Milletvekili Hüseyin Çamak\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01\'42\" - BOYUT: 55,32 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN,(DHA)

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Bursa\'da polis uygulamasında 3 kişi gözaltına alındı



BURSA\'da 150 polisin katıldığı denetimlerde daha önceden \'Terör Örgütü\'ne Üye olmak ve Propagandasını yapmak\' suçundan kaydı bulunan 3 kişi, gözaltına alındı.

Bursa\'da Terörle Mücadele,Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri ve zırhlı araçlar desteğiyle önceden belirlenen 20 adreste denetim yaptı. 150 polisin katıldığı uygulamada umumu açık yerler, kahve ve internet kafeleri ile otomobiller denetlendi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı denetimlerde haklarında daha önceden \'Terör Örgütü\'ne Üye olmak ve Propagandasını yapmak\' suçundan kaydı bulunan 3 kişi, incelenmek üzere gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Polis ekiplerinden görüntüler

Zırhlı araçlardan görüntüler

Ekiplerin otomobileri araması

Umuma açık yerlerde arama yapılması

SÜRE: 2 dakika 18 saniye - BOYUT: 166 MB

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ /BURSA,(DHA)

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Afyonkarahisar\'da kaza: 2\'si asker 4 yaralı



AFYONKARAHİSAR\'ın Şuhut İlçesi\'nde, göreve giden jandarma minibüsüne kamyonun çarptığı kazada, 2\'si asker 4 kişi yaralandı.

Şuhut İlçesi\'nde, Resul Kuytu yönetimindeki 27 NP 345 plakalı kamyon yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon şarampole devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekiplerin içinde bulunduğu ekip minibüsüne, Savaş Özkan (32) yönetimindeki 41 AZ 695 kamyon çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada, jandarma astsubay E.E (39), jandarma er F.Ş (24) ile kamyon sürücüleri Savaş Özkan ve Resul Kuytu yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansla Şuhut Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Durumu ağır olan Resul Kuytu ise Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edilirken, diğer yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Sait KARADUMAN /AFYONKARAHİSAR,(DHA)

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