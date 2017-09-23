DHA YURT BÜLTENİ - 11

Kerkük Kalesi\'ne bölgesel Kürt yönetiminin bayrağı asıldı (2)

KERKÜK\'TE IRAK DEVRİYESİ

Irak merkezi hükümetine bağlı anti terör birlikleri, Kerkük\'te yaya ve araçlarla devriye görevi yapmaya başladı. Anti terör polisleri, tam teçhizatlı bir şekilde Kerkük\'ün valiliğin önünden geçen Bağdat Yolu üzerinde ve şehir merkezindeki bazı noktalarda, güvenliği sağlamaya başladı.

Görüntü Dökümü

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-Irak merkezi hükümetine bağlı polislerin devriye gezmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Felat BOZARSLAN-Burak EMEK/KERKÜK, (DHA)-

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Yolun karşısına geçmek isterken can verdi

ANTALYA\'da, bisikletiyle yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki Çetin Ergun, Ertan Asığlı yönetimindeki kamyonun çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Kaza, Kepez İlçesi Vatan Bulvarı\'nda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Kullandığı bisikleti ile yaya yolundan karşıya geçmek isteyen Çetin Ergun\'a, Ertan Asığlı yönetimindeki 34 BU 9993 plakalı kamyon çarptı. Ergun\'a ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken sağlık ve polis ekiplerine bilgi verildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Ergun\'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Çetin Ergun\'un cansız bedeni incelemelerden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Kamyon sürücüsü Ertan Asığlı ise gözaltına alınarak Sanayi polis Merkezi\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Cesetle birlikte bisikletin görüntüsü

-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

-Polislerin tutanak tutması

-Meraklı vatandaşların izleyişi

-Cesedin cenaze aracına götürülüşü

HABER: BÜLENT TATOĞULLARI- KAMERA: HASAN DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)