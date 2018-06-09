DHA YURT BÜLTENİ - 10

Eski kayınbiraderine silahlı saldırıda tanımadığı kişiyi öldürdü (2)

TUTUKLANDI

Konya\'nın Selçuklu ilçesinde tüfekle ateş açtığı eski kayınbiraderi Gökhan Dakım\'ı (35) yaralayan, onun yanındaki arkadaşı Sinan Ünlü\'yü (25) ise öldüren Çetin Dakım (33) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü dökümü:

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- Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA (DHA)

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ARAZİDE BİTKİN BULDUĞU LEYLEĞİ EVİNDE BESLİYOR

VAN\'ın Muradiye ilçesinde, arazide bitkin halde bulunan leyleğe mahalle muhtarı Yunus Beyazer sahip çıktı. Beyazer, uçamayan leyleği evinde besliyor.

Muradiye ilçesi\'nin Yumaklı Mahalle Muhtarı Yunus Beyazer, arazide bitkin halde leylek buldu. Beyazer, uçamayan leyleği kucağına alıp evine götürdü. Leyleğe su ve yiyecek veren Beyazer, \"Leylek zarar görmesin diye yakalayıp, arabama aldım ve eve getirdim. Şimdi evde ekmek ve kasaplardan et getirip veriyorum. Üç gündür evde bakıyorum. Veteriner hekime de götüreceğiz. Sağlığına kavuşunca doğaya bırakacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Evinde bahçesinde gezen leylek

-Muhtar Yunus Beyazer’in Leyleği yakalayarak kucağına alması.

-Yunus Beyazer ile röportaj

- Leyleği seven vatandaşlar

-Muhtar Beyazer\'in leyleğe su ve yiyecek vermesi

-Beyazer, leyleği nasıl yiyecek verdiğini anlatırken

MURADİYE (Van)- (DHA)-

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KASAP DÜKKANINA UYUŞTURUCU OPERASYONU

OSMANİYE\'de kasap dükkanına düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 380 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilenlere yönelik çalışma başlattı. Elde edilen istihbarı bilgiler doğrultusunda harekete geçen polis, ilk olarak uyuşturucu sattığı iddia edilen Suriye uyruklu Musa E.\'yi yakaladı. Yapılan üst aramasında 10 adet uyuşturucu hap ele geçilen şüpheli, sorgusunda il merkezinde kasap dükkanı işleten Suriyeli Mahmud A. ile irtibatlı olduğu söyledi. Bunun üzerine ekipler, belirtilen adresteki iş yerine düzenlediği baskında, 380 adet Captagon adlı uyarıcı ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Kasapta uyuşturucu sattığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Musa E. ve Mahmud A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kasap dükkanında polisler arama yaparken

-Ele geçirilen haplar

-Kutu içerisinde bulunan uyuşturucu haplar

-Arama sırasında detay görüntüler

BOYUT: 67.6 MB SÜRE: 02\'10\"

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE, (DHA)

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Kılıçdaroğlu: 16 yılın sonunda \'kıraathane açacağız\' diyorsa bu iş bitmiştir (2)

ELEKTRİKLER ÜÇ KEZ KESİLDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun, Alanya\'dan sonra Manavgat Kültür Merkezi\'nde sivil toplum örgütleri, muhtarlar, turizmciler ve kanaat önderleriyle bir araya geldiği toplantı sırasında üç kez elektrikler kesildi. Kesintinin aşırı sıcaklar nedeniyle ilçede klima kullanımındaki artıştan kaynaklandığı öğrenildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, CHP\'li milletvekilleri ve belediye başkanlarının da katıldığı toplantıda konuşan Kemal Kılıçdaroğu, sorunları aşmanın birinci yolunun izlenen ekonomik politikanın değişmesi gerektiğini belirterek, \"Yani beton ekonomisinden üretim ekonomisine geçmemiz lazım. Hangi partiden olursa olsun, şu gerçeği bütün vatandaşların bilmesi lazım, bir ülke üretemiyorsa sadece tüketici konumunda kalır. Çiftçi tarlada, sanayici fabrikada, sanatçı eserlerini, üniversite bilgi, otellerde hizmet üretilecek\" dedi.

TARIM BAKANI\'NA FRANSIZ NİŞANI

Tarımda Türkiye\'nin kendi kendine yeten 7-8 ülkeden biri iken bugün nohuttan mercimeğe, pamuktan ayçiçeğine kadar 126 ülkeden tarım ürünü ithal etiğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

\"Hangi gerekçeyle ithal ediyoruz? Size bir sır vereyim. Bu ülkenin tarım bakanı, Türkiye Cumhuriyeti\'nin tarım bakanı Fransa tarımına yaptığı katkılar nedeniyle Fransa\'da şövalye nişanı aldı. Bu sırrı paylaşmayın. Ya arkadaş senin görevin tarım bakanlığı, sen Türkiye Cumhuriyeti\'nin tarımına katkı yapmak zorundasın. Ama buyur Fransız tarımına yaptığı katkı nedeniyle Fransa\'da şövalye nişanı aldı. Ve bunu getirdi kendi tarım bakanlığının internet sitesine koydu, \'Ben Fransız tarımına yaptığım katkılar nedeniyle oradan ödül aldım\' diye. İyi de Fransızlar sana niye bu ödülü veriyorlar? Sen buradaki çiftçiyi eziyorsun, oradaki çiftçiye parayı veriyorsun. Eğer Fransa\'daki tarım bakanı Türk tarımına yaptığı katkılar nedeniyle ödül alsaydı, herhalde Fransa\'ya sokmazlardı. Biz ne yaptık bir daha seçtik. Bu anlayıştan Türkiye\'nin kurtulması lazım. Eğer oy kullanacaksak kendi çıkarlarımızı koruyan siyasi partiye oy vereceğiz. Bakanlık koltuğunda bile olsa ona destek vermememiz gerekiyor. Milliyetçilik, milli olmak budur.\"

\'TÜRK LİRASI DEĞER KAYBEDİYOR\'

Her şeye zam geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, \"Dış güçlerin oyunu\' diyorlar, ne oyunu, dış güçler yaptı mesela? Dolar diyorlar ki yükseldi. Hiçbirisi doğru değil, Neden? Dolar yerinde duruyor. Buyurun Fransa, İngiltere\'ye, diğer ülkelere bakın Dolar yerinde duruyor. Peki bizim ülkemizde niye bu hareketlilik var. Türk Lirası değer kaybediyor, kaybeden Türk Lirası. Dolayısıyla Dolar yükseldi diye bir laf doğru bir laf değil. Bütün dünya kullanıyor. Peki bizde niye Türk Lirası değer kaybediyor, asıl bunun üzerinde durmamız lazım. Olayı doğru anlatmamız lazım millete. Eğer ekonomide her şeyi dolara bağladıysanız, Türk Lirası\'nı ikinci sınıf bir para konumuna getirdiniz, kiralar dolarla, köprüden geçiş dolarla, ihaleler dolarla, alışveriş dolarla, Türk lirası yok. Değer yok, güven yok Türk Lirası\'na. Neden yok? Üretim ekonomisinden Türkiye koparıldığı için yok. Katma değeri yüksek ürün üretemediği için yok\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kılıçdaroğlu\'ndan detay görüntü

- Salondan detay görüntü

- Elektrik kesilince Kılıçdaroğlu konuşmaya devam etti

- Kılıçdaroğlu\'na plaket verilmesi

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA(DHA)

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Antalya\'daki kazada ölen 3 mühendis ve bebeğin cenazeleri alındı (ek

NİŞANLILARIN CENAZELERE AYNI ARACA KONULDU

Antalya\'da dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Korkuteli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü\'nde görevli ziraat mühendisleri Serap Tek ve nişanlısı Okan Haluk Çalışkan\'ın cenazeleri aileleri tarafından Korkuteli Devlet Hastanesi morgundan alındı. Sabah saatlerinde hastaneye gelen Çalışkan ve Tek\'in ailelerinin aldığı cenazeler Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne ait cenaze nakil aracına konuldu.

TOPRAĞA VERİLDİ

İlk olarak Serap Tek\'in cenazesi ailesinin oturduğu Bozova Mahallesi\'ne getirildi. Öğle vakti Bozova Mahalle Camii\'nde kılınan namazın ardından Serap Tek\'in cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Kaymakam Erol Tanrıkulu da katıldı. Buradaki törenin ardından Okan Haluk Çalışkan\'ın cenazesi nakil aracıyla Antalya\'ya gönderildi. Okan Haluk Çalışkan\'ın cenazesinin yarın Erzincan\'ın Tercan ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenazelerin morgdan alınışı

- Bozova mahallesinde cenaze namazı kılınışı

- Defin edilişi

- Genel detaylar

HABER- KAMERA: Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)

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İNCE: TÜRKİYE\'Yİ 1 YILDA DÜZE ÇIKARTACAĞIZ

CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ekibinin hazır olduğunu belirterek, \"Donanımlı ekiple Türkiye\'yi 1 yılda düze çıkartacağız. Hukuk, adil mahkemeler, yatırım, üretim, bereketli topraklar, bacaları tüten fabrikalar ve çağdaş hesap veren yönetim, geleceği kurgulayan eğitim bunları yapabiliriz. Çiftçiye mazot 3 lira, fındık 15 lira olacak. Asgari ücret 2 bin 200, en düşük emekli maaşı bin 500 olacak\" dedi.

CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Adapazarı Demokrasi Meydanı\'nda halka seslendi. İnce konuşmasına başlarken, gömleğine bulaşan mürekkepten bahsederek, \"Tam otobüsten ineceğim milletvekili arkadaşlardan biri \'Gömleğinde leke mi var\'? dedi. Son anda fark ettim mürekkep kalem akmış. Bende, \'Bir fizikçide olacak leke mürekkep kalem lekesidir başka olmaz\' dedim. Bir çakma ekonomist var ya, diplomasız ekonomist ona Sakarya dan bir şey söyleyeyim. İlk Nobel ödülünü alan ekonomist değildir, bir fizikçidir. Gözümün önünde 80 yılı 81 yılı Sakarya\'da muavinlik yapıyoruz. Yalova\'da küspeyi satıyoruz. Şeker fabrikası yalnızca Sakarya\'daki çiftçilerin değil, Yalova\'daki hayvancılıkla geçinenlerin de geçim kaynağıydı. Bir insanın vücudunda bir uzuv fazla büyürse ortaya ucube çıkar. Hepsi birlikte yani Türkiye\'de sanayi gelişirken, tarımın gelişmesi, tiyatroların artması, fabrikaların tütmesi, tarlalardan bereket fışkırması lazım. Eğer bir parçası eksik olursa olmaz.\" dedi.

\'BEDAVA KEK İSTEYENLER ERDOĞAN\'A, İŞ İSTEYENLER BANA OY VERSİN\'

Kıraathane isteyenlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a, fabrikada iş isteyenlerin kendisine oy vermesini isteyen İnce, \"Ben meydanlarda geziyorum hukuk devleti, özgürlük, gelecek, nano teknoloji, kuantum diyorum bizim beyefendi de kıraathane açacağım diyor. Biri diyor ki \'İnce benim projemi çalma\' diyor. Ey diyor \'Gençler ben size iş bulamam, atanamayan öğretmenler ben sizi atayamam, sağlıkçılar iş beklemeyin\' benden diyor. Her mahalleye açacak, kek koyacak kekliyor milleti. Ben kıraathane açmayacağım, ben fabrika açacağım fabrika. Aş, iş, özgürlük, demokrasi diyorum. Açacağı kıraathaneye de internet de bağlamıyor. Bedava kek isteyenler Erdoğan\'a oy versin, fabrikada iş isteyenler bana oy versin. Erdoğan eğer çok istiyorsa ona Ankara\'da eski cumhurbaşkanları için bir kıraathane açarım, keklerde benden. Son günlerde şaşkınım bir cumhurbaşkanı adayı bu açıklamaları nasıl yapıyor. Yanında FETÖ\'cüler mi var? Bu herhalde bıktı, gitmek istiyor. Diyor ki Muharrem\'e vereyim bu işi diyor. Bir insan şöyle der mi ? Şehir hastaneleri çok güzel oldu, müşterisi çok olacak diyor. Çünkü yüzde 70 garanti verdiler. Hastalanmaya mecbursunuz diyor. Bu mu Türkiye\'yi kalkındıracak. Dün de rahmetli İnönü FETÖ\'cüymüş, arkasından söylediği laf şu; \'Gelsinler konuşalım\' diyor. Erdoğan Erdal İnönü gelemez, istersen sen gidebilirsin oraya. İstiyorsan git. Ayrıca İnönü ailesi beni aradı. Dedi ki \'Erdal bey rahmetli oldu gelemez aile adına sen gidebilirsin\' dediler. Sakarya\'dan Recep Erdoğan\'a sesleniyorum. Erdoğan ben Erdal İnönü adına seninle konuşmaya varım. İstediğin televizyon, istediğin kanalda yüreğin varsa cesaretin varsa çık karşıma çık. Bana diyor ki geometrik olarak da pek de ince değil diyor. Ona anatomik derler. Burada da çattı gene. \'Seçimde birinci çıkamazsan siyaseti bırakacak mısın?\' diyor. Erdoğan söz bırakacağım ama benim de bir isteğim var. Seninle bir televizyon kanalında ekonomi tartışmak istiyorum. Gel karşıma gel. Sen yüzde 51,79\'la seçildin. Sen 51,79\'un altında oy aldığında sen siyaseti bırakacak mısın? Madem meydan okuyorsun bende sana okuyorum. Meydan boş değil, unutma her kuşun eti yenmez.\" diye konuştu.

\'ERDOĞAN OTOMOBİLİN KAPORTASINA, BEN BEYNİNE TALİBİM\'

İnce, Erdoğan\'ın otomobilin kaportasına, kendisinin ise beynine talip olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

\"Türkler tarım devrimini kaçırmadı. Ama sanayi devrimini kaçırdık. Yeni bir dönemle karşı karşıyayız. Süte mayayı çaldık, şimdi akıllı makineler yapacağız. İnsanoğlu önce suyun gücünden yararlandı buharı keşfetti, elektriği buldu, elektroniği buldu şimdi endüstri 4.0 dönemindeyiz. Bunu kaçırırsak 100 yıl yoksul oluruz. Erdoğan otomobil yapacağız diyor kaportasına talip, ben otomobilin beynine talibim beynine. Şimdi yine diyor ki meydanları geziyor bizle FETÖ arasında bağlantı kuruyor. Geçen gün \'Biz gelmeden önce ambulansları köpekler çekiyor\' diyor.Herhalde Sibirya ile ilgili bir şeyler izledi. Buzdolabı medeniyet göstergesi dedi. 40 sene önce bizim evimizde buzdolabı vardı. Erdoğan bir şey yaptı buzdolabının içini boşalttı. Sosyal medyada bir şeyler yapıyorlar. Cami ile benim fotoğraflarımı üst üste çakıştırıyorlar. Montaj fotoğrafları gösteriyorlar.\"

\'VATANDAŞ ASLA KEMER SIKMAYACAK\'

Türkiye\'nin sorunlarını yorgun bir adamın çözemeyeceğini söyleyen İnce, şöyle konuştu:

\"İktidara gelmeden önce emar, tomografi mi vardı.? diyor. Doğru biz fal baktırıp kurşun döktürüyorduk. Böyle bir şey olabilir mi? Türkiye\'de cari açık 55 milyar dolar, işsizlik yüzde 20, mutfaktaki enflasyon yüzde 30\'un üzeri. Dolar 5 lira, ithalat 250 milyar dolar ve eğitimde de son sıradayız. Zihniyet şatafat, savurganlık, israf bizim yapmamız gereken sadece seçim değil, bir zihniyeti yok edeceğiz. İsraftan, insan ekonomisine geçeceğiz. Cumhurbaşkanı olduğumda asla vatandaş kemer sıkmayacak, devlet kemer sıkacak devlet. 24 haziran da bu büyük değişimi gerçekleştiremezsek Erdoğan yeniden gelirse daha karanlık bir Türkiye, daha yüksek enflasyon, daha fazla işsizlik, faizlerin ne kadar yükseleceğini kimse bilemiyor. Gençler bu ülkeden kaçacaklar ve gelin Türkiye\'nin büyük sorunlarını yorgun bir adam çözemez taze kan lazım Türkiye\'ye taze kan. Umutlarınızı sakın yitirmeyin, umutlarınızı yeşertin el ele verelim.\"

\'TÜRKİYE\'YE 1 YILDA DÜZE ÇIKARTACAĞIZ\'

İnce, Türkiye\'yi 1 yılda düze çıkaracaklarını ifade ederek, konuşmasına şöyle devam etti:

\"Ekibim hazır. Donanımlı ekiple Türkiye\'yi 1 yıl da düze çıkartacağız. Hukuk, adil mahkemeler, yatırım, üretim, bereketli topraklar, bacaları tüten fabrikalar ve çağdaş hesap veren yönetim, geleceği kurgulayan eğitim bunları yapabiliriz. Bu arada çiftçimizi unutacak halimiz yok. Çiftçiye mazot 3 lira, fındık 15 lira olacak. Asgari ücret 2 bin 200, en düşük emekli maaşı bin 500 olacak. Türkiye\'nin çok ciddi sorunları var ama Son 15 yılda 865 milyar dolar vergi topladılar. 60 milyar dolar özelleştirme 323 milyar dolar borç yaptılar. Arada 30-40 milyar dolarlık iş peki kalan para nerede kalan para hırsızlığa gitti hırsızlığa. Erdoğan Sakarya\'da dört parmak gösterdi mi? Ben anlatayım bir Erdoğan döneminde yolsuzluk var mı? Yoksulluk var mı? Yasaklar var mı? yalan var mı? Aha sana dört işte. Benim projem 3B projesi. Bir barışacağız, iki büyüyeceğiz, üç bölüşeceğiz.\"

\'TÜRKİYE\'NİN NASIL SOYULDUĞUNUN EN BÜYÜK GÖSTERGESİ KÖPRÜ OLAYIDIR\'

Köprü tartışmasına değinen İnce, konuşmasını şöyle tamamladı:

\"Size bir köprü hikayesi anlatayım.Türkiye\'nin nasıl soyulduğunun en büyük göstergesi köprü olayıdır. Boğaz köprüsünü Demirel yaptı, ikinci köprüyü Özal yaptı. Üçüncü köprüyü Erdoğan yaptı. Dedim ki köprüyü yapmak kolay demir, beton para bas yap. Dördüncü köprüyü de İnce yapar dedim. \'Sen yapamazsın\' dedi. Kardeşim Demirel\'in yaptığı köprüden gidiş geliş 11 lira. Erdoğan\'ın yaptığı köprüden 114 liraya bir gidiş, 228 liraya gidip geliyorsun. Beni dinleyen AK Partili kardeşlerimize sesleniyorum, bu memleketi soyuyorlar demektir soyuyorlar. Mübarek Ramazan ayındayız önümüz bayram. Bayram\'da Demirel\'in yaptığı köprüden bedavaya geçeceksiniz, Erdoğan\'ın yaptığından parayla geçeceksiniz. Demirel\'in yaptığının geliri Hazine\'ye, Erdoğan\'ın yaptığı köprünün geliri yabancı şirketlere gidiyor. Çocuğun bezinden yüzde 18 KDV alan bir devlet var. Erdoğan meydanlara gelip 3-5 çocuk yap diyor. Senin görevin çocuk sayısını belirlemek değil, görevin çocuk bezindeki KDV\'yi düşürmek. Evinize gittiğinizde yüzünüzü yıkayacaksınız, kaç çeşit vergi ödüyorsunuz. Çevre temizlik, atık su, katı atık bertaraf vergisi, katık atık toplama vergisi ve KDV ödüyorsun Allah\'ın suyuna 5 çeşit vergi ödüyorsun. Musluklardan akan sudan 5 çeşit vergi alındığını biliyor mu bu millet.\" dedi.

İnce, seçimi birinci turda kazanacağına inandığını belirterek, şöyle konuştu:

\"Türkiye\'de en önemli sorunlardan birisi liyakatin olmamasıdır. En önce partililerle başlıyor onları yerleştirelim, sonra askerlik arkadaşı, çocuklar, damatlar, dünürler. Seçimi kazanacağımı Erdoğan\'ın damadı milletvekilliğine müracaat etti, yani bakan olamayacak demek ki seçimi kaybedeceğini düşünüyor. Binali Yıldırım milletvekilliğine müracaat etti. 4 Mayısta kampanyaya başlarken bende \'ikinci tura kalır bu iş\' dedim. Ama gördüm ki 1. turda bitiyor bu iş.\" diye konuştu.

görüntü dökümü

İnce\'nin konuşması

aktüel görüntü

Ergün AYAZ-Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) -

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AKŞENER: DÜMENE ÇOMAK SOKUYORUZ

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, her gence 500 lira vatandaşlık maaşı vaadini yineledi, \"Siz alkışlıyorsunuz da, ağaların çok siniri bozuldu. Dümene çomak sokuyoruzö dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Trabzon Atatürk Meydanı\'nda düzenlenen mitingde partililere seslendi. Kalabalıktan kendisine verilen tülbentleri alan ve tülbent devrimi başlattıklarını söyleyen Akşener, \"Allah razı olsun hanımefendilerden. Sandıklardan tülbentler, yemeniler, çarlar çıktı ve kadınlar bir tavır koydu. Türkiye\'de tülbent, yemeni devrimi oluyor devrimi. Öyle bir vebal ki, Cenabı Hak bizleri size karşı mahcup etmesin inşallahö dedi.

İYİ Parti\'nin seçime girmesini engellemek için 24 Haziran seçimlerinin ortaya çıkarıldığını savunan ve apar topar seçim kararı alındığını söyleyen Akşener, şunları söyledi:

\"Niçin apar toplar seçimi yapıldığından bizim bilgimiz yok. Kendileri karar verdi, şimdi de pişman oldular. Şimdi mızıklanıyorlar. Mızıkçı bunlar mızıkçı. 24 Haziran\'da, Türkiye\'nin ya şu andaki sistemini devam etmesinden yana ya da bu sistemin değişmesinden yana karar vereceksiniz. Ya kendi çocuklarınıza AK Parti\'den kağıt götürmeden uzman çavuş bile olamadığı bir düzene, ya da bu düzeni değiştirmeye karar vereceksiniz. Ya nüfus cüzdanınızın ağa da olduğu paşada, reiste olduğu bir düzene geçeceksiniz ya da haşa Erdoğan\'ı Peygamber efendimizle eş tutanlara, Allah\'ın sıfatlarının sıfatlarını taşıdığını iddia edenlere \'Dur\' diyeceksiniz. Ya da \'Bu devran böyle devam eder\' diyeceksiniz\"

\'EN BÜYÜK SORUN İŞSİZLİK\'

Trabzon\'da en büyük sorunun işsizlik olduğunu kaydeden Akşener, \"Trabzon\'un en büyük sorunu işsizlik. Özellikle genç işsizliği bir tarafta bir tarafta AK Parti teşkilatlarında kağıt götürüp ballı maaşlara kavuşanlar, bir tarafta, Vali, kaymakam, belediye başkanının yanında 1 ay çalışıp sonra 657\'nin yani memurlar kanunun en ballı maaşlarıyla taltif edilenler, diğer taraftan sizin çocuklarınız gibi KPSS sınavlarında sorular çalınarak hakkı yenilen çocukların yanında olacaksınız. Ben biliyorum ki Trabzon, Trabzonlular, o haksızlığa son verecekler ve 24 Haziran\'da bu düzenin değiştiğine karar vereceklerö diye konuştu.

\'DUT YEMİŞ BÜLBÜL OLDULAR\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \'Millet Kıraathaneleri kuracağız\' açıklamalarına yönelik eleştirilerini sürdüren Akşener, \"Köprü yapmakla övünüyorlar, köprünün sahibi yandaş müteahhit. Binaları yaptılar fahiş fiyatla kiraladı, 2 buçuk trilyon dolardan ne sizin cebinize para girdi, ne çocuklarınız iş bulabildi. Köprüler, tüp geçitler, hastaneler, büyük havaalanları hiçbiri bizim değil, devletin değil, milletin değil. Yandaş müteahhidin. Yandaş müteahhidin cebine para koymak üzere yapılmış işler. Şimdi, çok büyük çılgın projesi var. Ben bir soru sordum, dut yemiş bülbüle döndüler. Tekrar soruyorum \'Trabzonlular Cin\' gibidir. Dolayısıyla Trabzon\'un ferasetine sesleniyorum. 65 milyar dolar meşhur kanal İstanbul için bulunması gereken para. Soru şu: 65 milyar dolar yatıracaksın, Trabzonlu, Türkiye\'nin her yerindeki gençler, kadınlar, atanamayan öğretmenler, sağlıkçılar 3600 ek göstergesi hal olamamış polisler ve Türkiye\'de çalışan, çalışmayan herkese bu 65 milyar dolar yatırımdan kaç lira geri ödenecek? Türkiye\'ye hangi gelir sağlanacak?\' sorusu sordum. Dut yemiş bülbül oldular. Onun yerine bir büyük \'Çılgın proje\' diye Erdoğan millet Kıraathanesi açıyormuş. Kahve kahve, bir orta, bir sade bedavaymış. Bir orta bir sade ne olduğunu biliyorsunuz\" dedi.

\'İNSANA DOKUNAN PROJELER YAPMANIZ LAZIM\'

Kalabalıktan seslediği ve çantasında kaç lira olduğunu sorduğu kadından parasının olmadığını yanıtını alan Akşener, bu soruyu vatandaşa sormasının bazılarını çok kızdırdığını söyledi. Millete dokunan projeler yapılması gerektiğini savunan Akşener konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"16 yıldır iktidardasınız millete dokunan insana dokunan projeler yapmanız lazım. 16 senede devridaim aynı şeyleri söylediniz. O, 2 buçuk trilyon dolarla sadece bölünmüş yol yapıldı, geri kalan hiçbir şey yapılmadı. Ama önemli işler de yapıldı. Kızım sana söylüyorum, aç bakayım ne kadar paran var? Buna uyuz oluyor. Bunu sorduğum zaman uyuz oluyor. Ceren\'de para yokmuş. Genellikle 2 lira en yükseğe 10 lira para çıkıyor. Evet ev kadını onun da cebinde doğru düzgün para yok. Evet, Ceren gibiler Ali gibiler, Fatma gibiler Ayşe, Mehmet gibiler her biri vatan çocuğu ceplerinde para yok. Ama bakan çocuklarının neleri var. Bir tarafta bakan çocukları bir tarafta vatan çocukları. Biz vatan çocuklarının yanındayız\"

\'DÜMENE ÇOMAK SOKUYORUZ\'

Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Akşener, \"Gençlere iş vermek devletin görevidir. Eğer iş bulamıyorsa o genci anasının, babasının arkadaşlarının yanında boynunu dik tutmak zorundayız. Onun için diyorum ki; iş verinceye kadar liseyi bitiren bitirdikten sonra üniversite okusun okumasın her gencimize 500 lira vatandaşlık maaşı vereceğiz. Siz alkışlıyorsunuz da, ağaların çok siniri bozuldu. Dümene çomak sokuyoruz. Dediler ki: \'Bunun kaynağını nasıl bulacaksın?\' Ben de diyorum ki; kolay. Şu meşhur arabaları yok mu? Bakanlar, eşleri, çocukları, damatları biniyor. O büyük kiralama parası 8 milyar Türk lirası tutuyor. Diyeceğim ki: İnin arabalardan aşağıya, inin bakayım arabalardan aşağı alın size kaynak.\" ifadesinde bulundu.

\'SARAY ÇOK DERDE DEVA OLACAK\'

Emeklilerden muayene ve ilaç katkı payını kaldıracağını açıklayan Akşener, şunları söyledi:

\"Biz söyledik, yerine getiriyorlar. Gariban, bit kadar maaş alan emeklilerden muayene ve ilaç katkı payı alıyorlar. \'Onu da kaldıracağız\' dedik suratları asıldı. Ve biner lira para yatırdılar, onu da becerememişler. Bazılarına 500, bazılarına 750, bazılarına bin gitmiş. Biz ise her bayram bin 500 lira emeklilerimize \'iyi bayramlar\' ikramiyesi vereceğiz. Meşhur kredi kartları borçlarının Türkiye\'de takibe uğrayanlarının sayısı 4.5 milyon. \'Bu insanların borçlarının önemli kısmını, yani öğrencinin, işsizin, emeklinin, şehit ve gazi ailelerinin bu borçlarını sileceğiz, ödeyebilir konumda olanların yüzde 80\'ini sileceğiz ve yeniden yapılandıracağız\' dedik yarım metre zıpladılar. Yine soruyorlar \'kaynağı nerden bulacaksın\' diye. Saray çok para.Çok derde deva olacak. Emeklin boynu bükük gezerken sen eğer bin 153 odalık saray yapar, \'itibardan tasarruf olmaz\' dersen bütün bunlar haram zıkkım olsun. Gencin aç, evlenemiyorsa, sen 450 odalık saray yapıyorsan, 50 bin ağacı katlediyorsan haram zıkkım olsun. Rahmetli Özal orada oturdu. 3 oda bir salon bina. Tabi beyefendiye üç oda bir salon yetmez. 450 odalı olacak. Milletin parasıyla milletin derdine deva olmak yerine eğer siz kendinizin gönlünü eğlendiriyorsanız, bir adamın keyfini etmek için bir ülkenin geleceği feda ediliyorsa bu düzen değişecektirö

\'KORKUNUN ECELE FAYDASI YOKTUR\'

Pensilvanya\'ya yüz sürenlerin iktidar partisinden aday gösterildiğini öne süren Akşener, şöyle dedi:

\"Hepsi milletvekili adayı. Damadı kaçanlar hepsi milletvekili adayı ve Ak Parti\'de. Bunlar bana sökmez. Sayın Başbakan; sen bu ülkenin Başbakanısın. Elinde her şey var. Adalet bakanı sana bağlı. Gerçi oraları kuşkulu ama İçişleri Bakanı sana bağlı. Ver talimatını gereğini yapsınlar. Buradayım, dokunulmazlığım yok. Tutukla gitsin. Ama bana FETÖ\'cü deyip ispatlamayan herkes şerefsizdir. Kereste gibi adamlar, şerefsiz şerefsiz bu ülkede geziniyor ona da çok üzülüyorum. TİKA, 6.5 milyar dolar devlet hazinesinden almış. Bağış da var, yıllık 8 milyar dolar para harcamış. Madem gündemde ben de duyuruyorum. TİKA\'yı da, AFAD\'ı da ne kadar çiftlik olmuş kurum varsa hepsini önümüze alacağız, bakacağız, kim arpalı, kim nereden nasıl nereye para harcamış, kimlerin eline geçmiş ve bunun neticesinde gereğini yapacağız. Anladım hoplamalarının sebebini. Ama korkunun ecele faydası yoktur. Gereğini yapmak artık benim için namus borcudurö

\'ÇİFTÇİNİN HALİ PERİŞAN\'

İktidarın tarım politikalarını eleştiren ve çiftçinin halinin peişan olduğunu söyleyen Akşener, \"Çiftçilerin hali perişan, tarlasına küstürülmüş. Karadeniz\'in önemli ürünü fındık. Fındığı yok etmek için ellerinden gen gayreti gösteriyor. Berlusconi ile ahbap oldu fındığın içine tükürdü. Fındık alımının ve dünyaya pazarlanmasının aradaki o kurumu Fiskobirlik\'i çekti, Berlusconi ile ahbap, nikah şahidiler ya, onun şirketini koydu. Sonra el değiştirdi, bu şirketi FETÖ\'cüler almış. Alın size bir problem daha. Bu kadar iş bilmez, ön göremez bir bakış açısıyla fındığın geldiği durum bu. Fındığın devletin ilan etmesi gereken fiyatı 15 liradır. Hadi bakalım sayın Erdoğan, ilan et fındığın taban fiyatını, devletsin. Biz 15 lira olarak 24\'ünde sonra ilan edeceğiz. Seni de görelim. Çiftçinin tarlasıyla barışması lazım. Türkiye 5 yıl içinde ithalatı bırakıp kendi kendine yeten bir ülke olacak. Buğday ambarı Konya, buğday ithal ediyor. Bu başlı başına ayıptır. Çiftçiden, tarımdan ne istiyorsun. Geleceğin iki büyük savaşı var. Biri gıda diğeri sudur. Bu ülke ikisi bakımından da zengin bir ülke. Tarımın içine tükürdün. Çay, fındık, buğday, pancar bunlar bizim stratejik ürünlerimiz. Yatçıya 1.6\'dan, çiftçiye 6 liradan mazot veriyorsun. Bütün bunları yeniden tanzim edeceğizö diye konuştu.

Akşener, kendilerinin çılgın projelerinin insana değen, kalkındıran, güçlü bir devlet, mutlu bir millet oluşturmaya yönelik olduğunu belirterek konuşmasını tamamladı.Akşener, karayolu ile Giresun\'a geçti.

Görüntü Dökümü

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-Akşener\'in alana gelişi

-Miting detayları

Haber: Osman ŞİŞKO Kamera: Uğur AYDIN-Emre KOLTUK TRABZON-DHA

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