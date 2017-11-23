DHA YURT BÜLTENİ - 10

10 yaşındaki oğlunu yastıkla boğarak öldüren anne ve komşusu, adliyede (2)

ANNESİNİN BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜ TALHA TOPRAĞA VERİLDİ

Sakarya\'nın Karasu İlçesi\'nde, 10 yaşındaki Necmi Talha Keleşoğlu\'nun cenazesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi\'nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Necmi Talha\'nın cenazesi baba evinin bulunduğu Karasu Tepetarla Mahallesi\'ne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze Tepetarla Camii\'ne taşındı. Cenaze namazına çocuğun babasının ve annesinin yakınları katıldı. İlçedeki Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu 5\'inci sınıf öğrencisi olan Necmi Talha\'nın öğretmenleri ve öğrencileri tarafından cenazeye gönderilen \'Seni asla unutmayacağız, öğretmenlerin ve arkadaşların\' yazılı çelenk görenleri duygulandırdı. Talha Keleşoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Tepetarla Mezarlığı\'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

\'İNTİHAR ETMEK İSTİYORDU\'

Cenaze namazına katılan çocuğun dayısı Musa Güzel ve yakınları, katil zanlısı annenin karşı komşusuyla yakalandığı için cinayeti işlediği haberlerinin doğru olmadığını ileri sürdü. Anne Zeynep Keleşoğlu\'nun bir süredir intihar etmeyi düşündüğünü söyleyen Musa Güzel, \"Psikologa götürdük. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ama geç kaldık. Kendisi intihar etmek istiyordu ama Talha\'yı da bırakmak istemiyordu. \'Talha\'ya kim bakacak\' diyordu. Çocuğunu çok düşünüyordu. Onun için çocuğunu öldürdü\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cenaze namazından görüntüler

Dayısı ile röp.

Haber: Aziz GÜVENER / SAKARYA, (DHA)

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Bahçeli: Mustafa Kemal olur, yedi düvelin karşısına yine dikiliriz



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim barajı açıklamasının ardından yapılan eleştirileri yanıtlarken, \"Cephe mantığıyla karşımıza geçip mevzilenen yıkım ittifakı ülkülerimizden ve ilkelerimizden ödün vereceğimizi zannediyorsa, şimdiden uyarıyorum, halt ediyor, baltayı taşa vuruyor demektir. Bunlar Diyojen olsa Alparslan oluruz, Anadolu\'yu baştan başa tekrar fethederiz; Damat Ferit, Ali Kemal olsalar, tıpkı 15 Temmuz\'da olduğu gibi düşman postalı giyip tepemizden bomba yağdırsalar, Mustafa Kemal olur, yedi düvelin karşısına yine dikilir, yine alayını birden püskürtür ve kaçtıkları yere kadar kovalarız\" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nın toplu açılış yaptığı Manisa\'daki ilk adresi Selendi ilçesi oldu. Selendi girişinde partililerin yanı sıra atlı cirit ekibi ve mehter takımının karşıladığı Bahçeli, belediyeyi ziyaret etti. Bahçeli, daha sonra ismini taşıyan meydanın da aralarında bulunduğu 248 projeyi hizmete açtı. MHP Grup Başkanvekilliği\'nden istifa eden İzmir Milletvekili Oktay Vural da törene katıldı ancak protokol sıralarına değil seyirciler arasında yer aldı. Sunucu törene katılan parti yöneticileri ve milletvekillerini anons ederken Oktay Vural\'ın ismini söylemedi.

\"4 YILLIK SÜREDE 72 MİLYON 368 BİN 182 LİRALIK YATIRIM\"

Meydandaki törenin açılış konuşmasını Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün yaptı. Ergün, Selendi\'ye verdiği sözleri yerine getirdiğini belirterek, şunları söyledi:

\"Ne demiştik?; \'Hizmet, Manisa\'nın doğusundan başlayacak\'. Çok şükür bugün karşınızda bu sözünü yerine getirmiş belediye başkanıyım. Selendimiz\'in parlayan bir yıldız olması noktasında önemli çalışmalar yürüttük. Yaklaşık 4 yıllık sürede 72 milyon 368 bin 182 liralık yatırımla Selendi\'mizde bu değişimi ve gelişimi hep birlikte yaşadık. Manisa\'da, hem de Türkiye\'de herkese en iyi şekilde gösteriyor olmak bizlere gurur veriyor. Biz \'önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben\' diyen bir liderin izinde, Milliyetçi Hareket Partisi\'nin birer neferleriyiz. Değerli Türkmen Beyi\'mizin adını yaşarken yaşatmak amacıyla Selendi\'mize kazandırdığımız kent meydanına ismini verdik. Biz yaptığımız hizmetlerin karşılığında yüzlerinizdeki mutluluk ve gözlerinizdeki ışıltıyı gördüğümüzde, mutlu oluyoruz.\"

\"TENCEREDE PİŞEN AŞ ADETA KAPAĞINDA YENMEKTE\"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üzüm üreticisinin sorunlarına değinerek, şunları söyledi:

\"Sizlerin muhatap olduğu her türlü sorun üzerine kafa yormaktadır. Bizim öncelikli gayemiz vatandaşlarımızın huzur, refah ve güvenliğidir. İlkemiz; dik baş, tok karın, mutlu yarın hedefine ulaşmaktır. Bu çerçevede Selendili çiftçilerimizin de son dönemde yaşadığı sorunlara her açıdan odaklanmış bulunuyoruz. Özellikle üzüm üreticisi çiftçilerimizin ağırlaşan meseleleri bugünlerde oldukça artmış ve çetrefilleşmiştir. Üzüm üreticilerimizin emeğinin karşılığını alamadıkları ortadadır. Girdiler pahalanmakta, gelirler ne yazık ki düşmektedir. Çiftçilerimiz maalesef dert küpüdür. Tencerede pişen aş adeta kapağında yenmektedir. Çiftçi kardeşlerim biliyorum, durumunuz zordur. Farkındayım, sesinizi duyuracak bir yer arıyor, yardım bekliyorsunuz. Sorun ve beklentilerinizi görecek, size omuz verecek bir irade, tutunacak bir dal arıyorsunuz Milliyetçi Hareket buradadır. Sizin yükünüzü hafifletmek, sesinizi duyurmak, derdinize derman olmak için yanınızdadır. Sizin sorunlarınızı çözmek ve sıkıntılarınızı ortadan kaldırmak bizim boynumuzun borcudur.\"

\"BARAJ OLURSA GEÇERİZ, ÖNÜMÜZE SET ÇEKERLERSE AŞARIZ\"

Bahçeli, seçim barajının düşürülmesi önerisine yönelik tepkileri hatırlattı ve şöyle dedi:

\"16 Nisan\'da sizlerin oylarıyla anayasal bir içerik kazanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'nden sonra \'seçim barajı yeniden düşünülmelidir\' dedik. Bir kıyamettir kopardılar. Bir eli kan, bir eli katran olan kötülük ve simsarlık abideleri iyi niyetle söylemiş olduğumuz görüşlerimizi çarpıtarak yansıttılar. Baraj endişesine kapılarak telaşlandığımızı utanmadan, sıkılmadan, yüzsüzce dillerine doladılar. MHP, baraj korkusu olan değil; bilakis barajlara rağmen ve tüm engelleri yıka yıka bugünlere ulaşmış büyük bir millet eseridir. Baraj olursa geçeriz, önümüze set çekerlerse aşarız. Bildiğiniz üzere, yüzde 10 barajının, ittifaklarla veya başka türlü yollarla aşılabilir bir duruma geldiğini, geçmişteki tecrübelerden yola çıkarak dile getirdik. Türkiye\'yi istikrar ve normalleşme sürecine getirebilmek için bir uzlaşma çağrısı yaptık. Bu yüzde 5 mi olur, yüzde 7 mi olur, yoksa yüzde 10 olarak mı kalır, böyle mi devam etmesi gerekir, bunları görmek lazımdır, dedik. Düşüncelerimizi dile getirirken kendi namımıza bir hesap arayışına girmeden, yeni hükümet etme sistemine uygun adımların atılması gerektiğini söyledik. Sözlerimin bir kenarından tutarak iftira korosu oluşturanlar MHP\'yi töhmet altında bırakmak için bildik ezberlerini sıraladılar, tezviratlarını yoğunlaştırdılar.\"

\"BUNLARINKİ ALIN DERİSİ DEĞİL DAVUL DERİSİ\"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bunların tutmadığını, bundan sonra da tutmayacağını ifade ederken, \"Manisa kötü niyetlileri gördü, Selendi karanlık oyunu, kirli oyuncuları açıkça fark etti. Yeniden tekrarlıyorum, Milliyetçi Hareket Partisi\'nin baraj sorunu asla yoktur. Gerçek manada, baraj endişesi yaşayanlar millet vicdanını ihanet oklarıyla delmek için fırsat kollayanlarla, yeminli Türk düşmanlığının taşeronluğuna soyunan mihrak ve siyasi kalıntılardır. Aziz milletimizin teveccühü, Selendi\'nin desteği Milliyetçi Hareket Partisi\'nin her daim yanında olmuştur ve inanıyorum ki bundan sonra da olmaya devam edecektir. Barajdan korktuğumuz için değil, Türkiye\'nin 16 Nisan halk oylamasından sonra değişen hükümet etme sistemiyle beraber ortaya çıkan siyasal zarureti hatırlattık. Üstelik bağımsız adaylarla barajın delinmesinden dolayı kanaatlerimizi paylaştık. Anlamını yitirmiş, amacından kopmuş bir uygulamanın yeni hükümet sistemimize göre yeniden yorumlanmasını tavsiye ve temenni ettik. MHP\'nin Meclis dışında kalacağını dillendirenler, her seçim sonucunda çuvallamışlar, sandığa toslamışlar, yine de uslanmamışlardır. Çünkü bunlarda utanma arlanma yoktur. Çünkü bunların ki alın derisi değil davul derisidir\" dedi.

CHP\'nin baraj çıkışlarını da hatırlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şöyle dedi:

\"Biz ülke barajı tartışılsın dediğimizde yaygara koparanlar CHP baraj olmasın veya yüzde 3\'e insin dediğinde birden bire sessizliğe gömülüyorlar. 3 maymunu oynuyorlar. Ne tuhaftır ki, \'CHP siyasi varlığı ve geleceğiyle ilgili korku mu yaşıyor\' sorusunu hiç kimse sorma gereği duymuyor. MHP baraj tekrar düşünülsün, bir kez daha ele alınsın dediğinde ise sanki deprem yaşanıyor. HDP eş başkanını sazıyla ekranlara çıkarıp şarkı türkü söyletenler, PKK\'nın siyasi kuryelerini Meclise sokmak için kırk takla atanlar MHP\'nin baraj altı kalacağını iddia edebilecek kadar ipten kazıktan boşanmışlardır. Yani, tencere tava bunlarınki hep aynı hava. Paravan ve sözde anket firmaları da durumdan vazife çıkararak MHP\'yi baraj sorunu yaşayan bir partiymiş gibi sunacak kadar küçülüyor, siyasi kundakçılık yapıyorlar. Kurgu anketlerle bize elbise dikmeye çalışanlar, önce yama tutmayan yırtıklarını tamir etsinler. Bizim gücümüzü öğrenmek isteyenler aziz milletimizin tertemiz irade ve vicdanına baksınlar. Milliyetçi Hareket Partisi\'nin yükselişini görmek isteyenler yürekleri yetiyorsa, cesaretleri varsa gelsinler de Selendi\'ye sorsunlar, Selendi\'yi anlasınlar.\"

\"FARE DELİĞE SIĞMAMIŞ BİR DE KUYRUĞUNA KABAK BAĞLAMIŞTIR\"

2019 Cumhurbaşkanı seçiminin 16 Nisan\'ın rövanşı olarak algılayanların \'hayır\' cephesini sıkılaştırmak ve derinleştirmek için bloklaşma yarışına girdiklerini önei süren Bahçeli, şöyle devam etti:

\"Hayır bloğunun sözde önderliğine soyunan CHP; PKK\'nın siyasi uzantıları ve kıyıda köşede kalmış çürük çarık siyasi oluşumlardan medet umarak ittifak arayışlarına başlamıştır. FETÖ de bu girişimlerden memnun halde el avuç ovuşturmaktadır. Anlayacağınız, fare deliğe sığmamış bir de kuyruğuna kabak bağlamıştır. Sayın Kılıçdaroğlu 2019 seçimlerinin tek adamdan yana olanlarla demokrasiden yana olanlar arasında geçeceğini söylemektedir. İddia ucuz, yorum bayat, düşünce bayağıdır. Sözüm ona adalet yürüyüşlerinde yollara saçtıkları işbirliğini sandıkta nihayete erdirmek için CHP\'si, HDP\'si, iplisi ipsizi yeniden bir araya gelmek için zaman ve zemin arayışındadır. 14 Kasım Salı günü Meclis grup toplantımızda ifade ettiğim gibi, şayet önümüzdeki siyasal süreçte bloklaşma sertleşir, cepheleşme keskinleşirse, CHP yanına HDP ve diğer yedeklerini alıp 16 Nisan\'ın rövanşını almak için çalışmalarına hız verirse Milliyetçi Hareket Partisi buna duyarsız ve tepkisiz kalmayacaktır.\"

\"BUNLAR DİYOJEN OLSA, ALPARSLAN OLURUZ\"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, istikrarsızlık ve kaostan beslenenlerin, 15 Temmuz\'dan bu yana sürdürdükleri ilkesel duruşlarını bozmasına izin vermeyeceklerini ifade ederken şöyle konuştu:

\"Fitne ve fesat taşıyıcılığı yapanların karşısına Selendi\'den aldığımız güçle çıkacağız, asla taviz vermeyeceğiz, çizgimizi ve tutarlılığımızı bozmayacağız. Dedik ki, bu durum karşısında partimiz; 7 Ağustos Yenikapı ruhu ve 16 Nisan halk oylaması şuurunun gereği olarak Adalet ve Kalkınma Partisi\'yle Cumhurbaşkanlığı Hükümet etme sistemini 2019\'da tam manasıyla tesis etmek maksadıyla, sonuna kadar birlikte ve yan yana mücadelesini sürdürecektir. Türkiye\'yi 15 Temmuz\'da cebren ele geçiremeyenlerin hile ve desiselerine karşı 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla yakaladığımız birliktelik ruhunu, 16 Nisan\'da ortaya koyduğumuz kararlı duruşu muhafazada kararlıyız. Nifaka karşı bir olacağız, niza arayışlarına karşı sapasağlam duracağız. Mahvımızı hesap edenlerin oyunlarını odağında bozacağız. Milletin sinesinden bulamadıkları desteği PKK\'dan, Haçlı bakiyesinden, Türkiye\'ye diş bileyen terör baronlarından sağladıkları güçle almaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz. Cephe mantığıyla karşımıza geçip mevzilenen yıkım ittifakı ülkülerimizden ve ilkelerimizden ödün vereceğimizi zannediyorsa, şimdiden uyarıyorum, halt ediyor, baltayı taşa vuruyor demektir. Bunlar Diyojen olsa Alparslan oluruz, Anadolu\'yu baştan başa tekrar fethederiz; Damat Ferit, Ali Kemal olsalar, tıpkı 15 Temmuz\'da olduğu gibi düşman postalı giyip tepemizden bomba yağdırsalar, Mustafa Kemal olur yedi düvelin karşısına yine dikilir, yine alayını birden püskürtür ve kaçtıkları yere kadar kovalarız. Türkiye\'ye asırlık kinle savaş açanlara karşı yegane gücümüz ve dayanağımız aziz milletimizdir, Selendi\'nin iradesidir. Pensilvanya\'dan beslenen, Türk düşmanlarıyla düşüp kalkan, egemenliğin yegane sahibi aziz milletimize sömürgecilik dayatması yapanlar vaziyet almışken ben diyemeyiz, benlik davası güdemeyiz. Kan kusup kızılcık şerbeti içtik deriz, yine de Türkiye\'yi ele geçirmeye kalkanlara zafer narası attırmayız.\"

ERKEN SEÇİME KARŞI ÇIKTI

MHP\'nin erken seçim senaryosuna iyi bakmadığını da söyleyen Bahçeli, Türkiye\'nin 7 Haziran, ve 1 Kasım 2015 ile 16 Nisan 2017 olmak üzere 2 yılda 3 defa sandık başına gittiğini anlatırken şöyle dedi:

\"Şu anda seçilmiş hükümet görevinin başındadır. Kaygıya gerek ve yer yoktur. Kaldı ki 16 Nisan\'ın gerektirdiği uyum yasaları sağlanmadan, yeni sistemin taşları yerli yerine oturmadan yapılacak erken seçimin siyasi belirsizlik doğurma ihtimali yüksektir, akıl karı olmadığı da açıktır. Elbette Türkiye içte ve dışta terörle mücadele anlamında yoğun bir çaba sarf ederken, bu çabaların erken seçim gündemiyle akamete uğramasına asla razı olmayız. Milli bekamıza yönelik tehditleri ortadan kaldıracak siyasi ve idari bir kararlılık şu anda devrededir. Türkiye\'ye diş bilediğini zanneden hainlerin başlarının ezilmesi öncelikli gündemimiz arasındadır. Türkiye\'yi kısır tartışmalarla oyalamaya kalkanlara müsamaha göstermemiz söz konusu dahi olamayacaktır. Bizim derdimiz Türkiye, sevdamız millettir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Açılış töreninden görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM - İlker KILIÇARSLAN, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / SELENDİ (DHA)

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Diyarbakır\'da 15 yaşındaki Rozerin intihar etti

DİYARBAKIR merkez Yenişehir ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Rozerin Karabulut evindeki odasında silah ile intihar ederek yaşamını son verdi.

Merkez Yenişehir İlçesi Gündoğan Mahallesi 568 sokaktaki müstakil evde yaşayan 15 yaşındaki Rozerin Karabulut\'un, bulunduğu odadan silah sesi gelmesi üzerine yakınları odaya girdi. Rozerin Karabulut\'u kanlar içerisinde yerde bulan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Rozerin Karabulut\'a yaklaşık yarım saat müdahale ederken, Karabulut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yapılan ilk incelemede Karabulut\'un intihar ettiği öğrenilirken, polis küçük kızın intihar nedenini ve olayda kullandığı silahı araştırıyor. Karabulut\'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Selahaddini Eyubi Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, olayla ilgili araştırmanın sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerine gelen ambulans ve polis araçları

-Polislerin güvenlik önlemi

-Olay yeri inceleme ekiplerinin eve girmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)

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Saygı duruşunda tekerlekli sandalyesinde oturamadı

EDİRNE\'de 87 yaşındaki Makbule Raika Erkurt, annesi Hatice adına yaptırdığı ana okulunun açılışında saygı duruşu ve İstiklal marşı sırasında yürüme güçlüğü çektiği için oturduğu tekerlikli sandalyeden çevresindekilerin desteğiyle ayağa kalkarak saygısını gösterdi.

Hatice Erkurt Anaokulu\'nda Trakya Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen, minik çocukların gelecekteki girişimcilik kültürünü geliştirmenin amaçlandığı \'yaşam alanlarım oluşuyor hayatım renkleniyor\' projesinin kapanış programı yapıldı. Programa Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreter vekili Salim Çavuş, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Canım, okula annesinin ismini veren 87 yaşındaki bağışçı Makbule Raika Erkurt ve öğretmenler katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal marşıyla başladı. Bu sırada yürüme güçlü nedeniyle tekerlikli sandalye de oturan okulun bağışçısı ve emekli doktor Makbule Raika Erkurt, herkesin ayakta olduğunu görünce \'olmaz benimde ayağa kalkmam lazım, benim için rahat etmiyor\' diyerek yanındakilerin yardımıyla ayağa kalktı. Saygı duruşu ve İstiklal marşı boyunca ayakta durması salondakiler tarafından hayranlıkla izlendi.

Okul Müdürü İlknur Çevik, proje kapsamında çocukların işbirliği ve dayanışma kültürünü geliştirecek faaliyetlere imkan verecek eğitim alanları oluşturduklarını söyledi. Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ise okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için bakanlığın çok büyük çalışmalar yaptığını kaydederek, \"Bizler okulları yaparken çok büyük devlet yatırımlarıyla yapıyoruz. Fakat devletin verdiği standart şeyler var. Bundan sonra okul idarecisi arkadaşlarımız ve çevredeki diğer paydaşların işbirliğiyle okullarımız albeni özelliğine kavuşuyor. Biz bu yaşta çocuğa düşünmesini sağlayabilirsek, bu yaşta düşündüğünü sorgulayabilmesini sağlayabilirsek, o sorguladığı şeyden de doğruyu ve yanlışı bulabilmesini sağlayabilirsek, inanıyorum ki Türkiye\'de eğitim çok iyi noktaya gelecektir. Dünyada en az bulunan şey girişimcilik. Neden az? Japonya\'da 100 kişiden 60\'ı girişimci. Türkiye\'deyse 100 kişiden 4 buçuk kişi girişimci. Bu eğitimi yaparak öğrenmeyi sağlayabilirsek bu çocuklarımızın gelecekte girişimcilik ruhunu geliştirmiş oluruz\" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından proje kapsamında oluşturulan eğitim sınıfları ve atölyelerin açılış kurdelesi kesildi. Milli Eğitim Müdürü Cırıt, Makbule Raika Erkurt ve beraberindekiler eğitim sınıfları ve atölyeleri gezdi.

Görüntü Dökümü:

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-Program salonu

-Katılanlar

-Saygı duruşu

-Yaşlı kadının kalmak istediğini söylemesi

-Yakınlarının ayağa kaldırması

-Saygı duruşu ve İstiklal marşı

-Makbule Raika Erkurt detay

-Hakan Cırıt\'ın konuşması

-Okulun ve atölyelerin gezilmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)-

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\'Baron ve çetesi\' adliyeye sevk edildi



ADANA merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen, \'Karayel\' operasyonunda aralarında kendisini, \'uyuşturucu baronu\' olarak tanıtan Metin Ç.\'nin bulunduğu 1\'i kadın, 16 kişi adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekiplerince Adana, Diyarbakır, Batman, İzmir ve Mersin\'de 21 Kasım\'da gerçekleştirilen \"Karayel\" ismi verilen operasyonda 21 kişi yakalandı. Zanlılardan 5\'i savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, aralarında kendini \'Uyuşturucu baronu\" olarak tanıttığı .elirlenen Metin Ç.\'nin de olduğu 1\'i kadın 16 şüpheli Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda, iki kilo 106 gram esrar, kuru sıkıdan bozma iki tabanca ve bunlara ait 11 mermi ele geçirilmişti. Şüphelilerden Metin Ç.\'nin daha önce farklı iki tarihte bir ton 680 kilogram ve 480 kilogram esrar ele geçirilmesi olayının da zanlısı olduğu öne sürülmüştü.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis araçlarının gidişi

SÜRE:01\'52\" BOYUT:114 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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700 bin Suriyelinin soğukla sınavı

SURİYE\'deki iç savaş nedeniyle yaşadıkları şehirlerdeki evlerini terk ederek daha güvenli bölgelere yerleşen, çoğunluğu çocuk ve kadın ve yaşlıların bulunduğu yaklaşık 700 bin sivil ağır kış şartları ile mücadele ederek yaşama tutunmaya çalışıyor.

Ülkedeki iç savaş sırasında başta Halep olmak üzere Hama ve Humus kentlerindeki çatışma ortamından, hava saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına yakın olan Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'nin karşısındaki İdlib kentine bağlı Atme, Kemmune ve Kaf kasabalarına yerleşen 700 bin Suriyeli ağır kış şartlarında yaşıyor.

ALT YAPI YOK

Alt yapı olmadığı için kurdukları derme çatma çadırlarda yağmurla beraber çamur deryasında yaşayan Suriyeli siviller kendilerine uzanacak yardım eli beklediklerini söyledi. Soğuk kış şartlarında, yağışların etkisinde kaldığı için kullanılamaz hale gelen çadırlarda aileleri ile yaşadığını söyleyen Müslüm Bakkaour, \"Savaş ve çatışmalardan kaçarak güvenli bölgeye geldik. Bulunduğumuz yer Türkiye sınırına yakın ve güvenli. Burada çatışmalardan uzakta yaşıyoruz. Ancak kış ve yağmurla beraber çadırlarımız kullanılamaz hale geldi, çocuklarımız da yeterli kıyafet ve beslenmeden yoksundur\" dedi.

Derme çatma çadırında yaşayan ve Hama kırsalından geldiğini anlatan Aişe El Mahmud, havaların soğuduğunu, üşümeye başladıklarını belirterek, çadırlarının yağmur ve rüzgara dayanmadığını, her şeye rağmen yaşam mücadelesi verdiklerini söyledi.

YARDIM BEKLİYORLAR

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Koordinatörü Erhan Yemelek, ülkedeki iç savaş nedeniyle özellikle kamplarda yaşayan insanların açlık, soğuk ve yoklukla mücadele ettiklerini söyledi. Halkın perişan durumda olduğunu ifade eden Yemelek, \"Alt yapı ve üst yapının olmadığı bu kamplardaki insanlar olumsuz şartlarda yaşıyorlar. Ağır kış şartları nedeniyle ölümlerin yaşanmaması için bir an önce yardımların bu kamplara ulaştırılması için yardımlarınızı bekliyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kampların çamur içinde görüntüsü

- Çamur içinde kaldıklarını söyleyen Suriyeli

- Bölgeyi gösterirken

- Çadırlardan görüntüler

- Su geçen kanallar

- Kampın çamur hali

- Çadırına geçen kadın

- Yaşadıklarını anlatırken

- Diğer kadın anlatırken

- Çamurlu yollarda yürüyen çocuklar

- Çadırını diken kadın

- Kadının konuşması

- Rüzgardan havalanan yırtık çadırlar

- Çocuklardan görüntüler

- Çadırın etrafını düzenleyenler

- Yaşadıkları sıkıntıyı anlatan adam

- Kamptaki çadırlar

- İHH, Suriye çalışmaları Koordinatörü Erhan Yemelek konuşması

(SÜRE: 5’ 34’)(BOYUT: 177 MB)

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

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Ayağı ağaçtaki ipe dolanan güvercin kurtarıldı

GİRESUN\'da ayağına ip dolanan ve ağaçta asılı kalan güvercin kurtarıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine Atatürk Meydanı’na gelen Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri, ayağına ip dolanması sonucu ağaçta asılı kalan güvercini kurtarıp, Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürdü. Ayağında kırık oluşan güverin tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Güvercinin kurtarılması

Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU GİRESUN-DHA

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Adana\'da çevre ve iklim değişiklini tartıştılar

ADANA İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'nce düzenlenen toplantıda, tarımsal atıkların çevreye etkisi ve ekonomiye kazandırılmasıyla küresel iklim değişikliği masaya yatırıldı.

Seyhan Oteli\'nde düzenlenen \"Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tarımda Kullanımı ile Tarımsal Atıkların Değerlendirilmesi ve İklim Değişikliğinin Tarıma Etkisi\' konulu panel büyük ilgi gördü. Tarımsal alanda üreticilerden ziraatçilere dek sektörün tüm paydaşlarını buluşturan etkinlikte konuşan Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, \"Özellikli anız yangınları konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Bu çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilediği gibi toprağı da çoraklaştırıyor. Tarımsal atıkların ekonomiye kazandırılmasını önemsiyoruz. İklim değişikliğininin risklerini de tarımsal alanda azaltmanın yollarını arıyoruz\" dedi.

Katılımcıların görüşlerini paylaştığı etkinlikte meteoroloji uzmanları iklim değişikliğine ilişkin sunum yaparken, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Hüseyin Öztürk, \'Tarımda Yenilenebilir Enerji Kaynakları\' konulu konferans verdi.

Görüntü Dökümü

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- Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin konuşması

- Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Hüseyin Öztürk konuşması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:02\'45\" BOYUT:168 MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ - Kamera:Eser PAZARBAŞI / ADANA, (DHA)



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Arhavi’de öğretmenler seslendirdikleri türküye klip çekti

ARTVİN’in Arhavi İlçesi Hacılar İlk ve Ortaokulu öğretmen ve idarecileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla seslendirdikleri ‘Benim adım öğretmen’ türküsüne klip çekti.

Arhavi Hacılar İlk ve Ortaokulu’nda görevli müdür ve öğretmenlerden oluşan 16 eğitimci, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ‘Öğretmen için söyle’ sloganı ile ‘Benim adım öğretmen’ türküsünü seslendirdi. Her bir dizeyi bir öğretmenin söylediği ve sonunda öğrencilerin alkışladığı türküye klip çekildi. Klipte şehit öğretmenlerin fotoğraflarına da yer verildi. Sosyal medyada yayınlanan klip ilgiyle izleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Klibin görüntüsü

Haber-Kamera: Artvin-DHA

