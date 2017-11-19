DHA YURT BÜLTENİ - 10

Terörist cenazesine ve taziyesine katılan HDP\'li 6 vekil hakkında soruşturma



DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı, kırmızı listede aranırken, Şırnak\'ta ölü ele geçirilen \'Delal Amed\' kod adlı terör örgütü PKK üyesi Hülya Eroğlu\'nun dün geceki cenazesine ve bugünkü taziyesine katılan HDP\'li milletvekilleri Feleknas Uca, Sibel Yiğitalp, Berdan Öztürk, Nadir Yıldırım, Ahmet Yıldırım ve Leyla Birlik hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmaların, tespitler doğrultusunda genişletilerek, devam edeceği belirtildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: \"Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde ölü olarak ele geçirilen ve PKK silahlı terör örgütünün kırmızı listede aranan şahıslardan olan Delal Amed kod isimli Hülya Eroğlu\'nun 18 Kasım 2017 tarihinde Diyarbakır Yeniköy mezarlığında defnedildiği sırada cenazeye katılan HDP Milletvekili Feleknas Uca, Sibel Yiğitalp ile Berdan Öztürk ve diğer katılanlar hakkında aynı gün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. 19 Kasım 2017 tarihinde de İlimiz Bağlar ilçesinde bulunan Demirli Köyü taziye evinde aynı terör örgütü mensubunun fotoğrafının bulunduğu taziye evine gelen HDP milletvekilleri Feleknas Uca, Sibel Yiğitalp, Berdan Öztürk, Nadir Yıldırım, Ahmet Yıldırım, Leyla Birlik ve diğer katılanlar hakkında da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmalarımız tespitler doğrultusunda genişletilerek devam edecektir.\"

Haber: DİYARBAKIR, (DHA)

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MHP\'li Günal: Temizlik yapılıncaya kadar devlete desteğimiz devam eder

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal, hükümete ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) destek vermeye devam edeceklerini belirterek, \"PKK terör örgütü olsun, FETÖ olsun, DEAŞ olsun bizim için hepsi taşerondur. Hepsi terör örgütüdür. Bunlardan temizlik yapılıncaya kadar da bizim, devlete desteğimiz devam eder. O nedenle bu konularda birtakım çalışmalar, devam ediyor\" dedi.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Günal, partisinin Yalova İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek, burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. NATO\'nun Norveç\'teki Ortak Harp Merkezi\'nde yapılan \'Trident Javelin\' tatbikatında, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın fotoğraflarının \'karşıt kuvvet liderleri\' arasında gösterilmesine tepki gösteren Günal, şunları söyledi: \"Bunlar, bugünün meselesi değil. Sadece bir tatbikatta yanlışlıkla yapılmış bir hata sonucu ortaya çıkmış bir şey değil. Bu planları, bu haritaları çok uzun süredir çok değişik bir şekillerde hatta ABD’nin ordusunun yayınında bile kaç defa yayınladılar. Bunlara planlanmış bir sürecin aşama aşama bazı uygulamaları, diye bakmak lazım. O nedenle en üst düzeyde kınadık. Dün Sayın Genel Başkanı\'mız da sosyal medya üzerinde açıklamalarını yaptı. Tabi burada, ne yapmaya çalışıyorlar, diye konuşmanın da anlamı yok. Onlar, bir şekilde Türkiye’yi dahil ederek, kendi planlarına alet etmek ve birtakım sıkıştırmalar yoluyla bazı tavizler, elde etmeye çalışıyorlar. Irak’ta Suriye’de yaşadığımız neyse bugün Ortadoğu’nun diğer ülkelerinde yaşanan neyse aslında NATO’nun yaptığı da budur. Bunların samimiyetsizliği sadece NATO meselesinde değil. Kuzey Irak’ta şimdi Suriye’de PYD-YPG’yi baş aktör, müttefik olarak ilan edip, yıllardır beraber oldukları Türkiye’yi köşeye sıkıştırmaya çalışmalarını da zaten anlamak mümkün değil.\"

\'DEVLETE DESTEĞİMİZ, DEVAM EDER\'

Parti olarak hükümete destek veremeye devam edeceklerini dile getiren Günal, şöyle devam etti: \"Biz de MHP olarak her zaman diyoruz ki önce ülkem ve milletim sonra partim sonra ben. Bu ne demek? Ülkemizin çıkarları, her şeyin önündedir. Bizim desteğimiz, dış politika ve terörle mücadele konusunda kayıtsız şartsız devam ediyor. Bu mücadele, devam ettiği sürece de biz de hükümetimize, silahlı kuvvetlerimize destek olmaya devam edeceğiz. 2 bin 500 yıllık kadim devlet geleneği olan Türkiye Cumhuriyeti devleti, bir kabile devleti, aşiret devleti değil. Bir tane aileyi öyle getirdik, koyduk filan gibi Arap devletlerindeki küçük darbelerle değiştirdikleri gibi burada operasyon yapmaları mümkün değil ki. Köklü, yıllardır içimize fitneledikleri, yerleştirdikleri FETÖ aracılığıyla bile Türk milletinin basireti sayesinde bunu gerçekleştiremediler. Bu harekete kalkışanlar, PKK terör örgütü olsun FETÖ olsun DEAŞ olsun bizim için hepsi, taşerondur. Hepsi, terör örgütüdür. Bunlardan temizlik yapılıncaya kadar da bizim, devlete desteğimiz devam eder. O nedenle bu konularda birtakım çalışmalar, devam ediyor.\"

\'TÜRKİYENİN DİK DURUŞUNDAN KÜRESEL GÜÇLER, FENA RAHATSIZ\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya ziyaretindeki heyette bulunduğunu hatırlatan Günal, \"Bu hafta içerisinde dışişleri bakanları, 22’sinde İran, Rusya ve Türkiye’nin cumhurbaşkanları bir görüşme yapacaklar. Astana süreci, bildiğiniz gibi geçmişten bugüne devam ediyor. İdlib’deki operasyon, şimdilik dursa da orada çatışmasızlık bölgesi ortamı sağlandı. Bunların detayları da görüşülmek üzere dışişleri bakanları, genelkurmay başkanları ve devlet başkanları düzeyinde bir zirve yapılacak. Bu mutabakatın sağlanmasından ve Türkiye’nin dik duruşundan da küresel güçler, fena halde rahatsız. İnşallah, buradan çıkacak şeyden sonra da bizim Ağustos 2012’de söylediğimiz, Sayın Genel Başkanı\'mız, \'Kandil’den Afrin’e kadar bu terör koridoru temizlenmelidir\' demişti. Burada, güvenlikli bir bölge olması gerektiğini söylemişti. Bunun peyderpey uygulanmaya başladığını görüyoruz\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Günal\'ın konuşması

Haber: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)

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SP\'li Bitmez: \'Cumhurbaşkanı senden büyük Allah var\' diyemiyorlar

SAADET Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, \"Cumhurbaşkanı, yalnız kaldığını söylüyor; ama yalnız kalmasının yanındaki en büyük etken, kendisidir. Kim, kendisine yalakalık yapıyorsa onu yanında bulundurunca, onlar da \'Cumhurbaşkanı, senden büyük Allah var\' demeyi de sağlayamıyorlar\" dedi.

SP Genel Başkan Yardımcısı Bitmez, partisinin Zonguldak Belediyesi Nikah Salonu\'nda düzenlenen merkez ilçe olağan kongresine katıldı. Burada konuşan Bitmez, Türkiye\'nin en büyük probleminin kutuplaşma olduğunu söyledi. Türkiye\'nin iyi yönetilmediğini savunan Bitmez, \"Ülkemiz açısından tehlike arz eden bir husus, tek adımla bu ülkenin yönetilmesidir. Cumhurbaşkanı, yalnız kaldığını söylüyor; ama yalnız kalmasının yanındaki en büyük etken, kendisidir. Yanında ona düzgün akıl verecek, fikir verecek, istişare ettiğinde kendisini doğru yönlendirecek isimlerin bulunmasını temin etmeyişindendir. Kim, kendisine yalakalık yapıyorsa onu yanında bulundurunca, onlar da \'Cumhurbaşkanı, senden büyük Allah var\' demeyi de sağlayamıyorlar. Ne derse \'Sen doğru yaparsın\' noktasında bir adım atıyorlar. Bu nedenle tek adamlık tehlikesi ile Türkiye, karşı karşıyadır\" diye konuştu.

\"MUHALEFETİN GÖREVİ, YANLIŞLIKLARI, EKSİKLİKLERİ DİLE GETİRMEKTİR\"

Tek adamlık yönetiminde olanların kaybetme korkusuyla yanlış işler yapabileceğini söyleyen SP Genel Başkan Yardımcısı Bitmez, \"Maalesef Türkiye\'miz, bu noktada da sıkıntıya doğru gitmektedir. Bununla birlikte ülke menfaatleri öfkelenip, kişisel riskler göz önünde bulundurularak, adımlar atılır. \'Ülkemiz, iyi yönetilmiyor\' derken, bunlardan bir tanesi, Türkiye’de maalesef bir ekonomik yıkım vardır. İktidarda olmayan muhalefet partilerinin görevi, iktidarda bulunan partinin yaptığı yanlışlıkları, eksiklikleri düzeltmek üzere dile getirmektir.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kongreden detaylar

-Hasan Bitmez\'in konuşması

Süre: (2.24) Boyut: (77 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

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Rally Halikarnassos yarışları sona erdi

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, Rally Halikarnassos, 4 günlük zorlu mücadelenin ardından son gün yarışlarıyla tamamlandı. Sporcular Extreme parkurda gerçekleşen yarışlarda nefes kesen görüntüler oluşturdu. Yarışan araçların bazıları devrilirken bazıları ise su engelini geçmekte zorlandı, her şeye rağmen yarışçıların mücadeleye devam etmesi izleyicilerden alkış aldı.

Bodrum\'da Transanatolia Rally Raid ve TR Extreme tarafından, Bodrum Belediyesi ve Çağdaş İnşaat\'ın destekleriyle düzenlenen Rally Halikarnassos sona erdi. Yarışçılar 80 km arazi etabının ardından yaklaşık 3 km extreme parkurunda mücadele etti. 2 kategorideki 6 sınıfta düzenlenen yarışlarda 66 araçta 88 sporcu kıyasıya mücadele yaşadı. Güvercinlik, Mumcular, Uyku Vadisi, Yalı Çiftlik, Datça ve Bodrum olmak üzere Gökova çevresinde gerçekeleşen yarışlarda sporcular heyecan dolu anlar yaşattı. Son olarak Kızılağaç Extreme Parkur\'da mücadele eden sporcular, renkli görüntüler oluşturdu. Özel engellerle hazırlanan parkurda yarışan sporculardan birinin kulunandığı UTV devrildi. Devrilen aracın 2 kişilik ekibi yarışa devam etmek istediğini bildirdi. Bunun üzerine devrilen araç kaldırılarak, yarışa kaldığı yerden devam etti. Bir yarış arabası ise su engelinde arıza yaptı. Araç, görevliler, tarafından parkurdan çıkarıldı. Aracın çalıştırılmasıya, ekip yarışa devam etti. Arıza yapan ve devrilen araçlardaki ekiplerin, \'pes\' etmeyip, yarışa devam etmeleri izleyicilerden alkış aldı. Yarışın sonunda yarışı tamamlayan tüm sporculara da madalyaları verildi. Ralli kategorisindeki motosiklet sınıfında İtalyan sporcu Guido Fedelli, ATV sınıfında Atilla Serttaş, UTV kategorisinde Burak Çağdaş Çağlar ve Ertuğrul Danişment, Otomobil kategorisinde Tolga Yalnız Ebru Demirbay Erişti birinci oldu. Raid Kategorisinde otomobil kategorisinde Serhat Şükrü Saygılı ve Turgay Düzcü, ATV kategorisinde Ertürk Yazıcı birinciliği elde etti. Yarışçılara, akşam saat 20.00\'de Mandalin Bar\'da düzenlenecek törenle kupaları verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yarıştan görüntü

-Devrilen ve su engeline takılan araçlardan görüntü

-Madalya töreninden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera : Nilüfer DEMİR / BODRUM, (Muğla), (DHA)