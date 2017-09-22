DHA YURT BÜLTENİ - 10

Kandıra açıklarında kaçak teknesi battı: 15 ölü, 15 kayıp (6)

ÖLÜ SAYISI 19\'A YÜKSELDİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre ölü sayısı 19\'a yükseldi. 19 göçmenin cesedi denizden çıkarıldı. Göçmenlerin ifadelerine göre 9 ile 11 arasında göçmenin ise aranmasına devam edildiği bildirildi.

Haber: Ergün AYAZ / KOCAELİ, (DHA)

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Ceylanpınar\'da 4 PKK\'lı terörist yakalandı

ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar İlçesi\'nde, terör örgütü PKK/PYD mensubu 4 terörist, güvenlik güçlerince yakalandı.

Genelkurmay Başkanlığı\'ndan yapılan açıklamada, güvenlik güçleri tarafından icra edilen önleyici kolluk görevi kapsamında terör örgütü PKK/PYD mensubu 4 teröristin yakalandığı belirtildi.

Haber: Mücahit YOLCU / ŞANLIURFA, (DHA)

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Araç içinde ölü ele geçen PKK\'lı terörist, örgütün üst düzey sorumlusu çıktı

TUNCELİ\'de 20 Eylül tarihinde bir vatandaşın aracını gaspederek kaçmaya çalışırken, güvenlik güçlerinin düzenlediği hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, PKK\'nın sözde özel güç sorumlusu ve örgtün üst düzey sorumlularından \"Yılmaz Amed\" kod adlı Bayram Yılmaz olduğu belirtildi.

Pülümür İlçesi kırsalında 20 Eylül tarihinde bir vatandaşın aracını gasp ederek kaçmaya çalışan ve daha sonra düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen PKK\'lı teröristin kimliği belirlendi. Pülümür ile Nazimiye ilçeleri arasında bulunan Efeağlı Köyü kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin, örgütün sözde üst düzey sorumlularından ve özel güç sorumlusu olduğu belirtilen Yılmaz Amed kod adlı PKK\'lı Bayram Yılmaz olduğu öğrenildi.

Diyarbakır\'ın Lice İlçesi nüfusuna kayıtlı PKK\'lı Bayram Yılmaz ile birlikte, 1 adet M16 silahı ve bu silaha iit çok sayıda mühimmat ile 1 el bombası ele geçirilmişti. 2005 yılında örgütü katıldığı belirtilen PKK\'lı Yılmaz\'ın Tunceli merkez, Nazimiye, Pülümür ve Ovacık ilçelerinde çeşitli tarihlerde bir çok eyleme katıldığı ve bir çok asker ile polisin şehit edilmesi eylemlerine bizzat katıldığı belirtildi.

Haber: TUNCELİ, (DHA)-

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Bartın\'da üniversite öğrencisi denizde boğuldu

BARTIN\'ın tatil beldesi İnkum\'da üniversite öğrencisi 24 yaşındaki Doğukan Murat Karaca, dalgalı olmasına rağmen girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

Karabük Üniversitesi son sınıf öğrencisi Doğukan Murat Karaca, 2 kız arkadaşıyla birlikte geldiği İnkum\'da, deniz dalgalı olduğu anlarda \'denize girilmez\' anlamına gelen kırmızı flama çekilen sahilde bir süre oturdu. Karaca, daha sonra dalgalara aldırmadan denize girdi. Karaca, bir süre sonra dalgaların arasında çırpınmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşları, sahilin diğer bölümünde bulunan cankurtaranlara haber verdi. Cankurtaranlar ile birlikte kısa süre sonra gelen AFAD ekipleri, Karaca\'yı suyun yüzeyinde hareketsiz buldu. Karaca, denizden çıkarıldı. Gelen 112 Acil ekibi sahilde Karaca\'ya kalp masajı yaptı. Bu sırada Karaca\'nın başında bekleyen iki kız arkadaşı gözyaşı döktü. Karaca, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Samsunlu olan Duğukan Murat Karaca\'nın cesedi, yapılan incelemeden sonra Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Detay görüntüler

-Vatandaşlardan görüntü

-Ekiplerden görüntü

-Arkadaşlarından görüntü

-Cenazenin ambulansa konulması

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)

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Domuz kapanına yakalanan ayı kurtarıldı

SAKARYA\'nın Sapanca İlçesi\'nde ormanlık alanda domuz kapanına yakalanan ayı uyuşturucu iğne ile uyutulup kurtarıldı.

Bugün öğle saatlerinde, Sapanca Akçay Mahallesi\'nde ormanlık alanda domuz kapanına yakalanan ayıyı görenler jandarmaya haber verdi. Jandarmanın bilgilendirmesi üzerine bölgeye Milli Parklar ekipleri geldi. Kapandan kurtulmaya çalışan ayı acı içerisinde bağırırken, ekipler ayıyı kapandan kurtarabilmek için uyuşturucu iğne kullandı. Ayının uyuşturucu iğne ile uyutulmasının ardından ayı kapandan kurtarıldı. Ekiplerin yaptığı sağlık kontrolü sonrasında ayı ormanın iç kısmına götürülerek doğaya salındı. Kendisine gelen ayı daha sonra ormanlık alanda gözden kayboldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ayıdan görüntü, ayının bırakılmasından görüntü

Haber: İsa ÇİÇEK / SAPANCA(Sakarya), (DHA) -

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Edirne\'de yeşil alana yapılan kaçak yapı yıkıldı

EDİRNE Belediyesi, kiraya verdiği Zübeyde Hanım Parkı\'nda işletmeci tarafından yeşil alana izinsiz yapıldığını tespit ettiği, 1273 metre karelik inşaatı mahkeme kararı ile yıktı.

Edirne Belediye 1\'nci Murat Mahallesi\'nde 3 dönümlük park alanında büfe açılması için kiraya verdiği Zübeyde Hanım Parkı\'nda işletmeci Hasan Çekiçli tarafından yeşil alan olan 1273 metre karelik alana inşaat yapıldı. Edirne Belediyesi bu yapının kaçak olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz aylarda yıkım kararı aldı. İşletmeci, Edirne Bölge İdare Mahkemesi\'ne yıkım kararına itiraz etmesiyle mahkeme kararı incelemek üzere yıkımı durduruldu. Kararı inceleyen mahkeme işletmecinin başvurusunu reddetti.

Edirne Belediye ekipleri kaçak yapının içindeki malzemeleri başka bir alana çıkararak kepçe ile kaçan inşaatı yıktı. Yıkıma karşı çıkan aile yakınları tepki gösterdi. Park işletmecisi Hasan Çekili, kaçak yapılan binayı belediye proje sunup yaptıklarını öne sürdü. Yapılan kaçak bina için önceki belediye yönetiminin izni olduğunu savunan Çekili, \"2010 yılında Edirne Belediyesine bu yapıyla ilgili projemizi sunduk, onlarda yapın dedi. Biz bu binayı kafamıza göre yapmadık, onların izniyle yaptık. Şimdi yıkacağız diyorlar. Biz bunu bir gecede, bir günde de yapmadık. Belediye yönetimi değişince yıkın diyorlar. Edirne\'de çok kaçak yapı var, onları da yıksınlar. Sonra dediler burası kaçak. Tamam burası kaçak yıksınlar biz bir şey demiyoruz ama belediye başkanı çıkacak konuşacak açıklamasını yapacak bana. Ben 20 yıldır belediyenin kiracısıyım. Burada 55 kişi ekmek yiyor. Tamamen saçma bir olay var ortada. Mahkeme burasının yıkılıp yıkılmaması konusunda kararı belediyeye bırakıyor. Belediye de yıkım kararı verdi. Yaklaşık 500 bin lira kapalı alan için yatırım yaptım, 20 yıllık emeğimiz yıkılacak\" dedi.

Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Dinçer Asar, yıkım sonrası yaptığı açıklamada, Zübeyde Hanım Parkı\'nda kiracının 1273 metrekare izinsiz inşaat yaptığını söyledi. Park içinde ruhsatsız alanların yıkıldığını belirten Asar, \"Kiralanan alanın ruhsatlı 32 metrekareden biraz büyük büfesi ve iki adet çardağa olması gerekmektedir. Ancak burada 1273 metrekare, belediyeden izni olmayan ve ruhsatsız alanlar yapılmıştır. Bununla ilgili belediyeye ve cumhuriyet başsavcılıklarına şikayetler gelmiştir. Mevcut kiracımızın kiracılığını sonlandırmakla ilgili bir işlemimiz yok. Yalnızca kiracımızın yapmış olduğu izinsiz yapıları yıkmakla ilgili bir işlemimiz var. Bu alanla ilgili bir imar planı değişikliğimiz veya buranın park dışında kullanımı ile ilgili belediye olarak herhangi bir tasarrufumuz yok. Böyle bir niyetimiz de yok. Düzenlemeler yapıldıktan sonra park olarak kullanılmaya devam edecektir\" dedi.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı yıkım sırasında parkın bulunduğu cadde bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İşletmenin boşaltılması

Taşınan sandalye ve masalar

Yıkım öncesi bina genel detay

Polis önlem alması

Hakan Çekiçli açıklaması

Belediye ekipleri yıkım çalışması

Kepçenin binayı yıkması

Dinçer Asar açıklaması

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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Burdur\'da Ahilik Haftası kutlaması

BURDUR\'da, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında \'şed kuşatma töreni\' yapıldı.

Burdur Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği tarafından düzenlenen tören, birlik önünde mehteran takımı eşliğindeki yürüyüşle başladı. Ulu Cami önündeki törene, Vali Şerif Yılmaz, Ak parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Ticaret İl Müdürü Aylin Sacide Çağlar, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Recep Kalkan ile esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Vali Şerif Yılmaz, \"Ahilik bu topraklara Alperenler tarafından getirilen kültürün yaygınlaşmasıyla beraber Anadolu\'da oluşan bugün hepimizin övündüğü kültürdür\" dedi.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz Ahilik felsefesinin temellerinin 12\'nci yüzyılda Kırşehir\'de atıldığını söyledi. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Kalkan ise Ahilik teşkilatının ustalık, çıraklık, kalfalık sistemi olduğunu söyledi.

Şed kuşatma töreninin temsili olarak canlandırılmasının ardından Recep Kalkan, Vali Yılmaz\'a esnaf teşkilatına desteklerinden dolayı kaftan giydirdi ve hediye takdim etti.

Vali Şerif Yılmaz ise yılın ahisi seçilen Şeref Tozan\'a cüppesini giydirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Mehter takımı

- Konuşmalar

- Şed kuşatma törenia

- Ödül verilmesi

- Detay

Haber/Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)