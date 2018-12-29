DHA YURT BÜLTENİ - 1

SURİYE SINIRINA OBÜS VE TANK SEVKİYATI

Hatay\'dan Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçların taşındığı TIR\'lar, Gaziantep\'in İslahiye ilçesinde geçirildi.

Hatay\'dan yola çıkarılan tank ve fırtına obüslerinin bulunduğu konvoy, İslahiye\'ye ulaştı. Konvoyun Karkamış ilçesindeki gümrük kapısından geçirilerek, Cerablus\'a götürüleceği belirtildi.

ÇANKIRI\'DAN GÖNDERİLEN ZPT\'LER NUSAYBİN\'DEN GEÇTİ

Çankırı\'dan Suriye sınırına gönderilen 14 Zırhlı Personel Taşıyıcı\'yı (ZPT) taşıyan askeri konvoy, Mardin\'in Nusaybin ilçesinden geçti.

Çankırı\'da konuşlu 28\'inci Mekanize Tugay Komutanlığı\'ndan Suriye sınır hattındaki birliklere demiryoluyla gönderilen ve perşembe günü akşam saatlerinde Gaziantep\'e ulaşan askeri araçlardan 14 ZPT taşıyan 8 çekici, gece saatlerinde Nusaybin\'e ulaştı. Güvenlik önlemleri eşliğinde ilçeden geçen askeri konvoy, Cizre yönünde ilerleyip sınır hattına yönlendirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İslahiye çevre yolu

- Askeri araç yüklü tırların geçişi

- Genel ve detay görüntüler

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- Askeri konvoy

- ZPT\'leri taşıyan çekiciler

- Konvoyun geçişi

Haber-Kamera: GAZİANTEP-MARDİN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KÖYDE DOĞUM YAPAN ANNE VE BEBEĞİ İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU

VAN\'ın Başkale ilçesine bağlı Çakırdoğan Mahallesi\'nde yaşayan İpek Aslan\'ın(27), doğum sancıları tuttu. Evde doğum yapan ve bir erkek çocuğu dünyaya getiren Aslan, yolu kar ve tipiden dolayı kapanan mahalleye ulaşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından, 12 saat süren kurtarma operasyonuyla hastaneye ulaştırıldı.

Başkale ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Çakırdğan Mahallesi\'nde yaşayan 2 çocuk annesi İpek Aslan\'ın doğum sancıları tuttu. 3\'üncü çocuğuna gebe olan Aslan\'ın sancıları artınca, yakınları 112 ve karla mücadele ekiplerini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye karla mücadele ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kar ve tipi yüzünden kapalı olan mahalle yolunun açılması için ekipler yoğun bir çalışma başlattı. Ekiplerin yolu açması üzerine sağlık ekipleri mahalleye ulaştı. Ekipler eve varmadan Aslan, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Doğum sonrası sancıları dinmeyen, Aslan\'a ilk müdahale UMKE ekipleri tarafından evinde yapıldıktan sonra, UMKE aracına bindirilip yola çıkıldı.12 saat süren zorlu kurtarma operasyonuyla Aslan ve bebeği Başkale Devlet Hastanesine ulaştırılarak, tedavi altına alındı. Anne Aslan\'ın sağlık durumunun iyi ,yeni dünyaya gelen bebeğinin sağlık durumunun ise kritik olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Cep telefon kamerası)

-İş makinesinin yolu açması

-Mahalleye giden UMKE ekibi

-UMKE görevlisinin konuşurken

-Mahalleye ulaşan ekipler

-Evde doğum yapan anne ve bebeğine ilk müdahale yapılırken

-UMKE aracı ile hastaya gidişi

Haber: Behçet DALMAZ / VAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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BAKAN TURHAN\'DAN \'AMANOS TÜNELİ\' AÇIKLAMASI

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İskenderun Limanı ile Hassa, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman kentleri arasında ulaşımı kolaylaştıracak olan Amanos tüneli projesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a bilgi verdiklerini, imzasıyla yetkiyi alıp ihaleye çıkacaklarını söyledi.

Hatay Valiliği\'ni ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Vali Rahmi Doğan ile görüştü. Bakan Turhan, daha sonra Anadolu\'nun ilk camisi Habib-i Neccar Camisi\'nde cuma namazı kıldı. Tarihi Uzun Çarşı\'yı da gezen Turhan, burada esnafla bir süre sohbet etti. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Turhan, burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

\"Amanos Dağları\'ndan geçen 19,2 kilometrelik 3 adet tünelimiz var. 31,2 kilometrelik bir yol projesi tamamlanmak üzere. Tabii tünel ve viyadük ağırlıklı kavşak sistemlerini de bünyesinde bulunduran bir yol olması dolayısıyla zemin etütleri projelendirme çalışmaları biraz uzun sürdü. Bu konuyu Maliye Bakanımız ile de paylaştım. Bu projeler yüksek maliyetli projeler, uzun vadeli projeler ama faydası da fazla olan projeler. Mevcut kullandığımız hizmet verilen yola göre 60 kilometre bu yol. Gaziantep ve Kilis\'i İskenderun Limanı\'na daha da kısaltıyoruz. Bu akaryakıt tasarrufu demek, bu iş gücü tasarrufu demek, zaman tasarrufu demek ve tabii motorla da akaryakıttan sağlanan tasarruf demek. Aynı zamanda atmosfere de egzoz emisyonlarının az atılması demek.\"

İskenderun Dörtyol bölgesinde lojistik merkezlerinin kurulması için yeterli alan bulunmadığını kaydeden Bakan Turhan, şöyle dedi:

\"İskenderun Limanımız yakın civarındaki alanların yetersiz olması dolayısıyla, lojistik merkezlerini, üslerini o bölgeden Hassa bölgesine kaydırmamız için Dörtyol bölgesinde büyük ölçüde alanlar yok. Geçen hafta İran Cumhurbaşkanı ülkemizi ziyaret etmişti, Ulaştırma Bakanı da gelmişti. Tabii beraber meslektaşımla karşılıklı sorunlarımızı görüşürken, bu bölgenin limanlarına çok ihtiyaçları olduğunu söylediler. Bunun için yolların yapılmasını talep ettiler. Aynı durum önümüzdeki günlerde Irak ve Suriye coğrafyası ülkeleri için de geçerli olacak. İnşallah ekonomimiz büyüdüğünde, geliştiğinde biz de geç kalmadan bir an önce bu projeyi yapıp Hatay\'ımıza kazandırmak istiyoruz. Bunun fizibilitesini \'yap-işlet-devret\' modeli ile inşallah yapacağız, en hızlı şekilde. Çünkü bu modelle yaptığımız projeler büyük projeler. Arkadaşlarımıza talimatları verdim, Maliye Bakanımız da bu konuda gerekli talimatları ekibine verdi. Cumhurbaşkanımıza da bu konuda bilgi verdik. Onun imzasıyla yetkiyi alıp ihaleye çıkacağız.\"

Görüntü Dökümü

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- Bakan Turhan\'ın Valilik şeref defterini imzalaması

- Hatay Valisi Doğan\'ın makamından görüntü

- Bakan Turhan\'ın AK Parti Hatay İl Başkanlığı\'nda karşılanması

- Bakan Turhan\'ın konuşması

- Salondaki partililerden görüntü

SÜRE: 04.54 BOYUT: 550 MB

Haber - Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY (DHA)

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TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNE GİDEN YOLA ÖNCE TELLERLE ÇİT ÇEKTİ, SONRA İŞ MAKİNESİYLE KAPATTI

KONYA\'da, Necmettin Erbakan Üniversitesi\'nin hizmete yeni açılan Meram Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne giden yolu önce tel çitlerle kapatan arazi sahibi Ahmet Erdoğan bu kez de iş makinesiyle yolun tek şeridini trafiğe kapattı. Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi\'nin protokol koşullarını yerine getirmediği gerekçesiyle yolu kapattığını ifade etti.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi için 900 yatak kapasiteli yeni binası temmuz ayı içinde hizmete girdi. Ancak yol olarak kullanılan arsanın sahibi Ahmet Erdoğan, protokol koşullarının yerine getirilmediğini belirterek 4 Aralık günü tel çitlerle araziyi çevirdi.

1360 metrekare arsanın bir kısmından hastane yolu geçmesi için 2017 yılının Ekim ayında Konya Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzaladıklarını belirten Erdoğan, imzalanan protokolde yolun giriş kısmında bulunan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından etrafı tel örgülerle çevrilen arazide \'ticari faaliyet sürdürebilecek\' maddesi konulduğunu ve bunun üzerine belirlenen kısma ticari faaliyette bulunmak için tek katlı bir bina yaptığını söyledi. Ahmet Erdoğan, binanın inşaatı devam ederken Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen kısımda ticari faaliyet yapılamayacağı yönünde kendisine ihtarname gönderildiğini, bunun üzerine avukatı aracılığıyla kendisinin de belediyeye protokol şartları yerine getirilmediği için ihtarname gönderdiğini ifade etti. Erdoğan, 4 defa ihtarname göndermesine rağmen yaptıkları girişimlerden cevap alamadığını ileri sürdü.

MAHKEME: BELEDİYE PROTOKOL KOŞULLARINI YERİNE GETİRMELİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Ahmet Erdoğan ve miras sahibi kardeşlerine yönelik kamulaştırma davası açıldı. 3\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın gerekçeli kararı açıklandı. Mahkeme kararında, \'Her iki tarafın da anlaşma sağlamak üzere bir araya geldiği, ancak yapılan görüşme sonucu anlaşmanın sağlanamadığı, taşınmazın anılan nedenler dolayısıyla satın alınamayacağı, davacı Konya Büyükşehir Belediyesi\'nin protokol hükümlerini yerine getirmekle yükümlü olduğu, belediyenin bu protokole uymak istememesi halinde ise yeni bir belediye encümen kararı ile Kamulaştırma Kanunu maddelerince, prosedürü işleterek yeniden kamulaştırma kararı verebilir. Davanın reddine karar verilmiştir\' denildi.

BU SEFERDE İŞ MAKİNASIYLA YOLU KAPATTI

Daha önce tel çitlerle geçici bir süre yolu kapatan Ahmet Erdoğan, bu kez iş makinesiyle tıp fakültesi hastanesine giden yolun bir şeridini kapattı. Bir belediye görevlisinin gelmesini isteyen Erdoğan, bu isteğinin yerine gelmemesi üzerine iş makinesini yoldan kaldırmadı. Yol üzerinde polis ve zabıta ekipleri tarafından da önlemler alındı. Ahmet Erdoğan, herhangi bir yetkilinin gelmemesi durumunda iş makinesiyle yolu kazacağını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İş makinasıyla yolun kapanması

- polis ve zabıtanın önlem alması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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EMEKLİ UZMAN ÇAVUŞ, KARDEŞİ VE ENİŞTESİNİ ÖLDÜRDÜ

İZMİR\'in Bergama ilçesinde, emekli uzman çavuş A.R.A.(55), kardeşi Nesrin Cengiz (43) ve eniştesi Taner Cengiz\'i (44) beylik tabancasıyla öldürüp, polise teslim oldu.

Gaziosmanpaşa Mahallesi Seyfi Bey Sokak\'taki iki katlı bir binanın üst katında annesi ile yaşayan emekli uzman çavuş A.R.A., dün saat 11.00 sıralarında alt kattaki kardeşi Nesrin Cengiz ve eniştesi Taner Cengiz\'in yaşadığı daireye indi. İddiaya göre A.R.A. ile bir kahvehanede garson olarak çalışan eniştesi Taner Cengiz arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine A.R.A., belinden beylik tabancasını çıkartıp, eniştesine doğrultu. Bu sırada aynı odada 8 yaşındaki oğlu K.A.C. ile oturan Nesrin Cengiz, eşi Taner Cengiz\'i korumak için ağabeyinin önüne geçti. Ağabeyi A.R.A.\'nın tabancasından çıkan kurşunla göğsünden vurulan genç kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. A.R.A., daha sonra tabancısını peş peşe 6 el daha ateşleyip, eniştesini de başı ve göğsünden vurup, öldürdü. A.R.A., olaydan sonra Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne gidip, \'Kardeşim ve kocasını öldürdüm\' diyerek, teslim oldu. Bunun üzerine söz konusu adrese 112 Acil Servis ekipleri ile giden polis, içeri girdiklerinde çiftin çocukları K.A.C.\'yi cesetlerin başında ağlarken buldu. K.A.C., sakinleştirilip, yakınlarına teslim edildi. Cengiz Çifti\'nin cesetleri ise polis ve savcının olay yerindeki incelemelerini ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Polisi soruşturma başlatırken, bekar olan ve psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen A.R.A.\'nın işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Öldürülen Nesrin Cengiz ve Taner Cengiz\'in birlikte fotosu

-Cengiz çiftinin tek çocukları ile fotoğrafı

-Olayın meydana geldiği evin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cevdet ŞEN / BERGAMA(İzmir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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EĞLENCE MEKANINDA HESAP KAVGASI: 1 ÖLÜ

ANKARA\'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında hesap nedeniyle çıkan kavgada, müşteri silahla iş yeri çalışanını öldürdü.

Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1 Sokak üzerindeki bir eğlence mekanında, gece yarısı ismi henüz belirlenemeyen bir müşteri ve iş yeri çalışanları arasında hesap anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma kısa süreden büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavganın ardından eğlence mekanından çıkan müşteri, bir süre sonra yeniden mekana gelerek, yanındaki silahla iş yeri çalışanı İ.Y.\'yi vurdu. Silahlı saldırıda ağır yaralanan İ.Y., kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan İ.Y., iş arkadaşları tarafından Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. İ.Y., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, kayıplara karışan silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. İş yeri çalışanları ve müşterilerin ifadesini alan polis, çevredeki MOBESE kayıtlarını inceledi. Silahlı saldırgan ise polisin sıkı takibi ve çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen saldırganın sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Polis ekiplerinin çalışması

- Olay yeri inceleme çalışmaları

- İş yerinden görüntü

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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YANAN ARACIN İÇERİSİNDEN ÇIKAN SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

MANİSA\'nın Yunusemre ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu Yaşar Aslanboğa (52) hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Aslanboğa\'nın otomobili alev alırken, cansız bedeni ise çevredekilerin müdahalesi ile araçtan çıkartıldı. Aslanboğa\'nın cesedini otomobilden çıkaran TIR şoförü, \"Araba yandı. Sürücü ölmüştü ama yanmasına izin vermedim\" dedi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Yunusemre ilçesinde Dericiler Sitesi Kavşağı\'nda meydana geldi. Akhisar\'dan İzmir\'e giden Yaşar Aslanboğa (52) yönetimindeki 35 HAP 91 plakalı otomobil, kavşak yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek Ümit Taşken\'in (40) yönetimindeki 35 TRZ 34 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle Aslanboğa\'nın otomobili motor kısmı alev alırken, diğer sürücüler araçlarından aldıkları yangın tüpleriyle müdahale ederek yangını söndürdü, sürücü Aslanboğa\'yı araçtan çıkardı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde Aslanboğa\'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşar Aslanboğa\'nın cansız bedeni olay yerine gelen cenaze aracıyla Merkez Efendi Hastanesi Adli Tıp Morgu\'na kaldırıldı. Diğer otomobil sürücüsü Ümit Taşken ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden açıldı.

\'YANMASINA İZİN VERMEDİM\'

Kazaya ilk müdahaleyi yaparak, yanan otomobilin sürücüsü Aslanboğa\'yı araçtan çıkaran TIR şoförü Saffet Koç, \"Araba yandı. Sürücü ölmüştü ama yanmasına izin vermedim. Tutarak çektim. Yangın tüpleriyle yangına müdahale ettik\" diye konuştu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinde yanan otomobilden görüntü

Cenaze aracının olay yerindeki detayları

Kazaya tanıklık eden vatandaşlardan röp.

Kaza yerinden geçen vatandaşın telefonuyla görüntülenmesi

Olay yerinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ÇANAKKALE\'DE ALEV TOPUNA DÖNEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ SON ANDA KURTULDU



ÇANAKKALE\'de, seyir halindeyken motoru alev alan otomobilin sürücüsü son anda kendini dışarı attı. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yangın, dün saat 20.30 sıralarında Esenler Mahallesi Demokrasi Caddesi\'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen seyir halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede otomobili sararken, sürücü ise son anda kendini dışarı attı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Çanakkale Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otomobil ise kullanılmaz hale geldi.

Hurdaya dönen otomobilin yandığı o anlar ise yoldan geçenler tarafından cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çanakkale\'de alev topuna dönen aracın yanma anından cep telefonu görüntüleri

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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\'POLİSİM\' DİYE DOLANDIRILIRKEN, POLİS TARAFINDAN KURTARILDI

ADIYAMAN\'da yaşayan Mustafa Öztürk\'ü (55), cep telefonundan arayıp kendisini \'polis\' olarak tanıtan kişi, para istedi. Önce telefondaki kişinin talimatlarına uyan Öztürk, daha sonra durumdan şüphelenerek yolda gördüğü polisten yardım isteyince dolandırılmaktan kurtuldu.

Adıyaman\'dan Çemberlitaş köyüne gitmek için yolcu minibüsüne binen Mustafa Öztürk\'ün telefonu çaldı. Telefonda kendisini \'polis\' olarak tanıtan kişi, Öztürk\'ün terör olaylarına karıştığını ve bankadaki parasını çekerek verecekleri hesap numarasına yatırmasıyla hakkında işlem yapılmayacağını söyledi. Telefonu kapatmadan minibüsten inen Öztürk, yolda durduğu otomobile binerek il merkezine döndü. Hesabından para çekmek için bankaya giden Öztürk, durumdan şüphelenince valilik girişinde gördüğü polis noktasına giderek durumu anlattı. Polisler, telefondaki kişinin dolandırıcı olduğunu, polis, jandarma ya da savcı gibi kişilerin para istemeyeceğini söyledi.

Dolandırılmaya çalışıldığını anlayan Mustafa Öztürk karakola giderek şikayetçi oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Valilikten görüntü

-Valilik polis noktasından görüntü

-Dolandırılmak istenen kişinden görüntü

-Polis ile Dolandırılmak istenen kişi ile konuşması

-Dolandırılmak istenen kişinin karakola gitmesi

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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BAHİSTEN YÜKSEK PARA KAZANMAK İSTEYEN KADIN DOLANDIRILDI

ADIYAMAN\'da kendisini arayarak, oynanacak bahisle yüksek miktarda para kazanılacağını ve paraya ortak olması için verilen banka hesabına 2 bin lira yatırmasını isteyen şüphelileri dinleyen M.Ç. (20) parayı yatırdı. Şüphelilerden bir daha haber alamayarak dolandırıldığını anlayan M.Ç. polise başvurdu.

Olay, dün öğlen saatlerinde Merkez\'de meydana geldi. M.Ç.\'yi telefonla arayaran şüpheliler iddiaya göre, bugün oynanacak futbol maçı için bahis yaptıklarını, verecekleri hesaba 2 bin lira para yatırırsa kazanılan yüksek miktardaki paraya M.Ç.\'ninde ortak olacağını söylediler. M.Ç. bunun üzerine verilen hesap numarasına 2 bin lira para yatırdı. Kendisini arayan kişiye ulaşmaya çalışan M.Ç. telefonun kapalı olduğunu fark edince dolandırıldığını anlayarak durumu polise bildirdi. Karakola giderek ifade veren M.Ç.\'nin şikayeti üzerine polis şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dolandırılan kişiden görüntü

-Polis ekiplerinin gelmesi

-Polis ekiplerinin dolandırılan kadınla konuşması

-Dolandırılan kadının polisler ile karakola gitmesi

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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