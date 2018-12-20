DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ATLARINI ARARKEN YOĞUN SİSTE KAYBOLDULAR, DONMAK ÜZEREYKEN BULUNDULAR

KARS\'ta Halefoğlu ile Yalınkaya köyü arasında atlarını aramaya çıkan 3 kişi yoğun siste yollarını şaşırınca kayboldu. AFAD ekipleri şahısları 4 saat sonra donmak üzereyken buldu. 112 ambulansında gerekli tetkikleri yapılan vatandaşlar evlerine götürüldü.

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Kars\'a bağlı Halefoğlu köyünde meydana geldi. İsmail Kenç (59), Hakan Orhankazi (27) ve Deniz Karsak (40) kaybolan 3 atı bulmak için Halefoğlu köyünden yaya olarak yola çıktı. Arazide atlarını arayan 3 kişi bir süre sonra yoğun sis sebebiyle yollarını kaybetti. Cep telefonlarıyla yakınlarına ulaşan vatandaşlar, kaybolduklarını soğuk hava sebebiyle zor durumda olduklarını bildirdi. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine AFAD, UMKE ve 112 sağlık ekipleri jandarmanın da desteği ile aramaya çıktı.

Yoğun sis sebebiyle kaybolan vatandaşlar 5 araç ve 25 personelle yapılan arama sonucunda saat: 22.00 sıralarında Yalınkaya köyüne 1 saat mesafede bulundu. Donmak üzere olan vatandaşlar, 112 ambulansına alınarak ilk muayeneleri yapıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan vatandaşlar ekipler tarafından Halefoğlu köyüne götürülerek ailelerine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

------------------------------

Bulunan vatandaşların köye götürülmesi ve ailelerine teslim edilmesi

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK /KARS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================================

2)FIRTINA MAĞAZA KAPISINI YERİNDEN SÖKTÜ

Tekirdağ\'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, kar yağışından önce çıkan fırtına, bir müşterinin dışarıya çıktığı sırada beyaz eşya mağazasının cam kapısını yerinden söktü. Yaklaşık 30 kilo ağırlığında olduğu belirtilen cam kapı yaklaşık 2 metre sonra düşerek kırıldı. Bu anlar beyaz eşya mağazasının güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, cam kapının müşterinin çıkmak istediği sırada yerinden sökülerek kırıldığı görüldü.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Müşterinin içeri girmesi

-Çıkış ve kapıyı açması

-Cam kapının sökülerek kırılması

Haber-Kamera: Şafak TAŞOYAR / MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================================

3)GAZİANTEP\'TE SAĞANAK NEDENİYLE BAZI EVLERİ SU BASTI

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağış nedeniyle bazı evleri su bastı. Belediye ve itfaiye ekipleri vidanjörlerle suyu tahliye ediyor.

İlçede sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı evleri su bastı. Metrekareye ortalama 87 kilogram yağışın düştüğü ilçede belediye ve itfaiye ekipleri vidanjörler ile evlere dolan suyu boşaltmaya çalışıyor. Vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla evlerindeki suyu dışarıya atmaya çalışıyor.

Belediye Başkanı Kemal Vural ilçeye son yılların en şiddetli yağışının düştüğünü belirterek, \"İlçemiz son yılların en yoğun yağışına maruz kaldı. Belediyemiz ve itfaiye ekipleri görev başında ve her ihbara anında müdahale ediyor. Özelikle bugünkü yaşanan problem ise ilçemizdeki 106\'ncı Topçu Alayı içerisinden geçen yağmur suyu hatlarının tıkanmasından kaynaklanmıştır. Sorunun giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. İlçe merkezi ve bağlı mahallelerimizde korkulacak bir durumun söz konusu değil. Belediyemize ait tüm iş makineleri ve operatörlerimiz sabaha kadar teyakkuzda kalacaktır\" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------------

- İlçe merkezi

- Su basan apartman girişi

- Nurettin Kaya ile röp

- Kaya ailesi su altında kalan eşyalarını kurtarma çalışması

- Kemal Ateş ile röp

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK / GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================

4)ADIYAMAN\'DA SAĞANAK, YOLLARI GÖLE ÇEVİRDİ

ADIYAMAN\'da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Zemin katlardaki bazı evler ve işyerlerini de su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kentte gece geç saatlerde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden sağanak yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ulaşımın aksadığı araçların güçlükle ilerlediği kentteki yollar, su birikintileri nedeniyle göle döndü. Sağanak nedeniyle bazı semtlerde yağmur suyu, giriş katlardaki ev ve işyerlerine doldu. Baskının yaşandığı kentte bir çok noktada yağmurun şiddetiyle lagar kapakları yerinden çıktı. Kaldırımlarda yürüyen vatandaşlar zorluk yaşarken yaklaşık 1 saat etkili yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Görüntü Dökümü

------------------------------

- Yağmur yağması

- Araçların suda ilerlemesi

- Lagar kapakların yerinden çıkması

- Cadde ve sokaklarda birike yağmur suları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================

5)YALOVA\'DA YAĞIŞLARDAN DOLAN BARAJIN TAHLİYESİ SÜRÜYOR

YALOVA\'da önceki geceden itibaren etkili olan yağışlar nedeniyle Yalova\'ya içme suyu temin eden Gökçedere Barajı\'nda biriken su tahliye ediliyor. Önceki gece saatlerinden itibaren etkili olan ve metrekareye 65 kilogram yağışın düştüğü Yalova\'da birçok yerde taşkınlar meydana geldi. Akşam saatlerine doğru ise yağışlar etkisini azalttı ancak Yalova\'ya içme suyu temin eden Gökçedere Barajı\'nda tahliye işlemleri başlatıldı. Aşırı yağışlar nedeniyle açılan barajın tahliye kapakları, buradan geçen Sellimandıra Deresi\'nde taşkınlara neden oldu. Gökçedere Barajı\'nda son günlerde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi amacıyla tahliye kapağı tedbir amaçlı açıldı. Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Ömer Nergiz, barajda tahliye işlemlerinin gece de devam ettiğini söyledi. Nergiz, \"Çevredeki derelerden barajımıza normalde saniyede bin metreküp su geliyordu. Etkili olan yağışlar nedeniyle saniyede 30 bin metreküp su geliyor. Barajımıza gelen suyun tahliyesini gerçekleştiriyoruzö dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Baraj tahliyesinden görüntüler

-Taşkın görüntüsü

-Vatandaşlarla röportaj

Haber-Kamera: İsmail ÖZTÜRK / YALOVA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================

6)KAZDAĞLARI BEYAZA BÜRÜNDÜ

BALIKESİR ve Çanakkale sınırları içerisinde kalan Kazdağlarında önceki geceden itibaren başlayan kar yağışı ardından oluşan karpostallık manzara, görenleri adeta büyülüyor.

Kazdağıları\'nda önceki gün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, bir taraftan da eşsiz bir manzaraya sahne oldu. Balıkesir\'in Edremit ile Çanakkale\'nin Yenice ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan ve Kazdağları\'nın eteklerinden geçen karayolunda, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Zincir ve kar lastiği kullanmayan araçlar trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı. Karayolları 141\'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, kara yolunda sık sık tuzlama çalışması yapıyor. Kar yağışı nedeniyle arabası yolda kalan Mustafa İlvan isimli vatandaş, \"Araba rampayı çıkarken hararet yaptı. Yollar bozuk ve sıkıntılı, karda var\" dedi.

KAZDAĞLARI MANZARASI İLE BÜYÜLÜYOR

Öte yandan, beyaz örtü ile kaplanan Kazdağları\'nda eşsiz manzaralar ortaya çıktı. Havadan drone ile görüntülenen Kazdağılarında beyaz örtünün ağaçları ve çevreyi kapladığı gözlendi. Bazı evlerin saçaklarında ve su havuzlarındaki buz kütleleri farklı bir güzellik kattı. Evlerin çatılarında oluşan buz kütlerini vatandaşlar elleriyle kırdı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Vatandaşlarla röportaj

- Buz kütleleri, kar üstünde otlayan keçiler ve köpekler

- Kazdağlarının havadan görüntüsü

Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK /EDREMİT(Balıkesir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================================

7)KONTROLDEN ÇIKAN SERVİS OTOBÜSÜ YAYALARI EZDİ: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

İZMİR\'in Bornova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis otobüsü, servis minibüsüne çarparak kontrolden çıkınca kaldırımdaki yayaları ezdi. Kazada otobüsün altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Cumhuriyet Meydanı kavşağında meydana geldi. Mustafa Kemal Caddesi\'nden Bornova Kaymakamlığı\'na doğru kavşaktan dönen A.S. idaresindeki 35 S 65 194 plakalı servis otobüsü, yolcu indirmek için duran M.Ö. yönetimindeki 35 S 00757 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs kaldırımdaki yayaları altına aldı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık, polis ve AKS 110 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen AKS 110 ekipleri otobüsün altında kalan yaralıları çıkarmak için yoğun çaba harcadı. Otobüsün altından çıkarılan iki yaralı sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazada otobüsün altında kalan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaşamını yitirdi. Ölenin cansız bedeni savcının incelmesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Görgü tanıkları servis otobüsünü kullanan şoför A.S.\'nin kazadan sonra olay yeri yakınında bulunan polis merkezine kaçtığını öne sürdü. Şoförün emniyetteki sorgusunun ise sürdüğü belirtildi.

Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerde otobüsün yolcu indirmek için bekleyen minibüse arkadan çarparak yayaları altına alması görülüyor.

YARALI SAYISI 3\'E ÇIKTI

İzmir\'in Bornova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis otobüsünün, servis midibüsüne çarptıktan sonra yayaların arasında dtalmasıymla meydana gelen kazada yaralı sayısı 3\'e yükseldi. Kaza sonra yapılan araştırmada ölen kişinin de Feride Melike Kürecili (26) olduğu belirlendi. Yaralanan Merve Kürecili Uygun (29) ile S.M. ve Z.G.A. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürerken, kaza sonrası polis merkezine sığındığı ileri sürülen otobüs şoförü A.S.\'nin sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Olay yerinden görüntü

Ölenin cansız bedeni

Kazaya karışan araçlardan görüntü

Ekiplerin çalışmasından görüntü

Olay anının güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN - Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================================

8)BAŞKENT\'TE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ 2 YARALI

ANKARA\'nın Altındağ ilçesinde 4 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Ankara\'nın Altındağ ilçesine bağlı Babür Caddesi\'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 78 SH 187 plakalı minibüs, Babür Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, cadde üzerindeki 06 TIA 85, 06 BDZ 426 ve 06 AS 4936 plakalı 3 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 06 TIA 85 plakalı otomobildeki iki kişi ve 06 AS 4936 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, yeni bir kaza ihtimaline karşılık caddede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan 3 kişiyi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedavileri süren yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



\"MİNİBÜS HIZLIYDI ANLADIĞIM KADARIYLA\"

Kazada otomobili hasar gören Barbaros Çetin, \"Biz otomobille seyir halindeyken, minibüs bizim sol çaprazımıza vurdu ve daha sonra park halindeki ama içinde insanların olduğu otomobillere çarptı. Daha sonra biz de arabadan inerek polisi aradık. Minibüs hızlıydı anladığım kadarıyla. Yaralıları hastanelere götürdüler. Durumları nasıldı bilmiyorum\" dedi.

AĞIR YARALI KİŞİ, HAYATINI KAYBETTİ

Altındağ ilçesinde 4 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında ağır ayarlanan Alaettin Nigar, kaldırıldığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Nigar\'ın cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

Öte yandan, aynı kazada yaralanan ve durumları iyi olduğu öğrenilen diğer 2 kişinin tedavileri sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Vatandaş ile röp.

- Olay yerinden görüntü

- Kazaya karışan 4 araçtan da görüntü

- Polis ekiplerinin çalışmasından görüntü

- Genel detay

Haber-Kamera: ANKARA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================================

9)GAZİANTEP\'TE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 5 YARALI

GAZİANTEP\'in Nizip ilçesinde meydana gelen 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Nizip-Şanlıurfa karayolu Karkamış kavşağı yakınlarında meydana geldi. İdidaya göre; Gaziantep yönünde ilerleyen Mehmet Ali Yılmaz kontrolündeki 27 BON 36 plakalı hafif ticari araç, kontrol çıkarak aynı istikamette ilerleyen 4 araca çarptı. Kazada Mehmet Ali Yılmaz ve diğer araçlarda bulunan Mehmet Kılıç, Emine Kılıç, Sevgi İlyas ve Nermin Seyip yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Kazanın meydana geldiği yer

- Kazaya karışan araçlar

- Polislerin çalışması

- Hastaneye getirilen yaralılar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY /NİZİP(Gaziantep),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================================

10)OSMANİYE OTOGARI\'NDA TABANCAYLA VURULAN 2 KARDEŞ YARALANDI

OSMANİYE Otogarı\'nda, esnaflık yapan F.Ö. ve kardeşi O.Ö., iddiaya göre kavga ettikleri İ.K.G. tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Olaydan sonra kaçan İ.K.G. aranıyor.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Osmaniye Otogarı\'nda meydana geldi. Otogarda esnaflık yapan F.Ö. ve O.Ö., iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle İ.K.G. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken İ.K.G., belinden çıkarttığı tabancayla iki kardeşe ateş açıp kaçtı. F.Ö. ve O.Ö., vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı iki kardeş, hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralılardan O.Ö.\'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şüpheli İ.K.G.\'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Otogarın dış görüntüsü

- Olay yerinden görüntü

- Yerdeki boş kovandan görüntü

- Polislerin olay yerindeki incelemesi

- Camdaki kurşun izinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL /OSMANİYE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================

11)AYNI MAHALLEDE 2 EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde aynı mahallenin 2 ayrı sokağında aynı anda çıkan ev yangını korku yaşanmasına neden oldu. Çıkan yangınlar itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Darıca Kazım Karabekir Mahallesi\'nde dün akşam saatlerinde Ören Sokak ve Banka Sokak\'ta aynı anda 2 evde yangın çıktı. Ören Sokak\'ta tek katlı boş ev henüz bilinmeyen bir şekilde alevler kapladı. Yangını gören vatandaşlar hemen itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Bu sırada Banka Sokakta da 2 katlı binanın üst katında kiracı olarak oturan Murat Kaya\'ya ait evde iddialara göre sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle alevler yükselmeye başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri her iki yangına müdahalede bulunarak söndürdü.

Yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Tek katlı evdeki alevli yangın

tek katlı evde söndürme çalışmaları

Yoğun duman görüntüsü

Tek katlı evdeki yanfına itfaiyenin müdahalesi

Bir üst sokakta yangının çıktığı ev

Bir üst sokata çıkan yangına itfaiyenin müdhelesi

İtfaiyecinin yangın sepetiyle çatıya çıkıp kontrol etmesi

Haber-Kamera: Erol POLAT / DARICA(Kocaeli)(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================================

12)YILBAŞI İÇİN PİYASAYA SÜRECEKLERİ UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ



BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik köpeği ile yaptıkları aramada yaklaşık 3 kilo bonzai maddesi ile 9 bin 989 adet ecstasy hap ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin yılbaşı için piyasaya sürülmek istendiği öğrenildi.

Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Edremit Grup Amirliği görevlileri aldığı bir istihbaratı değerlendirerek, özel bir otomobili takibe aldı. Edremit Devlet Hastanesi kavşağında durdurulan araç narkotik köpeği tarafından incelendi. Narkotik köpeği aracın motor bölümü içinde saklanmış olarak bulunan 2 kilo 990 gram bonzai maddesi ile 9 bin 989 adet ecstasy hapı buldu. Araçta bulunan O.A. (34) gözaltına alındı. Yapılan bu operasyonun Balıkesir\'de ele geçirilen en büyük ecstasy miktarı olduğu öğrenilirken, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin yılbaşı için piyasaya sürülmek istendiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Narkotik köpeği ile araçta yapılan aramadan ve uyuşturucu maddelerin çıkarılması

Haber: Devrim DERİN / BALIKESİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================

13)KAHRAMANMARAŞ\'TA SAHTE VE KAÇAK İÇKİYE 8 GÖZALTI

KAHRAMANMARAŞ\'ta, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 17 şişe sahte ve 31 şişe kaçak içki ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Elbistan ilçesinde sahte ve kaçak içki satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Elbistan\'daki operasyonda; 17 şişe sahte içki ve 9 kilo tütün ele geçirildi. Kent merkezinde düzenlenen operasyonda ise 31 şişe kaçak içki ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Kaçak içkilerden detay

- Sahte rakı fotosu

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================================

14)PARK HALİNDEKİ KAMYONET YANDI

ADANA\'da elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle bir kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 51058 Sokak\'ta park halinde bulunan kamyonette gece saatlerinde yangın çıktı. Pazarcılık yapan Kemal Özmen, gece uyandığında evin önünden dumanlar yükseldiğini fark ederek, dışarı çıktı. Park halindeki kamyonetinin yandığını gören Özmen, itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye, aracın içini saran alevleri kısa sürede söndürdü. Kamyoneti kullanılamaz hale getiren yangının, yapılan ilk incelemede elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- İtfaiye aracından görüntü

- Kamyoneti söndürmek için çalışan itfaiye erlerinden görüntü

- İtfaiye erinin kamyonetin içine tazyikli su sıkması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================

15)KIZI İLE DAMADININ TARTIŞMAMASI İÇİN SOKAKTA KALDI

ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde, parkta battaniyeye sarılarak ısınmaya çalışan evsiz Kazım Polat\'a (55) polis sahip çıktı. Kızı ile damadının arasının bozulmaması için sokakta kaldığını belirten Polat, Emniyet müdürlüğü\'ne götürüldü.

İlçe merkezindeki Bağlar Mahallesi\'nde bulunan parkta battaniyeye sarılı adamı görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polisin araştırmasında Kazım Polat\'ın anlattıkları yürek burktu. Polat\'ın ilçede yaşayan kızının yanına geldiği ve kızı ile damadının arasının bozulmaması için evi terk ettiği öğrenildi. Evi olmadığı için küçük 2 oğlunu da akrabalarına bıraktığını söyleyen Polat, \"Şanlıurfa\'nın Eyyübiye ilçesinde ikamet etmekteyim. 1 kızım ve iki oğlum var. Oğullarım küçük olduğu için biri halasında biri de ablasında kalıyor. Ev kiramı ödeyemediğim için dışarda kaldım. Siverek\'te oturan kızıma sığındım ancak onun da durumu iyi değil. Kocası ile huzuru bozulmasın diye evinde daha fazla kalamadım. Kaç gecedir bu parkta sabahlıyorum, hava çok soğukö dedi.

Soğukta titreyen polat, polis aracına bindirilerek İlçe Eminyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

- Parkta yatan adam

- Yaşlı adamın konuşması

- Mahalle sakinlerinin konuşması

- Polis ekiplerinin gelmesi

- Ekip arabasına alınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN / ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================================

