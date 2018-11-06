DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ADANA\'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK OPERASYON: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR (1) - GENİŞ HABERİ GELECEK

Adana Emniyeti\'ne bağlı narkotik ekipleri, il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenledi. Önceden belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Polisin operasyon öncesi harekatı

-Özel harekat ekiplerinin adreslere girmesi

-Evlerde ve çevrede yapılan aramalar

-Güvenlik önlemleri

-Gözaltına alınan bazı şüpheliler

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

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2)ÇAN TERMİK SANTRALİNDE İŞ KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

ÇANAKKALE\'nin Çan ilçesinde bulunan 18 Mart Termik Santrali\'nde, yüksek basınçlı su buharı vanasında meydana gelen patlamanın ardından borunun yerinden çıkması sonucu meydana gelen iş kazasında Ferdi Mutlu (25) hayatını kaybederken, mesai arkadaşı Onur Terzi (20) ağır şekilde yaralandı.

18 Mart Çan Termik Santralinde dün akşam saat 17.00 sıralarında, iş kazası meydana geldi. Çan Kaymakamı Adil Karataş\'ın verdiği bilgiye göre, kazaya yüksek basınçlı su buharı vanasının patlaması üzerine borunun yerinden çıkması neden oldu. Bu sırada buhar basıncına maruz kaldığı belirtilen işçilerden 25 yaşındaki Ferdi Mutlu olay yerinde yaşamını yitirdi. Onur Terzi isimli işçi ise ağır yaralandı. Kazanın ardından Termik Santrale AFAD, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler santralde inceleme başlatırken, yaralanan Onur Terzi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen Terzi, heman ameliyata alındı. Kazada hayatını kaybeden Ferdi Mutlu\'nun ailesine acı haberi evine giden yetkililer verirken, bir ambulans evin önünde hazır bekletildi. Olayla ilgili ilk bilgilerde iş kazasına, buhar kazanında meydana gelen patlamanın neden olduğu öne sürülmüştü. Soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Santralin ve dev bacasının gece görüntüleri

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- Santral girişinden detaylar

- Termik santrale giren AFAD aracı

- Hastane acil servisi

- Olay yerinden fotoğraflar

- Ölen Ferdi Mutlu fotoğraf

Haber-Kamera: Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ - Onur Alp ARSLAN /ÇAN(Çanakkale),(DHA)

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3)ÖLÜMLÜ KAZAYA KARIŞTIKTAN SONRA POLİSE ARACININ ÇALINDIĞINI İHBAR ETMİŞ



BURSA\'nın İnegöl ilçesinde önceki gün 1 kişinin ölümü,1 kişinin de yaralandığı kazaya karışıp olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü Hakan A.(24) yakalandı. Hakan A.\'nın kazanın hemen ardından 155\'i arayıp \"Aracım düz kontak yapılarak çalındı\" şeklinde ihbarda bulunduğu öğrenildi. Kaza, önceki gün İnegöl ilçesi Yenice Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. Hakan A. (24) yönetimindeki 16 ABA 294 plakalı otomobil köprü üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen, üzerinde 3 kişinin bulunduğu motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklete bulunan Mevlüt Kılbaş (21) otomobilin ön camına çarpıp, kaporta üzerinde yaklaşık 30 metre gittikten sonra yola savruldu. Motosiklette bulunan Ferit Ulucan (20) ve Doğan Balcı (24) ise kazanın ardından devrilen motosikletle birlikte metrelerce sürüklendi. 3 yaralı ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Doğan Balcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının ise hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından olay yerinden yaya olarak kaçan otomobil sürücüsü Hakan A., polis ekiplerince evine yapılan baskında yakalanarak gözaltına alındı. Hakan A.\'nın emniyette verdiği ilk ifadesinde, motosikletlilerin önüne geçtiğini, suç işlemediğini söylediği öğrenildi. Bu arada Hakan A.\'nın kazanın hemen ardından 155\'i arayıp \"Aracım düz kontak yapılarak çalındı\" şeklinde ihbarla yalan beyanda bulunduğu öğrenildi. Hakan A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri genel görüntü

-Yakalanan sürücünün görüntüsü

- Doğan Balcı foto

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ /İNEGÖL(Bursa),(DHA)

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Kamyon, yolcu minibüsüne çarptı: 3\'ü ağır 13 yaralı (EK)

4)O ANLAR KAMERADA

İzmir\'in Menderes ilçesinde, kasasında iş makinesi olan kamyonun yolcu minibüsüne arkadan çarptığı kazada 3\'ü ağır 13 kişi yaralandı. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında kaza anını güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında, Menderes\'te, Atatürk Caddesi\'nde meydana geldi. Kasasında iş makinesi olan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi\'ne (İZSU) ait 35 U 0991 plakalı kamyon, yolcu almak için yolun sağında duran 35 M 9511 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan yolcular yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, 3\'ü ağır 13 yaralıyı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazanın meydana geldiği yolda, trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kaza anını çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdığını tespit etti.

Görüntü Dökümü

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- Kaza anından güvenlik kamerası görüntüsü

Habe-Kamera: Mehmet GÜNEY /İZMİR,(DHA)

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5)OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 3 YARALI

ADIYAMAN\'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 25\'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan Ünal Işık, Cem Ali Işık ve Nail Işık yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Tamam

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Sağlık görevlileri

- Polisin önlem alması

- Şarampole devrilen otomobil

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN /ADIYAMAN,(DHA)

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6)TAKSİCİLERİN \'PATİNAJ\' KAVGASINDA KAN DÖKÜLDÜ: 1 YARALI

ADAPAZARI şehir merkezinde taksici S.E., aynı durakta çalıştığı Sefa Uçar\'ı araçla patinaj çektiği gerekçesiyle tabancayla yaraladı yaraladı.

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Adapazarı şehir merkezindeki Kurtuluş Mahallesi Eski Reji Sokak\'ta meydana geldi. Taksi durağında sıra kendisine gelen Sefa Uçar, aracıyla durak alanına yanaştı. Bu sırada aynı durakta taksicilik yapan S.E, sıraya giren Sefa Uçar\'ı araçla patinaj çektiği gerekçesiyle uyardı. Uyarı üzerine araçtan inen Sefa Uçar ile S.E tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce S.E., belinden tabanca, Sefa Uçar da bıçak çıkardı. Kavga sırasında S.E.\'nin sılahından çıkan kurşunların isabet ettiği Sefa Uçar karnına ve omzundan yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Sefa Uçar\'ın yardımına vatandaşlar koştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.E., burada polis ekiplerine teslim oldu. Yaralı Sefa Uçar ise sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yaralının yerde yatışı

-Çevredekilerin yaralıya müdahalesi

-Sağlık ekiplerinin yaralıyı ambulansa alması

-Çevredeki vatandaşlar

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER / ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

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7)DAĞDA AYAĞI KIRILAN UKRAYNALI KADIN HELİKOPTERLE KURTARILDI

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde dağlık arazide ayağı kırılan Ukraynalı kadın Sahil Güvenlik helikopteriyle kurtarıldı.

Kemer\'e bağlı Göynük Mahallesi\'ndeki dağlık arazide Ukraynalı bir kadının ayağının kırıldığı ve tıbbi tahliyesine ihtiyaç duyulduğu bilgisi dün saat 14.25\'te Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na iletildi. Bunun üzerine bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik helikopteri kadını bulunduğu yerden aldı. Bilinci açık ve sağ şekilde helikoptere alınan Ukraynalı kadın Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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(Sahil Güvenlik görüntüsü)

- Sahil Güvenlik helikopterinin olay yerine gidişi

- Yaralı kadının sedyeye alınması

- Kadının halatla helikoptere çekilmesi

- Kadının hastaneye getirilmesi

Haber: ANTALYA,(DHA)

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8)HIRSIZLAR TRAFODAKİ BAKIR KABLOLARI ÇALDI

DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesindeki mesire alanında bulunan aydınlatma direğinin elektrik trafosu, hırsızlar tarafından parçalanıp, içindeki bakır kablolar çalındı. Açıkta bırakılan 380 volt akım taşıyan elektrik kablosunun erken fark edilmesi, olası bir ölümü önledi.

Aktepe Mahallesi TOKİ konutlarındaki Aktepe Parkının içindeki mesire alanına gelen iki kişi oldukları tahmin edilen hırsızlar, burada bulunan aydınlatma direğine 380 volt elektrik akımına sağlayan trafoyu kırıp, devirdi. Önce elektrik kalbosunu kesen hırsızlar, ardından trafo içindeki bakır kabloları çalıp olay yerinden kaçtı. Bu sabah pabah parka gelen görevliler, trafonun parçalandığını görünce elektrik akımını kapatıp, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi araştırması yaptı. Trafodan bakır kabloların çalındığı belirlendi. Açıkta kalan kablonun görevliler tarafından erken fark edilmesinin, temas halinde yaşanacak olası bir ölümü önledi. Polis, kabloları çalan kişileri belirleyip yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Parçalanan trafodan görüntü

- Polisin inceleme yapmasından görüntü

- Açıkta bırakılan kablodan görüntü

- Bir vatandaşın olayı anlatmasından görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,(DHA)

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9)KASAYI SOYDU, DÜKKAN SAHİBİNE PERDE FİYATLARINI SORDU, KARTVİZİT ALIP GİTTİ

KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, dükkanda kimsenin olmadığı sırada içeri giren kişi, kasada bulunan 400 TL\'yi çaldı. Dükkandan çıkarken iş yeri sahibi ile karşılaşan kişi, dükkan sahibine perde fiyatlarını, nasıl ölçü alacağını sorup, kartvizit alarak ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Gebze Hacı Halil Mahallesi Yazı Caddesi 1229 Sokak\'ta bulunan bir perdecide meydana geldi. Mesut ve Mehmet Durdu kardeşlere ait perde dükkanında kimsenin olmadığını gören kişi, içeri girerek kasada bulunan 400 TL\'yi çaldı. Dükkandan çıkarken Mehmet Durdu ile karşılayan kişi, içeri girerek dükkan sahibine perde fiyatlarını, nasıl ölçü alacağını sordu. Mehmet Durdu\'dan kartvizit de alan kişi daha sonra dükkandan ayrıldı. Bir süre sonra kasada paraların eksik olduğunu gören Mehmet Durdu, güvenlik kameralarını incelediğinde, perde fiyatlarını soran kişinin kasada bulunan 1500 TL\'nin 400 TL\'sini çaldığını gördü. Mehmet Durdu polise şikayette bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Durdu olayla ilgili olarak, \"Karşı dükkanda arkadaşımla sohbet ederken bu şahıs dükkana giriyor. Kasayı bir yoklayıp ihtiyacı olduğu kadar alıp gerisini bırakıyor. Dışarıya çıkınca beni görüyor ve işaret ediyor neredesin diye. Birde utanmadan pişkin pişkin tül soruyor bana. Nasıl ölçü alabilirim, nasıl olur, nasıl gidebiliriz? diye. Sonra tam çıkarken bir de kartvizit alarak, \'Arayacağım ben sizi tül için\' dedi. Ne diyelim aldı gitti. Bir de çıkarken kameraya bakıyor. Başımıza gelen tam bir komedi mi, ağlanacak halimize gülüyoruz mu? Kasanın içerisinde 1500 TL vardı. Allah\'tan hepsini almamış\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamerası görüntüleri

Kasada parayı çalması, dükkanın sahibi ile görüşmesi

Mehmet Durdu ile röp.

Haber-Kamera: Mesut IŞIK - Büşra KAYA /GEBZE(Kocaeli),(DHA)

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10)SAMET\'İN BAĞIŞLANAN ORGANLARI 4 KİŞİYE HAYAT VERECEK

ANTALYA\'da, beyin tümörü nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Samet Büyükkurt\'un (22), bağışlanan organları dört hastaya hayat verecek.

Manavgat ilçesinde oturan Aynur Büyükkurt (42), 4 yıl önce oğlu Samet Büyükkurt\'un gözündeki değişimi fark edince doktora gitmesini istedi. Başta doktora girmek istemeyen Samet Büyükkurt, annesinin ısrarıyla gittiği hastanede, beyninde 5 santimlik tümör olduğunu öğrendi. Çeşitli hastanelerde tedavi gören Büyükkurt\'un vücudunun sol tarafı felç oldu. Geçen 24 Nisan\'da Ankara\'da bir hastanede ameliyat olan Samet Büyükkurt\'un beynindeki tümör alındı. Ameliyatın ardından durumu iyiye giden Samet Büyükkurt, geçen eylül ayında yeniden rahatsızlandı. Kemotrapi görmeye başlayan Samet Büyükkurt\'un durumu ağırlaşınca Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yoğun bakıma alındı.

Dün akşam saatlerinde Samet Büyükkurt\'un beyin ölümü gerçekleşti. Anne Aynur ve baba Murat Büyükkurt, Samet\'in kalp, akciğer, karaciğer ve böbreklerini bağışlama karar aldı. Özel bir ekip, Samet Büyükkurt\'un bağışlanan organlarını almak için ameliyat girdi. Büyükkurrt\'un organları alındıktan sonra nakil için Ulusal Organ Bekleme Listesi\'nde sırada bekleyen uygun hastalara nakledilecek.

\'HASTALARA ŞİFA OLSUN\'

Samet Büyükkurt\'un teyzesi Deniz Çavuş, kız kardeşi ve eniştesinin büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Ailesinin, Samet\'in iyileşmesi için çok büyük çaba sarf ettiğini, en küçük bir ümit kırıntısına dahi bel bağladıklarını belirten Çavuş, \"Anne ve babasının şimdi tek isteklerinin çocuklarının organlarını, umutla bekleyen hastalara naklederek onların şifa bulmasını sağlamak. Umarım en kısa zamanda Samet\'imizin organları ihtiyaç sahiplerine ulaşır. İnsanların bir dakika bile ızdırap ve elem içerisinde olmasını istemiyoruz. Biz, bugün akşam saatlerinde aramızdan ayrılan Samet\'imizin ailesi ve yakınları olarak, herkesi organ bağışında duyarlı olmaya davet ediyoruz\" dedi.

Baba Murat Büyükkurt ise \"Oğlumu yaşatmak için büyük çaba sarfettik. Ancak çare bulamadık. Çok üzgünüz. İnşallah organları diğer hastalara şifa olur\" dedi.



Görüntü Dökümü

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- Babasının açıklaması

- Samet Büyükkurt\'un fotoları

EK GÖRÜNTÜ

(ARŞİV)

- Büyükkurt Ailesi, 17 Nisan\'da, Demirören Haber Ajansı\'na açıklamalar yapmıştı

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN - Semit ERSÖZLER - Aslı DURAN / ANTALYA,(DHA)

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11)ORHANGAZİ ZEYTİN FESTİVALİ\'NDE 40\'INCI YIL COŞKUSU

BURSA\'da, 40\'ıncı Orhangazi Zeytin Festivali kapsamında Cumhuriyet Alanı\'nda etkinlikler düzenlendi. Çok sayıda davetli ve vatandaşın izlediği festival renkli görüntülere sahne oldu.

40\'ıncı Orhangazi Zeytin Festivali, Cumhuriyet Alanı\'nda çok sayı davetlinin katılımı ile gerçekleştirildi. Festivale AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Efkan Ala ve Zafer Işık ile Kaymakam Dr. Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Garnizon Komutanı Per. Atğm. Ömer Birinci, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, siyasi partilerin ilçe başkanları, STK temsilcileri, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile başlayan festivalinin açılış konuşmasını Orhangazi Ziraat Odası Başkanı Hasan Cevizlidere yaptı. Cevizlidere, Orhangazi\'de tarımsal üretimin yüzde 63\'ünün zeytinden oluştuğunu ve 2 milyon 400 bine yakın zeytin ağacından yıllık 50 bin ton ürün elde edildiğini belirterek, bu yıl ise zeytinde yüzde 60\'lık bir ürün kaybı yaşandığını belirtti.

\'ŞEHRİMİZE DEĞER KATMAYA DEVAM EDİYORUZ\'

Daha sonra kürsüye gelen Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, festivalin bundan 40 yıl önce merhum Belediye Başkanı Şevket Durmuş döneminde başlatıldığını belirterek, \"Bu festivali başlatan ve devam ettiren tüm başkanlara teşekkürlerimi sunuyorum\" dedi. Zeytinin Orhangazi için bir değer olduğunu belirten Başkan Çağlayan, \"Hem tarımsal ürünlerimizin hem de diğer değerlerimizin ön plana çıkarılması için yerel yönetim olarak elimizden gelen çabayı gösteriyoruz\" diye konuştu. Kaymakam Dr. Yalçın Yılmaz ise festivale katkı sunanlara teşekkür etti.

\'AFRİN\'DEN ZEYTİN GETİRİLDİ İDDİASI DOĞRU DEĞİL\'

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ise Suriye\'nin Afrin bölgesinden zeytin getirildiğine dair iddialara yanıt vererek, \"Bu konu geçtiğimiz haftaki Tarım Komisyonu toplantısında Bakanımızın da gündemine geldi. Öncelikle şunu söylemeliyim ki Afrin\'den zeytin getirildiği söylemi doğru değil. Böyle bir şey yok\" dedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da \"Büyükşehir olarak tarımsal üretimlere her zaman destek olduk, hem şehrimize hem de üreticimize katkı sunmaya gayret ediyoruz\" diye konuştu.

\'TARIM ANA BAŞLIĞIMIZ\'

AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, festivallerin yalnızca belli bir ürünün tanıtımı için değil, insanların bir araya gelmeleri ve birlik beraberlik görüntüsü sergilemeleri açısından da önemli olduğunu belirtti. Efkan Ala, \"AK Parti iktidarının yeni dönemdeki ana başlığı tarım olacak. Tarımdaki başarımızı da tıpkı diğer konulardaki gibi ortaya koyup üreticimizin daha iyi seviyelere gelmesini sağlayacağız\" dedi. AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ise \"Türkiye her alanda gelişim gösteriyor. Geçmişin IMF kapılarındaki Türkiye\'si artık yok. El ele, gönül birliği ile daha iyi yarınlara ulaşmak için uğraşıyoruz\" diye konuştu. Zeytin Festivali, mehteran takımı ile halk oyunları ekibinin gösterileri ve kervan geçişi ile sona erdi.

Görüntü Dökümü

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Festival alanı

Havadan görüntüler

Konuşmalar

Ödül töreni

Gösteriler

Kervan geçiş görüntüleri

Detay görüntüler.

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY / BURSA,(DHA)

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