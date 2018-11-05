DHA YURT BÜLTENİ - 1

Kamyonun altında kalan otomobildeki 2 kişi öldü



ÇANAKKALE\'nin Biga ilçesinde, çarpıştığı kamyonun altında kalan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 20.00 sıralarında Biga ilçesinin Çınardere kavşağında meydana geldi. İlçe merkezinden Çınardere köyüne seyir halindeki Adem İbiş (55) yönetimindeki 17 LY 929 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşağa hatalı girince, Çanakkale yönünden gelen Semih Erdem (28) yönetimindeki 17 KR 683 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Kamyonun altına alarak yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobilde sürücü Adem İbiş ile araçta yolcu olarak bulunan Ayhan Topal (37) olay yerinde can verdi. Cenazeler, Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Biga-Çanakkale yolu tek yönlü olarak araç trafiğine 1.5 saat kapalı kaldı. Kamyon sürücüsü Semih Erdem, jandarma tarafından gözaltına alındı. Hurdaya dönem otomobil ise, kepçe yardımıyla traktör römorkuna yüklendi. Kazayı haber alarak olay yerine gelen ölenlerin yakınları, sinir krizi geçirdi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yapan küntü.

Kamyonun altında kalan ve hurdaya dönen otomobilden görüntü.

Haber-Kamera: Safiye TARI GÜNER /BİGA(Çanakkale),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı



BURSA\'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 3 kişiden 1\'i öldü, 2\'si ağır yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü kayıplara karışıtı.

Kaza İnegöl\'ün Yenice Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. Akhisar Mahallesinden Yenice Köprülü kavşağı istikametine giden sürücüsünün skimliği henüz belirlenemeyen 16 ABA 294 plakalı otomobil, İnegöl istikametinden gelen ve üzerinde 3 kişinin bulunduğu motosiklet ile çarpıştı.

30 METRE SÜRÜKLENDİ

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklete bulunan 3 kişiden Mevlüt Kılbaş (21) otomobilin ön camına çarpıp, kaporta üzerinde yaklaşık 30 metre gittikten sonra yola savruldu. Motosiklette bulunan arkadaşları Ferit Ulucan (20) ve Doğan Balcı (24) ise kazanın ardından devrilen motosikletle birlikte metrelerce sürüklendi. Otomobil sürücüsü ise kazanın ardından aracını olay yerine bırakarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 yaralı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan Doğan Balcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının ise hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.

SÜRÜCÜ KAYIPLARA KARIŞTI

Kazanın ardından olay yerinden yaya olarak kaçtığı belirlenen otomobil sürücüsünün kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Genel görüntü

-Yaralıların görüntüleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Van-Hakkari Karayolu\'nda kaza: 19 yaralı



VAN-Hakkari Karayolu\'nun 130\'uncu kilometrerisindeki Ova dinlenme tesisleri önünde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 19 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza, dün akşam saat 18.30 sıralarında Van-Hakkari Karayolu\'nun 130\'uncu kilometresindeki Ova dinlenme tesisleri önünde meydana geldi. Hakkari\'den Van\'a giden, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, dinlenme tesisinden yola çıkan yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada, otomobil ve münibüste bulunan çoğu hafif 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Başkale Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Cep telefon kamerası)

-Olay yerine gelen ambulansların yaralıları alması

-Kaza yapan araçlar ve bekleyen vatandaşlar

-Detaylar

Haber: Behçet DALMAZ /VAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Nijeryalı genç futbolcu sahada kalbine yenildi

DENİZLİ\'de, Yeşilköyspor-Sarayköyspor maçının 35. dakikasında sahada kalp krizi geçiren forvet oyuncusu Nijeryalı 23 yaşındaki Mawodayo Ebenezer Mawoyeka, kaldırıldığı hastanede öldü.

Yeşilköyspor ile Sarayköyspor, Süper Amatör Lig maçında Servergazi Stadı\'nda karşılaştı. Deplasmana giden Sarayköspor\'un geçen yıl Burdur\'un Bucak ilçesinden transfer ettiği Nijeryalı forvet oyuncusu Mawodayo Ebenezer Mawoyeka, maçın 35. dakikasında aniden yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Mawoyeka, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ancak Mawoyeka, yapılan müdahaleye rağmen öldü. Maç ise hakem tarafından tatil edildi. Futbolcunun ani ölümü, iki takımda da şok etkisi yarattı. Sarayköysporlu futbolcular ve yöneticiler hastaneye akın etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Mawodayo Ebenezer Mawoyeka\'nın daha önceki bir maçtan görüntüsü

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,(DHA)

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Barda silahlı kavga: 4 yaralı



ADANA\'da barda çıkan tabancalı ve pompalı tüfekli kavgada mekan sahibi ile 3 kişi yaralandı. Olay sırasında yaşananlardan etkilenen bir müşteri de kalp krizi geçirdi. Üç yaralı ile kalp krizi geçiren müşteri hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi Galleria İş Merkezi\'ndeki bir barda meydana geldi. Geçen Cuma akşamı barın önüne gelen bir grup, havaya pompalı tüfekle ateş edip kaçtı. Bu olayın ardından çok sayıda kişi olayda kullandıkları silahla birlikte polis tarafından yakalandı. Aynı gruptan olduğu öne sürülen Sedat Ç., yanına aldığı bir kişiyle bu akşam aynı bara gitti. Konuşma esnasında bar sahibi Fikret E. ve Sedat Ç. arasında tartışma çıktı. Olayın kavgaya dönüşüp, tabanca ve pompalı tüfeklerle karşılıklı ateş açılması üzerine Sedat Ç., yanındaki ismi öğrenilmeyen kişi, bar sahibi Fikret E. ve yakını Cumali T. yaralandı. Bu arada Sedat Ç., Fikret E.\'nin yakınları tarafından darp edilirken, kavga ve silah seslerini duyan bir müşteri ise kalp krizi geçirdi. Olayı duyup, barın onune gelen Fikret E.\'nin annesi de, sinir krizi geçirdi.

HARAÇ İDDİASI

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerine sevk edilen polislerin görgü tanıklarından aldığı ilk ifadeye göre, Sedat Ç.\'nin haraç istemek için bara geldiği iddia edildi. Cuma günü de aynı sebepten dolayı bara geldikleri ve gözdağı vermek amacıyla mekanın önünde havaya ateş açtıkları öne sürüldü. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, olayda kullanılan tabanca ve tüfeğe el koyarken, silahlara ait 15 adet boş kartuş bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Ambulanstaki yaralıdan görüntü

- Yaralı bar sahibi Fikret E.\'nin sedye ile ambulansa taşınması

- Yerde yaralı halde oturan Sedat Ç.\'den görüntü

- Sedat Ç.\'nin bağırması

- Yaralı Cumali T.\'nin sedye ile ambulansa taşınması

- Olay yerinde feryat eden Fikret E.\'nin annesinden görüntü

- Yerdeki tabanca kovanlarından görüntü

- Olay yerinde inceleme yapan polislerden görüntü

- Ambulansın gidişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Traktörü durdurup kavga ettiler, kazaya neden oldular



KONYA\'nın Beyşehir ilçesinde kimliği belirlenemeyen ve alkollü olduğu ileri sürülen iki kişi durdurdukları traktörün sürücüsüyle kavga etti. Bu sırada arkasından gelen otomobilde traktörün römorkuna çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 21.30 sıralarında Beyşehir- Seydişehir 1\'inci kilometresinde meydana geldi. Ali Çay, yönetimindeki 42 B 9603 plakalı pancar yüklü traktörle seyir halindeki iken yola atlayan alkollü oldukları ileri süren iki kişi traktörü durdurdu. Sürücü Çay\'ın tepki göstermesi üzerine aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çevreden geçen sürücüler kavgayı ayırdı. Çay, traktörüne binip hareket etmek istediği sırada Mehmet Pırtık\'ın (36) kullandığı 42 B 9904 plakalı otomobil, traktörün römorkuna çarptı. Kazada sürücü Pırtık, eşi Sevim Pırtık (27) ile diğer sürücü Çay yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan Pırtık çiftinin oğulları Muhammed Emin Pırtık da (8), ailesiyle birlikte hastaneye gitti. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinde detay

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Muhammed SIDAL /BEYŞEHİR(Konya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Sivas\'ta ahşap restoran yandı



SİVAS\'ın Yıldızeli ilçesinde, ahşap restoran çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, önceki gece Yıldızeli ilçesi meydana geldi. Ankara karayolu üzerinde bulunan Hasan Doğan\'a ait ahşap restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm iş yerini sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yetersiz kalması nedeniyle Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü\'nden yardım istendi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın dün sabah saatlerinde kontrol altına alındı. İşyeri kullanılamaz hale gelirken işletme sahibi Hasan Doğan\'ın da uzun süre söndürme çalışmalarına destek verdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangından görüntüler

-Genel Detay

Haber: Hakan KALELİ /SİVAS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Mangal ateşinden çıktığı sanılan yangın zeytin ağaçlarına zarar verdi

AYDIN\'ın Germencik ilçesinde, piknik yapanların yaktığı ateşten başladığı öne sürülen yangın, önce otluk alana sonra zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgeye sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye yangını söndürürken, 20 dönüm alandaki çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.

Ortaklar Mahallesi ile Çamlık Mahallesi\'ndeki piknik alanında, dün saat 14.00\'te yangın başladı. Otluk alana sıçrayan sonra zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgeye yayılan yangını görenler, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, 2 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. 20 dönüm alanda bulunan çok sayıda zeytin ağacı, yangında zarar gördü. Yangının, piknikçilerin yaktığı mangal ateşinden çıktığının sanıldığı belirtildi. Jandarma, yangına ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangından genel ve detay görüntü:

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN - Faruk ÇARK / AYDIN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Hastanede korkutan yangın



İZMİR\'in Konak ilçesindeki Eşrefpaşa Hastanesi Acil Servisi\'nde, elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, 26 hasta tedbir amacıyla hastane ana binasındaki polikliniğe taşındı.

Yangın, dün akşam saat 21.00 sıralarında Tepecik Semti\'ndeki Eşrefpaşa Hastanesi Acil Servisi\'nde, yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın paniğe neden oldu. Hastane çalışanlarının ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Acil servisteki 26 hasta, tedbir amacıyla hastanenin ana binasındaki polikliniğe taşındı. Yangının erken farkedilmesi sonucu yaralanan ve dumandan etkilenen olmadı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangını haber alarak hastaneye gelen Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Ali Serdar Pedükcoşkun, \"Saat 21.30 sıralarında hastaneden arayıp, yangını bildirdiler. Acil servisin alt katındaki bir noktadan dumanlar yükseldiğini söylediler. Dumanlar farkedilir, farkedilmez arkadaşlarımız hasta tahliyesine başlamışlar. O sırada itfaiye ekipleri de hastanemize ulaşarak, yangına müdahalede bulunmuş. Bende Genel Sekreterimiz Buğra Gökçe ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Özgür Ozan Yılmaz\'ı aradım ve onlarda benim gibi hastaneye geldiler. Pek de buna yangın diyemeyiz; sadece odadaki klimadan çıkan bir duman. Hastalar ya da çalışanlarda en ufak bir sıkıntı yok. 26 hastalarımız tedbir amaçlı önce bahçeye ardından da dumandan etkilenmeyen poliklinik binamıza aldık. Hepimize geçmiş olsun\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hastaneden görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Taşınan hastalardan görüntü

- Başhekim ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera Mehmet GÜNEY /İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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OTOMOBİLİ KUNDAKLAYIP, KAÇTI

ADANA\'da başına geçirdiği kapüşon ile yüzünü saklayan kimliği belirsiz bir kişi, kaput kısmına döktüğü yanıcı maddeyi ateşleyerek otomobili kundakladı. Gecenin karanlığından faydalanan şüpheli, ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi.

Olay, bu gece saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi 65072 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, yüzünü kapüşon ile kapatan kimliği belirsiz bir kişi, Ali Türkan\'a ait 01 FT 608 plakalı otomobilin kaput kısmına yanıcı madde döküp, ateşe verdikten sonra kaçtı. Şüphelinin otomobili kundakladığı sırada hava almak için evinin balkonuna çıkan Türkan\'ın komşuları, durumu fark edip kendisine haber verdi. Türkan\'ın oğlu ve komşularının kovaladığı şüpheli, gecenin karanlığından faydalanıp ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi. Vatandaşların hortum ve kovalarla söndürdüğü yangın, maddi hasara neden oldu. Kundakçıyı tespit etmek için bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Otomobil ve sahibinden görüntü

- Otomobilin yanan kısmından görüntü

- Otomobilin söndürüldüğü hortumdan görüntü

- Şüphelinin yanıcı maddeyi döktüğü yanan pet şişeden görüntü

- Olay yeri inceleme polislerinin çalışmasından görüntü

- Sokaktaki vatandaşlardan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ADANA\'DA FETÖ OPERASYONU: 5 GÖZALTI

ADANA\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda aralarında kapanan polis akademilerinden atılmış eski öğrencilerin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen kişilerin evlerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda aralarında kapanan polis akademilerinden atılmış eski öğrencilerin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adli tıp biriminin dış görüntüsü

- Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmeleri

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Marmarisli hayvanseverlerden \'yunuslara özgürlük\' eylemi

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, kentte yerleşik yaşayan yabancıların da aralarında bulunduğu hayvanseverler, yunuslarla çocuklara terapi hizmeti veren bir merkezdeki hayvanların sağlıksız ve uygun olmayan koşullarda yaşadığını öne sürerek, kapatılması için eylem yaptı.

Muğla Doğa ve Hayvan Hakları Platformu üyesi bir grup, dün çocuklarıyla birlikte Kordon Caddesi\'ndeki Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi. Aralarında ilçede yerleşik yaşayan yabancıların da bulunduğu grup, \'Yunuslara özgürlük\', \'Yunus zindanları istemiyoruz\' ve \'Yunus katliamına dur\' yazılı dövizler taşıdı. İlçe merkezine 7 kilometre mesafedeki, 5 yıldızlı bir otelin önünde denize kurulu parkta yunusların sağlıksız ve uygun olmayan koşullarda yaşadığını öne süren topluluk, burasının kapatılması ve hayvanların serbest bırakılmasını istedi. Meydanda 10 dakika sessizce bekleyen grup, \"Yunuslar özgür kalmalı\" sloganı attı.

Grup adına açıklama yapan İçmeler Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Semin Biter, \"Bu yunuslar burada terapi adı altında esir alınmış ve uygun olmayan ortamlarda sağlıksız yaşıyorlar. Bu zeki hayvanların günde 40-50 kilometre yüzmesi gerekiyor. Ne yazık ki denize kurulan demir kafeslerle çevrili platformlarda esir alınmışlar ve uygun olmayan ortamlarda sağlıksız yaşamaya mecbur bırakılmaktalar. Sürekli güneşe maruz kalarak yüzeylerinde yaralar oluşan, demir kafesler içinde çeşitli virüsler kapan yunuslar, ticari olarak görülmektedir. Yunusların yaşayacakları alanlar denizlerdir, demir kafesler ardında tutsak tutulamazlar. Bu yunus terapi merkezinin kapatılması için haftada bir toplanarak eylemlerimizi sürdüreceğiz. Hükümetten yunusların özgür bırakılması için destek bekliyoruz\" dedi.

Eylemin ardından grup, \"Yunuslara özgürlük\" sloganı atarak dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Eylemden görüntü

- Grup adına Semin Biter açıklaması

- Ellerinde döviz taşıyan çocukların yunuslara özgürlük sloganı

- Yunus Parkı\'ndan genel-ayrıntılı görüntü (ARŞİV)

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN /MARMARİS(Muğla),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Zonguldak\'ta robotik kodlama şenliği

ZONGULDAK merkezdeki 15 okulun katılımıyla gerçekleşen \'Anaokulundan Üniversiteye Robotik Kodlama Şenliği\' kapsamında öğrencilerin gerçekleştirdiği projeler sergilendi. Fuarda geri dönüşümde kullanılması amacıyla geliştirilen ayrıştırma robotu ve motosiklet kazalarının önüne geçmeyi amaçlayan kask ve mont sensörleri ilgi gördü.

Bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen ve ana okulundan üniversite öğrencilerine kadar 15 okulun katılım sağladığı Bilim ve Teknoloji Fuarı yoğun ilgi gördü. Mesleki Eğitim Merkezi Elektronik Bölümü Öğrencisi Hasan Barış Karakaş\'ın motosiklet sürücülerinin can güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirdiği proje yoğun ilgi gördü. Meydana gelen ölümcül motor kazalarının motorcuların \'kör nokta\' olarak ifade edilen ve kask nedeniyle görülmeyen noktalardan kaynaklandığını belirten Karakaş, motosiklet kaskına \'Kör nokta uyarı sistemi\' yerleştirdi.

Motosiklet sürücülerinin kör noktayı göremediklerini, bunu da kaska konulan bir mesafe sensörü ile çözdüklerini belirten Karakaş, \"Motosiklette kör noktayı engellemek için kaskın sağ tarafına mesafe sensörü koyduk. Mesafe sensörü ile birlikte kör noktaya düşen araçları ve hareketleri fark etmesini sağlıyor. Bu sensör ses frekansları gönderiyor. Bu dalgalar herhangi bir cisme geldiği zamana gönderiyor alıcı ve sensörler sayesinde burada ölçüm yapabiliyoruz. Biz burada gösterebilmek için mesafeyi santimetreye ayarladık. Ayarladığımız mesafenin önüne bir cisim geldiği zaman kaskın içinde bulunan led ışık yanıyor ve kör noktada bir cismin olduğunu anlıyoruz. Proje şuan geliştirme aşamasında sensörler ya da ledler aldığımız fikirlere göre değişecek. Okulumuzun sosyal paylaşım sitesinde bu projeyi paylaştık ve çok beğeni aldı. Demek ki buna ihtiyaç varmış ki çok beğeni aldı. Projemizi daha geliştirip patentini almak istiyoruz. Projeye motosiklet kullanıcıları büyük ilgi gösterdi. Onlardan geliştirme aşamasında neler yapabileceğimiz hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Ayrıca yerden yüksekliği büyük olan araçlar motosikletin boyu itibariyle sinyallerini fark etmeyebiliyor. Bizde buna istinaden motosiklete uyumlu kart geliştirerek sağ sinyal, sol sinyal ve dörtlü ikaz lambaları koyduk.\" dedi.

GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN AYRIŞTIRMA ROBOTU GELİŞTİRİLDİ

Bir çok projenin yer aldığı fuarda en çok ilgi gören bir başka robot ise, renklere göre ayrıştırma yapabilen \'Ayrıştırma Robotu\' geri dönüşümde büyük kolaylık sağlayacak. Projenin geri dönüşümün hızlandırılması noktasında önemine dikkat çeken Bülent Ecevit Üniversitesi Mekatronik Topluluğu Üyeleri, \"Robotumuz şu anda malzemelerin rengine göre ayrıştırma yapabiliyor. Biz bunu deneyler ve testler yaparak geliştirmeyi düşünüyoruz. Sertlik deneyleri yapacağız. Cam, metal ve plastik gibi malzemeleri ayrıştırmasını sağlayacağız. Bunu sağlayabilirsek geri dönüşümün hızlanmasını sağlamış olabiliriz.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Fuarda yer alan projelerden detaylar

Motosiklet kask ve mont sensörlerinden detaylar

Ayrıştırma robotundan detaylar

Röpörtajlar

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN / ZONGULDAK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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