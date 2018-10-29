DHA YURT BÜLTENİ - 1

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, SURİYE SINIRINDA İNCELEME YAPTI

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa\'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde 3\'üncü Hudut Alay Komutanlığı\'nı ziyaret etti. Burada askeri manga tarafından karşılanan Bakan Soylu; 20\'nci Zırhlı Tugay Komutanı Albay Oktay Ağbuga, 3\'üncü Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Yaşar Kaya ve 2\'nci Hudut Tabur Komutanı Vekili Piyade Binbaşı Deniz Ayaz\'dan bilgi aldı.

Alay Komutanlığı\'ndan ayrılan Soylu, beraberindeki heyetle Suriye\'nin terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Tel Abyad sınırında bulunan İsmail Direk Sınır Karakolu\'na geçti. Soylu\'nun geçişinin ardından terör örgütünün denetiminde bulunan Suriye\'nin Tel Abyad sınır kapısında 3 kez silah sesi duyulması üzerine Özel Harekat polisleri, zırhlı araçlarla sınır hattında güvenlik önlemi aldı. Sınır karakolunu ziyaret eden Bakan Soylu, askeri mangayı selamlayarak, şeref defterini imzaladı. Soylu, komutanlardan Suriye\'ye sıfır noktada bulunan sınır duvarları, aydınlatma ve kamera sistemleriyle ilgili bilgi aldı. Bakan Soylu, daha sonra kuleye çıkarak, hatla ilgili karakol komutanından bilgi aldı. Karakolda incelemelerde bulunan Soylu, ardından sınırın sıfır noktasına geçerek, hat boyunca uzanan güvenlik kameraları ile aydınlatma sistemlerini inceledi.

Sınır hattından konvoyuyla ilerleyen İçişleri Bakanı Soylu, yolda durarak, kırsal mahalle sakinlerinin ikram ettiği mırrayı içti. Bakan Soylu, Akçakale ilçe merkezinde toplanan çadır kentteki görevli personelin sorunlarını da dinledi. Soylu, bir süre çadır kentte çalışan işçileri dinledikten sonra Şanlıurfa Valiliği\'nde gerçekleştirilen \'Güvenlik Toplantısı\'na katıldı. Basına kapalı yapılan toplantıda valilik çevresinde güvenlik önlemlerinin alınması gözlendi.

BAKANIN SINIR İNCELEMESİ SIRASINDA 1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun, Şanlıurfa\'nın Akçakale ilçesindeki sınır temasları sırasında Suriye\'nin Telabyad kentinde 1 terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Bakan Soylu\'nun sınır temaslarının tamamlayıp Şanlıurfa\'ya hareket etmek için minibüsüne binerken arkasından yanaşan 20\'nci Zırhlı Tugay Komutanı Albay Oktay Ağbuga, bir teröristin etkisiz hale fgetirildiği bilgisini verdi. Bakan Soylu, güvenlik güçlerini tebrik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sınır karakolunu ziyaret eden Bakan Süleyman Soylu

- Tugay Komutanı Bakan\'a bilgi vermesi

- Nöbetçi kulesine çıkan bakan Soylu Suriye toprakları gözlemlemesi

- Askeri manga tarafından karşılanan bakan Soylu

- Sınır hattındaki aydınlatma ve kamera sistemlerini inceleyen bakan Soylu

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK - Ömer ŞULUL - Hadi KURT /ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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AKSARAY\'DA PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN

AKSARAY\'da plastik geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında elektrik tesisatından plastiklerin üzerine sıçraya kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.

Yangın, dün akşam saat 21.00 sıralarında merkez Yeni Sanayi Mahallesi 2040 sokakta Deniz Başbuğ\' a ait plastik geri dönüşüm fabrikasının deposunda meydana geldi. Elektrik tesisatından sıçrayan nedeniyle plastik atıklar tutuştu. Hızla yükselen alevleri fark eden çevredeki fabrikalarda çalışanlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye alevleri güçlükle söndürdü. Fabrikanın bir kısmı ile fabrika içinde fark halindeki 68 BV 657 plakalı kamyonet zarar gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Fabrikadan detay

- İtfaiyenin müdahalesi

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ /AKSARAY,(DHA)

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CİP, YOL TEMİZLEME ARACINA ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde, cipin sol şeritte yolu temizleyen yol temizleme aracına çarptığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde, D-100 Karayolu Derince Çenedağ Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'ne ait Mesut Koç kontrolündeki 34 LU 1380 plakalı yol temizleme aracı sol şeritte yolu temizlerken, süratli olduğu ileri sürülen Serkan Aktoprak (23) idaresindeki 20 DH 191 plakalı cip arkadan çarptı. Savrulan cip yol kenarındaki beton bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Sağlık ekipleri cip içerisinde bulunan Bayram Salih Ekin\'e (24) ilk müdahalede bulunurken, cip sürücüsü Serkan Aktoprak ve Tülin Duman\'ın (28) hayatını kaybettiğini belirledi. Bayram Salih Ekin, İzmit Seka Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan araçların olay yeri görüntüsü

-Olay yerinde polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU /DERİNCE(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 5 YARALI

BARTIN\'da iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 20.00 sıralarında, Bartın Amasra yolunda meydana geldi. Bartın istikametine gitmekte olan Necati Atav (58) idaresindeki 74 BE 528 plakalı hafif ticari araç karşı yönden gelen Coşkun Güneş (46) idaresindeki 06 ESN 70 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Sürücü Coşkun Güneş, aynı araçta bulunan İlyas Turgut Genç (31), Serdar Karademir (25), hafif ticari araç sürücüsü Necati Atav ile aynı araçta bulunan Hülya Bozkurt (38), Yeşim Arslan (39) ve Gülcan Arslan (34) ağır yaralandı. Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, 112 Acil ekipleri geldi. Araçlarda sıkışanlar ekipler tarafından çıkartılırken, 112 Acil ekipleri ilk müdahalede bulundu. Bartın Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Necati Atav ile kızı Gülcan Arslan hayatını kaybetti. Hastane önüne gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Araçlardan yola yakıt dökülmesi nedeniyle Bartın Amasra yolu 2 saat trafiğe kapanırken, tatil için gelen araçlar alternatif yollara yönlendirildi. Otomobillerin olay yerinden kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza detay

-Yaralıların ambulansa taşınması

-Kaza yapan otomobiller

-Ekiplerden görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

Haber-Kamera: Ayhan ACAR /AMASRA(Bartın),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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OTOMOBİL, DEMİR PROFİLLERE ÇARPTI: 1 ÖLÜ



ADANA\'da kontrolden çıkan otomobilin, bir iş yeri önündeki demir profillere çarpması sonucu sürücü Enver Tatlı (34), hayatını kaybetti.

Kaza, gece yarısı merkez Sarıçam ilçesi Buruk İstiklal Mahallesi\'nde meydana geldi. Enver Tatlı yönetimindeki 01 B 3686 plakalı otomobil, iddiaya göre hızlı girdiği virajda kontrolden çıkıp, yol kenarında bir iş yerinin önündeki demir profillere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Tatlı\'nın öldüğü belirlendi. Bekar ve ailenin tek çocuğu olduğu belirtilen Tatlı\'nın otomobili ise bir tanıdığından emanet aldığı öne sürüldü. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Tatlı\'nın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Yerde üzeri örtülü cesetten görüntü

- Demir profillerin saplandığı otomobilden görüntü

- Polislerden görüntü

- Cesedin tabuta alınması

- Tabutun cenaze aracına konulması

- Cenaze aracının gidişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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AYDIN\'DAKİ JEOTERMAL EYLEMİNE ÇEVRE İLLERDEKİ ÇEVRECİLERDEN DESTEK

AYDIN\'ın Efeler İlçesi Kızılcaköy Mahallesi çevresine kurulacak jeotermal enerji santraline karşı kurdukları çadırda 75 gündür nöbet tutarak direnen köylülere Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar\'dan gelen çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye çevrecilerden destek geldi. Çevreciler, sorunlarına çözüm bulunmazsa, Meclis\'in önüne çadır kuracakları söyledi.

Aydın\'da hızla artan jeotermal santrallerden doğaya salınan sıvı ve gazların, ilin havasını, suyunu ve toprağını kirlettiğini ileri süren Kızılcaköy sakinleri, mahallelerine kurulmak istenilen jeotermal santrale karşı olduklarını dile getirdi. Şirket yetkililerini mahallerine sokmamak için bir süre önce başlattıkları çadır nöbeti 75\'inci güne ulaştı. Köylülerin eyleminde çevre il ve ilçelerden de destek geldi. Kızılcaköylüler\'in eylemine son olarak iki ayrı otobüsle gelen Aydın Çevre ve Kültür Platformu Derneği, Germencik Çevre ve Doğa Derneği\'nin yanı sıra Uşak Ulubey Doğal Üretim Çevre ve Dayanışma Derneği, Avgan Banaz Çayı Koruma ve Yaşatma Derneği, Murat Dağı Yaşatma Platformu, Uşak Nar Kadın Dayanışma Ağı, Denizli Büyük Menderes İnsiyatifi, Denizli Çal Çiftçiler Birliği ve Uşak Çevre Gönüllüleri Derneği üyeleri destek verdi.

\'BİRLİK OLMALIYIZ\'

Germencik Çevre ve Doğa Derneği Başkanı Mehmet Vergili, jeotermale tepki için birlik ve beraberlik içinde olmaları gerektiğine dikkati çekerken, Germencik Çevre ve Doğa Derneği Basın Sözcüsü Metin Aydın ise çevre illerden gelen çevrecilerin jeotermal eyleminde verdiği destekten dolayı onur duyduklarını söyledi. Avgan Banaz Çayı Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ufuk Gökmen de Büyük Menderes Nehri\'nin doğduğu yerden bütün dünyayı doyurduğu yere geldiğini belirterek, \"Suyun doğduğu bölgeden büyük Menderes\'i kirletmeye başladılar. Orada büyük bir direniş gerçekleştirdik. Ama Kızılcaköylüler\'in buradaki 2 ayı aşkın süredir yaptığı direniş gözlerimizi doldurdu. Çünkü bu Büyük Menderes Havzası İsrail\'den daha büyük bir toprağı kapsıyor. İncirin memleketi tüm dünyayı doyuruyor\" dedi.

Kızılcaköylü kadınlar adına konuşan Leyla Çiyanşen de \"Elektriksiz de yaşanabilir ama havasız, yiyeceksiz hiç bir şey olmaz. Biz burada bamya, incir ve fasulye ile uğraşan insanlarız. Bizim JES\'le bir işimiz yok. Sorunumuza çözüm bulunmazsa, yarın (Pazartesi) Meclis\'in avlusuna çadır kurup oturacağım\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Çevre illerden gelen çevrecilerin Kızılcaköy\'e girişi ve alkışlarla karşılanmaları

-Germencik Çevre ve Doğa Derneği Başkanı Mehmet Vergili\'nin açıklaması

-Germencik Çevre ve Doğa Derneği Basın Sözcüsü Metin Aydın\'ın açıklaması

-Avgan Banaz Çayı Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ufuk Gökmen\'in açıklaması

-Köylü kadınlardan Leyla Çiyanşen\'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İZMİR\'DE 6 BİN KİŞİLİK ZEYBEK GÖSTERİSİ

İZMİR\'de, Bayraklı Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte tamamı gönüllülerden oluşan 6 bin kişi zeybek oynadı, Türk bayrağı dalgalandırdı ve Atatürk\'ün süvari figürünü oluşturdu. Etkinliğe katılan binlerce İzmirli gözyaşlarına hakim olamazken, gösteri dakikalarca ayakta alkışladı.

Bayraklı Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 95\'inci yıldönümü kutlamaları dolayısıyla düzenlenen etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı CHP\'li Hasan Karabağ, meclis üyeleri, Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Halil Taşçı ve dernek üyeleri ile binlerce vatandaş katıldı. Etkinlikte, tamamı gönüllülerden oluşan 6 bin kişi Smyrna Meydanı\'nda aynı anda zeybek oynadı. Anadolu esintileri canlandırması ile zeybek halk oyunları gösterilerinin yanı sıra Atatürk figürünün de oluşturulduğu geceye binlerce İzmirli katıldı. Hüzün ve özlem ile Cumhuriyet ve Atatürk\'ün anıldığı gecede duygu dolu anlar yaşanırken etkinlik binlerce İzmirli tarafından dakikalarca alkışlandı. Meydanda yerini alan vatandaşlar sahnelenen gösterileri izlerken fotoğraf ve videoya çekmeyi de ihmal etmedi. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinlikte, alana kurulan dev perdeden Atatürk ve Cumhuriyet konulu 3D mapping gösterisi de yapıldı. Görüntü, ışık ve sesle yapılan gösterilere lazer uygulamaları da eşlik etti. Drone kameralar ile çekim yapılan organizasyonda kalabalığın coşkulu görüntüsü alanda bulunan ekranlara yansıtıldı. Etkinlik, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ\'ın konuşmasının ardından yapılan havai fişek gösterisi ile sona erdi.

GÖSTERİ İÇİN GELDİLER

İsviçre Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı ve üyeleri de program için İzmir\'e geldiklerini dile getirdi. Ekip adına konuşan ADD Başkanı Bilgi Menekşe, \"Cumhuriyet Bayramı\'nı İzmir\'de kutlamak istedik. Bizler, yıllardır yurt dışındayız ve şimdi burada olmaktan çok mutluyuz, duygu doluyuz. Bizim bu topraklara borcumuz var. Bayraklı Belediyesi\'ne gösteri için teşekkür ediyoruz. Umuyorum ADD üyeleri olarak katılımımızı geleneksel hale getireceğiz ve her yıl coşkuyla kutlayacağız\" diye konuştu.

Kanada\'dan gösteri için gelerek zeybek dansına katılan Hatice Hülya Kurt Bulkazlı ise, Atatürk hayranı olduğunu ve torununun adını bu yüzden Ata koyduğunu dile getirdi. Kanada Başbakanı Trudeau\'nun da bir Atatürk hayranı olduğunu belirten Bulkazlı gösteride çektiği fotoğrafları Trudeau\'ya ileteceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- 6 bin kişilik zeybek oyunundan görüntü

- İzleyenlerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Hande NAYMAN /İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ANTALYA\'DA TÜRK BAYRAKLI MEŞALELİ 29 EKİM YÜRÜYÜŞÜ

ANTALYA\'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ile 70\'i aşkın sivil toplum örgütünden oluşan Cumhuriyet İçin El Ele Platformu\'nun desteklediği fener alayına onbinlerce kişi katıldı.

2012 yılından bu yana her 19 Mayıs ve 29 Ekim\'de gerçekleştirilen ve artık geleneksel hale gelen yürüyüş bu yıl da gerçekleşti. Konyaaltı Varyant girişinde saat 18.00\'de başlayan yürüyüş Konyaaltı Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi\'ni takiben Cumhuriyet Meydanı\'na kadar sürdü. İzmir Marşı ve sloganlar eşliğinde yürüyüşe katılan yaklaşık onbinlerce kişi, 600 metrelik dev Türk bayrağı ile Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ün dev posterini taşıdı. Yürüyüş için alanı dolduran katılımcılara Türk bayrağı ile meşale dağıtıldı.

Yürüyüş için varyantı tepeden gören noktalarda bekleyen vatandaşlar, her yıl büyük ilgi gören Türk bayrağı fotoğrafını çekebilmek için birbiriyle yarıştı. Yürüyüş güzergahında demir bariyerlerle yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı dikkati çekerken alana giren herkesin çanta ve üst araması yapıldı. Yürüyüşe katılanların en önünde CHP Antalya milletvekilleri Çetin Osman Budak, Cavit Arı, Aydın Özer, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Usyal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek STK temsilcileri yer aldı.

Kalabalığı Cumhuriyet Meydanı\'nda Ayna grubu karşıladı. Konuşmalar öncesinde Ayna grubu sevilen parçalarını kalabalık için seslendirdi. Konserin sona ermesinin ardından önce saygı duruşu daha sonra İstiklal Marşı okundu.

\'CUMHURİYET TÜRKİYE\'Yİ ORTADOĞU\'NUN İSVİÇRESİ YAPTI\'

Sahneye çıkan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, elindeki Türk bayrağıyla uzun süre kalabalığı selamladı. Yağmurda soğukta her zaman bir araya geldiklerini ifade eden Uysal, son 4 yılda bütün buluşmaların en kalabalığını bugün yaşadıklarını söyledi. Bugün 100 bin kişiyle yürüdüklerini ifade eden Uysal, \"Bizim cumhuriyetimiz herhangi bir cumhuriyet değildir. Çölde bir kabile var o da kendisine cumhuriyet diyor. Bizimki savaş meydanında kuruldu. İşgal altındaki bir ülkenin direnişiyle ortaya çıktı. Bizim ülkemizde bunu anlayamayan da çok. Hele hele bunlardan bazıları yöneticidir. Bunların bilgileri yetmiyor. Bizim cumhuriyetimiz bir ulus inşa eden cumhuriyettir. Ortadoğu\'da bir kabilenin kendisine cumhuriyet diyenle Türkiye Cumhuriyeti\'nin farkını anlamayanlara şunu söylemek isterim. Suriye, Ürdün ve Irak\'la farkımız neyse bizim farkımız budur. Bir oralara bir de bize bakın. Bizim cumhuriyetimiz eksiklerine rağmen Türkiye\'yi Ortadoğu\'nun İsviçresi yapmıştır\" dedi.

\'ETNİK FARKLILARIMIZDAN SÖZ ETMENİZDEN BIKTIK\'

Cumhuriyetin ekonomik refaha ulaşmanın temeli olduğunu da ifade eden Başkan Uysal, \"Durmadan etnik farklılıklarımızdan söz edilmesinden bıktık. Biz bir millet olmaya ant içtik. Bu şekilde Atatürk\'ün önderliğinde bir millet olduk. Bunu kavrayamayanlar bizim her türlü törenimize kulp takanlar. Bu ülkenin insanı bir bütündür. İnsanlarımız ayrıştırılmak istemiyor\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Muratpaşa Belediyesi\'nin kreşlerinden birinde eğitim gören 5 yaşındaki Neslim Özdemir, andımızı okudu. Özdemir\'in okuduğu andımız metni, alanı dolduran kalabalık tarafından alkışlarla tekrarlandı.

Kalabalık, Cem Adrian konseriyle ilerleyen saatlere kadar eğlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Polisin yaptığı aramadan görüntü

Türk bayrağının dağıtılması

Bayrakları ile alana gelen vatandaşların görüntüsü

Fener alayı drone görüntüsü

Fener alayından görüntü

Protokolün andımızı okuması

Yürüyüşten görüntü

Cumhuriyet meydanı drone görüntüsü

Belediye başkanı Ümit Uysal\'ın konuşması

Detaylar

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR - Mehmet KILIÇASLAN /ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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PORSUK ÇAYI\'NDA TEKNELİ FENER ALAYI

ESKİŞEHİR\'de Cumhuriyet Bayramı\'nın 95\'inci yılı dolayısıyla Porsuk Çayı\'nda teknelerle fener alayı düzenlendi. Etkinlikte, flyboard ve havai fişek gösterisi sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi\'nce bu akşam düzenlenen Porsuk Çayı\'ndaki fener alayını yüzlerce kişi coşkuyla izledi. Tekneli fener alayı geçişinde, havai fişekler eşliğinde Porsuk Çayı\'nda tur atıldı. Çay kıyısını dolduran yüzlerce Eskişehirli, kendilerine dağıtılan Türk bayraklarını tekneler geçerken coşkuyla salladı.

Teknelere binerek fener alayına katılan CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ile Jale Nur Süllü megafonla kalabalığın Cumhuriyet Bayramını kutladı. Milletvekili Çakırözer, \"Cumhuriyetimiz sonsuza kadar yaşayacaktır\" dedi.

Tekneli fener alayının geçişi sonunda Porsuk Çayı üzerinde flyboard gösterisi yapıldı. Gösteri ilgiyle izlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Porsuk çayı kıyısındaki vatandaşların,

-Teknelerin geçişinden,

-Havai fişek gösterisinden,

-Flyboard gösterisi

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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