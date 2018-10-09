DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)YOLCU MİNİBÜSÜ, MERMER YÜKLÜ KAMYONETE ÇARPTI: 14 YARALI



MUĞLA\'nın Yatağan ilçesinde, yolcu minibüsünün mermer yüklü kamyonete arkadan çarptığı kazada 14 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saat 18.00 sıralarında, Yatağan- Milas Karayolu Eskihisar Mahallesi Mevkii\'nde meydana geldi. Gökhan Aslan yönetimindeki 48 BB 5633 plakalı yolcu minibüsü, önünde giden Oğuzhan Güneşdoğdu\'nun kullandığı 48 LB 472 plakalı mermer yüklü kamyonete arkadan çarptı. Kazada hepsi minibüste bulunan Refik Onat (79), Osman Karacaoğlan (66), Hurşut Çevik( 48), Semiha Topal (86), Melihat Akpalamut (51), Gülay İbrikçi (41), Ayşe Erel (20), Gönül Kurt (47), Ayşe Oruç (25) ile ismi henüz öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı. Ambulanslarla Yatağan, Milas ve Menteşe ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Çarpışma sırasında yola saçılan mermer parçaları ise, karayolları ekipleri tarafından yoldan temizlendi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Yaralıların görüntüleri

- Ambulansın içindeki yaralılardan görüntü

Haber-Kamera: Burak Alper KUŞ /YATAĞAN(Muğla),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)YAYA GEÇİDİNDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ANNE VE ÇOCUKLARI YARALANDI

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı Nurgül Aksoy (38) ile çocukları Şehrinaz Aksoy (9) ve Ceren Aksoy (5) yaralandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nün karşısında dün saat 13.30 sıralarında meydana gelen kazada, M.K.\'nın kullandığı otomobil yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Nurgül Aksoy ile kızları Ceren ve Şehrinaz Aksoy\'a çarptı. Kazanın şiddetiyle yola savrulan anne ve kızları yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Ağır yaralı olan Ceren Aksoy, Antalya\'daki özel bir hastaneye sevk edilirken, Manavgat Devlet Hastanesi\'ndeki Şehrinaz Aksoy\'un sağlık durumunun iyi olduğu, ilçedeki özel bir hastaneye götürülen Nurgül Aksoy\'un ise ameliyata alındığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü M.K. polis tarafından gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri görüntüsü

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-Güvenlik kamerası

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN /MANAVGAT(Antalya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)PANELVAN DOMUZ SÜRÜSÜNE ÇARPTI, 17 DOMUZ TELEF OLDU



SAKARYA\'nın Kaynarca ilçesinde panelvan aracın yolun karşısına geçmeye çalışan domuz sürüsüne çarpması sonucu 17 domuz telef oldu. Kaza, dün gece saatlerinde, Adapazarı-Kaynarca Karayolu\'nun Büyük Hataplı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ali Albakan idaresindeki 54 KY 049 plakalı panelvan araç, yoldan karşıya geçen yaklaşık 20 domuzun bulunduğu sürüye çarptı. Kaza sonucu aracın ön kısmı hurdaya dönerken, sürücü ve araçta bulunan 3 kişi şans eseri yara almadı. Telef olan 17 domuz yolda yaklaşık 100 metre alana saçıldı. Kaza sonrası bölgeye gelen çevredeki vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şok oldu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, başka bir kazaya sebep olmamak için yolu trafiğe kapattı. Vatandaşlar ve ekipler, domuz ölülerini tek tek yol kenarına taşıdı. Hurdaya dönen araç çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Karayolları ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yola saçılan domuzlar

-Kaza yapan araç

-Vatandaşın domuzları toplaması

-Can çekişen hayvanlar

-Jandarmanın çalışması

-Detaylar

Haber-Kamera: Serhat YAĞIZ / KAYNARCA(Sakarya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)ARSA TARTIŞMASINDA KAN AKTI: 2 YARALI



SİVAS\'ın İmranlı ilçesinde arsa anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sivas\'ın İmranlı ilçesine bağlı Yukarı Boğazkesen köyünde meydana geldi. ABD\'de bir lokantada aşçı olarak çalışan ve tatilini geçirmek üzere İmranlı ilçesine bağlı Yukarı Boğazkesen köyüne gelen Aziz S. ile kız kardeşleri Güler S. ve Arzu S. arsa anlaşmazlığı yaşadığı amcasının oğlu Hasan S. (61) ve komşusu Mehmet E. (70) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aziz S. amca oğlu Hasan S.\'yi sol bacağından tabanca ile yaraladı. Bu sırada Güler S. ve Arzu S. de demir çubukla Mehmet E.\'yi başından ve boynundan yaraladı. Yaralılar Hasan S. ve Mehmet E. İmranlı İlçe Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrasında otomobille kaçan Aziz S. ve kız kardeşleri Tokat\'ta güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastaneden görüntü

-Yaralıların görüntüsü

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER /SİVAS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)PARKTA TABANCA İLE İNTİHARA KALKIŞTI

BURSA\'da, parkta başına tabanca dayayıp intihara kalkışan bakkal Ufuk A. (33), polis tarafından ikna edildi.

Merkez Osmangazi ilçesindeki Kültürpark\'ta, elindeki tabanca ile çimlerin üzerine oturan Ufuk A.\'yı görenler, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, çelik yeleklerini giyerek yaklaştıkları Ufuk A. ile konuştu. Polisler, zaman zaman tabancayı başına dayayıp, \"Çok borcum var. Elimden geleni yaptım ama ödeyemiyorum\" diyen Ufuk A.\'yı ikna etmeye çalıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürü İbrahim Çağrı Şentürk, \"Biz sana yardımcı olacağız\" diyerek, Ufuk A.\'dan silahını bırakmasını istedi. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonunda elindeki silahı polise teslim eden Ufuk A., ambulansla hastaneye götürüldü. İntihar girişimiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polisin ikna çabası

-Ufuk A.\'nın silahı başına dayaması

-Çevredeki polisler

-Ufuk A.\'nın ikna edilmesi

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ /BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)KAMYONET İLE TABELA TAŞIRKEN BÖYLE DÜŞTÜ

DİYARBAKIR merkez Kayapınar ilçesinde seyir halindeki kamyonetin arkasında tabela taşıyan kişinin araçtan düşme anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Merkez Kayapınar ilçesinden geçen Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Türk Telekom Köprülü Kavşağında seyir halindeki kamyonetin kasa kısmında reklam tabelası taşıyan bir kişi, dengesini kaybederek tabela ile birlikte kamyonetten düştü. Tabelanın üzerine düştüğü kişi, arkadan gelen araç sürücülerin tarafından üzerine düşen tabela kaldırıldı. Kamyonetten düşen ve tabela altında kalan kişi daha sonra diğer sürücülerin yardımıyla hastaneye kaldırılırken, düşme anı saniye saniye Mobese kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Seyir halindeki kamyonet

-Tabela taşıyan kişinin düşme anı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ /DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)ATM\'YE KOPYALAMA DÜZENEĞİ YERLEŞTİRİRKEN YAKALANDI

SAKARYA\'nın Erenler ilçesinde, ATM\'lere kart kopyalama düzeneği yerleştirip 6 kişinin hesabından 30 bin lira çeken B.E., aynı bölgede farklı bir ATM\'ye düzenek yerleştirirken suçüstü yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hacıoğlu Mahallesi\'nde bir ATM\'ye yerleştirilen kart kopyalama düzeneğiyle kart bilgileri kopyalanan 6 kişinin hesabından 30 bin lira para çekildiğini belirledi. Düzenek üzerinde inceleme yapan ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek B.E.\'nin peşine düştü. B.E. aynı mahalledeki farklı bir ATM\'ye aynı düzeneği yerleştirmek istedi. Polis, şüpheliyi ATM\'ye kadar takip etti. B.E. yanında getirdiği düzeneği çıkarıp kart giriş bölümüne yerleştirdiği sırada ortaya çıkan polisleri görünce kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamanın ardından B.E. yakalandı. Yere yatırılarak kelepçelenen B.E. emniyete götürüldü. ATM\'ye yerleştirilen düzenek çıkarılarak polis merkezine götürülürken, ekiplerin şüpheliyi yakaladıkları anlar cep telefonuyla kaydedildi. Sorgusu tamamlanan B.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelinin yakalandığı anlar

-Yerleştirilen aparat

-ATM\'den görüntü

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER /ERENLER(Sakarya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)ATATÜRK\'E HAKARET EDEN ÖĞRETMEN TUTUKLANDI

Sosyal medya hesabından Atatürk\'e hakaret ettiği belirlenince gözaltına alınan öğretmen Murat K., emniyetteki sorgulanmasının ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adliyeye getirilirken

Haber-Kamera: Taha AYHAN /MALATYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)KIŞANAK VE TUNCEL DAVASINDA YENİDEN MÜTALAA VERİLECEK

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediye eski Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel\'in yargılandığı davada, duruşma savcısı birleşen dosyaların kendisine bırakılmasının ardından yeniden mütalaa verecek.

Malatya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesinde, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel\'in yargılandığı davada 10\'uncu duruşma görüldü. Mahkeme Başkanı Türker Türkoğlu, Tuncel ve Kışanak\'ın mahkeme huzurunda bulunma taleplerinin olumlu değerlendirildiğini ancak duruşmaya ne bizzat gelerek ne de SEGBİS üzerinden katılmadıklarını söyledi. Mahkeme Başkanı Türkoğlu, dava dosyasına Gültan Kışanak için Ankara ve Şanlıurfa, Sebahat Tuncel için ise Diyarbakır\'dan benzer suçlarla ilgili birleşen dosyaların olduğunu kaydederek, iddia makamına taleplerini sordu. Duruşma savcısı, birleşen dosyanın tekrardan fiziki olarak kendisine tevdi edilmesinin ardından mahkemeye yeniden mütalaasını sunacağını kaydetti. Avukatların taleplerini dinleyen mahkeme, Tuncel ve Kışanak\'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 17 Aralık\'a erteledi.

Mahkeme ayrıca, Kışanak ve Tuncel\'in bir sonraki duruşmada SEGBİS üzerinden hazır edilmesini, katılmamaları halinde susma hakkını kullandıkları yönünde karar verileceğine hükmetti.

Öte yandran yargılandıkları dava iddianamesinde, Kışanak hakkında \'silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, 41 kez terör örgütü propagandası yapmak ve kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak\' suçlarından 57 yıl 6 aydan 230 yıl 6 aya kadar, Tuncel hakkında ise \'silahlı terör örgütüne üye olmak ve 16 kez terör örgütü propagandası yapmak\' suçlarından 23 yıl 6 aydan 95 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adliyeden görüntü

- Adliye tabelası

- Güvenlik önemleri

- Polis ve arabalarından detay

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN /MALATYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR SUÇLAMASINA 1 TUTUKLAMA

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde 13 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 4 şüpheliden 1\'i tutuklandı.

Sandıklı\'da oturan H.U. adlı kız çocuğundan geçen 5 Ekim cuma günü haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, H.U. aynı geçe geç saatlerde eve geldi. Daha sonra ailesiyle birlikte polis merkezine giden H.U., yaşları 18 ve 20 arasında değişen N.G., R.O., S.B. ve F.Ö.\'nün kendisini istismar ettiğini öne sürdü.

Kızın ifadesi doğrultusunda polis 4 şüpheliyi 6 Ekim cumartesi günü gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.O., S.B. ve F.Ö. savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı. Evli olduğu belirtilen N.G. ise çıkarıldığı mahkemece \'çocuğun cinsel istismarı\' ve \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçlarından tutuklanarak Sandıklı Cezaevi\'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polis merkezi girişinden görüntü

-Adalet Sarayı girişinden görüntü

-N.G ceza evine teslim edilirken görüntü

-Cezaevi girişi görüntüsü

Haber-Kamera: Ahmet DAĞLI /SANDIKLI(Afyonkarahisar),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)BURSA\'DA DÜĞÜN MAGANDASI KURBANI TOPRAĞA VERİLDİ

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu başına isabet eden kurşunla yaşamını yitiren Necmi Çelik (57), gözyaşları arasında toprağa verildi. Çelik\'in ölümüyle ilgili soruşturmada, 2\'si muhtar 4 kişinin gözaltı süresi uzatıldı.

Önceki gün Dönmez Mahallesi\'nde yapılan düğüne katılanlardan bazıları tüfek ve tabancalarla havaya ateş açtı. Kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahından çıkan kurşun, düğünde bulunan Necmi Çelik\'in başına isabet etti. Ağır yaralanan Çelik, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI: BU KATLİAM

Necmi Çelik için Dönmez Mahallesi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit, basın mensuplarına açıklama yaptı. Yiğit, \"Bu işle ilgili takip sürüyor. Devletimiz suçluyu bulur, suçlular en iyi şekilde cezalandırılır. Buna bazen \'kader\' diyoruz; ama bunlar katliam. Bu memlekette olmaması gereken şeyler. Keşke yaşanmasaydı\" dedi.

\'10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ELİNDE SİLAH VARDI\'

Ölen Necmi Çelik\'in ağabeyi Hüseyin Çelik de, \"Takdiri ilahi. Hiçbir şey söyleyemiyoruz. Böyle bir şey yaşanmasını istemezdik ama oldu. Bundan sonra düğünlerde silah atılmasın, silah tamamen kalksın. O akşam 10 yaşındaki çocuğun elinde silah vardı. Bizler gururlanıyoruz ama böyle canlar yanıyor. Kimse silah atmasın\" diye konuştu. Cenazede, baba İsmail Çelik gözyaşlarını tutamadı. Necmi Çelik\'in cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazından sonra mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.

EK GÖZALTI

Öte yandan Necmi Çelik\'in ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dönmez Mahallesi muhtarı Mustafa A., Akbaşlar Mahallesi muhtarı Eyüp A. ile Ramazan T. ve Özcan B., jandarmadaki sorguları ardından adliyeye sevk edildi. Savcı, 4 şüpheli için ayrıca ek gözaltı kararı aldı. Şüpheliler, tekrar İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenaze namazı

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Olay yeri görüntüsü (arşiv)

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ /İNEGÖL(Bursa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)PROF. DR. HARZADIN: ÇOCUKLARA HER GÜN BİR KAŞIK ZEYTİNYAĞI İÇİRİN

BALIKESİR\'in Gömeç ilçesinde zeytinyağı fabrikasında incelemelerde bulunan İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın, zeytinyağının çocuklarda beyin gelişimi için son derece faydalı olduğunu belirtti. Prof. Dr. Harzadın, annelere, çocuklarına her gün bir kaşık soğuk sıkım zeytinyağı içirmelerini önerdi.

\'Sağlıklı Yaşıyoruz Grubu\' ile Gömeç ilçesine gelen Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın, bir zeytinyağı fabrikasında soğuk sıkım zeytinyağının üretimini izledi ve bol bol zeytinyağı tattı. Zeytinyağının insan sağlığı için faydalarının bilindiğini anlatan Prof. Dr. Harzadın, soğuk sıkım zeytinyağının çocuklarda öğrenme kabiliyetini artırdığını belirtti.

Zeytinyağının faydaları üzerine çalışmalar yaptıklarını ifade eden Prof. Dr. Harzadın, \"Son yapığımız deneyde soğuk sıkım zeytinyağının, yüksek polifenollü zeytinyağının deney hayvanlarının öğrenme, bellek kapasitesini artırdığını, anksiyete düzeylerini azalttığını bulduk. Bugün, Balıkesir\'in Gömeç ilçesinde, bir zeytinyağı sıkım tesisinde erken hasat zeytinyağının sıkımını izlemek için buradayız. Zeytinyağının tüm vücudumuza olumlu etkilerini zaten biliyorduk. Ama, biz beyne etkilerini, beyin gelişimine etkilerini araştırdık bu son çalışmamızda. Beyni olumlu etkiliyor. Çocukların beyin gelişimini olumlu etkiliyor. Öğrenme bellek kapasitesini artırıyor. Ben, bütün annelere her gün soğuk sıkım zeytinyağını çocuklarına ve kendilerine vermelerini öneriyorum. Her gün bir kaşık zeytinyağı beyin gelişimi için son derece faydalı. Çocuklar daha iyi öğrenecektir. Daha iyi hatırlayacaklardır. Okul başarısını da etkileyecektir bu durum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Zeytinyağı üretim tesisisin gezilmesi.

- Üretim aşaması

- Prof. Nazan Uysal Harzadın\'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Sefer TALAY /GÖMEÇ(Balıkesir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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