DHA YURT BÜLTENİ - 1

Kilis\'e askeri sevkiyat sürüyor



SURİYE sınırındaki Kilis\'e askeri araç sevkiyatı sürüyor.

Çeşitli kentlerde konuşlu birliklerden sevk edilen askeri araç taşıyan çekiciler, dün gece saatlerinde Kilis\'e ulaştı. Askeri konvoy, güvenlik önlemi eşliğinde Öncüpınar sınır hattına yönlendirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sevkiyattan detaylar

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU /KİLİS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Hatay\'da orman yangını

HATAY\'ın Erzin ilçesi Amanos Dağları kırsalında çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Erzin ilçesi Amanos Dağı Küllü mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler yangına müdahale ederek, 7 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangına 3 yangın söndürme helikopter, 1 uçak, 4 arazöz, 1 su tankı, 1 greyder ve 50 yangın söndürme işçisi ile söndürme çalışması başlattıklarını, yangının 7 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındığını belirtti. Yangında 2 hektar alanın zarar gördüğünü kaydeden Ketmen, kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarına başlandığını kaydetti.

GÖRÜNTU DÖKÜMÜ:

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-Yangın bölgesinden genel görüntü

-Helikopter içerisinden yangına müdahale görüntüsü

-Yangının söndürülmesinin ardından bölgeden genel görüntü

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK /HATAY,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Palet fabrikasındaki yangın, 1 saatte söndürüldü



BURSA’nın İnegöl ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangında, fabrikadaki bir kamyonla forklift de kullanılmaz hale geldi.

İnegöl ilçesi Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi\'nde bulunan Emir Sakarya’ya ait palet fabrikasında saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, fabrikadaki 16 KMF 68 plakalı kamyon ile forklifte de sıçradı. İhbar üzerine fabrikaya sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. 4 araçla müdahale eden ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangın alevli görüntüler

Genel görüntü

Kamyon ve forkliftin görüntüsü

Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Fabrikadaki paletler alev alev yandı

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesindeki bir blok tuğla fabrikasında bulunan tahta paletler, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında yandı.

Turgutlu\'daki bir blok tuğla fabrikasında bulunan tahta paletler, dün saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında yanmaya başladı. Yangına ilk müdahaleyi, fabrikada bulunan işçiler traktör ve forkliftlerle yaptı. Paletler boş bir alana çekilerek, alevlerin yayılması önlendi. Fabrikada bulunan yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilen yangın, işletme çalışanları tarafından söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma yaptı. Çıkış sebebi araştırılan yangın, hasara yol açtı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Paletlerin alev alev yanışı

- İşçilerin traktör ve forkliftlerle müdahalesi

- İtfaiye ekibinin müdahalesi

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ /TURGUTLU(Manisa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Suriyeli genç, Dicle Nehri\'nde boğuldu



ŞIRNAK\'ın Cizre ilçesinde, Suriye uyruklu Muhammed el Tamer (22), yüzmek için girdiği Dicle Nehri\'nde akıntıya kapılarak, boğuldu.

Mardin\'de yaşayan Suriyeli Muhammed el Tamer, arkadaşlarını ziyaret etmek amacıyla Şırnak Cizre\'ye geldi. Suriyeli genç, Kurtuluş köyü yakınlarında, yüzmek için Dicle Nehri\'ne girdi. Suda yüzmeye başlayan Muhammed, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Suriyeli gencin çırpındığını gören kıyıdakiler, kurtarmak için suya atladı; ancak Muhammed el Tamer, gözden kayboldu. Bunun üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. İhbarla olay yerine Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi ile gönüllü dalgıçlar, sevk edildi. Polis tarafından kıyıda güvenlik önlemi alınırken, AFAD ekipleri de arama- kurtarma çalışmalarına katılmak üzere geldi. Ekiplerin nehirde yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu Suriyeli gencin cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Muhammed el Tamer\'in cansız bedeni, Cizre Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yeri,

Detaylar

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN /ŞIRNAK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Üzeri suntayla kapatılan çukura düşen Aras\'ın kafatası çatladı

ÇANAKKALE\'de, kaldırım üzerindeki rögar kapağının kırılmasının ardından, üzeri geçici olarak suntayla kapatılan çukura düşen 1.5 yaşındaki Aras\'ın kafatası çatladı. Aile, ihmali olanların belirlenip cezalandırılmasını isterken, belediye, kapağın kırılarak çukur oluştuğu yönünde kendilerine bir ihbar gelmediğini açıkladı.

Olay, 9 Eylül Pazar günü sabah saat 10.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Refah Sokak\'ta meydana geldi. Kıymet (39) ve Serdal Tunçay (45) çifti, kahvaltı yapmak için oğlu Serkan Tunçay\'ı (14) markete ekmek almaya gönderdi. Serkan, kardeşi Aras\'ı da yanına alarak markete gitti. Ekmek aldıktan sonra kucağındaki kardeşi Aras ile birlikte eve dönmek için yola koyulan Serkan Tunçay, kaldırım üzerinde yürüdüğü sırada, belediyeye ait rögar kapağının kırılması sonucu oluşan çukurun üzerine geçici olarak konulan suntaya bastığı anda, ayağı içine girdi. Dengesini kaybeden Serkan Tunçay\'ın kucağındaki kardeşi Aras, yere düşerek başını beton zemine çarptı. Ayağında çizikler oluşan Serkan Tunçay, gözyaşları içinde kalan kardeşini eve götürüp, durumu ailesine anlattı.

Serdal- Kıymet çifti, panik içinde oğullarını Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Acil Servisi\'ne götürdü. Çekilen rontgen filminde kafatasında çatlak tespit edilen Aras, Beyin Cerrahi Servisine yatırıldı. Serviste 3 gün boyunca tedavi gören ve sağlık durumu iyiyi giden Aras, dün taburcu edildi.

\'KARDEŞİM KUCAĞIMDAYDI, BİRLİKTE DÜŞTÜK\'

Yaşadıkları talihsiz olayı anlatan Serkan Tunçay, \"Kardeşimle ekmek alıp dönüyorduk. Yolda çukur varmış. Üstüne tahta koymuşlar, çürükmüş. Ben de bilmiyordum. Kenarına bastım. Ayağım içine girdi. Kardeşim kucağımdaydı, birlikte düştük, sonra ağlamaya başladı.Annemlere olayı anlattım. Sonra hastaneye götürdüler. Kafasında bir çatlak varmış. Kontrol altında tutuldu, beyin kanaması olmasın diye. İnşallah iyi olacak\" dedi.

\'HAKKIMI ARAYACAĞIM\'

Sorumluların bulunması ve cezalandırılması için işin peşini bırakmayacağını belirten baba Serdal Tunçay ise şunları söyledi:

\"Hiçkimsenin başına gelmesini istemediğimiz bir olayla karşılaştık. Bir pazar günümüz bize haram oldu. Çok kötü bir süreç geçirdik. Ne desem bilemiyorum. Çünkü çok büyük bir ihmalkarlık var. Kaldırımın üstü bir sunta ile kapatılmış. Aynı zamanda burası engelli yolu. Bakkala gönderdim. İkisi ağlayarak geldi. O panikle hastaneye gittik. Kafada çatlak, çökük olduğu söylendi. Allah\'a şükür olsun film sonuçları iyi geldi. Bugün sabah son filmimizi çektiler. O sonuçlar da olumlu çıkınca taburcu olup, evimize geldik. Kimsenin böyle bir olay yaşamasını istemem. Bizim başımıza geldi. Gerekli yerlere başvuracağım. Hakkımı arayacağım. Benim canım yandı, başkalarının canı yanmasın. Bu olayın ardından bir gün sonra hemen burasını yapıyorlar. Ev sahipleriyle görüştüm. \'Bir aydır arıyoruz gelen giden yok buraya\' diyorlar. O yüzden gerekli adli yasal işlemleri de yaptıracağım. Bu olay geçtikten sonra yapılmış anlamı yok. Hadi benim çocuğum düştü. Bir engellinin de başına gelebilirdi. Hangi kurum suçlu ise ben hakkımı arayacağım.\"

KALDIRIM ÜZERİNDEKİ KAPAK YENİLENDİ

Çanakkale Belediyesi yetkilileri, pazar günü yaşanan olayla ilgili olarak kendilerine kapağın kırıldığı ve çukur oluştuğu yönünde bir ihbar gelmediği belirtti. Olayın sosyal medyaya yansıması üzerine konudan haberdar olup bunu ihbar olarak kabul ettiklerini ifade eden belediye yetkilileri, kırık kapağın değiştirilerek onarıldığını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kazanın yaşandığı kaldırım ile kapaktan genel ve detay görüntü

-Kafatası çatlayan Aras Tunçay\'dan genel ve detay görüntü

-Tunçay ailesinden genel ve detay görüntü

-Serkan Tunçay açıklama görüntüsü

-Serdal Tunçay açıklama görüntüsü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Mehmet ANDAÇ /ÇANAKKALE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İnşaattan düşen sıvacı yaralandı

ADIYAMAN\'da, valilik binası inşaatında sıva yaparken, dengesini kaybedip, 2\'nci kattan düşen Yaşar Yücel, yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Alitaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerindeki valilik binası inşaatında çalışan Yaşar Yücel, sıva yaparken, dengesini kaybederek, 2\'nci kattan düştü. Zemine çakılması sonucu yaralanan Yücel, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Yaşar Yücel\'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Ambulansın acile girişi

- Yaralı sedye üzerinde acile alınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Barajda uzatılan sopayla hayata tutundu



BURSA\'da, Demirtaş Barajı\'nda beş saat suyun içersinde kalan ve bir balıkcının uzattığı sopa ile yaşama tutunarak yardım bekleyen Ahmet Kaya (72), AFAD ve BAKUT ekipleri tarafından kurtarıldı. Uzun süre suda kaldığı için hipotermiye girdiği belirlenen Kaya, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Merkez Osmangazi ilçesindeki Demirtaş Barajı\'nda meydana geldi. Barajda balık tutan Fehim Mutlu, kayalıkların önünde göğsüne kadar suyun içinde olan Ahmet Kaya\'yı sudan çıkarmaya çalıştı. Ancak kayalıklarla çevrili bölgede Kaya\'yı sudan çıkaramayan Mutlu, uzattığı sopa ile batmasını engellemeye çalışırken, telefonla yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine Demirtaş Barajı\'na giden AFAD ve BAKUT ekipleri 3 metrelik sopayı tutarak yardım bekleyen Ahmet Kaya\'ya ulaştı. Bot ile barajdan çıkartılan ve yaklaşık 4.5 saat suda kaldığı için vucut ısısı düşen Kaya\'nın hipotermiye girdiği belirlendi. Kaya, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet HAstanesi\'ne götürülerek, tedavi altına alındı.

DHA Muhabirinin sorularını telefonda yanıtlayan Fehim Mutlu, \"Ben saat 15.00 sıralarında Demirtaş Barajı\'nda balık tutmaya gittim. Yaşlı adam kıyafetleri ile barajda duruyordu. Kendisine, \'ihtiyacın var mı?\' diye sordum. Bana \'hayır\' dedi. Garip bir durum vardı. Ben balık tutarken yine onu takip ettim. Akşam saatlerinde tekrar sorduğumda bu kez yardım istedi. Bende 3 metrelik sopayı kendisine uzatıp bunu tutmasını istedim. Bu sırada polise haber verdim. Gelen ekipler kendisini barajdan saat 20.00 sıralarında çıkardılar\" dedi.

BAKUT Başkanı Cihat Öz, \"İhbar alınca biz de olay yerine gittik. Ahmet Kaya, gölde hipotermiye girme tehlikesi ile karşı karşıyaydı. Yani vücut ısısını kaybetmiş yarı baygın bir haldeydi. AFAD ekipleri kendisini bot ile alıp karaya çıkardı. Burada sağlık ekipleri ilk müdahalesini yatıktan sonra kendisini hastaneye kaldırdı\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralıyı taşıyan botun kıyıya gelişi

-Yaralının termal battaniyeye sarılması

-Yaralınn ambulansa bindirilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN /BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Sevgilisini öldürüp, intihar etti



ADANA\'da süper market sahibi Hamit G. (35), bir süredir birlikte yaşadığı Sezen A.\'yı (30), oturdukları villada tabancayla başından vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi 82059 Sokak\'ta bir villada meydana geldi. Bir süper market işleten evli ve 6 çocuk babası Hamit G., iddiaya göre sevgilisi Sezen A. ile bir süre önce Karslılar Mahallesi\'ndeki villada birlikte yaşamaya başladı. Akşam saatlerinde ablasını arayan Hamit G., Sezen A.\'yı öldürdüğünü ve ayı silahla kendisini öldüreceğini söyledi. Bunun üzere eve gelen kadın, kardeşi Hamit G. ve Sezen A.\'yı oturdukları villanın mutfağında kanlar içinde yer yatar halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, her ikisinin de öldüğü belirlendi. Polis ve Cumhuriyet Savcısı\'nın olay yerine yaptığı incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Olay yerindeki kalabalıktan görüntü

- Olayın yaşandığı villadan görüntü

- Cenazenin, cenaze aracına konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İzmir\'de 3 otomobil çarpıştı: 7 yaralı



İZMİR\'in Bayraklı ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, orta refüjü aşıp diğer yola geçerek karşı yönden gelen 2 otomobile çarptı. Zincirleme kazada 1\'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Adalet Mahallesi Manas Bulvarı\'nda meydana geldi. Murat Samur (39) yönetimindeki 20 BB 713 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüjü aşıp diğer yola geçerek karşı yönden gelen Olcay Güler (28) yönetimindeki 35 AH 6338 plakalı ve Adem Küçükyılmaz (42) yönetimindeki 16 SVA 65 plakalı otomobillere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 3 otomobilden 2\'sinin sürücülerinin yanı sıra, otomobillerde bulunan Elif Ademoğulları (26), Hüseyin Ceylan, Halise Çiftçi (33) ile eşi Güler Onur Çiftçi (31) ve çocukları 1 yaşındaki Mehmet Umut Çiftçi yaralandı. Diğer otomobilin sürücüsü Küçükyılmaz ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralıların tamamının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Ambulanslardan görüntü

- Otomobillerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY /İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Düzce\'de iki kamyon çarpıştı: 1 yaralı

DÜZCE\'de, TEM Otoyolu\'nda iki kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir sürücü yaralandı.

Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında, TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Ali Balyemez yönetimindeki 18 BC 962 plakalı kamyon, Sezai Ören yönetimindeki 78 YC 399 plakalı kamyona arkadan çarptı. Ali Balyemez, hasar gören kamyonda sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralanan Ali Balyemez, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla yol ulaşıma tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kurtarma çalışmaları,

-112 Acil ekibinin müdahalesi,

-Olay yerinden görüntüler

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ /DÜZCE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Anne ve babanın velayet sorunu küçük kızı ağlattı



ISPARTA\'da oturan Gökhan K.\'nin boşandığı eşinin açtığı dava sonucu, 7 yıldır baktığı kızı D.N.K.\'nin (7) velayeti anneye verildi. Küçük kızı annesine teslim etmek üzere polis ekibi görevlendirildi. Eve gelen polisi gören D.N.K., \"Gitmek istemiyorum. Lütfen beni götürmeyin\" diye ağladı. D.N.K.\'nin gözyaşı döktüğü anlar ise evde bulunanlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Isparta\'da oturan Gökhan K., 2011 yılında eşi İ.M.C.\'den ayrı yaşamaya başladı. O dönem kızı D.N.K.\'nin velayeti kendisinde olan Gökhan K., eşinden 2016 yılında resmi olarak boşandı. Boşanmadan sonra açılan ve Mayıs 2018\'de sonuçlanan davanın ardından D.N.K.\'nin velayeti anneye verildi. Bunun ardından anne, kızını da alarak Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesine yerleşti.

VÜCUDUNDAKİ İZLERİ FARK ETTİ

Geçtiğimiz Temmuz ayında Çorlu\'ya D.N.K.\'yi görmeye giden Gökhan K., kızının vücudunda izler olduğunu fark etti. Kızının, annesinin kendisini dövdüğünü ve hastaneye gittiklerini söylemesi üzerine Gökhan K., D.N.K.\'yi kendisi de hastaneye götürdü. Hastanede yapılan muayenede darp raporu verilince Gökhan K., eski eşinden şikayetçi oldu. Savcılık talimatıyla D.N.K.\'nin velayeti geçtiğimiz 17 Ağustos\'ta baba K.\'ya verildi. Baba, kız birlikte Isparta\'ya döndü.

POLİS KIZI ALMAYA GELDİ

Gökhan K., kızıyla birlikte geçtiğimiz 7 Eylül\'de Gönen ilçesinde bir tanıdığının evine gitti. Saat 20.30 sıralarında eve gelen polis, Gökhan K. ve evdekilere D.N.K.\'nin savcılık talimatıyla alınarak anneye teslim edileceğini tebliğ etti. Bunu duyan D.N.K. ise ağlamaya başladı. Gökhan K.\'nin avukatının polisle yaptığı görüşme sonrası savcılık talimatı üzerine kız o gün babadan alınmadı. 10 Eylül\'de ise D.N.K., yine savcılık kararıyla babadan alınarak annesine teslim edildi.

\'LÜTFEN BENİ GÖTÜRMEYİN\'

7 Eylül günü kendisini almaya gelen polisleri görünce ağlamaya başlayan D.N.K.\'nin o anları evde bulunanlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde arkadan \'Yapmayın\' diye sesler duyulurken, D.N.K.\'nin ise ağlayarak, \"Gitmek istemiyorum baba ben anneme. Lütfen beni götürmeyin. Lütfenö diye yalvardığı görüldü.

\'KIZIMI GERİ ALMAK İÇİN MÜCADELEM SÜRÜYOR\'

Gökhan K., \"Ben bu çocuğa 7 yıl baktım. Hiçbir televizyon programına çıkmadım. Şu an kızım elimden alındığı için üzgünüm. Ben kızıma hayatımı adadım. Kızım da zaten benimle kalmak istiyor. Kızımı geri almak için süreç devam ediyor. Sabit bir adreste durmuyor. Kendilerine ulaşamıyorum. Kızımı çok özledim. Ben onca şeye göğüs gerdiysem, asılsız iddialara sabrettiysem sükûnetimle bekledim. Ama kanunen karşılığı yok. Kızımı geri almak için mücadelem sürüyor. Ömür boyu da sürecekö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(CEP TELEFONU KAMERASI)

- D.N.K.\'nin ağlaması

- Baba ve evdekilerin polisle konuşması

- Polisin kızı teselli etmeye çalışması

- Ağlayan kızdan detay

Haber: Ali ÇEVİKBAŞ /ISPARTA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Yolcular tek şoförle yola çıkan otobüsü polise şikayet etti



MARDİN\'den İzmir\'e gitmek üzere yola çıkan bir seyahat firmasına ait otobüste yolculuk yapan 40 yolcu, 6 saatte geldikleri Şanlıurfa\'da muavini olmayan su ve klima hizmeti verilmeyen tek şoförlü otobüsü polise şikayet etti. 1453 kilometrelik yolu tek şoförle gitmeyi planlayan firma ile şoföre, polis 2 bin 900 TL para cezası kesti.

Mardin\'den otobüse binen 40 yolcu, hareket ettikten bir süre sonra otobüste firmanın ismi olmadığı, düşük modelli bir otobüs olduğunu son anda fark etmelerine rağmen otobüse binerek yola çıktı. Yaklaşık 2 saatlik Mardin-Şanlıurfa yolunu 6 saatte kat eden otobüste bulunan yolcular, kliması ile televizyonu çalışmayan, muavini olmayan ve tek şoförle seyahat ettiklerini görünce duruma isyan etti. Bunun üzerine şikayetlerini şoföre bildiren yolcular, muhatap alınmamaları üzerine Şanlıurfa Karaköprü girişinde polisi arayarak, 35 ADV 627 plakalı otobüsü şikayet etti. Yolcuların tepkisine daha fazla dayanamayan otobüs şoförü terminale girmeyerek yolcuları yol kenarında indirdi. Bu sırada şikayet üzerine olay yerine gelen polis kaldırım üzerinde oturan yolcuları görerek otobüste yaptığı incelemede 1453 kilometrelik yolu tek şoförle yol almayı ve yolcuların hizmet alımının taahhüdünü yerine getirmediği gerekçesiyle şoför ve firmaya 2 bin 900 TL para cezası kesti. Şanlıurfa\'da yaklaşık 2 saat boyunca bekleyen ve mağdur olan yolculara, polisin firma yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin ardından Gaziantep\'ten başka bir otobüs geleceği bildirildi. Bunun üzerine diğer otobüs Şanlıurfa\'dan ayrıldı. 40 yolcunun hayatı tek şoförle bağlı olduğunu ifade eden yolcular ise seyahat firmasına ayrıca dava açacaklarını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yol kenarında bekleyen yolcular

- Polis otobüs şoförü ve firmasına cezai işlem uygulaması

- Firmaya tepki gösteren yolcular

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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AK Partili Turan: Bırakın krizi, çalışan insan emeğinin karşılığını buluyor



ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesinde hasada devam eden elma üreticileriyle bir araya gelen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, \"Bırakın krizi, bırakın bazı sıkıntıları. Tam aksine üreten insanların nasıl karşılık bulacağını bu dönem olacak elma hasadında göreceğiz\" dedi.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Bayramiç ilçesine gelen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, beraberinde Bayramiç Belediye Başkanı AK Partili Sadettin Arslan ve Bayramiç AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Demirsöz ile bir araya geldi. Başkan Arslan\'dan Bayramiç\'teki yatırım ve çalışmalar hakkında bilgi alan Bülent Turan, ardından Külcüler Köyü\'nde elma bahçelerinde hasada devam eden üreticilerle bir araya geldi. Elma bahçelerini ve elma hasadı dönemini yerinde inceleyen Turan, üreticilerle görüşüp sorunlarını dinledi. Bu sırada elma üretici Ramiz Güçlü\'nün kızı Seçil Güçlü, Turan\'a elma ikramında bulundu. Güçlü, \"Bülent beyi basından tanıyorum. Kendisini karşımda görünce tek geçim kaynağımız olan elmayı ikram ettim\" dedi.

\'BIRAKIN KRİZİ, ÇALIŞAN İNSAN EMEĞİNİN KARŞILIĞINI BULUYOR\'

Bayramiç ilçesinin yanı sıra köyleri de ziyaret eden Turan, \"Çanakkale\'mizin her köşesi farklı bir kıymet, farklı bir marka. Bayramiç meyvede bambaşka bir marka. Şu an elma sezonunun başladığı dönem. Biz elma hasadı için Bayramiç\'e geldik, köylülerimiz ile görüştük. Bize elma hediye ettiler. Onları yerinde tadına bakarak değerlendirdik. Tabi en keyiflisi ise bu sene ürünümüzün çok daha kıymetli olması, çok daha üretimin fazla olması ve fiyat pazarının canlı olması. Ümit ediyorum hasat bu sene çok daha canlı olacak. Çok daha ekonomik karşılığını bulacak. Bırakın krizi, bırakın bazı sıkıntıları. Tam aksine üreten insanların nasıl karşılık bulacağını bu dönem olacak elma hasadında göreceğiz. Türkiye\'nin yüzde 6 oranında elma ihtiyacını karşılayan Bayramiç için hasat döneminin üreticimize hayırlı olmasını diliyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bülent Turan\'ın elma bahçelerini ve satıcıları dolaşmasından görüntü

Seçil Güçlü isimli kızın Bülent Turan\'a elma ikramından görüntü

Seçil Güçlü ile röportaj

Bülent Turan ile röportaj

Haber-Kamera: Fatih DALDAL /BAYRAMİÇ(Çanakkale),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Karnına ağaç dalı saplanan karaca tedavi edildi

BARTIN\'ın Ulus ilçesinde, ormanlık alanda karnına ağaç dalının saplanması sonucu yaralanan karaca tedavi altına alındı.

Ulus\'a bağlı Kumluca Beldesi Sarıkaya mevkiinde ormanlık alanda karın bölgesinde yara olan yavru karacayı bitkin halde bulan köylüler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü\'ne haber verdi. Köye gelen ekipler yaralı karacayı alarak, Bartın kent merkezindeki veteriner hekim Tolga Kandıralı\'ya getirdi. Röntgeni çekilen karacanın karnına ağaç dalının batarak, geri çıktığı tespit edildi. Yorgun ve bitkin olan karacaya serum tedavisi uygulandı. Yarası dikilen karacanın bir sürü dinlendirildikten sonra, bulunduğu bölgeye bırakılacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Karacanın getirilmesi

-Karacanın filminin çekilmesi

-Serum takılması

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ayhan ACAR /BARTIN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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