DHA YURT BÜLTENİ - 1

Tunceli\'de patlama 1 kadın ağır yaralı

TUNCELİ\'nin Nazimiye ilçesine bağlı iki köy arasırndaki patika yolda meydana gelen patlamada bir kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Nazimiye ilçesine bağlı Ramazan Köyü\'ndeki mezarlığı ziyaret eden Gönül Parlak (45), dün saat 18.00 sıralarında komşu köy olan Doğantaş\'a patika yoldan gittiği sırada patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan köylülerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptıkları Parlak daha sonra helikopter ile Elazığ\'a sevk edildi. Gönül Parlak\'ın İstanbuil\'da oturduğu bayram ziyareti için Tunceli\'ye geldiği ve Tunceli eski milletvekili merhum Kamber Genç\'in akrabası olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralının hastaneye getirilmesi (ELAZIĞ)

Haber: TUNCELİ,(DHA) - Kamera: ELAZIĞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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Gelibolu\'da ev yangını: 1 ölü, 1\'i ağır 2 yaralı

ÇANAKKALE\'nin Gelibolu ilçesinde bir evde çıkan yangında 5 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti, 1\'i ağır olmak üzere 2 kişi de yaralandı.

Gelibolu ilçesi Camikebir Mahallesi Gölcük Sokak üzerinde Aytaç Manga\'ya ait evde gece yarısı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İki katlı bir evin birinci katından dumanlar ve alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen polise ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Gelibolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangından Keşan\'dan yakınlarına bayram ziyaretine gelen Ali Yumlu (28) ve eşi Sümeyye Yumlu (26) ve 5 yaşındaki Tuğba Melek Yumlu yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gelibolu Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alınan yaralılardan Tuğba Melek Yumlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük kız çocuğunun cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı. Durumu ağır olan Ali Yumlu, buradan Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi\'ne sevk edilirken, Sümeyye Yumlu\'nun tedavisi ise sürüyor.

Öte yandan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, uzman itfaiye erleri yanan evde bir süre incelemelerde bulundu. Polisin yangınla ilgili başlattığı soruşturma ise devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan evden genel ve detay görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Hastaneden görüntü

Haber-Kamera: Doğan ZELOVA /GELİBOLU(Çanakkale),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Trabzon\'da orman yangını, 3 saatte söndürüldü

TRABZON\'un Akçaabat ilçesinde yerleşim yerlerine yakın mesafede çalılık ve fındık ağaçlarından oluşan ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerleyen yangın, vatandaşların da yardımıyla 3 saatte söndürüldü.

Yangın, dün saat 18:30 sıralarında Akçaabat ilçesi Sarıtaş Mahallesi\'nde çalılık ve fındık ağaçlarından oluşan ormanlık alanda belirlenemeyen nedenden dolayı çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yol olmadığı için yangın alanına yanaşamadı. Yangın yerine gelen çok sayıda vatandaş, ağaç dalları ile alevlere müdahale etti. İş makineleri getirilen bölgeye itfaiye araçlarının yanaşabilmesi için yol yapıldı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesi ile yangın, 4 saatte söndürüldü. Yangının 8 dönüm fındık bahçesi ve çalılık alanda etkili olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangın gündüz görüntüsü

Yangın gece detayları

Yangın söndürme çalışmaları

Vatandaşların müdahalesi

Detaylar

Haber-Kamera: Fatih TURAN / TRABZON,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Alevler 8 hektar fıstık çamı ormanını küle çevirdi

İZMİR\'in Bergama ilçesinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile güçlüke söndürülürken 8 hektar fıstık çamı ormanı kül oldu.

Dün saat 12.30 sıralarında Bergama\'nın kırsal Kaşıkçı Mahallesi Bozgundere Mevkisi\'ndeki fıstık çamı ağaçları ile kaplı ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini fark eden çevredekiler, durumu 177 Orman Yangın İhbar Hattı\'na bildirdi. Bölgeye, ilk olarak Bergama Orman İşletme Müdürlüğü\'ne ait 4 arazöz sevk edildi. Daha sonra takviye olarak İzmir, Manisa, Balıkesir orman müdürlüklerinden toplam 4 yangın söndürme helikopteri 1 dozer ve

20 arazöz ile İzmir Büyükşehir Belediyesi\'ne ait itfaiye araçları da bölgeye sevk edildi. Mahalle sakinleri de kürek ve ellerine geçirdikleri çalılarla alevlere müdahale etti. Havadan ve karadan müdahale ile alevler, 2 saat içinde söndürüldü. İlk belirlemelere göre 8 hektarlık fıstık çamı ormanı alevlerden zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan ormanlık alandan görüntü

-Söndürme çalışmalarından görüntü

-Mahalle sakinlerinin söndürme çalışmalarına destek vermesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cevdet ŞEN / BERGAMA(İzmir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 11 yaralı



ANTALYA\'nın Akseki ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar Akseki ve Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Kaza, dün saat 19.45 sıralarında Konya- Antalya karayolu Akseki ilçesi Yarpuz Mahallesi yakınında meydana geldi. Hasan Yılmaz yönetimindeki 31 AB 780 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hasan Şimşek\'in kullandığı 06 FT 9981 plakalı otomobil ile arkasındaki Serkan Kahveci idaresindeki 34 ARM 38 plakalı otomobile çarptı. Kazayı görüp yardım etmek için duran üç araçta birbiriyle çarpıştı. Kazada yaralananlardan Elif Şimşek ve Serpil Şimşek Akseki Devlet Hastanesi\'ne, Serkan Kahveci (37), Sibel Genç Kahveci (37), Deniz Özgü Yılmaz (21), Yaren Ezgi Yılmaz (18), Nurcan Yılmaz (47), Hatice Evli Alioğlu (54), Oğulcan Bektaş (12), Metin Mermer (54) ve Tolga Akyol (25) Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yaralıların ambulanstan indirilmesi

- Acil servise alınması

Haber-Kamera: Yaşar COŞKUN / SEYDİŞEHİR(Konya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

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Savaştan kaçan çocuk Afyon Kalesi\'nden düşerek öldü

AFGANİSTAN\'daki savaştan ailesiyle kaçarak Afyonkarahisar\'a gelen Ali Rahmani (13), arkadaşlarıyla çıktığı Afyon Kalesi\'nden düşerek öldü.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Afyonkarahisar\'ın tarihi Afyon Kalesi\'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte 4 yıl önce Afganistan\'daki savaştan kaçarak Türkiye\'ye sığınan ve Afyonkarahisar\'a yerleşen Ali Rahmani, arkadaşlarıyla gezmek için geldiği Afyon Kalesi\'nde surlara çıkarak oynamaya başladı. Ayağı takılınca dengesini yitiren Rahmani, 226 metre yüksekliğindeki kalenin batı tarafından düştü. Rahmani\'nin beraberindeki çocukların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil servis ekipleri başta olmak üzere Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Belediye itfaiye müdürlüğüne bağlı ekipler geldi.

CANSIZ BEDENİ 150 METRE YÜKSEKLİKTE BULUNDU

Olay yerine ilk gelen Afyonkarahisar Belediyesi Arama Kurtarma Servisi (AKS) ekibi, çocuğun düştüğü bölgeye çıkarak arama ve kurtarma çalışması başlattı. Ekipler kısa sürede Rahmani\'nin cansız bedenini yaklaşık 150 metre yükseklikte ağaçlık alanda buldu. Rahmani\'nin cenazesi, 2 saatte bulunduğu yerden indirilerek Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaleden detay

-Olay yerindeki ekiplerden detay

-Ekipler kaleden inerken detay

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Havuzda vakum borusuna sıkışan küçük Kaan\'ı itfaiye kurtardı

MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde ailesiyle geldiği bir tatil sitesindeki yüzme havuzunda, kapağı açık unutulduğu ileri sürülen vakum borusuna bacakları sıkışan 2,5 yaşındaki Kaan Söylemez, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gaziantep\'ten ailesiyle tatile geldiği Foça Mahallesi\'ndeki bir tatil sitesinde, \'Mavi Belde Evleri\'nde, dün saat 12.30 sıralarında, yüzme havuzuna giren 2,5 yaşındaki Kaan Söylemez\'in bacakları, bir anda vakum borusuna sıkıştı. Çevredekiler durumu fark edip, site yönetimine bildirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye Grup Amirliği itfaiye ekipleri, Kaan\'ı kurtarmak için seferber oldu. Kapağı açık unutulduğu ileri sürülen vakum borunun etrafı ayırıcı-kesici makas ile kesilerek küçük Kaan, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Fethiye Devlet Hastanesi\'nde tedavisi yapılan çocuk ailesine teslim edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çocuğun itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmasından görüntü

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kütahya\'ya \'dolu\' sürprizi

KÜTAHYA\'da dolu ve ardından yağan sağanak yağmur, bayram ziyaretine giden vatandaşları sokakta hazırlıksız yakaladı.

Dün akşam saatlerinde yağan dolu ve yağmur, Kütahya kent merkezinde etkili oldu. Kurban bayramı için ziyarete gidenler ve kent merkezinde dolaşanlar ilk olarak fındık büyüklüğündeki doluya, ardından da sağanak yağmura yakalandı. Sağanak yağmur kent merkezindeki sokak ve caddeleri göle dönüştürdü, bazı evlerin bodrum katlarını sel suları bastı. Kütahya Belediyesi itfaiye ekipleri suların tahliyesi için çalışma yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Dolu ve sağanak yağmur yağışı

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Ağaç kamyonetin üzerine devrildi

DÜZCE\'de, manava meyve ve sebze getiren kamyonetin üzerine kökünden kırılan ıhlamur ağacı devrildi. Şans eseri kamyonet sürücüsü yaralanmazken, ağaç itfaiye ekiplerinin çalışması ile kamyonetin üzerinden kaldırıldı.

Olay öğleden sonra, Azmimilli Mahallesi Gazhane Caddesi Pınar Sokak\'ta meydana geldi. Mahallede bulunan bir manava sebze ve meyve getiren Muhammed Sine, manavın yanına yaklaşmaya çalışırken aniden çok şiddetli bir gürültü duydu. Kökünden kırılan ıhlamur ağacı kamyonetin üzerine devrildi. Şans esere yaralanmayan Muhammed Sine araçtan çıktı. Araç hasar görürken, itfaiye ekipleri kamyonetin üzerine devrilen ağacı kaldırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İtfaiyenin çalışırken görüntüsü

Aracın vatandaşlar tarafından itilmesi

Ağacın kırıldığı yerden görüntü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Otomobilin çarptığı yaralı karaca tedavi edildi

BARTIN\'da otomobilin çarpması sonucu beyin travması geçiren karaca, veteriner hekim tarafından tedavi edildi.

Bartın- Kumluca yolu üzerinde 2 yaşındaki karaca yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarptı. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, diğer otomobil sürücüleri, jandarmayı arayarak, yardım istedi. Jandarmanın durumu bildirdiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelip, yaralı karacayı alarak, Bartın\'da veterinere götürüldü. Beyin travması geçiren karaca tedavi edildi.

Veteriner Tolga Kandıralı, otomobil çarpması sonucu yaralanan karacanın sağlık durumunun iyi olduğunu, ancak bir süre gözlem altında tutulacağını söyledi. Tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü\'nün bakım merkezinde müşaade altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralı karacanın görüntüsü

-Karacanın tedavi edilmesi

-Zeynep\'in ağlaması

Haber-Kamera: Ayhan ACAR /BARTIN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Ütülediği kıyafetleri korkuluklara astı ve gitti... \'Askıda bayramlık\' takdir topladı

YALOVA\'da bir hayırsever, ihtiyaç sahibi kişilerin alması için okul bahçesindeki korkuluklara bayram kıyafetleri astı. Kimliği bilinmeyen hayırsever kişi, \'İyi bayramlar\' notunu düşmeyi de unutmadı. Hayırsever kişinin bu davranışı mahalleliler ve yoldan geçen vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Edinilen bilgiye göre, Yalova merkezdeki Yalova Anadolu Lisesi bahçesine gelen kimliği belirsiz bir hayırsever, dün sabah saatlerinde temizlenmiş ve ütülenmiş vaziyette yaklaşık 20 kadın kıyafetini askılarıyla birlikte okulun demir korkuluklarına astı. Kimliği belirlenemeyen hayırsever, ihtiyaç sahiplerine bayram hediyesi olabilmesi için hazırladığı kıyafetlerin her birinin üzerine \'İyi Bayramlar\' notunu koymayı da ihmal etmedi, ancak ismini notlara da yazmadı. Hayırsever kişinin bu örnek davranışını çevredeki vatandaşlar da takdirle karşıladı. Okul bahçesinin duvarındaki demir korkuluklara asılı kıyafetleri görünce çok şaşırdığın belirten söyleyen Seher Büyükdeniz, \"Çok güzel bir uygulama. Günümüzde olması gereken bir şey bu. Dediğimiz gibi, yeni değil temiz giyinmek, dürüst olmak, sağlıklı olmak önemli. Devletimize ve milletimize yararlı insanlar yetiştirmek, ne mutlu bizlere. Biz de bu mahalledeyiz. Böyle örnek bir davranışı görmek bizleri de mutlu etti. Gurur duydum. Yapandan Allah razı olsun. Ne mutlu böyle bir vatandaşımız var Türkiye\'mizde. Hepimiz bir yumak olmamız lazım bundan sonra\" dedi.

Yoldan geçen ve bu uygulamayı gören Murat Çağahan ise, \"Günümüz dünyasında böyle güzel bir şeye denk gelmek çok hoş. Bu yüce bir gönüllülük aslında. Yıkamış, temizlemiş insanların ihtiyacını düşünerek. Bunları buraya asmış kendisi. Allah ondan bin kere razı olsun. Eğer kimse bunu yapan, toplumumuza örnek olması gerekiyor. Yalova\'da böyle bir şey görmek, inşallah Türkiye genelinde yaşanır, çünkü önemli olan bayramda yeni değil temiz giymektir, çocukları giydirmektir. Gerçekten kendisini kutlarım. Hele ki bu sokakta böyle bir şey yapması bizleri de çok gururlandırdı\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Görüntü dökümü

-Kıyafetlerin görüntüsü

-Vatandaşlarla röportaj

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER /YALOVA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Tatilciler gündüz plajları, akşam caddeleri doldurdu

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde Kurban Bayramı\'nı geçiren tatilciler, gündüz plajları akşam caddeleri doldurdu.

Marmaris ilçesinde bayram tatilini geçiren vatandaşlar, bunaltan sıcaklardan serinlemek için sahillere akın etti. Atatürk Caddesi\'nden turistik İçmeler Mahallesi\'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlar tatilcilerin renkli görüntülerine sahne oldu. Tatilcilerin kimileri şemsiye altında denizden gelen esintiyle serinlemeye çalışırken bazıları çocuklarıyla birlikte gün boyu denizde yüzdü, eğlendi. Bayramda halk plajlarında \'iğne atsan yere düşmez\' tabirini doğrulatacak görüntüler oluştu. Şehrin ana caddeleri ise adeta terk edilmiş gibiydi. Plajlarda kimileri, şezlong ve sandalyelerini denize çekerek serinlemeye çalışırken bazıları şemsiye altında kitap okuyup dinlenmeyi tercih etti. Güneşin batmasıyla sahildeki yürüyüş yollarına akın eden tatilciler bu kez caddeleri doldurdu. \'Oteller bölgesi\' olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkisi, Atatürk ve Kordon Caddesi sahil yolu bayram tatilini geçiren vatandaşlarla doldu. Aileler, parklarda çaylarını yudumlarken çocuklar oyun gruplarında keyifli vakit geçirdi. Yat Limanı\'nda bulunan restoran ve kafeteryalarda oturacak neredeyse kalmadı. Yürüyüş yollarına konumlandırılmış yöresel heykeller ve yat limanı manzarası önünde hatıra fotoğrafı çektiren tatilciler, bol bol öz çekim de yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Akşam, sahil yollarında yürüyüş yapan tatilcilerden görüntü

-Plajlardaki kalabalıktan görüntü

-Denizde eğlenen çocuklar ve ailelerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN /MARMARİS(Muğla),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Konyaaltı sahilinde bayram yoğunluğu

ANTALYA\'da yüksek nem ve sıcak havadan bunalan tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline akın etti.

Kurban Bayramı\'nın birinci gününde sıcak havadan ve yüksek nemden bunalan yerli ve yabancı tatilciler, soluğu Konyaaltı Sahili\'nde aldı. Turizm kenti Antalya\'nın dünyaca ünlü sahilinde, bazı tatilciler şezlongta kitap okuyarak dinlenmeyi tercih ederken bazı tatilciler ise denizde serinlemenin keyfini sürdü. Meteoroloji 4\'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kent merkezinde en yüksek hava sıcaklığı 30 derece olurken nem oranı ise yüzde 73 ölçüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sahil detay

- Genel detay

- Yüzenler

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR /ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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