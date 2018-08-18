DHA YURT BÜLTENİ - 1

İZİN ALAMAYAN MÜFTÜLÜK PERSONELİ DEHŞET SAÇTI: 5 ÖLÜ, 2 YARALI



ERZİNCAN\'ın Tercan ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İlçe Müftülüğü\'nde hizmetli olarak çalışan Fatih Aslan, dehşet saçtı. Aslan, yıllık izin konusunda daha önce tartıştığı İlçe Müftü Vekili Ersin Kan\'ı vurduktan sonra, yan tarafta toplantı halinde olan personele kurşun yağdırdı. Kurşunlara hedef olan Ersin Kan ile veri hazırlama memuru Rasim Kılıç olay yerinde, imamlar Harun Yakup Günday ve Muhammed Küçükyıldız, kaldırıldıkları hastanede öldü. Dehşet saçtıktan sonra aynı silahı başına ateşleyen Fatih Aslan da hastanede kurtarılamadı. Yaralanan 2 imamın hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Tercan Kaykamlığı\'nda bulunan İlçe Müftülük katında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunan Fatih Aslan, bir süre önce İlçe Müftü Vekili Ersin Kan\'dan yıllık izin istedi. İzin talebi reddedilen Aslan, dün tabancayla Müftülük binasına geldi. İlk olarak Müftü Vekili Kan\'ın makamına giren Fatih Aslan, belindeki tabancayı çıkarıp ateş etti. Ersin Kan\'ı öldüren Aslan, ardından, hemen yan tarafta toplantı halinde olan personele kurşun yağdırdı. Kurşunlara hedef olan 5 kişiden veri hazırlama memuru Rasim Kılıç olay yerinde yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Fatih Aslan, ardından tabancasını başına ateşleyerek, intihar girişiminde bulundu.

Kaymakamlıktan yükselen silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırganla birlikte 5 yaralı, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sağlık durumları ağır olan yaralılardan imamlar Harun Yakup Günday ve Muhammed Küçükyıldız, tüm müdahalere rağmen yaşamını yitirdi.

Doktorlar, kendini vuran Fatih Aslan\'ın da kurtarılamadığını açıkladı. Aynı hastaneye kaldırılan yaralı imamlar Sait Günday ve Murat Kılıç\'ın tedavileri ise sürüyor.

İlçe Müftülüğü giriş- çıkışlara kapatılırken, olay yeri inceleme ekibi kaymakamlık binasında çalışma başlattı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKAN YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA

Bölgede bulunan ve olayı duyar duymaz hastaneye gelen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen, gazetecilere yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi:

\"Camiler için yardım kampanyaları yapıyoruz. O kampanyaya katılan arkadaşlarımızın toplanan paraları müftülüğe teslimi esnasında müftülüğümüzdeki toplantıda yaşanan bir hadise. Size sağlıklı bir bilgi veremeyeceğim ama tanıyan arkadaşladımız psikolojik sıkıntıları, problemleri olduğunu söylüyorlar. Zaten imamlığı da bu yüzden bırakıp hizmetli kadrosuna geçmiş. Hizmetli kadrosunda görev yapan bir arkadaşımız muhtemelen geçirmiş olduğu bir cinnet neticesinde yanındaki ruhsatlı silahı ile müftlüğe vekalet eden vaiz arkradaşımız Ersin Kan hocamızı, yine uzun yıllardan beri Tercan Müftlüğümüzde veri hazırlama memuru Rasim Kılıç arkadaşımızı vuruyor. İki arkadaşımız olay yerinde vefat ediyor. Diğerleri de hastaneye kaldırıldı.\"

VALİLİK: FAİLLE BİRLİKTE 5 KİŞİ ÖLDÜ

Olayla ilgili Valilik tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, olayın faili ile 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilerek şöyle denildi:

\"17 Ağustos 2018 günü saat 15.00 sıralarında Tercan ilçesi kaymakamlık binası giriş katında bulunan İlçe Müftülüğü\'nde, müftülükte hizmetli olarak çalıan Fatih Aslan ile diğer çalışanlar arasında çıkan tartışma sonucu, Fatih Aslan kendisine ait Canik TP9 SF marka tabanca ile önce evrak odasına, ardından müftü odasına giderek rastgele ateş açmıştır. Yaşanan olayda, İlçe Müftü Vekili Vaiz Ersin Kan ve Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Rasim Kılıç isimli şahıslar olay yerinde hayatını kaybetmiş, olayın akabinde intihar etmek isteyen fail de dahil yaralı 5 kişi hastaneye kaldırılmış, tedavileri için Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Harun Yakup Günday ve Muhammed Küçükyıldız ile olayın faili Fatih Aslan, tüm müdahalelere rağmen vefat etmişlerdir. Olayda toplamda 5 kişi hayatını kaybetmiş olup, hayati tehlikesi bulunan 2 kişinin ise tedavileri devam etmektedir. Tercan Cumhuriyet Savcılığı\'nca tahkikata başlanmış olup, bahse konu olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır.\"

SALDIRIDAN SON ANDA KURTULDU

Erzincan\'ın Tercan ilçesinde, Müftülük personeli Fatih Aslan\'ın saldırısından Tercan Kaymakamlığı\'nda Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında görev yapan Bekir Derebaş\'ın son anda kurtulduğu ortaya çıktı.

Bekir Derebaş, \"Evrak bürosunda bir arkadaş vardı, olay nasıl oldu bilmiyorum ama ben içeriye girdiğimde 3 el ateş etti. Sonra döndü bana ateş etti ve vaizin odasına gidip onu vurdu. Sonra bir kaç arkadaşımız vardı onlara ateş etti. Gerisini hatırlamıyorum. Ben son anda içeriye girdim ve canımı kurtardım\" dedi.

RÖP\'LER:

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/ ERZİNCAN - 4 (Diyanet İşleri Başkan YRD. Burhan İşleyen)

/ ERZİNCAN - 5 (Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğrt. Üyesi Erkan Hirik)

/ ERZİNCAN - 7 (Erzincan Vali Yrd. Dede Musa Baştürk)

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-Kaymakamlık binasından görüntü

-Görgü tanığının açıklaması

-Cenazelerin çıkartılışı

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN,(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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İNEGÖL\'DE ZİNCİRLEME KAZA: 1 ÖLÜ, 20\'DEN FAZLA YARALI



BURSA\'nın İnegöl ilçesi Mezit-7 mevkiinde bir TIR\'ın deposundan dökülen mazotlar nedeniyle kayak pistine dönen karayolunda 31 araç çarpıştı. Can pazarının yaşandığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 20\'den fazla kişi yaralandı. Ankara- Bursa istikametinde ise trafik 3.5 saat boyuncu tamamen dururken, karayolunda kilometrelerce mesafe araç kuyruğu oluştu.

Kaza, dün saat 18.45 sıralarında Eskişehir-Bursa Karayolu\'nun İnegöl ilçesi Mezitler 7 Mevkii\'nde meydana geldi. Plakası ve henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir TIR\'ın deposundan yola dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan karayolunda dehşet yaşandı. Bayram tatilinin başladığı henüz ilk saatlerde Ankara- Bursa istikametinde seyreden bir TIR\'dan dökülen mazotun kayak pistine dönüştüğü karayolunda 1 TIR, 2 yolcu otobüsü 2 minibüs, 1 ambulan ve 25 otomobil olmak üzere 31 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

1 KADIN ÖLDÜ, 20\'DEN FAZLA YARALI VAR

Can pazarının yaşandığı kazada araçların akordiyon gibi birbirlerinin üstüne çıktı. Zincirleme kazada Orhun Soylu yönetimindeki 38 GY 652 plakalı otomobilde bulunan eşi Mehtap Soylu (41) yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Mehtap Soylu\'nun kağıt gibi bükülen otomobilde sıkışan cenazesi ekiplerin çalışması sonucu çıkarılarak İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yine ekiplerin sıkıştıkları araçlardan çıkardıkları yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan 15 kişinin tedavi altına alındığı, ayrıca 5\'den fazla yaralının da ayakta tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildikleri öğrenildi.

KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI

İnegöl ilçesinde saat 18.45 sıralarındaki zincirleme kazanın ardından Ankara- Bursa istikametinde karayolu ulaşıma kapandı. Karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, trafik polisleri sürücüleri alternatif yollara yönlendirmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen yoğunluğun yaşandığı karayolu,kazadan 3.5 saat sonra araçların çekicilerle kaldırılması ile trafiğe açıldı. Dökülen mazor nedeniyle karayolu yıkandıktan sonra ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

MAZOT DÖKÜLEN TIR KAÇTI

Bu arada deposundan sızan mazotun yolaçtığı zincirleme kaza nedeniyle karayolunda dehşet yaşanmasına neden olan TIR sürücüsünün olay yerinden kaçtığı belirtildi. Zincirleme kaza ile ilgili soruşturma başlatan polisin, kaçan TIR\'ın plakası ve sürücünün kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRGÜ TANIĞI: BARİYERLERİN KENARINDA YARALILAR YATIYORDU

Zincirleme kazadan hafif şekilde yaralı olarak kurtulan 68 KH 615 plakalı otomobilin sürücüsü Ümit Kavak o anları anlattı. Hayatında ilk kez böyle bir kazaya tanık olduğunu belirten Kavak, \"Çok sayıda yaralı vardı. Bende yaralandım ancak benimki ağır bir şey değildi o yüzden ambülansa binmedik. Can pazarı vardı, herkes kaçışıyordu. Kötü bir durum tabii ki görmek istemediğimiz bir şeydi, zor bir durum. Yaralılar yol kenarındaydı, bariyerlerin kenarında yaralılar yatıyordu. İnsanlar bayağı bir bağrış içerisindeydi, ciddi bir kazaydı. Böyle bir şeye ilk defa denk geldim. 1-2 kilometre kuyruk oluştu. Önümdeki 3-4 araç kaza yaptı, kazayı gördüm, ondan sonra araçlar duramadı. Biz de ayakta duracak gibi değildik. Benim aracıma da arkadan vurdular\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden görüntü

Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ /İNEGÖL(Bursa),(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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OTOMOBİL SU KANALINA UÇTU, YAŞLI ÇİFT YAŞAMINI YİTİRDİ

KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde bir yakınlarını cenazesinden dönen otomobilin su kanalına uçması sonucu sürücü Hüseyin Vural (85) ve eşi Gülserel Vural (84) suda boğulup yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Seydişehir- Bozkır karayolundaki Akören Sulama Kanalı\'nda meydana geldi. Ortaakören Mahallesi\'ndeki bir yakınlarının cenazesinden Seydişehir\'e dönen Hüseyin Vural, yönetimindeki 42 BJ 241 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp sulama kanalına uçtu. Durumu fark eden çevredekiler jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiyeye bağlı dağlıç ekipleri, suda yaptığı aramada Hüseyin Vural ve yanındaki eşi Gülserel Vural\'ın cansız bedenine ulaştı. Suda boğularak yaşamını yitiren Vural çiftinin cesetleri sudan çıkartılıp otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil de vinç yardımıyla sudan çıkartıldı.

Görüntü Dökümü

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- Sulama kanalından detay

- Dalgıçların arama yapması

- Cesetlerin çıkartılması

- Aracın çıkartılması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Yaşar COŞKUN /SEYDİŞEHİR(Konya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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BALKONDAN DÜŞEN MİNİK İSMAİL ÖLDÜ

ŞANLIURFA\'da oyun oynadığı evin balkonundan düşen İsmail Sak (2), yaşamını yitirdi.

Kırsal Kubacık Mahallesi\'ndeki evin balkonunda oyun oynayan İsmail Sak, yola düştü. Ağır yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan çocuk, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. İsmail Sak\'ın cansız bedeni, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze aracının gelmesi

- Yakınlarının bahçede beklemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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LOKANTADA KAVGA: 1 YARALI



ADANA\'da lokantada iki kişiyle kavga eden Ayhan Ö., tabancayla sol dizinden vurularak yaralandı.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı\'nda meydana geldi. Ayhan Ö., lokantada Ferhat A. ve Rober T. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ayhan Ö., kimin ateşlediği henüz bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunla sol dizinden yaralandı. Ferhat A. ve Rober T., gri renkli plakası alınmayan bir otomobil kaçtı. Ayhan Ö ise olay yerine çağrılan ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ayhan Ö.\'nün durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yaralının sedye ile taşınması

- Yaralının sedye ile ambulansa alınması

- Ambulanstan görüntü

- Olay yerindeki polislerden görüntü

- Ambulansın gidişi

- Lokantanın içindeki polislerden görüntü

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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LAPSEKİ\'DE 3 KİLOMETRELİK FERİBOT YOĞUNLUĞU

ÇANAKKALE Boğazı\'nın Lapseki-Gelibolu geçiş hattında akşam saatlerinde 3 kilometreyi bulan feribot kuyruğu oluştu. Lapseki ilçesinden, Gelibolu\'ya geçmek isteyen sürücüler uzun süre kuyrukta kendilerine sıra gelmesini bekledi.

Çanakkale Boğazı\'nda 2 geçiş noktasından birisi olan Lapseki-Gelibolu hattı TIR\'ların mecburi olarak kullandığı geçiş güzergahı olması nedeniyle yaz boyunca yoğunluk yaşadı. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte bugün akşam saatlerinde Lapseki feribot iskelesindeki araç kuyruğu Çardak beldesine kadar uzadı. 3 kilometreye ulaşan kuyruğun büyük bölümünü TIR\'lar oluştururken, tatillerini Ege ve Kuzey Ege sahillerinde geçirip, Edirne, Tekirdağ ve İstanbul\'a gitmek üzere dönüşe geçen tatilciler de kuyruğun uzamasına neden oldu. Uzun feribot kuyruğunun bir başka faktörü ise yine tatillerini Türkiye\'de geçirdikten sonra yaşadıkları ülkelere dönüşe geçen gurbetçiler oldu.

Gestaş firması Lapseki-Gelibolu hattında 4 feribot ile saatsiz olarak sefer yapmasına rağmen oluşan uzun araç kuyruğunu eritmekte zorlandı. Tatilcilerin dönüşü nedeniyle yaşanan yoğunluğun yerini yarından itibaren İstanbul ve Trakya\'daki kentlerden Ege ve Kuzey Ege sahillerine bayram tatili için yola çıkacak olan vatandaşların oluşturması bekleniyor. O yoğunluğun ise boğazın Avrupa yakasındaki Gelibolu ve Eceabat ilçeleri ile Kilitbahir köyündeki feribot iskelesinde yaşanması ön görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Lapseki feribot iskelesinden genel ve detay görüntü.

-Araç kuyruklarından genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ /ÇANAKKALE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KOCAELİ\'DE OTOYOLDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

KURBAN Bayramı tatillerini memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirmek için araçlarıyla yola çıkanlar, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişlerinde yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle bazı sürücüler otoyol üzerindeki dinlenme tesislerinde mola verdi.

Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar dün akşam saatlerinde İstanbul\'dan Ankara istikametine doğru trafikte belirli aralıklarla yoğunluk oluşturdu. İzmit Hatipköy geçişinde yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle, trafik bu bölgede zaman zaman durma noktasına geldi. Sıcaktan bunalan ve yoğunluktan yorulan sürücüler dinlenme tesislerine akın etti.

İstanbul\'dan yola çıktığını söyleyen İbrahim Savaş, \"Sultanbeyli\'de yoğunluk başladı. Belirli aralıklarla yoğunluk devam ediyor. Dinlenme tesisinde durup mola verdik. Kastamonu\'ya gidiyoruz. Yoğunluk olduğu zaman durup dinleneceğiz. Acele etmeden yolumuza devam edeceğiz.\" dedi.

TEM Otoyolu\'nda bir dinlenme tesisinin müdürü olan Atilla Kesim, \"Bayram yoğunluğu başladı. Normal günlerimizden biraz daha fazla yoğunluk yaşanıyor. Ticari olarak işlerimize de yansıyor. Mesai saati bitiyor ve tatil başlıyor. Yarın ile Pazar ve Pazartesi günü daha da yoğunluk bekliyoruz. Otoyoldaki esnafımızın işleri daha da yoğun olacak. Zaten bekliyorduk bizde hazırlığımızı yaptık.\" diye konuştu.

19 FERİBOT SEFER YAPIYOR

İstanbul\'dan yola çıkıp Yalova, Bursa ve İzmir yönüne gitmek isteyen ve İzmit Körfezi\'ni dolaşmak istemeyen sürücüler Osmangazi Köprüsü ve Gebze Eskihisar-Yalova Topçular arasında sefer yapan feribotları kullanıyor. Ek seferlerle birlikte 19 feribot bayram boyunca karşılıklı olarak sefer yapacak. Şu an itibarıyla feribot iskelelerinde hafif yoğunluk yaşanmasına rağmen her 5 dakikada bir feribotun kalkış yaptığı öğrenildi.

TEM OTOYOLUNDAKİ TRAFİK YOĞUNLUĞU GECE DE DEVAM ETTİ

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yola çıkanların, TEM otoyolu Kocaeli kesiminde oluşturduğu yoğunluk gece saatlerinde de devam etti. Araçlar zaman zaman Bekirdere rampası geçişinde adım adım ilerledi. Yoğunluğun ilerleyen saatlerde de devam etmesi bekleniyor.

BOLU DAĞI TÜNELLERİNDE BAYRAM YOĞUNLUĞU BAŞLADI

Kurban Bayramı tatili için yollara düşenler TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde yoğunluğa neden olurken, trafiğin akışında sorun oluşmadı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde yada tatil yörelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, mesai bitimi ile birlikte yola çıktı. TEM Otoyolu\'nun Bolu Dağı geçişinde yoğunluk yaşanırken, trafiğin akışında sorun oluşmadı. Araç yoğunluğuna sağanak yağış da eklenince Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerindeki tedbirlerini arttırdı. Polis ekipleri devriye görevinde bulundu. Gece saatlerinde yoğunluğun artması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Drone ile trafik yoğunluğu

-Röpler

-Trafik yoğunluğu

-Anons

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-Drone gece görüntüsü

-Araç yoğunluğu

-TEM Bekirdere rampasından araç detayları

DÜZCE

Araçlardan görüntü

Polis ekiplerinin görüntüsü

Bolu Dağı tünelinden görüntü

Tünel içinden görüntü

Yağmur görüntüsü

Polislerin sürücüleri yavaş gitmeleri konusunda uyarması

Haber-Kamera: KOCAELİ-DÜZCE,(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Bakan Soylu, Kırıkkale\'deki denetlemeleri takip etti



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, araçlarda bulunan çocuklara düdük dağıtarak seyir halinde iken hata yapan sürücü baba ve annelerin uyarılmasını istedi.

TÜRKİYE\'de 43 ilin geçiş güzergahı üzerinde bulunan Kırıkkale\'de Kurban Bayramı dolayısıyla artan trafik yoğunluğuna karşı Bölge Tafik ekiplerinin oluşturduğu kontrol noktasında gerçekleştirilen uygulamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yerinde denetledi, görevlilerden bilgi aldı.

Gece geç saatlerde Ankara\'dan helikopter ile Kırıkkale Başpınar Stadı\'na inen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'yu, Kırıkkale-Ankara karayolu üzerinde bulunan Bölge Trafik kontrol noktasına geçti. Burada, Emniyet teşkilatı tarafından karşılanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trafikten sorumlu Emniyet Müdür yardımcısı Hacı Ömer Aktürk\'ten çalışmalar ile ilgili olarak bilgi aldı. Bakan Soylu, \"Bayram nedeniyle karayollarımızdaki kalabalığı görmek ve denetlemek için buradayım. Kırıkkale\'nin 43 ilin kapısı olması ile birlikte yoğun bir trafik akışı bulunuyor. Kazaları asgariye indirmek için herkese büyük görevler düşüyor. Başta küçük çocuklarımız olmak üzere, bunun içinde seyir halinde bulunan araçların sürücülerine karşı çocuklarımız düdükleri ile sürücü olan baba ve annelerini uyarmalarını arzu ediyoruz. Geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl trafik kazalarının daha asgariye düşürülmesi için hep beraber sürücülerin trafik kurallarına uymaları önemli bir faktördürö dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik ekipleri tarafından durdurulan araç sürücüleri ile görüştükten sonra yolcu olarak bulunan çocuklara şapka, tişort ve kırmızı düdük hediye ederek, hata karşısında sürücüleri uyarmalarını istedi.

Bakan Soylu\'nun denetimine Emniyet Genel Müdür yardımcısı Celal Uzunkaya, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, AK Parti il Başkanı Nuh Dağdelen katıldı.

Bakan Süleyman Soylu, denetimlerini sürdürmek üzere Kırıkkale\'den helikopter ile Çorum\'a hareket etti.

BAKAN SOYLU, ÇORUM\'DA TRAFİK UYGULAMASINA KATILDI

ÇORUM\'un Sungurlu ilçesine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yapılan trafik uygulamasına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çorum\'un Sungurlu ilçesine geldi. Helikopterle Şehir Stadına inen Bakan Soylu daha sonra \'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük\' projesi kapsamında D100 Karayolu\'nda Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen trafik uygulamasına katıldı. Bakan Soylu burada uygulama kapsamında duran sürücüler ve araçların içerisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Soylu durdurulan bir otobüsün içine girerek vatandaşlarla görüştü. Bazı vatandaşlar Bakan Soylu ile selfie çekindi. Bakan Soylu ayrıca araçlarda bulunan çocuklara düdük hediye edip sürücülere de tişört ve broşür verdi. Yapılan trafik uygulaması ile ilgili görevlilerden bilgi alan Bakan Soylu daha sonra tekrar Şehir Stadyumuna giderek helikopterle Amasya\'nın Merzifon ilçesine gitmek üzere ilçeden ayrıldı.

BAKAN SOYLU MERZİFON\'DA UYGULAMAYA KATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı trafik tedbirlerini yerinde denetlemek amacıyla Amasya\'nın Merzifon ilçesindeki Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği\'ne geldi.

Bakan Soylu, Merzifon ilçesinde denetimleri yerinde denetleyerek, \"Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük\" projesi kapsamında Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki yol uygulamasına katıldı. Ekipler tarafından kontrol amacıyla durdurulan bir yolcu otobüsüne binen Bakan Soylu, sürücü ve yolcularla sonbet etti. Yolculara Amasya elması ikram eden Bakan Soylu, bazı yolcularla fotoğraf çekindi. Durdurulan otomobildeki sürücü ve yolcularla da sohbet eden Bakan Soylu, İçişleri Bakanlığı olarak başlattıkları proje ile farkındalık oluşturacaklarını söyledi. Bakan Soylu, araçlardaki çocuklara da kırmızı düdük, şapka, tişört ve broşür vererek bilgilendirdi. Soylu, Merzifon\'daki denetlemenin ardından karayolu ile Çorum\'un Osmancık ilçesindeki Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği\'ne gitmek üzere hareket etti.

BAKAN SOYLU, YOLCULARA LEBLEBİ DAĞITTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, karayoluyla Çorum\'un Osmancık ilçesine geldi. Burada D100 Karayolu\'nda polis kontrol noktasında gerçekleştirilen trafik uygulamasına katıldı. Durdurulan araçlardaki sürücüler ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan Soylu, çocuklara düdük, çikolata ikram ederken vatandaşlara şapka ve broşür dağıttı. Soylu, durdurulan bir yolcu otobüsüne de binerek yolcularla sohbet edip, şapka verdi. Soylu yapılan trafik uygulaması ve yol durumu ile ilgili bilgi aldıktan sonra bölgeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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KIRIKKALE

-Trafik akışından görüntü

-Bakan Süleyman Soylu\'nun gelişi

-Emniyet Müdür yardımcısı H Ömer Aktürk ün açıklamaları

-Bakan Soylu\'nun açıklaması

-Bakan Soylu araçlarda bulunan çocuklara düdük hediye etmesi

-Çocuklarla birlikte

SUNGURLU(Çorum)

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun helikopterden inişi ve karşılanması

-Trafik uygulamasına katılması

-Sürücülerle ve araçtakilerle sohbet etmesi

-Bir otobüse binip yolcularla sohbet etmesi

-Detaylar

MERZİFON (Amasya)

-Polislerin trafik denetimi yapması

-Bakan Soylu\'nun trafik denetimine gelmesi

-Vatandaşların Bakan Soylu ile fotoğraf çekinmeleri

-Bakan Soylu, yolcu otobüsünde vatandaşlara \'iyi yolculuklar\' demesi

-Bakan Soylu, küçük bir çocuğa düdük vermesi ve düdük çalması

-Bakan Soylu\'nun Bölge Trafiğe girişi

-Bakan Soylu\'nun trafik denetleme defterini imzalaması

-Bakan Soylu\'nun polislerle fotoğraf çekinmesi

OSMANCIK(Çorum)

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun trafik uygulamasına katılması

Haber-Kamera: KIRIKKALE-ÇORUM-AMASYA,(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Evini ateşe verdi, çıkmamak için direndi

ADANA\'da alkol aldıktan sonra sinir krizi geçirdiği öne sürülen Hasan U. (45), evini ateşe verip kendisini odaya kilitledi. İtfaiye ekipleri kapıyı kırarak girdiği evde yangını söndürürken, boğazına kırık cam parçası dayayarak intihar edeceğini söyleyen Hasan U. ise polisin iknasıyla evden çıkartıldı.

Olay, bugün saat 02.15 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi 45145 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, babasıyla yaşayan Hasan U., gece alkol aldıktan sonra sinir krizi geçirdi. Oturdukları binanın ikinci katını ateşe veren Hasan U., daha sonra da kendisini bir odaya kilitledi. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dumanların yükseldiği evin kapısının kilitli olması ve Hasan U.\'nun da çağrılara cevap vermemesi üzerine, itfaiye erleri kapıyı kırarak içeri girdi. Kısa sürede alevleri söndüren ekipler, Hasan U.\'nun kendisini odaya kilitlediği fark edince, yardım etmek için odanın kapısını da kırdı. İtfaiye ve polis ekiplerini karşısında gören Hasan U., yerden aldığı kırık cam parçasını boğazına dayayarak intihar edeceğini söyledi. Polislerin uzun uğraşlar sonunda ikna ettiği Hasan U., elindeki cam parçasını atarak teslim oldu. Gözaltına alınan Hasan U., Şakirpaşa Polis Merkezi\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Evin önündeki itfaiye aracından görüntü

- İtfaiye erlerinin evden çıkışı

- Polislerin evden çıkması ve girmesi

- İtfaiye araçlarının gidişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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YANGINI SÖNDÜREN İTFAİYEYE AYRAN İKRAM ETTİLER

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde, beyaz eşya deposunda çıka yangını itfaiye ekipleri söndürürken, çevre esnaf itfaiye erlerine ve sağlık ekiplerine dumandan etkilenmemeleri için ayran ikram etti.

Olay, Gazibey Mahallesi Başçeşme sokak üzerinde meydana geldi. Malkara Ticaret ve Sanayi Odası başkanı ümran Bilgin\'e ait 5 katlı bir binanın alt katındaki beyaz eşya deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İşyeri personelinin depoya bir malzeme almak üzere indiği sırada dumanların çevreye yayılarak yangını fark edip itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale derek yangını söndürdü. Yangını söndürme çalışmaları esnasında dumandan etkilenen itfaiye ve sağlık ekiplerine çevredeki esnaf ayran ikram etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiye ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelişi

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Çevre esnafın ayran servisi yapması

-Yangının söndürülmesi

-Çevredeki kalabalık ve telaşı

Haber-Kamera: Murat YAYIN /MALKARA(Tekirdağ),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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DEAŞ SALDIRISI KURBANLARI İÇİN MEVLİT OKUTULDU

GAZİANTEP\'te, 2 yıl önce Nurettin ve Besma Akdoğan çiftinin kına gecesi sırasında DEAŞ\'ın canlı bomba saldırısında yaşamını yitiren 57 kişi için mezarları başında mevlit okutuldu.

Gaziantep\'te 20 Ağustos 2016 tarihinde Doğu illerinden göç edenlerin yoğunlukla oturduğu Beybahçe Mahallesi\'nde Besna ve Nurettin Akdoğan çiftinin düğünü öncesinde yapılan kına gecesine, DEAŞ terör örgütü tarafından canlı bomba saldırısı düzenledi. Patlamada üzerindeki intihar yeleğini infilak ettirince parçalanan DEAŞ\'lı terörist; 40\'ı çocuk 57 kişinin ölümüne, 44\'ü çocuk 87 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Saldırının ikinci yıl dönümü öncesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yaşamını yitirenlerin büyük bölümünün defnedildiği Yeşilkent Mezarlığında mevlit programı düzenledi.

Mezarlıktaki programa katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Aksoy, hem Türkiye hem de Gaziantep için 20 Ağustos gecesinin kara bir gece olduğunu belirterek, \"O gecenin nasıl geçtiğini hepimiz canlı şahidiyiz. Rabbim bir daha öyle bir geceyi yaşatmasın. 2016 yılı bizim için çok karanlık bir yıl oldu. Ama en hazin geceyi 20 Ağustos\'ta yaşadık. 57 vatandaşımızı, canımızı, ciğerimizi kaybettik. Gece yarısına kadar \'yaralılara nasıl yardım edebiliriz\' diye ben ve belediyemiz ekipleri o sokaktaydık. Burada yatan çocuklarımız, ahirette bizlere şefaatçi olacaklardır inşallah. Şunu asla unutmayın üzüntümüz de acımız da sevincimiz de bir. Büyükşehir olarak sizler için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz\" dedi.

Duaların edildiği mevlitte acılı aileler ise kaybettikleri yakınlarının mezarları başında gözyaşı döktü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yeşilkent Mezarlığı

- Mezarların başında bekleyenler

- Dua edilmesi

- Belediye yetkilisinin konuşması

- Genel ve detay görüntüler



Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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