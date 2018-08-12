DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)Cumhurbaşkanı Erdoğan İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu

\'SANIYORLAR Kİ DÖVİZ KURUNU ZIPLATINCA, TÜRKİYE YIKILACAK\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize\'de AK Parti Rize İl Başkanlığı Genisletilmis İl Danısma Meclisi Toplantısı\'na katılarak partililere seslendi. İsmail Kahraman Kültür Merkezi\'nde düzenlen toplantıda, dövizdeki hareketlilik ile ilgili konuşan Erdoğan, şöyle dedi:

\"Sizin bu sevginiz, coşkunuz, muhabbetiniz bizim en büyük güç ve moral kaynağımızdır. Bizim arkamızda Rize olduğu sürece, bizim arkamızda Rize ile birlikte 80 vilayetimiz olduğu sürece, bizim arkamızda 81 milyon vatandaşımız olduğu sürece Allah\'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Biliyorsunuz son günlerde döviz kurlarındaki dalgalanma bahane edilerek ülkemizin başında kara bulutlar dolaştırılmaya çalışılıyor. Tabii meselenin dolar falan olmadığını, avro olmadığını biz gayet iyi biliyoruz. Bunlar ülkemize karşı açılan ekonomik savaşın kurşunları, gülleleri, füzeleridir. Elbette bunlara karşılık vermek için gereken tedbirleri aldık, alıyoruz. Ama asıl olan bu silahları ateşleyen elleri kırmaktır. Zaten daha önce pek çok yerde bu elleri kırdığımız için böylesine bir saldırıya maruz kalıyoruz. Sanıyorlar ki döviz kurunu zıplatınca, Türkiye yıkılacak. Sanıyorlar ki finans araçlarını devreye sokunca, bu millet diz çökecek.\"

\'EY KILIÇDAROĞLU SANA NE OLUYOR?\'

Konuşmasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu eleştirererek devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

\"Şimdi biz birilerinin af edersin bize saldırısını anladık da ey Kılıçdaroğlu sana ne oluyor? Yeni bir genel sekreter atadı; Sayın Hamzaçebi\'ye teşekkür ediyoruz. Genel Başkanı ne yazık ki ondan hiç nasibini almamış. O başka telden çalıyor, o başka telden çalıyor. Kılıçdaroğlu ağzınla kuş tutsan avucunu yalarsın avucunu. Sen zannediyor musun bu döviz baronlarının yanında yer aldığın zaman, sana bu ülkede paye verecekler? Asla. bunca zamandır girdin kaybettin, girdin kaybettin, hâlâ koltuğu bırakamadın. Ama koltuk seni bıraktı. Bir yere gideceğin yok. Şimdi de döviz balonları ile beraber hareket ediyorsun, sana bir şey mi gelecek oradan? Biz emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Aynı şekilde kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Ey milletim bu gafillere Türkiye\'nin nasıl bir ülke olduğunu göstermeye hazır mıyız? Bu gafillere içte ve dışta Türk milletinin nasıl bir halk olduğunu göstermeye var mıyız? Ey milletim, bu haramzadelere bizim öyle üç kuruşla sarsılacak bir ülke olmadığımızı göstermeye var mıyız? Bu haramzadelere bizim gücümüzün paramızdan değil, imanımızdan, inancımızdan kaynaklandığını göstermeye hazır mıyız?\"

\'CEVAPLARINI YİNE VERECEĞİZ\'

Türkiye\'nin gelişmekte olduğunu, bir anda akılla mantıkla izah edilemeyecek saldırılarla karşılaşmaya başladıklarını kaydeden Erdoğan şunları söyledi:

\"Mevlana Hazretleri ne güzel söylemiş: \'Sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar çöktük, bir başka bahar için sadece yaprak döktük.\' Evet, tüm bunlar bizim için sadece daha güzel baharlara hazırlanma vesilesidir. Türkiye bu tür kuşatmalarla ilk defa karşı karşıya kalmıyor. Hatırlayın, 2002 yılında iktidara geldikten sonra vesayet güçlerinin pek çok provokasyonu ile engellenmesi ile tuzağa ile karşı karşıya kaldık. Hepsi ile de sabırla mücadele ederek ülkemizi demokrasi ve ekonomide sınıf atlattık. Türkiye\'yi dünyanın satın alma paritesine göre 13\'üncü büyük ekonomisi haline getirdik. Tarihimizin en büyük projelerini, en büyük yatırımlarını bu dönemde hayata geçirdik. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak yeni bir hamlenin içindeyken, bir anda akılla mantıkla izah edilemeyecek saldırılarla karşılaşmaya başladık. Gezi olaylarıyla, 17-25 Aralık emniyet yargı darbe girişimiyle, farklı örgütler aracılığıyla terör eylemlerinin tırmandığı olaylar derken 15 Temmuz\'a geldik. Bunların dışında pek çok büyüklü küçüklü saldırıyla dikkatimiz dağıtılmaya çalışıldı. Bir dizi çelmenin ardından 15 Temmuz\'da ülkemizi tam manasıyla esir almaya çalıştılar. Biz cevabımızı Suriye operasyonlarımızla verdik. Bugün de ekonominin araçlarını kullanarak aynı işi yapmaya çalışıyorlar. Cevaplarını yine vereceğiz.\"

\'BURASI ÇATLADIKAPI ÜLKESİ Mİ?\'

ABD\'nin yaptırım açıklamalarına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda şu mesajları verdi:

\"Türkiye\'yi küçük hesaplar uğruna karşılarına alanlar elbette bunun bedelini hem bölgemizde hem de kendi siyasetlerinde ödeyeceklerdir. Bizimle hesaplaşmak için böyle bel altı yöntemleri kullananlar şunu unutmasınlar; dünyada ülkemize karşı husumet politikası güdüp de iflah olmuş hiçbir siyasetçi, hiçbir yönetim yoktur. Bu milletin ahını alan herkes eninde sonunda belasını bulmuştur. Peki bizim prensibimiz nedir; Kim sabrederse zafere ulaşır. Sabredeceğiz, mücadelemizi sürdüreceğiz, mutlaka müjdelenen zafere ulaşacağız. Yeter ki saflarımızda delik açtırmayalım. Bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım hep birlikte Türkiye olalım. Yeter ki kurulan tuzaklara düşmeyelim. Biz üzerimize düşenleri yapacak, gerisini Rabbimize havale edeceğiz.\"

\"Türkiye çok uzun zaman önce tercihini önce karma ekonomiden, ardından serbest piyasa ekonomisinden yana kullanmış bir ülkedir\" diye sözlerini sürdüren Erdoğan, şöyle dedi:

\"Açık konuşmak gerekirse herkese kolay olan işler ülkemiz söz konusu olduğunda hep zor bir şekilde gerçekleşmiştir. Demokrasimizi nice zorluklara göğüs gererek geliştirdik, ekonomimizi de nice sıkıntılarla boğuşarak büyüttük. Hem geç hem güç de olsa bugün geldiğimiz yeri önemli görüyor ama yeterli bulmuyoruz. Hedeflerimiz çok daha büyük, bunlara ulaşmak için de çok çalışmamız gerekiyor. Tabii biz büyürken, gelişirken, etki ve güç alanımızı genişletirken, anlaşılan o ki birilerinin ayağına basıyoruz. Şayet Suriye\'de sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna ses çıkarmasaydık, ülkemiz topraklarının bir kısmına göz dikilmesine rıza gösterseydik, bugün yaşadığımız sıkıntıları yaşamıyor olurduk. Bu oyun önümüze geldiğinde \'Biz ölürüz de böyle bir aşağılanmaya rıza gösteremeyiz\' dedik. Tehdit ediyor yahu; \'Saat 18\'e kadar yarın akşam göndereceksiniz\'. Eee, burası Çatladıkapı ülkesi mi ya? Burası Türkiye. Ne yapıyorsun? Biz besleme değil, ayakları üzerinde dimdik duran 81 milyonluk bir Türkiye\'yiz.\"

KILIÇDAROĞLU\'NA GÖNDERME: O ZATEN BATMIŞ

Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'na eleştirilerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

\"Bir yandan vesayetçilerle, bir yandan darbecilerle, onların içerde tetikçileriyle uğraşırken, diğer taraftan da etrafımızda sarılan zincirleri birer birer kırdık. Diplomatik alanda sergilenen ikiyüzlülükleri de birer birer deşifre edip muhataplarımızın yüzüne vurduk. Sahada bizimle boy ölçüşemeyenler reel ekonomiyle, üretimle ülkemizin gerçekleri ile hiçbir ilgisi olmayan fiktif kur oyunlarını devreye soktular. 15 Temmuz\'dan bir gün önce 2,8 lira civarında olan dolar kurunun dün itibarıyla 6 lirayı aşması, nasıl bunun bir gerekçesi olabilir? Bu dönemde Türkiye üretiminde rekor kırmış, ihracatında rekor kırmış, istihdamında rekor kırmış bir ülkedir. Bununla kalmamış tüm büyük yatırımlarını tıkır tıkır yürütmüş, programlarına, hedeflerine uygun şekilde hayata geçirmiş bir ülkeyiz. Ortada ne çöken, ne yıkılan, ne batan, ne krize giren bir ülke yok, bir ekonomi yok. İş adamlarıyla, yatırımcılarla, turizmcilerle, sendikalarla her gün oturuyoruz, konuşuyoruz ekonominin gerçek durumunu. Başarılarıyla, imkânlarıyla, sıkıntılarıyla gayet iyi biliyoruz. Ama benim iş adamlarım Kılıçdaroğlu değil ki. O zaten batmış. Onun ayakta duracak mecali yok. O siyasette de çökmüş, ekonomide de çökmüş. Onun için onların atıp tutmalarına sakın kulak asmayın. Onların bu ülkede sevdası yok. Bu ülke ile ilgili dertleri yok. Onun derdi başka.\"

BAHÇELİ\'YE TEŞEKKÜR

Bu süreçte destek açıklamalarından dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'ye teşekkür eden Erdoğan, şöyle dedi:

\"Komik gerekçelere dayandırılarak yürütülen operasyon, bize meselenin başka olduğunu, derdin başka olduğunu gösteriyor. Ben bu vesileyle Sayın Bahçeli\'ye de teşekkür ediyorum. Milli olanlar, yerli olanlar, bu ülkeyle derdi olanlar, kendini işte bu meseleyle ortaya tam manası ile koyuyor. Her şey burada örtüşüyor. Niye? Ortak paydamız millilik. Demek ki aynı olunca, istikamet aynı olunca, bakıyorsunuz konuştuklarınız da birbiriyle örtüşüyor. Tüm bunlara rağmen içimizdeki bazıları hâlâ gözlerini kapatıp işi başka taraflara çekmeye çalışıyorsa artık onlara diyecek bir sözümüz de kalmadı. Hâlbuki iktidarıyla muhalefetiyle, bizi seveni ile sevmeyeni ile biz hepimiz aynı gemideyiz ya. Bu gemi yürüdüğünde birlikte kazandığımız gibi, delinip su aldığında da hepimiz aynı akıbete uğrayacağız. Onun için gelin Türkiye\'ye hep birlikte sahip çıkalım. Hepimiz birlikte Türkiye\'yiz. Bu ülkenin ve milletin en büyük düşmanları; \'Ekonomi kötüye gidiyor, biraz daha sarsılırsa Tayyip Erdoğan\'dan kurtuluruz\' diyen kifayetsizlerdir. Hamdolsun milletimiz bunlara itibar etmiyor, her fırsatta dersini veriyor.\"

\'BU OYUNUN EN BÜYÜK PANZEHİRİ ÜRETİMDİR\'

Türkiye\'nin içine sıkıştırılmaya çalışıldığı \'kur, faiz ve enflasyon\' sarmalından çıkacağını da ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

\"Türkiye içine sıkıştırılmaya çalışıldığı bu \'kur, faiz, enflasyon\' sarmalından çok kısa zamanda çıkacaktır. Hiç endişe etmeyin. Bu oyunun en büyük panzehiri üretimdir, ihracattır, istihdamdır, büyümedir, faizi minimize etmektir. Bak yine söylüyorum; eğer bu faizi biz minimize etmezsek gerçek formülü söylüyorum, faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan maalesef bir sömürü aracıdır. Ne yaparsanız yapın; açıkça ilan ediyorum, biz ekonomideki hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz. Ne yaparsanız yapın; biz terör örgütlerinin başlarını ezmekten geri durmayacağız. Ne yaparsanız yapın; biz Suriye ve Irak politikalarımızdan geri adım atmayacağız. Ne yaparsanız yapın; ezanlarımızın semalarımızda yankılanmasına, bayrağımızın nazlı nazlı gönderde dalgalanmasına engel olamayacaksınız. Rize, Karadeniz, Türkiye bize sıkılan döviz kurşunlarını sahiplerinin başına çalmaya var mısınız? Bunun için kendi paramıza sahip çıkmaya var mısınız? Yastık altlarındaki değerlerimizi ekonomiye kazandırmaya var mısınız? Ülkemize yönelik saldırılar ortadayken hiç kimsenin döviz üzerinden kâr-zarar hesabı yapmaya hakkı yoktur. Bu toprakları bize vatan kılmak için gözlerini kırpmadan canlarını veren şehitlerimizin, kanlarını döken gazilerimizin elleri böyle davrananların yakalarında olacaktır.\"

\'TÜRKİYE\'NİN DOSTLUĞUNA İHTİYAÇ DUYMAYANLARA, İHTİYACIMIZ YOK\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin, Rusya, İran ve Ukrayna gibi ülkelerle ticaretin milli para birimleri üzerinden yapılacağı bir sistem üzerine hazırlandıklarına dikkat çekti. Türkiye\'yi döviz kuru operasyonlarından kurtarmakta kararlı olduklarını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

\"Şimdi, ne diyor şair? \'Yaşamaz ölümü göze almayan, zafer göz yummadan koşana gider. Bayrağa kanının alı çalmayanın, gözyaşı boşana boşana gider. Kazanmak istersen sen de zaferi, gürleyen sesinle doldur gökleri. Zafer dedikleri kahraman peri, susandan kaçar da coşana gider.\' Evet biz susmayacağız, demokrasiden ekonomiye her alanda coşkun bir sel gibi hedeflerimize akmayı sürdüreceğiz. Devlet olarak alacağımız tedbirler üzerinde ilgili bakanlıklarımız, kurumlarımız gece gündüz çalışıyorlar. En büyük ticaret hacmine sahip olduğumuz Çin, Rusya, İran, Ukrayna gibi ülkelerle ticaretimizi milli para birimlerimiz üzerinden yürütmeye hazırlanıyoruz. Şayet Avrupa ülkeleri de dolar cenderesinden çıkmak istiyorlarsa onlarla da benzer bir sistemi kurmaya hazırız. Gerek bu yöntemle, gerek diğer alternatifleri devreye sokarak orta vadede ülkemizi döviz kuru operasyonlarından kurtarmakta karalıyız. Tüm dünyaya ekonomik savaş ilan eden, yaptırım tehditleriyle ülkeleri haraca bağlayan bu düzeni asla kabul etmiyoruz. Türkiye\'nin dostluğuna ihtiyaç duymayanlara, bizim hiç ihtiyacımız yoktur. Kurmuş, faizmiş, cezaymış, yaptırımmış hiçbiri umurumuzda değil. Biz bu günlere milletimize güvenerek, milletimizle birlikte mücadele ederek geldik. Bundan sonra da aynı şekilde bu yola bu şekilde devam edeceğiz. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha çok mücadele edeceğiz. Bizim krizden çıkış formülümüz budur. Hep söylüyorum; kimseden inayet beklemeyeceğiz, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Savunma sanayinde bunu yaptık, ciddi bir mesafe kaydettik. Geldiğimizde biz yüzde 25 ihtiyacımızı karşılıyorduk; şimdi yüzde 60. Bak, nereden nereye geldik. Bu iktidarımız döneminde oldu. İhracatta bunu yaptık. Göreve geldiğimizde bizim 36 milyar dolarlık bir ihracatımız söz konusuydu, şimdi 163 milyar dolara çıktı. Nerden nereye geldik. İstihdamda bunu yaptık, turizmde bunu yaptık, inşallah bu yıl 4 milyon turiste doğru gidiyoruz, gelişmeler gayet güzel. Diğer alanlarda da bunu yapacak ve bize parmak sallayanları buna pişman edeceğiz.\"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KAHVE MOLASI VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmail Kahraman Kültür Merkezi\'nde katıldığı İl Danışma Meclisi toplantısının ardından Deniz Caddesi\'ndeki bir kahve işletmecisine uğradı. Burada bir süre kalan ve kendisine ikram edilen kahveyi içen Erdoğan\'ı görmek isteyenler de dışarıda toplandı. Erdoğan\'ın çıkışı sırasında kalabalık Erdoğan\'ı alkışladı, cep telefonları ile görüntü almaya çalıştı.

ÇAYKUR RİZESPOR-KASIMPAŞA MAÇINI İZLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buradan geçtiği Çaykur Didi Stadyumu\'nda Spor Toto Süper Ligde Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa arasında oynanan futbol maçını izledi. Erdoğan, stadyuma girişinde kendisini tezahüratlarla karşılayan taraftarları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı ve Kasımpaşa Kulüp Başkanı Hasan Hilmi Öksüz eşlik etti.

ERDOĞAN, AK PARTİ GÜNEYSU İLÇE BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig\'de Çaykur Didi stadyumunda Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmayı izledikten sonra Güneysu ilçesine geçti. Erdoğan, AK Parti Güneysu ilçe Başkanlığı\'nı ziyaret etti.

Erdoğan\'ı, AK Parti Güneysu İlçe Başkanı Mehmet Akif Karslı, Güneysu Belediye Başkanı Halil Turan karşıladı. Partililerle sohbet eden Erdoğan, ikram edilen çayı içti. Erdoğan, parti binası çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla fotoğraf çektirerek, sohbet etti. Erdoğan daha sonra, geceyi geçirmek üzere Merkez Mahallesi\'ndeki evine geçti.

Görüntü Dökümü

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Erdoğan\'ın konuşması

Detaylar

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Kahve molası verdiği iş yeri önü detayları

Bekleyen vatandaşlar

Erdoğan\'ın çıkışı

Detaylar

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Parti binası önünde detaylar

Erdoğan\'ın parti binası çıkışı

Vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi

Detaylar

Haber-Kamera: RİZE,(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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2)BURSA\'DA ORMAN YANGINI

BURSA\'nın Mudanya ilçesinde saat 12.00 sıralarında başlayan ve rüzgarın etkisi ile büyüyen orman yangını 6 helikopter ve bir yangın söndürme uçağının havadan müdahalesi ile saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın nedeniyle Bursa-Mudanya karayolu uzun süre araç trafiğine kapatıldı. Yangında yaklaşık 15-20 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.Bursa\'nın Mudanya İlçesi\'ne bağlı Çağrışan Mahallesi\'nde dün saat 12.00 sıralarında yol kenarında başlayan yangın rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüdü. Orman Bölge Müdürlüğü\'ne ait araçlar ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın bu kez yolun karşı tarafında bulunan ormanlık alana sıçradı. Alevler kısa sürede Bademli ve Göynüklü mahallelerinde etkili oldu. Burada bulunan villalar ve konutlar tedbir amacı ile boşaltılırken, Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın\'ın bilgi vermesi sonucu Bursa Valisi İzzettin Küçük ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tüm belediyelerdeki araçları yangın bölgesine yönlendirdi. Rüzgarın hızını artırması sonucu çevreye sıçrayan yangın, geniş alanı bir kaplarken bu kez de çevre illerden yardım istendi. Orman Genel Müdürlüğü 6 helikopter ve bir uçak ile yangına havadan müdahale ederken, sayıları 100\'e ulaşan arazözler ile Büyükşehir Belediyesi\'ne ait 28\'i itfaiye olmak üzere 48 araç da yangına karadan müdahale etti.

KARAYOLU TRAFİĞE KAPANDI

Hafta sonları Bursa\'dan 140 bin aracın giriş yaptığı Mudanya karayolu yangın ve duman nedeniyle saat 14.30 sıralarında karşılıklı olarak araç trafiğine kapatıldı. Karayolu saat 18.00 sıralarında kontrollü olarak araç trafiğine tekrar açılırken, Bursa\'dan deniz yolu ile İstanbul\'a gitmek isteyen yolcular ise zor anlar yaşadı. BUDO, yaşanan yangın nedeniyle bazı seferlerini yolcuları mağdur etmemek adına rötarlı olarak gerçekleştirdi. BUDO, buna rağmen yetişemeyen yolcularını diğer seferlere biletleri karşılığında kabul ederek mağdur etmedi.

VALİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI İNCELEMELERDE BULUNDU

Bursa Valisi İzzettin Küçük ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yangın çalışmalarını olay yerine giderek takip etti. Helikopter ile yangın alanında inceleme yapan Bursa Valisi İzzettin Küçük, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini söyledi. Yangının çıkış nedeninin sigara izmaritinden kaynaklı olabileceğini ve rüzgarında etkisiyle büyüdüğünü belirten Küçük, \"Yola atılan bir izmaritin yangına neden olduğunu düşünüyoruz. Şu andaki bilgiler sabotaj ihtimalini ortaya koymuyor. Kesin sonuç daha sonra yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkacak. Yangın da iki evin çatısı zarar gördü. Ekiplerimizin zamanında müdahalesi yangının daha da büyümesini engelledi. Alevleri 3.5 saat süren çalışma sonrası kontrol altına aldık\" dedi.

Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın ise yangın ihbarını alınca hemen olay bölgesine gittiğini ve çalışmaları yerinde takip ettiğini söyledi.

Yangının Çağrışan Köyü\'nde yol kenarında başlayıp rüzgarın etkisi ile karşı alana sıçradığını ifade eden Akın, \"Çok güzel bir çalışma yaptık. Yangın daha da büyüyebilirdi. Kısa sürede kontrol altına aldık. Karaçam ağacından oluşan 15-20 hektar alanın zarar gördüğünü düşünüyoruz. Buraları önümüzdeki günlerde ağaçlandıracağız. Çalışmalar sabaha kadar sürecek\" diye konuştu.

MUDANYA BELEDİYE BAŞKANI: ENDİŞELERİM VAR

Bu arada Mudanya\'nın CHP\'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Göynüklü ve Çağrışan mahallerinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi çalışmaları sırasında yaptığı açıklamada, aynı anda bir kaç yerde başlayan yangından endişe duyduğunu söyledi. Türkyılmaz, \"Yangını birkaç yerden başlaması nedeniyle şüpheli buluyorum. Benzer olayı biz 2015 yılında yaşamıştık. Burada rant için yangın çıkaranlar olursa onlara fırsat vermeyeceğim. Beklentileri tepetaklak olacak. Bunu bilsinler. Yangına ekiplerimizle müdahale ediyoruz\" dedi.

Yazılı açıklama yapan Bursa Cumhuriyet Savcılığı ise yangınla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattıklarını duyurdu.

AYNI BÖLGEDE İKİNCİ YANGIN

Bursa-Mudanya yolu üzerindeki Çağrışan, Göynüklü ve Bademli mahallelerinde 2015 yılının 29 Ağustos günü çıkan orman yangını rüzgarın etkisi ile güçlükle söndürülmüştü. Yangında 50 hektar alan tamamen kül olmuştu.

İZNİK VE KESTEL\'DE ORMAN YANGINI

Bu arada Bursa\'da Mudanya\'nın yanı sıra İznik ve Kestel ilçelerinde de orman yangını meydana geldi. Bu yangınlar ekiplerin çalışmalar sonucu büyümeden söndürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Vali helikoplerde bilgi alarken

Havadan yangın görüntüsü

Detaylar

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ-Gürkan DURAL /BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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3)KAHTA\'DA KORKUTAN YANGIN

ADIYAMAN\'IN Kahta ilçesinde bir evde bilinmeyen nedenle başlayan yangın mahalleyi korkuttu.

Mahalleyi ayağa kaldıran yangın dün akşam saatlerinde Bayraktar Mahallesi Kömür Camisi yakınında meydana geldi. Komşusuna oturmaya giden Fatma Bozkurt\'in (80) evinde dumanların yükseldiğini gören komşuları koşarak kendisine haber verdi. Mahalleli vatandaşlar da itfaiye ve polise haber verdi. Eve gelen Bozkurt evini saran dumanları görünce şoka girdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye görevlileri yangını büyümeden söndürdü. Yangında 3 odanın yerde serili olan halı ve kilimleri yanarak kullanılmaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İtfaiye aracı yangın yerinde

- Yanmış olan kilim ve halılar dışarıda

- Yanan oda

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Haci BOZKURT / ADIYAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)ERCİŞ\'TEN İSTANBUL\'A GÖTÜRECEKLERİ 100 GÖÇMENİ EVE KAPATIP KAÇTILAR

VAN\'ın Erciş ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 100 kaçak göçmeni bir eve kapatıp ortadan kayboldu. Mahalle sakinleri tarafından kurtarılan kaçak göçmenler, İstanbul ve Ankara\'ya götürülmeleri karşılığında kendilerinden kişi başı bin lira alındığını söyledi. Erciş\'e bağlı Tekevler Mahallesi\'nde müstakil evde tutulan göçmenleri, komşular fark etti. Gelen sesler üzerine eve giden mahalle sakinleri, kapının kilitli olduğunu gördü. Kapıyı güçlükle açan mahalle sakinleri, çocuk ve kadınların aralarında bulunduğu kaçak göçmenlerle karşılaştı. Mahalle sakinleri, kaçak göçmenlere, su ve yiyecek yardımında bulunurken, durum polise bildirildi.

Göçmenler, eve gelen polislere, gece ve sabah saatlerinde gruplar halinde eve getirildiklerini, üzerlerine kapının kilitlendiğini, kişi başı bin lira karşılığında İstanbul ve Ankara\'ya götürülmek üzere burada tutulduklarını söyledi. Göçmenler, iş olmadığı için ülkelerinden kaçtıklarını anlattı. Yaklaşık 100 kaçak göçmen, polis otobüslerine bindirilerek Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Kaçak göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderileceği belirtildi. Polis, göçmenleri eve kilitleyip kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaçak göçmenlerin ev içerisinde görüntüleri

-Vatandaşların kaçak göçmenlere ekmek ve su dağıtmaları

-Kaçak göçmenler ile ropörtaj

-Evden çıkmaları ve polis araçlarına bindirilmeleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Barbaros KUL /ERCİŞ(Van),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)OTOMOBİL KANALA UÇTU; BABA, OĞLU VE KIZI ÖLDÜ, ANNE YARALANDI

ADANA\'da drenaj kanalına uçan otomobildeki Ahmet Kelleci (45), oğlu Mehmet Efe Kelleci (11) ve 5 yaşındaki Ecrin Kelleci yaşamını yitirdi, eşi ağır yaralandı.

Kaza, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi\'nde meydana geldi. Ahmet Kelleci yönetimindeki 40 AJ 145 plakalı otomobil, iddiaya göre, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi yol kenarındaki drenaj kanalına uçtu. Yaklaşık 2 metre derinliğindeki suya düşen otomobildekilerin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Ters dönen otomobildeki Ahmet Kelleci, eşi Solmaz (30), çocukları Mehmet Efe ve Ecrin Kelleci (5) güçlükle araçtan çıkarıldı. Çağrılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ahmet Kelleci ile oğlu Mehmet Efe olay yerinde yaşamını yitirdi. Solmaz Kelleci ile kızı Ecrin Kelleci götürüldükleri özel hastanede yoğun bakıma alındı. Baba ile oğlunun cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na kaldırılırken, yaralanan anne ile kızının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

MİNİK ECRİN DE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedaviye alınan 5 yaşındaki Ecrin Kelleci de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minik Ecrin\'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan anne Solmaz Kelleci\'nin de durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Otomobil içinden çıkan aileye vatandaşların ilk yardım müdahalesi

- Kanala düşen otomobilin görüntüsü

- İtfaiye ekiplerinin otomobili kanaldan çıkarması

- İtfaiye ekibinin kanalda arama görüntüleri

- Araçtan detay görüntüler

- Olayı gören vatandaşla röportaj

- Yol kenarında yatan cesedin görüntüsü

- Olayı gören başka bir vatandaşla röportaj

- Ambulansların olay yerinden ayrılması



Haber-Kamera: Nuri PİR /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)CİNNET GETİREN KİŞİ, EŞİNİ VE KIZINI BOĞDUKTAN SONRA İNTİHAR ETTİ



DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesinde, iddiaya göre işlerinin kötü gitmesi nedeniyle bunalımda olan Ali Arslan (47), eşi Sevgi Arslan\'ı (45) ve kızı Esma Arslan\'ı (13) boğduktan sonra intihar etti.Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Akkonak Mahallesi\'nde meydana geldi. Arslan ailesinin 18 yaşındaki oğlu İbrahim Arslan evlerine girdiğinde babasının boğazından tavana asılı, annesinin ve küçük kız kardeşinin de cansız bedenlerini buldu. Arslan\'ın komşularından yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde üç kişinin de hayatlarını kaybettiğini belirledi. Polis evin çevresini güvenlik şeridiyle çevirdikten sonra olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde atık yağ toplayıp satan Ali Arslan\'ın evde eşiyle tartıştıktan sonra cinnet getirerek Sevgi Arslan\'ı ve kızı Esma Arslan\'ı boğduğu ardından da kendini asarak intihar ettiği belirlendi. Ali Arslan\'ın son aylarda maddi durumunun kötüye gittiği ve tefeciden borç aldığı ancak ödeyemediği için de sahibi olduğu evin icradan satıldığı öne sürüldü. Sevgi Arslan, Esma Arslan ve Ali Arslan\'ın cesetleri polisin ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Cenaze aracından görüntü

- Polislerden görüntü

- Aileden fotoğraflar

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)GENÇ KIZIN HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLANDI O AN KAMERADA

İZMİT kent merkezinde bir kadın herkesin gözü önünde bıçaklandı. Olay öğle saatlerinde, İzmit\'in en kalabalık yerlerinden Şaban Sarıgülle Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, F.C. ile kız arkadaşı Sultan G. tartıştı. F.C. sokakta yürüyen kız arkadaşı Sultan G.\'nin arkasından koşup sırtından bıçakladı. Bu arada dengesini kaybeden F.C. yere düşerken, elindeki bıçak da sokağa savruldu. Genç kız korku içerisinde bir dükkana sığındı.

Olayı gören vatandaşlar polisi ve 112 Acili arayarak yardım istedi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekibi genç kıza müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Sultan G. tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayın ardından kaçan F.C.\'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yaşanan o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bıçaklama anı güvenlik kamera görüntüsü

-Kızın ambulansa alınması

-Ambulans içersinde görüntüsü

-Polis ve 112 ekip detayları

HABER:Ergün AYAZ: KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT (DHA)

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8)BARAJ GÖLÜNE GİREN SURİYELİ KIZ ÇOCUĞU BOĞULDU



ADIYAMAN\'da, Suriyeli Cenin El Musa (11), serinlemek için girdiği Atatürk Barajı gölünde boğularak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Gazihan Dede Mesire alanında meydana geldi. Cenin El Musa, kent merkezine 17 kilometre uzaklıkta olan Gazihan Dede Mesire alanına yakınları ile birlikte piknik yapmaya gitti. Sıcaktan bunalan Cenin El Musa, Atatürk Barajı gölüne girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Cenin El Musa, yakınların aramasına rağmen bulunamadı. İhbarla olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri tarafından 30 dakika süren çalışmanın ardından Cenin El Musa\'nın cansız bedenine ulaştı. Hazırda bekletilen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Cenin El Musa\'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. El Musa\'nın cenazesi otopsi yapılmak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Jandarmanın inceleme yapması

- Baraj Göleti kenarı

- Ekiplerin ayrılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)TÜFEKLE DAYISINI ÖLDÜRDÜ, KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN 4 KİŞİYİ DE YARALADI



GAZİANTEP\'te, dayı ile yeğen arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, yeğeni tarafından tüfekle vurulan Eyüp Ercan (39), hayatını kaybetti. Kavgayı ayırmaya çalışan 4 kişi ise, tüfekten çıkan saçmalarla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Hasırcıoğlu Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, bakkal dükkanında oturan Eyüp Ercan, uzun süredir küs olduğu yeğeniyle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, dayısına yanında bulunan tüfekle peş peşe ateş eden şüpheli, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürülmek istenen Ercan, yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen hastaneye yetişemeden yaşamını yitirdi. Kavgayı ayırmak isteyen 4 kişi de şüphelinin tüfeğinden çıkan saçmalara hedef oldu. Yaralılar, kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşamını yitiren Eyüp Ercan\'ın cenazesi ise, otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Kalabalıktan görüntü

-Ambulans görüntüsü

-Genel ve detaylar

Haber: Mustafa KANLI / GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)ELAZIĞ\'DA ÖLEN KİŞİNİN YAKINLARI, DOKTOR VE HASTANE PERSONELİNE SALDIRDI

ELAZIĞ\'da, kalp krizi geçirip ölen Şahin Yılmaz\'ın (64) yakınları, hastanenin yoğun bakım servisinin kapsını kırarak doktor ve hastane personeline saldırdı. O anlar ise hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Dün sabah saat 06.00 sıralarında kalp krizi geçiren Şahin Yılmaz, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Yılmaz, acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından Kardiyoloji Koroner Yoğun Bakım Ünitesine alındı. Saat 09.00 sıralarında tekrar kalp krizi geçiren hastaya, Araştırma Görevlisi Dr. İsmail Polat ile sağlık personeli müdahale etti. Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Hasta yakınlarına Dr. İsmail Polat, Şahin Yılmaz\'ın hayatını kaybettiği haberini verdi. Bunun üzerine sinir krizi geçiren Yılmaz\'ın yakınları, yoğun bakım kapısını kırarak içeri girip doktor ve personele saldırdı. Yaşanan arbede ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tartışmadan Görüntü

-Yoğun bakımın kapısının kırılması

Haber-Kamera: Erkan BAY / ELAZIĞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

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11)MADEN İŞÇİLERİ, PROTESTO İÇİN ÇATIYA ÇIKTI

AMASYA\'nın Merzifon ilçesinde özel bir şirkete ait maden ocağında çalışan 3 işçi, paralarını düzenli alamadıkları iddiasıyla protesto için maden ocağında bulunan işletme binasının çatısına çıktı.

Merzifon\'da özel bir şirketin maden ocağında çalışan 3 işçi, maaşlarını düzenli alamadıklarını iddia ederek işletme binasının çatısına çıktı. 3 işçi, maaşlarının sürekli gecikmeli olarak parçalar halinde verildiğini söyleyip şirket aleyhinde sloganlar attı. Diğer çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekibi geldi. Yaklaşık 3 saat çatıda kalan işçileri olay yerine gelen AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil, Merzifon İlçe Kaymakamı Gürkan Demirkale\'in iknası sonrasında çatıdan aşağı indi. 3 işçi daha sonra ifadeleri alınmak üzere Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Maden ocağı detay

-Kalabalıktan detay

-Çatıdaki 3 işçiden detay

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI /AMASYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)ADIYAMAN\'DA \'KURBAN BAYRAMI\' ÖNLEMLERİ

ADIYAMAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kurban Bayramı öncesinde hayvan hırsızlıklarına karşı güvenlik önlemi alındı.

Kentin çeşitli bölgelerinde dün akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinde görevli polislerin katıldığı Kurban Bayramı öncesi hayvan hırsızlıklarına ve şüpheliler üzerinde arama yapıldı. Uygulama noktalarında durumundan şüphelenerek durdurulan araçlar didik didik aranırken araçlarda bulunanların üst araması ile kimlik sorgulaması yapıldı. Kafe ve eğlence merkezleri gibi umuma açık yerlerde ise şüpheli görülen kişilerin üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı. Ekipler tarafından yapılan uygulamalarda 24 saatte bin 500 kişinin kimlik kontrolü yapılırken 500 araçta ise arama yapıldığı öğrenildi. Uygulamanın Kurban Bayramı süresince aralıksız sürdürüleceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Uygulama noktası

- Araçların durdurulması

- Araçlar aranması

- Şüphelilerin üst araması

- Kimlik sorgulaması yapılması

- Güvenlik önlemi alınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ GİZEMNUR\'A HAKKARİ\'DE KARŞILAMA

DÜNYA Çocuklar ve Gençler Muay Thai Şampiyonası\'nda dünya üçüncüsü olan Gizemnur Tatlı (11), memleketi Hakkari\'de arkadaşları tarafından coşku ile karşılandı.

Daha önce 33 kiloda Türkiye şampiyonu olan Gizemnur Tatlı, Tayland\'ın Bangkok kentinde yapılan Dünya Çocuklar ve Gençler Muay Thai Şampiyonası\'nda dünya üçüncüsü oldu. Aldığı başarının ardından memleketi Hakkari\'ye dönen Gizemnur Tatlı, Hakkari Belediyesi önünde arkadaşları ve ailesi tarafından karşılandı. Tatlı, şampiyonada dünya üçüncüsü olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, elde ettiği başarıyı hocası Ünal Aşık\'a borçlu olduğunu söyledi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi\'nde görevli ve Muay Thai Hakkari İl Temsilcisi Antrenör Ünal Aşık ise Hakkari Vaililiği\'nin kendilerini çok desteklediğini belirterek, \"Hakkarili çocuklara destek verilirse neler yapılabileceğini burada çok iyi gördük. İnşallah bundan sonra daha iyi olacak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şampiyon Gizemnur Tatlı\'yı arkadaşlarının karşılaması

-Muaythai Hakkari İl Temsilcisi Antrenör Ünal Aşık konuşması

-Gizemnur Tatlı konuşması

-Genel Detay

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN / HAKKARİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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