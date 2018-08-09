DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ORDU\'DA SEL FELAKETİ: KÖPRÜLER YIKILDI, ÇOK SAYIDA KİŞİ MAHSUR KALDI

Ordu\'da etkili olan sağanak yağmur ilçelerde sele dönüştü. En ağır hasar ise Ünye, Fatsa, Perşembe ilçelerinde meydana geldi. Ünye\'de kısmen çöken köprü nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu trafiğe kapatıldı, bölgede toplam 8 köprü yıkıldı. Sel nedeniyle mevsimlik fındık işçilerinin çadırlarını su bastı, 550 fındık işçisi tahliye edildi, meydana gelen heyelanda ise 5 kişi yaralandı. Selde mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ile kurtarılırken, bir fabrikada mahsur 165 işçi ise helikopterlerle kurtarılıyor.

Yağmurun sele dönüştüğü Ünye ilçesinde Cevizdere Deresi\'nin taşması sonucu Samsun-Ordu karayolu üzerinde bulunan köprü kısmen çöktü. Yol çift taraflı olarak trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ayrıca Ünye ilçesi Yiğitler Mahallesi\'nde meydana gelen heyelanda yaralanan 5 kişi mahsur kaldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonrasında vatandaşlar bulundukları yerden kurtarıldı. 5 kişi ekipler tarafından Ünye İlçe Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

MAHSUR KALAN 3 KİŞİ KEPÇEYLE KURTARILDI

Ünye ilçesinde Cevizdere Mahallesi\'nde bulunan ve Cevizlidere Deresi üzerinden geçen bir beton köprü de sel sularına dayanamayarak tamamen çöktü. Köprüye yaklaşık 100 metre uzaklıktaki bölgede işyerleri bulunan vatandaşlar mahsur kalan binaların çatılarına çıktı. Aynı mahallede 1\'i kadın 3 kişi sel suları nedeniyle iki katlı evlerinde mahsur kaldı. Olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından 3 kişi evden kepçeyle çıkarılarak kurtarıldı.

FATSA\'DA OSB SU ALTINDA KALDI, DERELER TAŞTI

Ordu\'nun Fatsa ilçesinde, etkili olan sağanakla Organize Sanayi Bölgesi su altında kaldı.

Bölgede caddeler nehre dönerken, bazı fabrikaları da su bastı. İlçenin Yalıköy Mahallesi\'nde sağanak sonrası Cinli Deresi taştı. Taşkın nedeniyle park halindeki yaklaşık 10 araç su altında kaldı. Sular, moloz ve ağaç parçalarını sürükledi. Bölgedeki bazı ev ve işyerlerinin bodrum ve giriş katlarını su bastı. Yollarda çökmeler meydana geldi, bazı araçlarda selin taşıdığı taş ve moloz parçaları nedeniyle hasar oluştu.

FINDIK İŞÇİLERİNİN ÇADIRLARINI SU BASTI

Fatsa ilçesinde Güneydoğu bölgesinden gelen mevsimlik fındık işçilerinin bulunduğu çadırların yer aldığı alan sular altında kaldı. Çadırlarda mahsur kalan işçiler jandarma tarafından kurtarıldı. Bir jandarma, suda mahsur kalan bir fındık işçisini kucağında taşıyarak kurtardı. Başka bir mahalle de de fındık işçileri tedbir amaçlı olarak yüksek bir bir bölgeye tahliye edildi. Öte yandan İkizce ilçesinde deredeki su seviyesinin yükselmesiyle sel sularına kapılan bir yavru karaca da vatandaşlar ve itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.

ÜNYE BELEDİYE BAŞKANI: İKİNCİ SEL FELAKATİ

İlçede meydana gelen sel felaketi ile ilgili konuşan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, \"Ünye\'de son bir ayda iki sel meydana geldi. Bunun boyutu çok farklı. Üst bölgelerdeki alternatif köprüler de yıkılmış vaziyette. Sabah saatlerinden beri sahadayız. Can kaybımız yok, göçük altında kalıp yaralananlar hastaneye sevk edildi. Yoğunlukla iş bölgesinde taşkın meydana geldi. Fabrikada çalışan 165 kişi helikopterle kurtarılıyor\" dedi.

ORDU BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ: 7 İLÇEMİZDE AFET VAR

Kentte yaşanan sel felaketiyle ilgili konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, \"Karadeniz Sahil Yolunda 1 köprü yıkıldı, toplam 8 köprü yıkıldı. Mahsur kalan 165 kişiyi kurtarma çalışması helikopterle sürüyor. 7 ilçemizde afet var. 550 fındık işçisi tahliye edildi \" dedi.

METREKAREYE 80 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

Ordu Valiliği\'nden sel felaketi ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Perşembe, Fatsa ve Ünye İlçelerinde metrekareye yer yer yaklaşık 80 kilogram yağış düştüğü belirtilirken bu bölgelerde çok sayıda heyelan, toprak kayması, su baskını ve dere-ırmak taşması olayı meydana geldiği ifade edildi.

Açıklamada şöyle denildi:

\"Ünye ilçemizin Çevizdere mevkiinde bulunan Karadeniz Sahil Yolu\'ndaki ulaşımı sağlayan Cevizdere Köprüsü\'nde sel nedeniyle çökme meydana gelmiş ve Devlet Karayolu çift taraflı olarak trafiğe kapatılmıştır. Daha sonra yapılan inceleme sonucu, karayolu üzerinde bulunan diğer köprü üzerinden çift taraflı kontrollü olarak ulaşım yeniden başlamıştır. Ünye ilçemizin Yiğitler Mahallesinde, toprak kayması sonucu fındık toplayan 5 kişi yaralandığı ihbarının alınması üzerine, arama-kurtarma ekiplerince olaya anında müdahale edilmiş ve 112 acil ambulans ekiplerince saat 15.00 itibariyle yaralılara ulaşılarak, müdahalede bulunulmuştur. İlk bilgilere göre yaralıların hayati tehlikesi olmadığı belirtilmiştir. Ünye ilçemizin Cevizli Mahallesi\'nde sel baskını nedeniyle evinde mahsur kalan Turhan Şahin isimli vatandaşımızı kurtarmak için iş makineleri devreye sokulmuş ve Sahil Güvenlik Komutanlığından helikopter talebinde bulunulmuştur. Mahsur kalan vatandaşımızı kurtarma çalışmaları sürdürülmektedir. Ünye ilçemizin Cevizdere mevkiinde faaliyet gösteren bir tekstil işletmesinde mahsur kalan 165 işçiyi kurtarmak için ekipler çalışmalarını sürdürmektedir.\"

550 FINDIK İŞÇİSİ TAHLİYE EDİLDİ

Açıklamada Perşembe ilçesine bağlı Medreseönü/Çandır mahallesinde evinde mahsur kalan Aydın Serdar isimli vatandaşın arama-kurtarma ekiplerince kurtarıldığı belirtilerek \"Perşembe ve Fatsa ilçelerimizde risk altında bulunan 8 konut tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Fatsa ilçemizin Eskimadendüzü mevkiinde bulunan mevsimlik tarım işçileri alanındaki 400 fındık işçisi, Demirci Mahallesindeki 150 fındık işçisi tahliye edilerek, ilçedeki spor salonlarına yerleştirilmiştir. Tahliye edilen fındık işçileri için Kızılay\'dan 100 çadır ve 300 battaniye talebinde bulunulmuştur\" denildi.

115 SU BASKINI İHBARI GELDİ

Su baskınları nedeniyle belediye ve AFAD ekipleri tarafından su tahliye çalışmaları yapıldığı belirtilerek, \"Bugün saat 14.30 itibariyle, ihbar merkezlerimize 115 su baskını ihbarı iletilmiştir. 94 su baskını tahliye edilmiştir. 231 personel, 31 motopomp ve 24 dalgıç pompa ile birlikte su baskınına uğrayan konut ve işyerlerinin tahliye işlemleri yürütülmektedir. Ayrıca, oluşan heyelanlar nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları belediyeler, Karayolları, DSİ gibi kamu kurumlarına ait iş makineleri ile sürdürülmektedir\" denildi.

BAŞKAN YILMAZ: MAHSUR KALANLAR KURTARILDI, 7 YARALI VAR

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, sel nedeniyle mahsur kalan bütün vatandaşların kurtarıldığını belirterek, \"Şu anda 7 yaralı var. Hayati tehlikesi olan yok. Biri yıldırım düşmesi sonucu yaralanmış. Yaklaşık 100\'e yakın menfezimiz kırıldı. 100 mahallemizde ciddi sorun var. 24 saat esaslı tedbirlerimizi aldık ama afet dediğimiz bu işin çok da tedbiri olmuyor doğal olarak. Bunun çok çözümü yok. Çünkü metrekareye 20 litre, iki katı sel riski var buraya yağmış 107 litre. Normalin bire 5, 6 oranında aşırı yağmur var. Tedbirimiz en üst düzeyde alındı. Endişemiz Meteoroloji gece geç saatlere kadar yağışın devam edeceğini söylüyor. Tabiat afeti bu. Bazen bunun karşısında yapılacak pek bir şey olmuyor. Hasar tespitine karşı gerekli tedbirleri alacağız\" diye konuştu.

TONLARCA FINDIK DENİZE AKTI

Ordu\'da felakete neden olan sel tonlarca fındığın denize akmasına neden oldu. Fatsa\'da denize akan fındıklar açıkta birikti. Bir adacığı andıran fındıklar ilginç görüntü oluşturdu. Aşırı yağışın en fazla etkilediği bölgelerden Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, sadece bu ilçede 30 tona yakın fındığın sel sularıyla Karadeniz\'e aktığını açıkladı. Bu arada dereye kapılan fındıkları çeken bir kişi görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Görüntüyü çeken kişinin yanında bulunan bir kişinin ise \"250 kilo fındığım denize gitti\" dediği duyuluyor.

YAĞIŞ SABAHA KADAR SÜRECEK

Sel felaketinin yaşandığı Ordu ve ilçelerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün resmi internet sitesinde, yağış uyarısı sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden alınan bilgiye göre Ordu ve ilçelerinde saat 23.00\'den itibaren başlayacağı uyarısı yapılan yağışın, 04.00\'a kadar etkili olacağı belirtildi. Ayrıca yağışın bugün saat 15.00\'a kadar aralıklarla süreceği bildirildi. Ölçümlere göre dün en fazla yağış Ordu\'nun Çaybaşı, Perşembe, İkizce, Ünye ve Fatsa ilçelerinde kaydedildi.

Meteorolojiden yapılan son analiz ve değerlendirmelere göre yağışların bu gece yine Samsun\'un doğu ilçeleri (Çarşamba, Terme, Salıpazarı ve Ayvacık), Ordu, Giresun, Rize ve Artvin\'in kıyı ilçelerinde bugün öğle saatlerine kadar aralıklarla etkili olmaya devam edeceği ve metrekareye yer yer 100 mm üzerinde yeni yağış meydana geleceği tahmin ediliyor.

TOPRAK DOYGUN, SEL RİSKİ YÜKSEK

Bölgede son günlerde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle toprağın da doygun olduğu dikkate alınarak meydana gelebilecek yeni yağışlarla ani sel, taşkın, su baskını, yıldırım ve özellikle heyelan riski ile ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı. Bölgede ayrıca şiddetli yağışla birlikte rüzgarın da bu geceden itibaren bugün öğle saatlerine kadar kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Özellikle denizci ve balıkçıların yağış ve fırtına konusunda dikkatli olmaları uyarıldı.

BAKAN SOYLU: YÜKSEK ORANDA MADDİ HASAR VAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu\'nun Ünye ilçesinde, yağışlar sonucu çökme meydana gelen Cevizdere Köprüsü\'ne gelerek incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatıyla hasarlarla ilgili tüm maddi kayıpların karşılanacağını belirten Bakan Soylu, \"Geçmiş olsun. Görünen o ki beklenenin çok üzerinde bir yağmur yağdı. Kimi yerlerde 20 kilo, kimi yerlerde 95 kilo aralığında, bazı yerlerde yoğun 80 kilonun üzerinde yağmış. çok şükürler olsun ki bir can kaybımız söz konusu değil. Maddi hasar yüksek oranda var ama tüm birimlerimiz canla başla mücadele ortaya koydular. Belediye başkanımız ve AFAD ile temas ederek, yapılabilecek nelerin olduğunu AFAD\'da oluşan kriz merkeziyle hangi adımların atılabileceğini hep beraber değerlendirdik. Büyük bir gayretle selle mücadeleyi ortaya koymuşlar. Burada Karadeniz\'in birbirini bağlayan tek yol. Bu köprünün bir tarafın yıkılması, diğer taraftan yol verildi. Karayollarımız ve diğer birimlerimiz çalışmalar hemen başlayacaklar. Ordulu hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı açık ve nettir. Hasarlarla ilgili tüm maddi kayıplar devletimiz tarafından, hükümetimiz tarafından karşılanacaktır\" dedi.

Bakan Soylu, şiddetli yağış uyarılarında bulunulan Karadeniz Bölgesi için de \"Uyarımız şu; ana yolun kullanılmaması gerekiyor. Böyle bir tedbir alırsak sel felaketinden en az kayıpla çıkabilelim. Ulaşım tek yönlü veriliyor, Allah muhafaza ani bir yağmur, bir su birikintisi olursa sıkıntıyla karşı karşıya kalırız\" diye konuştu.

TARIM İŞÇİLERİNE KIZILAY\'DAN DESTEK

Fatsa Kızılay Şubesi, ilçede yaşanan sel felaketinde kaldıkları çadırların sel sularına kapılmasıyla barınaklarını kaybeden ve jandarma ekiplerince mahsur kaldıkları bölgeden kurtarılan mevsimlik tarım işçilerine, yemek, çadır ve battaniye yardımında bulundu. Kızılay Fatsa Şube Başkanı Erdi Şevketoğulları, işçilere 2 gün boyunca çadır ve yemek yardımında bulunacaklarını söyledi. Şevketoğulları, \"İlçemizde ciddi bir sel felaketi yaşandı. Tüm Ordu ilimize geçmiş olsun. Her sıkıntı yaşayan kişilerin yanındayız. Mevsimlik işçilerimiz gerçekten büyük sıkıntı yaşadılar. Bizler de kendilerine kaybettikleri çadırların yerine çadır ve 2 gün boyunca yemek yardımında bulunacağız. Tüm ihtiyaçlarını mevsimlik işçilerimizin karşılayacağız. Battaniye, çadır ve hijyenleri için malzemeleri dağıtacağız. Bu akşamda bu çadırlarda kalacaklar. Sel felaketinde mağdur olan tarım işçilerine yardımlarımız devam edecek. 600 kişiye yemek, 100 çadır, 300 battaniye ve 300 yatak yardımında bulundukö dedi.

FINDIK HASADI DENİZE AKTI

Kentte yaşanan sel felaketinde Fatsa, Perşembe ve Ünye ilçelerindeki bahçelerde yer alan tonlarca fındık denize aktı. İlçede hasat edilen, kurutulmak için bekletilen fındıklar, derelerde su seviyesinin yükselmesiyle olaşan selde sularına kapılıp denize kadar sürüklendi. Fındıkların Karadeniz sahilinde açıkta biriktiği gözlendi. Adacığı andıran fındıklar ilginç görüntü oluştururken, açıklanması beklenen taban fiyatı merakla bekleyen fındık üreticileri, yaşanan afette fındıklarının denize akmasıyla zarara uğradı.

MAHSUR KALANLARI KEPÇEYLE KURTARILDI

Ünye ilçesinde etkili yağışlar sele neden oldu. İlçede tek katlı evin sular altında kalması sonucu mahsur kalanların yardımına iş makineleri koştu. Zemini sularla kaplı evin çatısında ve balkonunda mahsur kalanlar iş makinesi kepçesiyle bulundukları alandan çıkartıldı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY, SEL BÖLGESİNDE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gece saatlerinde sel felaketinin yaşandığı Ordu\'ya geldi. Ordu-Giresun Havalimanı\'nda Ordu Valisi Seddar Yavuz ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Oktay, incelemelerde bulunmak üzere Ünye\'ye geçti, oluşan tahribat ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yağışlar sonucu çökme meydana gelen Cevizdere Köprüsü\'nde de incelemelerde bulunan Oktay, gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti. Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

\'DEVLET OLARAK NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ\'

\"Cumhurbaşkanımızın geçmiş olsun dileklerini iletmek istiyorum. Böyle bir şey keşke olmasaydı, fakat çok yoğun bir yağış var. Ünye başta olmak üzere Fatsa, Perşembe ile Çaybaşı ilçelerinde etkili olan son yılların en etkili yağışlarından biri gerçekleşiyor. Gece geç saat olmasına rağmen yağışlar halen devam ediyor. Meteoroloji\'den aldığımız bilgilere göre; yağışlar devam edecek. Gerekli tüm tedbirler alınmış durumda. Bazı yerlerde mahsur kalan vatandaşlarımız vardı. Bu vatandaşlarımızın tamamı mahsur kaldığı yerlerden kurtarılmış durumdadır. Hamdolsun herhangi bir can kaybı olmadı. Şu anda ameliyatta olan bir vatandaşımız var, kendisine acil şifalar diliyoruz. Vatandaşlarımız rahat olsunlar, biz devlet olarak her ne gerekiyorsa yapacağız.\"

YAĞIŞ YENİDEN BAŞLADI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay\'ın bölgede incelemelerde bulunduğu sırada ise sel felaketinin yaşandığı kent ve ilçelerinde saat 23.50\'den itibaren yeniden yağmur yağışı başladı. AFAD, Karayolları, Devlet Su İşleri ve Özel İdare ekipleri ile iş makineleri de bölgede olası yeni bir sel ve heyelana karşı müdahaleye hazır şekilde konuşlandırıldı.

CEVİZDERE KÖPRÜSÜNDE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bu arada, Ünye ilçesinin Cevizdere mevkisinde bulunan ve Karadeniz Sahil Yolu\'nda ulaşımı sağlayan Cevizdere Köprüsü\'nde aşırı yağışlar sonucu çökme meydana gelmesi nedeniyle ulaşıma kapanan Samsun-Ordu karayolunda, Karayolları Samsun Bölge Müdürlüğü ekiplerince teknik inceleme gerçekleştirilmeye başladı. Ekipler, onarımına başladıkları köprüdeki demir bariyerleri keserek çıkarmak için başlattıkları çalışmalarına gece boyu devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ünye\'den DRONE görüntüler

-Yıkılan Cevizdere köprüsünden görüntüler

-Fatsa ve Ünye\'den görüntüler

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Başkan Yılmaz\'ın açıklamaları

-Detaylar

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-Bölgeden sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar

-Amatör kamera görüntüsü

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Drone görüntüleri

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Bakan incelemeleri ve konuşması

Detaylar

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-Oktay\'ın incelemeleri

-Oktay\'ın açıklamaları

-Genel ve detaylar

-Denize akan Fındıkların görüntüsü

Haber-Kamera: ORDU,(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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2)BAFRA\'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ



SAMSUN\'un Bafra ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

Bafra ilçesinde dün saat 16.30 sıralarında başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Tıkanan rögar kapakları nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler göle dönen cadde ve sokaklarda ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar ise biriken yağmur sularıyla kaplı yollarda yolun karşısına geçmekte zorlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yollardan detay

Haber-Kamera: Ayhan AYDEMİR /BAFRA(Samsun),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)KÖYCEĞİZ\'DE ORMAN YANGINI



Muğla\'nın Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Kısmen kontrol altına alınan yangında, 10 hektarlık alan zarar gördü.

Köyceğiz\'in kırsal Çayhisar Mahallesi\'nin Avlanmaz mevkiindeki sarp ve kayalık olan ormanlık alanda, önceki gün çıkan orman yangınından sonra dün de aynı bölgede yangın başladı. Dün saat 07.00\'de başlayan yangını görenler orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler, sevk edildi. Yangına 4 ilk müdahale aracı, 29 arazöz, 11 su ikmal aracı, 7 helikopter, 2 uçak, 1 dozer, 15 kamyonet, 3 belediye arazözü, 15 teknik personel, 13 memur ve 143 söndürme işçisi müdahale etti. Kısmen kontrol altına alınan yangında, 10 hektar ormanlık alanı zarar gördü.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, \"Dün bölgede çıkan yangını kontrol altına aldık. Gece boyu soğutma çalışmaları sürdü. Yangının çıktığı bölgedeki yanan kozalaklar, bölgenin aşağısında tekrar yangın çıkardı. Bölgedeki arazi şartları çok zor\" dedi.

Görüntü DöRÜNTÜ DÖKÜMÜ;

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- Yangın söndürme çalışması, helikopterden orman ekiplerini çektiği görüntü

Haber: Cavit AKGÜN- Süleyman İLTER / MUĞLA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)AYDIN\'DA KORKUTAN YANGIN

AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, bilinmeyen bir nedenle zeytinlik alanda çıkan yangında yaklaşık 15 dekarlık zeytinlik alan zarar gördü. Alevler Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü\'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dün saat 19.00 sıralarında Ocaklı Mahallesi\'ndeki Çalılık mevkiinde çıktı. Yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü\'ne bağlı 2 arazöz, 1 su tankeri ve 14 personel bölgeye sevk edildi. Alevler ekiplerin çalışmasıyla yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaca yaptığı açıklamada, \"Yangın ihbarını alan ekiplerimiz anında yangın bölgesine giderek yangın söndürme çalışmalarına başladı. Çıkan yangına 2 arazöz 1 su tankeri ve 14 personel ile müdahalede bulunuldu. Yangın söndürülürken, 15 dekar zeytinlik alan da alevlerden zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürüyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Çıkan yangından görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Yanan zeytinlik alanlardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ(Aydın),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)ÇUKURCA\'DA ASKERİ ÜS BÖLGE YAKININDA ORMAN YANGINI



HAKKARİ\'nin Kuzey Irak sınırındaki Çukurca İlçesi Üzümlü Köyü Karataş Jandarma Karakolu üst bölgesi yakınlarındaki ormanlık alanda önceki gün akşam çıkan kontrol altına alınamıyor. Çukurca Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.Çukurca İlçesi Üzümlü Köyü Karataş Jandarma Karakolu üst bölgesi yakınlarındaki ormanlık alanda önceki gün saat 21.00 sıralarında çıkan yangın hala kontrol altına alınamadı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına Çukurca Belediyesi İtfaiye ekiplerinin dün akşamdan beri müdahale etmesine rağmen alevler kontrol altına alınamadı. Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, dün akşam saatlerinde çıkan ve henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangına belediye ekiplerinin müdahale ettiğini, ancak arazinin engebelli olması nedeniyle müdahalede güçlük yaşandığını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(CEP TELEFON KAMERASI)

-Ormanlık alanda çıkan yangından genel ve detaylar(gece karanlığında çekilen görüntü)

Haber-Kamera: Serdar KARA /ÇUKURCA(Hakkari),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)ADANA\'DA MOTOSİKLET DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI



ADANA\'da kaygan zeminde devrilerek metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, yolcu koltuğundaki 1 kişi ise ağır yaralandı. Çevredeki bazı vatandaşların motosiklet sürücüsünün cesedini ve hasar gören motosikleti cep telefonlarıyla sosyal medyada canlı yayınlaması dikkat çekti.Kaza, Sarıçam ilçesindeki Mithat Özsan Bulvarı\'nda meydana geldi. İddiaya göre refüjün sulaması nedeniyle ıslanan asfaltta ilerleyen 06 AF 8262 motosikletin sürücüsü Vedat Gözüküçük (52) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilerek metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü Vedat Gözüküçük olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu koltuğundaki Cüneyt Aşçı (40) ağır yaralandı. Bu sırada bazı vatandaşların cep telefonlarıyla Gözüküçük\'ün cesedi ve motosikletini sosyal medyada canlı yayınlaması dikkat çekti.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aşçı\'yı ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi\'ne götürdü. Aşçı\'nın durumunun kritik olduğu öğrenilirken, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cesetten genel detaylar

- Motosikletten genel detaylar

- Polis ve güvenlik şeridi

- Bir vatandaşla röportaj

- Cep telefonuyla canlı yayın yapan vatandaş

Haber-Kamera: Nuri PİR- Can ÇELİK /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI: 4 YARALI



ADIYAMAN\'ın Kahta ilçesinde düğün konvoyundaki bir otomobilin, kontrolden çıkıp bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta- Adıyaman karayolundaki Habipler Köyü kavşağında meydana geldi. Adıyaman yönüne ilerleyen düğün konvoyundaki, Sinan Köse (26) yönetimindeki 03 KK 831 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, sürücü Sinan Köse ile otomobilde bulunan Nuray Köse (18), Halil Tandoğan (29) ve Zeynep Yetiş (24) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla sağlık görevlileri tarafından Kahta Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yapan araç

- Gelin ticari taksiye binerken

- Damat ticari taksiye binerken

- Yolda tek şeritten giden araçları

- Kaza yapan araç

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Haci BOZKURT / ADIYAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)KAMYONET SULAMA KANALINA DEVRİLDİ: 1 KİŞİ KAYIP



ŞANLIURFA\'da, ölçüm yapan Devlet Su İşleri Müdürlüğü ekibinin bulunduğu kamyonet sulama kanalına devrildi. Can pazarının yaşandığı kanalda aracın içerisindeki 1 kişi kurtarılırken, özel güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen 1 kişi ise akıntılı kayboldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Kepirli kırsal Mahallesi yakınlarından geçen Devlet Su İşleri Müdürlüğü\'ne (DSİ) bağlı sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre kanalda rutin ölçüm yapmak için bölgede bulunan DSİ\'ye ait personellerin bulunduğu plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına devrildi. Kamyonette bulunan Mehmet Çelik (20), çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, özel güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Halil Sağ ise akıntıya kapılarak kamyonet ile birlikte gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen su altı dalgıç polisleri, arama-kurtarma çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kurtarılan görevlinin ambulansa konulması

- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Su altı dalgıç polislerinin kanalda arama çalışması yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL /ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)TÜNELDE OTOMOBİL ALEV ALDI, ZİNCİRLEME KAZA MEYDANA GELDİ

ORDU\'nun Perşembe ilçesinde, tünelde bir araç aniden alev aldı. Otomobile çarpmamak için manevra yapan 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, can kaybı ve yaralanma olmadı.

Ordu\'nun Peşembe ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Nefise Akçelik Tüneli içinde seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Alevleri gören 4 araç sürücüsü, kontrolünü yitirdi, zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Alev alan otomobil yapılan müdahale ile söndürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden detaylar

-Ekiplerin müdahalesi

Haber-Kamera: Nedim KOVAN /ORDU,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)İMAM NİKAHLI EŞİNİ VURUP, İNTİHAR ETTİ... O ANLAR KAMERADA

KAYSERİ\'de İlyas Yalçın\'ın iddiaya göre \'resmi nikah\' tartışması nedeni ile dini nikahlı yaşadığı Mehtap Soygüden\'i silahla ağır yaralayıp ardından intihar ettiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi\'nde yaşanan olayda, resmi nikah nedeniyle tartıştığı dini nikahlı eşi Mehtap Soygüden\'i (28) tabancayla vurarak ağır yaralayan, ardından da aynı silahla intihar eden İlyas Yalçın (28) otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılmıştı. Olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkarken, Yalçın\'ın tartışığı Soygüden\'i tabanca ile yaraladığı ardından da kafasına tabancayı ateşleyerek intihar ettiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Güvenlik kamera görüntüsü

Haber: KAYSERİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)AKRABASINI YARALAYANLARA SALDIRI HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANDI



SAKARYA\'da, hastane önünde akrabasını yaralayan 3 kişiye, Emniyet Müdürlüğü çıkışında saldırı hazırlığı yapan Ş.S. (22), üzerindeki 2 ruhsatsız tabancayla yakalandı. Hastanenin önündeki saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

2 Ağustos Perşembe gecesi meydana gelen olayda, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi\'ne bir yakınının çocuğunu getiren İ.S. (35), silahlı saldırıya uğradı. Acil servis önünde bekleyen İ.S., başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyla ilgili olarak S.K., K.K. ve B.P.\'yi gözaltına aldı. 3 kişinin sorgusu devam ederken, Emniyet Müdürlüğü\'nün çevresinde bulunan Ş.S., gözaltına alındı. Ş.S.\'nin üzerinde 1 adet 9 milimetre çapında ve 1 adet 7.65 milimetre çapında 2 ruhsatsız tabanca bulundu. Ş.S. ile birlikte silahların sahipleri oldukları belirlenen H.T. ile R.T. de gözaltına alındı. Ş.S.\'nin, hastane önünde saldırıya uğrayan İ.S.\'nin akrabası olduğu belirlendi. İki olayla ilgili 6 kişinin Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Saldırıda 2\'si başına olmak üzere vücuduna 8 kurşun isabet eden İ.S.\'nin tedavisinin ise Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sürdüğü öğrenildi.

Bu arada, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, hastane önündeki saldırı anının güvenlik kamerası görüntülerini basınla paylaştı. Görüntülerde, İ.S.\'nin 3 kişi tarafından silahla vurulmasının ardından, saldırganlardan birinin İ.S.\'nin yakınına gelerek başına 2 el daha ateş ettiği görülüyor. Görüntünün devamında saldırganların, İ.S.\'nin yanında bulunan ve Çocuk Acil Servis girişinden içeri girmeye çalışan bir kişiye de ateş etmeye çalıştığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastane önündeki silahlı saldırı anı (Güvenlik kamerası)

Haber: Aziz GÜVENER /ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)MANAVGAT IRMAĞI\'NA GİREN GENÇ BOĞULDU



ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde otelde çalışan Uğur Çiftçi (20), yüzmek için girdiği ırmakta akıntıya kapılarak boğuldu. Çiftçi\'nin arkadaşı Özgür Şahin, \"Birlikte okula gidecektik. Ben sensiz okula nasıl gideceğim\" diye gözyaşı döktü.

Manavgat\'ta bir otelde çalışan Uğur Çiftçi, arkadaşı Özgür Şahin\'le dün saat 15.30\'da Büyük Şelale yakınında serinlemek için ırmağa girdi. Arkadaşının itirazına rağmen bir süre yüzen Uğur Çiftçi, bir anda suda çırpınmaya başladı. Şahin\'in yardım çığlıkları üzerine, bölgede gezen bir Alman turist, Çiftçi\'yi kurtarmak için ırmağa atladı. Ancak akıntının güçlü olması nedeniyle turist, sudan çıktı. Akıntının sürüklediği Uğur Çiftçi ise gözden kayboldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri Manavgat Irmağı\'nda Uğur Çiftçi\'yi aramaya başladı. Ekipler, saat 18.00 sıralarında Çiftçi\'nin ırmağa girdiği noktanın yaklaşık 30 metre ilerisinde cansız bedenine ulaştı. Uğur Çiftçi\'nin cenazesi incelemelerden sonra morga gönderildi.

Gözyaşları içinde arama çalışmalarını izleyen Özgür Şahin ise \"Ben sen olmadan nasıl gideceğim. Ablana, ağabeyine ne diyeceğim? Birlikte okula gidecektik. Ben sensiz okula nasıl gideceğim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Irmaktan görüntü

- Arama çalışmaları

- Çevredekilerden görüntü

- Özgür Şahin\'den görüntü

- Özgür Şahin ağlarken

- Ekiplerin arama çalışmaları

- Cesedin sudan çıkarılması

- Detay

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN /MANAVGAT(Antalya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)YALNIZ YAŞADIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU



ADANA\'nın merkez Seyhan ilçesinde, Ali Türkmenelli (58), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi 63006 Sokak\'taki bir apartmanın 2\'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, evden kötü kokuların geldiğini fark eden apartman sakinleri, Ali Türkmenelli\'nin kapısı çaldı. Defalarca zile basan apartman sakinleri, kapı açılmayınca durumu polise bildirdi. Çilingir eşliğinde eve giren polisler, salonda Türkmenelli\'nin cesediyle karşılaştı. Türkmenelli\'nin cansız bedeni, polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından sağlık ekipleri tarafından Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Türkmenelli\'nin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Adamın yaşadığı apartman

-Polislerin aparman önünde incemeleri

-Olay yeri inceleme ekibinin gelişi

- Olay yeri inceleme ekibinin aparmandan çıkışı

Haber-Kamera: Nuri PİR - Can ÇELİK /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)KOCAELİ SON YILLARIN EN BÜYÜK UYUŞTURUCU OPERASYONU: 800 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ



KOCAEL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son zamanların en büyük uyuşturucu operasyonunu gerçekleştirdi. Özel bir limanda konteyner içerisinde yaklaşık 800 kilo kokain ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma ekipleri, bir ihbar üzerine Körfez ilçesinde bulunan özel bir limana baskın düzenledi. Yapılan aramalarda yurt dışından geldiği öğrenilen bir geminin içerisindeki konteynerde çok sağlam şekilde sarılarak gizlenmiş uyuşturucu tespit edildi. Jandarma ekipleri ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı aramada yaklaşık 800 kilo kokain ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Limanın yüksek bir noktadan görüntüsü

-Limanın yakın plan görüntüsü

-Limandaki konteyner görüntüleri

-Konteynerler önünde anons

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Nabi YAZICI /KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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15)HİNT KENEVİRİ OPERASYONUNDA 2 GÖZALTI

Aydın\'ın Efeler ilçesindeki bir eve yapılan operasyonda, bahçeye ve saksılar içine ekilmiş 736 kök Hint kenevirleri ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hint keneviri yetiştirildiğini öğrendiği Yağcılar Mahallesi\'ndeki bir eve bu sabah operasyon yaptı. Evin bahçesinde 736 kök Hint keneviri, ayrıca da 15 kök kurutulmuş Hint keneviri ele geçirildi. A.C. ve E.D., gözaltına alındı. Zanlıların her ikisinin de adam öldürmekten sabıkalı olduğu belirlendi. A.C. ve E.D.\'nin jandarma karakolundaki sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Jandarma ekiplerinin hink kenevirlerini sökme anı görüntüleri

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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16)2 YAŞLIDAN ALTINLARI İLE PARALARINI ALAN DOLANDIRICI YAKALANDI



Muğla\'da, kendisini \'Polisim\' diye tanıtıp, çeşitli bahanelerle 2 yaşlıdan altınlarını ve dövizlerini aldığı öne sürülen F.N.Y. (19), otobüs terminalindeki iş yerinde yemek yerken yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan F.N.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Merkez Menteşe ilçesinde yaşayan N.Ö. (78) isimli kadının evine geçen pazartesi günü gelen dolandırıcı, kendisini polis olarak tanıttı. Telefonunun FETÖ üyelerince dinlendiği ve şüphelilerin yakalanması için operasyon yapılacağı yalanı söylenen yaşlı kadından altınları ve paraları istendi. Bunun üzerine N.Ö. de dolandırıcıya 9 bilezik, 9 çeyrek altın, 1 çift küpe, 1 altın yüzük ile 60 bin lirasını verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan N.Ö., polise gidip, şikayetçi oldu.

Aynı gün C.A. (70) isimli adamı telefonla arayan dolandırıcı, kendisini başkomiser olarak tanıttı. C.A.\'ya, kimliğinin kuyumcu soygununda dükkanda bulunduğu, çetenin yakalanması için parasal desteğe ihtiyaç duyulduğu söylendi. Bunun üzerine C.A., evde bulunan 5 bin dolar, 22 bilezik, 4 cumhuriyet altını, 3 çeyrek altın ve 1 altın yüzüğü poşete koyup, dolandırıcı ile randevulaştığı yere gitti. Cumhuriyet Caddesi\'ne giden C.A., otomobilden inmeyen dolandırıcıya poşeti teslim etti. C.A. da bir süre sonra dolandırıldığını anlayıp, polise başvurdu.

İki dolandırıcılıkla ilgili polis ekipleri, soruşturma başlattı. Kent merkezindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, dolandırıcının, F.N.Y. olduğunu belirledi. Otobüs terminalindeki iş yerinde yemek yediği sırada gözaltına alınan F.N.Y.\'nin üst aramasında dövizler ve altınlar ele geçirildi. Gözaltına alınan F.N.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

Öte yandan dolandırıcının kendisine poşet içinde getirilen paraları alma anı, MOBESE kamerasınca kaydedildi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mehmet Temel, polisin halktan para istemeyeceğini belirterek, böyle durumlarda karşıdaki kişiye inanılmaması gerektiğini vurguladı.

TUTUKLANDI

Muğla\'da, kendisini polis olarak tanıtıp, iki kişinin altın, para ve dövizlerini alıp, dolandırdığı belirlenerek yakalanan 19 yaşındaki F.N.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- F.N.Y\'nin adliye çıkartılışı

- Altın, döviz ve paraların fotoğrafı

- F.N.Y\'nin güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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17)YOL KENARINDA ÖN AYAKLARI BİRBİRİNE BAĞLI KÖPEK ÖLÜSÜ BULUNDU



KONYA\'da, asfaltlama yapan işçiler, yol kenarındaki kutuda, ön ayakları birbirine bağlı köpek ölüsü buldu. Çürümeye başlayan ölü köpek, belediye ekiplerince yoldan alındı.

Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü\'nden Ardıçlı Gölü\'ne giden yolda asfaltlama yapan işçiler, yol kenarında karton kutu olduğunu fark etti. Kutuya yaklaşınca kötü koku alan işçiler, içine baktığında, ön ayakları birbirine bağlı köpek ölüsünü gördü. Çürümeye başlayan ölü köpek, ihbarla gelen belediye ekiplerince yoldan alındı.

Köpeğin yol kenarına canlı bırakılmış olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını belirten işçi Mustafa Kara, \"Biz burada yol çalışması yaptığımız sırada, karton kutuyu fark ettik. İçerisine baktığımızda, ön ayaklarından bağlanmış ölü köpek bulduk. Büyük ihtimalle hayvan burada ölmüş. Ne gerekiyorsa yapılması için belediyeyi aradık\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ön ayakları bağlanan köpeğin görüntüsü

-Karton kutuyla yol kenarına bırakılmış görüntüsü

-İşçi Mustafa Kara röp

-Çevreden detaylar

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ /KONYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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18)EVLENMEK İÇİN SEÇTİĞİ ÖZEL GÜNDE BABASINI TOPRAĞA VERDİ



KARABÜK\'te, demir çelik işçisi Ali Ünal, nişanlısı Büşra Yılmaz ile unutulmayacak bir günde evlenmek için 6 ay öncesinden 08.08.2018 tarihine gün aldı. Ünal, önceki gün iş kazasında hayatını kaybeden babası Mustafa Ünal\'ı (50), dün gözyaşları arasında toprağa verirken, nikah yapılamadı.

Kardemir\'de demir çelik işçisi olarak çalışan Ali Ünal, nişanlısı Büşra Yılmaz ile unutulmayacak bir günde evlenmek için 6 ay öncesinden 08.08.2018 tarihine gün aldı. Dün yapılacak nikah için hazırlıklar yapılırken Ali Ünal\'ın babası Mustafa Ünal, önceki gün akşam saatlerinde çalıştığı haddehanede iş kazası geçirdi. İddiaya göre, düzensiz bir şekilde istiflenen hurda metaller aşağı doğru kaydı. Metaller ile duvar arasında sıkışan Mustafa Ünal ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri Ünal\'ı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Mustafa Ünal kurtarılamadı.

NİKAH TÖRENİ ERTELENDİ, BABASINI GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERDİ

Ali Ünal, dün saat 10.00\'da Karabük Belediyesi Nikah Salonu\'nda kıyılacak olan nikah törenini erteledi. Nikah Salonu girişindeki panoya asılı bulunan nikah listesinde 3\'üncü sırada yer alan Ali Ünal ve Büşra Yılmaz\'ın isimleri kalemle çizildi. Ali Ünal\'ın çocukluk arkadaşı Musa Keskin salona gelerek nişanlısı Gizem Karakaya ile saat 11.30\'da hayatını birleştirdi. Musa Keskin, çocukluk arkadaşım dediği Ali Ünal ile birlikte nikah tarihini 6 ay öncesinden özel bir gün diye dünü seçtiklerini belirterek, \"Çocukluk arkadaşım Ali Ünal ile birlikte ayarladık. Saat 10.00 onun sırasıydı, 11.30 da benimdi. Arkadaşımın babası dün iş kazası sonrası yaşamını yitirdi. Bizim de mutluluğumuz yarım kaldı. İçimiz buruk. Arkadaşımın da nikahı ertelendi. Mutluluğumuzu yaşayamadık\" dedi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Mustafa Ünal\'ın cenazesi Karabük Mahallesi\'ndeki Horasanlı Camii\'ne getirildi. Yakınlarının desteğiyle ayakta durabilen Ali Ünal, babasının tabutu başında taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazı ardından Ali Ünal, babasının tabutuna omuz verdi. Mustafa Ünal\'ın cenazesi mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenaze namazı

-Ali Ünal babasının tabutuna omuz vermesi

-Mustafa Ünal\'ın resmi

-Ali Ünal ve nişanlısı Büşra Yılmaz\'ın resmi

-Nikah Salonu ve nikah listesi

-Nikah sonrası Ali Ünal\'ın arkadaşı Musa Keskin\'in konuşması

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE /KARABÜK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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19)KALECİ, PARASI ÖDENMEYİNCE KUPAYA EL KOYDU



İzmit\'te yaşayan kaleci Onur Öner (30), Düzce\'de Bölgesel Amatör Lig\'e çıkan Çilimli Belediyespor\'dan parasını alamadığını iddia ederek takımın şampiyonluk kupasına el koydu. Takım arkadaşlarıyla birlikte mağdur edildiğini ileri süren Onur Öner, \"Paramı alamayınca takım kaptanlarına durumu ileterek kupayı alacağımı söyledim. Param verilene kadar kupa bende kalacak\" dedi.

İzmit\'te yaşayan, 2017-2018 sezonunda Düzce Çilimli Belediyespor\'da kalecilik yapan ve takımın Süper Amatör Lig\'de şampiyon olup Bölgesel Amatör Lig\'e çıkmasında katkısı olan Onur Öner, kulüpten alamadığını iddia ettiği 9 bin liraya karşılık şampiyonluk kupasına el koydu. Kupayla birlikte İzmit\'e dönen Onur Öner, parası ödenene kadar kupanın kendisinde kalacağını söyledi.

\'KAPTANLARIN MÜSAADESİYLE KUPAYA EL KOYDUM\'

Takım arkadaşlarıyla birlikte güzel bir sezon geçirdiğini ifade eden Onur Öner, \"2017-2018 sezonunu Çilimli Belediyespor ile geçirdim. Bu süreç içerisinde çok güzel bir sezon geçirdik ve şampiyon olduk. Bu şampiyonlukta emeği geçen arkadaşlarımızın haklarını alamadıkları için sezon sonu veda gecesinde ben takım kaptanlarımızın müsaadesiyle kupayı almış oldum. Kupaya arkadaşlarımızın hakları için, alacakları ödenene kadar bir nevi el koymuş oldum. Çünkü bize alacaklarımızla alakalı geri dönüşlerde olumlu cevaplar gelmedi ve hatta çeşitli tavırlarda bulundular. Bu yüzden böyle bir mücadeleye girdim. Genel olarak bütün takımın ufak tefek alacakları var ama benim çok fazla alacağım kaldı. Çünkü ikinci sezondan itibaren hiçbir şekilde ödeme yapılmadı bizlere. Sezon sonu toplu olarak ödeneceği söylenen paralar, aradan 4 ay geçmesine rağmen çeşitli cezalar bahane edilerek bizlere verilmedi\" dedi.

\'HAKLARIMIZ VERİLMEDİ\'

Kulüp yöneticileri ile futbolcuların görüştürülmediğini de iddia eden kaleci Onur Öner, şöyle konuştu:

\"Belediye Başkanımız Muhsin Yavuz ile görüşme isteklerimiz sürekli reddedildi. Bu yüzden sesimizi başkanımıza duyuramadık. Bununla ilgili sorunlarımızın çözülmesini ve Çilimli Belediyespor\'un şampiyonluk yolunda emeği olan bütün arkadaşlarımızın haklarının verilmesini istiyoruz. Kupayı aldıktan sonra tepkiler de oldu. Öncelikle bu şampiyonluğu biz Çilimli halkına armağan ediyoruz, fakat onlar da bu kupayı aldığım için çok tepki gösterdi, hak verenler de oldu. Bizim haklarımız verilmedi, bunu söylememize rağmen bize inanmayanlar oldu. Hâlâ bekliyoruz, kupaya sahip çıkan da olmadı ve alacaklarımız konusunda da bize geri dönüş yapan da olmadı.\"

\'ALACAKLARIM ÖDENİNCE KUPAYI GERİ VERECEĞİM\'

Onur Öner, alacaklarının ödenmesi durumunda kupayı geri vereceğini belirterek, şunları söyledi:

\"Alacaklarımı geri ödedikleri takdirde kupayı geri vereceğim. Bu kupanın manevi değeri çok büyük, benim için de aynı şekilde. Bu kupada sadece benim değil, bütün takımın ve Çilimli\'nin hakkı var. Bu kupanın yeri Çilimli Belediyesi\'dir. Bu yüzden ben de bundan dolayı huzursuzluk duyuyorum. Aslında benim olayımın bu kadar ses getirmesinin sebebi, bu sorunun amatör kulüplerin tamamında yaşanması oldu. Amatör kümede böyle bir problem uzun zamandır var. Bu soruna çözüm yolu bulabilmek için sesimizi duyurmak istiyoruz. Sadece Çilimli Belediyespor değil, bütün amatör kümelerde uzun zamandan beri bu problem var. Biz herhangi bir sözleşme yapamıyoruz, tanıdığımız hocaların, yöneticilerin sözlerine dayanarak kulüplerle anlaşma yapıyoruz. Ancak işler her zaman yolunda gitmiyor. Kötü gidişat olduğu zaman sesimizi duyurabilecek herhangi bir resmi evrakımız yok, tamamen söz üzerine anlaşıyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaleci kupa yanında antreman yaparken

-Kupa elinde röp

-Kaleciden detaylar

HABER: Ergün AYAZ--KAMERA: Alişan KOYUNCU-İZMİT,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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20)DAİRE BAŞKANI, MAKAM ARACI OLARAK BİSİKLET KULLANIYOr

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi, farkındalık oluşturmak amacıyla makam aracı olarak bisiklet kullanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Engelliler Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi, işe şoförünün sürdüğü çift pedallı bisikletle gidiyor. Şoförünün arkasındaki koltukta oturup pedal çeviren Çelebi\'yi görenler, şaşkınlık yaşıyor. Kurum ziyaretlerine de makam aracı olarak kullandığı bisikletle giden Yusuf Çelebi, trafikte zaman kaybı yaşamadığını belirterek, şunları söyledi: \"Öncelikle bisikletin ciddi bir ulaşım aracı olmasının yanı sıra spor yapmak için de önemli bir araç olduğunu belirtmek istiyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin caddeleri, kaldırımları, tiyatroları, sinemaları, kamu alanlarını herkesin eşit kullanabilmesi için, Gaziantep ilimizin ismini \'Engelsiz Kent Gaziantep\' koydu. Kentlerin medeniyeti caddeleriyle, kaldırımlarıyla, fiziki erişimiyle ifade edilir. Bisiklet ulaşımı denilince genelde akla Avrupa ülkeleri gelir. Fakat artık Türkiye de bu aracı kullanan, akla gelen ülkelerden biri olacak. Ben evimden şoförümle beraber bisikletime biner belediyeye gelirim. Başka yerlerde olan toplantılara bisikletimle gitmeye çaba gösteririm. Çalışmalarımı bitirdikten sonra mesaim bittiğinde tekrar bisikletimle evime dönerim.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yusuf Çelebi\'nin bisiklete binmesi

- Şehirde bisikletle turlaması

- Yusuf Çelebi Röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI / GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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21)İZMİT\'TE PİŞMANİYE FESTİVALİ

İZMİT Belediyesi\'nin düzenlediği Pişmaniye Festivali\'nde kentin en işlek caddesinde pişmaniye çekilerek, vatandaşlara ikram edildi.

Osmanlı döneminde İzmit\'te üretilen ve \'saray tatlısı\' olarak bilinen pişmaniyenin tanıtılması amacıyla bu yıl 10. kez düzenlenen Pişmaniye Festivali\'nin ilk ayağı geçen hafta sonu Mardin\'in Kızıltepe ilçesinde gerçekleşti. Festivalin ikinci ayağı ise dün İzmit Fethiye Caddesi\'nde start aldı. Düzenlenen festival renkli görüntülere sahne oldu. Kentin en işlek caddelerinden biri olan Fethiye Caddesi üzerinde mehter takımının gösterisiyle pişmaniye çekimleri yapıldı. Pişmaniye ustaları tarafından dev tepsilerde çekilen pişmaniye vatandaşlara ikram edildi. Daha sonra İzmit Belediyesi önüne yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte sırasında yol boyunca vatandaşlara pişmaniye dağıtıldı.

İzmit Belediyesi önünde konuşan İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut amaçlarının İzmit\'in ve pişmaniyesinin tanıtılması olduğunu, Pişmaniye Festivallerini her sene farklı bir şehirde yaparak İzmit\'in tanıtımına katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mehter takımının gösterisi

-Pişmaniye ustalarının pişmaniye çekmesi

-Pişmaniyenin vatandaşlar dağıtılması

-Belediye önüne kadar yürüyüş

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU / KOCAELİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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