DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)SİİRT\'TE ASKERİ ARACA EYP\'Lİ SALDIRI: 1 ŞEHİT, 2 YARALI



SİİRT\'in Eruh ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu, 2 uzman çavuş da yaralandı. Eruh ilçesi Dağdöşü köyü kırsalında devriye görevi yürüten askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristler, önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada, 3 uzman çavuş yaralandı. Saldırının ardından bölgeye takviye birlikler sevk edildi. Yaralı askerler, helikopterle bölgeden alınarak Siirt 3\'üncü Komando Tugayı\'na getirildi, buradan da ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerden biri, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer 2 askerin de durumunun ağır olduğu bildirildi. Saldırının ardından başlatılan hava destekli geniş çaplı operasyonun sürdüğü ifade edildi.

Görüntü Dökümü

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-Yaralı askerlerin hastaneye getirilmesi

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU / SİİRT,(DHA) /// HAKKARİ,(DHA)

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2)HAKKARİ\'DE ASKERİ KONVOYA ROKETLİ SALDIRI: 6 ASKER HAFİF YARALI

Hakkari\'nin Çukurca İlçesi Köprülü Köyü yakınlarında PKK\'lı teröristler tarafından askeri konvoya yapılan roketli saldırıda 6 asker hafif şekilde yaralandı. Dün akşam saatlerinde Hakkari-Çukurca Karayolu üzerinde bulunan Köprülü Köyü Aslanboğazı mevkiinde PKK\'lı teröristler tarafından askeri konvoya roketli saldırı düzenlendi. Roketin askeri araca isabet etmesi sonucu 6 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerler tedavi altına alınırken, kaçan PKK\'lı teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Saldırı ile ilgili Hakkari Valiliği\'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"18.06.2018 günü İlimiz Çukurca İlçesi Köprülü mevkiinde askeri konvoyun geçişi esnasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan roketli saldırı sonucu 6 askeri personel hafif şekilde yaralanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

HAKKARİ/DHA

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3)EDOĞAN:FINDIK ÜRETİCİLERİMİZİN MAĞDUR OLMASINA MÜSADE ETMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fındık üreticilerinin mağdur edilmeyeceğini belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisi\'nun (TMO), fındık üreticisinin yanında olduğunu, verdikleri sözün de her zaman arkasında olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu\'da ruhsatlı alanlarda fındık üretimi yapan üreticilere destek verdiklerini, dünyadaki üretimin çok büyük bir bölümünü tek başına Türkiye\'nin karşıladığını söyledi. Erdoğan, \"Fındık, ülkemizin en önemli tarım ürünlerinden biri. Fındık üreticilerimizin her meselesi bizim için önemlidir. Tarım Bakanlığı\'mız başta olmak üzere bu konuyla ilgili, tüm kurumlarımız fındık üretiminin daha sağlıklı hale getirilmesi konusunda çok ciddi hazırlık içinde. Siz muhalefetin esip gürlediğine bakmayın. Onlar sadece konuşur biz ise ne söylediysek yaparız. Fındık üreticilerimizin mağdur olmasına müsade etmeyeceğiz. Bugüne kadar Ordulu çiftçilerimize 3 katrilyon lirayı aştık, destek sağladık. 2002\'den bu güne yaklaşık 46 bin Ordulu vatandaşımızı İŞ-KUR aracılığıyla iş sahibi yaptık. TMO bu konuda fındık üreticisinin yanındadır. Kendileriyle toplantılarımı yaptım ve hiç bu muhalefetin atıp tutmasına, gürlemesine bakmayın. Bunlar yalanı rahat söylerler. Bunların iktidarlarında fındık müstahsilimizin ne hale geldiğini biliyorsunuz. Bu oyunlara gelmeyin. Şu 5 gün içerisinde de bunların defterini tam manasıyla dürün\" dedi.

OKEY TAŞLARIYLA OYALANDIĞI İÇİN ANLAMAZ BU İŞTEN

\'Millet kıraathaneleri\'ni de anlatan Erdoğan, \"Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtaralım ve buraları ücretsiz yapacağım\' dedim. Bu dokundu beyfendiye. Ben \'kek\' dedim o keklik anladı napim. 24 saat bu kütüphaneler açık olacak. Kütüphane terasında gençler icabında 5\'li 10\'lu gruplar burada sohbet edebilecek. 24 saat bu millet kütüphanesi açık olacak. 7\'den 70\'e. Biz kitap medeniyetinden geliyoruz, okuma kültüründen geliyoruz. Bu iskambilci olduğu için, okey taşlarıyla oyalandığı için anlamaz bu işten\" diye konuştu.

TÜRKİYE CARİ AÇIĞINI KAPATIR AMA MUHALEFET AÇIĞINI NE YAPACAĞIZ ONU BİLEMİYORUM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin kendisine sürekli iftiralar attığını, mahkemelerde mahkum olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Türkiye cari açığını kapatır ama muhalefet açığını ne yapacağız onu bilemiyorum, burada sıkıntı var. Ana muhalefet partisinin başında bir zat var, birde \'gel bakalım Muharrem\' diyerek sahaya sürdüğü cumhurbaşkanı adayı bir zat var. Hangisi aday belli değil. Beyannameyi kim okuyor, Genel Başkan. Aday kim? Başkası. Kılıçdaroğlu\'nun yalanlarına, iftiralarına tutarsızlıklarına alışmıştık. Bize ettiği hakaretler, attığı iftiralar sebebiyle mahkemelerde mahkum olduğu tazminatların hesabını tutamaz olduk. Biliyorsunuz Bay kemal \'Man adası\' diye iftira attı. Mahkeme kararını verdi 197 bin TL\'ye mahkum etti. Ondan sonra bir tane daha iftira attı, 187 bin TL\'de ordan mahkum etti. Daha çok şeyler gelecek. Bende nihai mahkeme kararı verince bunu fakir fukara ile paylaşacağım. Bu paralar bizim gırtlağımızdan geçmez\" diye konuştu.

BAHTIMIZA YA KILIÇDAROĞLU ÇIKIYOR YA MUHARREM

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin, yalan ve iftira konusunda Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile yarıştığını söyleyen Erdoğan, \"CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı yalan ve iftira konusunda adeta genel başkanıyla yarışıyor. Partisindeki kongre yarışlarını çok kolay kaybetmiş olsada yalan ve iftira yarışında oldukça hızla ilerliyor. Arada bir ne söylüyormuş diye şöyle konuşmalarına bakayım diyorum; 10 tane lafı arasında bir tane doğru bulamayınca, kendi adıma değil ülkem ve milletin adına üzülüyorum. Koskoca Türkiye\'nin Cumhurbaşkanı adaylığına böylesine küçük bir kişiliğin çıkarılmış olması karşısında \'yazık\' demekten başka bir şey elimizden gelmiyor. Biz istemezmiyiz yüksek kalibreli bir adayla yarışmayı. Biz istemezmiyiz karşımızda sikletimize uygun birisi olsun. Ama bahtımıza çıka çıka ya Kılıçdaroğlu çıkıyor ya Muharrem çıkıyor. Bizim siyasetteki imtihanımızda bu olsa gerek\" dedi.

EKRANDAN VATANDAŞLARA İZLETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu\'nun SSK Genel Müdürü iken bir televizyon programında yaptığı konuşmalarını da Reji\'ye ekrana verdirip SSK hastanelerinin durumunu ve yapacakları şehir hastanelerini vatandaşlara izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu\'ya şehir hastanesi yapacaklarını da söyledi. 900 yataklı Ordu Şehir Hastanesi ihale sürecinin bitiminde inşaatının başlayacağını da anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu\'ya 16 yılda 20,4 katrilyon liralık yatırım yaptıklarını, devam eden projelerin tamamlanacağını, deniz üzerine dolguyla kurulan Ordu-Giresun Havalimanı\'nın da 2015 yılındaki yolcu sayısının 223 binden, 2017\'de 1 milyon 193 bine çıktığını sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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-Mitingde pankartlardan görüntü

-Miting alanı dışında vatandaşlardan görüntü

-Mitingden detay görüntü

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-Ali YAZAN-Yavuz ŞEN / ORDU,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)İNCE,100\'ÜNCÜ MİTİNGİNİ KİLİS\'TE YAPTI

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Gaziantep\'teki mitinde konuşmasını tamamladıktan sonra Kilis\'e geçti. Seçim kampanyası süresince düzenlenen 100\'üncü mitingde Kilis\'te konuşan İnce, hükümetin Suriye politikalarını eleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a yönelik eleştirilerini burada da sürdüren İnce, \"O bana \'Bay Muharrem\' diyor, millet ona \'Bay bay\' diyecek. Bay Muharrem diyor \'Menderes asılırken, sen neredeydin? Cahil. Rahmetli Menderes, acı bir olay; hiç kimse tasvip etmiyor, kınıyorum, babam da Menderes\'çiydi. Bana soruyor bu tarih cahili, bana soruyor \'Menderes asılırken neredeydin?\' Yahu Menderes 1961\'te asıldı, ben 1964\'te doğdum\" dedi.

\'HEDEFİMİZ AVRUPA BİRLİĞİ OLACAK\'

Cumhurbaşkanı seçilmesi durumda Bakanlar Kurulu\'nu her kesimden vatandaşlardan oluşturacağını ifade eden İnce, \"Allah\'ın izniyle, milletimizin isteğiyle seçildiğimde sadece CHP\'lilerden seçmeyeceğim. Her kesimden insanlarla kuracağız Bakanlar Kurulu\'nu. Türkiye\'nin yönünü yeniden batıya çevireceğiz. Hedefimiz Avrupa Birliği olacak. Çocuklarımızı iyi eğiteceğiz, iyi okullarda okutacağız\" diye konuştu.

KÜÇÜK YAĞMUR\'UN DÖVİZİNDEKİ YAZIM HATASINI DÜZELTTİ

İnce, konuşması sırasında, üzerinde \'Muharem amca. Ben hep gülmek ve şeker yemek istiyorum\' yazılı dövizi taşıyan Yağmur isimli bir kız çocuğunu da yanına çağırıp okula gidip gitmediğini ve karnesinin nasıl olduğunu sordu. İnce, ardından küçük Yağmur\'a, babasının dövize yazdığı ismindeki bir \'R\' harfinin eksik olduğunu söyleyerek, cebinden çıkardığı kalemle tamamladı. İnce, \"Buraya bir tane daha r ekleyeceksin. Ben öğretmenim biliyorsunuz düzeltmeden duramam. Yağmur bunlar şeker fabrikalarını sattı, keke bile şeker bulamazlar ama Muharrem amcan yeni fabrikalar yapacak. Tamam mı? Haydi bakalım, geç bakalım\" dedi.

\'O ŞİİRLERİ BEN YAZDIM\'

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, Samsun mitinginde \'Tatanka\' isimli şiir kitabını eleştirmesiyle ilgili ise şunları söyledi:

\"Otuz sene önce benim bir şiir kitabımı almış eline. \'Bak bak neler yazmış.\' Ben Erdoğan değilim. \'O şiirleri kim yazdı?\' Ben yazdım ben. İtirazın mı var? Sen ne anlarsın şiirden? Senin önüne bir prompter koyarlar, o promterdan okursun. Ben yazdım. Sen Necip Fazıl\'ın şiirlerini oku da \'Yok erotikmiş, yok şuymuş, buymuş.\' Oku bakayım Necip Fazıl\'ın şiirlerini. Onu da onu da bilmiyorsun cahil adam. Ben yazdım. Saklım, gizlim yok. Saklamıyorum. O şiir kitabını parayla da satmadım. Bir gün Yalova eşrafını topladım, ortaya da bir sandık koydum. \'Bu kitaptan alabilirsiniz ama sandığa para atacaksınız\' dedim. O topladığım paralarla da okuduğum ilkokula bir fizik öğretmeni olarak fen bilgisi laboratuarı yaptım. Cahil adam ama sana bir şey söylüyorum. Eğer böyle eski defter açmaya çok meraklıysan ben hazırım. Yüzüklerin Efendisi\'nin bir alışveriş listesini açıklayabiliyorum. İstersen bunu yapayım. Ne demek istediğimi sen anlarsın. Bırak bu işleri, iki dakika delikanlı ol, karşıma çık. Bu işleri bırak. Bak millet aç aç, millet sefil. 4 milyon Suriyeli\'ye 40 milyar dolar para harcadın.\"

İnce konuşmasının ardından kentten ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- Muharrem İnce\'nin gelişi

- İnce\'nin vatandaşları selamlaması

- Maydana girişteki ara noktası

- Davullarla karşılanması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU / KİLİS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)AKŞENER, NİĞDE\'DE KONUŞTU

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Niğde\'de Valilik Meydanı\'nda düzenlenen mitingde konuştu. Televizyoncu Uğur Dündar ile Sultanahmet\'te bir program yapmak istediğini belirten Akşener, \"Fatih İlçe Seçim Kurulu iptal etti. Normal şartlarda o iptali yedirirdim ama hadi dedik, Uğur Dündar\'ı zora sokmayalım. Hadi bir daha çalıyı dolaşalım, hadi nasıl olsa seçime 1 hafta kaldı, arıza çıkarmayalım. Bugün Aksaray\'a gittik, emniyet müdürü, \'İYİ Parti ve Meral Akşener\'in Türk bayrağından uzakta olduğunu ve HDP ile gizli bir işbirliği yaptığını iddia ediyor bizim arkadaşlarımıza. Şimdi bakın, bürokrasiye hatırlatıyorum, devletin bürokratı olun\" dedi.

ERDOĞAN\'A HELİKOPTER TEPKİSİ

Türkiye\'nin 453 milyar dolar borç aldığını öne süren Meral Akşener, şunları söyledi:

\"Erdoğan Niğde\'ye geldi. Havaalanı olmadığı için helikopterle geldi. 24 saatte burada bir helikopter pisti yapıldı. Şimdi orası bozulacak, 2 milyon Türk lirasına çıktı. Orası bozulacak, üzerine AVM yapılacak. Haram zıkkım olsun be. Ben çıktım bugün İstanbul\'dan yola, Aksaray\'a geldim. Oradan Nevşehir\'e, şimdi Niğde\'deyim oradan Ankara\'ya gideceğim. Karayoluyla geldim, incilerim mi döküldü? Hayır. Siz de aynı şekilde seyahat ediyorsunuz, ne olmuş? Bu paralar israfa gömüldü. Şehir hastaneleri yapıldı, müşteri garantili yani Erdoğan diyor ki, \'Şehir hastanelerinin müşterisi artacak inşallah\' Size \'hastalanın bakalım, müşterisiniz neticede\' demeye getiriyor. Köprü yapıldı İstanbul\'da, havaalanı yapılıyor, müşteri garantili. Tüp geçit yapıldı müşteri garantili. Niğde\'de İstanbul\'daki tüp geçitten geçmeyen vardır ama parasını hepiniz ödemeye devam ediyorsunuz. Biz de diyoruz ki Niğde\'nin gencine devlet iş vermek zorundadır. Dolayısıyla her yıl 50 milyar dolarlık sanayi yatırımı yapacağım ben ve gencime istihdam yaratacağım.\"

Akşener, konuşmasının ardından partisinin milletvekili adaylarıyla kürsüye çıkan bir çocuk, \"Okullarımızda andımızı geri getirir misin?\" diye sordu ve seçim kampanyası için kumbarasını Akşener\'e verdi. Daha sonra milletvekili adaylarını vatandaşlara tanıtan Akşener, oy istedi.

Görüntü Dökümü

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- Meral Akşener\'in karşılanması

- Kalabalıktan detay görüntü

- Sahneden görüntü

- Küçük kızın Akşener\'e kumbara vermesi

- Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali KADI-Nuri PİR-Ali KADI /NİĞDE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM; \"TERÖRÜ MÜNBİÇ\'TE YERLE BİR ETMEKTİR\"

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını sürdürmek üzere İzmir\'e geldi. Kentte ilk olarak Bayraklı ilçesine giden Başbakan Binali Yıldırım burada düzenlediği mitingde halka seslendi. Cumhur ittifakına da destek isteyen Başbakan Binali Yıldırım, \"Bu ittifak 15

Temmuz ve Yeni Kapı ruhunu yansıtır. Cumhur İttifakı demek tek bayrak tek millet tek vatan demektir. Terör karşısında dimdik durmak demektir. Türkiye\'nin bağımsızlığını savunmak demektir. Terörü içerde, Kandil\'de, Afrin\'de, Fırat Kalkanı\'nda, Münbiç\'te yerle bir etmek, tertemiz kökünü kazımak demektir. Cumhur İttifakı Türkiye\'nin beka meselesidir. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Kahraman Mehmetçiğimiz işi görüyorlar, ihtiyaç olursa hep beraber gideriz\" dedi.

Seçim çalışmalarını sürdüren Başbakan Binali Yıldırım, İzmir\'e geldi. Binali Yıldırım\'ın kentteki ilk durağı ise Bayraklı oldu. Bayraklı Sevgi Yolu\'ndaki mitingde vatandaşlara seslenen Başbakan Binali Yıldırım konuşmasına Ege\'nin incisi güzel İzmir sözleriyle başladı. Binali Yıldırım, bayraklı Ülkü Ocakları binasının balkonunda olanlara da dönerek \"Ülkücü kardeşlerim sizleri de selamlıyorum\" dedi.

Sözlerini sevgi yolu sel olmuş akıyor diyerek sürdüren Başbakan Binali Yıldırım , \"Sizlerle beraber geleceğe güvenli emin adımlarla yürüyoruz. İnançlıyız, kararlıyız çünkü büyük Türkiye yürüyüşünde İzmir bizimle beraber. Var mısın? İzmir 24 Haziran\'da yeni bir destan yazacak mıyız? Milletin adamını sistemin ilk Cumhurbaşkanı yapacak mıyız? Sizlerle gurur duyuyorum İzmir. İzmir\'i adım adım geziyoruz arkadaşlarımla Bayraklı ve İzmir bizi bağrına bastı. İzmir burada sizin desteğiniz bize güç veriyor. 16 yılda sizlerle beraber büyük işler başardık. Ülkemiz İzmirimiz nereden nereye getirdiğimizi sizler biliyorsunuz. Ülkemizi kalkındırdık. Türkiye\'yi üç kat büyüttük. İşimizi, aşımızı, ekmeğimizi büyüttük\" dedi.

\"BİR MİLYON 85 BİN KİŞİYE İŞ SAĞLADIK\"

Dün açıklanan işsizlik rakamlarına da değinen Başbakan Binali Yıldırım , \"Bugün işsizlik rakamları açıklandı. Türkiye de işsizlikte yüzde 1.6 iyileştirme sağlandı. 85 bin tane kardeşimize iş sağladık. Dünyadaki 10 tane büyük projenin 6 tanesini Türkiye yaptı. Bu 6 projenin iki tanesi İzmir\'de. Bir tanesi İzmir İstanbul otoyolu diğeri de İzmir Ankara hızlı treni. Hayırlı uğurlu olsun. Önümüzdeki sene otoyol açılıyor buradan İstanbul\'a üç saatin altında gideceksiniz. 10 saat 11 saat 12 saat yolculukları hatırlayın. Ömrünüz yollarda geçerdi. Şimdi o Osman Gazi köprüsü hakkında laf eden Muharrem İnce Yalova\'dan İstanbul\'a gitmek için o köprüyü kullanıyor. Çünkü kolaylıkla 6 dakikada İstanbul\'a geçiyor. Yoksa İzmit\'i dolanacak, üç saat yollarda olacak bu mitingleri de yapamayacaktı. Bizim hizmetlerimiz herkese, 81 milyona. Ülkemizi istiyoruz ki 2023 yılına Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşıyalım\" dedi.

İZMİR\'E YATIRIMLARINI ANLATTI

15 yıldır milletimize ve ülkemize hizmet etmek için gece gündüz demeden koşturuyoruz diyen Başbakan Binali Yıldırım \"Şehirlerimizi kalkındırmaya çalışıyoruz. Hiçbir şehrimizi ihmal etmedik. İzmir\'i ihmal eden Türkiye\'yi ihmal etmiş olur. Ege\'nin incisi dünya ticaretiyle entegre olmuş. İzmir\'e büyük yatırımlar yaptık. İzmir\'i her bakımdan kalkındırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. 16 yılda, 66 katrilyon yatırım yaptık. 35 İzmir projesi de tüm hızıyla devam ediyor. Bugüne kadar 35 projeden 9 tanesini bitirdik. 17 tanesine başladık, diğerlerinin de hazırlık çalışmaları devam ediyor. AK Parti yapar onlar konuşur. AK Parti sözünün eridir. AK Parti söz verirse sözünün altında kalmaz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. İzmir\'e 15 yılda tam 9 bin 250 tane derslik yaptık. 80 yılda yapılan derslik sayısı 14 bin. Biz bunun üzerine tam 9 bin 250 derslik yaptık. Yurt sayısını arttırdık. 9 bin 200 olan yatak kapasitesini 16 bine çıkardık. Yakın zamanda bu sayı 30 bine çıkacak. İzmir sağlıkta 15 yılda çok önemli mesafeler aldı. 31 tane hastane yaptık. İki tane ağız diş sağlığı, 74 tane de birinci basamak sağlık tesisini yaptık. Bayraklı\'ya modern bir şehir hastanesi yapıyoruz. İnşaatı tüm hızıyla sürüyor. Dünyanın en uzun raylı sistemini İzmir\'e biz kazandırdık. Alaçatı havalimanının ihalesini yaptık hayırlı olsun\" diye konuştu. \"SENİN TRAMVAYININ YARISI\"

Açılışını yaptığı Sabuncubeli Tünelleri\'ne de değinen Başbakan Binali Yıldırım, \"Sabuncubeli tünellerini yaptık, açtık. Geçtiniz mi tünellerden? 400 yıllık hayal gerçek oldu. Şimdi de \'paralı olacak\' diyorlar. Paralı mıydı? Bedava bedava. İzmir Manisa arası 15 dakikaya indi. İhracatın başşehri Ege bu tünellerle beraber İstanbul\'a, Bursa\'ya, Avrupa\'ya bağlanıyor. Bir kez daha tüneller hayırlı olsun. Belediye başkanı merak etmiş \'Sabuncubeli tünellerin fiyatı açıklanmamış\' demiş. İşte açıklıyorum 536 milyon. Senin sahile yaptığın tramvayın yarısı kadar. İzmir\'e 16 yılda 17 bin 600 konut yaptık. İnşa ettiğimiz Gördes Barajı\'yla İzmir\'in 50 yıllık içme suyu problemini biz çözdük. Karşıyaka Stadyumu\'nu belediye engelliyor, haberiniz olsun. İhalesini yaptık bir türlü yapamıyoruz. 24 Haziran\'da siz gereğini yaparsınız. Atatürk\'ün kurduğu kulübün stadyumunu da yapacağız. Bayraklı\'nın sorunlarını biliyoruz. Alt yapı hak getire. Sahillerde çiçekler, böcekler süslemeler, tramvaylar gırla giderken Bayraklı\'nın alt yapısı yetersiz. Trafik sorunları var. Belediye hizmetlerinde sorunlar var ama biz Bayraklı\'nın sorunlarını biliyoruz. Bu sorunları da yine biz çözeceğiz. Onun için Bayraklı\'dan güçlü bir destek bekliyorum\" dedi.

\"CUMHUR İTTİFAKI TEK BAYRAK DEMEK\"

Cumhur İttifakı\'na da destek isteyen Başbakan Binali Yıldırım, \"Bu ittifak 15 Temmuz ve Yeni Kapı ruhunu yansıtır. Cumhur İttifakı demek tek bayrak, tek millet, tek vatan demektir. Terör karşısında dimdik durmak demektir. Türkiye\'nin bağımsızlığını savunmak demektir. Terörü içerde, Kandil\'de, Afrin\'de, Fırat Kalkanı\'nda, Münbiç\'te yerle bir etmek, tertemiz kökünü kazımak demektir. Cumhur İttifakı Türkiye\'nin beka meselesidir. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Kahraman Mehmetçiğimiz işi görüyorlar, ihtiyaç olursa hep beraber gideriz\" diye konuştu.

MUHALEFET ADAYLARINA TERÖR ELEŞTİRİSİ

Türkiye\'nin önemli bir sorunu terör sorunudur diyen Başbakan Binali Yıldırım, \"Piyasadaki adayların hiçbirisi terör konusuna giriyorlar mı? Giremezler. Sen Cumhurbaşkanı adayı olacaksın. Koşa koşa Edirne\'ye gideceksin, orada teröre destek veren birisini destekleyeceksin. Sonra da hepinizin Cumhurbaşkanı olacağım diyeceksin. Peki 53 kişinin hesabını kim verecek. Birliğimize, kardeşliğimize göz dikenin karşısında Bayraklı\'yı bulursun, İzmir\'i bulursun. Ülkemizi bölmek isteyenlere geçit vermeyeceğiz\" dedi. Meydandakilerin Muharrem İnce aleyhine slogan ataması üzerine de Başbakan Binali Yıldırım, \"İzmir ince eler sık dokur. İnce\'yi eler Erdoğan\'ı seçer. Hiç merak etmeyin. Bizi bölemeyecekler kardeşliğimizi yok edemeyecekler. Kandil\'den, Pensilvanya\'dan emir alıp bu ülkeye kast edenlere karşı Türkiye tek bilek, tek yürek olur. Bu ezan, bu bayrak, bu devlet ve vatan hepimizin. Biz birlikte Türkiye\'yiz. Kardeşliğimize sahip çıkmak için hazır mıyız? Sandıkları tıka basa dolduracak mıyız? Geleceğimize, yavrularımızın aydınlık yarınlarına sahip çıkacak mıyız? Milletin adamı adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan\'ı Cumhurbaşkanı seçiyor muyuz? Muhalefet adayları ne

diyorlar? \'AK Parti ne yaptıysa hepsini bozacağız, yıkacağız\' Bunlar yıkım ekibi demek ki. Sandıkta iki tane ekip var. Yapım ekibi. Yıkım ekibi. 24 Haziran\'da yıkım ekibine hak ettiği dersi verecek miyiz? Yapım ekibini zaferle sandıktan çıkartacak mıyız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Alandan görüntü

- Konuşmadan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM-Davut CAN-Mücahit BEKTAŞ / İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)DESTİCİ: SEÇİM OLSA DA TERÖRLE MÜCADELE DEVAM EDECEK

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Menbiç\'in sınır güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Türkiye\'nin kararlı tutumu sayesinde Washington yönetiminin anlaşmaya yanaşmak zorunda kaldığını söyledi. Mustafa Destici, Menbiç ile ilgili \'adım atamaz, sonuç alamaz\' şeklinde konuşanların bugün Sincar\'ı gündeme getirdiğini söyleyerek, \"Seçim olsa da terörle mücadele devam edecek\" dedi. BBP Lideri Destici, \"Daha önce Afrin operasyonu başladığında \'Türkiye bunu çözemez\' diyenler oldu. İşte Afrin operasyonu zaferle bitti. Kandil operasyonu inşallah zafere doğru yürüyor. İnşallah oradan da en kısa zamanda zafer haberlerini alacağız. İnşallah al yıldızlı al bayrağımız Kandil\'de de göndere çekilecek. Menbiç önemli bir bölgeydi. Özellikle hem hudut güvenliğimiz açısından, hem PKK\'nın bölgeden uzaklaştırılması anlamında önemli bir şehir. ABD isteyerek mi çekti? Hayır. Türkiye\'nin kararlı tutumu, TSK\'nın gücü karşısında elbette ki anlaşmaya yanaşmak zorunda kaldı ve evet dedi\" şeklinde konuştu.

Destici şöyle konuştu:

\"İnşallah en kısa zamanda Sincar\'a TSK operasyon düzenleyecek. Nerede bir hain, katil PKK\'lı varsa, terör örgütü üyesi varsa, onların hepsi bölgeden uzaklaştırılacak. Ancak bunun için bir de şu noktalar var; Türkiye\'deki tüm siyasetçilerimizin burada devletimizin, ordumuzun ve hükümetin yanında olması lazım. Bu milli bir meseledir. Yani bunun siyaseti olmaz. Şimdi bazıları diyor ki niye seçim zamanı? Terör, devletin bekası, ülkenin güvenliği, hudutların güvenliği seçim bekler mi? Seçim var diye ordu duracak mı? Menbiç\'e girmeyecek mi? Kandil operasyonu durdurulacak mı? Ordu yürüyecek. Seçim olsa da terörle mücadele devam edecek. Çünkü sen durursan o yürür. Onun için biz yürümeye devam edeceğiz. Ordumuz yürümeye devam edecek.\"

Görüntü Dökümü

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-Destici\'nin açıklamaları

-Genel ve detaylar



Haber: ANKARA,(DHA)

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8)BAKAN SOYLU: ÜLKEYİ HAİNLERE TESLİM ETMEDİK



SEÇİM çalışmaları kapsamında Mersin\'in Erdemli ilçesinde vatandaşlara buluşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, \"Bize her türlü iftirayı atsınlar ama biz ülkeyi hainlere teslim etmedik\" dedi.

Cumhuriyet Meydanı\'nda partisinin düzenlediği mitinge katılan Bakan Soylu, Türkiye\'nin AK Parti hükümeti ile büyük yol aldığını söyledi. Geçmiş yıllarda insanların torpil ile uçak bileti almaya çalıştığını anlatan Bakan Soylu, 26 olan havalimanı sayısını 56\'ya çıkarttıklarını belirtti. 3 bin dolar olan kişi başına düşen geliri 11 bin dolara çıkarttıklarını belirterek, şöyle konuştu:

\"Çocuklar anaokuluna gidemiyorlardı. Şimdi her 100 çocuktan 70\'i anaokuluna gidiyor. Allah\'ımıza hamdolsun, 81 vilayette üniversiteler yaptık, çocuklarımız okul bulsun, üniversite okusun diye onları kapatsınlar ama bize bir tek iftira atmasınlar bunu net ve açık söylüyorum. Hepsini yok edebilirler ama bize bir tek şeyi söyleyemezler; biz bu ülkeyi hainlere teslim etmedik. Şimdi, PKK ile mücadele yapıyoruz. Yarım bırakalım mı? Bakın Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş\'ı ziyaret etti. Bütün Türkiye\'ye diyor ki; hapisten çıkması lazım. Niye hapisten çıkacak? 53 kişinin ölmesinin tahrikini yapan partisinden karar alan, \'sokakları boşaltmayacaksınız eğer takati yeten yoksa dua etsin T.C.\'ye gereken dersi verelim\' dedikten sonra tam 53 kişi katledildi. Peki biz yanlış mı yaptık? Terör örgütüne para sağlayan, terör örgütüne adam gönderen, terör örgütü PKK\'nın şubesi haline gelen belediyeleri görevden aldık tek tek, biz yanlış mı yaptık? Şu anda PKK-DAEŞ-DHKPC gibi terör örgütleri ile mücadele ediyoruz. Terörün kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz. İnşallah Kandil\'e Türk Bayrağı\'nı dikeceğiz. 24 Hazirandan sonra Terörle mücadelemiz daha da artacak.\"

Süleyman Soylu, uyuşturucu ile de kararlı bir şekilde mücadele edildiğini belirterek, \"Ülkemizde gençlerimizin belalısı haline gelen uyuşturucu tacirlerine de büyük darbeler vuruyoruz. Onların da kökünü kazıyacağız. Halkımızın huzurunu kim bozarsa onlarla mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz\" dedi. Konuşmasının ardından Soylu, vatandaşlarla kucaklaşıp, fotoğraf çektirdi.

BAKAN SOYLU\'DAN İNCE\'YE: SEN ÖMRÜNDE TAHTADAN BİR ÇİVİ Mİ SÖKTÜN?

Mersin\'de gerçekleştirdiği mitingde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP\'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce\'nin, \'apoletlerini sökeceğim\' sözlerine, \"Ya sen ömründe bir tahtadan çivi mi söktün ya?\" şeklinde yanıt verdi.

Partisinin il başkanlığınca Toroslar İlçesi amfi tiyatroda organize edilen mitingde vatandaşlara hitap eden Bakan Soylu, Cudi Dağı\'nda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Muharrem İnce\'nin cezaevinde tutuklu bulunan HDP\'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş\'ı ziyaret etmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Soylu, \"Muharrem İnce soluğu Selahattin Demirtaş\'ın yanında aldı. İşi gücü bıraktılar, hapishaneye onu ziyarete gittiler ve çıktı Edirne\'deki mitingde dedi ki, \"Biz Demirtaş\'ın hapisten çıkmasını ve propaganda yapmasını istiyoruz.\" Sen Demirtaş\'ı hapisten çıkaracaksın ama Afrin\'de PYD\'yi, PKK\'yı orada silen süpüren, Türkiye\'ye tehdit oluşturan oradaki terör örgütünün mensuplarını oradan silen süpüren Metin Temel Paşa\'nın apoletlerini sökeceksin öyle mi? Ya sen ömründe bir tahtadan çivi mi söktün? Esas oradaki hedef şu: \"Siz Amerika\'dan izin almadan nasıl Afrin\'e girersiniz?\" Biz izin almadan Afrin\'e girdik, şimdi de kimseden izin almadan Allah izin verirse Kandil\'e Türk bayrağını dikeceğiz\" diye konuştu.

Konuşmasının ardından kürsüden inerek kalabalığın arasına karışan Soylu, daha sonra Akdeniz İlçesi\'ndeki bir başka programda yine partililerle bir araya geldi.

Görüntü Dökümü

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ERDEMLİ

- Bakan Süleyman Soylu\'nun araçtan inip vatandaşlarla tokalaşması

- Bakan Soylu\'nun platformdan halkı selamlaması

- Bakan Soylu\'nun konuşması

- Miting alanındaki vatandaşlardan görüntü

- Bakan Soylu\'nun platformdan inip vatandaşların yanına gitmesi

- Bakan Soylu\'nun seçim otobüsünden halka hediye vermesi

TOROSLAR

- Vatandaşlardan görüntü

- Bakan Süleyman Soylu\'nun halkı selamlaması

- Bakan Soylu\'nun konuşması

- Bakan Soylu\'nun sahneden inerek kalabalığa karışması

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER-Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)BULDAN\'DAN \'SUSURLUK İTTİFAKI\' ÇIKIŞI



MERSİN\'deki mitingde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, eski başbakan Tansu Çiller ile eski bakan Mehmet Ağar\'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul\'da düzenlenen mitinge katılmalarını \'Susurluk İttifakı\' olarak değerlendirdi. Türk bayraklarının da açıldığı mitingde Buldan, \"Bu ülkeyi 90\'lı yallara götürmenin çabası içindeler. Susurluk kamyonunun nereye çarptığı bellidir. AKP hükümetinin de, ittifakın da bu ülkeyi nereye götüreceği bellidir\" dedi.

Partisinin il başkanlığınca Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde düzenlenen mitingde HDP flamalarının yanı sıra Türk bayrağı da açıldı. Burada coşkulu kalabalığa seslenen Buldan, insanların kendi kimliklerini kullanmak ve inançlarını özgürce yaşamak istediklerini ancak AK Parti Hükümeti\'nin buna izin vermediğini öne sürüp, 16 yıllık iktidarı süresince ülkeye savaştan başka hiçbir şeyi getirmediğini iddia etti.

TALEPLERİ DİNLEMEDİLER

Kürtlere zulmedildiğini ve Alevi inancının yok sayıldığını savunan Buldan, \"Kadınların özgürlük mücadelesinde karşılaştıkları zorlukları biliyoruz. Genç yoldaşlarım kendi geleceklerine hazırlık yaparken, bu ülkeyi gençliğin büyük sorunlar yaşadığı bir ülke haline getirdiler. Akkuyu Nükleer Santrali\'ni Mersin\'e getirdiler ve bu ülkenin bütün güzelliklerini ellerinin tersiyle iterken, Mersin halkının taleplerini tanımadılar. Santrale Mersin halkı \'evet\' demedi, Mersin halkı onay vermedi. \'Biz zehir solumak istemiyoruz\' dediler. Ancak AKP Hükümeti, kendi çıkarları için o santralin temellerini bu ile attılar. Akkuyu Nükleer Santrali\'ne \'hayır\' diyen Mersinliler, 24 Haziran\'da da AKP\'ye \'hayır\' diyecek, sandıkta cevabını verecek\" diye konuştu

ANLADIKLARI TEK ŞEY SAVAŞ

Ülkede işsizliğini büyük bir problem olduğunu ve öncelikli planların istihdama yönelik olması gerektiğini dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın millet kıraathaneleri projesini eleştiren Buldan, şunları söyledi:

\"Aş yok, iş yok. Mersin\'de sefalet var. Gençler işsiz kahvelerde otururken, bu ülkenin cumhurbaşkanı, \'Gençlere kahveler açacağız\' diyor. Bu ülkenin gençleri, esnafı sizden kahve istemiyor. Onlar sizden gelecek istiyor, iş istiyor, aş istiyor. Onlar özgür yarınlar istiyor. Ancak; onların anladıkları tek şey var. Bu ülkenin bütün paralarını S-400\'lere vermek için harekete geçtiler. Anladıkları tek şey savaş araçlarına yatırım yapmak. Onlar bu ülkede ekonominin bu halde olmasına kendileri sebep oldular. O kadar parayı savaş araçlarına yatıracaklarına, İstanbul\'a 3\'üncü köprü ve havaalanı yapacaklarına, buradaki halklar arasında bir gönül köprüsü kurabilirlerdi. Ancak bugün Türk\'ü Kürt\'e düşman ettiler. Farklı inançları Kürtlere düşman ettiler. Partimizi terörist görerek, partimizi dinsiz ilan ederek bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Herkes biliyor ki HDP bir Türkiye partisidir.\"

SUSURLUK İTTİFAKI KURDULAR

Buldan, eski başbakan Tansu Çiller ile eski bakanlardan Mehmet Ağar\'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın İstanbul\'da düzenlediği mitinge katılmalarını da şöyle değerlendirdi:

\"Yaptıkları bir Cumhur İttifakı vardı. Ancak bunun içine farklı kesimleri de aldılar. Tansu Çiller\'i getirdiler, Mehmet Ağar\'ı getirdiler, Sedat Peker\'i getirdiler. Susurluk ittifakı kurdular ve bu ülkeyi 90\'lı yallara götürmenin çabası içindeler. HDP olarak 90\'lı yıllara geri dönülmesine asla izin vermeyeceğiz. Onların heveslerini kursaklarında bırakacağız. Tansu Çiller\'in gittiği yere Recep Tayyip Erdoğan\'ı da göndereceğiz. Susurluk kamyonunun nereye çarptığı belli olmaz, AKP hükümetinin de, ittifakın da bu ülkeyi nereye götüreceği bellidir.\"

HALKIMIZIN YALANLARINIZA KARNI TOK

Suruç\'ta yaşanan olayların provokasyon olduğunu savunan Buldan, \"Onlar büyük oyunlar peşindeler. Suruç\'ta yapılanları gördük. Suruç halkı dimdik ayakta olduğu için, onlara biat etmedikleri için en büyük oyunu Suruç\'ta oynadılar. AKP hükümeti Suruç\'un altında kalmıştır, Suruç provokasyonunun altında ezilmiştir. O ezikliğin utancıyla bu yüzyılda yaşayacaklar. Suruç\'ta yaptıkları provokasyonu kendi milletvekili adayları, whatsapp yazışmalarını sosyal medyaya yansıttı. Hepimiz bunu okuyoruz. Bir AKP adayı diyor ki, \'Suruç\'ta yeni bir Roboski yaratmak istediler ancak başaramadılar. Halk ve cumhurbaşkanı yanlış bilgilendirildi\' diyor. Evet, cumhurbaşkanı yanlış bilgilendiriliyor ancak bu tuzağın içinde hem Cumhurbaşkanı, hem AKP hükümeti var. Biz bu oyunları daha önce yaşadık. Ankara katliamını, Suruç katliamını kimse unutmadı. Roboski\'de yaşananları Kürt halkı unutmadı. Diyarbakır patlamasını hiçbirimizi unutmadık. Her seçim öncesi provokasyon yaratmaya çalışanlar şunu bilsinler ki; artık halkımız uyandı. Artık halkımızın sizin yalanlarınıza karnı tok. İşte bu oyunları bozacak olan halkımız kararını verdi ve 24 Haziran\'da size öyle bir tokat atacak ki bir daha yüzünüzü yerden kaldıramayacaksınız.\" dedi.

MEYDANLARDA BİNLERCE SELAHATTİN DEMİRTAŞ VAR

Selahattin Demirtaş\'ın şu anda cezaevinde olduğunu ancak 24 Haziran sonrasında ülkenin Demirtaş tarafından yönetileceğini söyleyen Buldan, sözlerini şöyle tamamladı:

\"Adayımız Demirtaş, Edirne cezaevinde, avukatları aracılığıyla bizlere gönderdiği mesajlarla seçim kampanyasını yürütme çalışıyor. Dün gördük; TRT ekranlarında 10 dakikalık konuşması bile ülkedekilere bir kez daha sevgi, umut ve güven aşıladı. Herkes Demirtaş\'ın konuşmasını büyük bir dikkatle izledi. 4 duvar arasında bile olsa bu ülkeye o kadar büyük bir umut verdi ki, herkes pür dikkat Demirtaş\'ın sözlerini dinledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirtaş\'ı 4 duvar arasında bıraktığını zannediyor, onun sesinin dışarıya çıkmayacağın zannediyordu. Recep Bey dinledi ki, bugün alanlarda ve meydanlarda binlerce Selahattin Demirtaş var. Onu 4 duvar arasında tutabilirsiniz ancak halkımızın gönlünden silip atamazsınız. Bu halkın umudu olan Selahattin Demirtaş\'ın bu ülkeyi yöneteceği günlerde çok yakındır. O da 24 Haziran sonrasıdır.\"

Görüntü Dökümü

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- Miting alanından görüntü

- Mitinge katılanlar

- Miting sırasında taşınan Türk bayrakları ve HDP flamaları

- Pervin Buldan alana gelirken

- Buldan platforma çıkarken

- Buldan mitinge katılanları selamlarken

- Buldan\'ın konuşması

- Alandan genel ve detay

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)HÜDA PAR GENEL BAŞKANI YAVUZ: BU MEMLEKETİN BİRİNCİ SORUNU KÜRT MESELESİDİR, BU MESELE CAN YAKIYOR



HÜDA-PAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı eleştirerek, \"Bu memleketin birinci sorunu Kürt meselesidir. Çünkü, bu mesele can yakıyor, insan kanını döküyor, huzurumuzu kaçırıyor. Sayın Cumhurbaşkanı eski devlet geleneği diyordu, \'Kürt sorunu yoktur\' Siz de çıkıp dediniz ki; Kürt demekten, Kürdistan demekten korkmayın. Ama gelinen aşamada maalesef devletin 90 yıllık zihniyetinin baktığı yerden, Sayın Cumhurbaşkanı da bakmaya başlamış bu soruna\" dedi.

\'UZLAŞACAĞIZ, ANLAŞACAĞIZ\'

HÜDA PAR Genel Başkanı Yavuz, Van\'ın Beşyol Meydanı\'nda düzenlediği mitingde partililere seslendi. Yavuz, HÜDA PAR\'ın çatışma ve şiddeti reddettiğini ve uzlaşma yoluyla sorunların çözüleceğine inandığını söyledi. Yavuz, \"Biz, memleketimizin sorunlarını uzlaşarak, anlaşarak çözeceğiz. Çatışarak hiç bir şey bize kar getirmedi. Şehirlerimiz savaş alanına döndü, binlerce evladımızı kaybettik, milyarlarca dolar servetimiz heba oldu, huzurumuz kaçtı, kan döküldü, kin girdi bu topraklara. Çatışarak denedik olmadı, ne yapacağız? Tek bir çaremiz var kardeşlerim. Uzlaşacağız ve anlaşacağız. Bu memleketin bütün sorunları Ankara\'da çözülecek. Çünkü sorun Ankara\'da başladı. Sorunun temel kaynağı Ankara olduğu gibi, çözüm kaynağı da Ankara\'dır.\" dedi.

Türkiye\'de en büyük sorunun Kürk sorunu oloduğunu öne süren yavuz, bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı eleştirerek şöyle konuştu:

\"Memleketimizin sorunları var. Bu sorunlardan birincisi Kürt meselesidir. Çünkü bu mesele can yakıyor. İnsan kanını döküyor. Huzurumuzu kaçırıyor. Bu mesele çözülmemiş. Sayın Cumhurbaşkanı eski devlet geleneği diyordu, \'Kürt sorunu yoktur\' Siz de çıkıp dediniz ki Kürt demekten, Kürdistan demekten korkmayın. Umut bağladık, ne güzel dedik. Bir Başbakan çok güzel şeyler dile getiriyor. Herhalde sorun çözülecek dedik. Ama gelinen aşamada maalesef devletin 90 yıllık zihniyetinin baktığı yerden, Sayın Cumhurbaşkanı da bakmaya başlamış. Atılan güzel adımları asla inkar etmiyorum. TRT Kürdi\'nin açılmasını çok önemsiyorum. Andımızın kaldırılmasını, her sabah Kürt çocuklarına, Arap çocuklarına yalan söylemesinin vazgeçilmesini önemsiyorum. Allah razı olsun, bunda HÜDA PAR\'ın katkısı çok biliyor musunuz? Çünkü bizim parti programımızda Hüda Par iktidara geldiği zaman \'Andımızı kaldıracaktır\' yazıyordu. Biz meclise gitmeden hükümetin üzerinde baskı unsuru oluşturduk ve bu sorunun çözülmesini sağladık. Bunun için elimize silah almadık.\"

KÜRTÇE,TBMM\'DE BİLİNMEYEN DİL OLARAK KAYITLARA GEÇİYOR

Mehmet Yavuz, TBMM\'de Kürtçe\'nin bilinmeyen bir dil olarak kabul gördüğünü ifade ederek, \"Milyonlarca insan, Kürt şehirlerinde özellikle bir dil konuşuyor. Peki bu dil, TBMM konuşulduğunda Kürtçe konuşuldu diye mi geçiyor? Yoksa bilinmeyen bir dil olarak mı geçiyor? İşte Kürt meselesi budur Sayın Cumhurbaşkanım. Bu dil Allah\'ın ayetimdir dediği ve senin ülkende milyonlarca insanın kullandığı bu dil TBMM\'de bilinmeyen bir dil diye kayıtlara geçiyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Miting alanından detaylar

- Detaylar

- Kur\'an tilaveti

- HÜDA PAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz\'uz konuşması

- Detaylar

Haber-Kamera: Arif KARAKAŞ / VAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kartepe\'de sağanak, su baskınlara neden oldu (EK)

11)ŞİDDETLİ YAĞAN YAĞMURDA HASTANE GİRİŞİNİ SU BASTI

Kocaeli\'nde öğleden sonra başlayan yağmur yağışı etkili oldu. Yaklaşık 20 dakika yoğun şekilde yağan yağmurda Kocaeli Devlet Hastanesi\'nin acil servisinin girişini su bastı. Vatandaşlar acil girişi önünde yağmurun dinmesini bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, acil servis girişinde biriken suları motorla tahliye etmeye çalıştı. Aniden bastıran yağmur nedeniyle vatandaşlar yağmurdan korunmak için duraklara, üst geçit ve saçak altlarına sığındı. İzmit Sanayi Mahallesi\'nde ve Fuar alanı çevresinde su birikintileri oluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri biriken suları çekmek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Hastane girişinde biriken su

-Acil önünde yağmurun dinmesini bekleyen vatandaşlar

-Durak ve köprü altlarında bekleyen vatandaşlar

-Yürüyüş yolundan yağmur detayları

Haber-Kamera: KOCAELİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)TEFENNİ\'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE YOLLAR KAPANDI

BURDUR\'un Tefenni ilçesinde şiddetli yağış Tefenni- Fethiye karayolu ile bazı köy yollarının kapanmasına neden oldu.

Tefenni ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında başlayan şiddetli yağış Yuvalak köyü mevkisinden gelen derenin taşmasına neden oldu. Taşan sular Tefenni- Fethiye karayolu ile Tefenni\'nin Seydiler, Bayramlar ve Çaylı köyleri grup yollarının trafiğe kapanmasına sebep oldu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde Karayolları, İl Özel İdaresi ve Tefenni Belediyesi ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla taşkın nedeniyle kapanan yollar trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü

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- Selin gelişi

- Dereden detay

Haber-Kamera: Mesut MADAN / BURDUR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)ESKİ VAN ŞEHRİNDE YANGIN

VAN Kalesi\'nin güneyinde bulunan ve birçok tarihi eserin bulunduğu eski Van şehrinde kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevler kazı yapılan alana ulaşmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, dün saat 15.30 sıralarında merkez Yalı Mahallesi\'ndeki Van Kalesi\'nin güneyinde bulunan kazı çalışalarının yapıldığı eski Van şehri civarında meydana geldi. Eski Van şehrinin bulunduğu ve yapılan kazı çalışmalarında 19. Yüzyıl\'a ait birçok kamusal alanların ortaya çıkarıldığı bölgede bilinmeyen nedenle kuru otlar tutuştu. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Hızla kazı çalışmalarının sürdüğü bölgeye yayılan alevlere, itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye araçlarının kazı bölgesine girememesi nedeniyle, itfaiye ekipleri kazma ve kürek kullanmak zorunda kaldı. Yayılan alevler itfaiye ekiplerini yaklaşık 2 saat süren çabaları sonucu söndürüldü.Söndürme çalışmaların ardından olay yerine gelen polis ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yangının çıktığı eski Van Şehri

-Yangınla birlikte yükselen duman

-Alevler

-Olay yerine gelen itfaile ekipleri

-Ekipler, kazma ve küreklerle yangına müdahale etmesi

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN /VAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN, KORKUTTU



SAMSUN Organize Sanayi Bölgesi\'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Samsun\'un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında dün akşam saatlerinde çıktı. Fabrikada alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar polise ve itfaiyeye haber verdi. Fabrikaya polis, çok sayıda itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi\'nde bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Çoğu plastik atık olan yangında fabrikanın arka kısmındaki binalarda oturanlar itfaiye tarafından evleri boşaltıldı. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alınırken, soğutma çalışmasının halen devam ettiği belirtildi. Polis yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yangından detay (Cep telefonu)

-İtfaiyenin müdahale etmesi (Cep telefonu)

-Yangından fotoğraflar

Haber: Hakan AKGÜN / SAMSUN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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15)ÇELİKHAN\'DA PKK/KCK OPERASYONU: 5 GÖZALTI

ADIYAMAN\'ın Çelikhan ilçesinde, terör örgütü PKK/ KCK\'ya yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmayla Pınarbaşı Beldesi\'nde terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerinde arama da yapılan isimleri açıklanmayan 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Çelikhan Devlet Hastanesi

- Jandarma ekiplerin önlem alması

- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Şüpheliler araçlara bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüleri

Haber-Kamera: Selim SONKAYA / ADIYAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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16)HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜP KAÇTI

SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde sokakta yürüyen 47 yaşındaki Cihat Turan, herkesin gözü önünde kurşun yağmuruna tutuldu. Yere yığılan Cihat Turan\'ın yanına gelerek başına ateş edip öldüren kişi olay yerinden kaçtı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Akyazı Fatih Mahallesi\'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi\'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Cihat Turan\'a seyir halindeki bir otomobilden ateş açıldı. Yaralanan Cihat Turan kaçmaya çalışırken, otomobilden inen kişi ateş etmeye devam etti. Yere yığılan Cihat Turan\'ın yanına kadar gelen kişi başına ateş etti. Herkesin gözü önünde Cihat Turan\'ı kurşun yağmuruna tutan kişi daha sonra aracına binip olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Cihat Turan\'ın öldüğünü belirledi.

Polis, Cihat Turan\'ı bir akrabasının öldürdüğünü belirlerken, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntüler

112 Acil ekiplerinin görüntüsü

Çevrede toplananlar

Detaylar

Haber-Kamera: Alaattin ONUR / AKYAZI(Sakarya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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17)UYGULAMA NOKTASINDA OTOMOBİL ÇARPAN POLİS MEMURU YARALANDI



SİVAS\'ta uygulama alanında otomobilin çarptığı trafik polisi Talha İbiş, bacağından yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu üzerinde Kovalı köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 88 D 77610 İran plakalı otomobil, uygulama alanına girerken polis memuru Talha İbiş\'e çaptı. Çarpmanın etkisiyle İbiş, ekip aracı ile otomobil arasında sıkıştı. Sol bacağından yaralanan İbiş, meslektaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan İbiş\'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İsmi açıklanmayan sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Hastaneden görüntü

-Yaralı polisin görüntüsü

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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18)MİNİK RÜZGAR TOPRAĞA VERİLDİ

Manisa\'nın Selendi ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan ve dün cesedine ulaşılan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir\'in cenazesi, savcının incelemesinden sonra baba Süleyman Özdemir\'e teslim edildi. Özdemir\'in cenazesi, ilk olarak helallik alınması için Eski Camii Mahallesi\'ndeki evine getirildi. Evinin önünde helallik alındığı sırada anne Dudu Özdemir, gözyaşlarına hakim olamadı. Ardından cenaze, namaz için eve 500 metre mesafedeki Çarşı Camii\'ne götürüldü. Namaz öncesi baba Süleyman Özdemir, diğer oğlu 9 yaşındaki Efe Özdemir ile birlikte ölen evladının tabutunun önünde taziyeleri kabul etti. Anne Dudu Özdemir ise caminin dışında bir sandalyede oturarak gözyaşları içerisinde oğlunun naaşının camiye getirilmesini izledi. Anne Dudu Özdemir yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Taziyeleri kabul eden baba Süleyman Özdemir ise, minik oğlunun tabutunun başında bekleyen diğer oğlu Efe Özdemir\'e sarılarak gözyaşı döktü. Baba Özdemir, oğlu Efe ile birlikte ölen Rüzgar\'ın tabutuna sarıldı. Baba Özdemir da akrabaları tarafından sakinleştirildi.

İlçe Müftüsü Ramazan Arba tarafından ikindide kıldırılan cenaze namazına Selendi Kaymakamı Erkut Pamuk, CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, Selendi Belediye Başkanı MHP\'li Yasin Dumlupınar, CHP eski Milletvekili Hasan Ören, İl Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Erkalaycıoğlu, siyasi partilerin ilçe başkanları, oda başkanları, sivil toplum örgütlerini temsilcileri ve ilçe halkı katıldı.

Kılınan namazın ardından minik Rüzgar Kemal, ilçede mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Minik Rüzgar Kemal\'in cenaze namazının kılındığı görüntü

- Minik Rüzgar\'ın annesi Dudu Özdemir\'den görüntü

- Baba Süleyman Özdemir\'in tabutunu başında taziyeleri kabul ederken

- Süleyman Özdemir\'in 9 yaşındaki oğlu Efe ile birlikte gözyaşlarıyla tabuta sarılırken görüntü

- Ölen Rüzgar\'ın 9 yaşındaki erkek kardeşi Efe\'nin tabutunun başında görüntüsü

- Cenaze namazı kılınırken ve tabutun taşınırken görüntüsü

Haber-Kamera: İlker KILIÇASLAN - Uğur ÇAKMAK- Hasan YİĞEN / SELENDİ(Manisa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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19)BİRECİK\'TEKİ KAVGA SORUŞTURMASINDA 10 KİŞİ, 10 TÜFEKLE YAKALANDI



ŞANLIURFA\'nın Birecik ilçesinde kız alıp verme meselesi yüzünden birbirlerine pompalı tüfekle saldıran ailelere yönelik polisin düzenlediği operasyonda 10 kişi, 10 tüfekle birlikte gözaltına alındı.

Birecik\'te önceki gün akşam saatlerinde Büyükkaplan ve Yıldız aileleri arasında kız alıp verme meselesi yüzünden çıkan pompalı tüfekli kavgada 3 kişinin yaralandı. Silahlı kavga nedeniyle gerginliğin yaşandığı iki aile yeni bir olayın çıkabileceği ihbarını alan polis, baskın yapmaya hazırlanan ailenin yaşadığı evlere operasyon düzenledi. Operasyonda pompalı ve uzun namlulu 10 tüfek ele geçirilirken, her iki ailenden 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda özel hareket polisleri zırhlı araçlarla mahallenin giriş ve çıkışında önlem alırken, gözaltına alınan 10 kişi ise sorgulanmak üzere Birecik Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Yaşanan tüfekli kavga anı ise cep telefonlarıyla görüntülenmişti. Kavgayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Polis kavgalı ailelerin evlerine operasyon yapması

- Olay yerinde zırhlı araçlarla önlem alan polis

- Pompalı tüfeklerle kavga eden taraflar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / BİRECİK(Şanlıurfa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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20)CİPİN TABANINDAN 85 KİLO EROİN ÇIKTI



KOCAELİ\'de, TEM Otoyolu\'nda takibe alınarak durdurulan cipte yapılan aramada aracın tabanına gizlenmiş 85 kilo eroin ele geçirildi. Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul\'a gitmekte olan Irak plakalı bir cipi takibe aldı. TEM Otoyolu\'nda durdurulan cipte narkotik köpeği ile arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine polisler, koltukları sökerek döşemeleri kaldırdı. Aracın içerisindeki profillerin içerisinden ve kaldırılan tabanın altından eroin dolu paketler çıktı. 85 kilo eroin ele geçirilirken, Irak uyruklu 2\'si kadın 3 kişi gözaltına alındı. 3 kişinin İran\'dan aldıkları eroini İstanbul\'a götürdükleri belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Köpekle arama yapılması

Koltukların sökülmesi

Profilin içerisinden paketlerin çıkması

Aracın tabanının sökülmesi

Eroin dolu paketlerden görüntü

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN / İZMİT(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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21)UYUŞTURUCUDAN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLEN GENCİN 3 ARKADAŞI TUTUKLANDI



ZONGULDAK\'ta uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaştığı ileri sürülen Emre Kemaloğlu, hastanede hayatını kaybetti. Kemaloğlu\'nun ölümünün ardından gözaltına alınan 3 arkadaşı tutuklandı.Emre Kemaloğlu, önceki gün Kozlu ilçesinde kardeşinin kına gecesi sırasında fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Kemaloğlu, kurtarılamadı. Kemaloğlu\'nun sentetik uyuşturucu madde kullanımına bağlı hayatını kaybettiği değerlendirilirken, kesin ölüm sebebinin otopsi raporunda ortaya çıkacağı belirtildi. Kemaloğlu, Kozlu Aziziye Camii\'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kemaloğlu\'nun ölümü ile ilgili Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kemaloğlu\'nun gece birlikte olduğu 3 arkadaşını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemerinin ardından adliyeye sevk edilen Berkant G., Koray Ç. ve Soner B. tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Emre Kemaloğlu\'nun cenazesi

-Emre Kemaloğlu\'nun fotoğrafı

-Hastane görüntüsü

-Adliye görüntüsü

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN / ZONGULDAK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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22)DÜNYA 2. OLAN ÖĞRENCİLERE BAŞARI BELGESİ VERİLDİ

ABD\'de düzenlenen model uydu yarışmasında, birçok üniversiteyi geride bırakıp dünya 2. olan Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) öğrencilerine, takdir belgesi verildi.

BEÜ Grizu-263 Uzay Takımı, 8-10 Haziran tarihleri arasında ABD\'nin Teksas eyaletinde gerçekleşen Amerikan Uzay Bilimledi Derneği ve Amerikan Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü\'nün organize ettiği, model uydu yarışmasına katıldı. Uluslararası birçok üniversitenin katılmak için müracaat ettiği ancak ön elemeyi başarıyla geçen üniversitelerin davet edildiği yarışmada Türkiye\'yi temsil eden BEÜ Grizu-263 Uzay Takımı, 40 üniversite takımı arasında finale yükseldi. Tasarladıkları model uyduyu 700 metre yüksekliğe fırlatmayı başaran takım, NASA mühendislerince oluşan jürinin verdiği 100 üzerinden 98.90 puanla Manchester Üniversitesi\'nin ardından dünya ikincisi oldu.

Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, öğrencileri tebrik etti ve başarı belgesi verdi. Öğrencilerin çok önemli bir yarışmada derece elde ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Kutoğlu, \"Bizleri gururlandırdığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Sizlerin başarısı çok daha anlamlı. Yarıştığınız ekiplerin bütçeleri sizden çok daha fazlaydı. Siz onlardan daha kısıtlı bütçeyle çalıştınız. Bundan dolayı sizi ayrı tebrik ediyorum. Sizlere danışmanlık yapan öğretim görevlilerini kutluyorum. Umarız önümüzdeki senelerde daha çok yarışmada daha çok dereceler alırsınız\" dedi.

BEÜ Grizu-263 Uzay Takımı kaptanı Muzaffer Duysal, bir yıl boyunca çok kararlı bir şekilde çalıştıklarını belirterek, şöyle dedi:

\"Ara tatillerde memleketlerimize gitmeyerek kütüphanelerde yattık. Takım olarak bu başarıya ulaştık. Dünyanın önemli üniversitelerini geride bıraktık. Bunun için gururluyuz. Bize destek verenlere çok teşekkür ediyoruz. Proje bir model uydu yarışması. Uzay ve NASA çalışmaları çok popüler. Bu uyduları lisans öğrencilerine yaptırarak bir adım atmamızı sağlıyor bu proje bize. Bu uydu alanında bir çalışma yapmamızı ve kendimi geliştirmemizi sağlıyor. 14 yıldan beri düzenleniyor. Eleme sürecini geçtik ve 40 üniversite arasında kaldık. Dosya hazırladık. İstenilen görevleri yerine getirdik. Uydudan aldığımız verileri juriye sunduk. Tasarladığımız model uyduyu model roket yardmııyla 700 metreye fırlattık. Aldığımız puanla ikinci olduk.\"

Görüntü Dökümü

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-Üniversite öğrencilerinden detay

-Hakan Kutoğlu\'nun konuşması

-Takdir belgelerinin verilmesi

-Üniversite önünde fotoğraf çektirmerleri

-Takım kaptanı Muzaffer Duysal ile röp.

-Uydunun fırlatılma anı cep telefonu kamerası

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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23)KANADINA MİSİNA DOLANAN MARTIYI KURTARDILAR

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde kanadına misina dolandığı için uçamayan ve denizde mahsur kalan martı, Ereğli Yelken İhtisas Kulübü üyelerince kurtarıldı.

Ereğli Yelken İhtisas Kulübü üyeleri, Bozhane Limanı\'nda bir martının denizde çırpındığının fark etmeleri üzerine botla yanına gitti. Martının kanadına dolanan misina nedeniyle uçamadığı görüldü. Kulüp üyeleri, martının kanadındaki misinayı 10 dakika süren çalışmanın ardından çıkardı. Martı misinadan kurtarıldıktan sonra uçarak uzaklaştı. Martının kurtarılma anı ise kulüp üyelerince cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kulüp üyelerinden Metin Akman, martının kanadına dolanan misina nedeniyle uçamadığını belirterek, \"Biz botla martının yanına gittik. Martıyı kurtardık. Limandaki insanlar bizi takdir etti. Son günlerdeki hayvan şiddetlerini kınıyoruz.\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yelken kulübü üyelerinin bot ile açılmaları

-Martının tekneye alınması

-Martının misinadan kurtarılması

-Martının bırakılması

-Yağız Günaydın İle röportaj

-Yelken ihtisas kulübünden detaylar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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