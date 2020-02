DHA YURT BÜLTENİ - 1

Hakkari\'de PKK\'ya operasyon



Hakkari ve Şırnak, jandarma ile polis ekipleri tarafından Kavaklı Köyü kırsalında, terör örgütü PKK\'ya yönelik ortak operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, el yapımı patlayıcı düzenekleri, mühimmat, giyim ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Hakkari Valiliği, Hakkari ve Şırnak, jandarma ile polis ekiplerinin Kavaklı Köyü kırsalında, terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlediği operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, operasyonlarda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde patlayıcı düzenekleri, mühimmat, giyim ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtilerek şöyle denildi:\"İlimiz Merkez Kavaklı Köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 70 zaman ayarlı el yapımı patlayıcı düzeneği, 6 büyük tüp, 20 kilogram gübre, 500 zagros keskin nişancı tüfeğine ait fişek, 2 jeneratör, 3 hilti, 8 hilti ucu, 1 sanayi tipi elektrikli ekmek fırını, 20 battaniye, 180 haki renkli kazak, 50 kilogram tuz, 100 çuval, 100 sabun ve 1 branda ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

KASTAMONU ŞEHİDİNİ GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI

Bingöl\'de PKK\'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Jandarma Er Şevki Eren Yatkın (20), memleketi Kastamonu\'nun Cide ilçesi Çayyaka köyünde toprağa verildi.

Bingöl\'ün Yedisu ilçesinde, askerlerin bulunduğu araca, PKK\'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Jandarma Er Şevki Eren Yatkın\'ın cenazesi Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Çayyaka köyüne askeri helikopterle getirildi. Buradan şehidin naaşı, evinin önüne getirilerek, helallik alınıp, dualar edildi. Daha sonra askerlerin omuzlarının üzerinde taşınan Şehit Yatkı’nın tabutunun arkasında vatandaşlar dev bir Türk bayrağı taşıyarak, köy meydanından “Şehitler ölmez vatan bölünmezö sloganı attı. Cenaze tekbirler eşliğinde köy camisine getirildi. İkindi namazının ardından köy camisinde kılınan cenaze namazına şehidin babası Ahmet, annesi Zehra ablası Esin ve Türk bayrağı tişörtü giyen kardeşi Erdem, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Vali Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, AK Parti Mİlletvekilleri Hakkı Köylü, Metin Çelik ve Murat Demir ve köylüler katıldı. Cenaze namazı öncesi şehidin kardeşi Erdem Yatkın, tabutun üzerine Türk bayrağı sererek, sarıldı ve \"Abim benim\" diye gözyaşı döktü. Şehit Piyade Jandarma Er Şevki Eren Yatkın’ın, 3,5 ay vatani görevine başladığı öğrenildi.

ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSİ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şırnak’ta şehit düşen özel harekat polis memuru Said Uslu (29) memleketi Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesinde cami bahçesinde toprağa verildi

Şırnak\'ın Güneyçam köyü Kaval Dağı mevkisinde PKK’lı teröristlerin uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan özel harekat polis memuru Said Uslu’nun Türk bayrağına sarılı naaşı Erbaa Devlet Hastanesi morgundan alınarak Karayaka beldesindeki baba evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından, evlerinin yakınında şehidin dedesi Hadin Uslu\'nun 2004 yılında yaptırdığı ve kendi adı verilen camiye getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu Şırnak’tan uçakla birlikte gelen silah arkadaşlarının omuzlarında evlerinden alınarak tören alanına konuldu. Bir ay önce nikah kıydığı, gelecek ay sonunda ise düğün yapmaya hazırlandığı Şeymanur Kavuncu Uslu da elinde şehidin fotoğrafıyla cenaze evine geldi. Şehidin annesi Abide Uslu, oğlunun tabutuna sarılarak, \'İntikamın alınacak yavrum, beni de al yanına\" diyerek göz yaşı döktü. Şehidin babası Ahmet Uslu ve kardeşi Abdülhadi Uslu da tabuta sarılarak büyük üzüntü yaşadı. Şehid Uslu\'nun cenaze törenine Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Tokat Valisi Ömer Toraman, Ak Parti Tokat milletvekilleri Zeyid Aslan, Celil Göçer, Yusuf Beyazıt, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, 48\'inci Piyade Alay Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, siyasi parti temsilcileri, şehidin ailesi ile birlikte binlerce kişi katıldı. Şehit polisin naaşı Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde cenaze aracına taşındı. Özel Harekat Polis Memuru Said Uslu 2013’te vefat eden dedesinin de mezarının bulunduğu caminin bahçesinde toprağa verildi.

KENENİN ISIRDIĞI ASKER, HASTANEYE KALDIRILDI

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde vatani görevini yapan er M.Ç (19) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İslahiye 106\'ncı Topçu Alay Komutanlığı Şehit Alpay Başaran Kışlası\'nda vatani görevini yapan asker M.Ç.\'yi iddiaya göre dün akşam kene ısırdı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle islahiye Devlet Hastanesi\'ne götürülen asker, ileri tetkik amacıyla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

İNCE: MEĞER KEK USTASIYMIŞ

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İzmit Milli İrade Meydanı\'nda halka seslendi. Muharrem İnce\'nin sıcaktan etkilendiğini gören bir kişi üzerinde \'İnce dayı çözer\' yazılı şapka verdi. Muharrem İnce şapkayı takarak konuşmasına devam etti. 16 yılın sonunda Erdoğan\'ın ustalığının anlaşıldığını söyleyen İnce, \"Sana meydan okuyorum çakma dünya lideri. Bana ikide bir çırak diyorsun, madem sen ustasın niye korkuyorsun çıraktan. Gel istediğin kanala ekonomi, dış politika tartışalım, ben fabrika, sanayi, üretim diyorum, yatırım diyorum sen kıraathane diyorsun. 16 yılın sonunda geldiğin nokta şu; Diyor ki atanamayan öğretmenler sizi atamayacağım, iktisadi ve idari bilimler mezunları size iş veremeyeceğim, ziraat mühendisleri size iş bulamayacağım diyor. Ne diyor biliyor musunuz ? Lise mezunu gençler size iş veremem ben size bir kıraathane açarım, kekleri de veririm, çayları da veririm gelin diyor. Önce dedi ben çırağım, sonra dedi ben kalfayım, sonra dedi ben ustayım. Meğer kek ustasıymış, kek ustası. 16 yılın sonunda ustalığı anlaşıldı kek ustasıymış, milleti de kekleyeceğini zannediyor. Türkiye\'yi ikiye bölelim. Bedava kek yemek isteyenler Erdoğan\'a oy versin, fabrikalarda iş isteyenler bana oy versin.\" dedi.

\'İLK İŞİMİZ SANAYİDEKİ KALİTESİZLİĞİ AŞMAK OLACAK\'

Cumhurbaşkanı seçildiği taktirde ilk işinin sanayideki kalitesizliği aşmak olduğunu söyleyen İnce, \"Eğitimi Balıkesir\'de konuştum, çünkü diplomamı oradan aldım. İkide bir diplomayı sormayın, olan var olmayan var, canı çeker. Sanayiyi nerede konuşacağım? Kocaeli\'nde. Türkiye\'de meralarımız atıldır, tarım alanları atıldır, genç nüfusumuz atıldır, insan kaynağımız atıldır, denizlerimiz atıldır ,sanayimizin 4\'te 1\'i atıldır. Enerji maliyeti çok yüksektir sanayide. Sanayileşme büyük bir malzeme hareketidir, bir takım faaliyetidir. Sanayileşmenin içinde akıl, bilgi, teknik organizasyon vardır. Türkiye\'deki sanayide ne yazık ki bir kalitesizlik vardır. İlk işimiz sanayideki kalitesizliği aşmak olacaktır. Türkiye\'nin milli gelirinin yüzde 15 sanayidedir. Gelişmiş ülkeler ise bizim bugün yakalamakta zorlandığımız döviz kurlarıyla birlikte 10 bin dolardan 7 bin 800 dolarlara düşen milli gelirimizi ne yazık ki 1950\'ler de yakalamışlardır. 1950\'lerde 10 bin dolar yakaladı onlar, biz 2018 de bile 10 bin dolarda değiliz. Borçla bu hale geldik. 453 milyar dolar borcumuz var bunun 323 milyar dolarını Recep Erdoğan yaptı. Son 15 yılda üretim yerine ne yazık ki ithalatı tercih seçtik. Sanayi terk edip sanayicileri inşaatçı yaptık. Sanayide yüzde 35 düşük teknoloji ne yazık yüzde 1 yüksek teknoloji. İnşaat, beton Türkiye\'nin büyümesi, zenginleşmesi değildir. İnşaat dünyayı zenginleştirseydi, bin 500 yıl önce dünyanın en büyük inşaatını Çinliler Çin Seddi\'ni yaptı. İstanbul surlarına baktığınızda o da yüzyıllar öncesinin en büyük inşaatıdır\" diye konuştu.

\'GELİŞME İNŞAATLA DEĞİL, FABRİKAYLA, YATIRIMLA OLUR\'

İnce, Türkiye\'nin çıkışının sanayileşme ile olacağını belirterek, \"Sanayileşme, gelişme, inşaatla değil, fabrikayla olur, yatırımla olur. Son 1 yılda faizler yüzde 22 arttı. Ne yazık ki Erdoğan dünyayı bin sene geriden takip ediyor. Türkiye\'nin bu noktadan çıkışı sanayileşmeyle olacaktır. Bunu mutlaka başaracağız. Son bir yılda faizler yüzde 22 arttı. Recep Erdoğan kiminle kavga ettiyse o artı. Faizlerle kavga etti faizler arttı, dövizle kavga etti döviz arttı. İnce\'yle kavga etti İnce\'nin oyu arttı. Sanayimiz ekonomimiz bir kısır döngü içersindedir. Sanayicinin iki temel sorunu vardır. Birincisi artan faizler ikincisi döviz kurladır. Döviz kuru niye arttı. Recep Erdoğan mali disiplini bozdu, kamu harcamaları 2002\'de 68 milyardan 690 milyar dolara çıktı. Güven ortamını bozdu. Yabancılar güvenmiyor ama yerli yatırımcılar da güvenmiyor. Ülkeyi terk ediyorlar. Türkiye\'de sanayi üretiminde katma değer üretemiyoruz. Şuanda katma değer yüzde 3.5\'larda. Yüzde 15\'inde altında olursa zenginleşemeyiz. 3.5 dan yüzde 15\'e çıkmak zorundayız.\" dedi.

\'TÜRKİYE BİR KARANLIĞA DOĞRU GİDİYOR\'

Türkiye\'nin karanlığa doğru gittiğini ifade eden İnce, \"Benim Cumhurbaşkanlığımda Halk Bank yandaşlara kredi veren bir banka olmayacak KOBİ\'lere kredi verecek. Eximbank verdiği krediler 6 aylık bunların vadelerini uzatacağız, Kalkınma Bankası Türkiye\'de ilk kez girişimcileri destekleyecek. Ziraat Bankası medya patronlarına kredi vermeyecek tarımda faaliyet gösterenlere verecek. Erdoğan dolar, faiz lobisi olduğunu söylüyor. Ruble ne oldu? Putin ile aran çok iyi. 1 TL 25 rubleydi, bugün 1 TL 13 rubleye düştü. Türkiye bir karanlığa doğru gidiyor. Ama bu karanlığa doğru giderken meydanlarda ne söylediğini bilmeyen bir cumhurbaşkanı var. Medya patronlarına sesleniyorum, o çalışan emekçilere değil. Allah\'ın izni milletimizin isteğiyle bu iş oldu, ben bunu görüyorum. Benim dönemimde özgür olacaksınız, istediğiniz haberi yapacaksınız ama Vakıflar, Ziraat, Halk Bankası\'nın genel müdürlerini hemen değiştireceğim. O kredileri nasıl aldığınızı inceleyeceğim, gerisini siz anlamışsınızdır. Haberiniz olsun. Sen ister yaz ister gösterme millet geliyor millet. Bu bir dip dalgası millet geliyor millet.\"

CHP LİDERİ ANTALYA\'DA İFTAR YEMEĞİNE KATILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya\'daki programı kapsamında Muratpaşa Belediyesi\'nin Kent Meydanı\'nda düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Kılıçdaroğlu sahneye çıktığı sırada CHP\'li gençler, \'Hak, Hukuk, Adalet\' sloganları attı. Kürsüye çıkan CHP lideri Kılıçdaroğlu ise, “Belki de bu geceye en yakışan şu an hak, hukuk ve adaleti söylemektir. Hep birlikte bu güzel ülkede hakkı, hukuku ve adaleti gerçekleştirmek için mücadele edeceğiz. Hiç kimseyi kimliğinden, yaşam tarzından, inanç tarzından ötürü ötekileştirmeyeceğiz. İnsanı insan olarak seveceğiz ve \'İnsan Allah\'ın yarattığı en değerli varlıktır ve başımızın üstündedir\' diyeceğiz. Bütün insanları kucaklayacağız. Ramazan ayındayız, rahmeti bol bir aydayız. Sevgiye, huzura, bir arada yaşamaya özlem duyuyoruz. Gerginlik, kavga istemiyoruz kendi ülkemizde. Müslüman dünyasında kan akmasın istiyoruz ve bütün coğrafya barış içinde olsun diyoruz. Huzuru, adaleti, hakkı, hukuku yakalamak hepimizin ortak görevi olmalıdır\" dedi. Bu güzel ülkeye demokrasiyi, düşünce özgürlüğünü, can ve mal güvenliğini getirmenin görevi olduğunu dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Ama bu sadece benim görevim değil, hepimizin ortak görevi olmalıdır. Allah\'ın izniyle sayın Muharrem İnce\'yi cumhurbaşkanı, Millet İttifakını da parlamentoda çoğunluk olarak gördüğümüz zaman göreceksiniz ki bu ülkeye barışı, huzuru, kardeşliği getireceğiz. En ufak bir endişem yok. Kavgasız bir Türkiye, barış içinde yaşayan, hiç kimsenin ötekileştirilmediği, inanç özgürlüğünün olduğu, kadın erkek eşitliğinin olduğu, yargı bağımsızlığının, herkesin can ve mal güvenliğinin olduğu, annelerin güleryüzle ve umutla çocuklarını okula gönderdiği bir Türkiye istiyoruz. Çocukların kahvaltı ve öğle yemeklerini öğretmenleri ve arkadaşlarıyla birlikte yaptığı, herkesin çalıştığı, iş ve aş sahibi olduğu, her evde tencerenin kaynadığı, yoksulluğun olmadığı, komşularıyla birlikte barış içinde yaşadığı güçlü bir Türkiye. Yurtta barış dünyada barış dediğimiz bir Türkiye. Bu özlemlerle ve dileklerle hepinizi yürekten kutluyorum.\" Konuşmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na, Likyalı Patara Yörükler Derneği Başkanı Muzaffer Otlu tarafından keyfiye takdim edildi. Adalet Yürüyüşü\'nün simgelerinden biri olan 10 yaşındaki Alsancak Şen de karnesini sahnede Kemal Kılıçdaroğlu\'na gösterdi ve bir şiir okudu.

TURİZMİ GÜNAH SEKTÖRÜ GÖRÜRSENİZ BÜYÜTEMEZSİNİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alanya ve Manavgat ilçelerindeki toplantılarının ardından kent merkezindeki Akra Hotel\'de turizm sektörü, iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinin yöneticileriyle bir araya geldi. Turizmde uzun bir süre geçmesine rağmen sorunların çözülemediği ve sektörün sorun yumağı içerisinde çabaladığını kaydeden Kılıçdaroğlu, \"Bu sektörün büyümesi için elimizde her türlü imkan var. Uygarlıklar beşiği olan bir Türkiye\'yi düşünün. O kadar zengin bir tarihi var ki, yeteri kadar dünyaya tanıtamıyoruz. Yurtdışında bizim tarihimizle ilgili hatta kitaplar yazıyorlar. Ve bilgiyle turizmi çoğu zaman yan yana getiremedik. Önce kendi ülkemizi tanıtma konusunda ciddi, kararlı ve tutarlı bir politika izlememiz gerekir. Ama bunu tek başına siyasilerin yapması mümkün değil, turizmcilerle işbirliğinde içinde yapacağız\" dedi.

\'TURİZMİ GÜNAH SEKTÖRÜ GÖRÜRSENİZ BÜYÜTEMEZSİNİZ\'

Siyaset kurumunun turizmin ne kadar önemli olduğuna inanması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, \"Turizmin Türkiye için de geleceğimiz için de çok önemli bir kurum olduğuna inanması lazım. Ekonomiye yaptığı katkıları görmesi lazım. Turizmi bir günah sektörü gibi görür ve o şekliyle yaklaşırsanız turizmi büyütemezsiniz. Karşılaştığımız acı tablolardan biri bu. Bir dönem bağısız bir Turizm Bakanlığı vardı, hiç değilse turizmcinin dertlerini anlatabileceği bir yapıdaydı. Sonra bu Kültür Bakanlığı ile birleşti. Önümüzdeki günlerde bu bakanlık kalacak mı kalmayacak mı o da tartışmalı. Zengin uygarlıklara kaynaklık yapan bu coğrafyanın bütün dünyaya anlatılması gerekiyor\" diye konuştu.

\'TURİZMDE İMAJ SORUNU\'

Turizmin tek başına Türkiye\'nin pek çok sorununa, cari açık sorununa çözüm üretebileceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, turizmin kan kaybettiği süreçte bu açığın daha da büyüdüğünü söyledi. Siyaset kurumunun yapması gereken en önemli şeyin Türkiye\'nin imajını düzeltmek olduğuna dikkati çeken Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:\"Şu anda önümüzdeki en ciddi sorun Türkiye\'nin imajı. Gelişmiş herhangi bir ülkeye gidin Türkiye\'nin imajı güven vermiyor. Kavganın, dövüşün olduğu, demokrasinin olmadığı, bir dikta yönetiminin olduğu şeklindeki algı bütün çağdaş demokrasilerde kurumlaşmıştır. Bu algının kalkması lazım. Algıyı kaldıracak olan da sizler değilsiniz, sizin şimdilik böyle bir gücünüz de yok, sandıktaki gücünüzü saymıyorum. Ama asıl Türkiye\'nin imajıyla ilgili sorunu çözecek olan siyaset kurumunun kendisidir. Demokratik standartları yükselttiğiniz, kişileri can ve mal güvenliğini sağladığınızda turist elbette gelir. Zaten o zaman bizim özel propaganda yapmamıza gerek yok, anlatacak olan o turist. Ama imaj çok kötüyse ne yaparsanız yapın zaten o turist gelmeyecektir. Türkiye\'nin imajını değiştirmek, hepimizin ortak görevidir. İmajı değiştirme konusunda bana göre 24 Haziran\'da önünüzde bir fırsat var. Eğer bir cumhurbaşkanı adayı \'Ben 48 saat içinde OHAL\'i kaldıracağım\' diyorsa bu demokrasi adına atılmış çok önemli bir adımdır.\"

İÇKİ ELEŞTİRİSİ

İçki fiyatlarında yapılan artışları da eleştiren Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:\"Elbette ki turist buraya geldiğinde beslenecektir, içkisini alacaktır, ama siz içki fiyatlarına olağanüstü zam yaparsanız, adeta intikam alır gibi yaparsanız, otellerde kokteyl nasıl yapılacak diye, bunu otel de çalışacak görevliye öğretemezseniz, eğitimini vermezseniz, yasaklarsanız, hangi turizmden söz ediyorsunuz siz. Turist geliyor doğru, içki içecek. Sen içmeyebilirsin, otel sahibi de içmeyebilir, çalışan da içmeyebilir ama turist geliyor, içki içecek. Sanki saraya giden birisi içki içmiyor mu, içiyor. Devlet başkanları bir araya gelirler, otururlar kadeh kaldırırlar. Sen içmezsin ama öbür kişi içiyor, kendi kültüründe var. Eğer turist gelecekse, onun geleneklerine, göreneklerine, örfüne, adetine, beslenmesine saygı duyacaksın. Aksi halde ben dayatacağım, gel benim istediğim yemeği ye, istediğim içkiyi içeceksin diye. Niye gelsin kardeşim. Kolundan zorla tutup getirebilir miyiz turisti? O açıdan siyaset kurumunun bu konuda anlayışlı olması lazım. Turizm sektörünün ne kadar önemli olduğunu anlaması lazım.\"

\'AKŞENER: BANA GELİNCE HER ŞEY PEŞİN, TAYYİP ERDOĞAN\'A VERESİYE\'

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Giresun\'daki programının ardından karayoluyla geldiği Ordu\'da, Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen mitingde seçmenlere seslenerek destek istedi.

Karadenizli fındık üreticisinin mağdur olduğunu belirterek, fındık fiyatını 15 TL yapacaklarını söyleyen Meral Akşener, AK Parti hükümetinin icraatlarını eleştirdi. Fındık konusunda üreticinin yanında olacağını, fiyatında 15 TL olarak açıklanacağını vurgulayan Akşener, fiyat mağduriyetinin giderileceğini söyledi. Elindeki nüfus cüzdanını miting alanındaki vatandaşlara göstererek, kimlik kartı yerine bugün AK Parti\'lilerden torpil kağıtları alınıp verildiğini de ileri süren Akşener, \"Bir devletin üç tane kağıdı var. Biri nüfus cüzdanı, kimliğimiz. Bunu ortaya koyduğumuz zaman, bunu çıkardığımız zaman Allah şahittir, söz veriyorum; ağada bu olacak, paşada bu olacak, reiste bu olacak. 81 milyon bu ülkenin her bir metrekaresinin sahibi olacak. Devletlerin özelliği de budur. Biri nüfus kağıdı, diğeri para, bir diğeri tapu. Tapunun üzerinde tapu senedi yazar. Bunların üçü de dokunulmazdır. Bunların üçü de itibarsızlaştırılamazdır. Bugün bu ülkede kimlik kartının yerini, AK Parti\'den getirilen torpil kağıtları aldıysa, sizin evlatlarınız sözleşmeli er olabilmek için, taşeron yanında işçi olabilmek için bile, AK Parti teşkilatlarından torpil kağıdı getirmek zorundaysa bu düzen değişmelidir, değişecektirö dedi. Miting alanında, astsubay emeklilerinin isteklerini yazan bir pankartı da okuyan Akşener, “Bakacağız duruma, önce seçin. Bana gelince her şey peşin, Tayyip Erdoğan\'a veresiye. Ben sadece ekonomiye, eğitime ve insana bakış açımızı anlatmaya çalışıyorumö diye konuştu.

\'SADECE DEDİKODU YAPIYORSUNUZ\'

Başbakan Binali Yıldırım\'ın kendisiyle ilgili eleştirilerine de tepki gösteren Akşener, “Son dönemde bir TİKA kavgası çıktı biliyorsunuz. Sayın Binali Yıldırım, çıktı dedi ki \'Meral Akşener FETÖ\'den talimat aldı TİKA\'yı satıyor\' Bunlar hem yalancı, hem iftiracı. Ben \'TİKA\'yı satacağım\' demedim. \'FETÖ\'den talimat aldı\' kısmı iftira. Bana henüz talimat verecek şahıs anasından doğmadı. Bunu en iyi Recep Tayyip Erdoğan bilir. Dolayısıyla ama sayın Yıldırım, güzel kardeşim. Sen başbakansın. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı emrinde. Elindeki belge bilgileri getir, nasıl talimat vermiş bu. Bende dokunulmazlığı olmayan şahıs olarak karşındayım. Talimat ver, tutuklat beni, gereğini yap. Sadece dedikodu yapıyorsunuzö dedi.

MERAL AKŞENER GİRESUN\'DA KONUŞTU

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Akşener, Trabzon\'daki mitingin ardından geldiği Giresun\'da Atatürk Meydanı\'ndaki mitingde seçmenlere seslendi. Şehit ailesi ziyaretinden ötürü alana geç geldiği belirterek konuşmasına başlayan Akşener, bölgenin önemli gelir ürünü olan fındık fiyatlarına ilişkin verilen fiyatlara tepki gösterdi. Akşener, \"Giresun\'da bir yılda 270 esnaf kepenk kapattı. Fındık mezara gömüldü. Fındık stratejik öneme sahip, milletin doyduğu, göçü önleyen önemli üründür. Ne oldu da mezara gömüldü. Önce Berlusconi ile dost oldular. Bu sebeple fındığı pazarlayan, fiyatını belirleyen şirketi Berlusconi\'ye hediye etti. Başlangıcı budur. Fiskobirlik devreden çıktı mı? Çıktı. Üstüne üstlük bu varlık fonu içine koydular mı? Eğer oradan satış olduğu takdirde Karadenizlinin artık fındıkla ilgili ağzından tek bir kelime çıkmayacağı da doğru mu? Çıkamayacağı doğru mu? Peki, olağanüstü hal sebebiyle fındıkla ilgili ağzını açanın tutuklanabileceği doğru mu? İşte 24 Haziran\'da bunun için bir karar vereceksiniz. Bende diyorum ki; Fındığa uzanan eller kırılır. Fındık sadece kent ve bölge için değil Türkiye\'nin stratejik ürünüyse ona gereken önemi vermeliyiz. Mezara gömmek yerine baş üstünde taşınmalıdır. İnşallah seçildiğimde buradan ilan ediyorum: Devlet fındık için 15 lira fiyat açıklayacak\" dedi.

\'AĞABEYİLER HOPLADI\'

Ülkede ilk sorunun genç işsizliği olduğunu belirten Akşener, \"Gençlerimiz işsiz. 16 yılda 2 buçuk trilyon dolarla sadece bölünmüş yol yapıldı. Bu para savruldu, üfürüldü gitti. Bütün köprüler, tüp geçitler yandaşların elinde milletin değil. Ben de diyorum ki cumhurbaşkanı seçildiğinde; gençlere iş vermek devletin bir görevidir. Dolayısıyla her yıl 50 milyar dolar yatırım yapacağım, gençlerimiz için fabrikalar açılacak, onlar çalışacak. Çalışıncaya kadar da her gençliğimize 500 lira vatandaşlık maaşı bağlayacağım diyorum. Ağabeyiler hopladı. Kaynak sorudular. Ceplerinizden bulacağım. Çaldıklarınızı, aldıklarını geri alacağım.\" diye konuştu.

\'MİLLETİN PARASINI ÇAR-ÇUR ETTİRMEYECEĞİM\'

Elinde gösterdiği zarfı açarak içerisinde 20 lirayı kalabalığa göstererek konuşmasını sürdüren Akşener, \"O kadar mutlu oldum ki, bunu gönderen genç bir kardeşimiz. Allah ondan razı olsun. Huzurunuzda söz veriyorum, ant olsun, şart olsun ki, ben diğeri gibi elinde bir yüzükle çıkıp \'Bu yüzükten başka bir şeyim yok. Bir gün zengin olmuş derlerse, Tayyip Bey hırsızlık yapmış dersiniz\' demeyeceğim. Adam haklı bir yüzükle yola çıkıp gemicik filosu kurarsanız adı hırsızlıktır. Söz veriyorum, şu 20 lirayı veren kalbi ve eli ant olsun ki utandırmayacağım. Şahit olun ki \'Akşener zengin oldu\' demeyeceksiniz. Bu milletin parasını çar-çur ettirmeyeceğim\" Akşener, seçilmeleri halinde ülkede atanama bekleyen öğretmenin kalmayacağını ve bu sorunu ortadan kaldıracaklarını da ekledi.



BAHÇELİ: CUMHUR İTTİFAKI, TÜRKİYE DÜŞMANLARININ KORKULU RÜYASI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bursa\'da partisinin Bölge İstişare Toplantısı\'nda yaptığı konuşmada, \"Cumhur İttifakı, Cumhuriyet\'in kuruluş felsefesinden besleniyor. Cumhur İttifakı, Türk milletinin haslet ve haysiyetinden feyzini alıyor. Cumhur İttifakı Türk ve Türkiye düşmanlarının korkulu rüyası olarak tarihimizin en stratejik ve isabetli kararlarından birisi olarak milli vicdanda cevap ve cevaz buluyor. Diyorum ki, Cumhur İttifakı millet aklı, Türkiye\'nin teminatı, elbette TBMM\'de güçlü Milliyetçi Hareket Partisi\" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin Bursa Atatürk Spor Salonu\'nda düzenlenen Bursa Merkezli Bölge İstişare Toplantısı\'nda konuştu. Konuşmasına \"Kuruluşumuzun aziz hatıralarını ruhunda barındıran, her köşesinde tarihin silinmez izlerini taşıyan Bursa\'da sizlerle birlikte olmaktan gurur ve sevinç duyuyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Milletimin her evladını hasretle, şükran hislerimle selamlıyorum\" diyerek başlayan Devlet Bahçeli, şunları söyledi: \"24 Haziran 2018\'de yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri\'ne iki haftalık bir süre kalmıştır. Bursa yeni bir zafer için hazırdır. Balıkesir yeni bir diriliş için heyecanlıdır. Yalova, Bilecik, Çanakkale, Kütahya, Eskişehir tarihi bir başarı için kararını vermiştir. Bir obadan başlayarak muazzam bir devlet çıkaran yüksek meziyetler, silinmez hasletler asil ve tertemiz Bursalı kardeşlerimde hâlâ yaşamaya devam ediyor. Ne kadar övünsek yetersizdir. Sizler, bu topraklara tutunup cihat ve gaza ruhuyla devamlı ilerleyen, ilerledikçe cihana Türk milletinin ismini ve izlerini kazıyan aziz ecdadımızın ülkü ve özlemlerini temsil ediyorsunuz. Hepinizi kucaklıyorum, hepinize güveniyorum. Diyorum ki, Cumhur İttifakı millet aklı, Türkiye\'nin teminatı, elbette TBMM\'de güçlü Milliyetçi Hareket Partisi.\" \"Tarihteki başarılarımızın sırrı birlik ve beraberliğimizi diri tutmamızdır. Bir ve bütün olduk, kıtalarla buluştuk. Kutlu bir irade, kutsal bir ittifakla cihana damga vurduk\" sözleriyle konuşmasını sürdüren Bahçeli, şöyle dedi:\"Her adımımızı bir sonraki tamamladı. Her mücadelemizi bir diğeri izledi. Her başarımız bir başka zaferi müjdeledi. Saflarımızı kimseye bozdurmadık. Aramıza kimseyi sokmadık, sokturmadık. Biz hep birlikte büyük Türk milleti olduk. Zulmeti dayattılar, milli imanla dağıttık. Zulmü reva gördüler, milli onur ve direnişle reddettik. Dünden bugüne hep el ele, her zaman gönül gönüle, bir ve beraber olduk. Esasen Cumhur İttifakı işte böyle doğdu. Cumhur İttifakı, Cumhuriyet\'in kuruluş felsefesinden besleniyor. Cumhur İttifakı, Türk milletinin haslet ve haysiyetinden feyzini alıyor. Cumhur İttifakı Türk ve Türkiye düşmanlarının korkulu rüyası olarak tarihimizin en stratejik ve isabetli kararlarından birisi olarak milli vicdanda cevap ve cevaz buluyor. İttifak yerine ihtilaf diyenler, imana dudak büküp ihanete el sallayanlar, cumhur yerine curcuna, cumhur yerine cümbüş, yükseklik yerine çukurluğu tercih edenler, elbette milli iradenin ne dediğini anlayamazlar, cumhurun ittifak ruhunun amaç ve kapsamını göremezler, görseler de hazmedemezler. Cumhur İttifakı bizzat cumhurun ta kendisidir, Cumhuriyet\'in kader çizgisidir. Zalimlere karşı \'ittifak\' diyoruz. Teröristlere karşı \'ittifak\' diyoruz. Hainlere karşı \'ittifak\' diyoruz. Küresel saldırı ve komplolara karşı ittifakla hareket ediyoruz. Kim ki, Cumhur İttifakı\'nı dinamitlemeye kalkışırsa, kim ki Cumhur İttifakı\'na vade biçip çürütmeye çalışırsa, biliniz ki, Türkiye\'nin mahvına hizmet eden saat ayarlı alçaktır. Cumhur İttifakı, millidir, yerlidir, cesurdur, dik duruşludur, sabırdır, akıldır, sorumluluktur. Bu kavramlara yabancılık çekenler ne ittifakı ne de cumhuru bilirler. Türkiye\'nin prangalarını sökecek kuvvet, engelleri birer birer yıkacak kudret cumhurun müttefiklik anlayışıdır.\"

\'BİR DAHA SÖYLÜYORUM; ADAYIMIZ ERDOĞAN\'DIR\'

24 Haziran\'da Cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu yineleyen Devlet Bahçeli, şöyle konuştu:\"Bir kez daha diyorum ki, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'dır. Sayın Erdoğan kazanırsa \'dolar 10 lira olur\' diyen müstevlilerin uzman kisveli yorumcularına, inşallah Türk milleti 24 Haziran\'da kâbusu yaşatacaktır. Bu kervana, ne yazık ki CHP\'nin adayı İnce de eklenmiştir. İnce\'nin sözde Kürt sorununda hiçbir kırmızı çizgisi yokmuş. Önce vatan değil, önce adaletmiş. Kırmızı çizgisi olmayan bir gafilin Cumhurbaşkanı adayı olması bile züldür. Ama aynı gafil, terörle mücadelede adından takdirle bahsettiren şerefli bir Türk komutanının \'apoletlerini sökeceğim\' diyor. Nasılsa söküp takmaya alışmış. Kalbinde ve kafasında vatan mefhumu sönmüş esef ve endişe verici bu şahsın Cumhurbaşkanı olacağım iddiası da tam bir deli saçması, fecaat boyutta bir akıl tutulmasıdır. İnceden inceye gerçek niyet ve fikriyatını deşifre eden CHP\'linin işi bitmiş, pusulası şaşmış, dümeni kırılmıştır. PKK\'ya umut veren birisinin Cumhurbaşkanı olması mümkün değildir. FETÖ\'ye tek kelime laf etmeyen birisinin Cumhurbaşkanı olması ham hayaldir. Daha vahimi; İP\'in adayı, tıpkı CHP\'nin adayı gibi, PKK\'lı Demirtaş\'ın serbest bırakılmasını istiyor, sözde Kürt sorunu çerçevesinde İRA modeli öneriyor. Bunlarda ne ilkeli duruş var, ne ülke kaygısı. Bunlar da ne erdem kalmış, ne de siyasi ahlak ve adamlık. CHP, gayri milli çevrelerin ümit kapısıdır.\" Bahçeli, \"Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz, ardından da TBMM\'de çok etkin, sayısal ve siyasal olarak güçlü bir MHP grubunun oluşmasını Allah\'ın izniyle başaracağız\" diyerek şöyle devam etti:\"Soruyorum sizlere; başaracak mısınız? 24 Haziran\'a çok az süre kala gece gündüz çalışacak mısınız? MHP\'yi TBMM\'de zirveye çıkaracak mısınız? Cumhur İttifakı\'na destek olacak mısınız? İşte Bursa\'dan duyulan güçlü nefes, işte Milliyetçi Hareket Partisi\'ne gönül verenlerden duyulan güçlü ses, işte kabaran umut, işte parlayan milli ufuk. \'Allah hepinizden razı olsun\' diyorum. Hep var olun, hep sağ olun.\" Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'nin gelecek yüzyılların teminatı olduğunu söyleyen Bahçeli, \"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, devlet çarkının pürüzsüz dönmesine, bürokratik oligarşinin kökünden bitmesine, kararların tesirli ve verimli şekilde alınmasına hizmet edecektir. Yeni sistemle birlikte kuvvetler ayrımı daha da netleşecek ve güçlenecektir. Yargı bağımsız ve tarafsız, yasama daha güçlü ve yürütmenin vesayetinden uzak, yürütme ise daha aktif ve seri hale gelecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türk milletinin irade ve istikbalidir\" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuşmasını \"Ne mutlu Türk\'üm\" diyerek tamamladı.



KARAMOLLAOĞLU, GAZİANTEP\'TE \'E-MİTİNG\' YAPTI

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Gaziantep\'te e-miting yaptı. Karamollaoğlu, iktidarı eleştirerek “Eğer bugünkü iktidar şu FETÖ soruşturmasındaki başkasına uyguladığı mevcut metodu kendilerine uygulasa, bunların yüzde 70\'i hapse girerö dedi. Bir otelde partililerle buluşan Karamollaoğlu, 24 Haziran seçimlerinde mevcut iktidarın sandıktan çıkacak şokla karşı karşıya geleceğini öne sürdü. İktidar partisinin meydanlarda muhalefet partisi gibi konuştuğunu belirten Karamollaoğlu, şunları söyledi: \"Dikkat ederseniz bugünkü iktidar kürsülere çıktığı zaman aynen bir muhalefet partisi temsilcisi gibi konuşuyor. \'Biz memleketi kurtaracağız\' 15,5 senedir neredesiniz? Kimden kurtaracaksınız? \'İstiklal harbine giriyoruz\' bu ifadeleri kullanıyorlar. \'Türkiye\'yi itibarlı hale getireceğiz, işsizliği çözeceğiz, yükselen doları indireceğiz\' yahu mübarekler bugüne kadar yaptıklarınızdan dolayı Türkiye bu hale düştü. Siz düşürdünüz. Sizin bugünkü tavrınız ve politikalarınızla Türkiye\'nin ayağa kalkması mümkün değildir.\" Ülkedeki adalet anlayışının da değiştiğini ifade eden Karamollaoğlu, hakimlerin talimatlarla karar verdiğini ifade ederek, “Eğer bugünkü iktidar, şu FETÖ soruşturmaları konusunda başkalarına uyguladığı metodu kendilerine uygulasa inanın bunların yüzde 70\'i hapse girer. Hiç tereddüttüm yok. Ama söyleye söyleye cumhurbaşkanı bu noktaya geldi. Geçen gün ne dedi \'hata etmişim\' dedi. Hatayı kabul etmek bir erdem\" diye konuştu.Sosyal medya üzerinden düzenlediği e-mitingi 150 binin üzerinde kişinin izlediğini sözlerine ekleyen Karamollaoğlu, sosyal medyadan gelen soruları da cevapladı.

BAKAN AĞBAL: DÖNER KESMEK BÜTÇE YAPMAKTAN DAHA ZORMUŞ (3)

SULTANDAĞI’NDA İFTAR

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Afyonkarahisar\'daki temas ve ziyaretlerinin ardından Sultandağı ilçesine geçti. Burada vatandaşla iftar programında bir araya gelen Naci Ağbal, yaklaşık 3 bin kişiyle iftar yaptı.

‘ONLARIN SAYESİNE BİZ BUGÜN BURADAYIZ’

İftarda konuşan Bakan Naci Ağbal, Türkiye’ye karşı oynanan oyunların def edildiğini söyledi. Bakan Ağbal, “Allah’a şükürler olsun içeride, dışarıda Türkiye olarak oynanmak istenen bütün oyunları, def ettik, def etmeye de devam edeceğiz. Öncelikle bu günlerde sınır boylarında nöbet tutan, ülkemizin güvenliği için, esenliği için göğsünü siper eden kahraman ordumuza ve Mehmetçiğimize Allah razı olsun diyorum. Onların sayesine biz burada rahatlık içerisinde, huzur içerisinde iftarımızı yapıyoruz. Epey bir zamandır, içerde, dışarıda güvenlik güçlerimiz, ülkemizin selameti için, istiklali için, istikbali için canlarını feda ediyor. Şehitlerimiz var, Allah onlara rahmet eylesin. Onların sayesine bugün buradayız. Gazilerimiz var, Allah onlara hayırlı, güzel ömürler versin inşallah. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece, bir birimize kenetlendiğimiz sürece, üretilmek istenen nifaklara karşı dimdik durduğumuz sürece evvel Allah, Sultandağı da, Afyon da, Türkiye de büyüyecek, gelişecek, kalkınacak” dedi.

SULTANDAĞI\'NA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ SÖZÜ

İftar yapan vatandaşların masalarını teker teker ziyaret eden Bakan Ağbal, daha sonra kahvehanede vatandaşla birlikte çay içip, sohbet etti. İlçe halkının kiraz için Gümrük Müdürlüğü ve laboratuvar istemesi üzerine Bakan Ağbal, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’yi cep telefonuyla arayarak Sultandağı için Gümrük Müdürlüğü ve laboratuvar sözü aldı. Bakan Ağbal, “Yaparsa Ak Parti yapar” diyerek Gümrük Müdürlüğü ve laboratuvarın ilçeye hayırlı olmasını diledi.

KİRAZ, 3 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Daha sonra akşam namazını Çarşı Camii\'nde kılan Bakan Ağbal, ilçe meydanında bulunan ve restore edilen kervansarayda vatandaşla bir araya gelerek sohbet etti. Burada kendisine ikram edilen meşhur Sultandağı kirazının tadına Bakan Ağbal, 3 bin kişinin kiraz vesilesiyle istihdam edilmesinin son derece memnuniyet verici olduğunu dile getirdi. Bakan Ağbal, vatandaşla ve gazetecilerle toplu fotoğraf çekimin ardından ilçeden ayrılarak Ankara’ya hareket etti.

ADIYAMAN CHP\'Lİ AĞBABA: PEYGAMBER OCAĞI, SİYASİ KONULARA ALET OLMAMALIDIR



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, \"Bir siyasi partinin olduğu yerde siyasi konuşmaların olduğu yerde hepimizin göz bebeği Peygamber ocağı dediğimiz bir ocağın olduğu bir mensup siyasi konulara alet olmamalıdır\" dedi.

Partisinin seçim çalışmaları kapsamında Adıyaman\'da seçim bürosu açılışına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba\'ya CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, İlçe Başkanı Hanifi Çavuş ve CHP Adıyaman milletvekili adayları eşlik etti. Seçim İrtibat Bürosu açılışın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ağbaba, \"Şimdi tabi bizim söylemiş olduğumuz şu Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin herhangi bir mensubu siyasete alet edilmemeli diyoruz ki; bir siyasi partinin etkinliğinde 2\'nci Ordu Komutanı olmamalı diyoruz. Bir siyasi partinin olduğu yerde siyasi konuşmaların olduğu yerde hepimizin göz bebeği Peygamber ocağı dediğimiz bir ocağın olduğu bir mensup siyasi konulara alet olmamalıdır. Bunu Afrin\'e bağlıyorlar 15 Temmuz\'a bağlıyorlar sanki biz bunun karşısındaymışız gibi onlara söyleyeceğimiz şey şu siz Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin siyasete girmemesi gerekiyor. Silahlı Kuvvetleri\'ni kendi siyasi hesaplarınız yüzünden kötü yaptınız siyaset bulaştırdınız bunu bulaştıranlar utanmalıdır. O yemeğe katılanlar utanmalıdır. Geçmişte Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne terör örgütü diyenler bu anlayış AKP anlayışı bize Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili olumsuz bir şey söyleyemez. Geçmişte İlker Başbuğ\'u ve bütün kuvvet komutanlarını tüm Silahlı Kuvvetleri\'ni onları darbeci yapıp onları cezaevine atıp ve terör örgütü yapan anlayışın bize laf söylemeye hakkı yoktur\" dedi.

\'BİZ AF TARTIŞMALARININ DIŞINDAYIZ\'

MHP Lideri Devlet Bahçeli, tarafından gündeme getirilen af tartışmaların içinde olmadıklarını aktaran Ağbaba, \"Şimdi yancısı var diyor diğeri yok diyor bu bizim dışımızdaki tartışma, biz af konusunda geçmişte söylediğimiz ne ise söylemeye devam ediyoruz. Bazen yancıya söyletiyorlar kamuyu ne tepki alacağız diye tepki alıyorlarsa geri çekiyorlar, tepki almıyorlarsa devam ediyorlar. Biz af tartışmalarının dışındayız. Af tartışmaların dışında olduğumuzu söylemek istiyoruz. Biz seçimlere hazırlanıyoruz\" diye konuştu.

\'24 HAZİRAN\'DAKİ SEÇİMİN HESABI YAPILIYOR\'

Türk Silahlı Kuvvetleri\'ni her türlü tartışmanın dışında tutmak istediklerini aktaran Ağbaba, şunları söyledi:\"Biz bu tür Türk Silahlı Kuvvetleri\'ni her türlü tartışmanın dışında tutmak istiyoruz ama hükümetin böyle bir şey yapacağı bekleniyor duyura duyura, ilan ede ede Kandil\'e gireceğini duyuruyor. Kandil\'de kimse kalmadan bir operasyon yapabilsin diye bu tamamen seçimlere yönelik bir operasyon. Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinden 24 Haziran\'daki seçimin hesabı yapılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri hiç olmadığı kadar siyasetin göbeğine sokuluyor. Bir tarafta Genelkurmay Başkanı bir adayın aday olmaması için evine baskın yapılıyor, bir diğer ordu komutanı bir siyasi partinin bayrağının olduğu bir yerde yemeğe katılabiliyor.\"



USULSÜZ DİNLEME SANIĞI ESKİ MÜDÜR YARDIMCISI, SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Eskişehir\'deki usulsüz dinleme davasının firari sanığı Eskişehir Emniyet eski Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün, Ankara\'da sahte kimlikle yakalandı.Eskişehir\'de, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen, CHP Milletvekili Cemal Okan Yüksel ile iş adamları ve gazetecilerin aralarında bulunduğu 107 kişiyi 2009-2013 yılları arasında usulsüz dinledikleri iddiasıyla 25 emniyet mensubu hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli, 3 Mart 2015 tarihinde sevk edildikleri nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamenin ardından İl Emniyet eski Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün\'ün tutuklanması istendi. Uzun süredir firari olan Mustafa Aygün\'ün bugün Ankara\'da polis tarafından yakalandığı belirtildi. Eskişehir 2\'nci Ağır ceza Mahkemesi\'ndeki usulsüz dinleme davasının firari sanığı Aygün\'ün üzerinde sahte kimlik çıktığı, işlemlerinin ardından Eskişehir\'e getirileceği öğrenildi.

ESKİŞEHİR\'E GETİRİLDİ

Ankara\'da yakalanan usulsüz dinleme davasının firari sanığı Eskişehir Emniyet eski Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün, Eskişehir\'e getirildi. Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Aygün\'e ilk olarak Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi\'nde sağlık raporu aldı. Aygün, daha sonra Eskişehir Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi\'ne götürüldü.



FATMA GİRİK: TALAT BULUT, DOĞRU DÜZGÜN BİR AİLE BABASIDIR

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ünlü oyuncu Fatma Girik, kahvaltı üzerine restoran açan arkadaşının işletmesinde garsonluk yaptı. Restorana gelen müşterilerden sipariş alıp, servis yapan Girik, oyuncu olarak da garsonluk yapmadığına dikkat çekerek, farklı bir deneyim yaşadığını söyledi. Girik, Talat Bulut\'la ilgili taciz iddiaları için de,\"Böyle bir şey imkansız, doğru düzgün bir aile babasıdır\" dedi.

Ünlü sinema oyuncusu Fatma Girik, Bodrum\'un Dağbelen Mahallesi\'nde kahvaltı üzerine işletme açan aile dostları Defne Güner\'e destek vermek için ziyarette bulundu. Mekanda kahvaltı da yapan Girik, ardından işe koyularak iş önlüğünü taktı. Sipariş defterini ve kalemini eline alan Girik, restorana gelen müşterilerden siparişlerini aldı, servislerini yaptı ve çaylarını doldurdu. Güler yüzlü olarak müşterilerle ilgilenen Girik, yaptığı şakalarla dikkat çekti. Girik\'in müşterilere, \"Ödemeyi nasıl yapacaksınız\" sorusuna \"kredi kartı\" yanıtı verilmesi üzerine \"Bu ödeme şekli çok klasik. Öpücük kabul ediyoruz\" demesi güldürdü. Müşteriler de Girik\'i öpmek için sıraya girdi. Keyifli bir gün geçiren Girik, 3 hafta önce yeni mekan açan aile dostlarına destek olmak amacıyla geldiğini ve garsonluk yaparak destek olmak istediğini söyledi. Kalçasına 1,5 yıl önce protez takılan Girik, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Girik, \"Sağlık durumum iyi. Ama biraz naz yapıyorum sizlere. Onun dışında da çok oturduğum zaman, dizim kilitleniyor. Başka bir sıkıntım yok\" dedi. Arkadaşlıkla ilgili de konuşan Girik, \"Seni seviyorum, canım cicim ile olmuyor. Arkadaşlık, dostluk başka bir şey. Başka şeylerle belli etmek lazım. Onun için Defne\'ye yardım etmeye çalışıyorum, çalıştığım kadar işte. Çok keyifliydi benim için, filmlerde de hiç garson rolünü oynamadım, değişiklik oldu\" dedi.

\'ORİJİNAL PROJE GELSİN\'

Gelen proje teklifleri olduğunu da söyleyen Girik, orijinal bir proje teklifi beklediğini belirterek, \"Hep aynı şeyler, bir tane orijinal bir şey gelsin. Oradan çalma, buradan çıkma olmasın. Dizi, film seyrediyorum. Seyrederken şimdi bunu diyecek diyorum, onu söylüyor. Şimdi böyle olacak diyorum, aman sonra da bu olur diyorum ve kapatıyorum. Sahiden de öyle oluyor orijinal bir çalışma olursa değerlendirebilirim\" dedi. Yeşilçam oyuncularına yeni projelerde yer verilmemesine de tepki gösterdi.

SANATÇI ARKADAŞI BULUT\'A DESTEK.

Talat Bulut\'un set çalışanını taciz ettiği iddialarına da değinen Girik, \"En sevdiğim ve en beğendiğim sanatçılardan birisi Talat Bulut. Doğru düzgün bir aile babasıdır. Böyle bir şey imkansız, kalıbımı basarım yani onun adına. Duyunca çok şaşırdım. Niye herkes çıkıp zamanında söylememiş. Korkmuşlar mı Talat Bulut\'tan. Çünkü yalan herhalde, arka arkaya ortaya çıkınca inandırıcı olmuyor\" dedi.

İYİ PARTİ İLÇE BAŞKANI VE YARDIMCISININ OTOMOBİLLERİNE ZARAR VERİLDİ

Manisa\'nın Salihli ilçesinde, İYİ Parti İlçe Başkanı Mesut Kızıltuğ ile Başkan Yardımcısı Nurettin Uçar\'a ait otomobillere kimyasal madde dökülerek zarar verildi.

Salihli İYİ Parti İlçe Başkanı Mesut Kızıltuğ\'un, Yörük Mahallesi\'ndeki evinin önünde bulunan otomobili ile Başkan Yardımcısı Nurettin Uçar\'ın Cumhuriyet Mahallesi\'ndeki evinin önündeki duran otomobiline kimyasal madde dökülerek zarar verildi. Her iki otomobilin de boyalarının kabarması sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili açıklama yapan İYİ Parti Salihli İlçe Başkanı Mesut Kızıltuğ, \"Gece geç saatlerde seçim çalışmalarımızı tamamladıktan sonra otomobillerimiz ile evlerimize gittik. Ben 45 LJ 832 plakalı otomobilimi İlçe Başkan Yardımcımız Nurettin Uçar\'da 45 LM 838 plakalı otomobilini evlerimizin önlerine park ettik. Sabah kalktığımızda her iki otomobile de kimyasal maddeler dökülerek zarar verildiğini gördük ve durumu polise bildirdik. Her iki otomobilinde çevresinde onlarca otomobil olmasına rağmen sadece bu iki otomobile zarar verildiği tespit edildi. Bu olayı gerçekleştirenlerin yakalanıp gereken cezayı alacaklarına inancımız tamdır. İYİ Parti olarak çalışmalarımıza kaldığımız yerden aralıksız devam edeceğiz. Bizi durduramayacaklar\" dedi. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nün olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

ANTALYA\'DAKİ KAZADA ÖLEN 3 MÜHENDİS VE BEBEĞİN CENAZELERİ ALINDI (4)

AYNI TABUTTA TAŞINDILAR, AYNI MEZARA DEFNEDİLDİLER

Antalya\'daki kazada yaşamını yitiren ziraat mühendisi Ezgi Görkem Şahin ve sezaryenle alınan erkek bebeğinin cenazeleri aynı tabutta toprağa verileceği Uncalı Mezarlığı\'na getirildi. Anne ve bebeği için burada ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Emniyet Müdürü Vekili Mehmet Murat Ulucan, Ezgi Görkem Şahin\'in eşi Emrah Şahin, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

EŞİNİN VE BEBEĞİNİN ÖLDÜĞÜNE ZOR İKNA EDİLDİ

Cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Şahin\'in annesi Hayal Ateş, \"Kızım kalk ordan uyuma\" diye feryat ederken, kocası Emrah Şahin ise yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Emrah Şahin\'in, uzun süre eşinin ve bebeğinin öldüğüne inanmadığı, ailesinin zor ikna ederek cenazeye getirdiği kaydedildi.

Kılınan cenaze namazının ardından aynı tabutta taşınan Ezgi Görkem Şahin ve bebeğinin cenazeleri ayrı kefenlere sarılarak aynı mezara defnedildi.

İKİSİ DE ÜNİVERSİTEDEN ARKADAŞI

Ziraat mühendisi Ezgi Görkem Şahin ve jeoloji mühendisi eşi Emrah Şahin\'in Çanakkale 18 Mart Üniversitesi\'nde birlikte okuduğu belirtildi. Üniversitede birbirine aşık olan ve mezun olduktan sonra evlenen Şahin çiftinin daha önce de bir bebeklerini kaybettiği öğrenildi. Yakınları, yakın zamanda doğacak erkek bebek için hediye hazırladığı, çiftin ise bebekleri için isim arayışında olduğu kaydedildi. Ezgi Görkem Şahin\'in Antalya merkezde yaşarken Korkuteli\'nde görev yaptığı, müdürünü çok sevdiği için tayin istemediği belirtildi.

HAKKARİ\'DE GENÇLER ARASINDAKİ KAVGAYA MÜDAHALE EDEN BİR POLİS YARALANDI



Hakkari\'de, bir grup genç arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya müdahale eden bir polis memuru çıkan arbedede hafif şekilde yaralandı. Olayın büyümesi üzerine, polis havaya ateş açarak grubu dağıtmaya çalıştı. Olay saat 00.30 sıralarında kent merkezindeki Bulvar Caddesi\'nde meydana geldi. Bilinmeyen nedenden dolayı bir grup genç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gençler arasında kavga çıktı. Polis ekipleri kavga eden tarafları ayırırken, yaşanan arbedede bir polis memuru hafif şekilde yaralandı. Yaralı polis, olay yerine çağrılan ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Olayların büyümesi üzerine, polis ekipleri göz yaşartıcı bomba kullanıp, havaya ateş açarak grubu dağıtmaya çalıştı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



AÇIK BIRAKILAN MERDİVEN İSTASYONA ZARAR VERDİ, 1 YOLCU YARALANDI

İzmir\'de, merdivenleri açık unutulan bir yolcu treni, girdiği istasyonun kenarlarına zarar verdi, zemin kaplamalarının bir sırasını yerinden söktü. Fırlayan parçaların başına isabet ettiği yolculardan Orhan İkikarakayalı hafif şekilde yaralandı.

Bugün akşam saatlerinde, İzmir\'den Menemen yönüne giden TCDD\'ye ait bir yolcu treninin makinisti, yolcuların rahatça inip binebilmeleri için istasyonlarda açılan merdivenleri kapatmayı unutup, yola böyle çıktı. İzmir\'de raylı sistemle banliyö taşımacılığı yapan İZBAN\'ın da kullandığı hat üzerindeki Salhane İstasyonu\'na giren TCDD treninin açık durumdaki merdivenleri, kenardaki duvarlara sürttü. İstasyonun kenarına zarar veren tren, yolcu bekleme bölümünde, zemindeki kaplamaların da bir sırasını yerinden söktü. Yolcuların uyarısı üzerine bir süre sonra duran tren, ardından yoluna devam etti.

BİR YOLCU YARALANDI

Fırlayan parçalardan bininin başına isabet ettiği yolculardan Orhan İkikarakayalı ise hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri İkikarakayalı\'ya ayakta müdahale etti. Yaralı yolcu iyi olduğunu söyleyerek hastaneye gitmedi. Yaşadığı o anları anlatan İkikarakayalı, \"Tren gürültüyle geliyordu. Kulaklarımı kapattım. Bir baktım taşlar geliyor. Kaçamadım. Döndüm arkamı eğildim ama baktım alnıma gelmiş\" dedi. Aynı hattaki İZBAN tren seferlerinin ise yananan kazadan olumsuz etilenmediği belirtildi.

BURSA\'DA İŞÇİ SERVİSİ ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 9 YARALI

BURSA\'da şarampole yuvarlanan işçi servisinde 9 kişi yaralandı. Yaralılar Bursa kent merkezi ile Gemlik ilçesindeki hastanelerde tedaviye alındı.

Kaza, Bursa\'nın merkez Osmangazi ilçesi Dürdane Mevkii\'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali A., idaresindeki 16 S 1418 plakalı işçi servisi, Gemlik\'ten binen fabrika işçilerini evlerine bırakmak için seyir ederken, Dürdane rampasında geldiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Yan yatan serviste otobüsünde 9 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılan 9 yaralı, Bursa ve Gemlik\'teki Devlet hastanelerine kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

İFTAR YOLUNDA KAZA: 1\'İ AĞIR 6 YARALI



Kırıkkale\'nin Bahşılı ilçesinde, hafif ticari araç ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1\'i ağır 6 kişi yaralandı. Araçlarda bulunan kişilerin iftara gittiği öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı Hüseyin Onbaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. İftara yetişmek için evlerine giden Fatih Develi yönetimindeki 71 AB 573 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Recep Yulaf yönetimindeki 71 DT 235 kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile birlikte araçlarda bulunan yolculardan Gülşen Develi (30) Ayşenur Develi (5), Muhammed Hilmi Develi (9) ve Muhammed Numan Develi (1) yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan Gülşen Develi\'nin ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAĞ FABRİKASINDAKİ YANGIN KORKUTTU

Gaziantep\'in Nurdağı İlçesinde, bir yağ fabrikasının ambalaj deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, dün akşam saatlerinde Nurdağı- Kahramanmaraş yolu üzerinde bulunan yağ fabrikasının ambalaj deposunda çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede depoyu sardı. Fabrika çalışanlarının ihbarıyla olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Soğutma çalışması yapılan yangında yaralanan olmazken, fabrikada zarar meydana geldi.

BODRUM\'DA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI

Muğla\'nın Bodrum ilçesindeki hareketlilik, okulların tatil olmasıyla birlikte artmaya başladı. Ramazan Bayramı\'na sayılı günler kala tatil fırsatı değerlendirmek isteyen yerli turistler de ilçeye akın etti. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı (BODER) Halil Özyurt, bayramda Bodrum\'daki otellerde yer olmadığını, belki küçük boşluklar olabileceğini söyledi.

Okulların kapanmasıyla birlikte, seçim öncesinde, bayramı da değerlendirerek tatil yapmak isteyenler Bodrum\'da hareketlilik yarattı. İlçedeki yoğunluk trafiğe de yansırken, Turgutreis\'e gidiş istikametinde trafik zaman zaman durma noktasında geldi, uzun kuyruklar oluştu. BODER Başkanı Halil Öztürk, \"Bu haftadan itibaren bir hareketlenme oldu. İç pazarda özellikle bayağı hareket var. Bayramda da neredeyse yer yok Bodrum\'da. Ufak tefek belki küçük boşluklar olabilir, ama bayram dolu geçecek. Bir de bu bayram tatili biraz kısa. Bir sonraki hafta da seçim var. Seçim günü de biraz etkiledi. Seçim olmasaydı da öğrencilerin sınavları vardı. Ama yine tatilini haziran ayına planlayan çok sayıda kişi, tercihe göre izinleriyle birleştirip, bu bayramı tatil olarak değerlendirmeyi tercih etti. Bu nedenle bayramdan sonraki hafta da hareketli geçer. 24 Haziran\'da da 2-3 günlük bir boşluk olabilir. Tabii ki insanlar oy kullanmaya gidecekler\" dedi. Dış pazarda da bir yükseliş olduğunu belirten Öztürk, \"Dış pazarın bu sene daha iyi olacağını bekliyorum. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmazsa, veriler iyi görünüyor. Dış pazarda da bu sene 2015\'i yakaladık. 2014\'ü de yakalayabilir miyiz bilmiyorum. 2014 sezonunda zirveyi görmüştük. 2016-2017 sezonunda ise yaşanılan olumsuzluklar sonucu çok kötü geçerek, dibi görmüştük. Şu anda gözlemlediğimiz kadarıyla gelen rezervasyon verileriyle, 2015\'i yakaladık\" dedi.



KAPIKULE\'DE 15 KİLOMETRE TIR KUYRUĞU

Edirne\'de Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan yurt dışına çıkış yapacak TIR\'lar, 15 kilometre kuyruk oluşturdu. Yetkililer, yoğunluğun Bulgaristan tarafının işlemleri yavaş yapmasından kaynaklandığını söyledi.

Avrupa\'ya ihracat yükü taşıyan TIR\'lar Bulgaristan\'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı\'nda 15, Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda ise 8 kilometre kuyruk oluşturdu. Sırada bekleyen TIR sürücüleri, çevrede kişisel ihtiyaçlarını giderebilecekleri tesislerin olmamasından yakındı.Polonya\'ya ihraç yükünü götürmek için dün 13 kilometreden kuyruğa girip saatlerce beklediğini anlatan TIR sürücüsü Vahit Kaplan, \"Ben 30 yıldır bu yollarda direksiyon sallıyorum. Kapıkule Sınır Kapısı\'nda kuyruk 30 yıldır hep var. Burada temel ihtiyaçlarımızı giderebilmemiz için hiçbir tesis yok. Güvenlikte yok. Kimse bizimle ilgilenmiyor. Sırada günlerce bekliyoruz. Yazık değil mi bize. Yetkililer neden bu kuyruğa çare bulmuyor?\" dedi. Fransa\'ya ihraç yükü götürmek için 2 gün önceden kuyruğa girip sıranın kendisine gelmesini beklediğini söyleyen TIR sürücüsü Muhammet Canlı, \"Burada beklemekten bıktık usandık. Biz ihraç yükü taşıyoruz, bizimle neden ilgilenmiyorlar? Tüm gümrük çalışanları suçu Bulgaristan gümrüğüne atıyor. Sorduğumuzda bize düzgün cevap bile vermiyorlar. Mazot kuyruğu, gümrük kuyruğu, tesislerin olmaması, aracımıza mültecilerin binmesi korkusuyla uykusuzluğumuz ile bu çileyi hep çekiyoruz. Artık biri bu sorunla ilgilenip çözsün\" diye konuştu.Kapıkule Gümrük Kapısı yetkilileri, yoğunluğun Bulgaristan tarafının işlemleri yavaş yapmasından kaynaklandığını söyledi. Bu arada, Bulgaristan tarafından Türkiye\'ye giriş yapmak için bekleyen TIR\'ların da 10 kilometreden uzun kuyruk oluşturduğu belirtildi.

MANİSA DAR GELİRLİ 1101 KİŞİ EV SAHİBİ OLDU



Manisa\'nın Yunusemre ilçesinde, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ve Yunusemre Belediyesi işbirliğiyle 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunus Kent Projesi\'nin ilk etabında 1101 konutun anahtarları hak sahiplerine dağıtıldı. Evlerine kavuşan vatandaşlar daireleri tek tek inceledi ve büyük mutluluk yaşadı.

Yunusemre Belediyesi\'nin, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) otaklığıyla hayata geçirdiği 5500 Konutluk Akgedik Yunus Kent Toplu Konut Projesi\'nin ilk etabında teslim süreci başladı. Yunus Kent\'te 1101 konutun anahtar teslim töreninde ev sahibi olan vatandaşlar heyecanla evlerini gezdi. Törene TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Recai Berber, Yunusemre Belediyesi\'nin AK Parti\'li Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplu konut alanında gerçekleştirilen teslim töreninde temsili olarak 11 hak sahibine anahtarlarını teslim eden Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, teslim sürecinin en geç 2 ay içerisinde tamamlanacağını müjdeledi. Tören öncesinde TOKİ Başkanı Turan ve protokol üyeleri yapımı biten evleri ve örnek daireyi gezdi. Vatandaşlarla sohbet eden TOKİ Başkanı Turan, ev sahibi olanların sevincine ortak oldu.

5 BİN 500 KONUTA ULAŞILACAK

Anahtar teslim töreninde konuşan AK Parti\'li Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, yaklaşık 4 yıldır uğraştıkları projenin birinci adımı bitirdiklerini ifade etti. 119 bin metrekare alan üzerine kurulan ilk etap projesinde 900 adet 2+1, 201 adet 3+1 konut tipinden oluşan toplam 1101 konut, 39 ticari alan, 1 cami, bin 90 araçlık otopark, 1 çocuk oyun parkı, spor tesisleri, 1 meydan ve kent parkı bulunduğunu ifade eden Çerçi, yeni bir kent oluşturduklarını söyledi. Çerçi konuşmasını şöyle sürdürdü:\"Çok mutluyuz. TOKİ\'nin ekibiyle birlikte büyük bir başarıya imza attık. Bu birinci etap. 1101 konutun sembolik olarak anahtarlarını veriyoruz. Önümüzdeki haftalarda resmi teslim işlemleri yapılacak. Diğer konutlar hızla yükseliyor. Seneye bu zaman burada 10 bini aşkın aile hayatını sürdürecek. Yeni bir şehir kuruluyor. Süreç biraz uzadı. Burada hiçbir şey yoktu. Sudan kanalizasyon, elektriğine kadar bunların birçoğu kazandırıldı. Birinci etabın altyapısı, çevre düzenlemesi, teknolojik altyapı desteği gelene kadar süreç uzadı. İkinci etapta süreç uzamayacak. Arkasından 3\'üncü, 4\'üncü etap gelecek. TOKİ aldı başını gidiyor. Büyük projeler yapılıyor.\"

\'TÜRKİYE\'YE ÖRNEK BİR SEMT OLACAK\'

Toplu Konut İdaresi Başkanı Mehmet Ergün Turan, TOKİ\'nin dar gelirli vatandaşlar için Türkiye\'nin çeşitli illerinde 550 şantiyede yapılaşma faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi. Turan, 2003 yılından bu yana 835 bin konutun yapıldığını belirterek, TOKİ\'nin komşuluk ilişkilerini geliştirmek için yatay mimariye geçtiğini ve ilk örneklerinin Manisa\'daki bu proje olduğunu söyledi. 19 yılda 43 bin, son 15 yılda ise 835 bin konut yapıldığını kaydeden Turan, 2018 yılı hedeflerinin de 60 bin konut olduğunu açıkladı. TOKİ Başkanı Turan, \"TOKİ 2014 yılından itibaren konsept değişikliğine gitti. Şu anda Yunus Kent\'te de bu uygulandı. Son dönemde 4 yıldır Türkiye\'de yaptığımız uygulamalarda yatay mimariyi esas alıyoruz. Çok yüksek binalar olmamasını istiyoruz. Komşuluk ilişkilerin kaybolduğuna dair veriler var. Geçmiş TOKİ binalarından farklı olarak esnaflar var, meydanlar var. Burası çok yakın bir zamanda bir ilçe ölçeğine kavuşacak. Büyük parkları, okulları, camileri, kültür alanları olan toplamda 22 bin insanın yaşayacağı, Türkiye\'ye örnek bir semt merkezi olacak. Bu proje TOKİ\'nin düzenlediği yarışmada ödül kazanan bir projedir. Bu proje bittiğinde Türkiye\'de örnek gösterilecek bir yaşam merkezi olacak\" dedi.

\'DAR GELİRLİLER ÖNCELİKLİ OLACAK\'

Temsili olarak 11 kişiye anahtarları teslim ettiklerini açıklayan Turan, hak sahiplerinin evlerine sorunsuz girmesi için yapılması gerekenler olduğunu belirterek, \"Bu projede bir kişiye 18 metrekare yeşil alan düşüyor. En tepe bölgede çok büyük bir seyir ve rekreasyon alanı inşa edeceğiz. Yunus Kent Proje alanında her gelir durumuna hitap eden daireler olacak. Ancak ilk etapta hiç konut sahibi olmayanlar ön planda olacak. 16 Temmuz ile 16 Ağustos arasında sizlere çağrı yapılacak. Yaşam başlamış olacak. İkinci etapta 1503 konutla ilgili de hiç konut sahibi olmayan kişiler öncelikli olacak. 18 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında 1503 konut için ön talep toplamaya başlayacağız. 1503 konut için talep çok fazla olacak ve kura çekeceğiz. Hak sahipleri belirlenmiş olacak\" diye konuştu. Törende AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Recai Berber ve Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer de, ev sahibi olan vatandaşları kutladı. Konuşmaların ardından TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Yunusemre Belediyesi\'nin AK Parti\'li Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Manisa Milletvekilleri Recai Berber ve Murat Baybatur hak sahibi olan 11 aileye evlerinin anahtarlarını teslim etti. Törenin ardından protokol ve törene katılanlar birlikte iftar yaptı.



PARİS HİLTON, ANTALYA\'YA NİŞANLISI AMERİKALI AKTÖR CHRİS ZYKLA İLE GELDİ

Dosso Dossi Fashion Show ve The Land of Legends Theme Park ortaklığında yarın Antalya\'da gerçekleştirilecek defilede podyuma çıkacak Hilton otellerinin varisi Paris Hilton, nişanlısı Amerikalı aktör Chris Zykla ile Antalya\'ya geldi. Çift, el ele tutuşarak CIP kapısından çıktı.

Antalya\'da bu yıl 26\'ncısı düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show, yarın Belek Turizm Merkezi\'ndeki The Land of Legends\'de gerçekleştirilecek. Show kapsamında düzenlenecek defilede podyuma çıkacak olan Hilton otellerinin varisi Paris Hilton, New York\'tan Antalya\'ya geldi. İstanbul aktarmalı Antalya Havalimanı\'na gelen Paris Hilton\'a nişanlısı Amerikalı aktör Chris Zykla eşlik etti. Çift, el ele tutuşarak CIP kapısından çıktı. Ünlü sosyetik modeli Dosso Dossi Holding yönetim kurulu üyesi Barış Eraslan CIP çıkışında karşıladı. Üzerinde yeşil renkli derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkati çeken Hilton, çerçevesi parlak taşlarla süslü güneş gözlüğü taktı. Hilton, gazetecileri, \"Harika bir şehre geldim. Sizlerle yarın görüşmek üzere\" diye selamladı. Hilton, gazetecilere konuşurken nişanlısı aracın yanında bekledi. Paris Hilton, kameralara öpücük atmayı da ihmal etmedi. Korumalar eşliğinde defile saatine kadar konaklayacağı Belek\'teki Rixos Premium Otel\'e giden Paris Hilton, nişanlısıyla birlikte kral dairesinde kalacak. Sosyetik güzel, yanında 10 valiz getirdi.Paris Hilton\'un baş manken olarak podyuma çıkacağı defile için The Land of Legends\'ta özel sahne kuruldu. Paris Hilton, podyumda, dört kıyafet sergileyecek. Hilton\'a, Türk mankenler Çağla Şıkel, Deniz Akkaya, Demet Şener, Şebnem Schaefer ve Özge Ulusoy\'un yanı sıra, 40 manken eşlik edecek. Hilton, yarın saat 12.00\'de Legends\'de basın toplantısı düzenleyecek. Hilton, Pazartesi günü ülkesine geri dönecek. Fashion showa katılan 5 binin üzerinde katılımcının 75 milyon dolar değerinde tekstil alışverişi yapması hedefleniyor.

