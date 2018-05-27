DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ALEVLERİN ARASINDAN KIZINI KURTARDI, OĞLUNU KURTARAMADI

UŞAK\'ta bir apartmanda çıkan yangında, 34 yaşındaki iki çocuk annesi Gülcan Çolak, 5 yaşındaki kızını yangından kurtarırken, 3 yaşındaki oğlunu ise alevlerin arasından kurtaramadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra küçük çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı. Yangın, saat 19.30 sıralarında Ünalan Mahallesi Barboros Caddesi\'ndeki apartmanın birinci katında çıktı. 2 çocuk annesi Gülcan Çolak, uyuduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle evde çıkan yangını fark etti. Çolak, ilk olarak kızı İremsu Çolak\'ı kucağına alarak dışarı çıkardı. Sırtı ile elleri yanan anne Çolak, alevlerin evi sarması nedeniyle 3 yaşındaki oğlu Nurullah Çolak\'ı kurtaramadı. Evden dumanlar çıktığını fark eden komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra evde yaptığı incelemede küçük Nurullah\'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Minik Nurullah\'ın cesedi otopsi için Uşak Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırılırken, aynı hastanede tedaviye alınan anne Gülcan Çolak\'ın ise ilk ifadesinde, oğlu Nurullah\'ın genelde çakmakla oynadığını, uyurken yangını fark edip kızını kucaklayıp dışarı çıktığını, küçük oğlunu ise alamadığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri apartmandan görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)POLİS MEMURU, BORÇ-ALACAK TARTIŞMASINDA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ



BALIKESİR\'in Burhaniye ilçesinde, Kocaseyit Havalimanı\'nda görevli polis memuru Murat Moltay (46), iddiaya göre aralarında borç-alacak tartışması yaşadığı emlakçı Ahmet Çoban\'ın (56) tabancasından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kocacami Mahallesi Kadirefe Caddesi\'nde emlakçı Ahmet Çoban\'ın iş yeri önünde meydana geldi. İşyerinin önünde olan emlakçı Ahmet Çoban, bu sırada caddeden 10 AAN 838 plakalı otomobiliyle geçmekte olan polis memuru Murat Moltay\'ın arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, borç-alacak meselesi yüzünden başlayan tartışmada Ahmet Çoban\'ın tabancasından çıkan 9 merminin 3\'ü polis memuru Murat Moltay\'a isabet etti. Ağır yaralı olan Molay, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Burhaniye Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Murat Moltay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayeti işleyen emlakçı Ahmet Çoban, olay yerine gelen polislere teslim oldu. Olay yeri inceleme ekibi tarafından cinayetin işlendiği işyeri önünde yapılan incelemede çevrede 9 adet boş mermi kovanı bulundu. Moltay\'ın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden detaylar

-Murat Moltay\'ın fotoğrafı

Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN KAMYONUN ALTINDA CAN VERDİ

ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı Yakup Kul (19) yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Dinek mevkiindeki D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Yakup Kul\'a karayolunda, yolun karşısına geçmeye çalışırken Antalya istikametinden gelen Sami Ç.\'nin (57) kullandığı 33 LV 536 plakalı meyve yüklü kamyon çarptı. Kamyonun arka lastiklerinin altında kalan Kul ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yakup Kul\'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Yakup Kul\'un cenazesi otopsi için morga konuldu. Kamyon şoförü Sami Ç., gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yolun karşısına geçmek isteyen Yakup Kul\'a kamyonun çarpma anı güvenli kameralarına yansıdı. Görüntülerde refüjden yolun diğer tarafına geçmek için hareketlenen Yakup Kul\'a gelen kamyonun çarptığı ve Kul\'un çarpmanın şiddetiyle savrulduğu görülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası

- Olay yerinden fotoğraflar

- Ölen Yakup Kul\'un fotoğrafları

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)İFTAR YOLUNDA KAZA: 7 YARALI

KARABÜK\'te, otomobil refüjü aşarak kamyonet ile başka bir otomobile çarptı. Yakınlarına iftara giden otomobildeki çift ile birlikte 7 kişi yaralandı. Kaza anı ise mobese ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı\'nda meydana geldi. Karabük yönüne giden Gazi O. (40) yönetimindeki 78 SK 944 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçip Ömer Yıldız (40) yönetimindeki 78 AR 766 plakalı kamyonete sonra da Enes Akçaalan (24) yönetimindeki 34 UYE 06 plakalı otomobile çarptı. Kazada Gazi O., yanında bulunan Elif O. (31) ile kamyonette bulunan sürücü Ömer Yıldız, Songül Yıldız (37), Yusuf Yıldız (16), Yakup Talha Yıldız (10) ve Ömer Kayra Yıldız (5) yaralandı. Özel bir hastane ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü Gazi O. ile eşi Elif O\'nun bir yakınlarına iftara gittikleri belirtildi. Kaza anı ise Mobese ve güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilin refüjü aşarak araçlara çarpması kameralara yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza anı (güvenlik kamerası)

-Kaza yapan araçlar

Haber-Kamera-Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)KAZA YERİNDEN \'ARACI PARK ETME\' BAHANESİYLE KAÇTI



ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde çarptığı motosiklet sürücüsünün yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü, iddiaya göre \'aracı park edip geleceğim\' diyerek olay yerinden kaçtı. Kaza saat 21.00 sıralarında, Bağlık Mahallesi Hatip Sokak\'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 NY 160 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Dursun Aldırmaz\'ın (36) kullandığı 67 TB 421 plakalı motosikletle çarpıştı. Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Aracından inerek yaralı motosiklet sürücüsüne bakan otomobil sürücüsü, ardından \'aracımı park edip geliyorum\' diyerek bindiği otomobiliyle olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Bir vatandaş ise, otomobiline binmek üzereyken sürücünün davranışlarından şüphelenerek fotoğrafını çekti.

Yaralı motosiklet sürücüsü Aldırmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Aldırmaz\'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaçan otomobil sürücünün bulunması için ise polis çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Yerde yatan yaralı

- Sağlık ekibinin müdahalesi

- Polisin çalışması

- Görgü tanığı röportaj

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)MADEN OCAĞINDAKİ GÖÇÜKTE 1 İŞÇİ YARALANDI

ZONGULDAK\'ın Kilimli ilçesinde bulunan maden ocağında göçük meydana geldi, işçi Nurullah Keserci (44) yaralandı.

Göçük, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Doğancılar mevkiinde meydana geldi. Özel bir şirkete ait maden ocağında çalışan maden işçisi Nurullah Keserci, üretim esnasında tavan göçmesi sonucu göçük altında kaldı. Nurullah Keserci, diğer işçilerin yardımıyla kısa sürede göçükten çıkartıldı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Nurullah Keserci\'ye, ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Keserci, daha sonra ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Belinden yaralanan Nurullah Keserci\'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Yaralı madencinin hastaneye getirilişi

- Ambulanstan detaylar

- Hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/Aytaç ÖZTÜRK-ZONGULDAK-(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)DİYARBAKIR AK PARTİ ADAY TANITIM TOPLANTISINDA ARBEDE



DİYARBAKIR\'da, AK Parti milletvekili adaylarının tanıtım toplantısında, 1\'inci sıradan aday gösterilen Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Mehdi Eker\'in konuşması sırasında iki grup arasında tartışma çıktı. Ardından çıkan kısa süreli arbede sırasında, partili bir kadın geleneklere göre eşarbını önce yere attı, sonra da alıp elinde sallayarak tarafları ayırmaya çalıştı. Tartışma diğer partililerin de araya girmesiyle son buldu.AK Parti Diyarbakır milletvekili adaylarının tanıtımı için bugün Demirok Konferans Salonu\'nda toplantı düzenlendi. Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakan Numan Kurtulmuş, milletvekili adayları ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Bakan Kurtulmuş, Diyarbakır\'ın medeniyetler şehri olduğunu belirterek, \"Bir asır evvel başlayan bir oyun, maalesef bu bölgede emperyalist güçler tarafından yeniden sergilenmeye çalışılıyor. Sınır kapılarında akrabaları, burası Türkiye, burası Suriye diye birbirlerinden ayırdılar. Sınırlarıyla bu bölgeyi, darmadağın ettiler, paramparça ettiler. Bu taraf bu ülkedir, bu taraf şu ülkedir diyerek halkları birbirinden ayırdılar. Ancak Türk\'le, Kürt\'ü, Kürt\'le, Arap\'ı birbirinden ayırmaya güçleri yetmedi. İnsanların sınırlarını böldüler ama gönüllerini ve zihinlerini bölemediler. Şimdi aynı emperyalist proje, bu bölgede insanların gönüllerini ayırmaya, gönüllerini bölmeye çalışıyor. Buna müsaade etmeyeceğiz. Biz, Suriye\'de, Irak\'ta, İran\'da, bütün bu bölgede yaşayan insanların hepsini kardeş biliyoruz. Biz bu bölgedeki insanların zihinlerinin ve gönüllerinin ayrıştırılmasına, birbirlerinden ayrı bir geleceğe doğru yönlendirilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bizim için Türk, Kürt, Arap ve Acem, hepsi birdir. Bizim için herkes hazreti insandır. Hiç kimsenin bir diğerinden farkı yoktur. İnsanların özgür bir şekilde yaşayacağı bir dünyayı kurmayı hedefliyoruz. Biz insanların kendi dinlerini, gelenek, görenek ve adetlerini en güzel şekilde yaşamasını siyasetimizin merkezine koyduk\" dedi.

\'HENDEKLER, ÇUKURLAR GERİDE KALDI\'

Diyarbakır\'daki annelere çağrıda bulunan Bakan Kurtulmuş, \"Türkiye\'nin güçlü bir şekilde yoluna devam etmesini istemeyenler, 81 milyonun, hatta bölgedeki milyonlarca kardeşimizin huzur içinde yaşamasını istemeyenler, ne yazık ki bu şehirde de aramıza bazı çatışma ortamlarını koydular. Allah\'a çok şükür onlar geride kaldı. O eylemler, hendekler, çukurların hepsi geride kaldı. Şimdi Diyarbakır, diyar-ı huzur haline geldi. Sokaklarda insanlar son derece rahat. Bu huzuru kaybetmeyeceğiz. Bu birlikteliğimizi, mutluluğumuzu, başarımızı, hep beraber bir arada olma irademizi kaybetmeyeceğiz. Onun için sorumluluk size düşüyor. Diyarbakır\'da sağlanmış olan bu huzuru, evlatlarınızla, eşinizle, dostunuzla, komşunuzla birlikte daha da kuvvetlendirerek, silahlarla aramıza sokulmaya çalışılan birtakım düşmanlıkları tamamen bertaraf ederek, kardeşliğin kapısını açacak olan sizlersiniz. Huzuru bozdurmayacağız\" diye konuştu.

Kurtulmuş\'un konuşmasının ardından AK Parti\'nin Diyarbakır\'da belirlediği 12 milletvekilli adayının tanıtımı yapıldı. Adayların tanıtımından sonra 24 Haziran seçimlerinde Diyarbakır\'dan 1\'inci sıra milletvekili adayı gösterilen Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Mehdi Eker konuşma yaptı. Partilileri, Türkçe, Kürtçe ve Zazaca selamlayan Eker\'in konuşması sırasında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eker mikrofondan \'sakin olalım\' çağrısı yaptı. Tartışmanın devam etmesi üzerine Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ile korumaları, tarafları sakinleştirmeye çalıştı. İki grup arasında yaşanan ve zaman zaman tansiyonun yükseldiği arbede bir süre devam etti. Kısa süreli arbede sırasında, partili bir kadın eşarbını önce yere attı, sonra da alıp elinde sallayarak tarafları ayırmaya çalıştı. Tartışma diğer partililerin de araya girmesiyle son buldu. Tartışma üzerine Mehdi Eker konuşmasını bitirirken, protokol salondan ayrıldı. Konferans salonu dışında da kısa süreli devam eden tartışma, çevik kuvvet polislerinin gelmesiyle son buldu.



Görüntü Dökümü

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- Toplantıya katılanlar

- Bakan Kurtulmuş ve adayların salona gelmesi

- Bakan Kurtulmuş\'un konuşması

- Adayların tanıtılması

- Bakan Eker\'in konuşması

- Yaşanan tartışma

- Çevik kuvvetin gelmesi

- Başörtü sallanması

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)BAKAN KURTULMUŞ: ANA DİL, ANA SÜTÜ GİBİ HELALDİR

AK Parti milletvekili adayları tanıtım toplantısına katılmak üzere Diyarbakır\'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Şeyh Said meydanında düzenlenen iftar programına katıldı. Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ana dilin bir ayrışma sebebi olmadığını belirterek, \"Bizim birbirimizden farkımız yok, bizim birbirimizden ayrıcalığımız yok. Ana dillerimizin farklı olması, bizi birbirimizden ayırma vesilesi değildir. Renklerimizin farklı olması, bizim için bir ayrılık vesilesi değildir. Tam tersine biliyoruz ki ana dili ana sütü kadar helaldir. Her kim hangi ana dilini konuşuyorsa Rabbinin onu öğrettiği bir dili konuşuyor. Herkes için ana dili kendi ana sütü kadar helaldir. Herkes için kendi onuru, kendi izzeti diğer bütün insanların izzeti gibidir. Onun için ne gerekçeyle olursa olsun, ister zenginlik, fakirlik, ister şu dilden ister bu dilden, ister meşrep, mezhep meselesi olsun bütün bunları bir kenara bırakıyoruz. Biliyoruz ki, hepimiz hazreti insanız, hepimiz Adem\'in soyundanız, hepimiz İbrahim\'in milletindeniz, Muhammed\'in ümmetindeniz. Diyarbakır bu ruha sahip olan en güzel şehirlerimizden biridir. Birileri aramıza, sizin aranıza, halkın arasına, silahı, kini, gözyaşını koymaya çalıştı. Onlara müsaade etmediniz asla, sizlere teşekkür borçluyuz. Bir zamanlar kötülüklerle, kinle anılan Diyarbakır şimdi huzur kenti oldu. Diyarbakır huzur kenti olmaya da devam edecek. Bu sofrada gördüğümüz Diyarbakırlıları ve özellikle Diyarbakır annelerine şu samimi sesle seslenmek istiyorum. Lütfen güzel bir huzur kenti olmuş olan, yeniden huzur kenti olmuş olan Diyarbekir\'e sahip çıkalım. Diyarbakır\'ın huzurunun bozulmasına müsaade etmeyelim. Evlatlarınıza, komşularınıza, çocuklarınıza, kardeşlerinize sahip çıkın. Onların bir takım emperyal projelerin maalesef oyuncağı haline getirilmesine müsade etmeyin. Evlatlarımıza hep beraber güzel bir geleceği kurmak için gayret sarf edelim. Hep beraber evlatlarımızla birlikte çok güzel bir Diyarbakır\'ı, muhteşem bir Türkiye\'yi kuralım\" dedi.

Bakan Kurtulmuş ve beraberindekiler, daha sonra Nebi Camii\'ndeki teravih namazına katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Programa katılanlar

-İftar sofrasından detaylar

-Meydandan görüntü

-Duaların edilmesi

-Kurtulmuş\'un konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Burak EKMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)IŞIK: YERLİ OTOMOBİL PROJESİNİ ÇÖPE ATACAĞIM DİYEN KAFAYI MİLLET ÇÖPE ATACAK

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin yerli otomobil projesini durduracağını söylemesiyle ilgili olarak, \"Yerli otomobil projesini çöpe atacağım diyen, durduracağım diyen kafayı asıl millet çöpe atacak\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İzmit Uluslararası Fuar Merkezi\'nde AK Parti milletvekili adaylarının tanıtımına katıldı. Başbakan Yardımcısı Işık yaptığı konuşmada, Muharrem İnce\'yi eleştirerek, \"İzliyorsunuz şu günlerde CHP\'nin kendi genel başkanlığına layık görmediği cumhurbaşkanı adayı ne diyor? Kanal İstanbul\'u durduracağım, Külliye\'yi kapatacağım, yerli otomobil projesini çöpe atacağım. Bunu Kocaeli\'den ifade ediyorum; Yerli otomobil projesini çöpe atacağım diyen, durduracağım diyen kafayı, asıl millet çöpe atacak. Bu kafa tek parti kafasıdır, bu kafa Recep Peker kafasıdır. Bu kafa Vecihi Hürkuş\'u açlığa mahkum eden kafadır. Bu kafa Nuri Demirağ\'ı batıran kafadır. Nasıl böyle bir şey söylenebilir? Bu kafa Türkiye\'deki girişimciliğe darbe vuran kafadır\" diye konuştu.

\'DEVLET FABRİKA YAPMAZ, FABRİKA YAPTIRIR\'

Dünyada devletlerin fabrika yapmayıp, yaptırdığına dikkat çeken Işık, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin bu konudaki sözlerine cevaben, \"Ne diyor, siz diyor fabrika mı yaptınız? Siz Tüpraş mı yaptınız? Siz Petkim mi yaptınız? Sayın İnce, bu devirde devlet fabrika yapmaz, fabrika yaptırır ama Kocaeli\'den söylüyorum, AK Parti yeni bir TÜPRAŞ yapmadı ama AK Parti yeni bir TÜPRAŞ yaptırdı. TÜPRAŞ özelleştikten sonra, işte şurada 20 kilometre ötemizde TÜPRAŞ 3 milyar dolarlık yatırımı yaptı ve Türkiye\'nin mazot ihtiyacının önemli bir kısmına hem de siyah üründen, kalitesiz üründen mazot üreten tesisi yaparak Türkiye\'nin ithalat bağımlılığını azalttı. Bunu kim yaptırdı? AK Parti yaptırdı. Yahu senin genel başkanın İzmir Milletvekili, AK Parti Petkim mi yaptı diyor, Sayın İnce yahu sen orada İzmir\'de Aliağa\'da yepyeni bir rafinerinin, Star Rafinerisinin yapıldığını bilmiyor musun? Burada bu kadar önemli 3 milyar doların üzerinde toplamda 6 milyar doların üzerinde yeni bir yatırımdan haberin yok mu? Türkiye\'nin en büyük sanayi yatırımından haberi olmayan bir kişinin, bu ülkeye cumhurbaşkanı olması mümkün mü? Dünyadan haberi yok adamın. Evet bu çağda devlet fabrika yapmaz, bu çağda devlet fabrika yaptırır. AK Parti iktidarında başta Kocaeli olmak üzere bütün Türkiye\'de binlerce fabrikayı yaptıran, bir cumhurbaşkanı ve bir hükümet var. Sen bunu görmek istemezsen bizim yapacağımız bir şey yok.\"

Işık, İnce\'nin yerli otomobili sabote etme çabası içine girdiğini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Şimdi özellikle otomobil konusuna biraz değinmek isterim. Şu kafayı herkesin çok iyi anlaması lazım. Diyor ki, geçen gün BMW fabrikasını gezdim ve çok etkilendim, eğer Devrim otomobilini sabote etmeseydiniz bir Türk fabrikasını gezer belki çok daha fazla gururlanırdınız ama nasıl uçak fabrikalarını sabote ettiyseniz, nasıl otomobil fabrikalarını sabote ettiyseniz şimdi yerli otomobili sabote etme çabası içerisine girmişsiniz. O dönemde kimlerle işbirliği yaptığınız biliyoruz, şimdi de kimlerle işbirliği yaptığınız ifşa oluyor.\"

EN GENÇ ADAY

Ayrıca toplantıda konuşan AK Parti\'nin en genç milletvekili adayı 18 yaşındaki lise öğrencisi Elif Nur Bayram, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın gençlere her daim inandığını ifade ederek, \"Onun biz gençlere vermiş olduğu güven ve inanç sayesinde hiç şüpheniz olmasın ki 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize var gücümüzle koşacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Salona gelen partililerden görüntü

-Elif Nur Bayram\'ın konuşması

-Fikri Işık\'ın konuşması

-Detay

Haber: Uğur AYDIN Kamera: Alişan KOYUNCU / İZMİT(Kocaeli), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)ŞİMŞEK: SON DÖNEMDE EKONOMİMİZE YÖNELİK ÇOK CİDDİ SPEKÜLASYONLAR VAR



GAZİANTEP\'te, milletvekili aday tanıtım toplantısına katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, \"Son dönemde ekonomimize yönelik çok ciddi spekülasyonlar var\" dedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise, \"Sana CHP, Genel Başkanlığı\'nı layık görmemiş, Türkiye Cumhuriyeti\'nin, Cumhurbaşkanlığı\'na bu millet seni seçer mi?\" diyerek Muharrem İnce\'yi eleştirdi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül partilerinin Gaziantep İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 24 Haziran seçimleri milletvekilleri aday tanıtım toplantısına katıldı. Kur\'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantının açılış konuşmasını Mehmet Şimşek yaptı.

\'SPEKÜLASYONLAR VAR\'

AK Parti hükümetlerinin geçmiş dönemlerde yaptığı projelerden bahsederek, son dönemlerde Türkiye ekonomisi üzerine oyunlar oynandığını dile getiren Şimşek şöyle konuştu:

\"Son dönemde ekonomimize yönelik çok ciddi spekülasyonlar var. Bunların nedeni Türkiye\'nin medeniyet yolculuğunu, kalkınma hamlesini cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye\'nin yeniden yükselişini sekteye uğratmaktır. Evet son dönemde piyasada bir dalgalanma var. Evet Türkiye bundan etkileniyor ama bu dalganın bir boyutu dışarıda. Dünyada faizler yükseliyor. Dünyada dolar endeksi yükseliyor. Dünyada petrol fiyatları yükseliyor. Sadece Türkiye\'ye özgü değil, Türkiye\'ye özgü sorunlarda var. Ama şunu açıkça söyleyeyim çok güçlü bir tepkiyi verdik, vermeye devam edeceğiz. 2006 \'da benzer bir süreç yaşanmıştı. 2014\'de, 2013\'de benzer bir dönem yaşanmıştı. Her seferinde tecrübeli bir ekip cumhurbaşkanımız liderliğinde gereken cevabı vermiştir. Onun için yaparsa yine AK Parti yapar. Yine terör, Türkiye\'nin başına örülmüş en büyük bela. Türkiye başardı, DEAŞ terör örgütünü neredeyse yok etti. Bölücü terör örgütü kafasını kaldıramıyor. Bu AK Parti hükümetlerinin bir başarısıdır. Terör önemli bir sorundur. Ekonomide olduğu gibi terörle mücadelede de bir başarı var.\"

\'BU MİLLET SENİ SEÇER Mİ?\'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise, 24 Haziran seçimlerine değinerek partililere daha çok çalışmaları gerektiğini söyleyerek, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu eleştirdi. Gül, İnce\'nin sahnelerde bisiklet kullanarak film şov yaptığını ifade ederek şunları söyledi:

\"Şimdi çıkmış cumhurbaşkanı adayı, senin bu ülkeye ne katkın oldu? Ne başarın oldu? Tek başarısı CHP Genel Başkanı\'nın karşısına çıkmak. Sana CHP genel başkanlığını layık görmemiş, Türkiye Cumhuriyeti\'nin, cumhurbaşkanlığına bu millet seni seçer mi? Diğeri CHP genel başkanı, sen CHP genel başkanısın çıkıp ha bire cumhurbaşkanımıza laf söylüyorsun, söyleyeceğine çık cumhurbaşkanımızın karşısına aday ol. Bunlar seçilemeyeceğini biliyor. Birisi de CHP genel başkanlık koltuğunu bırakmıyor. Neden? Çünkü, \'Seçilemeyeceğim, ben koltuktan kalkarsam zaten buraya nasıl geldiğim belli, bir daha buraya oturamam.\' CHP kendisinin inanmadığı bir seçimde çok önemli bir tiyatro izliyoruz. Sahne performansları çok iyi. Sahnede bisiklet çevirmeler, pedal çevirmeler, bunlarla ülke yönetilmez.\"

Konuşmaların ardından 24 Haziran seçimlerinde aday olan 14 milletvekili adayı sahneye çıkarak kalabalığı selamladı.

Görüntü Dökümü

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- Toplantının yapıldığı yer

- Toplantıya katılanlar

- Mehmet Şimşek\'in konuşması

- Abdülhamit Gül\'ün konuşması

- Adayların tanıtılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)BAŞBAKAN YARDIMCISI HAKAN ÇAVUŞOĞLU: DOLARDAKİ DALGALANMA SUNİDİR

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa\'da yaptığı açıklamada, dolar kurundaki dalgalanmanın suni olduğunu belirterek, \"Dolardaki dalgalanma Türkiye seçime giderken, \'nasıl olur da milletin tercihlerinde farklı bir durum meydana getirebiliriz\'in telaşından kaynaklanıyor. Bizim ekonomik durumumuz bu dalgalanmanın net bir şekilde suni olduğunu gösteriyorö dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa\'nın merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi\'ne gelerek esnafı ziyaret etti; mahalle sakinleri ve esnafla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Burada gazetecilere açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, \"Milletimizin şunu bilmesinde yarar görüyoruz; dolarda yaşanan bu kısmi dalgalanmanın hiçbir şekilde Türkiye\'mizin ekonomik şartlarına ve parametrelerine uygun bir dalgalanma olmadığını ifade etmek istiyorum. Sizin de bildiğiniz gibi Türkiye 2017 yılında yüzde 7.4 büyüdü. Yine bu yılın ilk çeyreğinde büyüme trendine baktığımızda bizim edindiğimiz izlenim, aldığımız bilgiler aynı büyümenin devam ettiği yönündedir. Türkiye bir taraftan böyle bir büyümeyi yakalamışken, dolarda yaşanan bu dalgalanmanın ne yazık ki evvelce yaşanan bir takım manipülasyonlar ve bir takım çalışmalardan ibaret olduğu izlenimini bize açık bir şekilde göstermektedirö dedi.

\'TÜRKİYE BU TÜRBÜLANSLARIN İÇİNDEN ÇIKABİLECEK GÜCE SAHİP\'

Dolardaki bugünkü dalgalanmanın Türkiye seçime giderken, \'nasıl olur da milletin tercihlerinde farklı bir durum meydana getirebiliriz\'in telaşından kaynaklandığını ifade eden Hakan Çavuşoğlu, \"Bizim ekonomik durumumuz, bu dalgalanmanın net bir şekilde suni olduğunu gösteriyor. Yaşanan bu dalgalanmanın hiçbir rasyonel tarafı yok. Milletimiz müsterih olsun. Kısa ve orta vadede bu tür türbülansların içinden çıkacak güce sahibiz. Merkez Bankası bununla ilgili tedbirleri almaya başladı. Seçimden sonra özellikle cari açığı daraltma yönünde kalıcı ve yapısal çözümler geliştirileceğini, enflasyonun düşürülmesi ile ilgili tedbirlerin alınacağını cumhurbaşkanımız ifade ettiler. Milletimiz 24 Haziran\'ı beklesin. 24 Haziran\'da Türkiye için yeni bir kapı aralanıyor. Biz \'Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye\' diyoruz. Birlik, beraberlik, bereket ve bolluk için şimdi Türkiye vakti diyoruzö diye konuştu.

\'TÜRKİYE YERLİ VE MİLLİ DIŞ POLİTİKASINDAN TAVİZ VERMEYECEKTİR\'

Türkiye\'nin 2013 yılının Mayıs ayında bütün ekonomik göstergelerin tarihin adeta en olumlu göstergeleri halini aldığını söyleyen Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu. şunları kaydetti:

\"2013 Mayıs\'ında faizler ilk defa bu kadar düşük seviyeye gerilemişti. Aynı şekilde enflasyon rakamları gerilemiş, diğer taraftan IMF ile olan borç ilişkimizi tamamen sonlandırmıştık. Büyük projelerle ilgili kararlar almıştık. Bir anda 3-5 ağacın arkasına gizlenerek adeta ülkede bir sokak kaosu oluşturmak suretiyle hükümeti alaşağı etme projesi ile karşı karşıya kalmıştık. Türkiye o dönemde neredeyse 100 milyar dolara yakın zarara uğramıştı. Bugün Türkiye\'nin artık vesayetten kurtulduğu, istikrar ve güvenin hakim olduğu 24 Haziran seçimleriyle yeni bir sistemin hayata geçeceği bir eşikteyiz. Türkiye ne olursa olsun milli, yerli dış politika ekseninden asla taviz vermeyecektir. Türkiye içeride ve dışarıda geliştirilmek istenilen kuşatmaya karşı bütün direncini gösterecektir.ö

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, açıklamalarının ardından esnaf ziyaretine devam etti.

Görüntü Dökümü

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-Hakan Çavuşoğlu esnaf ziyareti

-Vatandaşlarla sohbet etmesi

-Gazetecilere açıklama

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)HAKAN ÇAVUŞOĞLU: DOLARDAKİ DALGALANMA SUNİDİR (2)

\'TÜRKİYE\'DE BUNDAN SONRA SİYASİ İSTİKRARSIZLIK GÜNDEMDE OLMAYACAK\'

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Ayvaköy Mahallesi\'nde Ayva-Der tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, bazı milletvekilleri ve milletvekili adayları ile çok sayıda vatandaş katıldığı programda konuşma yapan Çavuşoğlu, bir taraftan ramazanın iklimini diğer taraftan da 24 Haziran\'daki seçimin atmosferini herkesle beraber yaşadıklarını söyledi. Burada gördüğü manzaranın, birlik ve beraberlik adına önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, \"Türkiye\'de milli ve yerli düşünceye sahip, milli ve yerli eksende dış politika geliştirme sadedinde hareket eden ve Türkiye\'nin birliği, beraberliği ve dış güçlere karşı daha muhkem hale gelmesi için çaba sarf eden, bunun yanı sıra 15 Temmuz gibi hain bir darbe girişiminden sonra ortaya çıkan fotoğrafı, Türkiye ile ilgili kötü emelleri çok iyi okuyarak bir \'Cumhur İttifakı\' tesis eden AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi, malum olduğu üzere aynı şemsiye altında bir seçime gidiyorlar\" dedi.

\'TÜRKİYE\'Yİ UZAK UFUKLARA KİMLERİN TAŞIYACAĞINI İYİ GÖRÜYORSUNUZ\'

16 Nisan referandumundan sonra yeni bir döneme adeta bir kapı aralamak üzere olduklarını dile getiren Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, \"Yarım asrı aşkın bir süredir parlamenter sistem olarak ifade edilen bu yönetim şekliyle ne yazık ki bazen iki adım attık, bir adım geriye geldik. Bazen darbelerle karşılaştık, bazen ekonomik türbülansların içine girdik, bazen farklı farklı dezenformasyonlarla karşılaştık ama şu bir gerçek ki artık Türkiye\'de bundan sonraki süreçte asla ama asla istikrarsız yönetimlerim neşvünema bulamayacağı, siyasi istikrarsızlığın hiçbir şekilde gündemimizde olmayacağı döneme kapı aralıyoruz. Arife tarif gerekmez değerli kardeşlerim. Siz ne yapacağınızı da biliyorsunuz, nereye döneceğinizi de biliyorsunuz. Bu ülkenin sevdalıları olarak Türkiye\'yi uzak ufuklara aşkla, sevdayla kimlerin taşıyacağını da çok iyi görüyorsunuz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-İftar programından görüntüler

-Çavuşoğlu konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN / BURSA (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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BAKAN EROĞLU: GÜYA TÜRKİYE\'Yİ EKONOMİK OLARAK ZOR DURUMA SOKACAKLAR (2)

13)ÜNİVERSİTEYE ZİYARET

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesi\'ni (ASBÜ) ziyaret etti. Afyonkarahisar\'ın sağlıkta büyük bir dönüşüm yaşadığını belirten Bakan Eroğlu, \"Eskiden basit hastaneler vardı. Ama şu an gerçekten Türkiye\'de imrenebilecek bir noktaya ulaştık. Afyonkarahisar Türkiye\'nin akıllı 8\'inci hastanesine sahipö dedi.

PAZARDA ESNAF VE VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Bakan Eroğlu, memleketindeki temaslarına pazar yeri ve alışveriş merkezinde esnaf ve vatandaş ziyaretiyle devam etti. Halk pazarında tezgahları gezen Bakan Eroğlu, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti. 24 Haziran seçimlerinde AK Parti\'nin Afyonkarahisar\'dan 6 vekil çıkaracağına dair vatandaştan söz alan Bakan Eroğlu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi. Esnaf ve vatandaşın büyük ilgi gösterdiği Bakan Veysel Eroğlu, bir esnafın tezgâhına geçerek biber fidesi sattı.

\'1700 OTOMATİK METEOROLOJİ ÖLÇÜM İSTASYONU KURDUK\'

Bakan Eroğlu daha sonra bir alışveriş merkezini de ziyaret etti. Burada gazetecilerin hava durumuyla alakalı sorularını yanıtlayan Eroğlu, meteorolojinin teknolojisinin dünyanın en ileri teknolojisi olduğunu söyledi. Bütün Türkiye\'ye 1700 otomatik meteoroloji ölçüm istasyonu kurduklarını aktaran Eroğlu, \"Buradan bütün Türkiye\'nin hava durumunu anlık olarak görmek mümkün. Mesela şurada (cep telefonundaki uygulamayı göstererek) Afyonkarahisar\'ı açtım. İster ilçelerini hangisini isterseniz Şuhut, Dinar, Sandıklı, Çay, Bolvadin nereyi istiyorsanız Emirdağ bütün ilçelerin hava durumu var. Bak şu anda burada ne görünüyor? Sağanak yağmur var. Saatlik, haftalık, bir haftalık hava durumunu, hatta rüzgâr durumunu, basıncını görmek mümkün. Hatta bizim haftalık bütün Türkiye\'deki yağış durumu nedir? Her zaman yayınlıyoruz. Bazen ben de Twitter\'dan yayınlıyorumö diye konuştu.

\'BARAJLAR DOLUYOR\'

Vatandaştan meteoroloji uygulamasını cep telefonlarına indirmelerini isteyen Bakan Eroğlu, barajlardaki doluluk oranlarının gayet güzel olduğunu belirterek, \"Doluyor barajlar yağışlardan. Dolu zaten. Yazın hiçbir problem yok sudaö dedi.

\'ANLIK YAĞIŞLAR VAR\'

Bursa\'daki selle ilgili ise Bakan Eroğlu, şunları söyledi:

\"Sel zaman zaman oluyor tabii. Anlık yağışlar var. Bunları da ikaz ettik. Hatta bu ikazlar bana da gelir her gün. Vatandaşa da göndeririz. Kurumlara valilik, belediyelere göndeririz. Onlar da tedbir alıyor. Böylece sel olabiliyor fakat Allah\'a şükür can ve mal kaybı olmuyor.ö

Görüntü Dökümü

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- Bakan pazar yerinden görüntü

- Bakan pazarcı esnafı ile konuşurken

- Bakan vatandaşla fotoğraf çekinirken

- Bakan Eroğlu biber fidesi satarken

- Pazar yerine yağan yağmurdan

- Bakan Eroğlu, şemsiyesi ile pazaryerinde yürürken

- Bakan Eroğlu park Afyon alış veriş merkezinde esnaf ziyaretinde

- Bakan Eroğlu vatandaşlar ile fotoğraf çektirdi.

- Bakan Eroğlu röp

Haber- Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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BAKAN ÖZLÜ: İNCE\'NİN YERLİ OTOMOBİL PROJESİNİ DURDURMA VAADİ İBRET VERİCİ(3)

14)AKŞEMSEDDİN HAZRETLERİ ANMA ETKİNLİKLERİNE KATILDI

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bolu\'nun Göynük ilçesinde Akşemseddin Hazretlerini Anma etkinliklerine katıldı. Anma etkinliklerinin Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle 5 bin kişilik iftar da düzenlendi. İftar yemeği öncesi konuşan Bakan Özlü, \"Ulaştırmada, sosyal dayanışmada, savunmada, enerjide ve sağlıkta sayısız projelere imza atıyoruz. 16 sene boyunca ne söylemişsek, neyin sözünü vermişsek aynı çizgimizde devam ediyoruz. Tüm bunları elbette sizlerden aldığımız ve destekle yapıyoruz. Sizlerin desteğiyle güçlü bir şekilde geleceğe yürüyoruz\" dedi.

Bakan Özlü iftarın ardından Akşemseddin Hazretlerinin türbesini ziyaret ederek dua etti. Anma etkinlikleri, ilahi konseri ve semazen gösterisi ile devam etti.

Görüntü Dökümü

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-Bakanın gelişi

-Bakanın konuşması

-İftardan görüntüler

-Semazen gösterisi

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/GÖYNÜK(Bolu),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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15)28 ŞUBAT MAHKUMLARI İÇİN CEZAEVİ ÖNÜNDE AÇIKLAMA

İNSAN Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Kayseri, Adıyaman ve Malatya şubeleri üyeleri, 28 Şubat mahkumlarının serbest bırakılması için Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi önünde bir araya geldi.

Cezaevi önünde toplanan yaklaşık 30 kişilik grup adına açıklamalarda bulunan Mazlum-Der Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş, aylardır 28 Şubat mazlumları, Sivas davası mahkumları ve haksız yere cezaevinde yatan tüm mahkumlar için özgürlük talebini dile getirdiklerini söyledi. Taş, brifingli ve paralel yargı kararlarının iptal edilmesini talep ettiklerini dile getirerek, \"Af değil, tahliye ve yeniden yargılanma istiyoruz. Birçok Ramazan ayını ve bayramı içeride geçiren 28 Şubat mahkumları için yıllar, hükümetler, siyasi iktidarlar, güç odakları, yargı mensupları değişmiş ama mağduriyetlerin giderilmesi noktasında ne yazık ki hiçbir şey değişmemiştir. Aradan geçen 21 yıla rağmen 28 Şubat\'ın çaldığı hayatların hesabının sorulmamış olduğunu, 20 yılı aşan sürelerle cezaevinde tutulan 600\'e yakın mahkum ve bu mahkumların aileleri için darbenin devam ettiğini haykırmak için buradayız. Çocukları babasız, anneleri evlatsız bırakan bu sorunun hemen şimdi çözülmesi gerekmektedir. Unutulmasın ki mazlumların ahı, bütün siyasi hesapları ve matematik hesaplarını alt üst edecek bir güce sahiptir. Kendilerini tutuklayanlar, tutuklu hale geldiği halde af talebinde bulunmayan, vakur ve onurlu bir duruşla haklarını arayan bu insanların ve bu insanların ailelerinin hak taleplerine kulak vermek ve gereklerini yerine getirmek başta yargı, hükümet ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere herkesin üzerine düşen vazgeçilmez bir görevdir\" diye konuştu. Açıklamanın ardından dua edildi.

Görüntü Dökümü

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-Grubun görüntüsü

-Açıklama ve dua edilmesi

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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16)MAZLUMDER ÜYELERİNDEN, BOLU F TİPİ CEZAEVİ ÖNÜNDE 28 ŞUBAT PROTESTOSU

BOLU\'da, İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği tarafından (MAZLUMDER), 28 Şubat mahkumlarının serbest bırakılması talebiyle düzenlenen \'İçeriden Dışarı Özgürlük İftarı\' programı kapsamında Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu önünde basın açıklaması yapıldı. Türkiye\'nin çeşitli illerinden gelen MAZLUMDER üyeleri, Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu önünde toplandı. Katılımcılar, \'Siyasi yargı kararları iptal edilsin\', \'Yeter artık\', \'İçeriden dışarı özgürlük iftarı\' yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Dernek üyeleri, \'İçeriden dışarı özgürlük iftarı\' adını verdikleri etkinlik kapsamında cezaevi önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan MAZLUMDER İstanbul Şubesi Başkanı Ali Öner, 28 Şubat sürecinin Türkiye\'de unutulduğunu, unutulmaya yüz tuttuğunu ifade ederek, \"İçeride bulunan her bir mahkumun çeyrek asırlık bir ömrü dört duvar arasında geçti. Bu az bir zaman dilimi değil. Baba olanlar dede oldular, hala torunları ile kucaklaşmadılar. Nişanlı olanlar evlenemediler. Kimi annesini, babasını, abisini kaybetti. Kimi suçlandığı yerde dahi bulunmadı. Ama orada gösterildi.\" dedi.

Öner, MAZLUMDER olarak başlattıkları bu eylemi her ayın 28\'inde unutturmama adına devam ettireceklerini kaydederek, şöyle konuştu:

\"Bu genç bedenlerin artık yaşlanmaya yüz tutan bu yüzleri biran önce tekrar yargılanmak üzere serbest bırakılmalarını talep ediyoruz. Geç kalan adaletin adalet olmadığını dillendiriyoruz. Devlet yetkililerinden biran önce bu meseleye eğilmelerini talep ediyoruz. Bunun daha fazla sürdürülmemesi gerekiyor. Bu zulüm devam ettirilmemelidir. Zulüm ile abat olunmaz. Zulüm ile bir yere kadar gelinebilir. Biz bu kardeşlerimizin artık görmezlikten gelinmemesini dillendiriyoruz. İktidardakilere diyoruz ki, eğer 28 Şubat sürecinin bittiğine inanıyorsanız, yargının ve çete mantığı ile hareket eden emniyet mensuplarının işkenceleri sonucu yargılanan ve hayat boyu hapishane duvarları arasında çürütmeye yüz tutan bu kardeşlerimiz yeniden yargılansın. Yargı en azından adil olduğunu göstersin. 28 Şubat sürecinin bittiğini hepimize göstersin.\" Grup, daha sonra cezaevi önünde iftar yaptı.

Görüntü Dökümü

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-Basın açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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17)ESKİŞEHİR\'DE, ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK TİYATROLARI FESTİVALİ BAŞLADI

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları\'nın bu yıl 13\'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali başladı.

Eskişehir\'de 26 Mayıs- 1 Haziran tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle gerçekleştirecek \'13\'üncü Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali\' nedeniyle Haller Gençlik Merkezi önünde Festival Yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe çeşitli çizgi film ve masal karakterleri kostümlerini giyerek katılan tiyatrocular vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüş Porsuk Bulvarı\'nda son buldu.

Yürüyüşün ardından Porsuk Çayı üzerinde kurulan platformda Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen konuşma yaptı. Büyükerşen şunları söyledi:

\"Eskişehir Büyükşehir Belediyesi\'nin her yıl düzenlemekte olduğu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali\'nin bu yıl 13\'üncüsünü düzenliyoruz. Yıllar boyu süreceğinden emin olmak istediğim bu tür sanat faaliyetleri geleneksel bir hal aldı, Eskişehir\'in önemli karakteristiklerinden biri oldu. Bir hafta boyunca bu festivalde gençlik ve çocuk tiyatroları caddelerde, parklarda, sokaklarda, tiyatro salonlarında, opera salonlarında performanslarını gösterecekler. Giderek Eskişehir, Türkiye\'de gençlik ve çocuk tiyatroları konusunda çok önemli merkezlerden birisi haline geliyor. Türkiye\'deki çok önemli merkezlerden biri demiyorum, dünyadaki önemli merkezlerden birisi haline geliyor.\"

Büyükerşen\'in konuşmasının ardından Porsuk Çayı\'ndaki platform üzerinde İnanç Ensemble grubu tarafından Film Müzikleri Konseri gerçekleştirildi. Konserden sonra İtalyan tiyatro ekibi Katastrofa Clown, \'Balonlar\'; İspanyol ekip Ayeklauwn Company, \'Ayekantun\' adlı oyunu sahneledi.

Farklı ülkelerden çocuk ve gençlik tiyatrosu örneklerini bir araya getirmeyi amaçlayan festivale Bulgaristan, Danimarka, Fransa, İspanya, İtalya, Türkiye ve Yunanistan tiyatro ekipleri katılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Festival yürüyüşü

-Porsuk Çayı\'nda kurulan platformda Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'in konuşması

-İnanç Ensemble Grubu tarafından Film Müzikleri Konseri

-Konserin drone ile çekilen görüntüleri

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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MUNZUR ÇAYI\'NDA RAFTİNG GÖSTERİSİ

18)VALİ VE PROTOKOL MUNZUR ÇAYI\'NDA RAFTİNG YAPTI

TUNCELİ\'de dört günden beri devam eden Türkiye Rafting Şampiyonası, 2\'nci ayak yarışmaları devam ediyor. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Rafting Asbaşkanı Fikret Yardımcı ve profesyonel rafting ekipleri, dünkü yarışların tamamlanmasının ardından Munzur Çayı\'nda rafting gösterisi yaptı.

Munzur Vadisi Uluslararası Raftig Pistinde devam eden Türkiye Rafting Şampiyonası 2\'nci ayak yarışmaları dün de devam etti. Nehir inişi elemelerinin yapıldığı dünkü yarışlar, öğlen saatlerinde sona erdi. Yarışmaların sona ermesinden Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek ve Rafting Asbaşkanı Fikret Yardımcı Tunceli\'de bulunan milli raftingciler ile birlikte, Munzur Vadisi Uluslararası Rafting Pisti\'ne giderek rafting yaptılar.

Tunceli\'nin turizm ve huzur kenti olduğunu belirten Vali Tuncay Sonel, \"Tunceli\'de 4 gündür Türkiye Rafting Şampiyonası yarışmaları devam ediyor. Hiçbir aksaklık olmadan bütün yarışmalar huzur içinde yapılıyor. Bugün yapılacak final yarışmaları ile şampiyona sona erecektir. Bugün bizler de sporcu kardeşlerimizle rafting yapacağız. Munzur\'da huzur içinde rafting yapmanın keyfini yaşayacağız. Tunceli artık terörle anılmasın. Tunceli tam bir huzur şehridir. Biz bugün burada rahat bir ortamda rafting yapıyoruz. Türkiye\'nin her köşesinden vatandaşlar gelsinler, Munzur\'un keyfini huzur içinde çıkarsınlar. Bu doğa harikası vadinin keyfini çıkarsınlar. Görüyorsunuz işte, Munzur muhteşem akıyor. Fazla söze gerek yok\"dedi.

Tunceli\'de yapılan Türkiye Rafting Şampiyonası bugün yapılacak final yarışmaları ile sona erecek.

Görüntü Dökümü

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- Vali\'nin açıklaması

- Açıklamadan detaylar

- Vali ve yanındakilerin botlara binmesi

- Vali ve diğer sporcuların Munzur\'da rafting yapması

- Raftingden detay görüntüler

Haber - Kamera:Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA) -

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



