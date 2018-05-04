DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)AFRİN’DEN ACI HABER: 1 ŞEHİT, 1 YARALI



ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden arındırılan Suriye’nin Afrin kentinde el yapımı patlayıcınım infilak etmesi nedeniyle 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Türk silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye’nin Afrin kentinde teröristlerin geride bıraktığı mayın ve el yapımı patlayıcı arama tarama ve imha çalışmasını sürdürüyor. Dün Afrin bölgesinde patlayıcı taraması sırasında teröristlerce araziye döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada adama tarama faaliyetlerine katılan birlikte bulunan bir asker şehit oldu, bir asker ise yaralandı.

TSK’dan da konuya ilişkin yapılan açıklamada şehit askerin ailesine başsağlığı dilenerek şöyle denildi: “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 03 Mayıs 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında mayın/el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.\"

BALIKESİR\'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü operasyonda, teröristlerin daha önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Cemil Erkek\'in (32) balıkesir\'de oturan baba ocağına ateş düştü.

TSK\'nın Afrin\'de yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonundan Balıkesir\'e acı haber geldi. Bölgede sürdürülen arama tarama faaliyetleri sırasında teröröstlerin daha önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Astsubay Cemil Erkek şehit oldu. Balıkesir\'in Karesi ilçesi Yağcılar Köyü\'nde oturan Rahim ve bahriye Erkek çiftine acı haberi askeri yetkililer, sağlık görevlileri eşliğinde verdi. Erkek çifti çocuklarının şehadet haberi ile büyük üzüntü yaşadı. Acı haberin ardından şehidin baba ocağına Türk Bayrağı asılırken, yakınları taziyeye geldi.

Sarıkamış\'tan geçici görevle Afrin\'e giden şehit Erkek\'in eşi Selma Erkek ile evli olduğu ve 2 çocukları bulunduğu öğrenildi. Selma Erkek ile çocuklarının Sarıkamışta oturduğu öğrenildi.

GAZİANTEP-BALIKESİR/DHA

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2)KÖMÜRLÜK YANDI, 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İZMİT\'te, bir evin bahçesinde bulunan kömürlükte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.Öğleden sonra, İzmit Tavşantepe Mahallesi Sert Sokak\'ta Haydar Utar\'a ait evin bahçesinde bulunan kömürlükte bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda bütün kömürlüğü saran alevleri gören vatandaşlar 112 Acil\'i aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpük ve su sıkarak yangına müdahale etti. Yangın sırasında dumandan etkilen Haydar Utar ve ismi öğrenilemeyen 2 kişiye 112 Acil ekipleri ambulansta müdahalede bulundu. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, kömürlük hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Çevredeki toplanan vatandaşlardan görüntü, detaylar

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR / İZMİT(Kocaeli),DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)BURSA\'DA CEMEVİNE ÇİRKİN SALDIRI

BURSA\'da Kestel Hacı Bektaşı Veli Kültür Merkezi ve Cemevi\'nin duvarlarına ve çevresine, kimliği belirsiz bir kişi tarafından hakaret ve küfür içeren yazılar yazıldı. Güvenlik kameralarına yasıyan görüntüler, sabaha karşı gelen kişi spey boya yazdığı yazıları cep telefonuna da kaydettiği görüldü.

Bursa\'nın Kestel ilçesinde bulunan Hacı Bektaşı Veli kültür Merkezi ve Cemevi\'ne sabaha karşı 04.00 sıralarında gelen bir kişi sprey boya ile saldırı düzenlendi. Yüzü maskeli bir kişi, çantasından çıkardığı sprey boya ile cemevinin önüne, duvarlarına, merdivenlerine ve çevresinde hakaret ile küfür içeren yazılar yazdı. Sabah saatlerinde cemevine gelen yetkililer durumu polise bildirdi. Bursa Emniyet Müdürlüğü ile Kestel ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.

Spreyli saldırı cemevindeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Yüzü maskeli şüphelinin cemevine geldiği ve çantasından çıkardığı sprey ile yazılama yaptığı daha sonra cebinden çıkardığı telefon ile yazdığı yazıların fotoğrafını çektiği görüldü.

\"CEZA ALANA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ\"

Yaşanan olayın ardından Bursa Alevi Dernekleri platformu üyeleri, cem evi önünde toplandı. Platform adına basın açıklaması yapan Türkan Çiftçi, bu saldırı kınadığını belirterek, \"Şahsıma ve temsil ettiğim kuruma yapılan bu saldırıyı kınıyorum ve lanetliyorum. Kapısında \'Doğruluk Dost Kapısıdir\' yazan bir yere yapılan bu nefret söylemi oldukça kaygı vericidir. Giderek artan toplumsal ayrışmalar dost kapılarına nefret kusmaya kadar varmıştır. izlenilen görüntülerden anlaşılıyor ki bu aniden verilmiş bir karar değil tasarlanarak düşünülerek planlı bir davranıştır. Bu ülkenin tarihinde Maraş, Çorum ve Sivas katliamları halen belleğimizde tazeliğini korumaktadır. Bu acılar hala kapanmamışken Alevi demokrat insanlarmızın iş yerlerine ve cemevimize yöneltilen bu olaylar bir arada yaşama inancimiza yapılan bir saldırıdır. Bizler Hünkarimiz Haci Bektaş- Veli\'nin \'incinsen de incitme\' anlayışını benimsemiş insanlarız. Ama unutulmamalıdır ki bu söz boyun eğeceğimiz anlamına da gelmemektedir. Biz inatla bir arada Türkü, Kürdü, Alevisi ve Sunnisiyle kardeşlik içerisinde yaşayacağımızı buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Bu olayın faili ve arkasında yer alan gerici odaklar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu, cezalandırılacağı güne kadar olayın takipçisi olacağimizi ifade ediyoruz. Giderek artan nefret ve öfke söylemlerinin yerini toplumsal birliğin ve beraberliğin, dayanışmanin almasi en büyük temennilerimizdendir.\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Olay anı / güvenlik kamerası

- Toplanan vatandaşlar

- Basın açıklaması

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)BURSA\'DA HUSUMETLİ AİLELERİN KAVGASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI



BURSA\'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada, pompalı tüfekle vurulan Çimen Çaymaklar (53) öldü, 2 çocuk ise yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Şimşek Sokak\'ta meydana geldi. Husumetli iki Roman ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Murtaza E. (51), evden aldığı pompalı tüfekle hasımlarına doğru ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Çimen Çaymaklar ile Faruk Y. (10) ve Çiimen Ç. (5) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Çimen Çaymaklar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılmadı. Çakmaklar\'ın ölüm haberini alan yakınları sinir krizleri geçirdi.

Sokağın savaş alanına döndüğü, 4 ev ve 2 otomobilin camlarının kırıldığı, televizyon ve masaların dışarıya atıldığı kavganın ardından silahı kullanan Murtaza E. ile yakını Kudret E., otomobille kaçtı. Polisin peşine düştüğü iki şüpheli, yaşanan kovalamacayla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Murtaza E.\'nin kısa süre önce cezaevinden çıktığı ve birçok suçtan kaydı bulunduğu belirtildi.

Polis, olayların daha fazla büyümemesi için Şimşek Sokak\'ta önlem aldı.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntüler

kırılan camlardan görüntüler

Polis ekiplerinden detaylar

Röportaj

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)DUR İHTARINA UYMAYAN ARACA ATEŞ AÇILDI, BİR KADIN ÖLDÜ



SİVAS\'ın Koyulhisar ilçesinde dur ihtarına uymayan sürücü, polise çarptıktan sonra kaçmaya çalıştı. Polislerin açtığı ateş sonucu durdurulan otomobilde bulunan Nuran Akın (57) yaşamını yitirirken, araç sürücüsünün FETÖ\'den ihraç edilen eski bir asker olduğu anlaşıldı. Olay saat 20.00 sıralarında yaşandı. Ercincan\'da bir kişinin eşi ve kayınvalidesini otomobille kaçırdığı ihbarı yapıldı. Aracın Sivas\'ın Suşehri ilçesinden Amasya istikametine gidebileceği bilgisi üzerine güvenlik güçleri harekete geçildi. Suşehri ilçesinde polis ekipleri Mevlüt Semih K. yönetimindeki 05 DM 907 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak dur ihtarına uymayan otomobil, polis memuru M.G.\'ye çarparak yaralanmasına neden olduktan sonra Koyulhisar ilçesi yönüne kaçmaya başladı. Bunun üzerine jandarmaya haber verildi. Önlem alan Koyulhisar jandarması aracın dur ihtarına uymaması üzerine ateş açtı. Durdurulan araçta bulunan 3 kişiden Nuran Akın yaralandı. Ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi\'ne götürülen ve ardından Sivas kent merkezine sevk edilmek istenen Akın yolda yaşamını yitirdi. Cenazesi Suşehri Devlet Hastanesi morguna konuldu.

FETÖDEN İHRAÇ EDİLMİŞ

Yapılan araştırmada otomobil sürücüsü Mevlüt Semih K.\'nın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'ndan FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen eski bir asker olduğu belirlendi. Mevlüt Semih K.\'nın Erzincan ilinde bulunan eşi K.K. ile kayınvalidesi Nuran Akın\'ı zorla kaçırdığı, ihbarın da bunun üzerine yapıldığı belirlendi. Olay sonrası sürücü gözaltına alındı. Mevlüt Semih K.\'nın eşi K.K. olaydan yara almadan kurtuldu. Sürücünün çarptığı polisin ise sağlık durumunun iyi olduğu, hastanede gözlem altında tutulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Hastane önünden görüntüler

-Ambulansın görnütüsü

-Yakınlarının görüntüleri

Haber-Kamera: Bülent TATLI / KOYULHİSAR(Sivas),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)HACİZ İÇİN GELEN AVUKAT KATİBİNİ BACAĞINDAN VURDU



GAZİANTEP\'te, bir iş yerine haciz için memurlarla birlikte gelen avukat katibi Tuna Yeşilkaya (48) çıkan kavgada tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

Olay, dün öğleden sonra İncilipınar Mahallesinde meydana geldi. Gelinlik satışı yapan Yılmaz T., işyerine gelen avukat katibi Tuna Yeşilkaya ve haciz memurlarıyla tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmada öfkelenen Yılmaz T., işyerinin önünde yanındaki tabancayla Yeşilkaya\'ya ateş açtı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Yeşilkaya, silah sesini duyanların çağırdığı ambulansla tedavi için 25 Aralık Devlet Hastanesine götürüldü. Polis ekipleri de olayın ardından kaçan Yılmaz T.\'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Polis ekipleri

- 25 Aralık Devlet Hastanesi

- Ambulansa bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI / GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)KAYINPEDERİ TARAFINDAN DÖVÜLEN 17 YAŞINDAKİ N.Ç., POLİS MERKEZİNE SIĞINDI



ADANA\'da kayınpederi tarafından dövüldüğünü iddia eden 17 yaşındaki N.Ç., başından yarı halde polis merkezine sığındı. N.Ç., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Merkez Yüreğir ilçesinde bir yakınıyla Köprübaşı Polis Merkezi\'ne gelen N.Ç., kayınpederi tarafından dövüldüğünü iddia etti. Başından yaralanan vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşan N.Ç., polis merkezine çağırılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı. N.Ç.\'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- N.Ç.\'nin hastaneye girişi

Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR / ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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GİZEMLİ KIZIN GÖRÜLDÜĞÜ MEZARLIĞA AKIN EDENLER, POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI (EK)

8)GECE ONLARCA KİŞİ MEZARLIĞA GELDİ

Çorum’da bir hafta içinde 5 gece Ulu Mezarlık\'a gelerek gelerek 1982 yılında vefat eden Fatma Ç.’ye ait mezarın başında konuşup, ağlayan gizemli genç kız, kentte merak konusu oldu. Kentte farklı söylentiler ortaya atılırken, vatandaşlar gece Ulu mezarlığa akın etti. Genç kızın kimliğinin tespit edilmesi için bölgeye kamera kurulurken, bu gece mezarlığa gelen yaklaşık 150 kişilik bir grup, mezarlığın korkuluklarından atlayıp içeriye girdi. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen ellerinde sopa ve fenerlerle mezarlığa giren bazı kişiler dişarı çıkarken, birçok kişi ise gizemli kızı bulmadan çıkmayacaklarını belirttiler.

Tehlikeye aldırış etmeden demir korkulukların üstünden atlayan bazı vatandaşların ise “Kızı buldukö diye bağırmaları üzerine hareketli dakikalar yaşandı. Polis ekipleri mezarlık içerisinde gezinen kişileri dışarıya çıkarmak için çaba sarf ederken, bazı kişiler mezarlıkta gizemli kızı aramayı sürdürdü.

Görüntü Dökümü

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-Toplanan kalabalık

-Vatandaşların korkuluklardan atlayıp mezarlığa girmeleri

-Röportajlar

-Mezarlık içinde gizemli kızı aramaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR / ÇORUM,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)ÇORUM\'DA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU SATIŞINA 4 TUTUKLAMA



ÇORUM\'da, sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde sattıklarını tespit ettiği Erdi B., Serkan S., Sezgin Y., Tuncay A. ve Hakan T.\'yi düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 37 fişek satışa hazır halde bonzai, 40 gram bonzai ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 550 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlamlanan ve dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erdi B., Serkan S., Sezgin Y. ve Tuncay A. çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken Hakan T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliye çıkarılması

- Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR /ÇORUM,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)ELEKTRİKLİ BİSİKLET ÜZERİNDE TEHLİKELİ YOLCULUK



KONYA\'da 4 kişilik ailenin elektrikli bisiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Bİsiklet üzerinde ayak ucuyla güçlükle durabilen çocuğun, düşmemesi ise olası bir faciayı önledi.

Görüntüler saat 18.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde kaydedildi. Üzerinde ikisi çocuk 4 kişinin bulunduğu elektrikli bisiklet önce trafik lambalarında kırmızı ışıkta geçerek hem kendileri hemde diğer araç sürücülerini tehlikeye soktu. Yoluna devam eden bisiklet üzerinde yolcu olarak bulunan çocuk dikkat çekti. Oturacak yer olmaması nedeniyle bir yandan ayak ucuyla bisikletin pedal kısmına basan ve bir yandan da annesini tutan çocuğun düşmemesi ise olası bir faciayı önledi. Yoğun araç trafiğinde bir süre böyle ilerleyen elektirikli bisiklet, daha sonra bir parka gelerek durdu. Bu anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Ailenin elektrikli bisiklet üzerinde trafikte seyretmesi

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)EDREMİT-YENİCE KARAYOLUNDA SICAK NEDENİYLE ASFALT ERİDİ



BALIKESİR’in Edremit ilçesi ile Çanakkale’nin Yenice ilçesini bağlayan karayolunda, 35 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle asfaltta bölüm bölüm erimeler meydana geldi.

Mevsim normallerinin üzerinde olan hava sıcaklıkları, Edremit-Yenice karayolunun kırsal Hacıaslanlar mahallesinde karayolundaki asfaltı eritti. Sürücüler eriyen asfalt nedeniyle zor anlar yaşarken, bazı sürücüler araçlarına zift bulaşmaması için yol dışına çıkarak ilerledi. Sürücü Şakir Çatalkaya “Havalar 1 haftadır aşırı sıcak. Bugünün havanın en sıcak günü. Yoldaki asfalt bile eridiö dedi.

Hacıaslanlar Mahallesi sakinlerinden Huzur Tuzlu ise “Bu asfalt üç ay önce yapıldı. Ama havanın sıcak olması dolayısıyla daha fazla dayanamadı, bozulduö dedi.

Görüntü Dökümü

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- Eriyen asfalt

- Araçların geçişi

- Vatandaşla röportaj

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN /EDREMİT(Balıkesir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)MİNİK ABDÜLVAHAP, YUTTUĞU OYUNCAKLA 6 AY YAŞADI



İZMİR\'in Tire ilçesinde, 6 ay önce yuttuğu oyuncak parçası son gittiği hastanede teşhis edilen 1 yaşındaki Abdülvahap Albayrak ameliyata alındı. Ameliyatla yuttuğu oyuncak midesinden çıkartılan Abdülvahap, sağlığına kavuştu.

Tire\'de yaşayan Sevgi ve Bayram Albayrak çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Abdülvahap Albayrak, 6 ay önce ağabeyi Abdülkadir Albayrak ve ablası Gülşen Albayrak ile evde oynarken bir oyuncak parçasını ağzına atıp, yuttu. Bir süre sonra nefes almakta zorlanan minik Abdülvahap\'ın oyuncak parçası yuttuğundan habersiz olan ailesi durumdan şüphelenip, kendisini Tire Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Buradaki doktorların ilk müdahalesinin ardından daha detaylı bir kontrol için o dönemde 6 aylık olan bebeğin, İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevkine karar verildi. Ancak, burada da yapılan tahlil, tetkik ve çekilen röntgenlere rağmen tam bir teşhis konulamadı. Albayrak çifti, çaresiz bir şekilde nefes almakta zorlanan ve hırıltılar çıkaran çocuklarını başka hastanelere de götürdü. Ancak, hastane hastane dolaştırılan minik Abdülvahap\'ın yuttuğu oyuncak parçası bir türlü fark edilmedi.

Büyük üzüntü yaşayan Albayrak çifti, 6 ay sonra bir kez daha çocuklarını Ege Üniversitesi\'ne götürdü. Burada Prof. Dr. Figen Gülen tarafından yapılan muayenede bu defa yuttuğu oyuncak parçası fark edilen Abdülvahap Albayrak, ameliyata alındı. Ameliyatla yuttuğu oyuncak midesinden çıkartılan Abdülvahap, sağlığına kavuştu.

Görüntü Dökümü

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- Abdülvahap\'ın oyun oynarken görüntüsü

- Abdülvahap\'ın babasıyla röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Kamuran KIZILBOĞA / TİRE(İzmir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)ÜLKÜCÜLER, TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ\'NÜ KUTLADI

KOCAELİ Ülkü Ocakları, İzmit\'te 3 Mayıs Türkçülük Günü\'nü kutlayarak, yürüyüş düzenledi.

Kocaeli Ülkü Ocakları, 3 Mayıs Türkçülük Günü kapsamında yürüyüş düzenledi. Anıt Park\'ta toplanan ve ellerinde Türk Bayrakları bulunan Ülkücüler, \'Türk\'üz, Türkçüyüz, Atatürkçüyüz\' ve \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\' sloganlarıyla Doğu Kışla Parkı\'na yürüdü. Mehteran takımı tarafından marşlar çalındı. Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanı Gökhan Özkara yaptığı konuşmada, Türk milliyetçiliğinin bir asrı aşan bir fikir olduğunu söyleyerek, \"Türk milliyetçiliğinin bir asrı aşan fikir serüveninde, sahip olduğu anlam ve neden olduğu gelişmeler bakımından hayati bir yeri bulunan 3 Mayıs 1944 ruhunu ve yıldönümünü bugün burada hatırlıyor ve yad ediyoruz. 3 Mayıs 1944, Türk topraklarında yok edilmek istenen Türkçü düşüncenin şaha kalktığı sembol gündür\" ifadelerini kullandı.

Program, halk oyunları gösterileri ve düzenlenen konserin ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-Vatandaşların Anıt Park\'ta toplanması

-Vatandaşların Doğu Kışla Parkı\'na yürüyüşü

-Gökhan Özkara\'nın konuşması

-Detay

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN-Uğur AYDIN / İZMİT(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)ŞENLİKTE 60 BİN ÇOCUK EĞLENECEK

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7\'ncisi düzenlenen Türkiye\'nin en büyük çocuk şenliğine katılan çocuklar, gönüllerince eğleniyor. Çocukların eğlencesine ortak olan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, \"Son yıllarda artan sanal dünyadan, gerçek olmayan oyunlardan kopararak çocuklarımızı gerçek hayattaki oyunlarla buluşturup, arkadaşlarıyla birlikte güzel ve hoş vakit geçirmelerini sağlıyoruz. 60 bin çocuk bu şenlikte eğlenecek\" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl EGS Kongre ve Kültür Merkezi\'nde 7\'ncisi düzenlenen şenlikte, otobüslerle getirilen çocuklar gün boyunca çeşitli oyunlar oynayıp, şenliğin tadını çıkarıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan da şenliğe giderek çocuklarla halat çekme, yağ satarım bal satarım gibi geleneksel oyunları oynadı. Şenlikte 60 binin üzerindeki çocuğu oyunlarla buluşturacaklarını belirten Başkan Zolan, \"Sadece şehir merkezinde değil, 19 ilçemizde bu şenliklerimizi yaparak yolumuza devam ediyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz, onlar bizim her şeyimiz. Onları geçmişteki geleneksel oyunlarımızla buluşturmak ve tanıştırmak istiyoruz. Özellikle son yıllarda artan sanal dünyadan, gerçek olmayan oyunlardan kopararak çocuklarımızı gerçek hayattaki oyunlarla buluşturup arkadaşlarıyla birlikte güzel, hoş vakit geçirmelerini sağlamak istiyoruz\" dedi. İlköğretim çağındaki çocuklara eğlenceli bir gün yaşatmayı hedeflediklerini ifade eden Zolan, \"Çocuklarımızı gerçek hayattan koparmamak gerekiyor. Okul ve dersler olacak ama onların çocuk olduğunu da unutmamak gerekiyor. Özellikle TV, internet başından kısmen de olsa ayrılığı sağlamak gerekiyor. 60 bin çocuğumuzu burada eğlendiriyor, güzel vakit geçiriyoruz. İnşallah çocuklarımız gelecekte bizden daha iyi, daha başarılı olacak. Çocuklarımızla bir araya gelince dinleniyor, onlardan enerji alıyorum ve burada olmaktan çok mutluluk duyuyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Başkan Osman Zolan\'ın çocuklarla oynaması

- Başkan Zolan\'ın çocuklarla halat çekme yarışması yapması

- Çocuklardan görüntüler

- Başkan Zolan\'ın açıklaması

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN /DENİZLİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)İBRAHİM TATLISES: DİLO DİLO YAYLALARI DA MEGRİ MEGRİYİ DE SÖYLERİM



ZEYTİN Dalı Harekatı\'na destek için 2 Nisan\'da Hatay\'a giden sanatçı grubunun içinde yer alan AK Parti İzmir Milletvekili aday adayı İbrahim Tatlıses, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun eleştirilerine yanıt verdi. Tatlıses, \"Neymiş efendim Afrin\'e giderek \'Dilo dilo yayları\' söylemişiz. Ben, megri megriyi de dilo diloyu da söylerim. Benim için fark etmiyor. Ama onlar için çok fark ediyor\" dedi.

AK Parti İzmir milletvekili aday adayı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, 5 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olan temayül (eğilim) yoklamasında, partililerin oylarını almak için teşkilat turunu sürdürüyor. Tatlıses, AK Parti Buca İlçe Başkanlığı\'nı ziyaret etti. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için 2 Nisan\'da Hatay\'a giden sanatçı grubu içerisinde yer alan İbrahim Tatlıses, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. İsim vermeden Kılıçdaroğlu\'na seslenen şöyle dedi:

\"Adam kendi partisini kuran adama hakaret ediyor. Mustafa Kemal Atatürk değil mi CHP\'yi kuran. O değil mi ilk başkanı. Şimdi adam ne dedi bizim için; biz sanatçı değil miyiz? Sanatkar ve sanatçılar. Demedi mi \'Ey efendiler, her şey olabilirsiniz, cumhurbaşkanı olabilirsiniz ama sanatkar olamazsınız. Sen ne dedin; \'Reziller\' dedin. Neymiş efendim Afrin\'e giderek \'Dilo dilo yayları\' söylemişiz. Ben, megri megriyi de dilo diloyu da söylerim. Benim için fark etmiyor. Ama onlar için çok fark ediyor.

Tatlıses, önceki gün Narlıdere İlçe Teşkilatını ziyareti esnasında \"AK Partiye gönlümü verdim, gerekirse kellemi de veririm\" sözlerinin hatırlatılması üzerine şöyle dedi:

\"AK Parti için kellemi bile veririm dedim. Afrin için moral ziyaretine dönecek olursak bizi cenazeye mi şehit ailelerine mi çağırdı? Biz oraya şehit ailelerine gitseydik, Fatiha okuyacaktık. Askere morale gittik, Yayları söyledik. Ne var bunda?

\"İZMİRLİLER OY VERECEK, BEYEFENDİDEN İSTEYECEĞİZ\"

Niyetlerinin kötü olmadığını, faydalı olmak istediklerini söyleyen İbrahim Tatlıses, paraya ihtiyacının olmadığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Benim paraya pula ihtiyacım yok. Allah vermiş. Ama niyetimiz iyi bir şey olması. İzmirlileri uyandırmamız lazım, uyuyorlar çünkü. O derin uykudan hala uyanamadılar. 2,5 saatte Karşıyaka\'ya gitmek ister misin 5 dakika dururken. Biz Cumhurbaşkanımızdan köprü isteyemez miyiz? Fuar kapatıldı, konser veremiyoruz. Fuar bir kapandı İzmir bitti. Traktörlere mi gidip bakacağız? İnsanlar ta nerelerden geliyorlardı. Kimler çıkmadı ki fuara. Vallahi billahi benim niyetim fuarı yeniden canlandırmak. Millet traktör seyretmeye geliyor. Motor mu, traktör mü, sanatçı mı? Bir mahkemenin yüz karası olarak Buca Cezaevi\'nde 14 gün yattım. İzmirliler bize oy verecek, biz de beyefendiden isteyeceğiz. Eli boş yüzü kara dönemeyiz. Diyeceğiz ki \'Efendim böyle böyle söz verdik. Bu sözümüzün arkasında duralım.\"

İzmir\'in kanadının kırıldığını kenti uçurmaya geldiğini ileri süren Tatlıses, \"CHP\'de adayını çıkarmadı. Yahu çıkarsın da görelim. Başkanın önünde kimse duramaz. Yüzde 57, 56 da değil\" dedi.

BAŞKAN KOCAOĞLU\'NU ELEŞTİRDİ

İzmir\'de yapmak istediği projeleri de açıklayan Tatlıses\'in hedefindeki bir diğer isim ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Aziz Kocaoğlu oldu. Tatlıses, \"Ben 5 senedir buradayım hiçbir şey değişmedi. Ondan önce de 35 sene gittim, geldim. Şu anda İzmir\'in İstanbul\'dan sonra gelmesi lazım ama gelmiyor. Halatı mı kırık neyi kırık bilmiyorum. Çekiyorlar çekiyorlar gelmiyor. Türkiye\'yi bırak yurt dışından fuara gelirlerdi. Fuar açılıyordu. Ben 5 senedir buradayım, fuara yaklaşmıyorum bile. Projemin biri fuarı canlandırmak, diğeri körfez kokusunu önlemek. 2.5 saatte Karşıyaka\'ya gitmek istemiyorum. Niye İstanbul- İzmir arası 3 buçuk saat? Gerdanlığı yaptıkları için. İzmir bir defa bu at gözlüğünü çıkaracak. Çıkarmadığı zaman bir şey görmüyor. Aziz Kocaoğlu kaç senedir burada. 15 sene mi etti? 15 senede insan çocuğunu nişanlıyor, askere gönderiyor, evlendiriyor. O sünnet bile etmedi. Adam muhterem bir adam ama iş yapmıyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-İbrahim Tatlıses\'in Buca AK Parti İlçe Teşkilatı\'nı ziyaretti

-Tatlıses\'in burada yaptığı konuşma

-İbrahim Tatlıses\'in Konak İlçe Başkanlığı ziyareti ve burada yaptığı açıklama

-Ziyaretlerden genel ve detay görüntü,

Haber-Kamera: Umut KARAKOYUN-Mücahit BEKTAŞ / İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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