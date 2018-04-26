DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)LİCE KIRSALINDA ÇATIŞMA: 1 ŞEHİT, 4 YARALI



DİYARBAKIR\'ın Lice İlçesi kırsalında yürütülen operasyonda akşam saatlerinde çatışma çıktı. Çatışmada 1 asker şehit olurken, 4 asker yaralandı. Lice İlçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyon kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları dün saat 17.30 sıralarında bir grup teröristle karşılaştı. Teröristlerin açtığı ateşe, askerler anında karşılık verdi. Çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ek binasına kaldırılarak tedavi altına alındı. Çatışmanın ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye gönderilen takviye ekiplerle geniş çaplı operasyon başlatıldığı ve zaman zaman çatışmalar yaşandığı belirtildi.

KONYA\'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

DİYARBAKIR\'ın Lice ilçesinde, PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur\'un (28), memleketi Konya\'nın Seydişehir ilçesindeki baba evine ateş düştü. Diyarbakır\'ın Lice ilçesi kırsalında devam eden operasyonlar sırasında Akçabudak köyü yakınlarında PKK\'lı teröristlerle girilen silahlı çatışmada 4 yıllık asker Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur şehit oldu. Bekar ve bir ağabeyi olduğu öğrenilen şehidin acı haberi Seydişehir ilçesi Kızılcalar Mahallesi\'ndeki baba İbrahim ve anne Fatma Cesur\'a askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ardından baba evine Türk bayrakları asıldı.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ\'NDEN AÇIKLAMA

Operasyonla ilgili olarak, Diyarbakır Valiliği açıklama yaptı. Diyarbakır Valiliği\'nin açıklamasında, bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyona devam edildiği belirtildi. Açıklama şu şekilde: \"Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında, Diyarbakır İli Lice İlçesi Kuzeyinde icra edilen operasyon esnasında, 25 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 17.38 sıralarında Lice ilçesi Akçabudak Köyü Hevsel Mezrası mülki sınırları içerisinde bir grup BTÖ mensubu ile sağlanan temas sonucunda, (1) kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, (4) kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşlarımız bölgeye sevk edilen helikopterle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, temasın geliştirilmesi ile bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyona devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşımıza Allah\'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz.\"

70 KÖY VE MEZRADA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Diyarbakır\'ın Lice ve Kulp ilçeleri kırsal alanında düzenlenen operasyon nedeniyle bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Diyarbakır Valiliği\'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"İlimiz Lice ve Kulp ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen Bölücü Terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede Bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenmektedir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Lice ilçesine bağlı olan; Yalımlı, Akçabudak, Ulucak, Kılıçlı, Yorulmaz, Güldiken, Baharlar, Üçdamlar, Yaprakköy, Yünlüce köyleri ile Keşkuvari, Çiftlik, Leyhosor, Mahmutlu, Tahtakülek, Ballıca, Mahmudan, Yeniyazı, Hij, Gözeli, Dergan, Alıçlıyayla, Buban, Kaynaktaşı, Dokuzkat, Aliyan, Abdurrahmanağa, Aşağıhodik, Konuklu, Perpank, Yeşilburç, Kilimli, Gelberi, Bilgin, Hegogözer, Koçmarin, Mehmedil, Sağlık, Gönen, Hamzabey, Sıkas, Guçik, Eskiköy, Semezi, Yaka, Karaç, Kayadibi, Baverda ve Kumumirza mezraları, Kulp ilçesine bağlı olan; Ağıllı, Akdoruk, Ağaçlı, Aşağıelmalı, Çağlayan, Kaynakköy, Karpuzlu köyleri ile Ağıllı, Derecik, Harabe, Güldiken, Dirlik, Kefan, Yukarıelmalı, Deveboynu, Astal, Işıklar, Gümüşsuyu, Soğanlı ve Çotuk mezraları\'nda 25 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 23.00\'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır.\"

Görüntü Dökümü

------------------------

- Şehidin vesikalığı

- Şehit evinden detaylar

Haber-Kamera: Yaşar COŞKUN / SEYDİŞEHİR (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==================================================

2)SURİYE\'NİN KAMIŞLI KENTİNDE PATLAMA

MARDİN\'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye\'nin Kamışlı kentinde, dün akşam saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. Nusaybin\'de de korkuya neden olan patlamanın YPG\'nin mühimmat deposunda meydana geldiği tahmin ediliyor.

Patlama, saat 21.30 sıralarında Suriye\'nin YPG kontrolünde olan ve rejim askerlerinin de bulunduğu Kamışlı kentinde, meydana geldi. Mardin\'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan ve YPG\'nin kontrolünde olan Kamışlı\'da meydana gelen patlama, Türkiye tarafında da korkuya neden oldu. Türkiye sınırından da net bir şekilde görünen patlamanın ardından gökyüzüne doğru alev topu yükselmesi, cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Mardin\'in Nusaybin ilçesinde de korkuya neden olan patlamanın, YPG\'ye ait bir mühimmat deposunda meydana geldiği tahmin edilirken, patlamadan sonra Kamışlı\'daki halkın evlerinden çıkmaması yönünde uyarı anonsu yapıldığı öğrenildi. Patlamanın ardından bölgede yoğun duman görüldü.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Patlama anının görüntüsü

- Çevreden görüntüler

- Patlamadan sonra yükselen alev topu

Haber: Ahmet AKKUŞ / Kamera: NUSAYBİN (Mardin), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================================

3)ÇELİK KONSTRÜKSİYON İŞÇİLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

KARABÜK\'te, yapımı devam eden fabrikada montaj yaparken üzerine çelik konstrüksiyon düşen işçilerden Halil İbrahim Daloğlu (36) öldü, 2 işçi yaralandı. Olay, saat 16.00 sıralarında, Karabük Organize Sanayi Bölgesi\'nde yapımı devam eden hasır çelik üretilecek olan fabrikada meydana geldi. Fabrikanın montaj işinde çalışan işçiler Halil İbrahim Daloğlu, Hüseyin Tunç (25) ve Yalçın Gergen (26) üzerlerine düşen çelik konstrüksiyonun altında kaldı. Tunç ve Gergen kendi imkanlarıyla, Daloğlu ise diğer işçilerin yardımıyla çelik konstrüksiyonun altından kurtarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan 3 kişiye müdahalede bulunarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Evli ve 3 çocuk babası Halil İbrahim Daloğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Hastane

-Aynı fabrikada çalışan işçilerden Bahri Bozkurt\'un açıklaması

-Olay yeri

-Halil İbrahim Daloğlu\'nun fotoğrafı

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================================

Kelkit Çayı\'na hafif ticari araç uçtu: 1 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp

4)YARALI VATANDAŞIN KIYIYA İPLE ÇEKİLDİĞİ HEYECANLI ANLAR KAMERADA

TOKAT\'ın Reşadiye ilçesinde, Kelkit Çayı\'na uçan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralı olarak kurtuldu, 1 kişi de kayboldu. Kurtarma çalışmaları sırasında, yaralı olarak kurtarılan vatandaşın iple kıyıya çekilmesi sırasında heyecanlı anlar yaşandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında D-100 Karayolu, Reşadiye ilçesi Dokuz Dolambaç mevkisinde meydana geldi. Niksar\'dan Reşadiye ilçesi istikametine seyir halinde olan Ayhan Cebe\'nin kullandığı 60 RG 322 plakalı hafif ticari araç, Dokuz Dolambaç mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki Kelkit Çayı\'na uçtu. Yaklaşık 150 metre suda sürüklenen araçta bulunan Mustafa Cebe (60) aracın üzerine çıktı. Mustafa Cebe\'yi aracın üzerinde gören vatandaşlar sağlık ekipleri ve itfaiyeye haber verdi.

MUSTAFA CEBE KIYIYA ÇEKİLİRKEN GÜÇLÜ AKINTI KORKUTTU

Bu arada yaralı olarak kurtulan Mustafa Cebe (60) kıyıya ip yardımı ile çekildi. Bu sırada çaydaki güçlü akıntı, kurtarma ekibini tedirgin etti. Mustafa Cebe saniyeler içinde hızla kıyıya çekilirken tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı Mustafa Cebe\'nin araçta 3 kişi olduklarını söylemesi üzerine olay yerine Tokat Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri çağrıldı. Ekipler, suda kaybolan sürücü Ayhan Cebe ile Nazile Cebe\'yi aramaya başladı. Kelkit Çayı\'nda yapılan çalışmada kaza yerinin yaklaşık 1 kilometre ilerisinde Nazile Cebe\'nin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan sürücü Ayhan Cebe\'yi arama çalışmaları ise sürüyor.

BELDEDE MUHTARLIK YAPIYORDU

Kelkit Çayı\'na düşen ve suda kaybolan araç sürücüsü Ayhan Cebe\'nin ilçeye bağlı Cimitekke beldesinde mahalle muhtarlığı yaptığı bildirildi. Aracın üstüne çıkarak kurtulan Mustafa Cebe\'nin sürücünün amcası olduğu, suda sürüklendikten sonra cesedi bulunan Nazile Cebe\'nin ise sürücünün diğer amcası Bahri Cebe\'nin eşi olduğu öğrenildi. Araçta bulunanların Tokat il merkezinden beldeye dönmek üzere yola çıktıkları belirlendi. Kayıp sürücüyü arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Olay yerinden görüntü

-Aracın sudaki görüntüsü ve ekiplerin çalışması

-----------------------

- Kazazedenin iple kıyıya çekilmesi

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ / TOKAT, (DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

===================================================

YUNAN ASKERLER İÇİN DEĞERLENDİRME DURUŞMASINDAN TAHLİYE ÇIKMADI

5)YUNAN ASKERLER ADLİYEDE, AVUKATIN İTİRAZLARI DA KABUL EDİLMEDİ



EDİRNE\'de, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu\'ndan çıktıkları devriye sırasında Türk tarafına geçtikleri için tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis\'in (29) için yapılan ikinci tutukluluk değerlendirme duruşmasından tahliye çıkmadı. Edirne 2\'nci Sulh Ceza Hakimliği, askerlerin kaçma şüphesini göz önüne alarak tutukluluğa devam kararı verirken, avukatlar karara itiraz etti.

Pazarkule Sınır Kapısı\'nın karşısındaki Yunanistan\'ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, geçen 1 Mart günü, birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçti. 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır askerlerince gözaltına alınan 2 Yunan askeri, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Edirne 2\'nci Sulh Ceza Mahkemesi her 30 günde bir olan tutukluluk değerlendirme duruşmasını dün yaptı. Hakimlik kararında Yunan askerlerin Türkiye\'de ikametlerinin bulunmaması ve kaçma şüpheleri nedeniyle tutululuk halinin devamına karar verdi. Yunan askerlerin avukatları Selin Özel ve Hakan Yalçıntuğ, tutukluluğunun kaldırılması için bugün karara itiraz etti.

Edirne\'de tutuklu olan Yunan askerler teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis için avukatlarınca yapılan itiraz da kabul edilmedi. Yunan askerler tutuklandıkları 1 Mart\'tan bu yana itiraz için getirildikleri adliyeden çıkarılırken görüntülendi.

Edirne\'de tutuklu askerler için önceki gün Edirne 2\'nci Sulh Ceza Hakimliği tutukluluk değerlendirme duruşmasında, tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Yunan askerlerin avukatları Selin Özel ve Hakan Yalçıntuğ verilen tutukluluk kararının devam etmesine dün itiraz dilekçesi vererek \'tahliye talebinde\' bulundu. Edirne 2\'nci Sulh Ceza Hakimliği, normalde dosya üzerinden yapılan itiraz değerlendirmesine mevcutlu olarak Yunan askerler Angelos Mitretodis ve Dimitris Kouklazis\'i de getirdi. Tutuklu oldukları Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi\'nden ring aracıyla Edirne Adliyesi\'ne getirilen Yunan askerler, adliye binasını üçüncü katındaki Edirne 2\'nci Sulh Ceza Hakimliği duruşma salonuna alındı.

Yunan askerlerden Angelos Mitretodis sınırı yanlışlıkla geçtiklerini savunarak, \"Biz yanlışlıkla Türk tarafında geçtik. Hava koşullarından dolayı yanlışlıkla geçtiğimiz aşikardır. Sınırda bazı izleri takip ediyorduk. Türk askerlerini görünce olumsuz bir şey olmaması için kendi silahlarımızı indirdik. Daha sonra komutanıma telefon açarak iyi niyetli olarak Türk askerlerine teslim olacağımı bildirdim. Eğer kötü niyetli olsaydım teğmen olarak bir telefonla emrimdeki askerleri çağırırdım. Daha büyük bir olay meydana gelirdi ben bunu yapmadım. Yanlışlıkla geldiğimizi Türk askerlerine anlattık, Türk askerleri üstlerine telefon etti. İsteseydik Türk askerlerinin telefon etmelerini de engelleyebilirdik. Üzerimizde kendimizi saklayacak bir kıyafet yoktu. Biz sadece kardaki ayak izlerini takip ettik. Onların da göçmen ya da kaçakçı olduğunu düşündük\" diye konuştu.

\'YUNAN TARAFINA GEÇEN TÜRK ASKELERİ BIRAKIRDIK\'

Tutuklu Yunan askerlerden astsubay çavuş Dimitris Kouklazis da benzer ifadeler kullanarak, \"Aynı durum Türk askerleri tarafından da olmuştu. Ancak biz yanlışlıkla Yunan tarafına geçen Türk askerleri hakkında herhangi bir işlem yapmadan ve üstlerimize haber vermeden Türk tarafına geçmelerine izin verdik. Bu olay her iki taraf arasında çok sık yaşanmaktadır. Bugüne kadar herhangi bir problem oluşturmamıştır. Bu nedenle şu an çok şaşırıyorum\" dedi. Tutuklu Yunan askerlerin avukatları da hakimlikten tahliye talebinde bulundu.

İTİRAZA DA TAHLİYE VERİLMEDİ

Edirne 2\'nci Sulh Ceza Hakimliği, avukatların itirazı üzerine yaptığı değerlendirmenin ardından \"Kuvvetli suç şüphesi, Yunan askerlerin Türkiye\'de sabit ikametgahlarının bulunmaması, yabancı ülke vatandaşı ve yabancı ülke askeri olmaları nedeniyle kaçacağı şüphesi uyandıran somut olguların bulunması nedeniyle tutukluğu itiraz taleplerinin ayrı ayrı reddine, şüphelilerin tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiştir\" denilerek tahliyeleri kabul edilmedi.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Haklarında tutukluluğun devamına karar verilen Yunan askerleri, 1 Mart tarihinden itibaren ilk kez görüntülendi. Adliyeden jandarma ekiplerince, hükümlü kapısından elleri önden kelepçeli olarak çıkarılan askerler, cezaevine ring aracına bindirilerek yeniden Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Yunan askerlerin araca binmesi

-Jandarma ekipleri

-Aracın gidişi

-Edirne Adliyesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================================

6)HADİSE\'NİN İŞLETTİĞİ BEACH CLUB YIKILDI

BODRUM\'da, ünlü pop müzik şarkıcısı Hadise ile ablası Hülya Açıkgöz\'ün yaklaşık 2 yıldır işlettiği beach club\'ın bir bölümü, kamusal alan işgali gerekçesiyle Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Bodrum Belediye Encümeni 25 gün önce, şarkıcı Hadise ve ablası Hülya Açıkgöz\'ün işletmesini yaptığı Yalıkavak Mahallesi\'ndeki Tilkicik Koyu\'nda bulunan \'La Plaj\' isimli beach club\'ın bir bölümünün, kamusal alan işgali nedeniyle yıkılmasına karar verdi. Ruhsatsız olduğu ileri sürülen beach club tahliye edildikten sonra, kamusal alana taşan bölümü geçen pazartesi günü dozer ve kepçelerle yıkıldı.

Hadise\'nin ablası Hülya Açıkgöz, Yalıkavak Mahallesi\'nin Tilkicik Koyu\'nda 2 yıl önce kiralayarak işletmesini yaptığı beach club ile ilgili, aralarında borç-alacak anlaşmazlığı olduğu ileri sürülen mal sahibi Sabahattin Akdeniz ile mahkemelik olmuştu.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Yıkılan beach clubın görüntüsü

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================================

7)BAKAN FARUK ÖZLÜ: \"ENDÜSTRİ 4.0 DENEN HADİSEDE ASLA GERİDE DEĞİLİZ\"

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye\'nin 4. Sanayi Devrimi olarak da bilinen Endüstri 4.0 alanında geride kalmadığını belirterek, \"Antartika\'ya bilim üssü kuruyoruz. Buradaki maksadımız Türkiye\'yi Antarktika\'nın geleceği üzerinde söz sahibi ülkelerden birisi yapmaktır\" dedi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Yalova\'da AK Parti teşkilatı tarafından Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu\'nda gerçekleşen \'Siyaset Akademisi\' programına katıldı. Bakan Özlü burada yaptığı konuşmada Türkiye\'nin Antarktika\'da bilim üssünü kurmak için çalışma yürüttüğünü dile getirdi. Bakan Özlü, \"Hepimizin bildiği gibi Afrin\'de bir operasyon düzenliyoruz. Afrin\'de Türkiye Cumhuriyet Devleti bir operasyon düzenliyor. Nedir bu; Türkiye\'nin güvenliği için. Türkiye\'nin dış güvenliğini sağlamak için. Bir yanda Afrin\'de güvenlik operasyonu yürütülürken hiç kimsenin farkında olmadan Türkiye Cumhuriyeti bir operasyon da Antarktika\'da yürütüyor. Antarktika\'ya bilim üssü kuruyoruz. Son 1,5 aydır Antarktika\'da 30\'a yakın bilim adamı, bizim gönderdiğimiz bilim adamı, Antarktika\'da Türkiye\'nin kuracağı üsttün yerini belirleme çalışması yapıyor. Fizibilite çalışması yapıyor. Sadece Afrin\'de değil Antarktika\'da da operasyon yürütüyoruz. Buradaki maksadımız Türkiye\'yi Antarktika\'nın geleceği üzerinde söz sahibi ülkelerden birisi yapmaktır. Bakın Antarktika anlaşması 1959\'de imzalandı. 29 ülke var araştırmada söz sahibi. Türkiye inşallah 30\'uncu ülke olacak. Bütün şartlarını tek tek yerine getiriyoruz. İnşallah gelecek yıl Türkiye\'de üssümüzü inşa edip Antarktika\'ya getirip bilim üssümüzü kuracağız. Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye küresel bir oyuncudur. Bölgesel bir güçtür. Türkiye\'nin bölgesindeki hadiseler Türkiyesiz çözülemez. Türkiye olmadan bu bölge şekillendirilemez. Türkiye olmadan dünya siyasetindeki gelişmeler doğru değerlendirilemezö dedi.

\"ENDÜSTRİ 4.0\'DA GERİDE DEĞİLİZ\"

Türkiye\'nin 4\'üncü Sanayi Devrimi konusunda geç kalmadığını söyleyen Bakan Özlü, \"Türkiye\'nin 4. sanayi devrimine 1,5 yıldır çalışıyoruz. Dördüncü sanayi devrimini Türkiye\'nin ıskalamaması için, Türkiye\'nin geri kalamaması için, hatta Türkiye\'nin 4. Sanayi Devrimi\'ni gerçekleştiren öncü ülkelerden birisi olması için 1,5 yıldır çalışıyoruz ve çok güzel bir yol haritası çıkardık. Altı bileşenden oluşan bir yol haritası çıkardık. Yapay zeka teknolojileri, otonom robotlar, endüstriyel bulut platformu, endüstriyel siber güvenlik, eklemeli imalat yöntemleri ve teknolojileri, akıllı sensor teknolojileri gibi bir çok teknolojide Türkiye\'nin öncü olması için çalışıyoruz. Biliyorsunuz Türkiye birinci ve ikinci sanayi devrimlerini 100 yıl geriden takip etti. Birinci sanayi devrimi olduktan 100 yıl sonra birinci sanayi devrimini yakalayabildik. Keza ikincisi de öyle. Üçüncü sanayi devrimini 30 yıl geriden takip ettik. Bakın arkadaşlar, dördüncü sanayi devrim, Endüstri 4.0 denen hadisede asla geride değiliz. Şu anda başa baş gidiyoruz. Arada fark varsa belli ülkelerde, Almanya, Amerika gibi 3,5 yıl filan. 4 yılı bulmaz. Arada çok ciddi bir fark yok. Biz yine dördüncü sanayi devrimini gerçekleştiren öncü ülkelerden birisi olacağızö diye konuştu.

24 Haziran\'da gerçekleştirilecek olan seçimlere de değinen Bakan Özlü, \"Değerli arkadaşlar önümüzde bir seçim var. 24 Haziran, yaklaşık 60 gün var. 24 Haziran seçimleri aslındaki Türkiye\'deki sistem değişikliğinin başlangıcı olacak. Artık yeni bir sisteme geçiyoruz. Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçiyoruz. Yeni sistemin paydaşları, dinamikleri eskisinden farklı. Yeni sistemde kararları hızlı alacağız, süreçleri kısaltacağız. Dolayısıyla Türkiye\'nin sıçrama, hamle yapması yönetim modeli açısından daha kolay olacakö dedi.

Bakan Özlü\'ye AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel ile İl Başkan Vekili Ali Rıza Alkış tarafından tablo hediye edildi.

Görüntü Dökümü

---------------------

- Bakanın gelişi,

- Salondan görüntü,

- Bakanın konuşması,

- Hediye takdimi

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,(DHA)

=========================================

8)TEMSİLİ YÖRÜK GÖÇÜNDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

ANTALYA’nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında Yörük göçü canlandırıldı. Yörük geleneklerinin anlatıldığı ve renkli görüntülerin ortaya çıktığı korteji yaklaşık 10 bin kişi izledi.

Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 19’uncusu düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında temsili Yörük göçü yapıldı. Hükümet Konağı önünden başlayan korteji Yörükler deve, at, eşek, keçi, koyun ve köpekleriyle katılırken, Yörük çadırları, yiyecekler, geleneksel kıyafetler ve tarım aletleri sergilendi. Yörük göçü kortejinde Ak Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani, Kaymakam Hakkı Uzun, Kumluca Belediye Başkanı Ak Partili Hüsamettin Çetinkaya, Kemer Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Gül ve siyasi parti temsilcileriyle diğer protokol üyeleri de yer aldı.

\'10 BİN KİŞİ İZLEDİ\'

Ellerinde Türk bayraklarıyla korteji izleyenler sevgi gösterisinde bulundu. Etkinliğe katılan tiyatro ve dizi oyuncusu Aslı Omağ da at üzerinde vatandaşı selamladı. Korteji, başladığı noktadan tamamlandığı Karatepe Stadı’na kadar yaklaşık 10 bin kişi izledi.

\'FESTİVAL AMACINA ULAŞMIŞTIR\'

Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, \"Bundan 19 yıl önce yaptığımız festivalde bir konuşma yapmıştım. Hacı Bektaş-ı Veli’nin bir sözü var. O zaman ‘İri olacağız, diri olacağız. Hedefimiz bu Kumluca’ demiştik. Kumlucalı bunu gösterdi bugün. Çorbasını da, emeğini, her türlü fedakârlık yapacak şekilde, her şeyi paylaşabilen bir memleket olduğumuzu bugün tüm dünyaya gösterdik. Esas amacımız buydu. Hepinizden Allah razı olsun. Festival amacına ulaşmıştır. Yıllarca var olsun\" dedi.

Daha sonra Ankara Kulübü Seymenleri tarafından gösteri yapıldı. Gül Çetin Kaur Lisesi öğrencileri bayrak şovu sunarken, bedenleriyle hilal ve yıldız şekli oluşturdu.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Yörük göçünden detaylar

- Başkan Hüsamettin Çetinkaya\'nın konuşması

- Şenlikten drone görüntüleri

- Detaylar

Haber-Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================================