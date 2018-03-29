DHA YURT BÜLTENİ - 1

EDİRNE NELİRLERDE \'KIRMIZI TAŞKIN ALARMI\" SÜRÜYOR

1)TUNCA DÜŞÜYOR, MERİÇ YÜKSELİYOR

Taşkın riskinin \'kırmızı alarm\' seviyesinde olduğu Edirne\'de DSİ ölçümlerine göre Tunca Nehri\'nin debisinde 16.00- 18.00 arasındaki 2 saatlik periyotta 8 metreküp/saniye düşüş yaşandı. Değirmenyeni istasyonu verilerine göre Tunca Nehri\'nin debisi 297 seviyesinden, 289\'a geriledi. Meriç Nehri\'nin debisi ise Kirişhane istasyonunda saat 18.00 sıralarında yapılan ölçümlerde 8 metreküp/saniye artarak 1376 seviyesine ulaştı.

TAŞKIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bölgede yaşanan taşkın DHA tarafından \'drone\' ile havadan görüntülendi. Taşkının Edirne\'ye olan olumsuz etkisi görüntülere yansıdı. Sular altında kalan Sarayiçi Er Meydanı ile yine Tunca Nehri kıyısındaki en yakın yerleşim yeri olan Değirmenyeni köyü görüntülendi. Havadan çekilen görüntüler şehrin Yunanistan ve Bulgaristan sınırı bölgesindeki su seviyesini ve sular altındaki tarım arazilerini gözler önüne serdi.

Görüntü Dökümü

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-Tarihi köprüler

-Karaağaç Mahallesi

-Sular altındaki Sarayiçi

-Değirmenyeni köyü havadan görüntüleri

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY / EDİRNE,(DHA)

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2)KYK ÖĞRENCİ YURDUNDA 112 ÖĞRENCİ YEMEKTEN ZEHİRLENDİ

BURSA Uludağ Üniversitesi Kampüsü\'nde yer alan KYK Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu\'nda akşam yemeğinden sonra rahatsızlanan 112 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü\'nde bulunan 112 öğrenci kapasiteli Kredi Yurttlar Kurumu (KYK) Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu\'nda, akşam yemeğinden sonra öğrenciler, mide bulantısı, kusma, ateş gibi rahatsızlıklar başladı. Yedikleri tavuk yemeğinden kaynaklı gıda zehirlenmesi şüphesiyle öğrenciler yurda gelen ambulanslarla hastanelere taşındı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakülesi ve KYK yurdu önünde uzun ambulans kuyrukları oluştu.

SAĞLIK PERSONELİ GÖREVE ÇAĞRILDI

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakülesi Hastanesi önüde oluşan yoğunluk nedeniyle, görevli personel hastalara müdahale etmede yetersiz kaldı. Bunun üzerine mesaide olmayan doktorlar ve sağlık çalışanları göreve çağrıldı. Fakülte hastanesinin yanısıra diğer hastaneler de olmak üzere 150 öğrencinin tedavi altına alındığı belirtildi.

Bu arada öğrencilerin bu hafta vize sınavlarına girecekleri öğrenildi. Birçok öğrenci bugün yapılacak vize sınavlarına giremeyeceklerini belirterek, konuyla ilgili üniversite yönetiminden erteleme yapılmasını beklediklerini söylediler. KYK yetkililerinin yaşanan olay ile ilgili resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

KYK İL MÜDÜRÜ UYSAL: SORUMLULARLA İLGİLİ GEREKLİ İŞLEM YAPILACAK

KYK Bursa İl Müdürü Hüseyin Uysal, Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu\'nda gıda zehirlenmesi sonucu Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nde tedavi gören öğrencileri ziyaret etti, doktorlardan durumları hakkında bilgi aldı. Burada konu ile ilgili açıklama yapan Uysal, 112 öğrencinin hastanelerde tedavi gördüğünü belirterek, \"Emir Sultan KYK yurdumuzda, akşam yemeğinden kaynaklı olduğunu düşündüğümüz bir zehirlenme olayı yaşandı. Bin 112 öğrencimizin olduğu yurtta, 112 öğrencimiz rahatsızlanarak hastanelere gönderildi. Şuan da ayakta tedavisi yapılan öğrencilerimiz yurtlarına gönderiliyor. Çok şükür ki durumu ciddi olan öğrencimiz yok. Bu işin olmamasını temenni ediyorduk, gerekli tedbirler alınacak. Akşam yemeğinden alınan numune, Gıda İl Müdürlüğü\'ne teslim edildi. Kesin sonucu böylece göreceğiz. Sorumlu arkadaşlara gerekli işlem yapılacak\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Yurdun önündeki öğrenciler

Ambulans ve sağlık ekipleri

Hastane önü

Öğrencilerle röportaj

Genel ve detay

-Hüseyin Uysal\'ın açıklaması

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/Enver Fatih TIKIR / BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)LOKANTADA ÇIKAN YANGINDA İKİ İŞYERİ VE BİR EV KÜLE DÖNDÜ



BURSA\'da bir lokantadan çıkan yangında iki işyeri ve bir ev küle döndü. Olay, Bursa\'nın Merkez Yıldırım İlçesi Gökdere Pazar Alanı\'nda saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle kapalı olan bir lokantada çıkan yangın çok kısa sürede büyüyerek bitişik olan bir eve ve oto tamirhanesi olarak kullanılan işyerine sıçradı. Gökyüzüne yükselen dumanlar üzerine harekete geçen polis durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına 5 itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiye eri müdahale etti. Bu sırada çevredeki binalar ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınan yangında iki işyeri ve bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yangından detaylar

-Söndürme çalışmaları

-İtfaiyeden detaylar

-Çevredeki vatandaşlar

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR / BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)NUSAYBİN\'DE 120 KİLO PATLAYICI DÜZENEĞİNİN İMHA EDİLME ANI



MARDİN\'in Nusaybin ilçesi kırsalında PKK\'lı teröristlerin kullandığı bir sığınakta, 120 kilo amonyum nitratla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 24 Mart\'ta Nusaybin ilçesi kırsalında PKK\'lı teröristlere yönelik operasyon düzenledi. Arazide yapılan arama tarama faaliyetlerinde teröristlerin kullandığı tespit edilen bir sığınakta 120 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 havan aydınlatma mühimmatı ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildi. Bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

PKK SİLAH VE MÜHİMMATLARI ELE GEÇİRİLDİ

MARDİN\'in Dargeçit ve Savur ilçeleri kırsal alanında düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK\'ya ait silah ve mühimmat ele geçirilirken, teröristlere yardım ettikleri ileri sürülen 3 kişi yakalandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 26 Mart\'ta il Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Dargeçit ilçesi kırsal alanında bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bunlar tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınakları bularak imha etmek amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda, 3 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 7 adet Kalaşnikof şarjörü, 7 adet el bombası, 210 adet fişek,1 adet el telsizi,1 adet ses kayıt cihazı ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildiği belirtilen açıklamada, \"İcra edilen operasyon kapsamında, etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 3 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatılmıştır\" denildi. Valilikten yapalan başka bir açıklamada ise, yine 26 Mart tarihinde il Jandarma Komutanlığı ekiplerince Savur ilçesinde istihbari çalışmalar sonucu bölücü terör örgütlerince kullanılan bir sığınağın tespit edildiği, sığınakta yapılan aramada, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirildiği de belirtildi.

Görüntü Dökümü

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(NUSAYBİN)

-Patlayıcının imha edilme anı

(MARDİN)

-Dargeçit ve Savur kırsalında düzenlenen operasyondan görüntü

Haber: MARDİN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)HALK OTOBÜSÜNDE BIÇAKLI DEHŞET

HATAY\'da bir yolcunun özel halk otobüsü şoförünün boğazına bıçak dayaması güvenlik kamerasına yansıdı. Antakya ilçesinde ne zaman gerçekleştiği henüz saptanamayan olayda, bir özel halk otobüsüne binen erkek yolcu, şoför Semir Parlakyıldız\'dan eşiyle görüşme bahanesiyle cep telefonunu istedi. Şoförün karşı çıkması üzerine başlayan tartışmayı yolcular önlemeye çalıştı. Bu sırada yolcu konumundaki henüz kimliği belirlenemeyen kişi cebinden çıkardığı bıçağı şoförün boğazına dayayıp \"Hatan olsa kafanı koparırdım\" dedi. Yolcuların tekrar araya girmesi üzerine, durakta duran otobüsten inen saldırgan gözden kayboldu. Şoför ise polisi arayıp şikayetçi oldu. Otobüsün içindeki güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis her yerde kaçan saldırganı arıyor.

Görüntü Dökümü

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(GÜVENLİK KAMERASI)

- Yolcu ve şoförün konuşmaları

- Yolcunun şoförün boğazına bıçak dayaması

- Yolcu ve şoförün otobüstün inmesi

- Şoförün otobüse binip koltuğuna oturması

- Yolcunun kapıdan şoförle konuşması

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK /HATAY,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)MALATYA\'DA ZİNCİRLEME KAZA: 1 ÖLÜ, 3 AĞIR YARALI



MALATYA\'da, İnönü Üniversitesi girişinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Malatya-Elazığ karayolundaki İnönü Üniversitesi önünde meydana geldi. Naci Aydemir yönetimindeki 44 BR 544 plakalı otomobil, Veysel Murat Karaca\'nın kullandığı 44 DY 845 plakalı otomobil ve sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada sürücü Naci Aydemir ile otomobillerde bulunan Arda Aydemir, Veysel Murat Karaca ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Turgut Özal Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan 4 yaralının durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Malatya\'da, İnönü Üniversitesi girişinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada yaralanan 4 kişiden Damla Burak Karakuş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Karakuş\'un cenazesi, otopsi için morga konuldu.



Görüntü Dökümü

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- Yoldan detaylar

- Araçlardan görüntüler

- Polislerden detaylar

- Yaralılardan görüntü

- İtfaiyeden görüntü

- Yolun trafiğe açılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN VATANDAŞLAR YOLU TRAFİĞE KAPATTI

İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde önceki gün meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişi dün yapılan cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Cenazeye katılan vatandaşlar töreninin ardından kazanın olduğu kavşağa giderek yolu trafiğe kapattı.

Kaza, önceki gün saat 16.00 sıralarında Ovakent Mahallesi Çatalarmut Kavşağı\'nda meydana geldi. Anıl Kaplan (32) yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi\'ne ait 34 AEL 995 plakalı kamyonet, Çatalarmut Kavşağı\'na geldiği sırada Ödemiş yönünden gelen Melih Delgin (28) kontrolündeki 35 D 6922 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Melih Delgin, Nazım Korkmaz (38) ve Burhan Usul\'un (26) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, otomobilde bulunan ve ağır yaralanan Mustafa Er (27) ise ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Er\'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Melih Delgin, Nazım Korkmaz ve Burhan Usul\'un cenazeleri, Bademli Mahallesi Meydanı\'nda ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Bademli Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Cenazeye Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, Ödemiş Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi, CHP Ödemiş İlçe Başkanı Mehmet Birlik ve vatandaşlar katıldı. Kazada ölen sürücü Melih Delgin\'nin 11 ay önce evlendiği ve iki aylık hamile olan eşi cenaze töreninde güçlükle ayakta dururken, Nazım Korkmaz\'ın ayrıldığı eşi ile iki küçük kızı da babalarının mezarı başına gelerek dua etti.

VATANDAŞLAR KAVŞAK TRAFİĞİNİ KAPATTI

Cenazeye katılan gurup törenin ardından kazanın meydana geldiği Çatalarmut Kavşağı\'na giderek iş makineleri ve araçlarla yolu trafiğe kapattı. Kavşakta toplanan vatandaşlardan Mahmut Köksal, \"Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım. Dün Ödemiş Ovakent Yolu Çatalarmut Mevkii\'nde kaza meydana geldi. Daha öncede birçok kez kazaya sebebiyet veren bu kavşak için bütün yetkili kurum ve kuruluşlardan bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Öncelikle Çatalarmut Kavşağı\'nın ışıklandırma ve daha iyi bir kavşak olmasını istiyoruz. Ödemiş Ovakent yolunun bir an önce genişletilmesi için yöre halkı olarak yetkililerden söz istiyoruz\" dedi.

Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem\'de olay yerine gelerek vatandaşlara; durumu ilgililere aktaracağını, bu tarz protestolar ile sonuç alınamayacağını belirterek dağılmalarını istedi. Kavşakta toplanan gurup, Badem\'in konuşmasını ardından olaysız dağıldı.

Öte yandan, kamyonet şoförü Anıl K. (31) jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Cenazeden görüntü

- Ölenlerin yakınlarından görüntü

- Yolu kapatan vatandaşlardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ(İzmir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)LİSE ÖĞRENCİSİ 3\'ÜNCÜ KATTAN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ

İzmir\'in Konak ilçesinde, lise ikinci sınıf öğrencisi Demircan Ş. (Şahin) (17), okulunun üçüncü katındaki sınıfın penceresinden atlayarak yaşamına son verdi. Olay, dün öğle saatlerinde Tepecik semtindeki 50\'nci Yıl Anadolu Lisesi\'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Demircan Ş., ders saatinde okulunun 3\'ncü katındaki boş bir sınıfın penceresinden kendisini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan Demircan Ş., öğretmenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Demircan Ş., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, olağanüstü durumlarda psikolojik destek sağlamakla görevli olan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne bağlı krize müdahale ekipleri de okulda çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Okuldan görüntü

-Okulun tabelasından görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILAN MÜEZZİN BİRİNCİ KATTAN AŞAĞI ATLADI

ZONGULDAK\'ta camiye çorapsız geldiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan müezzin M.A.E.(45), iş hanının birinci katından aşağı atladı. Yaralanan müezzin tedavi altına alındı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. Çaydamar Cami müezzini M.A.E., Merkez Çarşısı İş Hanı\'nın 1\'inci katından aşağıya atladı. Yaralanan M.A.E., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. M.A.E.\'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ÇORAPSIZ CAMİYE GİRDİĞİ İDDİASI

M.A.E.\'nin meslektaşları ve yakınları hastaneye gelerek durumu hakkında bilgi almaya çalıştı. M.A.E.\'nin camiye çorapsız girdiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldığı iddia edildi. M.A.E\'nin intihar girişiminin öncesinde arkadaşlarına bugün savunma yapması istendiğini ve kendisine mobbing uygulandığını söylediği ileri sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü

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-Hastaneden detaylar

-Müezzinin atladığı iş hanından detaylar

-Görgü tanığı ile röp.

Dosya Adı: zngmuezzinintihar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN / ZONGULDAK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)HİSARCIK\'TA 2,5 YILDA VEFAT EDEN 4\'ÜNCÜ MUHTAR TOPRAĞA VERİLDİ

KÜTAHYA\'nın Hisarcık ilçesinde, son 2,5 yıl içerisinde vefat eden 4üncü muhtar Kazım Okan (75) muhtarlık yaptığı ilçeye bağlı Sefaköy\'de toprağa verildi.

Hisarcık ilçesinde, son 2,5 yıl içerisinde 1\'i mahalle, 3\'ü köy muhtarı olmak üzere 4 muhtar yaşamını yitirdi. Hisarcık\'ta ilk olarak 15 Ekim 2015\'te Yeşilhisar Mahalle Muhtarı İbrahim Zengin (55) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yetirdi. 2 Kasım 2015\'te de Güldüren Köyü Muhtarı Osman Akgül (54) böbrek ve karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede öldü. Akgül\'den sonra ise 14 Kasım 2015 tarihinde Yenipınar Köyü Muhtarı Mustafa Yavuz (65) kronik akciğer hastalığından vefat etti. Hisarcık ilçesinde son olarak 23 Mart 2018 tarihinde de Sefaköy Muhtarı 3 çocuk babası Kazım Okan, Almanya\'da kalp rahatsızlığından öldü. Okan\'ın cenazesi dün Hisarcık ilçesine bağlı Sefaköy\'e getirildi. İkindide köy meydanında düzenlenen cenaze törenine Hisarcık Kaymakamı Tuncay Karataş, Kazım Okan\'ın yakınları, muhtarlar ile çok sayıda kişi katıldı. İkindi namazının ardından cenazee namazını ölen muhtar Kazım Okan\'ın tornu Hasbi Okan kaldırdı. Kılınan cenaze namazından sonra Kazım Okan götürüldüğü köy mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kazım Okan\'ın ölümüne üzüldüklerini belirten Yukarı Yoncaağaç Köyü Muhtarı Ömer Altın (36), \"Belki de stresten olsa gerek iki buçuk yılda kalp krizi ve çeşitli hastalıklardan dolayı ilçemizde 4 muhtar ağabeyimizi kaybettik. Önümüzdeki dönem muhtar adayı olacak arkadaşlarıma sesleniyorum. Muhtarlık para pul için yapılmaz. Muhtarın görev yapacağı mahalle veya köyünü sevmesi ve kendisini bu işe adaması lazım. Çünkü yeri geliyor ailemizle bile ilgilenemiyor ve çeşitli sıkıntılara düşüyoruz. Köy ve mahallelerin her sorunuyla ilgilendiğiniz için yoğun tempoda çalışmanız gerekiyor. Yeni muhtar adayı olacakların bu hususları göz önüne almalarını istiyorum. Çünkü muhtarlık görüldüğü gibi basit bir meslek değil\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Ölen muhtar Kazım Okan\'ın cenaze töreninden,

-Muhtar Ömer Altın\'ın konuşması

Haber-Kamera: Mustafa AKÇAY /HİSARCIK(Kütahya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)BİTCOİN TİCARETİ YAPTIKLARI İDDİASIYLA GÖREVDEN ALINAN 2 İMAM KONUŞTU

ZONGULDAK\'ta sanal para birimi \'bitcoin\' ticareti yaptıkları iddiasıyla açığa alınan imamlar Mecit Kırımlı ve Satılmış Bayram, konuyu mahkemeye taşıdıklarını ve görevlerine döneceklerine inandıklarını söyledi.

Kozlu ilçesinde bulunan Aziziye Cami imam hatibi Mecit Kırımlı ile Dereköy Cami imam hatibi Satılmış Bayram, Diyanet İşleri Başkanlığı\'nca yapılan soruşturma kapsamında sanal para birimlerine para yatırdıkları iddiasıyla görevlerinden alındı. İmam hatiplerin internet üzerinden sanal para birimi \'bitcoin\' ticareti yaptıkları ileri sürüldü. Mecit Kırımlı ve Satılmış Bayram, görevlerine geri dönmek için mahkemeye başvurdu.

Mecit Kırımlı, bitcoin ile alakasının bulunmadığı, ancak başka bir dijital para denilen sisteme para yatırdığını söyledi. Kendisine kumpas kurulduğunu ifade eden Kırımlı, şöyle dedi:

\"Bitcoin ile uzaktan yakından alakamız yok. Bir kuruş bile yatırmadım. Bağlantım ve ticaretim yok. Blockchain üzerinde bir yatırımım olmuştur ama bitcoin ile ilgili bir yatırımım hiç olmamıştır. Blockchain de kanuni bir yatırım sistemidir. Finansal kuruluştur. Bu operasyonu kasıtlı ve bilerek şahsi düşünceleriyle art niyetli bir kumpas olarak nitelendirdim. 2016 yılında gereken şikayetler neticesinde soruşturma açıldı ve ardından dosya kapandı. 2017 yılında ben umredeyken yine soruşturma açıldı. Adalet bunun kararını verecektir\"

\'EŞİM BAŞKA BİR SİSTEME PARA YATIRDI VE BATTI\'

Satılmış Bayram da açığa alınmasının gerekçesini anlamadığını söyledi. 2 aydır mağdur edildiğini söyleyen Bayram, \"Bitcoinin ne olduğunu bile bilmiyorum. Üzüldüm ve bir kumpas olduğunu anladım. Kesinlikle bitcoin ile ilgil ibir ilgim yoktur. Ceviz kabuğunu doldurmayacak nedenden dolayı 2 aydan beri mağdurum. 2015 yılında araç takip ve filo hizmetleri veren şirkete eşim tarafından yatırım yapıldı. Eşim ziynet eşyalarını satarak kayınvalidemin etkisinde kalarak bu şirketten kira getirisi olsun diye buna girdi. Ancak hiç kira getirisi almadan bu şirket battı. Bu konuda ben de mağdurum. Benden sonra veya önce birkaç arkadaşım da bu şirkete girmiş. Sanki bu şirkete ben arkadaşlarımı yönlendirmişim havası veriyorlardı. Ancak soruşturmada kimsenin etkisi altında kalmadan bu şirkete giren arkadaşlarım bunları beyan ettiler. Böyle bir kumpas içinde görevden alındım. Diyanet camiasının bu şekilde gündeme gelmesi yazık oldu\" dedi.



Görüntü Dökümü

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Mecit Kırımlı ile röp.

Satılmış Bayram ile röp

İmamlardan detaylar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN / ZONGULDAK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)KURYENİN TÜKÜRDÜĞÜ PİZZAYI SİPARİŞ EDEN KİŞİ: ÜÇÜNCÜ DİLİM AĞZIMDAYKEN MESAJ GELDİ



ESKİŞEHİR\'de, kuryenin tükürdüğü pizzayı sipariş veren Hüseyin Alyüz, üçüncü dilimi yerken apartman yöneticisinin yeğeni Ç.E. tarafından pizzayı yememesi ile ilgili mesaj geldi. Yaptığı görüşmede apartman güvenlik kamerasında kuryenin pizzaya tükürdükten sonra servis yaptığını gören Alyüz, konuyu yargıya taşıdı. Olay sonrası psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Alyüz ile pizza şirketi avukatları Eskişehir Ticaret Mahkemesi\'ndeki davada biraraya geldi.

Eskişehir\'de geçen 24 Aralık\'ta meydana gelen olayda, motosikletle servis yapan ve başında kask bulunan B.S. adlı kurye, elinde pizza kutusu ile girdiği apartmanda pizza kutusunu açıp içerisine tükürdü. Apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde kurye B.S.\'nin tükürme anını kendi cep telefonuyla çektiği de görüldü. B.S. daha sonra merdivenlerden 5\'inci kata çıkıp tükürdüğü pizzayı sipariş veren Hüseyin Alyüz\'de teslim etti. Apartman sahibinin yeğeni Ç.E.\'nin kuryenin pizzaya tükürmesini güvenlik kamerasında görmesi ve durumu Hüseyin Alyüz\'e bildirmesinin ardından olay yargıya taşındı. Kurye B.S. de işten çıkarıldı. Pizza şirketinin avukatları, davanın görüldüğü Eskişehir Ticaret Mahkemesi\'ndeki savunmalarında şantaj iddiasında bulunarak, \"Davacı tüm bu senaryo karşılığında oluştuğu iddia ettiği zararı için, önce 1 milyon TL, sonra 500 bin TL, en son huzurunuzdaki dava ile ise 238 bin 550TL gibi afaki rakamlar isteyerek, haksız kazanç elde etmeye çalışmıştır. Davacı, organize ettiği bu olayı kullanarak müvekkil şirketten şantaj yoluyla para elde etmeye çalışmışlardır\" dedi.

\'İKİ DİLİM YEDİM\'

Avukatı Kemal Sayılır ile birlikte gazetecilere açıklamada bulunan Hüseyin Alyüz, tükürüklü pizzadan 3\'üncü dilimi yerken cep telefonundan apartman sahibinin yeğeni Ç.E.\'nin kendisine \'pizzayı yeme\' şeklinde mesaj gönderdiğini söyledi. Alyüz şöyle konuştu:

\"Olay günü pizza siparişi verdim. Ben 8 yıldır aynı adreste oturuyorum. Defalarca pizza yemişimdir. Telefondaki hanımefendi bana adresi sordu. Ben de adresi sorması karşısında \'8 yıldır aynı adreste oturuyorum. Neden bana adres soruyorsunuz?\' şeklinde beyanım oldu. Herhangi bir ses yükseltmem ve hakaretim olmadı. Görüntülere göre. Kurye geldi, ilk önce birinci kata çıktı. Pizzayı açıyor, içine tükürmeye başlıyor. Ben 5 katlı binada oturuyorum. Birinci katta da binanın sahibinin yeğeni oturuyor. Kamaraların izlenme yeri de bu kişinin dairesinde bulunuyor. Binada otomatik ışıkların yanıp sönmesi bu arkadaşın dikkatini çekiyor. Kapıyı açıp çıkıyor. Ancak kurye yukarı çıkmaya başlamış oluyor. Ardından bağırarak \'pizza kime geldiyse yemesin\' diyor. Ben 5\'inci katta olduğum için duymuyorum. Tekrar dairesine dönüp kameradan pizzanın kime geldiğini kontrol ediyor. Kuryenin 5\'inci kata gittiğini belirliyor. Zaten 5\'inci katta 2 daire bulunuyor. Diğer arkadaşı arıyor. O bana gelmedi diyor. Sonra beni arıyor. Ben de yemek yiyeceğim ve çok da önemli bir şey söylemeyeceğini düşündüğüm için telefonu meşgule aldım Daha sonrasın da iki dilim yedim. Üçüncü dilim ağzımdayken bana mesaj geldi \'pizzayı yeme\' diye. Ben de hemen arkadaşı arayıp ne olduğu sordum. O da pizzama tükürdüklerini söyledi.

Olaydan sonra doktora gittiğini anlatan Alyüz, bunu yapan kişi bir bulaşıcı hastalık taşıyor ihtimali olabilir. AIDS, Frengi testine girmek zorunda kaldım. Ailemle birlikte yaşamadığım için mecburen hazır gıda tüketmek zorunda kalıyorum. Bundan dolayı da bir iğrenme tiksinme söz konusu oldu. Biri süre yemek yiyemedim. Onun akabinde doktora gittim. Bende aşırı bir temizlik titizlik bozukluğu olduğunu söyledi, bununla ilgili rapor aldım. İlaçlar kullandım\" dedi.

\'BU KADAR BÜYÜTÜLECEK NE VAR?\'

Pizza şirketi avukatının kendisini telefonla arandığını da belirten Alyüz, \"Kendileri bu olaydan dolayı özür dilediklerini, çok mutsuz olduklarını belirttiler. Ben de kendilerine hastanede olduğumu söyledim. Bu olayın para pul ile bir alakası yok. Çünkü benim yemeğime tükürüldüyse, bütün hazır gıda yiyenlerin bütün yemeklerine tükürülmüştür diye düşünüyorum. Onlara da bunları söyledim. Kendileri de bana \'bu olayda bu kadar büyütülecek ne var?\' şeklinde bir ifadede bulundular. İşin şantaj kısmına gelince de \'kendileri bize bir evrak gönderiyorlar. Noter tasdikli. Avukat aracılığıyla gelen bir evrak. Evrakta bizden özür dilediklerini, çok ahlak dışı olduğunu, personeli işten çıkardıklarını söylüyorlar. hem özür dildiklerini hem de maddi manevi zararınız neyse bunun taraflarınca karşılanacağını ve rakam belirtmemiz gerektiğini söyleyen bir evrak gönderiyorlar. Bunun karşılığında avukatım kendilerine maddi manevi tazminatımızı karşılayacak olan rakam ne ise onunla alakalı bir kağıt gönderiyor. Bizim arkadaşlardan, onlar bize göndermeden önce istediğimiz bir para yok, bir kağıt, bir evrak yok. Herhangi bir şey yok\" diye konuştu.

AVUKAT SAYILIR: RAKAM BELİRTEMEMİZİ KENDİLERİ İSTEDİLER

Hüseyin Alyüz\'ün avukatı Kemal Sayılır da konuyla ilgili yaşanan gelişmeleri şöyle anlattı:

\"Biz durumu öğrendikten sonra karşı tarafa bir ihtar çektik. Maddi manevi zararlarımızın giderilmesini aksi takdirde iletişime geçilmediği zaman hukuki cezai yaptırımlar için dava yoluna başvuracağımızı anlattık. Kesinlikle bir rakam belirtmedik. Bunun üzerine avukatları bizi arayarak zarar miktarımızı bildirmediğimizi, ihtarnamemizde yazmadığımızı zarar miktarının kendilerine bildirildiğinde bunun karşılanacağını ilettiler. Biz kendilerine iddia ettikleri gibi bir rakam bildirmedik. Bunun üzerine yazılı şekilde bildirin dediler. Biz de yazılı şekilde de bildirmedik. Daha sonra bir yazı gönderip özür dilediklerini, personelin işten çıkarıldığını, zararın karşılanması için bir rakam belirtmemizi istediler. Biz de 500 bin TL yazan ihbarnameyi kendilerine gönderdik. Bu ihtarname kendilerinin bize zararın miktarını bildirin yazısından sonra gönderilendir. Bu kesinlikle bir şantaj evrakı değildir, bu hukuk alanında uzlaşma ve ara buluculuk diye söylenen bir sistemin ürününü içeren bir dilekçedir.\"

Görüntü Dökümü

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-Hüseyin Alyüz\'ün konuşması,

-Avukat Kemal Sayılır\'ın konuşması

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN /ESKİŞEHİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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BURSA\'DA \'ENDÜSTRİ 4.0/OTOMOTİV\' MERCEK ALTINA ALINDI



HÜRRİYET Gazetesi\'nin öncülüğünde Bursa\'da gerçekleştirilen Ekonomi Zirvesi\'nde, \'Endüstri 4.0/ Otomotiv\' sektörünün yükselme potansiyeli mercek altına alındı.

Hürriyet Gazetesi öncülüğünde ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Nef\'in katkılarıyla BTSO toplantı salonunda Ekonomi Zirvesi gerçekleştirildi. Zirvede, Bursa ekonomisi \'Endüstri 4.0/Otomotiv\' başlığı altında değerlendirildi. Hürriyet Gazetesi Reklam Grup Koordinatörü Gürcan Korkmaz, açılışta yaptığı konuşmada, \"Hürriyet olarak Türkiye\'nin her yerinde olalım, zirve yapalım ve çıkacak sonuçları da okuyucularımıza aktaralım istiyoruz\" dedi.

Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur da Hürriyet ile birlikte böyle güzel organizasyonlarda bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise Türkiye\'nin son yıllarda yaşanan olumsuzluklara karşın büyümede tarihi rekorlara imza attığını belirterek, şunları kaydetti:

\"Dünya ekonomilerine ülkelerden ziyade rekabet gücü yüksek kentler ve bölgeler yön veriyor. Türkiye ekonomisinin zenginliğinin üretim merkezi de Bursa\'nın da içinde bulunduğu 1\'inci Bölge\'dir. Katma değeri yüksek ve ileri teknoloji üretim gücü ile kentimiz 1\'inci Bölge\'nin itici gücü konumundadır. Üretimdeki tecrübesi, nitelikli insan kaynağı, uygun yatırım ortamı ve lojistik avantajları ile Bursa ülkemizin kalkınma hedeflerindeki lider rolünü her geçen gün güçlendiriyor.\"

\'NİTELİKLİ İŞ GÜCÜNE İHTİYAÇ VAR\'

Zirvenin ilk oturumunda Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer Levent moderatörlüğünde Hürriyet Ekonomi Yazarı Vahap Munyar, Hürriyet Ekonomi Yazarı Jale Özgentürk, Fortune Türkiye Yayın Direktörü Cüneyt Toros, TEB Kobi Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz söz aldı. Hürriyet Ekonomi Yazarı Vahap Munyar, savaşların artık sadece top tüfekle olmadığını ifade ederken, ekonominin de önemine değindi. Türkiye\'de işsizliğin konuşulduğunu söyleyen Munyar, \"İşsizlik var, bir o kadar da nitelikli iş gücü ihtiyacı var\" dedi. Fortune Türkiye Yayın Direktörü Cüneyt Toros da Sanayi 4.0 ile nitelikli iş gücünün paralel ilerlediğini söyledi. Yapay zekâ konusunda çalışan 351 kişi ile yapılan bir araştırmaya da değinen Toros, 2051 yılında yapay zekânın yapamayacağı hiçbir iş kalmayacağını kaydetti. TEB Kobi Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz ise dünyada değişimin de artık tek başına yeterli olmadığını, bugün en önemli konunun veri olduğunu belirtti. Endüstri 4.0 ile iş hayatında kadın ve erkeğin eşitleneceğini kaydeden Hürriyet Ekonomi Yazarı Jale Özgentürk ise beden gücünün en aza ineceğini, bunun da kadın erkek ayrımını ortadan kaldıracağını kaydetti.

OTOMOTİV İHRACATINDA BURSA LİDER

İkinci oturumda Hürriyet Ekonomi Müdür Yardımcısı Emre Özpeynirci\'nin moderatörlüğünde TOFAŞ CEO\'su Cengiz Eroldu, OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu ve TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca değerlendirmelerde bulundular. Türkiye\'nin 2017 yılı ihracatının 14 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyleyen TOFAŞ CEO\'su Cengiz Eroldu, otomotiv sektörünün ihracat rakamının 9 milyar dolar olduğunu, TOFAŞ\'ın otomotiv ihracatının 4\'te birini karşıladığını söyledi. Endüstri 4.0\'ün sürecin adı olmadığına dikkat çeken Eroldu, \"Çatı dijital dönüşüm. Endüstri 4.0 sadece ayaklardan biri\" dedi. Endüstri 4.0\'ün hayatı kolaylaştırdığını ve makine ile insan arasındaki iletişimi artırdığını kaydeden TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca da bu sistem ile çalışma hayatının daha kolay hale geleceğini ifade etti. Otomotiv sektörü ile ilgili rakamlar veren OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, Bursa\'nın otomotiv ihracatında il bazında birinci sırada olduğunu, Bursa\'yı İstanbul\'un takip ettiğini kaydetti.

Görüntü Dökümü

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Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Konuşmalar

Zirveden detaylar

Haber-Kamera: Cansel ORUÇ-Mehmet İNAN / BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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