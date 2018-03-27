DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)EDİRNE\'DE AŞIRI YAĞIŞLAR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

EDİRNE\'de aşırı yağmur yağışları nedeniyle Uzunköprü ilçesinin Çakmak Köyü\'nde sel baskını yaşanırken, Tunca Nehri\'nin taşkın tehdidi altında bulunan Değirmenyeni Köyü\'nün korunması için DSİ, sedde çalışması yaptı.

UZUNKÖPRÜ\'DE SEL

Uzunköprü ilçesine bağlı 350 nüfuslu Çakmak köyde, sağanak yağmurların ardından köyden geçen dere taştı. Bir çok evi su basarken, çok sayıda hayvan telef oldu. Edirne İl Özel İdaresi\'ne bağlı kepçe, köyde sel sularının diğer evlere girmemesi için yol üzerinde biriken kumları evlerin girişlerine yığdı. Sel sularının etkili olduğu sokakta oturan Semiha ve Kemal Meriç çifti, aşırı yağışların ardından derenin taştığını evlerini su bastığını söyledi. Hayvanlarının sel suları nedeniyle telef olduğunu ifade eden Semiha Meriç, \"Her yağmurda burada sel oluyor. Ama bu defa daha büyük oldu. Evlere su girdi, hayvanlarımız telef oldu. Bu derenin ıslah edilmesini istiyoruz\" dedi. Kemal Meriç ise eve bir daha su girmemesi için evlerinin kapısına kum yığına yaptığını belirterek, \"Her yağmur böyle oluyor, bir de bunun gecesi var. Çok yağış olduğunda evde korkuyoruz\" şeklinde konuştu.

Çakmak köyünde oturan Tuncay Önal da 300 metrelik derenin yağmurların ardından sele dönüştüğünü kaydederek, \"Derenin temizlenmesi lazım, başka bir çaresi yok. Sadece 300 metrelik bir dere burası. Çok yağış oldu kanallar tıkandı. Evlere su girdi, kerpiç olanlar yıkılmaya başladı. Şimdi kum yığdık diğer mahalleye de su girmesin\" diye konuştu. Edirne İl Özel İdaresi\'ne bağlı bir kepçe sel sularından geriye kalan kumları temizlerken, tıklanan yolları da açmak için çalışma başlattı.

KÖYE SEDDELİ KORUMA

Edirne kente merkezinde yağmur yağışı etkili olarak devam ederken meteoroloji yetkilileri, kentte son bir haftada metrekareye 57 kilogram yağış düştüğünü açıkladı ve taşkınlar konusunda vatandaşları uyandı. Bir haftadır \'kırmızı alarm\' verilen Tunca Nehri\'nin taşması sonucu Kırkpınar Güreşleri\'nin yapıldığı Sarayiçi sular altında kaldı. Sarayiçin\'ndeki Kanuni, Fatih ve Saraçhane köprüleri de trafiğe kapalı bulunuyor. Edirne merkezine 10 kilometre mesafede bulunan Değirmenyeni köyüne Tunca Nehri\'nin taşkın tehdidi altına girdi. Tunca\'nın taşması sonucu set boyundaki ev ile ahırları suyla doldu. Köylüler suyu kendi imkanlarıyla boşaltma çalışması başlattı. Köy Muhtarı Sami Bozkoç, taşkın tehdidi altında bulunduklarını bildirmesi üzerine DSİ, iş makineleriyle nehir ile köy arasına toraktan set yapılarak önlem aldı. Muhtarı Bozkoç, yağışların devam etmesi nedeniyle tedirgin olduklarını belirterek, \"Tunca Nehri\'nde su seviyesi her geçen gün artıyor ve bu yağışlar bizi tedirgin ediyor. Dün gece yarısı su seviyesi köy yoluna taşmaya başlayınca, DSİ yetkililerine haber verdim. Kısa sürede gelip çalışma başlattılar. Şu an korkulacak bir şey olmasa da yağışların devam etmesi bizi tedirgin ediyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Evlerine sel suları giren çift

-Semiha ve Kemal Meriç ile röp.

-Kepçenin yolları açması

-Derenin taştığı yerler

-Sel sularının geçtiği alanlar

-Tunca Önal ile röp.

-Selin olduğu alanlar genel

------

-Yoldan akan sel suları

-Oğulpaşa deresi

-Yolun iki tarafı

-Genel görüntüler

------

- Sarayiçi\'nden görüntü

- Saraçhane ve Yalnızgöz köprülerinden görüntü

- Değirmenyeni Köyü yağmur görüntüsü

- Köy Muhtarıyla röportaj

- Setten görüntü

- Muhabir Alican Zeray anons

- Köylü ile röportaj

- Tunca nehrinden görüntü

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY / EDİRNE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================================

2)BODRUM, KUZEY AFRİKA TOZLARININ ETKİSİ ALTINDA

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü\'nün dikkatli olunması konusunda uyardığı Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı, Muğla\'nın Bodrum ilçesinde de etkili oldu. Saatteki hızı 50 kilometreye kadar ulaşan rüzgar, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bodrum\'da sabahtan itibaren Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı etkili oldu. Rüzgarın saatteki hızı da 50 kilometreye kadar çıktı. Tozlar nedeniyle görüş mesafesi düşerken, Bodrum Kalesi de tozun arasında kayboldu. Karaada ise siluet şeklinde görünür oldu. Deniz ulaşımı da durduruldu. Bodrum Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, toz taşınımının gece saatlerinde ilçeyi terk edeceği ve yerini sağanak yağışa bırakacağı bilgisini verdi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Tozdan görüntü

-Kentten genel ve detay

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM(Muğla),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================================

3)MADENİ YAĞ YÜKLÜ TANKER YANDI

DÜZCE\'nin Kaynaşlı ilçesinde, Bolu Dağı\'ndan aşağı inerken frenleri boşalan madeni yağ yüklü tanker, orta refüje çarparak alev aldı. Aracın yandığı sırada yaşanan patlamalar çevrede panik yarattı. Olay, dün akşam saatlerinde, D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinin Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Kazım Gök idaresindeki 71 DY 466 plakalı madeni yağ yüklü tankerin fenleri boşaldı. Tankeri durduramayan Kazım Gök, etrafta bulunan evlere girmemek için aracı orta refüje çıkardı. Lastiği patlayan tankerin balataları tutuştu. Araçta sıkışan, bacağı kırılan sürücü vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Tanker alev alev yanarken, yaşanan patlamalar korku yarattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Vatandaşlar, \"Önce büyük bir gürültü duyduk. Daha sonra tankerden dumanlar çıkmaya başladı. Tanker sürücüsü içerideydi. Gittik çıkardık. Sağ bacağı kırıktı. Daha sonra tanker alev aldı\" dedi. Yol ulaşıma kapanırken, aracın söndürülmesi ile yaklaşık 1 saat sonra ulaşıma açıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

Vatandaşların çektiği patlama görüntüleri

Vatandaşlarla röp

Yaralı sürücünün ambulansa alınırken görüntüsü

İtfaiyenin söndürme çalışmaları ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================================

4)6 GÜN ÖNCE ALKOLLÜYKEN YAKALANAN HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ, KAZADA ÖLDÜ



KÜTAHYA\'da 6 gün önce polis denetiminde alkollü olarak özel halk otobüsünü kullanırken yakalanan ve sürücü belgesine el konulan İsmail Türkan (31), Eskişehir\'de otomobille beton bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi, otomobilde bulunan arkadaşı Mustafa Kara (28) ise yaralandı. Eskişehir\'de dün sabah saat 05.00 sıralarında meydana gelen kazada, İsmail Türkan yönetimindeki 34 PG 4748 plakalı otomobil, çevre yolu Polis Okulu kavşağında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucunda beton bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücü İsmail Türkan olay yerinde öldü, yanında oturan Mustafa Kara yaralandı. Kara ambulansla yakındaki Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen İsmail Türkan\'ın cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı.

ALKOLLÜ HALK OTOBÜSÜ KULLANIRKEN YAKALANMIŞTI

Kazayla ilgili soruşturma sürerken sürücü İsmail Türkan\'ın 6 gün önce Kütahya\'da polisin yaptığı kontrolde alkollü olarak özel halk otobüsü şoförlüğü yaparken yakalandığı ortaya çıktı. Polis ekipleri 1,13 promil alkollü olduğunu belirledikleri İsmail Türkan\'ın sürücü belgesine 6 ay süreyle el koyup, alkollü araç kullanmak suçundan da 1253 lira para cezası kesti. Türkan\'ın kaza yaptığı otomobili, yanında bulunan ve kazada yaralanan arkadaşı Mustafa Kara\'nın Kütahya\'da kiraladığı öğrenildi. İsmail Türkan\'ın aracı kendi kullanıp gezmek için geldikleri Eskişehir\'de beton bariyerlere çarparak hayatını kaybettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

(ARŞİV)

- İsmail Türkan\'ın polis kontrolünde yakalanması

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================

5)KANTİNDEKİ KAVGADA POLİS, OKUL MÜDÜRÜNÜ TARTAKLADI



ADIYAMAN\'ın Kahta ilçesindeki Kubilay Ortaokulu kantininde iki grup arasındaki kavgayı ayıran polisin, okul müdürünü tartaklaması güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçen hafta iddiaya göre, ilçede bulunan Kubilay Ortaokulu kantininde bir öğrenci velisi ile öğretmen arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Öğrenci velisinin haber verdiği yakınlarının gelmesiyle kavga kısa sürede büyüdü. Kavgayı duyup kantine gelen Okul Müdürü Ahmet Karababa da tarafları ayırmaya çalıştı. İhbarla okula gelen polis, kavgayı ayırmak isteyen okul müdürünü tartaklayarak gözaltına almak istedi. Yaşanan kavganın ve okul müdürünün polisler tarafından tartaklanma anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Okul Müdürü Ahmet Karababa, yaşanan olayıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Okul kantini

- Kavga

- Polislerin müdürü tartaklamas

- Güvenlik kamera kayıtları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Haci BOZKURT / ADIYAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================

6)YAŞLI KADININ EMEKLİ MAAŞINI ÇALDILAR

ÇANAKKALE\'de, 63 yaşındaki Safinaz Güner\'in evine giren hırsızlar, yaşlı kadının bin 200 TL emekli maaşını çaldı.

Bayramiç ilçesi, Tepecik Mahallesinde oğlu Mutlu Güner (35) ile yaşayan, Safinaz Güner\'e, 10 yıl önce ölen eşi Mehmet Güner\'den bin 200 TL emekli maaşı kaldı. Safinaz Güner\'in oğlu Mutlu Güner, 23 Mart tarihinde, annesinin emekli maaşını çekti. Emekli maaşını çektikten sonra eve geri dönen Mutlu Güner, cebinde bin 200 TL emekli parası bulunan pantolonu çıkardı ve askılığa astı. Sabaha karşı yağmur ve gök gürültüsü ile uyanan Safinaz Güner, evin kapısının sonuna kadar açık olduğunu gördü. Oğluna ait mont ve pantolonun yerinde olmadığını gördü. Pantolon ve mont ile bin 200 TL emekli maaşının hırsızlar tarafından çalındığını anlayan Safinaz Güner ve oğlu Mutlu Güner, polise giderek şikayetçi oldu. Yıllardır eşinden kalan emekli maaşı ile geçindiklerini ve başka bir gelir kaynağı olmadığını belirten Safinaz Güner Bir daha kapımı kilitlemeden evden çıkmam ve yatmam da\" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Hırsızlık yapılan evden görüntü

-Safinaz Güner ile röp.

Haber-Kamera Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ(Çanakkale),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================================

7)İHH: DOĞU GUTA\'DAN 5 BİN 300 KİŞİ DAHA TAHLİYE EDİLDİ

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriye\'nin başkenti Şam kırsalındaki Doğu Guta\'nın Zemelka, Arbin ve Ayn Terma beldelerinden 84 otobüs, 11 hasta nakil aracı ile 5 bin 300 kişinin İdlib\'e götürüldüğünü söyledi.

Doğu Guta\'dan 4\'üncü tahliyenin gerçekleştiğini anlatan Selim Tosun, aralarında kadın ve çocukların ve hastaların da bulunduğu 5 bin 300 kişinin İHH ekipleri tarafından Hama ilindeki Madık Kalesi yakınlarında karşılandığını aktardı. Tosun, \"Doğu Guta\'dan gelen aileleri, Beşar Esed rejimine bağlı güçlerin bulunduğu yerin sıfır noktasından aldık. Gelen ailelere çeşitli ihtiyaç malzemeleri ile acil yardım paketleri dağıttık. Aileler buradan sonra otobüslerle İdlib\'in çeşitli bölgelerinde kurulan geçici konaklama merkezlerine götürüldülerö dedi. Tosun, Doğu Guta\'dan gelen ailelerin yerleştirilmesi için İdlib kırsalında çadır kurulumuna başladıklarını da bildirdi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

Otobüsler gelirken

İhh basın sorumlusu Tosun konuşma

Aileler otobüsten inerken

Ekipler çocuklara yiyecek verirken

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU / REYHANLI(Hatay),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================================

8)SÜTBANK SAHİBİ KONUŞTU:\'HERKESİN HAKKINI KESİNLİKLE ÖDEYECEĞİZ\'

KONYA\'nın Karapınar ilçesinde 533 büyükbaş hayvanın telef olduğu yönünde Sütbank sistemi üyelerine mesaj gönderen DKC Hayvancılık firmasının sahibi Ahmet Dikici,\"Biz dolandırıcı asla değiliz. Herkesin hakkını kesinlikle ödeyeceğiz\" dedi.

Karapınar\'da, yem ve hayvancılık üzerinde faaliyet gösteren DKC Hayvancılık adlı şirket tarafından 2015 yılında Sütbank adlı sistem oluşturuldu. Sisteme katılmak isteyen üyeler, damızlık hayvan alımı için para yatırıp, yatırdıkları miktar oranından pay sahibi olup yılın 10 ayındaki süt satışından kar payı almaya başladı. Ancak DKC Hayvancılık tarafından geçtiğimiz günlerde üyelerine 533 büyükbaş hayvanın öldüğü ve süt üretiminin durduğu yönünde mesaj geldi. Bunun üzerine bazı üyeler dolandırıldıklarını ileri sürerek şirket sahibi Ahmet Dikici hakkında suç duyurusunda bulundu. Karapınar Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Sütbank sistemini 570 büyükbaş hayvanla 2015 yılında başlattıklarını ifade eden Ahmet Dikici, şunları söyledi:\"2015 Yılı Ekim ayında 570 inekle Sütbank işletmemizi hizmete sunduk. Ancak 2016 yılı başlarında değişik hastalık sahibi olan ve süt verimi olmayan hayvanların 533\'ü kesime gitti.İşletmemiz bu ticaretten ilk adımda zarar etti; ancak diğer şirketlerimizin gelirinden, ortaklarımıza süt paralarını ödeyerek onları bu zarardan korumaya çalıştık. 2016 yılında 10 ay hiç inek olmadığı halde, ortaklarımızın süt paralarını ödedik. Bu süreç içerisinde çiftliğimize, çardaklarımıza bakım ve dezenfekte yaparak, yeni gelecek inekler için daha modern bir ortam oluşturduk. 2016 yılında Almanya\'dan süt inek ithalatı kapsamında 500 inek talebinde bulunduk. 2017 yılında Almanya\'dan sadece 200 süt ineği getirebildik. Gelen ineklerin 100 kadarı randıman eksikliği ve değişik hastalıklardan dolayı kesime gitti. Elimizde kalan 100 inekle çiftliğimiz ayakta durmaya çalışıyor.\"

500 ÜYE VAR

Sütbank sisteminde 500 üyenin olduğunu belirten Dikici, \"Elimizde olmayan sebeplerden dolayı ortaklarımıza karşı ekonomik açıdan zor bir sürece girdik. Yaklaşık 500 kadar katılımcımıza, süt paralarını bir müddet ödeyemeyeceğimizi belirten toplu mesaj attık. Şirkete verdikleri sermayelerini kısa sürede iade edeceğimizi, süt üretiminin durduğunu anlattık. Ortaklarımızın çoğu konuya müspet yaklaşırken, bazıları muhalif kaldı. Her şeye rağmen, borçlarımızı son kuruşuna kadar kısa sürede ödeyeceğimizin sözünü veriyorum. Herkes müsterih olsun. Sadece biraz zaman tanınmasını istiyorum\" diye konuştu.

HERKESİN HAKKINI ÖDEYECEĞİZ

40 yıldır esnaflık yaptığını belirten Dikici, şöyle konuştu: \"Karapınar\'da çarşıda yıllardır esnaflık yapıyoruz. Sütbank işletmesinde istediğimiz başarıyı yakalayamadık. Şirketimize kar ortağı giren ortaklarımıza karşı mahcup olduk. Biz dolandırıcı asla değiliz. Herkesin hakkını kesinlikle ödeyeceğiz. Bizden alacağı olan üyelerimizin 3\'te 1\'ini müşteri çeki ve senediyle, 3\'te 1\'ine ise kendi çek ve senetlerimizle ayrıca yem fabrikamızdan yem satışı yoluyla ödeme planına aldık. Alacaklılarımızın 3\'te 2\'si aralarını tahsil etti. Kalan 3\'te 1 alacaklılarımızın da paralarını da kısa sürede ödeyeceğimizin bilinmesini isteriz.\"

Dikici, Karapınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili kendisine bir tebliğ ulaşmadığını belirtti.



Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Ahmet Dikici röp.

- Çiftlikten detay

Haber-Kamera: Mehmet OKUYUCU / KARAPINAR(Konya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==================================================

9)TBMM ARAŞTIRMA KOMİSYONU, ALAŞEHİR\'DE ÜZÜMÜ ARAŞTIRDI

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu, Manisa\'nın Alaşehir ilçesinde incemelerde bulundu.

Bağcılık sektörü ve üzüm üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınacak tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu, çalışmalarını Alaşehir\'de sürdürdü. AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen\'in komisyon başkanlığını yaptığı heyette, komisyon üyeleri AK Balıkesir Milletvekili Ali Aydınoğlu, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan, CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır yer aldı. 15 kişiden oluşan heyetten 8\'inin incelemeye gelmesi dikkati çekti. Meclis Araştırma Komisyonu üyeleri Alaşehir Ziraat Odası, Alaşehir Ticaret Borsası, Tariş Alaşehir Üzüm Entegre Tesisi ve özel firmalara ait üzüm işleme tesislerinde incelemelerde bulundu. Komisyona Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçkun da eşlik etti.

\'ÜZÜM ALIM FİYATLARI ERKEN AÇIKLANSIN\' TALEBİ

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, ziyarette komisyon üyelerine üreticinin önünü görebilmesi için temmuz veya ağustos aylarında üzüm alım fiyatlarının belli olması gerektiğini belirtip, \"Hatta daha önce belirlenebilirse üreticinin mahssülünü yaş mı yoksa kuru mu olarak satacağı belli olur diye düşünüyoruz\" dedi. Türk, diğer taleplerini ise, \"Okul üzümü alımının devamını talep ediyoruz. Yıllardır atıl durumda olan Tariş Tat\'ın tekrar üretime geçmesi için yardım bekliyoruz. Rakıda yüzde 100 üzüm kullanılıyordu. Yine yüzde 100 üzüm kullanılması halinde en az 40 bin ton üzüm bu alanda değerlendirilecek. Televizyonlarda kamu spotlarıyla üzüm tanıtımının yapılmasını istiyoruz. Üzümün ana zararlısı olan salkım güvesi ile mücadelenin kimyasal ilaçlarla değil de biyoteknik mücadele yöntemi ile (seromon) yapılmasının desteklenmesi, Avşar Barajı\'ndan damla sulamaya geçilmesi de isteklerimiz arasında, desteklerinizi bekliyoruz\" diye sıraladı.

KOMİSYON BAŞKANI BİLEN, \"ÖNCE KENDİMİZ ÜZÜM YEME ALIŞKANLIĞI KAZANMALIYIZ\"

TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu Başkanı İsmail Bilen ise üzüm tüketim alışkanlığını önce kendimizin kazanmamız geretiğine dikkati çekip, \"Kendimizin yapmadığı bir şeyi yakınımıza, çevremize alıştırmamız mümkün değil. Silah zoruyla askere ya da öğrenciye üzümü yediremezsiniz. Bunu sevdirerek yapmamız lazım. Üzüm, hepimizin beslenmesinde büyük bir değer. Ancak belkide en az üzüm tüketimi Manisa\'dadır. Çünkü bağda yeteri kadar görüyor, sürekli içinde olduğumuz zaman gönül de doyuyor. O zaman bu alışkanlığı önce biz edineceğiz. Misafirlerimize de ikram edeceğiz. Kendi evimde ben masaya getirirsem yeniyor yoksa üzümü yiyen olmuyor. Hele hoşaf olarak tümetme alışkanlığımızı tamamen yitirdik\" diye konuştu.

Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür de 2017 yılının üzüm üreticisi açısından iyi bir yıl sayılabileceğini belirtip, \"Üzüm fiyatları düşük başladı, daha sonra toparladı. Tarım Kredi Kooperatifleri üzüm aldı. Ama kuru üzümün kilosunu 4 liradan değil, 4.5 liradan alınmaya başlasaydı, daha iyi olurdu. Ama bu sene hükümetimizin çiftçiyi destekleme anlamında üreticiye katkı sağlayacağını umuyoruz\" dedi.

Komisyon üyeleri daha sonra Alaşehir Ticaret Borsası ile Türkiye\'nin en büyük kuru üzüm işleme ve sirke tesisi Tariş Alaşehir Üzüm Entegre Tesisi ile özel firmalara ait üzüm işlemelerini de ziyaret etti. Komisyon üyeleri daha sonra Alaşehir\'den ayrıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Komisyonun incelemesinden görüntü

-TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu Başkanı İsmail Bilen\'in açıklaması

-Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk\'ün açıklaması

-Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür\'ün açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR(Manisa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================================

10)HİSARCIKLIOĞLU: İŞ DÜNYASININ EN BÜYÜK ŞİKAYETİ, İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ VERGİ YÜKÜ



TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, \"Türk iş dünyası olarak en büyük şikayetimiz, istihdam üzerindeki vergi yükleridir.\" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Konya\'da Ticaret Odası Konferans Salonu\'nda düzenlenen \'2017 Konya Ekonomi Ödülleri\' törenine katıldı. İstihdam üzerindeki vergi yüküne değinen Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

\"Türk iş dünyası olarak en büyük şikayetimiz, istihdam üzerindeki vergi yükleridir. Burda da dünyada şampiyonuyuz. İstihdam üzerindeki vergi yüklerinde dünya birincisiyiz. Her yıl bir sefer Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, oda başkanları bir araya geliriz. Burada Sayın Cumhurbaşkanıma, \'istihdam üzerindeki yükler konusunda dünya birincisiyiz\', dedim. Zor bir dönem geçiriyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Bütün dünya ekonomi çökecek dedi, biz çökertmeyeceğiz, ekonomiyi kalkındıracağız bir başarı hikayesi yazacağız; ama senden bir talebimiz var, dedim. İstihdam üzerindeki vergi yüklerini indirin. Ben bunu der demez, \'Dur bir dakika Rifat\' dedi. \'Tamam indireyim size yardımcı olayım; ama sen bana ne taahhüt edeceksin? \'dedi. \'Ne istiyorsunuz\', dedim. \'Gelip bana hava atıyorsun, 1 milyon 500 bin üyem var diye. Bana her bir üye için bir istihdam sözü vereceksin\' dedi. 2017 tarihinde, tarihimizde ilk defa bir yılda yeni 1 milyon 500 bin istihdam sağladık, sizler sayesinde. Allah hepinizden razı olsun.\"

BİR BABA YİĞİT ÇIKMAZKEN, BEŞ BASBAYİĞİT BİRDEN ÇIKTI

Yerli otomobil konusunda çalışmaların devam ettiğini belirten Hisarcıklıoğlu. \"Bir tane babayiğit ortaya çıkmazken beş babayiğit birden ortaya çıktı. Bu beş babayiğitte Türk özel sektöründe ilktir. İlk defa Türkiye de en büyük şirketler bir araya gelerek ortaklık yapıyor. Bizde her şey bireyseldir. Ortak otomobil yapacaklar. Yapacakları otomobilleri dünya teknolojisiyle aynı anda yarışa giriyoruz. Tamamen elektrikli otomobil yapacaklar. Dünya bu tarafa gidiyor. Klasik otomobil üretsek 100 yıl geriden başlayacaktık rekabete. Şimdi Türkiye, dünyayla aynı noktada başlıyor. İnşallah 2019 da prototip, 2021 de ilk yüzde yüz yerli, elektrikli otomobil piyasaya gelmiş olacak. Bunun çalışmalarıda devam ediyor\" diye konuştu.

KARDEŞ KARDEŞE KEFİL OLMAZKEN, BİZ ÜYELERİMİZE KEFİL OLDUK

Bu devirde baba oğula, kardeş kardeşe, komşu komşuya kefil olmazken biz üyelerimize kefil olduk diyen Hisarcıklıoğlu, \"Bu devirde baba oğula, kardeş kardeşe kefil olmuyor. Ama biz oda olarak üyemize kefil oluyoruz. Neden, çünkü krediye rahat ulaşmak için. Allah korusun birinizin başına bir iş gelse kefaletin karşılığını biz ödeyeceğiz. Dünyanın hiçbir yerinde Odalar Birliği teşkilatı üyesine kefil olmuyor. Yalnızca Türkiye kefil oluyor. Ondan sonra bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar da \'ne iş yapıyorsunuz\' diyor. Daha ne iş yapacağız baban sana kefil olmadı biz kefil olduk. İyi değil mi? Kefil olma miktarını 250 bin liraya çıkardık. Geçen yıl 364 bin üyemizin 221 milyar liralık kredisine kefil olduk. Bu kadar üyeye kefil olan bir kuruluş var karşınızda. Geçen yıl 681 bin üyemize faizsiz, düşük faizli kredi ya da kefil olarak imkan sağladık. İnşallah bu yıl da hazırlandık. TOBB\'un nefes kredisini üyelerimize duyuracağız. Sayın Başbakanımızla bunun tanıtımını yapacağız. Yine üyelerimize ait olan parayı tekrar size kullandırma imkanına kavuşacağız.\" dedi.

9.9 FAİZ İMKANIYLA KREDİ SAĞLADIK

Üyelerimize 9.9. faiz oranıyla kredi imkanı sağladıklarını da belirten Hisarcıklıoğlu, \"Geçen yıl üyelerimize 5 milyar liralık kredi kullandırdık. Daha sonra başbakanımıza ve bakanımıza giderek imkanlarımızı kullandığımızı ve üyelerimizin faizsiz kredi istediğini söyledik. Sağolsun kendileri bizi kırmadı ve KOSGEB\'ten 3 yıl vadeli 50 bin lira faizsiz kredi imkanı çıktı. Bundan da üyelerimizin yüzde 29\'u yani 290 bin üyemiz faydalandı.\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Toplantıdan detay

- Hisarcıklıoğlu\'nun konuşması

Haber-Kamera: Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ / KONYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================================

