DHA YURT BÜLTENİ - 1

Bitlis\'te mayına basan güvenlik korucusu şehit oldu(EK)

1)ŞEHİT GÜVENLİK KORUCUSUNA HAZİN TÖREN

Bitlis\'in Yukarı Ölek köyü kırsalına düzenlenen operasyonda, PKK\'lı teröristlerin tuzakladığı mayına basması sonucu şehit olan güvenlik korucusu Sedat Aktaş (45) için Bitlis İl Jandarma Komutanlığı\'nda tören düzenlendi. Törene Bitlis Vali Yardımcıları Tolga Polat ile Murat Kütük, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehidin yakınları ve Bitlisliler katıldı. Şehit korucunun Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirilmesinin ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Şehit korucu Aktaş\'ın öz geçmişi okunduktan sonra dualar edildi. Törene katılan şehit Aktaş\'ın yakınlarını, komutanlar teselli etti. Şehit güvenlik korucusu Sedat Aktaş\'ın cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere Yukarı Ölek köyüne uğurlandı.

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ / BİTLİS,(DHA)

2)SURİYE CİNDERES\'TE TÜRK BAYRAĞI DALGALANIYOR

Suriye\'nin Afrin kentine bağlı Cinderes Beldesi, gün boyu devam eden çatışmaların ardından teröristlerden temizlenip, tamamen kontrol altına alındı. Türk askerleri, Cinderes merkezine Türk bayrağı dikti. TSK da yaptığı açıklama ile Cinderes\'in kontrol altına alındığını açıkladı.

CEVİZ KÖYÜ DE KONTROL ALTINDA

\'Zeytin Dalı Harekâtı\' kapsamında TSK unsurları ve ÖSO güçleri, Afrin\'e bağlı Ceviz Köyü\'nü de teröristlerden arındırıp, kontrolü geçirdi.

RACO KIRSALINDAKİ CEZAEVİ KONTROL ALTINDA

Afrin\'e bağlı Raco beldesi kırsalında bulunan cezaevi ile Ma\'rata köyü, TSK birlikleri ve ÖSO güçleri tarafından ele geçirilip, kontrol altına alındı.

Haber: KİLİS-SURİYE,(DHA)

3)ÇARPIP KAÇTIĞI YAYALAR HAYATINI KAYBETTİ

BALIKESİR\'de Fikret Irmak\'ın (77) kullandığı 10 YZ 203 plakalı otomobil yürüyüş yapan Meryem Batur (58) ile Sevim Kılıç\'a (60) çarptı. İki kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen iki kadına çarptıktan sonra olay yerinden kaçan ve otomobilini terk eden sürücü Fikret Irmak, Jandarma tarafından yaya olarak yakalandı.

Talihsiz kaza bugün saat 18.45 sıralarında Ayvalık ilçesi Altınova iskele sahil yolunda meydana geldi. Sahil yolunda seyir halinde olan Fikret Irmak\'ın kullandığı 10 YZ 203 plakalı otomobil, yürüyüş yapan Meryem Batur ve Sevim Kılıç\'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Şoka giren sürücü Fikret Irmak ise otomobiliyle olay yerinde kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen Jandarma\'ya bildirdi. Kazanın ardından otomobilini Akademililer sitesine bırakan sürücü Fikret Irmak, jandarma tarafından yaya olarak yakalanıp, gözaltına alındı. Ayvalık Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Meryem Batur ve Sevim Kılıç\'ın cesetleri Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırdı.

İKİ KADININ YAKINLARI SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Kazayı duyan Batur ve Kılıç\'ın yakınları olay yerine geldi. Kaza yerinde Sevim Kılıç\'ın cansız bedenini gören eşi Mürsel Kılıç baygınlık geçirdi. Mürsel Kılıç\'a 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Meryem Batur\'un cansız bedenin gören eşi Mustafa Batur ve oğlu Kadir Batur sinir krizleri geçirdi. Yakınları her iki aileyi de sakinleştirmekte güçlük çekti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Haber-Kamera: Hüsnü EVREN / AYVALIK(Balıkesir),(DHA)

4)OTOMOBİL YOLDAN AŞAĞI DÜŞTÜ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

BARTIN\'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin yoldan aşağı düşmesi sonucu sürücü yaşamını yitirirken, 2 kişi ise yaralandı. Kaza saat 22.00 sıralarında, Aladağ Mahallesi\'nde meydana geldi. Bolu\'nun Mengen ilçesinden Bartın\'daki akrabalarının yanına gelen 38 yaşındaki Erdal Atik idaresindeki 14 AT 179 plakalı otomobil, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak aşağıda bulunan yola düştü. Kazada, Erdal Atik otomobilde bulunan 25 yaşındaki Seçkin Ürel ile 24 yaşındaki Melike Ürel yaralandı. Araçta sıkışan Erdal Atik itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Erdal Atik hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR / BARTIN,(DHA)

5)ÜNİVERSİTELİLERİ TAŞIYAN SERVİS MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ: 29 YARALI

KAHRAMANMARAŞ\'ta, Yedikuyular Kayak Merkezi\'nden dönen üniversite öğrencilerini taşıyan servis midibüsü, kontrolden çıkıp, park halindeki hafif ticari araca çarparak, devrildi. Kazada, servis sürücüsü ile 28 öğrenci yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde, Girne Caddesi\'nde meydana geldi. Yedikuyular Kayak Merkezi\'nden aldığı üniversite öğrencilerini taşıyan, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 46 S 1414 plakalı servis midibüsü, Fetih Bulvarı\'ndan döndüğü caddede kontrolden çıktı. Park halindeki 34 EC 6009 plakalı hafif ticari araca çarpan midibüs, devrildi. Kazada, midibüs sürücüsü ile araçta bulunan 28 üniversite öğrencisi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Yaralı 29 kişi, sağlık görevlilerince midibüsten çıkarılıp, ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek, tedaviye alındı.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

6)MİNİBÜS İLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI: 4 YARALI

KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Seydişehir - Konya karayolunun 10\'uncu kilometresindeki Bostandere Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman Bostancı (59) idaresindeki 42 K 9148 plakalı traktör, Recep Bahcivan idaresindeki 42 KB 587 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü ile her iki araçta bulunan Makbule Bostancı (59), Ali Sezgin (52), ve Mehmet Berber (36) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Yaşar COŞKUN / SEYDİŞEHİR(Konya),(DHA)

7)ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN ARKADAŞI İÇKİLERİ ALMAYA ÇALIŞTI

BOLU\'da, alkollü ve ehliyetsiz 25 yaşındaki Doğan K. ve yanında bulunan 2 alkollü arkadaşı polislere zor anlar yaşattı. Sürücünün arkadaşı para verdiklerini belirterek içkileri almaya çalışırken, polis izin vermedi. Akşam saatlerinde kentin en işlek caddelerinde alkol içerek otomobil kullanan sürücüyü görenler durumu polise bildirdi. Polis, Doğan K.\'nın kullandığı içinde 2 arkadaşının daha bulunduğu 14 BE 370 plakalı otomobili Cumhuriyet Caddesi üzerinde durdurdu. Yapılan kontrollerde sürücünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu, otomobilin de sigortasının bulunmadığı tespit edildi. Aşırı derecede alkollü olan sürücü Doğan K. ve yanında bulunan 1 arkadaşı polise güçlük çıkardı. Polis, yere yatırdığı 2 kişiyi ekip aracına bindirdi. Doğan K.\'nın zorluk çıkarmayan diğer arkadaşı polislere \'Beni de gözaltına alın. Ben onları bırakmam\' dedi. Aynı kişi daha sonra araçta bulunan bira şişelerini göstererek, \"Para verdik biz onlara bari onları alalım\" diyerek almaya çalıştı. Polis otomobilde bulunan bira şişelerinin alınmasına izin vermedi. Bu arada Doğan K. olayı görüntüleyen gazeteciye, \"Niye çekiyorsun? Benim ne kabahatim oldu. Çek istediğin kadar. Çek, yüzümden de çek, profilimden de çek. Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın\" dedi.

Polis, sadece otomobil sürücüsü Doğan K.\'yı gözaltına alırken, polis merkezine götürdü. Araç ise çekici ile otoparka götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA)

8)ENİŞTESİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ

SİİRT\'in Kurtalan ilçesinde, zihinsel engelli olduğu iddia edilen Kerem Ceylan, internet kafede tartıştığı eniştesi Çetin Aslan\'ı tabanca ile ateş edip öldürdükten sonra aynı yerde intihar ederek yaşamına son verdi. Kurtalan ilçesinde yaşayan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Kerem Ceylan, 2 yıl önce ölen ablasının kocası Çetin Aslan ile yaptığı telefon görüşmesinde tartıştıktan sonra öfkeli bir şekilde eniştesinin işlettiği internet kafeye gitti. Burada da devam eden tartışma sonucu Kerem Ceylan, belindeki tabancayı çekerek eniştesi Çetin Aslan\'a ateş etti. Aslan olay yerinde hayatını kaybederken, Kerem Ceylan aynı tabanca ile kafasına ateş ederek intihar etti. Ağır yaralanan Ceylan, olay yerine gelen ambulans ile getirildiği Siirt Devlet Hastanesi\'ndeki doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kerem Ceylan\'ın 2 yıl önce adam yaralama suçundan dolayı tutuklanarak cezaevine girdiği, ancak engelli raporu nedeniyle geçen yıl serbest bırakıldığı öğrenildi. 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili polisin başlattığı soruşturma devam ediyor.

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK / SİİRT,(DHA)

9)MAGANDA ATEŞİ, 2 KİŞİYİ YARALADI



ADANA\'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Murat K.\'nın ateşlediği av tüfeğinden çıkan saçmalar, bu sırada sokakta bulunan Zerrin K. ile Abdulkadir E. isimli çocuğa isabet etti. Maganda ateşi ile yaralanan kadın ve çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi 57142 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada, silahlarla ateş açıldı. Murat K.\'nın ateşlediği av tüfeğinden çıkan saçmalar, markete gitmek için evden çıkan Zerrin K.\'ya ve sokakta bulunan Abdulkadir E.\'ye isabet etti. İki kişinin yaralanmasının ardından kavgaya karışanlar ara sokaklara kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Başından yaralanan Zerrin K. ile sırtından yaralanan Abdulkadir E. ise olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavilerin devam eden yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

150 METRE UZAKTA BULUNDU

Olayın ardından şüphelileri yakalamak için bölgeyi ablukaya alan polis, Murat K.\'nın olayda kullandığı av tüfeğini olay yerinin yaklaşık 150 metre uzağındaki metruk bir binada buldu. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

10)SOKAK KÖPEĞİNİ JİLETLE YARALADILAR

ADANA\'da bir sokak köpeği kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından jiletle yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesinde bulunan Adana Adliyesi\'nin arkasında meydana geldi. Adliye arkasında arzuhâlcilik yapan Murat Gür (48), \'Beyaz\' adını verdiği sokak köpeğinin vücudunda kesikler olduğunu fark etti. Gür, hemen Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerini aradı. Gelen ekipler, köpeği özel bir veteriner kliniğine götürdü. Kimliği belirsiz kişi ve ya kişiler tarafından jiletle yaralandığı belirlenen köpek, tedavi edilip, adliye arkasına bırakıldı. Polis, saldırganları yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK / ADANA,(DHA)

11)SU KUYUSUNA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

İZMİR\'in Torbalı ilçesinde, 10 metre deriliğindeki, içinde bir miktar su bulunan kuyuya düşen sokak köpeği, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. Torbalı\'nın Ormanköy Mahallesi\'nde 10 metre derinliğinde olan ve içinde bir miktar su bulunan su kuyusuna düşen sokak köpeğinin sesini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, 2 metre genişliğindeki su kuyusunda çalışma başlattı. Çalışmaya, mahalle sakinleri de destek verdi. Ekiplerin ve vatandaşların seferber olduğu kurtarma çalışmalarında, yaklaşık 1 saat sonra sokak köpeği kuyudan çıkarıldı. Gece saatlerinde kuyuya düştüğü sanılan, vücut direncinin düştüğü gözlenen köpeğin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Haber-Kamera: Faruk ÇARK / TORBALI(İzmir),(DHA)

12)KARAYA SÜRÜKLENEN TEKNE KURTARILDI

MUĞLA\'nın Milas İlçesi\'nde Hüseyin Berkan Güvenç\'e (25) ait bir tekne arıza yaparak karaya sürüklenmeye başladı. Çevredeki balıkçılarında yardımıyla kontrol altına alınan teknede küçük çaplı maddi hasar oluşurken, olayda yaralanan olmadı.

Olay, bugün gündüz saatlerinde Güllük Mahallesi açıklarında meydana geldi. Deniz Keyfi 1 isimli ahşap tekneyi havanın bozması nedeniyle Kıyıkışlacık Balıkçı Barınağı\'na götürmek isteyen Hüseyin Berkan Güvenç ve arkadaşı Salih Ayaz, teknenin şanzımanının bozulması nedeniyle karaya doğru sürüklenmeye başladı. Hermias Caddesi\'ndeki kayalık bölüme doğru sürüklenen teknedeki Güvenç ve Ayaz çevredeki balıkçılardan yardım istedi. Bunun üzerine yardıma gelen çevredeki balıkçılar, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla tekneyi kurtardı. Karadaki vatandaşlar kurtarma çalışmalarını cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Kurtarma çalışmaları esnasında zaman zaman kayalıklara çarpan teknede yaklaşık 15 bin TL\'lik maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / MİLAS(Muğla),(DHA)

13)180 KİLOLUK YAŞLI KADIN İÇİN SAĞLIK EKİPLERİ SEFERBER OLDU

BURSA\'da bacaklarındaki romatizma nedeniyle hastaneye gitmek isteyen ancak 180 kilo olması ve yaşlılığı sebebiyle hareket edemeyen 78 yaşındaki Sebahat Nizam için 112 Acil Sağlık ekipleri seferber oldu. Asansöre konulamayan Nizam, 112 ekiplerine yardımcı olan UMKE ekipleri ve vatandaşlar tarafından 7\'nci kattan sedyeyle merdivelerden indirildi.

Bursa\'nın merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi\'nde eşiyle birlikte yaşayan Sebahat Nizam bacaklarındaki romatizmal hastalıkları tedavi ettirmek için Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nden randevu aldı. Randevu gününde, aşırı kilolarının ve yaşının da etkisiyle hareket edemeyen Nizam, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Nizam\'ın 7\'nci kattaki evine gelen ekipler obez hastalar için kullanılan özel ambulans istedi. Nizam\'ın taşınması için de UMKE ekiplerinden destek isteyen Acil Sağlık ekipleri sedyeye aldıkları Nizam\'ı önce asansör ile indirmeyi denedi. Ancak sedyeyi asansöre sığdıramayan ekipler çevredeki vatandaşlardan da yardım alarak yaklaşık 180 kilogram ağırlığındaki yaşlı kadını apartmanın merdivenlerini kullanarak aşağı indirdi. Kapının önünde bekleyen özel ambulansın elektrik destekli sedyesine aktarılan Nizam ambulans tarafından hastaneye götürüldü.

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR / BURSA,(DHA)

14)BELEDİYE BAŞKANININ KURBAN KESTİRDİĞİ LÜKS MAKAM ARACI İCRA YOLUYLA BAĞLANDI



ZONGULDAK\'ın Kozlu İlçesi Belediye Başkanı Ak Partili Kerim Yılmaz\'ın geçen Aralık ayında aldığı 530 bin lira değerindeki yeni makam aracı, belediyenin borçları nedeniyle alacaklılar haciz koydurunda bağlandı. Başkan Yılmaz, makam aracı için kestirdiği kurbanın üzerine aracın plakası yazılmıştı.

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, geçen Aralık ayında 2011 model olan makam aracın yerine piyasa değeri yaklaşık 530 bin TL olan olan son model lüks otomobil aldı. Yılmaz\'ın, yeni makam aracı için kestirdiği kurbanın üzerine ise otomobilin \'67 AH 010\' olan plakası yazdırdı. Başkan Yılmaz, kurbanın etiyle aşcıya etli pilav yaptırıp belediye personeline dağıttı.

Başkan Yılmaz o dönemde DHA\'ya yaptığı açıklamada, eski makam aracıyla Ankara\'ya giderken yolda kaldıklarını söyleyerek, \"Kötüydü demiyorum, çok kötüydü diyorum. Son 1 yılda büyük masraf yaptık. Bir hayli hırpalanmıştı. Biz bu aracı 211 bin liraya aldık. Faturası belediyede mevcut. İddia edildiği gibi 500 bin liralara almadık. Vergi indirimi oluyor\" demişti.

ARACIN ÜZERİNE ALACAKLILAR HACİZ KOYDU

Kozlu Belediyesi\'nden alacaklı olan şirketler ise aracın üzerine haciz koydurdu. Geçen Aralık ayında aracın alınmasının hemen ardından 12 firma alacaklarına karşılık haciz işlemi başlattı. Bu sayının daha da arttığı iddia edilirken, makam aracı Zonguldak 1\'inci İcra Dairesi\'nin verdiği karar doğrultusunda polis ekipleri tarafından bağlandı. Makam aracı, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü önüne çekildi.

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN / ZONGULDAK,(DHA)

15)İYİ PARTİ, ÇANAKKALELİLERLE DERTLEŞTİ



İYİ Parti Genel Merkezi Mahalli İdareler Başkanlığı sorumluluğunda başlatılan \'Anlat Hemşehrim Dertleşelim\' projesi kapsamında, Çanakkale\'de vatandaşlar ile buluşma gerçekleştirildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'in öncülüğünde, Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu sorumluluğunda başlatılan \'Anlat Hemşerim Dertleşelim\' projesi Çanakkale\'de vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Cumhuriyet Meydanı\'nda, İYİ Parti\'nin \'Anlat Hemşehrim Dinleyelim\' otobüsü önünde kurulan çadırlarda vatandaşların dertlerini dinleyen İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı ile Merkez İlçe Başkanlığı tarafından partiye üye kayıtları da yapıldı.

\'Anlat Hemşehrim Dertleşelim\' projesi ile ilgili bilgi veren İYİ Parti Çanakkale İl Başkanı İrfan Dehmen, \"Projemiz kapsamında 81 ilde halkın sorunları dinlenecek. Bunlar il il rapor edilerek Genel Merkezimize sunulacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde Çanakkale\'mizde bu faaliyetimizi gerçekleştiriyoruz. Halkımızın dertlerini dinlemeye, derman olmaya geldik\" dedi.

İl Başkanı Dehmen, \'Anlat Hemşehrim Dertleşelim\' projesi kapsamında gün boyunca vatandaşlarla bir araya geleceklerini belirtti.

-İYİ Parti İl Başkanı İrfan Dehmen ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,(DHA)

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

16)8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ\'NDE KADIN JANDARMALAR NEFES KESTİ

BURSA İl Jandarma Komutanlığı\'nın düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'ne özel etkinlikte kadın jandarmalar gösterileriyle nefes kesti. Aksiyon dolu sahnelerin ardından asker kıyafetiyle sahneye çıkan Nilüfer Kadın Korosu da katılımcılara Türk askerleri için yazdıkları özel şarkıyla başlayan bir konser verdi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ve çok sayıda jandarma personeli katıldı. Etkinlikte kadın jandarmalar silahlı rehin alınmadan kurtulma, sopa ile yapılan saldırıdan kurtulma ve yakın dövüş gösterilerinin ardından çelik halat üzerinde yürüyüp halatlara tutunarak yüksekten atladılar. Gösterilerinin bütününde operasyonlarından kesitler canlandıran kadın jandarmaların nefes kesen şovlarının ardından sahneyi Nilüfer Kadın Korosu aldı. Sahne kostümleri kamuflajlı Türk askeri üniforması olan kadın korosu Türk askerleri için yazdıkları özel şarkıyla başlayan bir konser verdi. Konser öncesinde açıklamalar yapan Koro Şefi Aysel Gürel, \"Türk kadını isterse her şeyi yapabilir\" dedi. Gürel, \"Yüreğimiz, gönüllerimiz şu an bizim can güvenliğimiz için Afrin\'de bulunan askerlerimizle ve biz dualarımızla onlarla birlikteyiz\" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte konuşan Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu da \"Kadının yok sayıldığı bir toplumu medeniyet ölçüleri çerçevesinde değerlendirmek asla mümkün değildir. Çünkü kadın toplumun içinde ise o toplum medeniyettir, üretkendir. Kurtuluş Savaşı\'nda düşman işgaline karşı ülkesini canını ortaya koyarak koruyan, cepheye cephanelik yetiştiren Kara Fatma\'lar ve Şerife Bacı\'lar kahramanlıklarıyla, cesaret ve fedakarlıklarıyla Türk kadınının adını dünya tarihine altın harflerle yazdırmışlardır\" dedi.

\"TOPLUM KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE ETMELİ\"

Kadınlar Günü programında kadına yönelik şiddetin toplumca önlenmesi gerektiğini söyleyen Vali Küçük, yaptığı konuşmada, \"Son yıllarda kadına yönelik şiddet basında sık sık yer alıyor. Bununla ilgili olarak bu yasal düzenlemeler yapıldı. Güvenlik güçlerimiz mücadele ediyor ama bir yere kadar. Çünkü toplumun da bununla mücadele etmesi lazım. Zihniyet dönüşümü lazım. Karısını döven erkek o mahallede gerinerek gezinememelidir. Bunu sadece polisten bekleyemezsiniz. Maço erkek kılığında sokağa çıkamamalı ve yaptığından utanmalılar. Toplum bunu sağlamıyorsa polis bir yere kadar çözüm olur. Yani kadına yönelik şiddette topluma da büyük görev düşüyor\" dedi. Kadının olmadığı bir toplumun da çekilmez olacağını söyleyen Küçük, \"Kadının olmadığı bir dünya nasıl olurdu? Kötü, çekilmez bir yer olurdu. Sadece topluma değil dünyaya değer katan, kıymet katan, anlam katan, güzellik katan kadındır. Bu dünyada kadın yoksa bildiğimiz dünya olmazdı\" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR / BURSA,(DHA)

17)HAYAT KURTARAN ARKADAŞTAN \"KADINLAR ÖLMESİN\" MESAJI

DİYALİZE mahkum yaşayan eski iş arkadaşı Filiz Doğan Bilgin\'e (35) İzmir\'de dün gerçekleşen operasyonla böbreğini verip ona ikinci hayatın kapılarını açan bir çocuk annesi Derya Özdemir (31), ameliyattan çıktı. Özdemir\'in mesajı, \"Ben gerçekten içimden geleni ve gönlümden ne geçiyorsa onu yaptım. Korkularım vardı tabii ki ama bunu yendim. Türkiye\'de kadın cinayetlerinin çok fazla arttığı bu dönemde, inşallah bir nebze de olsa insanların gönlüne, ruhuna ilişmiş olurum. Kadınlar ölmesin\" oldu.

Bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile her yıl Mart ayının ikinci perşembe günü kutlanan Dünya Böbrek Günü aynı tarihe rastlarken İzmir\'de bir kadının bir kadın arkadaşına \'hayat hediyesi\' vermesi bu iki özel güne damgasını vurdu. Derya Özdemir ve Filiz Bilgin, 10 yılı aşkın süre İzmir\'in Çeşme ilçesinde aynı iş yerinde çalışıp sıkı dost olduktan sonra ailevi nedenlerle farklı kentlerde yaşamaya başladı. Özdemir, her görüşmelerinde, her telefon konuşmalarında aynı sıcaklığı bulduğu arkadaşı Bilgin\'den ses seda çıkmayıp görüşmelerin kesilmesi üzerine nedenini sordu. Bilgin\'in kendisinden böbrek yetmezliği hastası olduğunu, diyalize bağlı yaşam sürdüğünü sakladığını öğrenen Özdemir, arkadaşını yeniden hayata bağlamak için harekete geçti. Bilgin\'in ailesinden uygun verici olmaması üzerine gönüllü aday olan Özdemir, arkadaşının itirazlarına karşın ısrarını sürdürdü. Arkadaşına verici olabileceği belirlenen Bilgin ve Özdemir böbrek nakli operasyonu için dün (çarşamba) İzmir kent Hastanesi\'nde ameliyat masasına yattı. İki arkadaş saat 15.00 sıralarında Opr. Dr. Işık Özgü, Opr. Dr. Uğur Saraçoğlu ve Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok\'tan oluşan ekip tarafından ameliyata alındı. Üç saat süren ameliyat sonrasında 5 saat gözetimde kalan Bilgin ve Özdemir servise alındı. Nakil operasyonu Dünya Kadınlar Günü ve Dünya Böbrek Günü arifesine denk gelen iki arkadaş, bugün yeni hayatlarının ilk gününe başlarken, hasta odalarından hem birbirlerine hem tüm kadınlara mesaj gönderdi.

Arkadaşına bağışladığı böbreğiyle can aşısı olan Derya Özdemir, \"Düşündüğümden daha kolay geçti. Korkularım vardı ama umduğum gibi değil çok rahat ve çok başarılı. Kendimi de çok iyi hissediyorum. Arkadaşımla da görüştüm onun da keyfi yerinde ve gayet iyi. Daha da iyi olacağız inşallah. Ben gerçekten içimden geleni ve gönlümden ne geçiyorsa onu yaptım. Korkularım vardı tabii ki ama bunu yendim. Türkiye\'de kadın cinayetlerinin çok fazla arttığı bu dönemde, inşallah bir nebze de olsa insanların gönlüne, ruhuna ilişmiş olurum. Kadınlar ölmesin\" dedi.

\"O CENNETE GİRMEDEN BEN CENNETE GİRMEYECEĞİM\"

Ameliyata girmeden önce son kez diyalize girdiğini ve ameliyattan sonra bambaşka bir hayata uyandığını anlatan Filiz Doğan Bilgin de kendini çok iyi hissettiğini arkadaşı sayesinde yeninden doğduğunu söyledi. Arkadaşının yaptığı bu iyiliğin hiçbir şekilde karşılığının olmadığını belirten Bilgin, \"Binlerce kez şükürler olsun. O cennete girmeden ben cennete girmek istemiyorum. Bana yaptığının hiçbir şekilde karşılığı yok. Bana yeniden hayat verdi. Kadınlar birbirine destek olsun. Gerçekten bir can veriyorsunuz. Bunu en iyi kadınların anladığını düşünüyorum. Daha merhametli ve daha duyarlılar. Lütfen çevrenizdeki benim gibi olan hastaları yok saymayın. Gerçekten korkulacak bir şey değil ve hiçbir riski yok. O yüzden birbirimize yardımcı olalım. Bedenen, dille ya da bu şekilde organ nakliyle birbirimize destek olalım. Ben çok mutluyum, çok iyiyim, binlerce kez şükürler olsun. Arkadaşım seni çok seviyorum\" diye konuştu.

DOKTORLARI DA KADIN

Öte yandan Kent Hastanesi böbrek nakli ekibinden Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok da şöyle konuştu:

\"Çok şükür iyiler, alıcımız da vericimiz de gayet sağlıklı. Böbrekleri de gayet güzel çalışıyor. Başarılı bir operasyon geçirdik, inşallah devamında da böyle sürdüreceğiz. Genel gözlemimiz, kadınların çok daha fedakar olduğu. Erkek ve kadınların hastalanma oranları benzer olsa da genellikle vericilerimizin çoğunun kadınlardan çıktığını söylemek lazım. Hele ki kadın doktor olarak böyle bir kadın dayanışması görmek çok gurur verici.\"

Haber-Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR,(DHA)

18)ZÜBEYDE HANIM UNUTULMADI

İZMİR\'de, Karşıyaka Belediyesi\'nin 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ulu önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün annesi Zübeyde Hanım\'ın Anıt Mezarı\'na yürüyüş düzenledi.

Karşıyaka Belediyesi\'nin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde, Zübeyde Hanım\'ın Anıt Mezarı\'na düzenlediği yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sendika yöneticileri, muhtarlar ve meclis üyeleri de yürüyüşte yer aldı. Belediye binası önünden başlayan korteje, Karşıyaka Belediye Bandosu eşlik etti. Yürüyüşe katılanlar, Zübeyde Hanımın mezarına karanfil bırakırken, temsili kıyafet ve makyajlarla da kadına yönelik şiddet için farkındalık yaratıldı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, \"Ülkemizin içinde bulunduğu kötü tabloya karşın adalet, eşitlik ve özgür bir gelecek hayalimizin öncüleri kadınlardır. Çünkü biz inanıyoruz ki ancak ve ancak kadınlar, bu dünyayı yaşanacak hale getirebilirler. Karşıyaka\'da, yaşamın her alanında kadınlarımıza yer veriyoruz. Çünkü Karşıyaka\'da kadının adı var. Türkiye\'de son dönemde artan sapkın zihniyete dur demeli ve kadınlarımızı başımızın üstünde taşımalıyız\" dedi.

Karşıyaka Belediyesi ayrıca, Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Sendikacı, Yazar, CHP PM üyesi Yaşar Seyman\'ı Karşıyaka\'da ağırladı. Hikmet Şimşek Sanat Merkezi\'ndeki \'Kadın Mücadelesi Yaşam Mücadelesidir\' başlıklı söyleşi yoğun ilgi gördü. Karşıyaka Belediyesi Üretici Kadın Kooperatifi de seramik kursuna katılan kadınların el emeğiyle hazırladığı 100\'den fazla ürünü, Belediye Binası Sanat Galerisi\'ndeki sergide beğeniye sundu.

Haber-Kamera: İZMİR,(DHA)

19)MERHUM GAZETECİ İSMAİL GÜNEŞ\'İN EŞİ HABER BÜLTENİ SUNDU

SİVAS\'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 2009 yılında helikopter kazasında hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş\'in eşi Yasemin Güneş televizyon kanalında ana haber bülteni sundu.

25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş\'ın Göksun ilçesinde helikopter kazasında Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları ile birlikte hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş\'in eşi Yasemin Güneş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kentte yayın yapan Kanal 58 televizyonunun ana haber bültenini sundu. Güneş\'in ilk sunduğu haber 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kentte düzenlenen çeşitli etkinlikler oldu. Haber bülteninin ardından Kanal 58 Ana Haber Spikeri Muhammet Saygı\'nın sorularını yanıtlayan Güneş, \"Haber sunmak gerçekten zor. Heyecanlı ve güzel. Bugün buraya konuk olduğum için teşekkür ediyorum. Aslında hergün kadınlar günü. Kadınların hepsi çok emektardır. Her yerde kadınlar var. Kadın cinayetlerinde kadınlar var. Tecavüzlerde kadınlar var. Kadın olmak zor. Toplumun gelişmesi için öncelikle kadınların eğitilmesi gerekiyor. Kadın eğitilirse çocuklar da, erkek çocuklar da eğitilir.\" dedi. Kanal 58 Ana Haber Spikeri Muhammet Saygı ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle böyle bir farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, Yasemin Güneş\'e teşekkür etti.

Haber: Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS,(DHA)

20)YOZGAT\'TA KADIN GİRİŞİMCİ MERVE AKGÜL 24 YAŞINDA TESİS KURDU, 16 KADINA İSTİHDAM SAĞLADI

YOZGAT\'ın Sorgun ilçesinde oturan 24 yaşındaki Merve Akgül, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde hizmete açtığı mantar üretme çiftliğinde 16 kadına istihdam sağladı.

Yozgat\'ın Sorgun ilçesinde 24 yaşındaki Merve Akgül, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde Aşağıcumafakılı köyünde hizmete açtığı tam otomasyonlu mantar üretme çiftliğinde 16 kadına istihdam sağladı. Bir milyon 600 bin liraya mal olan tesiste toplam 30 kişiye istihdam sağlayacağını belirten Akgül, toplam maliyetin bir milyon lirasını hazırladığı proje ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu\'ndan (TKDK) aldığını, 600 bin lirasını ise kendisinin karşıladığını ifade etti.

\'GÜNDE 600 KİLO MANTAR ÜRETİLECEK\'

Mantar üretimine olan ilgisi nedeniyle TKDK\'nın hibe desteğini duyduğunu belirten Akgül, şunları söyledi:

\"Ben çiftçi çocuğuyum. Babam köyümüzde çiftçilikle uğraşır. Mantar üretimine karşı büyük bir ilgim vardı. Güzel ve modern bir tesis kurmak için önce bir proje hazırlatıp TKDK\'ya sunduk. Projemiz kabul edildi. Uzun süren bir kurulum aşamasının ardından ilk ürünümüzü bugün alacağız ve tesisimizin açılışını yapacağız. Şu anda 16 kadın işçimiz var. İlerleyen zaman içerisinde alacağımız erkek işçilerle bu sayı 30\'a çıkacak. Günde 600 kilo civarında bir mantar üretimi gerçekleştiriyoruz. Pazarlama ve istihdam konusunda sıkıntımız yok. İşçilerimizi genellikle tesisimizin kurulmuş olduğu köyden temin ediyoruz.\"

\'MANTAR TESİSİ 200 BİN TON KAPASİTEYE SAHİP\'

Tesisi ziyaret ederek konuyla ilgili açıklamada bulunan TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker de, Yozgat\'ta ilk kez bilgisayarlı tam otomasyon sistemiyle donatılmış bir tesis açıldığını ve yaklaşık 200 ton kapasiteli bu tesisin hizmete girmesinden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

\"Kurulan bu tesiste hangi odadaki hangi bölümün ne kadar ısıya, karbondioksite, neme ihtiyacı var belirleniyor ve buna göre ısı ve nem veriliyor. Birer hafta arayla hazırlanan kompostlarımızda 60\'ar gün mantar üretimi yapılabilecek. Bu da demek oluyor ki, burada sürekli üretim yapılacak. Tesisin diğer bir özelliği ise çoğu tesislerde kullanılamayan küçük parçaların, burada ki kurutma ve paketleme tesislerinde kurutularak otel, motel, lokantalarda satılabilecek olması. Kısacası oldukça modern bir tesis ve burada mantarın en küçük bir parçası bile ekonomiye kazandırılacak.\"

Türker konuşmasının ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle tesiste çalışan kadınlara çiçek verdi.

Haber-Kamera: Halit YILMAZ / SORGUN(Yozgat),(DHA)

21)BURHANİYELİ KADINLAR KENDİ YAZDIKLARI TİYATRO OYUNUNDA OYNADI

BALIKESİR\'li kadınlar kendi yazdıkları \'Kadın TV\' adlı tiyatro oyununda rol aldı. Tiyatro eğitimi almamış kadınların oyununu 300 kişi izledi. Burhaniye ilçesi Öykü Atölyesinde bir araya gelen 15\'i kadın, 2\'si erkek olmak üzere toplam 17 kişi \'Kadın TV\' adlı tiyatro oyununu yazdı. 3 ay içinde hazırlıklarını tamamlayan kadınların ağırlık olduğu oyuncular hiç tiyatro eğitimi almadan Reha Yurdakul Salonu\'nda \'Kadın TV\' adlı oyununu kendileri oynayarak sahneledi. Oyunda televizyonda yer alan kadın programları ve evlendirme programlarının konusu işlendi. Profesyonel tiyatroculara taş çıkaran kadınların oyununu 300 kişi izledi. Büyük beğeni toplayan tiyatro oyunu sonunda oyuncuları izleyiciler ayakta alkışladı.

\'Kadın TV\' oyunda rol alan emekli öğretmen Esma Çevik, \"Şu anda o kadar heyecanlıyım ki. Yoğun ilgi var. Bu güzellik beni çok mutlu etti. Çok kısa sürede bir çalışma yaptık. Ama, kadınlara bir mesaj verebildiysek onlara ulaşabildiysek ne mutlu bize. Çok heyecanlı ve çok güzel bir çalışma olduö dedi.

\'Kadın TV\' oyunun yazarı Filiz Kayalı ise, \"2012 yılında Burhaniye Öykü Atölyesindeki öykü kadınlarla yola çıktık. Şiddete hayır demek için. Yeter dur demek için Küçük kasabada onlarca kadın bir araya geliyoruz. Günlerce çalışıyoruz. Kendimiz yazıyoruz. Kendi yazdığımız hikayeleri anlatıyoruz. Ve diyoruz ki hey kadınlar burada şiddete tecavüze karşı her zaman ayakta dimdik duruyoruz. Bu üçüncü oyunumuz. Her zaman olduğu gibi gene Burhaniye halkı bizi yalnız bırakmadı. Biz yaptığımız işten gurur duyuyoruz. Bütün cesur yürekli arkadaşlarımızla kadınlarımızla bir aradayızö diye konuştu.

Haber-Kamera: Sefer TALAY / BURHANİYE(Balıkesir),(DHA)

22)KADINLAR GÜNÜ\'NDE FARKINDALIK SERGİSİ

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla farkındalık sergisi açıldı.

Antalya Barosu Manavgat Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü\'nde farkındalık sergisi açıldı. Serginin açılışına Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, avukat olan CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar ile Manavgat\'ta görev yapan avukatlar katıldı.

Serginin açılışında konuşan Antalya Barosu Manavgat Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu Sözcüsü Umut Çiftçi, kadına ve çocuğa yönelik şiddettin sürdüğünü, özellikle cinsel suçlarda günümüzde hat safhada önemli artış gözlendiğini söyledi. Çiftçi, \"Kadına yönelik şiddetin yaşanan biçimleri; kumalık, berdel, namus ve töre bahanesiyle işlenen cinayetler, zorla evlendirme, erken evlilik, bekaret kontrolü, cinsel taciz, cinsel saldırı, kadın ticareti, evlilik içi tecavüz, başlık parası, ensest, cinsel organların sakatlanması, erkek çocuk tercihi, eğitimde ayrımcılık, psikolojik baskı, ekonomik baskı şeklinde görülüyor\" dedi.

Şiddet sonucu öldürülen kadınların sayısının resmi rakamlara göre 2008 yılında 66 olduğunu kaydeden Çiftçi, \"Daha sonraki yıllarda bu rakam katlanarak artmıştır. 2008 yılı dahil bugüne kadar son 10 yıl içinde şiddet nedeniyle öldürülen kadın sayısı 2 bin 153\'tür. 2018 yılının ilk 2 ayı içinde şiddet nedeniyle 74 kadın hayatını kaybetmiştir\" diye konuştu.

Son zamanlarda \'çocukların cinsel istismarı\' suçlarında bariz artış görüldüğünü de vurgulayan Çiftçi, şöyle dedi:

\"Toplumda büyük infial yaratan çocukların cinsel istismarı, zannedildiği gibi sadece sosyo-ekonomik düzeyi düşük ailelerde değil, her kesimde görülmektedir. Zannedildiği gibi nadiren görülen bir olay da değildir. Son yıllarda cinsel suçlarda ama özellikle çocuğun cinsel istismarı suçlarında hat safhada artış görülmektedir. Ensest, çok yaygın olmasına karşın birçok durumda gizli kalmaktadır. Zira çocuklar bunu açıklamakta güçlük yaşamakta, ayrıca açıkladıklarında da toplumumuzda aileye atfedilen değerler nedeniyle genelde ensestin üzeri örtülmeye çalışılmaktadır. Çocukların gelecek yaşantılarını da derinden etkileyecek bu durumlar, bazen gizli kalarak yıllar boyu sürmekte ve bıraktığı hasar çok daha ağır olmaktadır.\"

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN / MANAVGAT(Antalya),(DHA)

23)İZMİT\'TE DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLANDI

İZMİT\'te, Dünya Kadınlar Günü, CHP\'li kadınlar ve Kocaeli Kadın Platformu üyelerince kutlandı.

İzmit Sabri Yalım Parkı\'nda, CHP ve Kocaeli Kadın Platformu üyeleri Dünya Kadınlar Günü\'nü kutladı. CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan ülkemizde cumhuriyet kazanımlarıyla birlikte, pek çok hakkın Avrupalı kadınlardan bile daha önce sahip olunduğunu belirterek, \"Seçme ve seçilme hakkımıza İsviçre\'den 38 yıl önce sahip olduk ama bu gün 16 yıllık AKP iktidarında bu kazanımlarımız ne yazık ki bir bir elimizden alınmaya çalışılıyor, gerici zihniyete teslim edilmeye çalışılıyor. Bu ülkede 45 tane çocuğa tecavüz edildiğinde, tecavüz edenler bu gün ülkeyi yönetenler tarafından ne yazık ki korunuyor, kollanıyor ve besleniyor. Şimdi bize sanki hiçbir sorun yokmuş gibi, hadım yasasını, idamı konuşturuyorlar. Bunu bilerek yapıyorlar, sanki çözüm olacakmış gibi, sanki tecavüzlerin, sanki kadına şiddetin önüne geçecekmiş gibi ama samimiyetlerine inanmıyoruz. Eğer samimilerse 45 tane çocuğa tecavüz edildiği o Ensar yurtlarına, yöneticilerine sahip çıkmayacaklar, önce onları yargılayacaklar. 115 tane çocuğun hamile kalmasını gizleyen hastaneyi sorgulayacaklar önce. 9 yaşındaki çocuklar evlenebilir diyen müftüyü görevden alacaklar önce\" dedi.

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN / KOCAELİ,(DHA)

24)BODRUM\'DA KADINLAR GÜNÜ YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi.

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ve Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi \'8 Mart Dünya Kadınlar Günü Yürüyüşü\' düzenledi. Yürüyüşe 100\'e yakın kadın ellerinde dövizler ve kadını temsil eden simgelerle katıldı. Neyzen Tevfik Caddesi\'nde başlayan yürüyüş İskele Meydanı\'nda son buldu. Kadınlar, \'Zıkkımın kökü dolapta İsyan sokakta\', \'Kürekler elimizde, süpürge belimizde alana gidiyoruz, alana\', \'Yaşasın kadın dayanışması\', \'Kadınlar artık susmayacaklar\', \'Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz\' ve \"Gelsin baba, gelsin koca, gelsin devlet, gelsin cop. İnadına isyan, inadına özgürlük\" sloganları atarak yürüdü.

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan; kadılarla birlikte sömürüye, cinsiyetçiliğe, eşitsizliğe ve şiddete karşı duruşlarını ve isyanlarını dile getirdiklerini ve mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Yürüyüşün ardından İskele Meydanı\'nda bendir, davul ve düdük çalarak şarkılar söyleyen kadınlar etkinliğin ardından olaysız dağıldı.

- Şarkı söyleyip, halay çekenlerden görüntü



Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR-Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla),(DHA)

25)BANDIRMA\'DA KADINLAR 8 MART\'I KUTLADI

BALIKESİR\'in Bandırma ilçesinde kadınlar, \"8 Mart Dünya Kadınlar Günü\" etkinlikleri kapsamında yürüyüş ve Cumhuriyet Meydanı\'nda miting düzenlendi.

Bandırma Emekçi Kadın Platformu tarafından düzenlenen etkinliğe yaklaşık 400 kişinin yanı sıra \"3 İnsan, 3 Kadın, 3 Anne sloganıyla Çanakkale\'den yola çıkan; Dilek Taş, Hülya Kurt ve Nursel Karagöz de katıldı. Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza\'da kadınlara destek vermek için alanda yerini aldı. Cumhuriyet Meydanı\'na yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan İDO iskelesi önünde toplanarak yürüyüşe geçen kadınlar ellerinde Türk Bayraklarının yanı sıra \"Çocuk geline hayırö, \"Sınıfsal sömürüye hayırö,öÇocuk istismarına sesiz kalmaö, ö Kadına şiddete dur deö, \"Tecavüze hayırö pankartları taşıyarak Cumhuriyet Meydanı\'na kadar yürüdü.

Çanakkale\'den Ankara\'ya kadın haklarına dikkat çekmek için yürüyen Dilek Taş, Hülya Kurt ve Nursel Karagöz de Bandırma\'daki programa katıldı. Miting alanında konuşma yapan Dilek Taş, burada yaptığı açıklamada Bandırmalı kadınlara ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Taş, eyleme başlama süreçlerini anlatarak, \"Son günlerde sistematik şekilde artan çocuklara, kadınlara yönelik istismar, kadın cinayetleri, hayvanlara karşı tecavüze varan uygulamalar… Bir yozlaşma içine girdik hepimiz. Bunu gördük ve köşemizde oturmamız mümkün değildi. Bizim her şeyimiz artık sanallaştı. Her şeyin sosyal medya üzerinden hallettiğimizi sanıyoruz. Bizim vicdanlarımız çocuklarımıza tecavüz edilmesine, çocuklarımızın geleceğine el uzatılmasına gönlümüz razı olmadı, vicdanlarımız susmadı. TBMM\'ye sunmak üzere 10 talebimiz var ve yol boyunca topladığımız imzaları TBMM\'ye sunacağızö dedi.

Emekçi Kadın Platformu adına basın açıklamasını okuyan Muazzez Palta, kadın cinayeti, cinsel istismar suçları ile ilgili istatistikî bilgiler verdi. Palta \"Artık kadınların durumumuzu ve taleplerimizi görünür kılmak için iş yerlerinde, alanlarda mücadelemizi ortaya koymalıyızö dedi. Basın açıklaması ve konuşmaların ardında meydandaki etkinlik alaylar ile son buldu.

Haber-Kamera: Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ / BANDIRMA(Balıkesir),(DHA)

26)POLİSTEN, EYLEMCİ KADINLARA KARANFİL

ESKİŞEHİR\'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaklaşık 400 kadın yürüyüş yaptı. Yürüyüş öncesinde polisler eylemci kadınlara karanfil verdi.

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu üyesi kadınlar akşam saatlerinde Üniversite Caddesi\'ndeki bir alışveriş merkezi önünde toplandı. Çeşitli sloganlar atan kadınlara polisler kırmızı karanfil vererek günlerini kutladı.

Kadınlar daha sonra \'Yaşamın kendisiyiz. Birlikte Güçlüyüz\' yazılı pankart açarak yürüyüşe geçti. İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı\'na kadar yürüyen kadınlar burada basın açıklaması yaptı. Kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Tuğçe Mutluay, \"Bugün toplumumuzda giderek artan yoğun baskı en çok kadınları etkilediği ortadadır. Yüzyıllardır devam eden erkek egemen sistemin bugün ülkemizdeki sürdürücüsü AKP, kadınları ev içerisine hapsetmeye çalışmakta ve boşanma, arabulucu, uzlaştırıcı gibi uygulamalarla kutsal aile aldatmacası senaryosu yine kadınlar üzerinden inşa edilmektedir\" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından çeşitli sloganlar atan kadınlar daha sonra dağıldı.

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,(DHA)

27)CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI SAADET ORUÇ: KADINA ŞİDDET KONUSUNDA MEDYA SORUMSUZ DAVRANIYOR

CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı gazeteci Saadet Oruç, medyanın kadına şiddeti istismar konusu haline getirerek insanlara kötü örnek olduğunu belirterek, \"Medyada kadına şiddetin körüklendiğini, istismar konusu edildiğini görüyoruz. Bu konuda sorumsuz yayın organlığı görülüyor\" dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı gazeteci Saadet Oruç, Sakarya\'nın Serdivan ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen Sakarya\'nın Güçlü Kadınları Zirvesi\'ne katıldı. Burada konuşan Oruç, medyanın kadına şiddet konusunda sorumsuz davrandığını ifade ederek, \"Bir de medya meselesi var. Ben gazetecilikten geldiğim için bu konuda da bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Kadının toplumdaki yeri, medya meselesi diye konuştuğumuz zaman medya meselesi ayrı bir başlık altında incelememiz gereken bir konu oluyor. Medyada kadına karşı şiddetin körüklendiğini, adeta istismar konusu gibi medyanın burada oldukça sorumsuz bir yayın organlığı yaptığı da görülüyor. Belki bu kadın medya konusu buradaki konu başlıklarından bir tanesi değil ama medyada kadın bakışının, kadın dilinin geliştirilmesi de toplumdaki özellikle bu algının değişmesi anlamında da önemli olacak gibi görünüyor\" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nün kutlanacak değil, anılacak bir gün olduğuna dikkat çeken Oruç, şöyle konuştu:

\"8 Mart Dünya Kadınlar Günü denince aslında şöyle bir izlenim oluşuyor. Anılacak bir gün mü, yoksa farkındalık yaratılacak bir gün mü? Belki şunu hatırlamak gerekiyor, bilindiği gibi 8 Mart 1857\'de Amerika\'da dokuma işçisi 40 bin kadının kendilerini daha eşitlik, eşit ücret alabilmeleri için kendilerini bir fabrikaya kilitlemeleri sonrasında çıkan bir yangın, tabi sebebi bilinmiyor. 129 kadın hayatını kaybediyor 1857\'de ve Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Kadınlar Günü oluyor. Burada gerçekten bu sene 8 Mart\'ta izlediğim bir takım karelere de bakıldığında bu çok böyle kutlanacak bir gün değil de farkındalık yaratılacak, anılacak bir gün gibi geliyor. 8 Mart sadece kadınarın değil, kadınlarla birlikte erkeklerin de günü, bu feminist bir yaklaşım değil, kuşkusuz kadınların ilerlemesi, erkeklerin de hayat kalitesini hayata bakış açısını düzeltecek olan bir şey\"

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER / SERDİVAN(Sakarya),(DHA)

