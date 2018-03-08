DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)CİNDERES BOMBALANIYOR



HATAY\'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Cinderes bölgesindeki terör örgütü hedefleri, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklar tarafından ateş altına alındı. Bombalanan hedefler imha edilirken, yükselen duman Reyhanlı\'dan da görüldü.

TSK: MAÇALE KÖYÜ\'NÜ DE TERÖRİSTLERDEN TEMİZLEDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terörist unsurlara karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin\'e bağlı Maçale Köyü de terörist gruplardan temizlendi.

Görüntü Dökümü

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- Cinderes bölgesi

- Jetlerin bombalaması

- Yükselen duman

- Genel ve detay görüntüter

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE-Yılmaz BEZGİN / HATAY-GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)TRAFO MERKEZİNDE PATLAMA: 1 İŞÇİ YARALANDI

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.\'nin (TREDAŞ) trafo merkezinde işçilerin çalışma yaptığı sırada elektrik şartelinin patlaması sonucu Emre Örpek (24) yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Malkara Küçük Sanayi Sitesi 2\'inci blok mevkiindeki yüksek gerilim hattının geçtiği TREDAŞ\'a ait trafo merkezinde meydana geldi. Görevlilerin çalıştığı sırada iddiaya göre, elektrik şarteli henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamayla birlikte alevlerin yükselmesi üzerine işçilerden Emre Örpek, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hayati tehlikesi bulunmadığı belirlenen Örpek\'i Malkara Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Polis, olayla yerinde soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yüksek gerilim hattının bulunduğu trafodan detay

-Polis ekiplerinden detay

-Olay yerinden detay

-Yaralanan işçinin yerde kalan eldivenleri

-Trafo merkezinden detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN / MALKARA(Tekirdağ),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)POLİSLE ÇATIŞMAYA GİREN GRUPTAN BİR KİŞİ VURULDU

İZMİR\'in Bayraklı ilçesinde polis ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yavuz Çelik\'i taziye evinde gözaltına almak isterken yakınlarının engellemesiyle karşılaştı. Çıkan arbedede gözaltına alınan Yavuz Çelik\'in kardeşi Ümit Çelik, sırtından vurularak yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Onur Mahallesi 7371 sokakta meydana geldi. Bayraklı ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve babaannesi ölen Yavuz Çelik\'in, taziye evinde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese gelen ekipler, Yavuz Çelik\'i gözaltına almak istedi. Ancak yakınları buna engel olmak isteyip, polisle tartıştı. Yaşanan gerginlik sırasında gruptan ateş açıldı. Bunun üzerine polisin de silah kullandığı olayda, Yavuz Çelik\'in kardeşi Ümit Çelik, sırtından vuruldu. Yakınları tarafından otomobille bir özel hastaneye kaldırılan Ümit Çelik yapılan müdahalenin ardından Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi\'ne sevk edildi. Ümit Çelik\'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yavuz Çelik, engellemelere rağmen yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Yaşanan silahlı çatışmadan görüntü

- Hastane önünden görüntü

- 1\'inci foto (tişörtlü) Ümit Ç.

- 2\'inci foto (gömlekli) Yavuz Ç.

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)TAKLA ATAN ARAÇ KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: 1 ÖLÜ



ÇANKIRI\'da meydana gelen trafik kazasında, takla atarak karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü Sadık Deli (45), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Çankırı Ankara karayolu Karaşeyh köyü yakınlarında meydana geldi. Sadık Deli idaresindeki 52 EE 066 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç karşı şeride geçerek durabildi. Araç sürücüsü Sadık Deli olay yerinde hayatını kaybetti. Savcının incelemesinin ardından Deli\'nin cansız bedeni Çankırı Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemleri alırken, kaza yapan aracın çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza mahali

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Ramazan SARICI / ÇANKIRI,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 2\'Sİ ÇOCUK 5 KİŞİ YARALI



ESKİŞEHİR\'de, elektrik direğine çarpan otomobildeki 2\'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar otomobilden çıkarıldıktan kısa süre sonra araç alev alarak yandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Eskişehir-Kütahya karayolu Orman Fidanlığı karşısındaki Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu önünde meydana geldi. Semih Dağ (28) yönetimindeki 26 NU 161 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Semih Dağ ile araçta bulunan Azime Yoldaş (60), Seher Dağ (29), İrem Yurtseven (9) ve 6 aylık Ömür Dağ yaralandı. Yaralılar çevredekiler ile kaza yerinin yakınında denetim yapan polisler tarafından araçtan çıkarıldı.

Yaralılar otomobilden çıkarıldıktan kısa süre sonra araç alev alarak yanmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Yaralı 5 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Cep telefonuyla çekilen görüntüde otomobilin alev alev yanması

-Kaza yerindeki ambulanslar

-Söndürülmüş otomobil

-Yaralıların ambulansa götürülmesi

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)BURSA\'DA 6 FARKLI ADRESE UYUŞTURUCU BASKINI

BURSA\'da, narkotik polisleri tarafından eş zamanlı olarak 6 adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Koçbaşı ile kapıların kırıldığı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi\'nde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Dün akşam saatlerinde yaklaşık 100 polis, önceden tespit edilen 6 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Ekipler kapıları koçbaşı ile kırarak evlere girdi. Operasyona narkotik madde arama köpeği Rona\'da katıldı. Evlerde yapılan aramalarda 500 gram esrar, 100 gram bonzai, 10 adet extacy hap, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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Ekiplerin koçbaşı ile eve girmesi

Evlerde arama yapması

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)UYUŞTURUCU KULLANIP KAZA YAPAN İKİ GENCİ, MAHALLELİ DARP ETTİ

BURSA\'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon elektrik direğine çarparak devrildi, trafonun patlamasıyla mahallede elektrikler kesildi. Kazadan sonra kendi imkanlarıyla kamyondan çıkarak kaçmaya çalışan ve uyuşturucu kullandıkları öne sürülen iki genç, mahalleli tarafından yakalanarak darp edildi. Öfkeli kalabalığın elinden olay yerine gelen polisler tarafından kurtarılan iki kişi, polis merkezi götürüldü.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Namazgah Caddesi\'nde meydana geldi. Nakliyecilik yapan O.G. (24), iddiaya göre arkadaşı C.K. (20) ile uyuşturucu madde kullandıktan sonra 16 SPS 65 plakalı nakliye kamyonu ile evlerine gitmek üzere yola çıktı. O.G.\'nin yönetimindeki kamyon, Namazgah Caddesi üzerinde elektrik trafosuna çarparak yan yattı. Trafonun patlaması ile mahalledeki elektrikler kesildi. Yan yatan kamyonun içerisindeki 2 genç kendi imkanları ile çıktı.

MAHALLELİ TARAFINDAN LİNÇ EDİLMEK İZTENDİLER

Kazanın ardından olay yerinden kaçmaya çalışan, ancak ayakta durmakta güçlük çeken O.G. ile C.K., mahalleli tarafından yakalanarak darp edildi.İki genç ihbar üzerine olay yerine gelen polisler tarafından öfkeli kalabalığın elinden kurtarıldı. Ayakta durmakta güçlük çeken 2 gence, olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınan O.G.ve C.K., uyuşturucu madde kullandıklarını itiraf etti.

Ortalığını birbirine katan ve rahat tavırları ile dikkati çeken 2 genç, kendilerini görüntüleyen gazetecilere de gülerek kameralara el salladı. İki genç gözaltına alındı. Bu arada kaza nedeniyle kapanan yol, kamyonun çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Gençlerin dövülmesi

Mahalleli tarafından kovalanaması

Polisin ayırması

Gençlerin kameralara gülmesi ve gözaltına alınmaları

112\'nin müdahalesi

Kaza yapan kamyon ve patlayan trafo

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)YEDİNCİ KATTAN ATLAYAN GENÇ KIZ, AĞIR YARALANDI

MALATYA\'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Zeynep A. (18), ailesiyle birlikte yaşadığı evin 7\'nci kattaki balkonundan atlaması sonucu ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi Ecdat Sokak\'ta meydana geldi. Bir apartmanın 7\'nci katında ailesiyle birlikte yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Zeynep A., evinin balkonuna çıkıp kendini boşluğa bıraktı. Zemine düşen genç kız ağır yaralandı. Sokak sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülen Zeynep A., hayati tehlikesi bulunduğu için yoğun bakıma alındı.

Görüntü Dökümü

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- Ambulansın gelişi

- Abulansın görüntüsü

- Olay yerinden detaylar

- Binadan yakın genel detaylar

- Polislerden görüntüler

- Polislerin inceleme görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)CHP\'Lİ AĞBABA: ŞEKER FABRİKASINDAN DAHA YERLİ OLAN VAR MI?



CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Çorum Şeker Fabrikası\'nın önünde düzenlenen mitingde hükümeti eleştirerek, \"Şeker fabrikaları bir turnusol kağıdı. Eğer vatanseversen, bu toprakların insanını düşünüyorsan bu fabrikaların satışına karşı çıkarsın. Bunlar sözde yerli ve milli. Şeker fabrikasından daha yerli olan var mı?\" dedi.

Çorum Şeker Fabrikası\'nın önünde düzenlenen mitinge katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, katılımcılara hitap etti. CHP olarak şeker fabrikalarının satışını engellemek için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyleyen Ağbaba, \"Mustafa Kemal Atatürk, şeker fabrikaları ile Anadolu insanının dünyaya meydan okumasını sağladı. O dönemde çocukların en çok ölüm nedeni ishal. Şeker fabrikaları şeker üretmeye başlayınca o çocukların ilacı şeker oluyor. Şeker fabrikalarının kurulduğu bölgeler Anadolu\'da ilk kez milli ve yerli üretimin yapıldığı yerlerdir. Anadolu\'da fakir yoksul çiftçi ilk kez topraklarında pancar üreterek kendi ekmeğini kazanıyor. Şimdi Atatürk\'ün kurduğunu birileri kapatmak istiyor. Sadece Atatürk mü kurdu, hayır. Atatürk\'ün ardından İsmet İnönü, Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan, Turgut Özal hepsinin şeker fabrikalarında emeği var. Birileri yıllardan beri kapatmaya çalışıyorlar. Bu bir parti meselesi değil. Şeker fabrikasını kapatmak milliyetçiliğe yakışmaz. Şeker fabrikaları bir turnusol kağıdı. Eğer vatanseversen, bu toprakların insanını düşünüyorsan bu fabrikaların satışına karşı çıkarsın. Bunlar sözde yerli ve milli. Şeker fabrikasından daha yerli olan var mı?\" dedi.

\'ŞEKERİ SATARSAN VATANI SATARSIN\'

Şekeri satmanın vatanı satmak olduğunu söyleyen Veli Ağbaba, \"Satışı istemeyenleri biliyoruz. İsteyenler kim? Geçtiğimiz hafta ABD Dışişleri Bakanı ile görüştüler. Yanlarında tercüman yoktu. Orada bilin ki ne Afrin konuşuldu ne PYD, konuşulan tek şey şeker fabrikalarının satışıydı. Ertesi gün de Resmi Gazete\'de yayınlandı. Özelleştirmenin sonucunu iyi biliyoruz. Geçmişte özelleştirilen kurumlara bakın, hangisi çalışıyor? Özelleştirilen kurumların hiç biri çalışmıyor. Satılanların yerine AVM, rezidans dikiyorlar. Özelleştirmeye topyekûn karşı çıkmak lazım. Özelleştirme baştan aşağıya yanlış. Şekeri satarsan vatanı satarsın, Türkiye\'yi satarsın. O nedenle şekeri savunmayı vatan savunması olarak görüyoruz. Biz bunu bir parti meselesi olarak görmüyoruz. Bu topraklarda yaşayan herkesi etkiliyor. Burada yok edilen şey Cumhuriyet\'in değeridir, kendi öz malınızdır\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Alandan görüntü

- Veli Ağbaba konuşma

- Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR / ÇORUM,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)FOÇA ILIPINAR\'DAKİ AĞAÇ KESİMLERİNE ÇEVRECİLERDEN BÜYÜK TEPKİ



İZMİR\'in Foça İlçesi\'nde çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık bölgede iki gündür devam eden ağaç kesimlerine çevreciler ve yöre halkı tepki gösterdi. Kesim sahasına giden eylemciler ağaç kesiminin derhal durdurulmasını talep etti.

Ilıpınar Mahallesi Armutludere Mevkii\'ne iki hafta önce gelen birkaç kişi ağaçlara işaretleme yaptı. Olayın duyulması üzerine aralarında Yenifoça Forum, Foça Forum, Foça Çevre Platformu (FOÇEP), Ege Çevre Platformu (EGEÇEP) üyeleri ile yöre halkı işaretlenen ağaçların bulunduğu bölgeyi gözetim altına aldı. İki gündür tüm itirazlara rağmen bölgeye gelen görevliler yaklaşık 300 genç sayılabilecek çam ağacını kesti. Çevreci gruplar kesim sahasında sessiz eylemle kesimi durdurmaya çalıştı. Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de geniş güvenlik önlemi aldığı bölgedeki kesim, Orman Bölge Müdürlüğü Menemen Bölge Şefi\'nin vatandaşlara gerekçeli bilgi vereceği belirtilerek durduruldu.

ZEHİR SOLUYORUZ

Ilıpınar Mahallesi sakinlerinden 80 yaşındaki Mehmet Ali Turan, buranın doğup büyüdüklerini, yaşadıkları bu doğa harikası yerlere dokunulmamasını istediklerini belirterek, \"Çevredeki fabrikalar ve cüruf sahası yüzünden artık zehir soluyoruz. Tavuk var yumurta yok. Koyun var arkasında kuzusu yok. Ağaçlarımızı kesmeyin yeter\" dedi.

YENİLERİNİN DİKİLMESİ BİZİ TATMİN ETMEZ

EGEÇEP dönem sözcüsü Fırat Yılmaz ağaçların önce işaretlendiğini, sonra numune olarak bazılarının kesildiğini gördüklerini, Ilıpınar Muhtarının dilekçe vererek kesimin yapılacağını öğrendiğini, kendilerinin de kesimin başladığı konusunda önceki akşam haber aldıklarını söyledi. Fırat Yılmaz; \"Burası köyün ve tüm Foça\'nın yaşam alanı, nefes alanı, akciğerleri. Burada yaşayan insanlara sorulmadan tek ağaç kesilmemesi gerekir. Genç, yaşlı demeden bütün ağaçları keseceklermiş. Yenilerinin dikilmesi bizi tatmin etmez. Onların yetişmesi için 10 yıllar gerekli\" dedi. Ayrıca Fırat Yılmaz, İzmir Orman Bölge Müdürü\'nün iki yıl önceki kesimlerle ilgili eylemler sonrası Foça\'ya geldiğini, bir daha bölgede ağaç kesilmeyeceğine dair söz ve teminat verdiğini de hatırlattı.

\'GEREKİRSE GECE GÜNDÜZ NÖBET TUTACAĞIZ\'

Yenifoça Forum dönem sözcülerinden Tuncay Arslan da kendileri gelince işçilerin kesimi durdurduğunu belirterek, \"Önce \'orman yangınlarını önlemek için kesiyoruz\' dediler. Tabii böyle bir şey olamaz. Sonra gençleştirmek için dediler, ama görüldüğü gibi bu ağaçlar zaten yaşlı değiller. Buradaki tamamen bir kıyım. Bunların ekonomik olarak da büyük bir değeri yok. Odun ya da kereste olmaz. Öyleyse bu işin içinde başka bir şey var. Burası ileride imara mı açılacak, yoksa cüruf döküm alanı mı olacak yada başka bir niyet mi var? Böylesine gayrı insani, doğa düşmanı bir tavırla karşı karşıyayız. Burası bölgemizin ve İzmir\'in nefes aldığı ender noktalardan biri. Akciğerlerimizin kesilmemesi için gerekirse gece gündüz nöbet tutacağız. Bu katliamdan vazgeçilsin\" dedi.

Kesimin durdurulmasının ardından eylemciler gözlemci arkadaşlarını sahada bırakarak yapılacak bilgilendirme için Ilıpınar köy kahvesinde toplandı. Burada eylemcilerle görüşen İzmir Orman İşletme Müdürü Erdal Şahan\'ın bölgedeki ağaçların endüstriyel amaçla dikili olduğunu, kesimin de endüstriyel plantasyon amaçlı olarak yapıldığını, yenilerinin dikileceğini, ancak yeniden değerlendirme yapmak için 12 Mart 2018 Pazartesi gününe kadar kesime ara vereceklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Kesim yapılan alandan ve kesilmiş ağaçlardan görüntü

- Eylemcilerden görüntü

- Mehmet Ali Turan, Tuncay Arslan ve Fırat Yılmaz ile Röp.

- Eylemcilerin toplantı için sahadan ayrılışlarından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA(İzmir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TATBİKATTA ZOR ANLARI

KARABÜK\'te, bir ilkokulda deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Yangın söndürme tüpünden çıkan tozların üzerilerine gelen çocuklar zor anlar yaşadı.

AFAD İl Müdürlüğü tarafından \"1-7 Mart Deprem Haftası\" dolayısıyla Anayasa ilkokulu\'nda deprem, ve yangın tatbikatı yapıldı. Öğrenciler, siren sesiyle birlikte sıraların altına girdi. 2\'nci siren sesi sonrasında ise sınıflarından düzenli bir şekilde çıkarak binayı tahliye etti. Okul bahçesinde temsili çıkarılan yangını ise, öğrenciler AFAD görevlisinin yardımıyla söndürdü. Rüzgarı arkasına alan öğrenciler başarılı bir şekilde alevleri söndürürken, yangın tüpünden çıkan tozlar öğrencilerin üzerilerine doğru geldi.

Elleriyle yüzlerini kapatarak korunmaya çalışan öğrencilerden bazılarını görevliler alandan uzaklaştırdı. AFAD ekibinin arama kurtarma ekibinde yer alan \'Zeyna\' adındaki köpek gösteri yaptı. \'Zeyna\' öğrencilerden büyük alkış aldı. Etkinliğin sonunda ise okul bahçesine konulan deprem simülasyon aracına binen öğrenciler, yer sarsıntılarının nasıl olduğunu yaşadı. Deprem sırasında neler yapmaları gerektiğini gösterdiler. Karabük İl AFAD Müdürü Gazanfer Erbay,\"Afetlere karşı kendinizi koruyacak en yetkin kişi yine sizsiniz. Bu bağlamda da vatandaşlarımızı, öğrencilerimizi bilinçlendirmeye, eğitim vermeye çalışıyoruz. Bu bizim asli görevlerimizden bir tanesi\"dedi.

Görüntü Dökümü

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-İlkokulda yapılan tatbikat

-Yangın tüpünden öğrencilerin üzerine toz gelmesi

-Görevlilerin bazı öğrencileri uzaklaştırması

-Tatbikatta yapılan detaylar

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)MADEN İŞÇİLERİNDEN MEHMETÇİK\'E KAMYONET



ZONGULDAK\'ta maden işçilerinin düzenlediği kampanya ile alınan 130 bin lira değerindeki kamyonet, Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne (TSK) bağışlandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu\'nda (TTK) çalışan maden işçileri ve Genel Maden İşçileri Sendikası\'nın (GMİS) katkılarıyla düzenlenen kampanya ile 130 bin lira değerinde kamyonet alındı. Kamyonet, Suriye\'nin Afrin bölgesindeki töreristlere yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek için TSK\'ya bağışlandı. Zonguldak Valiliği önünde düzenlenen törene, Vali Ahmet Çınar, Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Zonguldak Başsavcısı Hakan Yağız, GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, TTK Müdür Vekili Ercan Gebeş, Zeytin Dalı Harekâtı\'nda gazi olan Uzman Çavuş Serkan Arık ve Astsubay Üstçavuş Uğur Günaydın ile maden işçileri katıldı. Ellerindeki Türk bayrakları ve baretleriyle törene katılan maden işçileri, \"Mehmetçik asla yalnız değildir\", \"Maden işçisi askerin yanında\", \"Maden işçisi Afrin\'e gitmek istiyor\", \"Şehitler ölmez vatan bölünmez\" sloganları attı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından konuşma yapan GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, maden işçileri olarak yer altında ülke ekonomisine katkı için şehit olurken, kahraman ordu ve güvenlik güçlerinin de ülkenin birlik ve beraberliği için şehit olduğunu söyledi. Her zaman devlet ve milletin yanında olduklarını söyleyen Demirci, maden işçilerinin talebi doğrultusunda alın teriyle kazanılan, helal katkılarıyla alınan kamyoneti TSK\'ya bağışladıklarını ifade etti.

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar ise Afrin\'de yapılan mücadelenin terörle mücadele gibi görünse de dünyanın egemen emperyalistlerine ve zalim devletlerine karşı yapılan bir savaş olduğunu söyledi. Türkiye\'nin tarihinin en kritik dönemlerinden birini yaşadığını ifade eden Vali Çınar, şöyle dedi:

\"Bu emperyalistlere uşaklık yapan, köpeklik yapan ama maalesef Müslüman çocukları da olsa, bu teröristleri asla affetmeyeceğiz. Gelecekte bütün dünya bu çocukları, yeni nesiller bu teröristleri, Müslümanların en zor zamanlarında onlara eziyet eden, onları sömüren emperyalistlere uşaklık edenler olarak hatırlayacak. Bugün Afrin\'de mücadele vermekte olan o yiğitler ve kahramanlarımızı ise tarih, göklere çıkaracaktır ve asla unutmayacaktır. Ben burada sendika ve kurum yöneticileri ile bütün iş kardeşlerimizi bu alın terleriyle kazandıkları parayla yapmış oldukları bağışlardan dolayı, gösterdikleri hassasiyetlerden dolayı kutluyorum.\"

Duaların ardından kesilen kurban sonrası kamyonet, TSK\'nın Afrin\'deki operasyonlarında kullanılmak üzere çekiciyle bölgeye gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Törenden detaylar

-Bağışla alınan kamyonet

-Maden işçilerinin slogan atması

-Ahmet Demirci\'nin konuşması

-Vali Ahmet Çınar\'ın konuşması

-Dua edilmesi ve kurban kesilmesi

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN / ZONGULDAK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER, MEHMETÇİĞE DESTEK İÇİN SURİYE SINIRINDA

TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Taner Uran ile beraberindeki gazi ve şehit yakınları, Afrin bölgesindeki teröristlere yönelik başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için Suriye sınırındaki Gaziantep\'in İslahiye ilçesinde buluştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyeleri, İslahiye Belediyesinin misafiri oldu. Belediye Garaj Amirliğinde Türkiye\'nin birçok ilinde gelerek bir araya gelen şehit yakını ve gaziler yemek ikramı ile dinlenme fırsatı buldular. Kayseri\'den tekerlekli sandalye ile gelen gazi Mehmet Sevimler, Afyonkarahisar\'dan gelen Kıbrıs gazisi Tahsin Koç (73), askeri üniforma giydirdiği üçüzleriyle gelen gazi Celal Şahin, duygu dolu anlar yaşattı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Taner Uran, 43 şube ve 24 temsilciliği bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği olarak Afrinde operasyonda bulunan güvenlik kuvvetlerine moral desteğinde bulunacaklarını belirterek, \"Gelenlerin tamamı, şehit ailesi ve gazilerden oluşmaktadır. Şehit aileleri ve gaziler olarak bu ülkeye hizmete her zaman hazırız. Onun için de buradayız. Bize görev düşerse, bu görevi de seve seve yaparız. 65 yaşındaki şehit babası da, şehit annesi de aynı şeyi söylüyor. Bu ülke için fedakarlık yapıp, sakat kalan malul gazilerimiz de aynı şeyi söylüyor. Vatan sağ olsun\" dedi.

Dernek üyeleri, Kur\'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Kaymakam Ramazan Yıldırım, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Güzel tarafından Hatay\'ın Hassa ilçesine uğurlandı.

Görüntü Dökümü

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- İslahiye Belediyesi Garaj Amirliği

- Şehit yakını ve gaziler

- Dernek Başkanı Taner Uran\'ın konuşması

- Dernek ve gazilerle röp.

- Dua edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK / GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)ARTVİN\'İN KURTULUŞU MEHTERAN EŞLİĞİNDE YÜRÜYÜŞLE KUTLANDI

ARTVİN\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97\'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında mehteran takımı eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi. Artvin Belediyesinin tarafından düzenlenen yürüyüş için belediye binası önünde toplanan yaklaşık bin kişilik grup, meşale ve Türk bayraklarıyla \"Livane Mehteran Takımıö eşliğinde Halitpaşa Meydanına kadar yürüdü. Yürüyüşe, Artvin Valisi Ömer Doğanay, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Cengiz Çerçi, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

KOCATEPE: HA AFRİN HA ARTVİN

Yürüyüşün ardından konuşan Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin\'in yeniden vatan topraklarına katılmasının 97\'inci yılını ilk günkü heyecanla kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek \"Dünyaya hükmedecek bir devletin doğum sancılarının yaşadığımız bu günlerde diyoruz ki \"Ha Afrin ha Artvin bizim için fark etmez. Ecdadımızın zaferleriyle, kahramanlıklarının hikâyeleriyle büyüdük. Bunlar mazide kaldı derken rabbim bu millete dosta düşmana Türk\'ün gücünü gösterme imkanı verdiği için şükürler olsun. Türk Askeri Afrin\'de yeni bir Malazgirt destanı yazıyor. İçerde ve dışarda bu günleri karalamaya çalışan dün olduğu gibi bugünde olacaktır. Biz sefere çıkıyoruz. zafer Allah\'tandır. Bu ülkede A partisi B partisi derdi yoktur. Ya vatansersiniz ya da vatan hainisiniz. Bugün savaştaki bir milletin dua eden halkı olarak buradayız. Buradan Afrin\'de ki askerlerimize dualarımızı gönderiyoruz.\" dedi.

Program, şehitler için Kuran\'ı Kerim okunmasıve dua edilmesi ile sona erdi.

Görüntü Dökümü

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Yürüyüş detayları

Belediye Başkanının konuşması

Mehteran detayları

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR / ARTVİN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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