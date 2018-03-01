DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)MİLAS\'TA SELE KAPILAN OTOMOBİLDEKİ KADIN ÖLDÜ, KOCA KAYIP



MUĞLA\'nın Milas ilçesine bağlı Ören mahallesinde sel sularına kapılan otomobildeki 4 kişiden 2\'si güçlükle kurtulurken, Ayla-Yunus Beytekin çifti taşkınla birlikte sürüklenerek kayboldu. İhbar üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında Ayla Beytekin\'in cesedi bulundu, kayıp kocanın denize sürüklenmiş olabileceği ihtimali üzerine sahil güvenlik helikopteri de ekiplere havadan destek verdi. Olay, dün akşam saatlerinde Muğla\'nın Milas ilçesine bağlı Ören mahallesinde meydana geldi. Ayla-Yunus Beytekin çifti, beraberlerinde Aşkın Akça ve Nuri Gümüş\'le birlikte sürücüsü henüz bilinmeyen 48 AAV98 plakalı otomobille Milas\'tan Ören mahallesi\'ne gitmek üzere yola çıktı. Otomobil, Kemer Deresi\'ni geçmeye çalışırken, bölgede aralıksız yağan yağmur nedeniyle oluşan sel sularına kapılarak sürüklenmeye başladı. Saat 18.30 sıralarında meydana gelen olay sırasında sel sularında sürüklenen otomobildekiler, kıyıya çıkabilmek için panik içinde araçtan çıktı. Aşkın Akça ve Nuri Gümüş güçlükle kıyıya çıkarken, Ayla-Yunus Beytekin çifti ise akıntıyla birlikte sürüklenerek gözden kayboldu.

Sel felaketinden şans eseri kurtulan Akçe ve Gümüş\'ün ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve Deniz polisi arama kurtarma çalışmalarına başlarken, vatandaşlar da destek verdi. Ekipler saat 20.30 sıralarında Ayla Beytekin\'in su kenarında cesedini buldu. Sele kapılarak sürüklenen Yunus Beytekin\'in bulunması için kara birliklerinin yanısıra arama kurtarma çalışmalarına sahil güvenlik helikopteri de katıldı. Kemer Deresi\'nin denize 300 metre mesafede olayın olması nedeniyle kayıp Beytekin\'in denize sürüklenmiş olabileceği belirtildi.

Ören Mahallesi Muhtarı Bekir Keser, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, \"Bu sabah saatlerinde siteden yola çıkarak Milas\'a alış verişe giden karı koca dere yatağını kullanmış. Sabah çok yağış yoktu, dereden geçmişler, aksam saatlerinde aynı yoldan dönerken yine dereyi geçeriz sanmışlar ama otomobil suya gömülünce panik yapıp araçtan çıkmaya çalışınca sel sularına kapılıp sürüklenmişler. Kadının cesedini saat 20.30 sularında ulaştık, diğer kişinin aranmasına ise devam ediliyor. Araç şu anda sulara gömülü vaziyette ışıkları bile hala yanıyor\" dedi.Ayla Beytekin\'in cesedi otopsi için Muğla Adli Top Kurumu\'na gönderilirken, kayıp eşinin bulunması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

BODRUM\'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR OLUMSUZLUK YARATTI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde dün sabah başlayan, öğleden sonra etkisini arttıran lodos rüzgarı hayatı olumsuz etkiledi. Sahil kesimindeki restoran, kafeterya ve evler, rüzgar sonrası yaşanan deniz taşkınıyla sular altında kaldı.

Bodrum\'da dün sabah yağmurla başlayan, öğleden sonra etkisini arttıran lodos rüzgarı hayatı felç etti. Öncesinde Muğla Valiliği, sahil güvenlik, Liman Başkanlığı ve zabıta ekiplerinin yaptığı uyarılarla, teknelerin liman ve kapalı koylara alınması nedeniyle batan tekne olmadı ancak ahşap iskeleler hasar gördü. Güllük\'ten İsrail\'e kuru yük götüren gemiler, Kara Ada önlerine sığınmak zorunda kaldı. Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet\'te dev dalgalar saatlerce sahili dövdü. Dalgalar yüzünden yaşanan deniz taşkınıyla restoran ve evlerde su baskınları yaşandı. Sandalye ve masalar, denize sürüklendi. Esnaf restoran malzemelerini denizden topladı. Şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, bazı vatandaşlar lodosun oluşturduğu dev dalgaların fotoğrafını çekti. Bazı vatandaşlar, özçekim yaparak rüzgarın keyfini çıkardı. İlçeye günübirlik ziyarete gelen 30\'a yakın Çinli turist de dev dalgaları hayranlıkla izledi, bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Pekin\'den 3 haftalık Türkiye turu için tatile geldiklerini belirten rehber Zhu Tuan Yu (35) \"Türkiye\'ye turistlerimizi getirdikçe mutlaka Bodrum ve Efes\'e uğruyoruz. Bodrum\'un tarihi ve kültürel güzelliklerinin yanı sıra doğal güzellikleri de çok iyi. Bugün şiddetli rüzgar ve dalgalar konuklarımızın dikkatini çekti, bol bol hatıra fotoğrafı çektiler\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Dalgaların sahile vurması işyerlerinin sular altında kalması

- Binalarda 6 metreye kadar yükselen dalgalar

- Sahillerdeki ev ve işyerlerine çarpan dalgalar sürüklenen malzemelerden görüntü

- Çinli turistlerden fotoğraf çekimlerinden dalgalarla selfilerden genel detay görüntü

-Foto-slayt

(Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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2)GEBZE-ORHANGAZİ-İZMİR OTOBANINDA HEYELAN



GEBZE-Orhangazi-İzmir Otoyolu\'nun, Bursa çıkışında meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul istikametinin Gemlik\'e kadar olan bölümü trafiğe kapatıldı. Bursa\'da dün öğle saatlerinden beri etkili olan yağış nedeniyle Gebze-Orhangazi-İstanbul Otoyolu\'nun Bursa gişeleri ile Gemlik ilçesinin Kurtul Mahallesi arasında heyelan meydana geldi. Kayan toprağın İstanbul istikametindeki 3 şeritli yolun 2 şeridini kapatması nedeniyle otoyolun Bursa-Gemlik arasındaki bölümü trafiğe kapatıldı. Bölgeye sevk edilen Karayolları Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü ekiplerinin dün başlattığı çalışmalar bugün de devam edecek. Heyelan nedeniyle Gemlik\'e kadar ulaşım, eski Bursa-Yalova karayolundan sağlanırken, Osmangazi Köprüsü\'nü kullanmak isteyen vatandaşlar, Gemlik gişelerinden tekrar otoyola dahil olarak yoluna devam edebilecek.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerindne görüntüler

-Trafikten detaylar

-Ekipler inceleme yaparken

-Detaylar

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet İNAN / BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)BOLU DAĞI\'NDA YOĞUN KAR YAĞIŞI

BOLU Dağı\'nda yoğun kar yağışı ulaşımı zorlaştırdı. TEM Otoyolu\'nun Bolu Dağı Tüneli girişinde kar yağışı nedeniyle kayan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Dün akşam saatlerinde, TEM Otoyolu\'nun Bolu Dağı geçişinde aniden başlayan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu\'nun Bolu Dağı geçişinde yolun bazı yerleri tamamen beyaza büründü. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. TEM Otoyolu\'nun Bolu Dağı Tüneli girişinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Aydın Yazıcı yönetimindeki 06 EC 4524 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte yanındaki ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan 2 kişi tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu\'nun İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araç

-Yaralılara müdahale, ambulansların görüntüsü

-Yolda oluşan trafik

-Bolu Dağı\'ndaki kar yağışı, kar küreme araçları, detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)AYDIN\'DA YAĞMUR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

AYDIN\'da kısa süren sağanak yağmur aralıklarla dolu halinde yağarken, yollar sularla doldu. Yağan yağmurla bazı araçlar su dolu yolda mahsur kalırken, kentte hayat olumsuz etkilendi. Aydın ve ilçelerinde dün saat 14.00\'te başlayan sağanak yağmur, zaman zaman doluya dönüştü. Dolu ve yağmurun yağmasıyla Efeler ilçesinin bazı mahallerinde su birikintileri oluştu. Bazı araçlar, suda kaldı. Vatandaşlar, yağmurda zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, yağmurun dinmesiyle birlikte çalışmalara başladı. Sıkıntı yaşanan yerdeki sorunları gidermeye çalıştı. Yağmur sonrası zemin katta kalan bazı dükkan ve depolarda su baskın oldu.

Öte yandan yağmur sonrası 2\'nci Sanayi Sitesi\'ndeki yolun bir bölümünde asfaltta çökme oldu.

Görüntü Dökümü

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- Yağan yağmur ve doludan görüntü

- Suda kalan araç görüntü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)SAĞANAK YAĞMUR DEREYİ TAŞIRDI

İZMİR\'in kuzeyindeki ilçesi Kınık\'ta etkili olan yağmur sonrası, Karadere\'de taşkın oldu. Dere üstündeki köprü, sular altında kalarak ulaşıma kapandı. Kınık ilçesinde dün sabah başlayarak saat 13.00\'e kadar etkili olan yağmur nedeniyle, Kocaömer Mahallesi sınırlarındaki Karadere\'de taşkın oldu. Dere üstündeki köprü sular altında kaldı, ulaşıma kapandı.

Metoroloji yetkilileri, yağışlı havanın pazar gününe kadar süreceğini açıkladı.

Görüntü Dökümü

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-Sular altında kalan Karadere Köprüsü\'nden görüntü

-Suyla kaplı köprüden geçmeye çalışan otomobilin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK(İzmir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)ANTALYA-KUMLUCA YOLUNDAKİ HEYELAN GÖKYÜZÜNDEN GÖRÜNTÜLENDİ



ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde, duble yol çalışmalarının yapıldığı D- 400 Karayolu üzerinde, heyelan nedeniyle meydana gelen çökmenin boyutu, insansız hava aracı drone ile gökyüzünden görüntülendi. Antalya-Kumluca D-400 Karayolu\'nun 20\'nci kilometresi, Yazır Mahallesi Yenbey mevkiinde, pazar günü heyelan meydana geldi. Karayolları Bölge Müdürlüğü\'nce yapılan ihaleyi alan firmanın duble yol çalışmalarını yürüttüğü bölgede meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yoldaki yaklaşık 25-30 metrelik çökmeye, 3 gündür devam eden yağışın neden olduğu değerlendiriliyor.

Yer yer heyelanın devam ettiği belirtilen bölgedeki çökme, bir vatandaş tarafından drone ile gökyüzünden görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi. Görüntülerde heyelanın boyutu da gözler önüne serildi.

Heyelan devam ettiği için karayolunun yeniden açılması için henüz çalışma başlatılmadığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Heyelanın havadan görüntüsü

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)-

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7)ERZURUM\'DAKİ TRAFİK KAZASINDA, AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ ÖLDÜ



ERZURUM\'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden biri çocuk 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 19.40 sıralarında Erzurum-Aşkale yolunun Küçükgeçit mevkiinde meydana geldi. Erzurum\'dan Giresun\'a giden İbrahim Aydın (54) yönetimindeki 28 AH 195 plakalı hafif ticari araç, yol çalışması nedeniyle tek şeritten verilen yolda, karşı yönden gelen, canlı hayvan yüklü 16 CTS 03 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücü İbrahim Aydın (54), annesi Ayşe Aydın (72), eşi Gülyeter Aydın (49) ve oğlu Muhammed Aydın (8) olay yerinde hayatını kaybetti, yeni evlenen 23 yaşındaki kızı Kevser Aydın Kara (23) ise ağır yaralandı. Ağır yaralı Kara, olay yerine gelen ambulansla Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Kaza sebebiyle olay yerine çok sayıda polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ölen 4 kişinin cesedi Aşkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aydın ailesinin, Erzurum\'da cezaevinde tutuklu olan bir yakınlarını ziyaret ettikten sonra memleketi Giresun\'a dönmek üzere yola çıktıkları belirtildi.

Kamyon şoförü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yapan araçlar

- Kurtarma çalışmaları

- Fotoğraflar

Haber-Kamera: Arif ARİFOĞULLARI / AŞKALE(Erzurum),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)AMASYA\'DA TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI



AMASYA\'da TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, bu akşam Amasya-Çorum Mecitözü yolunun 15\'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Amasya\'dan Çorum istikametine giden Necdet Aktimür (29) yönetimindeki 42 GP 546 plakalı TIR ile Çorum istikametinden Amasya istikametine seyir halindeki Bahattin Karaca (46) yönetimindeki 05 EK 279 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Bahattin Karaca olay yerinde hayatını kaybetti. Yanında bulunan kızı İrem (19) ve oğlu Ali Karaca (13) ile TIR şoförü Necdet Aktimür ise yaralandı. Kazanın yaşandığı yere polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden ve otomobile sıkışan Bahattin Karaca\'nın cansız bedeni ile yaralanan oğlu Ali Karaca Amasya Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden 1 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Bahattin Karaca\'nın cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza anı güvenlik kamera görüntüsü

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI / AMASYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)HALK OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 7 YARALI



BURDUR\'da otomobil ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada 3\'ü üniversite öğrencisi 7 kişi yaralandı. Kaza anı otobüsteki güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi önündeki ana yolda meydana geldi. Altan Ç. (28) yönetimindeki 15 NP 748 plakalı otomobil, Emre Şencan (27) yönetimindeki 15 M 0033 plakalı özel halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Şoför Emre Şencan\'ın yara almadan kurtulduğu kazada otobüste bulunan üniversite öğrencileri Reşit Kılıçalp (21), Cevat Çiçek (19) ve Vakkas Türker Kındıra (18) ile otomobildeki Altan Ç., Emrah Akkuş (21), Gözde Ceylan (19) ve Şerif Vural (30) yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürdüğü yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Diğer yandan otomobil sürücüsü Altan Ç.\'nin 1.25 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza anı otobüsteki güvenlik kamerasınca saniye saniye yansıdı. Kaza sırasında öğrencilerin bağırışları da görüntülerde yer aldı.

Görüntü Dökümü

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- Kazaya karışan otomobil ve otobüs

- Yoldaki trafik

- Güvenlik kamerası görüntüleri

- Detay

Haber-Kamera: Mesut MADAN / BURDUR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)ESKİ EŞİNİ VE KAYINBİRADERİNİ AV TÜFEĞİYLE VURUP ÖLDÜRDÜ

ÇORUM\'da Yakup M., boşandığı 1 çocuk annesi Gamze Kuru (30) ve eski kayınbiraderi Ramazan Kuru\'yu (34) av tüfeğiyle öldürüp, kaçtı. Olay, Üçtutlar Mahallesi Albayrak 3\'üncü Sokak\'taki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul\'dan Çorum\'a gelen Yakup M., bir süre önce boşandığı Gamze Kuru\'nun kaldığı evin adresini öğrenip yanına gitti. Evde bulunan 1 çocuk annesi Gamze Kuru ve kardeşi Ramazan Kuru ile Yakup M. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yakup M., yanındaki av tüfeğiyle eski eşi ve kayınbiraderine ateş açtı. Gamze Kuru başına, Ramazan Kuru da vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığılırken, olay sırasında yaralanan Yakup M., kaçtı.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, iki kardeşin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

Çorum\'da boşandığı 1 çocuk annesi Gamze Kuru (30) ve eski kayınbiraderi Ramazan Kuru\'yu (34) öldüren katil zanlı Yakup M., Ulukavak Mahallesi Özgür evler 6. Sokak\'ta polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

SUÇ ALETİNİ BOŞ ARSADA OTLUK ALANA SAKLAMIŞ

Yakup M, ilk ifadesinde silahı Çöplü Mahallesi Aşık Paşa Sokak\'ta boş bir alana sakladığını söyledi. Polis belirtilen bölgede yaptığı aramada pompalı tüfek saklanan yerde bulundu.

Öte yandan bir süre önce eşinden boşanan Gamze Kuru\'nun eski eşinin tehditlerinin artması üzerine önceki gün savcılığa giderek şikayetçi olduğu ve koruma talebinde bulunduğu öğrenildi. Bir çocuk annesi genç kadının koruma talebinin savcılık tarafından uygun bulunduğu ve ilgili karakola resmi yazının ise dün ulaştığı öğrenildi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, Göğüs Hastalıkları Hastanesi\'ne götürüldü. Tartışma sırasında elinden yaralandığı öğrenilen Yakup M, tedavisinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Suç aleti silahın polis tarafından bulunması

-Olay yeri inceleme ekipleri çalışması

- Katil zanlısının sağlık raporuna getirilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR / ÇORUM,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)UZAKLAŞTIRMA KARARI BULUNAN KOCA, EŞİNİ TÜFEKLE YARALADI

KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde şiddet uyguladığı için hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı bulunan Yaşar Çakıllı (44), evin önünde duran eşi Fatma Çakıllı\'ya, av tüfeğiyle ateş açtı. Sol kolundan ve karnından yaralanan Fatma Çakıllı hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırgan kocanın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün 16.30 sıralarında Seydişehir ilçesi Kızılcalar Mahallesi 303 Sokakta meydana geldi. Eşi Fatma Çakıllı\'ya şiddet uyguladığı için hakkında daha önce 3 ay evden uzaklaştırma kararı verilen fırın işçisi Yaşar Çakıllı, dün öğle saatlerinde eve gelip eşiyle tartıştı. Eşinin polise haber vermesi üzerine kaçan Yaşar Çakıllı, bir kaç saat sonra av tüfeğini alıp tekrar eve döndü. Çakıllı, evin önünde duran eşi Fatma Çakıllı\'nın üzerine tüfekle ateş açtı. Sol kolundan ve karnından yaralanan Çakıllı, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan koca ise koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Fatma Çakıllı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Konya\'ya sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Çakıllı\'nın bir süre Konya\'daki ailesinin yanında kaldığı ve yaklaşık bir hafta önce Seydişehir\'deki evine döndüğü öğrenildi.

Polis, kaçan Yaşar Çakıllı\'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kadının ambulanstan indirilmesi

- Hava ambulansına alınması

- Helikopterin kalkması

Haber-Kamera: Yaşar COŞKUN / SEYDİŞEHİR(Konya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)MUTFAK YANDI, 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

KOCAELİ\'nin Başiskele ilçesinde, bir evin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilen 3 kişi tedavi altına alındı.

Dün saat 18.30 sıralarında, Başiskele Karadenizliler Mahallesi Kağan Sokak\'ta, 4 katlı binanın zemin katında oturan Altun ailesinin yaşadığı dairenin mutfağında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada yaşayanların haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahalede bulunarak, yangını büyümeden söndürdü. Dumandan etkilenen Emine Altun ile Ebru Altun ve binada yaşayan Suriye uyruklu Yahya Ali dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Dumandan etkilenen vatandaşların görüntüsü

-Yanan evden görüntü

-İtfayecilerin çalışmaları, detay

Haber-Kamera: Uğur AYDIN-Dinçer AKBİR / BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)BURSA\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 6 GÖZALTI



BURSA\'da, narkotik ekipleri tarafından eş zamanlı olarak 12 adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Koçbaşı ile kapıların kırıldığı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi\'nde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Akşam saatlerinde yaklaşık 150 polis, önceden tespit edilen 12 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Ekipler kapıları koçbaşı ile kırarak evlere girdi. Operasyona narkotik madde arama köpeği Rona\'da katıldı. Evlerde yapılan aramalarda 150 gram esrar, 60 gram bonzai, 28 adet extacy hap, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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Polisin \'koçbaşı\' ile kapıyı kırması

Eve girmesi

Gözaltına alması

Uyuşturucudan ve silahtan görüntüler

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)ARABASINDA BIRAKTIĞI 565 BİN TL ÇALINDI



MUĞLA\'nın Bodrum ilçesine ev almak için 3 arkadaşıyla birlikte İzmir\'den gelen Murat Özboyacı\'nın iddiaya göre 565 bin TL\'si yemek için ayrıldıkları sırada arabasından çalındı.

İzmir\'den Bodrum\'a ev almak için 3 arkadaşıyla birlikte gelen Murat Özboyacı, iddiaya göre dün sabah saatlerinde Ortakent Mahallesi\'ndeki Tapu Müdürlüğü\'ne gelerek satıcıyı beklemeye başladı. Evi alacakları 565 bin TL\'yi de nakit olarak yanlarındaki sırt çantasında getiren Özboyacı\'nın, satıcının vazgeçip gelmemesi üzerine yapacakları alım-satım işlemi iptal oldu. Öğle saatlerinde tapu müdürlüğünün yan tarafındaki sokağa 34 ZK 6412 plakalı otomobilini park eden Özboyacı, arkadaşlarıyla parayı otomobilin bagajına bırakarak yemeğe gitti. Yemekten döndüklerinde de otomobili kontrol eden Özboyacı, paranın içinde bulunduğu sırt çantasının bagajda olmadığını fark etti. Özboyacı ve arkadaşları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, otomobilde parmak izi incelemesi yaptı. Öte yandan, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülen Özboyacı ve arkadaşlarının, çelişkili ifadeler verdikleri gerekçesiyle yaklaşık 8 saattir emniyette oldukları öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nden görüntü

- Asayiş Büro Amirliği\'nden görüntü

- Paraların çalındığı otomobilden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR-Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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15)AK PARTİ İLÇE KONGRESİNDE ARBEDE ÇIKTI

ORDU\'da AK Parti Çamaş İlçe teşkilatı kongresinde, ikinci liste çıkması ve listenin divan tarafından reddedilmesi üzerine çıkan arbedede sandalyeler havada uçuştu.

Ordu\'da AK Parti ilçe kongreleri gergin bir ortamda gerçekleşti. Perşembe ve Korgan\'dan sonra Çamaş\'ta yapılan ilçe kongresinde, yine ikinci liste krizi yaşandı. Çamaş\'ta dün düzenlenen AK Parti ilçe kongresinde divan başkanlığına mevcut başkan Aydın Bölükbaşı ve Ahmet Özcan\'a ait iki liste sunuldu. Ahmet Özcan\'a ait liste parti kongre yönetmeliği ve Genel Merkez kriterlerine uymadığı gerekçesiyle divan tarafından oy birliği ile reddedildi. Bunun üzerine bazı delegeler arasında arbede yaşandı. Sandalyelerin havada uçuştuğu arbede, salondaki bir delege tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Polisin araya girmesiyle ortam sakinleştirildikten sonra kongreye tek liste halinde gidildi. Seçimi mevcut başkan Aydın Bölükbaşı kazandı.

İlçe kongresine AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz\'da katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kongrede arbededen görüntü (cep telefonu)

Haber: Nedim KOVAN / ORDU,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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16)UYUŞTURUCU VE MADDE BAĞILILIĞINA DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA SOKAK TİYATROSU

ARTVİN\'in Hopa ilçesinde uyuşturucu ve madde bağılılığına dikkat çekmek amacıyla sokak tiyatrosu ve panel düzenlendi.

Artvin Valiliğinin koordinatörlüğünde İl Sağlık Müdürlüğü ile Uluslararası Ticaret, Eğitim ve Sağlık Konfederasyonu (UTESCON) katkılarıyla Hopa\'da düzenlenen etkinliğe, Artvin Valisi Ömer Doğanay, Hopa Kaymakam Vekili Hasan Ongu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi, Hopa Belediye Başkanı Nedim Cihan, Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi Başkanı Ekrem Yüce, İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın, Uluslar arası Ticaret, Eğitim ve Sağlık Konfederasyonu (UTESCON) Başkanı Sebahattin Uludağ, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı.

Artvin Valisi Ömer Doğanay ise, insanlığın ve milletin en büyük belalarından olan uyuşturucuya ve madde bağımlılığına karşı devlet ve hükümet olarak ciddi mücadele içerisinde olduklarını söyledi.

Artvin\'de madde bağımlılığının önüne geçilmesi konusunda valilik ve kolluk kuvvetlerinin önemli çalışmaları olduğunu kaydeden Doğanay, \" Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ilimizde son iki yılda yüzde 200\'lere varan yakalamalarımız var. Bu rakamlar bir taraftan iyi bir tarafta-n kötü. Ama bizler yılmadan, usanmadan bu illet ile mücadelemizi sürdüreceğiz. Burada emniyet güçlerimizin yanı sıra toplum her kesimie ve de sivil toplum kuruluşlarımıza önemli görevler düşüyor. Bu illet ile hep birlikte mücadele edersek, çocuklarımızı, gençliğimizi ve insanımızı kurtarırız. Rabbimizin insana vermiş olduğu en büyük değer maddi ve manevi vucüt bütünlüğüdür. İnsanoğlu kendisine verilmiş olan bu emaneti ziyan etmesin diyoruz.

İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın ise, madde bağımlılığın insan sağlığın başlıca düşmanlarından birisi olduğunu söyledi.

Madde bağımlılığı tüm insanlığın özellikle gençlerin ve çocukları ciddi manada tehdit eden toplumsal bir sorun olduğunu ifade eden Akalın,ö Ne yazık ki dünyada ve Türkiye\'de tütün, alkol, uyuşturucu madde alım oranları artmaktadır. Maddeye başlama yaşları ise gittikçe düşmektedir. Bu madde bağımlılıklar gibi günümüzde önemli bağımlıklarda teknoloji ve kumar bağımlığıdır. Bu bağımlılıklar kişi, hane ve topluma pskilojik, ekonomik ve sosyal zararlar vermektedir.ö dedi.

Dünyada 180 milyon kişinin uyuşturucu kullandığını belirten Akalın, \"Bunların 75 milyonu ne yazık ki madde bağımlısıdır. Her yıl yaklaşık 2 trilyonluk maddi kayıplar yaşanıyor. Türkiye nüfusunun ise yüzde 2.7\'sinin yasa dışı madde kullandığını bilinmektedir. Son yüzyılda dünyada büyük değişiklilere şahit olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Ahlak ve hoşgörü kavramlarının maddiyat karşısında büyük erozyona uğradığı petrol ve doğal gaz gibi küresel rantlardan dolayı çocuklarımızın katledilmesinin artık normalleştiği iç savaş ise katliam gibi sıradanlaştığı bir yüzyıldan geçiyoruzö dedi.

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Sokak tiyatrosu ve panelden görüntü

Panele katılanların görüntüsü

Artvin Valisi Ömer Doğanay\'ın acıklamalari

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Haber-Kamera: ARTVİN,(DHA)

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