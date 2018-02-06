DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)TSK: 1 KAHRAMAN SİLAH ARKADAŞIMIZ ŞEHİT OLMUŞTUR

GENELKURMAY Başkanlığı, \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında Afrin\'in Kuri Tepe bölgesinde teröristlerin düzenlediği havanlı saldırıda 1 askerin şehit olduğunu açıkladı. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada \"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 05 Şubat 2018 tarihinde, Afrin Kuri Tepe bölgesine PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen havan saldırısı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Saldırı sonrasında bölücü terör örgütü mensuplarına derhal bölgede mevcut ateş destek vasıtaları ile karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah\'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz\" denildi.

ERZURUM\'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda şehit olan Piyade Teğmen Ahmet Aktepe\'nin (32), Erzurum\'daki yakınlarına acı haberi verildi.

Erzurum\'un Tortum ilçesine bağlı Şenyurt nüfusuna kayıtlı olan Naime-Halis Aktepe çiftinin 5 çocuğundan tek erkek evlatları olan Ahmet Aktepe, TSK\'nin Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda teröristlerle girdiği silahı çatışmada yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aktepe, doktorların çabalarına rağmen şehit oldu. Piyade Teğmen Aktepe\'nin Erzurum\'a yaşayan yakınlarına acı haber verildi. Aktepe\'nin babasını yıllar önce öldüğü annesinin ise İstanbul\'da olduğu bildirildi. Şehit Aktepe\'nin annesi, esi ve çocuğu uçakla bugün saat 10.30\'da Erzurum\'a gelecek. Şehidin cenazesinin de bugün Erzurum\'a getirilerek son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

Haber: Turgay İPEK / ERZURUM-KİLİS,(DHA)

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2)İDLİB\'TE AĞIR YARALANAN DSİ ÇALIŞANI MAHMUT PAKYÜREK, ŞEHİT OLDU

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin İdlib bölgesine gönderilen askeri konvoya, teröristlerin bombalı araçla gerçekleştirdiği saldırıda ağır yaralanan DSİ çalışanı Mahmut Pakyürek, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Geçtiğimiz 30 Ocak\'ta Suriye\'nin kuzeyindeki İdlib\'e bağlı Al Atarib Kasabası yakınlarında meydana geldi. İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyeti kapsamında Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi Oğulpınar Hudut Karakolu\'ndan yola çıkan çok sayıda askeri araç ile bölgede yol açma ve üs oluşturma çalışmalarına katkı veren iş makinelerinin oluşturduğu konvoya, Al Atarib Kasabası yakınlarında PYD-YPG/PKK\'la teröristlerce bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda konvoyda yer alan Devlet Su İşleri\'ne ait dozer operatörü Yasin Tanboğa şehit olurken, DSİ\'de görevli kamyon şoförü Adana nüfusuna kayıtlı Mahmut Pakyürek ağır, Uzman Çavuş Ömer Güneş ise hafif yaralandı. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Mahmut Pakyürek, tüm müdahalelere rağmean şehit oldu.

BAKAN EROĞLU SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysal Eroğlu da Pakyürek\'in şehit olduğu haberini sosyal meyda hesabından \"İdlib\'in kuzeyinde hareket halindeki konvoya, teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda ağır yaralanan DSİ personelimiz treyler operatörü Mahmut Pakyürek tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde dün şehadete kavuştu. Şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun\" notuyla paylaştı. İmamoğlu İlçesi nüfusuna kayıtlı şehit Mahmut Pakyürek\'in, Adana\'da toprağa verileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Şehit DSİ çalışanı Mahmut Pakyürek\'in evinin önündeki taziye çadırı

- Tazi çadırı çevresindeki Pakyükrek\'in yakınları ve iş arkadaşları

- Sokağa asılan Türk bayrağı

- Devin duvarına asılan dev Türk bayrağı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Akif Özdemir-Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)ÇORUM\'UN YENİ BELEDİYE BAŞKANI ZEKİ GÜL OLDU



AK Partili Muzaffer Külcü\'nün istifasıyla boşalan Çorum Belediye Başkanlığı görevine, AK Parti\'nin adayı olan Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül yapılan oylama ile seçildi. Çorum Belediye Başkanı AK Partili Muzaffer Külcü\'nün geçen 30 Ocak\'ta görevinden istifa etmesinin ardından belediye meclisi, yeni belediye başkanını seçmek üzere toplandı. 31 üyesi bulunan meclisin toplantısında, AK Parti\'nin adayı olan Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül\'e 1 MHP\'li üye de destek verdi. 10 CHP\'li meclis üyesi ise oylama öncesi salondan ayrıldı. Seçimin ilk turunda AK Partili 20 meclis üyesi ve 1 MHP\'li üyenin oyunu alan Gül, başkan seçildi.

Oylama sonrasında konuşan yeni Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, istifa eden eski Belediye Başkanı Muzaffer Külcü\'ye bugüne kadar yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Gül, şöyle dedi: \"Meclisimizin kararı, belediyemize ve şehrimize hayırlı olsun. İnsanlar ve makamlar geçicidir. Kalıcı olan devletimiz ve milletimizdir. Kamu hizmeti bir bayrak yarışıdır ve devlette devamlılık esastır. Bize düşen bugünden itibaren gece gündüz çalışarak şehrimizi mamur, hemşehrilerimizi de memnun etmektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın verdiği ödevi hakkıyla yerine getirmek, AK Parti belediyeciliğinin bayrağını zirveye taşımak boynumuzun borcudur. Çorum\'un yolu açıktır, geleceği aydınlıktır. Bu aydınlık yürüyüşümüze katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Kararınız ülkemize, milletimize ve Çorum\'umuza hayırlı olsun.\"

Görüntü Dökümü

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-Meclisten detay

-Oylama yapılması

-Yeni belediye başkanını konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR / ÇORUM,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)KARS BELEDİYE BAŞKANI KARAÇANTA İSTİFA ETTİ



MHP Genel Merkezi\'nin isteği üzerine partisinden istifa ettiğini açıklayan Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, seçime kadar bağımsız olarak görevinin başında olacağını söyledi.

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, MHP Genel Merkezi tarafından istifasının istenmesi ile ilgili olarak Doğan Haber Ajansı\'na konuştu. Başkan Karaçanta, istifasının istenmesinin sebebini bilmediğini Genel Merkez ile görüşme trafiği içinde olduğunu belirtti. Bugün Ankara\'ya gideceğini kaydeden Başkan Karaçanta, bundan sonraki süreçte Türk milleyetçiliği ruhunun devam edeceğini belirterek, şunları söyledi:\"Bugün, Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla mensubu olduğum, bundan sonra da asla ülkücü olmamdan, milliyetçi olmamdan onur duyduğum daha doğrusu sevdam diyeceğim partimden istifa ettim. Bundan sonraki süreçte de tabi ki Türk milliyetçiliği ruhum devam edecek. Ama belediye başkanlığı görevime bir süre bağımsız olarak devam edeceğim. Çünkü Kars halkı bilmeli ki ben göreve geldiğimde de demiştim bizim Sayın Genel Başkanımızın da bize vermiş olduğu talimattı, kesinlikle 30 Mart akşamı bizim belediye başkanımız her ne kadar bizim partimizden seçilmiş olsa dahi seçildiği ilin belediye başkanı olarak görev yapacak. Bende inanıyorum ki 30 Mart 2014 akşamından sonra bugüne kadar ve bundan sonra da görev yapacağım süreç içerisinde hiçbir parti kimliği gözetmeksizin tüm Kars halkını bağrıma basmayı becerdim. Bundan sonraki süreçte de aynı şefkatle aynı sevdayla Kars halkına hizmet etmekten mutluluk duyacağım, keyif alacağım. Kars halkı bilmeli ki Belediye Başkanları Murtaza Karaçanta dimdik ayaktadır. Çalışan personelleriyle, belediye başkan yardımcılarıyla, tüm personelleriyle Kars halkına hizmet etmeye devam edeceğiz. Görevimizin başındayız. Mensubu olduğum partiden istifa ettim, bağımsız olarak görevime devam edeceğim.\"

Görüntü Dökümü

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-Murtaza Karaçanta\'nın açıklamaları

Haber-Kamera: KARS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)DATÇA\'DA KAÇAKLAR ÖLÜMDEN DÖNDÜ

MUĞLA\'nın Datça ilçesinden lastik botla, yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na (Kos Adası) gitmek istereken dalgalar yüzünden batma tehlikesi geçirip, korkulu anlar yaşayan 13 kaçak, Türk sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Kaçaklar arasında bulunan hamile bir kadın rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.Datça kıyılarından yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na doğru yola koyulan 5\'i çocuk, 3\'ü kadın toplam 13 kaçak, şiddetli rüzgarla oluşan dev dalgalar yüzünden zor anlar yaşadı. Lastik botun batmak üzere olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Ekipler, dün saat 07.35\'te kaçakların botunu tespit etti. Bölgeye ulaşan sahil güvenlik ekipleri, ölümle burun buruna gelen kaçakların yaşadığı o anları görüntüledi. Kurtarılarak sahil güvenlik botuna alınan kaçaklardan hamile kadın, fenalaştı. Bu kadına, getirildikleri limanda bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti. Hastaneye götürülen hamile kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen diğer kaçaklar ise polise teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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(SAHİL GÜVENLİK KAMERASI)

- Kaçakların kurtarılma anı görüntüsü

Haber-Kamera: Kadir ÖZEN /DATÇA(Muğla),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)EMEKLİ UZMAN ÇAVUŞ, GÖLDE ÖLÜ BULUNDU



ADIYAMAN\'ın Gölbaşı ilçesinde kanser hastası olduğu belirtilen emekli uzman çavuş Metin Çınarlı (50), gölde ölü bulundu. Gölbaşı Gölü kıyısında öğleden sonra gezen vatandaşlar, suda bir kişiyi hareketsiz görünce polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla göle gelen ekipler tarafından sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede cesedin, emekli uzman çavuş Metin Çınarlı\'ya ait olduğu belirlendi. Kanser olduğu belirtilen Çınarlı\'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Güvenlik görevlilerinin olay yeri incemesi

- Sağlık görevlileri

- Cesedin götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ /ADIYAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSLERE ÇARPTI: 2 ÖLÜ

İZMİR\'in Bayraklı İlçesi\'nde, kontrolden çıkarak park halindeki iki minibüse çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, saat 04.30 sıralarında Anadolu Caddesi Soğukkuyu Mevkii\'nde meydana geldi. Konak\'tan Çiğli yönüne giden 26 yaşındaki Cevdet Ardıç yönetimindeki 34 UK 6945 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarında park halinde olan 35 M 8353 ve 35 S 00639 plakalı minibüslere çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık, AKS110 ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Cevdet Ardıç ve Onur Taşatan\'ın (28) hayatını kaybettiğini belirledi. Ardıç ve Taşatan\'ın cansız bedenleri, savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

- Otomobilden görüntü

- Sağlık, polis ve AKS110 ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY /İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)GERİ MANEVRA YAPAN KAMYONETİN ALTINDA KALAN KADIN ÖLDÜ



ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin altında kalan Nazife Acar (72), hayatını kaybetti. Kaza, dün akşam saatlerinde Ören Yenimahalle Meşelik Sokak\'ta meydana geldi. Nazife Acar, dar sokakta dönemeyince geri manevra yapan Muammer E.\'nin (42) kullandığı 67 LA 829 plakalı kamyonetin altında kaldı. Yaşlı kadının feryatları üzerine kaza yerine gelen komşuları, sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Sağlık ekipleri Acar\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Acar\'ın cenazesi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mahallelerde dolaşarak mutfak gereçleri satan kamyonet sürücüsü Muammer E. gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Ekiplerin kaza yerindeki incelemesi

-Kamyonetin altında kalan Nazife Acar\'ın cansız bedeni

-Polisin vatandaşları olay yerinden uzaklaştırması

-Sürücü Muammer E.\'nin gözaltına alınması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE /EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)KAYIP KIZ, DONMAK ÜZEREYKEN BULUNDU



VAN\'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Akyayla Mahallesi\'nde, kaybolan 12 yaşındaki Perişan Temir, jandarma, AFAD ve güvenlik korucularının bir gün süren arama-kurtarma çalışmaları sonucu, mezraya yakın bir kayanın dibinde uyur halde donmak üzereyken bulundu. Bahçesaray ilçesine bağlı Akyayla Mahallesi Küçükköy mezrasında, 4 Şubat günü evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Perişan Temir\'in ailesi, endişeye kapılıp hemen jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine çocuğun kimlik ve eşkal bilgileri çevre karakol ve yol arama noktalarına bildiren jandarma, güvenlik korucuları, Afad ve vatandaşlarla birlikte bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. Bir gün boyunca gece ve gündüz arama çalışmalarını yürüten ekipler, kayıp Perişan Temir\'i mezraya yakın bölgede bir kayanın dibinde önceki gece saat 01.30 sıralarında uyur halde buldu. İlk müdahalesi jandarma timleri tarafından yapılan Temir\'e, jandarma parkası giydirildikten sonra bölgede hazır bekletilen 112 ekiplerine teslim edildi.Temir\'e sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk muayenenin ardından Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Perişan Temir, ailesine teslim edildiği bildirildi.

Kız çocuklarna kavuşan Temir\'in ailesi, büyük mutluluk yaşarken, arama-kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere de teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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-Bulunan kayıp kız jandarma görevlileri tarafından ambulansa getirilmesi

-Karda yürüyen kız ve askerler

-Kıza parkasını giydiren bir rütbeli

-Rütbeli kızla sohbet ederken

-Ambulansa konulan kayıp Perişan Temir

-Jandarma eşliğinde Hastaneye götürülürken

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ /VAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)EDİRNE\'DE DİYANET-SEN\'DEN ADNAN OKTAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU



DİYANET-Sen Edirne Şubesi üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı\'na yönelik sözleri nedeniyle Adnan Oktar hakkında, \'iftira, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile hareket\' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Edirne Adliyesi\'ne gelen Diyanet-Sen Edirne Şube Başkanı Erol Ayar ve üyeler, Afrin\'de operasyon sürerken, bir televizyonda program yapan Adnan Oktar\'ın suni gündem yaratmaya çalıştığını söyledi. Ayar, Oktar\'ın Diyanet İşleri Başkanlığı ve çalışanlarına yönelik sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Oktar\'ın sözlerinin karşılıksız kalmaması gerektiğini kaydeden Ayar, şöyle dedi:

\"Askerlerimiz Afrin\'de istiklal mücadelesi verirken, bazı çevreler tarafından suni gündem oluşturulmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığımız ve çalışanlarımız için ağza alınmayacak kelimelerle suçlar isnat edilmekte. Bunu yapanlar için suç duyusunda bulunacağız. Yasalar önünde gereken cezayı hâkimlerimiz, savcılarımız verecektir. Bizler Diyanet mensupları olarak 7/24 milletimizin emrindeyiz. Dini konularda milletimizi doğru bilgilendirmek için görev yapıyoruz. Bizim maaşımız şuradan, buradan verilirmiş, o önemli değil. Maaşı Diyanet İşleri çalışanları ağza alınmayacak yerden alıyormuşuz. Onun kanalında efendim kedicikleriyle basının önüne çıkması, bırakın İslam diniyle bağdaşmayı, Hristiyan diniyle bile bağdaşmaz, Yahudilik ile bağdaşmaz. Bu milletin dini duygularını istismar ediyor. Dinimizin genç beyinlerini kandırıyor. Kandırmakla yetinmiyor, Diyanet ve çalışanlarına suç isnat ediyor. Bunun karşılıksız kalmaması için savcılığa suç duyurusunda bulunacağız.\"

\'KEDİCİKLERİN KIYAFETLERİ\'

Gazetecilerin, Adnan Oktar\'ın programındaki kadınların kıyafetlerini sorması üzerine Erol Ayar, şu yanıtı verdi:

\"İslam dininin tesettür konusundaki emri Yüce Allah Ayet-i Kerimelerde, Peygamber Efendimizin sünneti seniyesinde bir hanımın tesettürü nasıl olmaslı, beyan bulunuyor. Ha bu yaparsınız, yapmasınız. Giyinirsiniz, giyinmezsiniz. Yüce İslam dinimizde hiçbir bacımıza biz \'Niye böylesin?\' demiyoruz. Ama sazlar, sözler, çengiler eşliğinde oyun oynamak af edersiniz İslam dini ile dalga geçmektir. İslam dinini hor, hakir görmektir. Bu malum kişinin kimler tarafından yönlendirildiği, kimler adına çalışıldığı da biliniyor. Milletimizin bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz.\"

5 SUÇTAN DAVA AÇILMASINI TALEP ETTİLER

Diyanet-Sen Şube Başkanı Erol Ayar ve üyeler açıklamalarının ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulundu. Şube üyeleri şikâyet dilekçesinde Adnan Oktar hakkında, \'Dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle internet yoluyla alenen hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, halkın bir kesimini diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve alenen aşağılama, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayarak kamu barışını bozma ile iftira\' suçlarından dava açılmasını talep etti.

Görüntü Dökümü

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-Üyelerin adliye gelişi

-Başkan ve üyeler detay

-Başkan Erol Ayar\'ın açıklaması

-Adliyeye girişleri

-Edirne adliyesi



Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY / EDİRNE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)NARKOTİK KÖPEĞİ \'KURT\', PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON TL\'LİK UYUŞTURUCUYU YAKALADI

ERZİNCAN\'da uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen yol denetimlerinde durdurulan bir TIR\'da narkotik köpeği Kurt ile yapılan aramada piyasa değeri 7 milyon TL olan 30 kilogram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize ile Narkotik Şube ekiplerinin Erzincan-Erzurum karayolu uygulama noktasında yaptıkları denetimlerde İran\'dan İstanbul\'a giden B.K. (36) yönetimindeki PVC malzemesi yüklü İran plakalı bir TIR\'ı durduruldu. Narkotik köpeği \'Kurt\' yardımı ile TIR\'da arama yapıldı. Kurt\'un tepki vermesi üzerine araç Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekildi. Burada yapılan detaylı aramada TIR\'ın kupa bölümünün üstünde 500 gramlık paketler halinde toplam 30 kilogram eroin ele geçirildi. Narkotik polisleri paketleri gizlendikleri yerden uzun uğraşlar sonucu çıkarttı.

Arama çalışmalarını yakından takip eden Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, uyuşturucu tacirlerine yönelik risk analizine dayalı çalışma sonucu büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini ifade ederek; \"Terör örgütlerinin finansman kaynağı olan uyuşturucu ticaretine yönelik mücadelemiz aralıksız olarak devam edecek\" dedi.

Piyasa değeri yaklaşık 7 milyon TL\'lik uyuşturucuyu bulan narkotik köpeği Kurt, uyuşturucu paketlerinin başında boz vermeyi ihmal etmedi.

Görüntü Dökümü

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-TIR\'dan görüntü

-Köpeğin araçta arama yapması

-Köpeğin uyuşturucuyu bulması

-Uyuşturucunun çıkarılması

-Uyuşturucu paketlerinden genel detay görüntü

-Narkotik köpeğinin paketlerin başında poz vermesi

-Emniyet Müdürünün gelişi

-Emniyet Müdürünün açıklaması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK /ERZİNCAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)\'BİTCOİN\' SOYGUNUNDA KUZEN TUTUKLANDI



SAKARYA\'da kuzeninin iş yerinden \'bitcoin\' serverının çalınmasıyla ilgili aranan Sevgi Asan, cihazlarla birlikte savcılığa teslim oldu. Sevgi Asan tutuklandı.

Geçen ay Akyazı\'da bilişim ofisinden sanal para \'Bitcoin\' serverlarının da bulunduğu 450 bin lira değerindeki cihazlar çalındı. İstanbul\'da düzenlenen operasyonla yakalanan R.A. ve V.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının tamamını incelemesinin ardından olaya iş yeri sahibi Yunus Emre Asan\'ın kuzeni Sevgi Asan\'ın da karıştığını tespit etti. Hakkında yakalama kararı bulunan Sevgi Asan çalınan serverları teslim ederek Akyazı Cumhuriyet Savcılığı\'na teslim oldu. Sevgi Asan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Adliyeden çıkarılırken görüntüsü

Haber-Kamera: Alaattin ONUR /AKYAZI(Sakarya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)AKSARAY\'DA KANSER FARKINDALIĞINI ARTIRMAK İÇİN \'KETEM\' DURAĞI AÇILDI



AKSARAY\'da kanser hastalıklarının erken teşhisine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için İl Sağlık Müdürlüğü\'ne bağlı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) binasının yakında \'KETEM\' adı verilen otobüs durağı açıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Aksaray Belediyesi, kanser hastalıklarının erken teşhisine dikkat çekmek için kent merkezindeki Büyük Bölcek Mahallesi\'nde bulunan KETEM binasının yakındaki bir otobüs durağını pembeye boyadı. Ardından \'Bu durak, KETEM Sağlık Durağıdır\' adı altında, erken teşhisin hayat kurtaracağını belirten uyarıcı yazılara yer verildi. Durak, İl Sağlık Müdürü Cengizhan Kılıçaslan, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve kanserle mücadele eden kadın sivil toplum örgütü üyelerinin katıldığı törenle açıldı.

İl Sağlık Müdürü Cengizhan Kılıçaslan, durağın yanında KETEM binasının bulunduğunu hatırlatarak, durak sayesinde dikkat çekip, insanların merkezde kanser taraması yaptırmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Erken teşhisin hayat kurtaracağını ifade eden Kılıçaslan, KETEM\'e ait mobil araçla da köy ve mahallelerde kanser taraması yaptıklarını söyledi.

KETEM tarafından yapılan kanser taramalarında Aksaray\'da erkeklerde en çok akciğer, kadınlarda ise meme kanserinin görüldüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Durağın açılışından detay

- Duraktan detay

- Konuşmalar

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ /AKSARAY,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)BODRUM\'DA DENİZ KEYFİ

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde son 3 gündür hava sıcaklıklarının armasının ardından, kent sakinleri sahile akın etti, bazıları denize girdi.

Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece olarak ölçüldüğü Bodrum\'da, Kumbahçe Mahallesi\'ndeki Paşatarlası Plajı, doldu. Mayosuz deniz kenarına gelen bazı kişiler ise elbiseleriyle denize atladı. Denize girenleri şaşkınlıkla izleyenler ise cep telefonları ile bol bol fotoğraf çekti. Emekli diş doktoru 65 yaşındaki Kamil Dereli, \"Gördüğünüz gibi Bodrum\'da yılın 12 ayı denize girmeniz mümkün. Yarım saat kadar yüzdüm ve deniz suyu çok güzeldi. Bodrum\'da biraz güneşi gördüğümüzde kendimizi denize bırakıyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Denize girenler güneşlenenler

-Yüzenleri izleyenler ve yürüyüş yapanlar

Haber-Kamera: Yaşar ANTER /BODRUM(Muğla),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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