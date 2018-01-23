DHA YURT BÜLTENİ - 1

Zeytin Dalı Harekatı\'nda bir asker şehit oldu

SURİYE\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı\'nın üçüncü gününde 1 asker şehit oldu.

Konuyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 22 Ocak 2018 tarihinde Kilis/Gülbaba Köyü güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah\'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.\"

ŞEHİT ASTSUBAYIN CENAZESİ GAZİANTEP\'TE

Kilis\'in merkeze bağlı Gülbaba Köyünün güneydoğusunda bulunan Suriye\'nin Burseya Dağı\'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade astsubay üstçavuşun cenazesi, Kilis\'ten Gaziantep\'e getirildi. Adli Tıp Kurumu morguna konulan, şehit astsubayın cenazesi bugün düzenlenecek tören sonrası memleketi Ankara\'ya gönderilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze aracı

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-Şehidin sağlık fotoğrafları

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU- Mustafa KANLI /GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Orgeneral Akar, Harekat Merkezinde direktifler verdi ve değerlendirmeler yaptı



GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte, önceki gün Hatay bölgesinde Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Orgeneral Akar, denetlemeler sırasında Hatay Serinyol\'da bulunan Harekât Merkezinde harekâta yönelik direktifler verdi ve değerlendirmeler yaptı. Diğer tüm harekât merkezlerinde olduğu gibi burada da teknolojik imkânların en üst seviyede kullanıldığı, harekât merkezlerinde Afganistan\'dan başlayarak, Brüksel\'de yer alan NATO karargâhına kadar Bosna Hersek, Kosova, KKTC, Somali ve Katar dâhil yurt içinde ve yurt dışında 91 ayrı nokta ile bir düğmeye basarak sesli, görsel ve veri olarak iletişim sağlandığı belirtildi. Ayrıca koordinasyon toplantılarının bu teknolojik imkân ve kabiliyetten istifade ile video tele konferans (VTC) şeklinde icra edildiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Genelkurmay Başkanı\'nın konuşması

Haber: HATAY,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Ceylanpınar\'a taciz ateşleri akşam da sürdü

SURİYE\'nin Haseke kentine bağlı terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Rasulayn kentinden Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar İlçesine, gündüz saatlerinde yapılan taciz ateşleri gece de devam etti.

Gündüz sınırda nöbet tutan 1 askerin hafif şekilde yaralandığı ve 1 teröristin öldürülerek etkisiz hale getirildiği Rasulayn\'dan yapılan taciz ateşlerinin artmasıyla sınır hattındaki vatandaşlar uzaklaştırılarak güvenlik önlemleri arttırıldı. Taciz ateşi yapılan bölgeler, özel harekat ekiplerinin de aralarında bulunduğu güvenlik güçlerince ateş altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ceylanpınar semalarında ışığı yanan insansız hava aracı

- Çatışma sesleri

- Genel görüntü detayı

Haber-Kamera: Şafak SAĞ /ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2 ÖSO askeri hayatını kaybetti, 1 Türk ve 1 ÖSO askeri de yaralandı

SURİYE\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı\' harekatında Kilis\'in Gülbaba Köyünün karşısındaki çatışmalarda Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) 2 askeri yaralandı. Yaralı askerler, Gülbaba Sınır Tahliye Noktasına getirildi. Yaralı askerlerden biri burada hayatını kaybederken diğeri ambulansla Kilis Devlet Hastanesine getirildi. Acil serviste tedaviye alınan bu yaralı da doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

1 TÜRK ASKERİ VE 1 ÖSO\'LU YARALANDI

Afrin\'e yönelik yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda teröristlerle girilen çatışmada 1 Türk askeri ile 1 ÖSO mensubu hafif yaralandı. Asker ve ÖSO mensubu, Gülbaba Tahliye Noktasına getirilip sahra hastanesinde tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hastane önünden görüntü

Haber-kamera: KİLİS,(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Kilis\'e 2 roket daha düştü; at yaralandı

Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütü mevzilerinden atılan 2 roket, Kilis kent merkezindeki Ekrem Çetin Mahallesi\'ne düştü. Bir ev ile boş araziye isabet eden roketlerin patlaması sonucu, yoldan geçen bir at şarapnel parçalarıyla yaralandı. Yaralı at, görevliler tarafından tedavi edildikten sonra bölgeden uzaklaştırıldı. Patlama sonrası evde hasar meydana geldi. Kilis\'e gün içerisinde düşen roket sayısı 5\'e yükseldi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: KİLİS (DHA)

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Ağrı\'da metan gazından zehirlenen uzman çavuş şehit oldu



AĞRI\'da geçen 4 Aralık\'ta Kapalı M Tipi cezaevi bahçesindeki kuyudan sızan metan gazından zehirlenen askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Özden, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Böylece olayda şehit asker sayısı 2\'ye yükseldi.

Olay, 4 Aralık günü Van karayolu üzerindeki Ağrı M Tipi Cezaevi bahçesinde meydana geldi. Cezaevi bahçesinde kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlenen ve durumu ağır 2 askerden biri olan Van\'ın Çatak nüfusuna kayıtlı Jandarma Er İdris Gülek, kaldırıldığı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yaşam mücadelesini kaybetmişti. Durumu ağır olan diğer asker Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Özden, ise Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Özden, doktorların tüm çabalarına rağmen olaydan yaklaşık 1.5 saat sonra dün şehit oldu. Şehit Özden\'in cenazesi, bugün memleketi Gaziantep\'te öğle vakti düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Cezaevi bahçesindeki kuyudan yayılan metan gazından çok sayıda asker de yaralanmış ve tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Görüntü Dökümü

FOTOĞRAFLI

Haber: ERZURUM ,(DHA)

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Bursa\'da toprak kayması, 10 ev mühürlendi, 35 kişi tahliye edildi

BURSA\'nın Yıldırım ilçesinde bir apartman inşaatının temel kazma sırasında meydana gelen toprak kayması sonucunda yıkılma tehlikesi yaşayan 10 ev belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Duvarları yıkılan ve çatlaklar oluşan evlerde yaşayan yaklaşık 35 kişi tahliye edildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık 1 ay önce temeli atılan 5 katlı bir apartmanın inşaatı sırasında, akşam saatlerinde yağmurun da yağması ile toprak kayması meydana geldi. İnşaatın 20 metre yukarısında bulunan müstakil evlerde ve 3 katlı apartmanların bahçelerinde göçük meydana geldi. Evlerin duvarlarının yıkılması ve çatlaması üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri, yıkılma tehlikesi bulunan 10 evi mühürledi. Evlerde yaşayan yaklaşık 35 kişi tahliye edildi. Evlerini boşaltan mahalle sakinleri, kısa sürede eşyalarını toparlayak yakınlarına ve kiraladıkları evlere yerleşti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Çatlayan duvardan görüntüler

Çöken bahçeden görüntüler

Çatlayan asfalttan görüntüler

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ /BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4 kişinin öldüğü servis midibüsünün saniyeler öncesi görüntüsü kamerada

KARABÜK\'te, 4 kişinin öldüğü servis midibüsünün eve çarpmadan önceki saniyeler öncesi görüntüsü kameraya yansıdı.

Kaza, önceki gün saat 23.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi\'nde meydana geldi. Kardemir\'de gece vardiyasında çalışan işçileri taşıyan 66 yaşındaki Şükrü Parlakçı idaresindeki 78 S 0293 plakalı midibüs, rampa inişte freninin boşalması sonucu yol kenarında bulunan tek katlı evin garajına, ardından da eve çarptı. Kazada yaralanan işçilerden İsmet Küçükzoroğlu ve Kamil Ünal, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçiler Osman Özdemir (45), Saffet Toğlu (44), Yasin Çelikkafa (32) ile sürücü Şükrü Parlakçı\'nın ise 2,5 saat süren çalışma sonrası beton yığının altından cesetleri çıkarıldı.

KAZA ÖNCESİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

Kaza anının saniyeler öncesi midibüs, bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde midibüsün rampa aşağıya yolun kenarındaki durakta bekleyen 7 işçiyi almadan önlerinden hızla geçtiği,işçilerin midibüse binebilmek için ise arkasından koştukları görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Güvenlik kamerası kayıtları

Haber: Bülent DİKTEPE /KARABÜK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Antalya\'da fırtına yıktı geçti, alt geçitler suyla doldu

CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU

Kemer\'de gece etkili olan sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar Tekirova Mahallesi\'nde sahilde kızakta bulunan tekneleri devirdi. Bölgede ormanlık alanlardaki yüzlerce ağaç parçalandı ve yerlerinden söküldü. Bölgede ceviz büyüklüğünde dolu yağışının etkili olduğu da görüldü.

BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA GÜL İNCELEME YAPTI

Afyonkarahisar\'da programını keserek bölgeye gelen Kemer Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Gül bölgede inceleme yaptı ve hasar gören yerleri tek tek ziyaret etti. Maddi imkanı olmayanların hasar gören evlerini yaptırma sözü veren Başkan Gül, birim amirlerine talimat verdi.

\'YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ\'

Belediye olarak en kısa zamanda yaraları saracaklarını söyleyen Başkan Gül, \"Biliyorsunuz 2 ay önce Finike, Kumluca ve Demre bölgesinde de aynı sıkıntı yaşandı. Tabi Allah\'tan gelen bir şey olduğu için yapacak bir şey yok. Vatandaşımızın zor durumunu da görüyoruz. Biz de seminer için Afyonkarahisar\'daydık. Sabah haberimiz oldu ve geldik. Dolaşıyor ekiplerimiz, gece 03.30\'ten beri Kemer Belediyesi ekipleri ayakta. Vatandaşa yardımcı olmaya çalışıyorlar. Karayolunu bile Kemer Belediyesi ekipleri açtı. Biz de ekip kurduk inşallah bir an önce insanlarımızın yaralarını sarabilmek için. Belediyemizin gücü yettiği müddetçe yardımcı olmaya çalışacağız\" dedi.

\'150 TONA YAKIN ÜRÜN KAYBIMIZ VAR\'

10 dönüm serada salkım domates yetiştiren ve tamamen serası zarar gören Barış Demirtaş, \"Dün saat 04.00 sularında meydana gelen hortumda 10 dönüm seramız, resmen yok oldu. Kümeslerimiz, tavuklarımız telef oldu. Büyük bir afet, yapacak bir şey yok. İnşallah en kısa zamanda telafi etmeye çalışacağız. Sigortamız var. İnşallah devlet de yardımcı olursa halledeceğiz. Aşağı yukarı 150 tona yakın ürün kaybımız var. Zaten yeni ürünler çıkmaya başlamıştı ve toplamaya başlamıştık. Sezon başıydı\" diye konuştu.

\'100 TAVUĞUMUZ TELEF OLDU\'

Yaşanan olayda tavuklarının da telef olduğunu anlatan Demirtaş, şöyle dedi:

\"100 civarında tavuğumuz telef oldu. 150 tavuğumuz vardı tam olarak sayamadık ama 40-50\'si canlı. Gerisi telef olmuş. 4 maaşlı çalışan elemanımız var. Elemanlarla ilgili ne yapacağız bilmiyorum. Ya maaşlarını devam ettireceğiz ya da işlerine son vereceğiz. Serada, içindeki ürün zararı ile birlikte 600- 700 bin lira civarında zararımız var.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ağaçlardan detay görüntüler

- Yıkılan seralardan detay

- Ceviz büyüklüğündeki doludan detay

- Seralardan detaylar

- RÖP: Barış Demirtaş (sera sahibi)

- Telef olan tavuklardan detay

- Başkan Mustafa Gül\'ün sera alanına gelmesi

- Başkanın serayı gezmesi

- Seranın içinden görüntü

- Başkan Mustafa Gül\'ün açıklaması

- Ters dönen tekneden detay

- Diğer teknelerden detaylar

- Detaylar

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN /KEMER(Antalya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Çorlu deresi taştı

Tekirdağ\'da da etkili olan yağmur nedeniyle Ergene ilçesinden geçen Çorlu Deresi de taştı.Taşkın nedeniyle ilçeye bağlı Sağlık Mahallesi\'nden Sarılar Mahallesi\'ne giden karayolu trafiğe kapatıldı. Bölgede olası taşkınlara karşı Çorlu Deresi\'ne yakın olan küçük ve büyükbaş hayvan çiftlikleri boşaltıldı. Ergene Belediyesi, taşan dere çevresinde yaşayan vatandaşları uyarıp, önlem aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Taşan dereden detaylar

- Karayolunda bekletilen araçlar

- Dere ve çevreden detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN /ERGENE(Tekirdağ),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Hastane dönüşü kaza: 4 yaşındaki çocuk öldü, 3 yaralı

GİRESUN\'dan çocuklarını tedavi için Samsun\'a getiren ve dönüş yolunda kaza yapan Şahan ailesinin oğlu Ömer Emin Şahan (4) hayatını kaybetti.

Kaza, Terme ilçesinde meydana geldi. Giresun\'da yaşayan Fatih Namık Şahan (32) eşi Ayşe Şahan (22) ile birlikte 2 yaşındaki oğlu Hamza Eymen Şahan\'ı tedavi için Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne getirdi. Buradaki tedavisinin ardından Giresun\'a dönüş yaptıkları sırada Fatih Namık Şahan\'ın kullandığı 28 DL 637 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçerek takla attı.

Kazada aracın sürücü Fatih Namık Şahan, eşi Ayşe Şahan), oğulları Hamza Eymen Şahan ve 4 yaşındaki Ömer Emin Şahan yaralandı. Durumu ağır olan Ömer Emin Şahan kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden detaylar

Haber-Kamera: Sait KUZU /TERME(Samsun),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Amatör balıkçı falezlerden denize düşüp öldü

ANTALYA\'da balık avlamak için 30 metrelik falezler kenarına gelen Sadık Doğan Sekmeç (47), denize düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Eski Lara Caddesi üzerindeki falezlerde dün saat 18.00\'de meydana geldi. Sadık Doğan Sekmeç, falezler kenarında balık avlamak üzere arkadaşı Ramazan Yıldız ile buluştu. Burada bir süre oltayla balık avlayıp arkadaşıyla sohbet eden Sekmeç, iddiaya göre dengesini kaybedince 30 metre yüksekliğindeki falezlerden kayalıkların üzerine düştü. Ramazan Yıldız düşen arkadaşını kurtarmak için kayalıklardan aşağı inip yardım etmek istedi. Yıldız\'ın tüm çabalarına rağmen dalgalar Sekmeç\'i denizin açıklarına doğru çekti.

Olayın Acil Çağrı Merkezi\'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sahil güvenlik ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis ekipleri karadan nokta belirterek denizdeki Sahil Güvenlik Botu\'na destek verdi. Uzun süreli çalışmanın ardından Sekmeç\'in cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik Botu\'na alınan Sekmeç\'in cansız bedeni, Kaleiçi Yat Limanı\'nda karaya çıkarıldı. Yat Limanı\'nda olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Sekmeç\'in cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'na götürüldü.

Yaşananları büyük üzüntüyle anlatan Yıldız, \"Arkadaşım aşağı düşünce koşup yardım etmek istedim. Kurtarmaya çalıştım hatta ben de ıslandım ama fayda etmedi. Çok iyi bir insandı, kimseye en ufak zararı olmamıştı\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Sahil güvenlik botunun arama çalışmasından görüntü

Falezlerden görüntü

Cesedin bulunup botun yat limanına gidişi

Polislerin ceset başında inceleme yaparken görüntüsü

Sahil güvenlik botunun görüntüsü

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR-Mehmet KILIÇASLAN /ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Fırat nehrine atlayan yaşlı adam öldü

ŞANLIURFA\'nın Birecik İlçesi\'nde, Fırat Nehri\'ne atlayan 65 yaşlarındaki Ahmet Erdem boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra ilçeden geçen Fırat Nehri üzerindeki sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Nehri kıyısına gelen yaşlı adam Ahmet Erdem, henüz bilinmeyen nedenle üst kıyafetini çıkarıp nehre atladı. Erdem bir süre sonra soğuk suda gözden kayboldu. Nehre atlayan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler, dalgıçlardan yardım istedi. Ekipler, girdikleri sudan yaşlı adamın cansız cesedini çıkardı. Ahmet Erdem\'in yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinde toplanman kalabalık

- Dalgıç polisler suda arama yapması

- Ceset sudan çıkarılması

- Ölenin yakınları fenalık geçirmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK /ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Sivas\'ta uyuşturucu operasyonu

SİVAS\'ta polis ekipleri tarafından uyuşturucu sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ankara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında dur ihtarına uymayan bir araç kaçmaya başladı. Polisin takibiyle durdurulan araçtaki A.B (17), A.Ö (26), M.Ö. (20), M.P. (20) ve E.C.K. (19) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 70 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin kaçarken uyuşturucu maddenin büyük bir kısmını da aracın camından dışarıya atarak yok etmeye çalıştığı tespit edildi. Daha önce de çeşitli suçlardan sabıkası bulunan şüphelilere Türk Ceza Kanunu\'nun 188\'inci maddesi gereğince Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada sorgulanan 5 şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Adliyeden görüntüler

-Şüphelilerin götürülüşü

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI /SİVAS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Elazığ\'da kaçak kazı yapan 3 defineci suçüstü yakalandı

ELAZIĞ\'da sit alanında kaçak kazı yaparak define arayan 3 kişi, jandarma ekiplerinin yaptığı baskın ile suçüstü gözaltına alındı.

Elazığ Merkez Yenikapı köyündeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı yönünde aldıkları bir istihbaratı değerlendiren Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Kaçak kazı yapanları tespit eden ekipler, şahısların kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, kepçeler aracılığıyla kazı bölgesinde yaklaşık 11 metre çukur kazıldığı tespit edildi. Jandarma ayrıca 1 adet hilti, 4 adet kürek, 100 metre elektrik kablosu ve 2 adet kazma ele geçirdi.

Kaçak kazı ile ilgili jandarmanın başlattığı soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaçak kazı yapanların yakalanması

-Kazı yapılan yerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY /ELAZIĞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Tavuk yetiştiricileri dertli

MANİSA Tavuk Yetiştiricileri Birliği (MAYTEB) Başkanı İsmail Hakkı Kırlı, girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle üretim yapamaz hale geldiklerini söyledi. Broiler tavuk üreticilerinin bankaların ve entegre tesislerin oyuncağı haline geldiğini belirten Kırlı, Hükümet yetkililerinin sorunlarına çözüm bulmaması halinde üretim durdurma kararı aldıklarını söyledi.

Manisa\'da broiler tavuk yeştiricileri, yılbaşı itibari ile elektrik, işçilik, kömür ve çeltik gibi üretim girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle sıkıntıda olduklarını belirtti. Manisa Tavuk Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Hakkı Kırlı, bir grup tavuk üreticisi ile Akhisar\'daki Birlik binası önünde basın açıklaması yapıp, sorunlarını dile getirdi, yetkillerden çözüm için destek istedi. Kırlı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm bakanlıklara, tavuk entegre tesislerine ve kömür şirketlerine kadar her yere sıkıntılarını ilettiklerini belirtip, \"Birlik olup, birlikte yürürsek, ancak o zaman bu sorunlarımaz çare bulabiliriz. Bakanlıklardan hepsine tek tek teklif gönderdik. Randevular çıktı. Önümüzdeki hafta gidip, bakan ve milletvekillerimiz ile görüşme yapacağız. Öncesinde sorunlaımızı kamuyona da duyurmak istedik. Entegre tesisler bize daha fazla yaklaşmazlarsa, Manisa bölgesindeki tavuk üreticileri olarak üretim durdurma kararı adık. Kararımız kesindir\" dedi.

\"TAVUK ÜRETİCİSİ BANKALARIN VE ENTEGRELERİN OYUNCAĞI HALİNE GELDİ\"

Manisa Tavuk Yetiştiricileri Birliği Üyesi Ali Rıza Şakrak da Birlik olarak, broiler tavuk popülasyonu bakımından yıllık 260 milyonu aşan üretimi 1500\'e yakın üreticisi ve 2 milyon metrekarelik üretim alanıyla adeta tavukçuluğun başkenti olduğunu belirttiği Manisa\'yı temsil ettiklerini söyledi. Broiler tavuk yetiştiricilerinin temel gider kalemlerine gelen büyük zamların üreticileri zor duruma düşürdüğünü vurgulayan Şakrak, \"Neredeyse üretim yapamaz hale geldik. 2018 yılı başı itibariyle elektriğe yüzde10, işçiliğe yüzde 15, soğuk kış günlerinde kümesleri ısıttığımız kömüre yüzde 50 ve çeltiğe (kavuz) yüzde 100 zam gelmiştir. Broiler tavuk üreticisi bu şartlar altında üretim yapamaz duruma düşmüş, bankaların ve entegrelerin oyuncağı haline gelmiştir. Entegrelerin ödeme dönemlerin\' ve üretim ücretlerini istedikleri gibi değiştirmeleri ve hükümetin temel girdilerde yaptığı orantısız zamlardan dolayı üreticimiz finansman sıkıntısı çekmekte ve bankalara mecbur hale gelmektedir\" dedi.

TALEPLERİNİ SIRALADI

Şakrak, sorunlarının çözümü için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak\'a seslenip şu taleplerde bulundu:

\"Üretim girdilerine yapılan zamlar geri çekilmeli ya da makul hale getirilmelidir. Üreticiler, elektrik borcunu tıpkı diğer çiftçiler gibi üretim dönemlerine göre vadeli yapabilmelidir. Entegreler girdi maliyetlerini göz önünde bulundurarak yeni üretim fiyatları belirlemeli ve üreticilerin hakedişleri zamanında ödenmelidir. Bu haklı taleplerimizin karşılanması için bu hafta içinde hükümet nezdinde bakanlarımızla ve entegrelerin yöneticileriyle bir araya gelip sorunlarımıza çare bulmaya çalışacağız.\" Manisa Tavuk Yetiştiricileri Birliği\'nin açıklamasına İzmir Tavuk Yetiştiricileri Birliği Başkanı Dinçer Aktaş, Balıkesir Tavuk Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Duran, Uşak Tavuk Yetiştiricileri Birliği Başkanı Necdet Özen, Çanakkale Tavuk Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sezai Özer ve yönetim kurulu üyeleri de katılarak destek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Manisa Tavuk Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Hakkı Kırlı\'nın açıklaması

-Manisa Tavuk Yetiştiricileri Birliği Üyesi Ali Rıza Şakrak\'ın açıklaması

Haber-Kamera: Barış GEZİCİ /AKHİSAR(Manisa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kanca yutan martıyı veteriner kurtardı

SAKARYA\'nın Karasu ilçesinde olta kancası yutan, gagasından misine sarkan martı, veterinerin operasyonu ile kurtarıldı.

Karasu\'da vatandaşlar Karadeniz kıyısında olta kancası yutmuş gagasından misine sarkan bir martı buldu. Çırpınan martı, vatandaşlar tarafından ilçedeki bir veteriner kliniğine götürüldü. Veteriner hekim Hilal Can, röntgen çektiği martının soluk borusu bölgesinde büyük bir kancanın olduğunu tespit etti. Kanca yapılan operasyonla çıkarıldı. Martı tedavisinin ardından doğaya salındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Veterinerin müdahalesi

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER /KARASU(Sakarya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kar Kaplanları, kar banyosu yaptı

KAYSERİ\'de adlarını soğuk havada soyunup kar banyosu yapmaları ile duyuran Kar Kaplanları Spor Kulübü üyeleri, bu kez de Ağırnas ilçesinde kar banyosu yaptı.

Herkes İçin Spor Federasyonu\'na (HİS) bağlı Erciyes Kar Kaplanları Spor Kulübü üyeleri, eksi 10 dereceye kadar varan soğuk havada kar banyosu yapmaya devam ediyor. Aralarında doktor, eczacı, işçi, emekli ve memurların da yer aldığı Kar Kaplanları Spor Kulübü üyeleri, önce doğa yürüyüşleri düzenleyip, ardından da soyunarak kar banyosu yapıyor. Kar Kaplanları, bu kez Mimarsinan\'ın doğduğu yer olan Ağırnas\'ta bu yöndeki faaliyetlerine devam etti. Pazar günü sabah 07.00\'de bir araya gelen klüp üyeleri, daha sonra \'Vekse-Ağırnas\' yürüyüşü gerçekleştirdi. Grup, yaklaşık 3 saat süren etkinlik süresince yürüyüş ve ısınma hareketleri yapıp, ardından da soğuğa aldırmadan, soyunarak kar banyosu yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kar kaplanlarının kar banyosu yapması

-Detaylar

Haber-Kamera: Cafer ZENGİN /KAYSERİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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