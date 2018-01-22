DHA YURT BÜLTENİ - 1

Afrin sınırındaki PKK/PYD-YPG mevzileri ÖSO tarafından böyle ateş altına alındı

Çatışmanın sıcak görüntüleri

\'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında ÖSO (Özgür Suriye Ordusu) güçleri, Suriye\'nin Azez-Afrin sınırı çevresinde bulunan YPG mevzilerini ateş altına aldı.

Görüntülerde; terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzilerinden yapılan Azez çevresindeki ÖSO mevzilerine yapılan saldırı sonrasında ÖSO güçlerinin ağır silahlarla karşılık vermesi yer alıyor. Gece boyuncü ÖSO güçleri ile YPG\'li teröristler arasında çıkan çatışmanın devam ettiği belirtildi. ÖSO gruplarından Ceyşul Şimal\'dan alınan bilgilere göre, ÖSO\'ya bağlı bazı gruplar Bursayye cephesinde harekete geçti.

Görüntü Dökümü

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-ÖSO güçlerinden görüntü

-PKK/PYD-YPG mevzilerine yapılan atışların görüntüsü

-sıcak çatışmadan görüntüler

Haber : Çağatay KENARLI - KİLİS (DHA)

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Silah ve mühimmat deposunun imha anı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin\'de PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütüne ait silah ve mühimmat deposunun tam isabetle vurulduğunu açıklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İmha anı

Haber: ANKARA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Türk askeri ve ÖSO mensuplarının Gülbaba Köyünden Afrin\'e karadan girmesi görüntülendi

Sızmalara karşı sarı bant

\'Zeytin Dalı Haraketı kapsamında Türk askeri ve ÖSO mensuplarının, Kilis\'in Gülbaba Köyünden Afrin\'e karadan girmesi görüntülendi. Afrin\'e giren ÖSO mensuplarının dışarıdan olacak sızmalara karşı kollarına sarı bant taktığı görüldü, Sınırı geçen ÖSO güçleri, ulaştıkları köylerde buldukları terör örgütü PKK/YPG\'ye ait fotoğraf ve flamaları ateşe verip yaktı.

Görüntü Dökümü

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-Türk askeri ve ÖSO güçlerinin Afrin\'e girmesi

-ÖSO mensuplarının dışarıdan olacak sızmalara karşı kollarına bant takması

-ÖSO güçlerinin ulaştıkları köylerdeki PKK/YPG\'ye ait fotoğraf ve flamaları ateşe vermesi



Haber-Kamera Mustafa TURAPOĞLU KİLİS (DHA)

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Genelkurmay Başkanı Akar, Hatay\'da

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Hatay bölgesinde Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığı\'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Orgeneral Akar\'ın, 2\'nci Ordu Komutanı Metin Temel ve bölgedeki diğer birlik komutanlarından harekât hakkında bilgi alarak değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar\'ın denetlemeler sırasında, harekâtın, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerini etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştirildiğini, TSK\'nın faaliyetlerini, BM sözleşmesinin 51\'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ve BMGK\'nin terörle mücadeleye yönelik kararları kapsamında uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları doğrultusunda yürüttüğünü, harekât esnasında sadece teröristlere ait hedeflerin vurulduğu, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini, faaliyetlerin Suriye\'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiğini, harekâtın bir maksadının da dost ve kardeş bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak olduğunu bir kez daha ifade ettiği bildirildi.

Orgeneral Akar\'ın harekât kapsamında göstermiş olduğu kahramanlık ve fedakârlıklardan dolayı askerlerini kutladığı ve başarılar dilediği de belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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FOTOĞRAFLAR

Haber: HATAY-ANKARA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Askerler için kurban kestiler

Hatay\'ın Hassa ilçesinin Suriye sınırının sıfır noktasına yığınak yapan Türk askerlerinin yanına gelen vatandaşlar, kurban kesti. Kesilen kurbanın kanı ise bir kadın tarafından askerlerin alnına sürüldü. Vatandaşlar ile askerler dua etti. Tank ve zırhlı araçlarla Suriye\'ye geçmek için emir bekleyen askerler, soğuk havada ise ısınmak için ateş yaktı.

Görüntü Dökümü

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-Tankın üzerindeki askerler

- Tanklardan genel görüntüler

- Bir kadının askerlerin başına kestiği kurbanın kanını sürmesi

-Askerlerin toplu görüntüsü

- Askerlerin dua etmesi

-dha muhabiri Çağlar Öztürk\'ün anonsları

Haber-KameraÇağlar ÖZTÜRK - Erhan TEKTEN / HASSA,(HATAY),(DHA)

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Bitlis\'te operasyondaki askerlerin üzerine çığ düştü: 5 asker şehit, 12 asker yaralı



BİTLİS\'in Hizan ilçesi kırsalında PKK\'lı teröristlere karşı operasyonda olan askerlerin üzerine çığ düştü. Olayda 5 asker şehit oldu, 12 asker yaralı kurtarıldı. Bitlis Valiliği, yaralı askerlerin helikopterlerle Bitlis ve Hizan\'daki hastanelere kaldırıldığını, bölgedeki arama ve kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı.

Bitlis\'in Hizan ilçesi İncirli köyü Giriziyaret Tepe mevkiinde, bölgeyi PKK\'lı teröristlerden temizlemek ve onların kullandığı sığınak ve barınakların imha edilmesi için başlatılan \'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erdal Kavallı Operasyonu\' kapsamında dün saat 12.20\'de Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı unsurlarınca icra edilen arama- tarama faaliyeti esnasında çığ düştü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda askeri birlik ve arama- kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede bölgeye ulaşmasıyla 12 asker yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler, çığ altında kalan askerler Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu, Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz, Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek, Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan, Jandarma Uzman Çavuş Ali Taştepe\'nin şehit olduğu belirledi. Yaralı kurtarılan 12 asker ise helikopterlerle Bitlis ve Hizan\'daki hastanelere kaldırılıp tedavi altına alındı. Yaralı askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Van ve Erzurum\'dan dağcılık konusunda uzman AFAD ekibinin de arama- tarama faaliyetine katılmak üzere bölgeye geldiği bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bitlis Valiliği, çığ felaketiyle açıklama yayımladı. Açıklama şöyle:

\"Bitlis ili Hizan ilçesi İncirli köyü Giriziyaret tepe bölgesinde \'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erdal Kavallı Operasyonu\' kapsamında 21 Ocak 2018 Pazar günü saat 12.20 sıralarında Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı unsurlarınca icra edilen arama- tarama faaliyeti esnasında operasyonda görevli personel üzerine çığ düşmüştür. Çığ düşmesi sonrasında, Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli 5 personel şehit olmuş, 12 personel ise hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu, Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz, Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek, Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan, Jandarma Uzman Çavuş Ali Taştepe şehit olmuştur. Jandarma Binbaşı Bülent Cantürk, Jandarma Astsubay Üstçavuş Ahmet Karademir, Uzman Jandarma Çavuş Cihan İnal, Jandarma Uzman Çavuş Ümit Köse, Jandarma Uzman Çavuş Eyyüb Alev, Jandarma Uzman Çavuş Kadir Yaman, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Dilek, Jandarma Uzman Çavuş Bülent Kılınç, Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Koyuncu, Jandarma Uzman Çavuş Emin Keser, Jandarma Uzman Çavuş Taner Açıker, Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Dertli, hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralı personel helikopter ile Bitlis ve Hizan Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Bölgeye helikopter faaliyetiyle AFAD ekibi gönderilmiş olup, arama ve kurtarma faaliyetleri devam etmektedir.\"

BAKAN SOYLU, YARALI ASKERLERI ZIYARET ETTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopterle Bitlis\'e geldi. Bakan Soylu hemen hasteneye geçerek tedavi gören 12 askeri tek tek ziyaret ederek olay hakkında bilgi alıp, \'Geçmiş olsun\' dileklerinde bulundu. Bu arada, tedavi gören bir askerle sohbet etti. Ardından da cep telefonu ile askerin babasını arayarak telefonla bir süre görüşmelerini sağladı. Bakan Soylu ziyaret ardından hastane yetkilileri ile bir süre basına kapalı görüşüp, yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Bakan Soylu, açıklama yapmadan karayoluyla Ankara\'da dönmek üzere Muş\'a geçti.

ARAMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Hizan\'a yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Kolludere Köyü kırsalında bulunan İncirli bölgesindeki arama tarama çalışmaları tamamlandı. Van ve çevre illerden gelen onlarca AFAD ekibi, çalışmaların tamamlanmasından sonra Bitlis\'e döndü.

BİTLİS VALİLİĞİ: 5 ŞEHİT, 14 YARALI

Bitlis Valiliği\'nden yapılan açıklamada, Hizan ilçesi İncirli köyü Giriziyaret Tepe mevkiinde güvenlik güçlerinin operasyonu sırasında çığ düşmesi sonucu 5 askerin şehit olduğu, 14 askerin de yaralandığı belirtildi. Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralıların tedavilerinin devam ettiği açıklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakan Soylu\'nun bulunduğu helikopterden görüntü

-Bakan Soylu\'nun hastaneye gelişi

-Yaralı askerleri ziyaret etmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Orhan AŞAN-Özcan ÇİRİŞ /BİTLİS,(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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İzmir\'e şehit ateşi düştü

BİTLİS\'in Hizan İlçesi\'nde, üzerlerine çığ düşerek şehit olan 5 askerden 1\'i olan 22 yaşındaki Hilmi Öz\'ün İzmir\'in Karşıyaka ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı. Şehidin babasının Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı\'nda koruma polisi olduğu ve Başbakan Binali Yıldırım\'ın korumalığını da yaptığı belirtildi.

Bitlis\'in Hizan İlçesi kırsalındaki Kolludere Mevkii\'nde operasyonda olan askerlerin üzerine çığ düştü. Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli 5 asker şehit olurken, 12 askerinde hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandığı bildirildi. Şehit olan askerlerden 1\'inin Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz olduğunu bildirildi. Şehit astsubayın İzmir\'in Karşıyaka İlçesi\'nde oturan ailesine şahadet haberini Karşıyaka Kaymakam vekili ve Çiğli Kaymakam\'ı Kaya Çıtak, askeri yetkililer ve sağlık ekipleri tarafından verildi. Babası Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı\'nda koruma polisi olan şehidin 3 kardeş ve bekar olduğu öğrenildi. Baba Özer Öz ve anne Hatice Öz haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Özer Öz\'ün oğlunun şehit haberi üzerine meslektaşları eve gelerek apartmana ve sokağa Türk Bayrağı astı. Şehit olan Hilmi Öz, Bitlis\'te bugün düzenlenecek törenin ardından memleketi Denizli\'nin Çivril İlçesi\'ne gönderilecek. Şehit, burada yapılacak törenin ardından Ömerli Camii\'nden son yolculuğuna uğurlanacak. Öte yandan Başkan Binali Yıldırım, şehidin babasını telefonla arayıp başsağlığı diledi.

AİLEYE TAZİYE ZİYARETİ

Bitlis\'in Hizan İlçesi\'nde, üzerlerine çığ düşerek şehit olan 5 askerden 1\'i olan 22 yaşındaki Hilmi Öz\'ün İzmir\'in Karşıyaka ilçesindeki baba ocağına çok sayıda taziye ziyaretinde bulunuldu. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti Genel Başkan yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar şehidin evine gelerek acılı aileye baş sağlığı diledi. Vali Ayyıldız, evden çıkarken, \"Hepimizin başı sağ olsun\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şehidin evinden görüntü

- Taziyeye gelenlerden görüntü

- Bayrak asılmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

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-Vali ve Milletvekilinin gelmesi

-Taziyeden görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN-Davut CAN /İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Konya\'ya şehit ateşi düştü

BİTLİS\'in Hizan ilçesi kırsalında PKK\'lı teröristlere karşı operasyon düzenleyen timin üzerine çığ düşmesi sonucu şehit olan 5 askerden Jandarma Uzman Çavuş Ali Taştepe\'nin (22), Konya\'nın Ereğli ilçesindeki baba evine ateş düştü.

Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı\'na bağlı tim, Bitlis\'in Hizan ilçesi İncirli köyü Giriziyaret Tepe mevkiinde, PKK\'lı teröristlere karşı operasyon düzenlediği sırada, askerlerin üzerine çığ düştü. 5 asker şehit oldu, 12 asker de yaralandı.

1 YILLIK UZMAN ÇAVUŞ

Şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Ali Taştepe\'nin memleketi Ereğli ilçesine bağlı Çayhan Mahallesi\'nde oturan babası Çakır Taştepe ve annesi Gülten Taştepe\'ye acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Aslıhan ve Kazım Taştepe isminde iki kardeşi olan şehit Taştepe\'nin babasıyla birlikte çiftlik yaparken vatani görevini yapmak için askere gittiği ardından da uzman çavuşluk sınavlarına girdiği öğrenildi. Bekar olan şehit Taştepe\'nin 1 yıllık uzman çavuş olduğu belirtildi. Şehit Taştepe\'nin cenazesinin bugün Çayhan Mahallesi\'nde toprağa verileceği öğrenildi.

15 GÜN ÖNCE İZNE GELMİŞ

Şehit Uzman Çavuş Ali Taştepe\'nin amcasının oğlu Çakır Taştepe, şehidin 15 gün önce izne geldiğini belirterek, \"Adana\'da bir arkadaşının düğünü varmış, oraya katılmış. Dönüşte de 2 günlük yol izni için buraya uğradı. Hal ve hatırımızı sordu. Hatta bize haber vermeden geri döndü. Ben de kızmıştım, \'Neden haber vermeden gittin\' diye\" dedi. Şehit Taştepe\'nin acı haberinin ardından yakınları eve akın etti. Evin bulunduğu binaya ise Türk bayrağı asıldı.

Şehit Uzman Çavuş Taştepe\'nin bugün ikindi namazının ardından Çayhan Mahallesi\'nde defnedileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Röportaj.

-Şehit evinden detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA / EREĞLİ(Konya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Balıkesir\'e şehit ateşi düştü



BİTLİS\'in Hizan ilçesi İncirli Köyü yakınlarında Geriziyarettepe mevkisinde PKK\'lı teröristlere yönelik operasyon düzenleyen timin üzerine çığ düşmesi sonucu şehit olan 5 askerden Jandarma Astsubay. Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu\'nun, Balıkesir\'in Altıeylül ilçesindeki baba evine ateş düştü.

Balıkesir\'in Altıeylül İlçesi Dinkçiler Mahallesi 2\'nci Güllük Sokak\'ta oturan baba Necdet Kulaoğlu\'na acı haberi, Altıeylül Kaymakamı Dr. Oktay Kaya ve askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde verdi. Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Fikrettin Kocaman da taziye ziyaretine gittiği Kuloğlu ailesine başsağlığı dileğinde bulundu, acısını paylaştı. Şehit haberinin ardından yakınları ve komşuları Kuloğlu ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehit babasının evine Türk bayrakları asıldı.

Acılı Baba Necdet Kulaoğlu, oğlunun 2005 yılında askere gittiğini bir süre uzman olarak görev yaptığını, 2009 yılında da astsubay olduğunu söyledi. Şehit Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu\'nun, bir yıl önce de görev yaptığı Batman\'a atandığını belirtildi.

Balıkesir Valiliği resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı\'nda görev yapan Karesi ilçesi Vicdaniye Mahallesi doğumlu Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu\'nun, Bitlis ili Hizan İlçesinde devam eden operasyon sırasında çığ düşmesi sonucu şehit olduğunu bildirdi. Şehit Kuloğlu\'nun defin işleri ile ilgili daha sonra açıklama yapılacağı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şehit Ferruh Kulaoğlu\'nun baba evinin olduğu sokaktan görüntü.

-Acılı aileye askerler, kaymakam ve belediye başkanı taziyede bulundu.

Haber-Kamera: Hilmi DUYAR / BALIKESİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Şehit Jandarma Uzman Çavuş\'un ailesine acı haber ulaştırıldı



BİTLİS\'in Hizan ilçesi Giriziyaret Tepe bölgesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan\'ın (25) Çankırı\'daki ailesine acı haber ulaştırıldı.

Bitlis\'in Hizan ilçesi İncirli köyü güneyinde Giriziyaret Tepe bölgesinde PKK\'ya yönelik icra edilen operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan\'ın Çankırı\'daki baba ocağında yas var. Yüksel Kapdan\'ın şehit olduğu haberi Çankırı Merkez Abdulhalik Renda Mahallesi Ankara Caddesi Çilingir Fevzi Usta Sokak üzerinde bir apartmanda yaşayan ailesine akşam saatlerinde İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke, askeri erkan ve yetkililer tarafından verildi. Acılı haber üzerine bazı aile bireyleri fenalaşınca evin önünde hazır tutulan 112 Acil Servis ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Şehit babası Abdurrahman Kapdan\'ın oturduğu sitede apartman görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Abdurrahman ve Satı Kapdan çiftinin 3 erkek çocuğundan en büyüğü olan şehit Yüksel Kapdan\'ın evinin bulunduğu binaya Türk bayrağı asılırken Çankırı Belediyesi de taziye çadırı kurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ailenin oturduğu binaya Türk bayrağı asılması

-Ev ve taziyeye gelenlerden görüntüler

-112 sağlık ekibinin fenalaşan aile bireylerine haber vermesi

Haber-Kamera: Ramazan SARICI /ÇANKIRI,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Mersin\'de şehit acısı



BİTLİS\'in Hizan ilçesi kırsalında, PKK\'lı teröristlere karşı yürütülen operasyonda, üzerine çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek\'in (27) Mersin\'deki ailesine acı haber verildi.

Olayda şehit düşen 5 askerden biri olan Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek\'in Mersin\'deki ailesine acı haber ulaştı. Oğullarının şehadet haberini merkez Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi\'ndeki evlerinin önünde, Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin ile askeri yetkililerden alan baba Salim ile anne Sebahat Tek, gözyaşlarına boğuldu. Ailenin oturduğu eve ve yakındaki binalara Türk bayrakları asılırken, baba ve anneyi komşuları ve yetkililer teselli etmeye çalıştı. Şehit Tek\'in Nevşehir\'de üniversite okuyan Ayşe Başbudak ile nişanlandığı, kardeşinin ise asker olduğu öğrenildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek\'in cenazesi, Mersin\'de yapılacak askeri törenle son yolculuğa uğurlanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Haberin şehit ailesine verilmesinin ardından şehit annesinin ambulansa götürülmesi

-Şehit evinden genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mustafa İNSAN /MERSİN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İşçi servisi eve çarptı: 4 ölü, 2 yaralı

KARABÜK\'te, Kardemir\'de çalışan işçileri taşıyan midibüsün freninin boşalması sonucu yol kenarında bulunan eve çarptı. Kazada 4 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi\'nde meydana geldi. Kardemir\'de gece vardiyasında çalışan işçileri taşıyan 78 S 0293 plakalı midibüs, rampa aşağı inerken freninin boşalması sonucu yol kenarında bulunan tek katlı evin garajına ardından da eve çarptı. Kaza yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ile 3 işçi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Araçta bulunan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, cesetlerin araçtan çıkarılması için çalışmalar başladı. Karabük Valisi Kemal Çeber ve Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay olay yerine gelerek, kaza hakkında bilgi aldı ve çalışmaları takip etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARAÇ VİNÇLE ÇEKİLDİ

Karabük\'te freninin boşalması sonucu eve çarpan midibüs yaklaşık 2,5 saat süren çalışmalar sonucu vinçle çekildi, araçta sıkışarak ölen 4 kişinin cesetleri çıkarıldı. Kazada midibüs sürücüsü Şükrü Parlak, işçiler Saffet Toğlu, Osman Özdemir ve Yasin Çelikkafa yaşamlarını yitirirken, İsmet Küçükzoroğlu ve Kamil Ünal ise tedavi altına alındı. Vali Kamil Çeber ilk belirlemelere göre, aracın freninin boşalması sonucu kazanın meydana geldiğini, yaralıların birinin durumunun iyi olduğunu, diğerinin ise ağır olduğunu belirtti.

Midibüsün çarptığı evin sahibi Bahattin Sarı, kaza sırasında evde kardeşi Mustafa Sarı\'nın bulunduğunu söyleyerek, \"Daha birkaç gün önce bir araç garajdaki aracıma çarptı. Defalarca evimize bu şekilde araç çarptı. Yetkililere söylememe rağmen bu sorunumuzla ilgilenilmedi\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan servis midibüsü

-Ekiplerden görüntüler

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Manisa\'da kaza: 4 ölü, 2 yaralı



MANİSA\'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce yolun karşısına geçmeye çalışan ikiz kardeşlere, ardından da yol kenarında istifli Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları\'na (TCDD) ait beton traverslere çarptı. Kazada 2\'si yaya ikiz kardeş, 4 kişi yaşamını yitirdi. Otomobildeki diğer 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, Manisa- İzmir Karayolu Muradiye Kavşağı\'nda, dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Manisa\'dan İzmir\'in Menemen ilçesi yönüne giden Orçun Nuray (23) yönetimindeki 45 HV 959 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil, önce yolun karşısına geçmeye çalışan 21 yaşındaki ikizler Kübra Korkmaz ve Büşra Korkmaz\'a çarptı, ardından da kaldırımı aşıp, takla attı. Yol kenarında istifli bulunan TCDD\'ye ait beton traverslere çarparak durabilen otomobil, alev aldı. Yoldan geçen araç sürücüleri yangın tüpleri ile ilk müdahaleyi yapıp, bir yandan da durumu itfayiye ve 112 Acil Servis\'e bildirdi. Otomobilin çarptığı ikizler, olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta sıkışan dört kişi ise itfaiye ve 112 Acil servis ekibi tarafından güçlükle sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Otomobilden çıkartılan 4 kişiden Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi Ahsen Doğan (19) ve Aleyna Savaş\'ın (19) da yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı olarak kurtarılan aynı üniversitenin öğrencisi olan otomobil sürücüsü Orçun Nuray Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi\'ne, arkadaşı Halil Sarı (22) ise hafif yaralı olarak Merkez Efendi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan Nuray\'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Görgü tanığı Şenol Ömer, \"Işıklara 100 metre kalmıştı. Otomobil hızlı gidiyordu. Belediye otobüsü geçmek için makasa girdi. Bu sırada yolun karşısına geçmekte olan yayaları görünce sanırım panikledi. Önce yayalara arından da takla atarak TCDD\'nin beton traverslerine çarpıp alev aldı. Ekiplerin gelmesiyle araçta sıkışanlar çıkartıldı\" dedi.

Jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından ölen 4 kişinin cesetleri, otopsi yapılmak üzere Manisa Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Jandarma kazayla, ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntü

-Kaza yapan otomobilin görüntüsü

-Kazada ölen 4 kişinin fotoğrafları

-Görgü tanığı Şenol Ömer ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Otomobil hafif ticari araca çarptı: 3 ölü, 6 yaralı



MUĞLA\'da, otomobil, ana yola kontrolsüz çıktığı ileri sürülen hafif ticari araca çarptı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Marmaris- Muğla yolu Gülağzı mevkiinde meydana geldi. Marmaris\'ten Muğla yönüne giden Tahsin Saral\'ın kullandığı 48 YD 579 plakalı otomobil, iddiaya göre, cepten ana yola kontrolsüz çıkan Ramazan Topçu yönetimindeki 48 AJ 371 plakalı ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari aracın arka tarafı, otomobilin ise ön kısmı büyük oranda hasar gördü. Kazada otomobil sürücüsü Saral ve yanındaki eşi Nabiye Saral ile ticari aracın sürücüsü Topçu hayatını kaybetti. Her iki araçta bulunan Salih Saral, Aysun Saral, Çiğdem Topçu, Ayşen Gülşen, Yasemin Topçu ve Necla Topçu da yaralandı. Yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedenleri, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Yaralılar ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle Marmaris- Muğla yolunda ulaşım, yaklaşık 1,5 saat tek şeritten sağlandı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan araçların görüntüsü

-Kazada ölenlerin ceset görüntüsü

-Cesetlerin olay yerinden kaldırılmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN /MUĞLA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Afgan uyruklu kadın, eşi tarafından öldürüldü



SİVAS\'ta Afgan uyruklu Halime Sadat (38) evinde tartıştığı eşi Faysal Ebrahimi (21) tarafından 4 çocuğunun gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Altuntabak Mahallesi 16\'ncı sokakta yaşandı. 4 çocuk annesi Afgan uyruklu Halime Sadat ile eşi Faysal Ebrahimi iddiaya göre evde tartışmaya başladı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada Ebrahimi iddiaya göre bıçakla eşi Sadat\'ı karnından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Evdeki bağrışma seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri Sadat\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet sırasında çiftin 4 çocuğun da evde olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Sadat\'ın cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Cinayet şüphelisi Faysal Ebrahimi İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay sırasında evde bulunan Ebrahimi\'nin arkadaşı Mokim Amiri de şüpheli olarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerin çalışması

-Cenazenin götürülüşü

Haber-Kamera: Hakan KALELİ /SİVAS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Suriyeli genç, eşini öldürdü



İZMİT\'te, Suriye uyruklu Kahraman Al Ahmad tartıştığı 5 çocuk annesi eşi 31 yaşındaki Selva Hıdır Ali\'yi bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Şehit Emin Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, Kahraman Al Ahmad ile eşi Selva Hıdır Ali arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kahraman Al Ahmad mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. Evden gelen sesleri duyan komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve 112 Acil ekipleri eve girdi. 112 Acil ekibi, eşi tarafından bıçaklanan kadının öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 5 çocuk annesi Selva Hıdır Ali\'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Polis, Kahraman Al Ahmad\'ı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polisin evin içerisinde çalışma yapması

-Cenazenin evden çıkarılması, detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR / İZMİT(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Eşiyle tartışan baba çocuklarını 6 saat boyunca rehin aldı



BURSA\'da kıskançlık nedeniyle eşiyle tartışan 38 yaşındaki Hamza Ö., sinir krizi geçirdi. Hamza Ö., 6 ve 9 yaşlarındaki A.Ö. ile S.Ö. isimli çocuklarını pompalı av tüfeğiyle rehin aldı. Hamza Ö., altı saat süren eylemini İl Emniyet Müdürü Osman Ak\'ın \"Senin zarar görmeni istemiyoruz. Çocukların ve eşinle mutlu bir hayat sürmen için biz polis olarak destek olacağız\" demesi üzerine sonlandırdı.

Olay, Merkez Osmangazi ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Ünal Sokak\'ta meydana geldi. Saat 19.00 sıralarında Emek Polis Merkezi\'ne gelen Gülüşan Ö. eşi Hamza Ö. ile kıskançlık nedeniyle tartışma yaşadığını belirterek eşinin 6 yaşındaki A.Ö. ve 9 yaşındaki S.Ö. isimli çocuklarını bir odaya kapatıp pompalı tüfekle rehin aldığını kendisinin ise evden kaçarak kurtulduğunu söyledi. Aralarında keskin nişancıların bulunduğu Özel harekat polisleri evin içini gören çevredeki binalara çıkarak önlem aldı. Bu sırada olay yerine sağlık ile itfaiye ekibi de geldi. Müzakere ekibi ve İl Emniyet Müdürü Osman Ak tarafından altı saat boyunca ikna edilmek istenen Hamza Ö. \"Çocuklarımı öldürüp kendim de intihar edeceğim\" demesi üzerine eve operasyon düzenlenmesi için hazırlık yapıldı. İl Emniyet Müdürü Osman Ak \"Bir yıldır işsizmişsin sana iş olanağı sağlamak için elimden geleni yapacağım. Senin zarar görmeni istemiyoruz, çocukların ve eşinle mutlu bir hayat sürmen için biz polis olarak destek olacağız. Önce silahını ve çocuklarını teslim et sonra seninle çay içip eşin ile arandaki problemi düzeltelim\" demesi üzerine Hamza Ö. altı saat süren eylemini sonlandırdı. Polis tarafından gözaltına alınan Hamza Ö. sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Özel Harekat polislerinin görüntüsü

-Polis ekiplerinin önlem almaları

-İtfaiye ve Ambulans görüntüsü

-Emniyet Müdürü Osman Ak\'ın görüntüsü

-Hamza Ö.\'nün emniyete getirilirken görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüseyin TÜCCAR / BURSA,(DHA)

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2 araç alev alev yandı, 8 kişi son anda kurtuldu

BURSA\'nın Orhaneli ilçesinde çarpışan 2 otomobil yanarken otomobillerde bulunan 8 kişi kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Orhaneli ilçesinden Bursa\'ya giden Hidayet Peker yönetimindeki 26 PKT 61 plakalı otomobil, Kapıkaya Mevkii\'nde karşı yönden gelen Cenger Malçok yönetimindeki 41 NY 847 plakalı araçla çarpıştı. Kaza yapan iki otomobil bir anda alev aldı. Otomobillerde bulunan 8 kişi hafif sıyrıklarla araçlardan çıkmayı başardı. Alev alan araçlar tamamen yandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otomobilin yanması

Haber-Kamera: İsmail KAYA / ORHANELİ(Bursa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Marmaris\'te lodos: 1 gezi teknesi karaya oturdu

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde, dün akşam saatlerinde aniden etkisini gösteren şiddetli lodos nedeniyle 16 metre uzunluğundaki gezi teknesi karaya oturdu.

Marmaris İlçesi\'nde, dün saat 20.00 sıralarında etkisini artıran lodosun hızı saatte yaklaşık 40 kilometreye ulaştı. İlçe körfezinde, yeni bakımdan çıkarılmış ve açığa alınarak demir atmış 16 metre uzunluğundaki günü birlik gezi teknesi beş metreye ulaşan dalga ve şiddetli lodos nedeniyle karaya oturdu. Yat Limanı ve Kordon Caddesi, dört metreye ulaşan dalgaların vurmasıyla su ile doldu. Yat Limanı\'nda bulunan kafeterya ve restoran çalışanları dışarıdaki masa ve sandalyeleri korunaklı alana aldı. Marmaris-Muğla ve Datça Asparan Karayolu\'na düşen küçük çaplı kaya parçaları trafiği aksattı. Kent merkezinin deniz gören sokaklarında apartmanların çatılarından uydu antenleri ve alüminyum aksamlar düştü. Atatürk Caddesi\'nden Turban Mevkii\'ne kadar 9 kilometrelik sahil yolunda bazı ağaçlarının dalları kırılarak yollara düştü. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri, körfezde demirli teknelerin kaptanlarını dikkatli olmaları konusunda telsiz anonsu ile uyardı. Kaptanlar, teknelerin başına giderek önlem aldı.

Marmaris ve Muğla Büyükşehir Belediye ekipleri yollara düşen kaya parçaları ile ağaç dallarını kısa sürede temizledi. Karaya oturan ve adı belli olmayan gezi teknesinin sabah saatlerinde kurtarılacağı öğrenildi.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri ise resmi internet sitelerinde gece yarısına kadar lodosun devam edeceğini ve yağmurun etkili olacağını bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sahilden görüntü

- Karaya oturan tekneden görüntü

- Yolda yürümekte zorlanan vatandaşlardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS(Muğla),(DHA)

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