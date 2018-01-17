DHA YURT BÜLTENİ - 1

SINIRA ASKERİ ARAÇ SEVKİYATI DEVAM EDİYOR

1)TANKLAR GELMEYE DEVAM EDİYOR

HATAY sınırında geçen hafta sonu Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütü PYD/PKK mevzilerine 80\'in üzerinde top atışının yapıldığı karakolların bulunduğu Hassa, Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde sessizlik sürerken, zırhlı askeri araç sevkiyatı devam ediyor.

Farklı kentlerden Hatay\'a gönderilen zırhlı askeri araçlardan 4\'ü daha Reyhanlı\'dan geçiş yaptı. Zırhlı araçların Oğulpınar Hudut Karakolu\'na konuşlandırılması bekleniyor. Sınır bölgesindeki güvenlik tedbirleri üst seviyede devam ediyor.

TANKLAR GELMEYE DEVAM EDİYOR

HATAY\'a sevk edilen askeri zırhlı araçların bir bölümü daha Hassa ilçesine ulaştı. Aralarında tankların da bulunduğu askeri araçlar, Hassa\'ya geniş güvenlik önlemi altında getirildi. Akbez Mahallesi\'ndeki bir alana indirilen tankların buradan gerekli durumda askeri birliklere sevk edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- TIR\'ların üzerindeki tank ve askeri araçların geçişi

- Tankların toplu görüntü

Haber-Kamera:Ufuk AKTUĞ/HATAY,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)YOLA ÇIKAN KÖPEK, KAZAYA NEDEN OLDU: 2 ÖLÜ

KONYA\'nın Karapınar ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı otomobil, karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı. Kazada 2 kişi ölürken, köpek de telef oldu.

Kaza, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Hortu Akören mevkiinde meydana geldi. Konya yönüne giden 46 PE 101 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Akdemir (22), aniden yola fırlayan köpeğe çarpmamak için direksiyon kırdı. Köpeğe çarpan otomobil, kontrolden çıkıp refüjü aşarak karşı şeride geçip, Mehmet Ali Motor (48) yönetimindeki 01 GL 870 plakalı TIR ile çarpıştı, şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet Akdemir ile yanındaki arkadaşı Doğukan Altun (22) yaşamını yitirdi, köpek de telef oldu. İki arkadaşın cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, TIR şoförü Mehmet Ali Motor ise gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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- Sağlık ekiplerinin müdahaleleri

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Kazaya karışan araçlardan detay

- Cenazelerin kaldırılması

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Atilla ATMACA/KARAPINAR, (KONYA),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)ANKARA\'DA KAZA: 2 ÖLÜ, 5 YARALI

ANKARA\'nın Sincan ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sincan ilçesi Ankara Caddesi\'nde meydana geldi. Nedim Şahin Kök yönetimindeki 06 DY 4679 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen 06 BJ 1464 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Mustafa T. ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi öldü, kamyonet sürücüsü Nedim Şahin Kök ile otomobildeki Samet A., Samet Y., Mutluhan A. ve 1 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Otomobilde bulunanların lise öğrencisi olduğu ifade edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Hurdaya dönen otomobil ve kamyonet

-Cesedin Cenaze aracına konulması

-Genel ve detay görüntüler

Haber:Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)LASTİĞİ PATLAYAN KAMYON DEVRİLDİ, ŞOFÖR ÖLDÜ



DÜZCE\'de, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp devrilen kamyonun şoförü öldü. Kaza, saat 22.00 sıralarında, D-655 karayolu Şifalısu mevkiinde meydana geldi. Düzce yönüne giden Raci Kırandı (30) yönetimindeki 67 EA 907 plakalı mıcır yüklü kamyon, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Şoför mahallinde sıkışan Raci Kırandı, yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Raci Kırandı\'nın cesedi, Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yerinden görüntü

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)ÇANAKKALE\'DE FİLM GİBİ DOLANDIRICILIK GİRİŞİMİ

ÇANAKKALE\'de borçları nedeniyle icra gelen otomobilini parçalatıp, söktüğü plakayı kiraladığı aynı marka, model ve renkteki otomobile takan, ardından da \'Aracım çalındı\' diyerek kaskodan para almaya çalışan T.K. (39) ve ona yardım eden 2 kişi gözaltına alındı. Çanakkale\'de yaşayan T.K., 6 ay önce banka kredisi ile İstanbul\'da S.T.\'ye ait 34 GF 8511 plakalı otomobili satın aldı. İlerleyen süreçte banka kredisi ile borçlarını ödemekte güçlük çeken T.K.\'nin otomobiline 4 yerden icra geldi. Bunun üzerine otomobilin önceki sahibi S.T ile irtibata geçen T.K., \"Kaskodan otomobilin parasını nasıl alabilirim?\" diye sordu. S.T., T.K.\'ye \"Kendi otomobilin bana getir. Ben parçalarım. Parasını sana veririm. Senin otomobiline benzer aynı model, aynı renk araç bul ve kirala. Kiraladığın otomobile, kendi otomobilinin plakalarını tak. Sonra da o otomobile çalındı süsü ver. Bu sayede kaskodan parçalattığın otomobilin parasını alabilirsin\' dedi.

PLANI UYGULADI

Bunun üzerine harekete geçen T.K., geçen 12 Ocak\'ta kendisine ait 34 GF 8511 plakalı otomobile benzer aynı model aynı marka otomobili İzmir\'de buldu. Kiraladığı 34 JZ 1451 plakalı otomobille Çanakkale\'ye dönen T.K., 13 Ocak\'ta kendisine ait 34 GF 8511 plakalı otomobili parçalatmak üzere İstanbul\'a götürüp, eski sahibi S.T\'ye bıraktı. S.T., otomobili parçalatıp, parçaların satışından elde edilen parayı ve otomobilin plakalarını T.K\'ye verdi. Çanakkale\'ye dönen T.K., kendisine ait parçalanan otomobilin plakalarını İzmir\'den kiraladığı aynı marka, model ve renkteki otomobile takıp, birkaç gün kentte dolaştı.

KİRALIK ARACI ÇALDIRDI

T.K. daha sonra arkadaşı C.Y. ile kendi aracının plakalarını taşıyan kiraladığı aracı çalması için plan yaptı. C.Y.\'ye, \'Sana 150 TL vereyim. Belirlediğimiz bir gece saat 02.30\'da kent merkezindeki evime gir. Evin içinde kamera var. Kameraya sakın bakma. Yatak odasında bulunan arabanın anahtarını, 1 tane kol saatini ve 30 TL\'yi al. Evi dağıt, sonra çık. Kapıdaki arabayı da kendi plakalarını takarak İzmir\'deki kiraladığım galeriye teslim et\' dedi.

C.Y., planladıkları gibi eve girip hırsızlık süsü vererek, 34 GF 8511 plakası takılı kiralık araca kendi orijinal plakaları 34 JZ 1451\'yi takıp, İzmir\'e gitmek üzere yola çıktı. Bu sırada, T.K\'. ise \"Evime hırsız girdi, arabam çalındı\" diyerek emniyete başvurdu.

OĞLUNUN HAREKETLERİ ŞÜPHE UYANDIRDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, T.K. ve oğlu O.Ş.K.\'nin (19) ifadesine başvurdu. İfadeler sırasında şüpheli hareketlerde bulunan O.Ş.K., dolandırıcılık olayını itiraf etti. T.K. gözaltına alındı. Kiralık aracı İzmir\'e teslim etmeye götüren C.Y. ise Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde yakalandı. T.K.\'ya dolandırıcılık olayı ile ilgili fikri veren S.T. de İstanbul\'da gözaltına alınıp, Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Olayı itiraf eden T.K.\'nin oğlu O.Ş.K. serbest kaldı. Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Emniyetten çıkarılan şüpheliler

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)DENİZE ATLAYAN KADINI BALIK ADAM KURTARDI

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde denize atlayarak intihara kalkışan H.Ö.\'yü (34) itfaiyenin balık adamı kurtardı.

İlçe merkezindeki sahil bandında H.Ö. adlı kadın, kayalıklardan denize atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Ereğli Belediyesi\'ne bağlı itfaiyenin balık adamı, denize girerek genç kadını kurtardı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu H.Ö., Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan H.Ö.\'nün borçlarından dolayı bunalıma girdiği iddia edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Denizden çıkarılan H.Ö.\'nün ambulansa alınması

-Polislerin bilgi toplaması

-Psikolojik sorunları olduğunun konuşulması

-Ambulansın ve ekiplerin ayrılması

Süre: (2.13) Boyut: (133 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)LPG\'Lİ OTOMOBİL YANGINDA KÜLE DÖNDÜ

ADANA\'da park halindeki esi model LGP\'li otomobil, elektrik kontağından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin, yangının ardından gaz sızdıran aracın LPG tankını boşaltana kadar olay yerinden ayrılmaması, olası bir faciayı önledi.

Yangın, saat 03.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Yavuzlar Mahallesi 4073 Sokak\'ta meydana geldi. Bir apartmanın önünde uzun süredir kullanılmadığı belirtilen 01 D 9182 plakalı eski model otomobil, gece saatlerinde bagaj kısmından yanmaya başladı. Alevleri fark edip dışarı çıkan vatandaşlar, otomobilin yandığını görünce itfaiyeyi arayıp, yardım istediler. Olay yerine sevk edilen itfaiye erleri, LPG\'li olduğu öğrenilen otomobili kısa sürede söndürdü. Yangının ardından kullanılamaz hale gelen aracın LPG tankından gaz sızdığını fark eden itfaiye erleri, patlama riskine karşı otomobilin çevresinde güvenlik önlemi alıp, müdahale etti. Tanktaki gaz boşalana kadar olay yerinden ayrılmayan itfaiye erleri, olası bir facianın önüne geçti.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- İtfaiye erlerinin otomobile tazyikli su sıkması

- İtfaiye erlerinin aracın bagaj kapağını açması

- Bagajdaki LPG tankından görüntü

- İtfaiye erinin tanktaki gazı boşaltması

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)YAMAÇ PARAŞÜTÜ SIRASINDA BAYGINLIK GEÇİREN ÇİNLİ TURİST KAMERADA

DENİZLİ\'nin travertenleriyle dünyaca ünlü turizm bölgesi Pamukkale\'de, yamaç paraşütü pilotuyla tandem atlayışı yapan Çinli turist Xıija Jin\'in (28), travertenlerin üzerinde havadayken çığlık atıp baygınlık geçirmesi, kameraya yansıdı.

Pamukkale\'ye tatile gelen Çinli turist Xıija Jin, yamaç paraşütü yapmak için Dinamit Tepesi mevkiine çıktı. İzmir\'den gelen yamaç paraşütü pilotu Uğur Özkaya ile tandem anlayış yapan Jin, bir süre havada traverten manzarasının keyfini çıkardı. Pilot inişe geçtiği sırada yamaç paraşütü havada tur atarken, Jin çığlık attı, ardından baygınlık geçirdi. Jin\'in çığlık atması ve bayılma anı, paraşüte takılı kamera tarafından anbean kaydedildi. Turist Jin\'in bayıldığını fark eden pilot Özkaya, telsizle arkadaşlarına durumu bildirip yardım istedi. Paraşüt yere indikten sonra ambulansla hastaneye kaldırılan Xıija Jin\'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Yamaç paraşütüyle turistin uçması

- Travertenlerin üzerinde görüntü

- Çığlık atması

- Bayılması ve yeri inmesi

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)ŞANLIURFA\'DA HIRSIZLIK OLAYLARINA 2 TUTUKLAMA

ŞANLIURFA\'da polisin yaptığı çalışmalar sonucunda ev ve iş yerlerinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2\'si tutuklandı.

Kentte son günlerde ev ve iş yerlerinde artan hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şair Şevket, Hamidiye ve Çankaya mahallelerinde taşla işyerlerinin camlarını kırarak, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla M.H., İ.U., H.G. ve M.Z.\'yi gözaltına aldı. Ekipler, Eyyübiye Mahallesinde bulunan bir evdeki hırsızlıkla ilgili ise M.A. ve M.T.\'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.H. ve M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise serbest bırakıldı. Yaşanan hırsızlık olayı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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- Şubeden çıkartılan şüpheliler

- İşyerinin camını kıran şüpheli

- Evden çaldıkları malzemeyle birlikte otomobille kaçan şüpheliler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 38 MB

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)ESKİŞEHİR\'DE İŞİTME ENGELLİ GENÇLERİN SESSİZ PROTESTOSU



ESKİŞEHİR\'de bir grup işitme engelli genç, Adana\'da işitme engelli Agit Acun\'un 4 kişi tarafından minibüs içerisinde dövülmesini sessiz şekilde protesto etti. Sosyal paylaşım sitelerinden yapılan çağrılar üzerine işitme engelli yaklaşık 30 genç, bu akşam Üniversite Caddesi\'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde toplandı. Ellerinde \'Agit için adalet\' yazılı kağıtlar taşıyan işitme engelliler işaretlerle, yaptıkları eylemi anlatmaya çalıştı. Engelliler, Adana\'da bir minibüs içerisinde 4 kişinin saldırısına uğrayan Agit Acun\'un başına gelenlerin tüm işitme engellilerin başına gelebileceğini belirtti. Saldırıyı protesto eden işitme engelliler, ellerindeki \'Agit için adelet\' yazılı kağıtları bir süre yoldan geçenlere gösterdikten sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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-İşitme engelllilerin ellerindeki \'Agit için adalet\' yazılı kağıdın,

-İşitme engelli gençler toplu halde,

-Gençlerin işaret diliyle eylemlerini anlatmaya çalışmaları,

-Bir kişinin engellilere tercümanlık yaparak konuşması,

-Engellilerin toplu halde çekilen görüntüsü

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)METAL İŞÇİLERİNDEN TOPLU SÖZLEŞME EYLEMİ

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde Birleşik Metal İş Sendikası üyeleri toplu sözleşme görüşmelerinde MESS ile anlaşma sağlanamamasını protesto etti.

Birleşik Metal İş Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında 2017-2019 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. 120 gündür atanan arabulucu süresinin de dolmasıyla Birleşik Metal İş Sendikası üyeleri Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinde protesto eylemi yaptı. İlçede yürüyüş yapan işçiler adına konuşan Metal İş Sendikası Genel Sekreteri Özkan Atar, metal işçilerinin artık sabrının kalmadığını belirterek, şunları söyledi:

\"Hepiniz biliyorsunuz fabrikalarda temsilcileriniz, şube yöneticileriniz sizlere gerekli bilgileri ve toplu iş sözleşmesinde gelişmeleri aktarmaya devam ediyorlar. Bugüne kadar bizler alın teri dökerek bu fabrikaları tarihi üretim ve kar rekorları ile buluşturan metal işçilerinin döktüğü alın terinin karşılığında işverenler komik ücret zammı teklifleriyle adeta bizlerle alay edercesine bu olumsuz tutumlarını ne yazık ki devam ettirmişlerdir. Bu toplu iş sözleşmemizde insanca yaşayabilecek bir ücret istiyoruz. Fabrikalarımızda işçi sağlığı ve güvencesi çerçevesinde güvenli bir ortamda çalışmak istiyoruz. Aynı zamanda işimize geldiğimizde geleceğimizin patronların ve işyeri yöneticilerinin iki dudağının arasında olmamasını ve güvenli bir ortamda çalışmayı geleceğimize güvenle bakabilmeyi istiyoruz. Bununla birlikte ağır çalışma koşulları altında sürekli fazla mesai uygulamalarıyla neredeyse yasal çalışma süreleri olan 45 saatin hemen hemen ortalamada yüzde 20, yüzde 30 fazla çalışan insanlarız. Bizler çalışma sürelerinin kısıtlanmasını ve Avrupa\'daki gibi çağdaş ülkelerdeki metal işçileri kardeşlerimiz gibi insan onuruna yakışan ailelerimize de zaman ayırabileceğimiz sosyal imkanlara da kendimize de zaman ayırabileceğimiz bir çalışma süresi içerisinde fabrikalarımızda çalışmak istiyoruz. İnsanca yaşamak ve insanca bir ücretle çalışmak istiyoruz.\"

Atar, toplu sözleşme süresi içinde yaklaşık 130 bine yakın metal işçisinin toplu sözleşmeden müjdeli haber beklediğini ifade etti.



Görüntü Dökümü:

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-İşçilerin alana gelmesi

-Burada slogan atmaları

-Genel Sekreter Atar\'ın konuşması

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)ALFABETA SS 18 COUTURE DEFİLESİ İZMİR\'DE YAPILDI

IF Wedding Fashion İzmir 2018\'e ev sahipliği yapan Fuar İzmir\'de dün düzenlenen \'AlfaBeta SS 18 Couture\' gala defilesinde, aralarında Victoria\'s Secret meleklerinden Maryna Linchuk ve Ayşe Hatun Önal\'ın da bulunduğu birbirinden ünlü mankenler podyuma çıktı. Öner Evez\'in koreograflığını yaptığı \'AlfaBeta SS 18 Couture\' gala defilesi, IF Wedding Fashion İzmir 2018 kapsamında Fuar İzmir\'de gerçekleştirildi. Defilede, Victoria\'s Secret meleklerinden Maryna Linchuk, Ayşe Hatun Önal, Merve Büyüksaraç, Tuba Melis Türk ve Ece Begüm Yücetan\'ın da aralarında bulunduğu 30 model podyuma çıktı.

Defilenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Linchuk, \"Çocukken Türkiye\'de çok sık bulundum. İstanbul, İzmir, Antalya ve Marmaris\'e gittim. Türkiye\'de özellikle yemekleri beğendim. Hava da dün çok daha güzeldi. Herkes çok arkadaşça davrandı. Defilede kendimi çok güzel ve mutlu hissettim. Bu kıyafetlerin içinde kendimi prenses gibi hissettim. Defileden ve İzmir\'den çok keyif aldım\" dedi.

\'HENÜZ DENEMEDİM\'

Kendisine Türk erkeklerini nasıl bulduğu hakkında soru sorulan Linchuk, \"Henüz denemedim\" diyerek espri yaptı.

\'LİNCHUK İLE AYNI PODYUMA ÇIKMAK ÇOK KEYİFLİYDİ\'

Defilede kıyafeti başarıyla sunan model ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal ise \"Bu elbisenin içinde kendimi prensesler gibi hissettim. Defile çok keyifliydi. Koleksiyon gerçekten çok güzel. Bütün parçalar çok güzeldi. Hepsini giymek istedim. Kilo almazsam seneye hepsini giyeceğim. Linchuk ile aynı podyuma çıkmak da çok keyifliydi. Kendisi çok sıcak kanlı\" dedi.

AlfaBeta\'nın sahibi Herman Mıhçı da, \"Biz butik tarzı mallar yapıyoruz ama çok kişiye hitap etme mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla fazla mal üretim ucuz fiyatlara halka inebilmenin çarelerini arıyoruz. En mantıklı rakamlara o elbiseleri satabilmenin peşindeyiz. Finalin böyle güzel olacağını bekliyordum. Ekibime çok güvendiğim için rahatlık ve huzur içinde kendimi teslim etmiştim. Onlar da bana kendilerini teslim etti. Dolayısıyla iyi bir iş çıkardık\" diyerek duygularını dile getirdi.

Görüntü Dökümü:

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- Defileden görüntü

- İzleyenlerden görüntü

- Basın açıklamasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

