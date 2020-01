DHA YURT BÜLTENİ - 1

Kuzey Irak\'taki PKK\'lı teröristlerden füzeli saldırı: 1 asker şehit, 3 asker yaralı (EK)

1)ÇUKURCA ŞEHİDİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Hakkari\'nin Çukurca ilçesinde,PKK\'lı teröristlerin Kuzey Irak\'taki Kulika Dağı\'ndan düzenledikleri saldırıda ensesine isabet eden şarapnel parçası ile yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Ağrı\'nın Patnos ilçesi nüfusuna kayıtlı olan, yakınları Adana\'nın Kozan ilçesinde oturan 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Bülent Alp için Hakkari Dağ ve Komando Tugayında tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Çukurca 2.Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı. Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığı\'na bağlı Kavuşak 2. Hudut Bölüğünde görev yapan şehit Alp\'ın cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra şehit Alp\'ın özgeçmişi okundu.

Duaların okunmasının ardından şehit Alp\'ın cenazesi, ailesinin yaşadığı Adana\'nın Kozanlı ilçesine uğurlanmak üzere askerlerin omuzlarında tekbirler getirerek askeri ambulansa konulup Van\'a gönderildi. Şehidin cenazesi, Van\'dan uçakla memleketine gönderilecek. Şehit Sözleşmeli Er Bülent Alp\'ın bekar olduğu belirtildi.

========================================================

SU DOLU ÇUKURA DÜŞEN İKİ KARDEŞ CAN VERDİ(ek)

2)AMCA TENCİRLİĞİOĞLU: BİZ 40 KERE SÖYLEDİK



İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde, boş arazide oynaren, 1,5 derinliğindeki içi su dolu çukura düşen Yusuf Tencirlioğlu (7) ile kardeşi Ali Tenciroğlu (5), dipteki çamura saplandı. Kurtarılıp, hastaneye kaldırılan iki kardeş, yaşamını yitirdi. Olay, dün saat 16.00 sıralarında Karabağlar\'ın Uzundere mevkiinde, otoban kenarındaki boş arazide meydana geldi. Yusuf Tencirlioğlu ile kardeşi Ali Tenciroğlu, zaman zaman hayvan satış pazarının da kurulduğu bölgede oynarlarken, içi su dolu çukura düştü. Çukura düşen iki kardeş, dipteki çamura saplanıp, su birikintisinin üzerine çıkamadı.

ÇOCUKLAR FARK ETTİ

İki kardeşin çukura düştüğünü, aynı bölgede oynayan diğer çocuklar fark etti. Olayı çocuklardan öğrenen iki kardeşin yakınları, hemen bölgeye koştu. Bu sırada teyzeleri, suya girip iki kardeşi çukurdan çıkardı. Aile üyelerinin çağırdığı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hayatta oldukları tespit edilen iki kardeş, kaldırıldıkları Dokuz Eylül Üniversitesi ve Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tüm müdahalerere rağmen yaşamını yitirdi.

MARAŞ\'TAN GELMİŞLER

Yusuf ve kardeşi Ali\'nin ailesinin, kış aylarında Kahramanmaraş\'tan İzmir\'e geldikleri, Uzundere bölgesinde zaman zaman çadırda zaman zaman ise kiraladıkları evlerde kaldıkları, hurda toplayıp gelir elde ettikleri öğrenildi. Ailenin yaz aylarında ise farklı illere ya da memleketleri Kahramanmaraş\'a döndüğü aile yakınlarınca ifade edildi. 3 çocuk sahibii ailenin bir de kızları olduğu öğrenildi.

Öte yandan iki kardeşin ölümüne neden olan çukurun iş makinasiyle açıldığı, ne amaçla kim tarafından kazıldığı henüz tespit edilemedi. Olay yerinde inceleme yapan polisin, bu yöndeki araştırmalarının da sürdüğü ifada edildi.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

İzmir\'in Karabağlar ilçesinde Yusuf Tencirlioğlu ile kardeşi Ali Tencirlioğlu\'nun boş arazide oynarken 1,5 derinliğindeki su dolu çukura düşüp ölmeleriyle ilgili Kaymakam Mehmet Sadık Tunç açıklama yaptı. Kaymakam Tunç\'un açıklaması şöyle:

\"Toplu konut projesi kapsamında İller Bankası adına iş yapan bir firma var. Firmanın yol açan taşeron firması yağmur yağdığı zaman su birikmesin diye kendince böyle bir çukur kazıp önlem almış. Tahliye kanalı oluşturmuş. Kendi çapında önlem düşünmüş. Bundan sonrası bilirkişilerin, savcılığın kendi değerlendirmelerine kalmış. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Bu vatandaşlarımız fakir, gariban insanlar. Ne kadar zor şartlarda yaşadıklarını gördük. Bunlar Maraş\'tan üç ay önce ilçemize göç etmişler. Bu vatandaşlarımızın mağduriyetini ailelerin acısını paylaşıyoruz. İşte kimin sorumluluğu varsa devletin bütün organları olarak, Kaymakamlık olarak bu vatandaşların bu şekilde acı çekmesine sebep olanların yargı önünde hesap vermesi için elimizden gelen bütün işlemlerin yapılacağının bilinmesini istiyorum.\"

AİLENİN YÜREK BURKAN YAŞAMI

İzmir\'in Karabağlar ilçesinde Yusuf Tencirlioğlu ile kardeşi Ali Tencirlioğlu\'nun boş arazide oynarken 1,5 derinliğindeki su dolu çukura düşüp ölmelerinin ardından ailenin yürek burkan yaşamlarını da ortaya çıktı. Ailenin diğer yakınlarıyla birlikte üç ay önce hurda toplayıp para kazanmak içini Kahramanmaraş\'tan geldikleri öğrenildi. Uzundere bölgesinde kullanılmayan bir eve yerleşen ailenin, havalarını soğuması ve yağmurdan dolayı da pencereleri naylonla kapattıkları görüldü. Acı olaydan sonra Kaymakamlık yetkilileri aileyle bağlantıya geçti. Yetkililerin, aileye, yiyecek, yakacak, giyecek ve barınma yardımında bulunacağı öğrenildi.

Acı olaydan sonra gözyaşlarına boğulan iki kardeşin dedesi Süleyman Tencirlioğlu, \"Benim iki torumun gitti. Onları kim getirecek? Bu çukuru kim, neden kazdı? Bizimle kimse ilgilenmedi, elektriğimiz bile yoktu\" dedi.

AMCA TENCİRLİĞİOĞLU: BİZ 40 KERE SÖYLEDİK

İzmir Karabağlar\'da inşaat çukuruna düşüp hayatlarını kaybeden kardeşler Yusuf ve Ali Tencirlioğlu\'nun amcası Serkan Tencirlioğlu, \"Biz 40 kere söyledik. Buraları deşiyorlar, düzeltiyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Her yeri batırdılar, yolumuzu dahi bırakmadılar burada, dilimizde tüy bitti söyleye söyleye. Kuyu açmışlar, kimsenin haberi yok. Çocuklar da sığ bellemişler, gitmişler. Cenazemiz var, hala elektriklerimiz yok. Biz hepsinden şikayetçiyiz.\" dedi.

=========================================================

3)11 GÜNDÜR ARANAN KİŞİNİN KAYALIKLARIN ARASINDA CESEDİ BULUNDU



ELAZIĞ\'da, 3 Ocak\'tan bu yana hakkında kayıp başvurusu bulunan Sabahaddin Erdem\'in (47) Harput Kalesi\'ndeki kayalıkların arasında cesedi bulundu. Merkeze bağlı Harput Mahallesi, Harput Süt Kalesi’nin altında bulunan kayalıkların arasında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polise bildirdi. Polis ile birlikte olay yerine AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 30 metre yükseklikten düştüğü tahmin edilen kişinin öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmada, ölü olarak bulunan kişinin 3 Ocak 2018 tarihinde hakkında kayıp başvurusu yapılan Sabahaddin Erdem olduğu belirlendi. Cenaze, kesin ölüm tespitinin yapılması için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

==================================================

4)ENGELLİ GENCE MİNİBÜSTE FECİ DAYAK

ADANA\'da konuşma engelli bir genç, eve gitmek bindiği minibüste tartıştığı 3 kişi tarafından feci şekilde dövüldü. Minibüsün güvenlik kamerasına da yansıyon olay, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan tarafından da sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Olay, 11 Ocak günü saat 21.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Gazipaşa Bulvarı\'nda meydana geldi. Evine gitmek için minibüse binen konuşma engelli genç, henüz bilinmeyen bir nedenle 3 kişiyle tartışmaya başladı. Olayın büyümesi üzerine 3 kişi, yumruk ve tekmelerle engelli genci, diğer yolcuların gözleri önünde feci şekilde dövdü. Olay anı, minibüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan\'ın paylaştığı minibüsün güvenlik kamerası görüntüsü, vatandaşların tepkisini çekti. Paylaşımın yorum kısımında, dayakçı 3 kişinin yanı sıra olay anında minibüste bulunup, tepkisiz kalan vatandaşların da eleştirildiği görüldü.

Olayın hemen ardından engelli gencin polise giderek şikayetçi olduğu belirtirilken, güvenlik kamerası görüntüsünü incelemeye alan polisin, saldırganları yakalamak için çalışma başlattığı bildirildi.

=================================

5)GÖLE ATLAYAN GENÇ KIZI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR

ADANA\'da Çatalan Batı Köprüsü\'nden Seyhan Baraj Gölü\'ne atlayan 19 yaşındaki Arzu Sarıaslan\'ı kurtarmak için itfaiye, polis ve sağlık ekipleri seferber oldu. Genç kız, uzun uğraşlar sonucu sualtı polisi tarafından sudan çıkartıldı. Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, taksiye binip Topalak Mahallesi tarafına giden Arzu Sarıaslan, Çatalan Batı Köprüsü üzerine gelindiğinde taksi şoföründen durmasını istedi. Otomobilden inen genç kız, hiçbir şey demeden köprüden Seyhan Baraj Gölü\'ne atladı. Genç kızın atladığını gören taksi şoförü, durumu hemen polise ve 112 Acil\'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, genç kızın suyun üzerinde olduğu fark edip, itfaiyeden yardım istedi. Çatalan Batı Köprüsü\'ne gelen İtfaiye ekipleri, Sarıaslan\'ı sudan çıkartmak için can simidi attı ancak genç kız atılan can simidini tutmadı. Suyun üzerinde duran genç kızın yerini kaybetmemek için projektörle aydınlatan ekipler bu kez sualtı polisinden yardım istedi. Bot ile olay yerine gelen sualtı polisleri de genç kızın tutması için can simidi attı. Genç kızın ısrarla can simidini tutmaması üzerine botla iyice yaklaşan polis, Sarıaslan\'ı uzanıp bota çekti. Bot ile kıyaya getirilen Sarıaslan, itfaiye erlerinin yardımıyla ambulansa taşındı. Soğuktan şoka girdiği gözlenen Sarıaslan, sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

=======================================

6)IRMAĞA DÜŞTÜ YÜZEREK KIYIYA ÇIKTI



BARTIN\'da köprüden bakarken dengesini kaybederek ırmağa düşen İsmail Hakkı Sarıyer (55), yüzerek kıyıya çıktı. Çevredikiler kıyıya gelen Sarıyer\'e tutunması için ağaç dalı uzattı.

Bartın Orduyeri köprüsünün üzerinden Bartın Irmağı\'na bakan İsmail Hakkı Sarıyer, dengesini kaybederek düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten ırmağa düşen İsmail Hakkı Sarıyer, kıyıya doğru yüzmeye çalışırken, çevredekiler de yardım etmek istedi. Çevredekiler, Sarıyer\'i yönlendirmeye çalışarak tutunması için ağaç dalı uzattı. İsmail Hakkı Sarıyer buz gibi suda yüzerek kıyıya çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, sağ bacağının kırıldığı belirlenen İsmail Hakkı Sarıyer\'i tedavisi için Bartın Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı.

==================================

7)YAŞLI ADAM YANMAKTAN SON ANDA KURTULDU

ADANA\'da elektrikli battaniyeden çıkan yangın, iki odalı evde maddi hasara neden oldu. Evde yalnız yaşan 67 yaşındaki Faruk Uzunoğlu ise itfaiye ve komşularının yardımıyla yanmaktan kurtuldu. Yangın, saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi 68062 Sokakta\'ki bir apartmanın zemin katındaki 2 odalı evde çıktı. Evde yalnız yaşayan Faruk Uzunoğlu\'nun uyuduğu sırada evden dumanların yükseldiğini fark eden komşuları, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, Uzunoğlu\'nu komşularının da yardımıyla evden çıkarttı. Dumandan etkilenen Uzunoğlu, olay yerine çağrılan ambulansta ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erleri tarafından kısa sürede söndürülen yangın, evde maddi hasara neden oldu. Yapılan ilk incelemede, yangının Uzunoğlu\'nun dün aldığı elektrikli battaniyeden çıktığı belirlendi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

=======================================

8)GEBZE\'DE KENTSEL DÖNÜŞÜM TEPKİSİ



KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, Hürriyet ve Yavuz Sultan mahallelerinde yaşayan yaklaşık 3 bin kişi, Kentsel Dönüşüm projesine tepki göstererek yürüdü.

Gebze\'nin Hürriyet ve Yavuz Selim mahallelerinde evleri bulunan yaklaşık 3 bin kişi Gebze Beylikbağı Kültür Merkezi\'nde bir araya geldi. Kültür merkezinde tapu sorunları ve bölgelerinde yapılmak istenen Kentsel Dönüşüm konusunda toplantı yapan mahalle sakinleri, toplantı çıkışı Gebze Hürriyet ve Ulus mahallelerinin kesiştiği yere kadar yürüdü. CHP Kocaeli milletvekilleri Tahsin Tarhan ve Fatma Kaplan Hürriyet de vatandaşlarla birlikte yürüyerek destek verdi. Milletvekili Hürriyet, Kartal Belediyesi\'nde tapu tahsis belgesi olmayanlara bile tapu verildiği ile ilgili kendilerine bilgiler anlatıldığını belirterek, \"Mübarek Ramazan ayında başbakan bile söz verdi ama yerine getirilmedi. Tüm haklarınızı alıncaya kadar yanınızda olacağız. Kim bu milletin hakkına hukukuna el uzatırsa o elleri kırmasını biliriz. Bu rantiyecilere sizi ezdirmeyeceğiz\" dedi.

Milletvekili Tarhan ise, geçmişte Beylikbağı bölgesinde yaşadığını ifade ederek, \"Kendi imkanlarımızla buraları yaptık ama şimdi elimizden almak istiyorlar. Şimdi buralar çok değerlendi. İmar ve tapu izni vermiyorlar, buralara milyon dolarlık evler yapmak istiyorlar. Emek ve İnönü mahalleleri kazandı, siz de kazanacaksınız. Sizin hakkınızda gözü olanların gözünü parmağınızla çıkartın. Hep birlikte sonuna kadar sizinle mücadele edip, tapuları da imar iznini de söke söke alacağız\" dedi.

=======================================

9)ESKİŞEHİR\'DE TERMİK SANTRAL PROTESTOSU



ESKİŞEHİR\'de, yaklaşık 500 kişi, Alpu Ovası\'na kurulmak istenen kömürlü termik santrali protesto etti. \'Eskişehir Demokrasi İçin Dayanışma Platformu\' tarafından İsmet İnönü Caddesi\'nde basın açıklaması düzenlendi. Açıklamaya CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Başkanı CHP\'li Ahmet Ataç, çeşitli siyasi partilerin il ve ilçe başkanları ile 500\'ü aşkın kişi katıldı. Kalabalık, \'Kömürlü termik santral istemiyoruz\' yazılı pankart açıp, çeşitli sloganlar attı. Tepebaşı Belediyesi temizlik işçilerinin oluşturduğu \'Eko Show Grubu\' da mini konser verdi. CHP\'li Çakırözer ile Başkan Ataç, yaptıkları konuşmada, Eskişehir\'e termik santral kurulmasına herkesin karşı çıkması gerektiğini söyledi.

\'EKOLOJİK KRİZİ ARTIRACAK PROJE\'

\'Eskişehir Demokrasi İçin Dayanışma Platformu\' adına, hazırlanan basın açıklamasını DİSK Bölge Temsilcisi Günay Ayaz okudu. Açıklamada, şöyle denildi: \"Kurulması planlanan kömürlü termik santral, Eskişehir il merkezine 32 kilometre, Tepebaşı ilçe merkezine 25 kilometre, Gündüzler Mahallesi\'ne 5 kilometre, Kozlubel Mahallesi\'ne 3 kilometre, Beyazaltın Mahallesi\'ne de 1.5 kilometre mesafede yer alacak. Yani yerleşim yerlerine oldukça yakın bir bölgede EÜAŞ, kömür yakıtlı Alpu Termik Santrali kurup işletmeyi planlıyor. Alpu Termik Santrali\'nde ana yakıt olarak yılda yaklaşık 6milyon 316 bin 812 ton yerli kömür linyit tüketilecek. 1.8 milyar dolar bedelli proje kapsamında Alpu Termik Santrali, yaptığımız çalışmaya göre yılda yaklaşık 8 milyar kilogramlık bir karbondioksit salınımı oluşturacak. Alpu, dünyadaki ekolojik krizi artıracak bir proje. Adeta bir çevre cinayeti. Yaklaşık 450 futbol sahası büyüklüğünde kül depolama sahası ile karşı karşıyayız. Ayrıca 1500 futbol sahası büyüklüğünde enerji üretim alanı yapılması planlanıyor.T arım alanlarının yok edilmesini ve insan sağlığının tehlikeye atılmasını istemiyoruz. Bizler Eskişehir\'deki sendika, sivil toplum ve demokratik kitle örgütleri olarak yapılmak istenen termik santral projesinden ülkeyi yönetenlerin bir an önce vazgeçmesini istiyoruz.\"

Yapılan konuşmaların ve açıklamanın ardından çeşitli sloganlar atan kalabalık, olaysız dağıldı.

=================================

10)OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 5 YARALI



DENİZLİ\'nin Honaz İlçesi\'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Karakurt Mahallesi Honaz Karayolu\'nda meydana geldi. Aşçılık yapan Ramazan Koç yönetimindeki 20 FU 100 plakalı otomobil, aşını hız nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole yuvarlanıp ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 40 yaşındaki Ayşe Özırmak olay yerinde hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri geldi. Otomobilde sıkışan yaralılardan Ramazan Koç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra diğer yaralılar yaralılar Gökhan Tutumlu, Osman Kaksal, İbrahim Kaksal ve Saadettin Ahmet Kındıl ile birlikte ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların tedavisi sürerken Ayşe Özırmak\'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

===================================================

11)KARS’IN KABUS KAVŞAĞI



KARS’ta öğrencilerin yoğunlukta olduğu İstasyon Mahallesi’ndeki Gazi Ahmet Muhtar Paşa (GAMP) İlköğretim Okulunun olduğu kavşak, sık sık meydana gelen trafik kazaları nedeniyle adeta kabusa dönüştü. Kavşakta her hangi bir trafik ışığının bulunmaması nedeniyle halk, ölüm korkusuyla karşıdan karşıya geçiyor. Dört yoldan da kontrolsüz gelen araçların karıştığı kazalar zaman zaman başta öğrenciler olmak üzere mahalle sakinlerini mağdur ediyor. Sadece hız kesicilerin bulunduğu bölgede kış aylarında bunlarında kaldırılması kazalara davetiye çıkarıyor. Bu da insanların hayatını riske atıyor. Semt sakinleri, yetkililerin bir an önce harekete geçip kabusa dönüşen kavşağa ışık konulmasını istedi.

====================================

MHP Lideri Bahçeli Osmaniye\'de (3)

12)\'CUMHURİYET TARİHİMİZDE 3\'ÜNCÜ DÖNEMİN BAŞLAYACAĞI KESİNLEMİŞTİR\'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, \"Cumhuriyet tarihimizde 3\'üncü bir dönemin başlayacağı kesinlemiştir. 1923 Türkiye Cumhuriyeti, 1946 ile çok partili hayata geçişle kuruluşunu tamamlamıştır. 2019 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'nin iyice oturması, yerleşmesi önümüzdeki en mühim hedeftir\" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, Osmaniye\'de, Tema Park açılışının yapıldığı ve Devlet Bahçeli Alt Geçidi\'nin temelinin atıldığı alanda konuştu. Türkiye\'nin yeni döneme girdiğini söyleyen Bahçeli, şöyle konuştu:

\"Yenikapı Buluşması ile Türkiye, yeni bir döneme girmiş ve adımını atmıştır. \'Yenikapı ruhu\' siyasi zemine kesin olarak taşınmıştır. Kimsenin menfaate dayalı siyasi hesaplarla hareket etme şansı kalmamıştır. Milletimiz, bizden bunu beklemişti. Partimiz, yıllardır bu ilke ile hareket ederek, hükümet etme sistemi ile sorumluluk üstlenmiştir. Uygulamalardan doğan aksaklıkların aşılarak, milli çağrının gereklerini karşılayabilecek bir sistemin hayata geçirilmesini samimiyetle dile getirdik. AK Parti ile Türkiye\'nin yönetim ve hükümet etme sistemini gerekli anayasal değişikliklerle gerçekleştirdik. 18 maddelik Anayasa değişikliğini sizlerin onayına sunduk. Halk oylaması ile Türk milleti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'ni kabul ve teyit etmiştir. Cumhuriyet tarihimizde 3\'üncü bir dönemin başlayacağı kesinlemiştir. 1923 Türkiye Cumhuriyeti, 1946 ile çok partili hayata geçişle kuruluşunu tamamlamıştır. 2019 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'nin iyice oturması, yerleşmesi önümüzdeki en mühim hedeftir. Bizim kaygımız ülkemizdir, derdimiz milletin huzuru, refahı, Osmaniye\'nin güvenliğidir.\"

\'AK PARTİ İLE HAREKET EDEREK KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ\'

Milletvekili ve cumhurbaşkanı seçiminde, AK Parti ile hareket edeceklerini kaydeden MHP Lideri Bahçeli, şunları söyledi:

\"2019\'da yapılacak milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimlerine 22 aylık bir süre varken, Türkiye, şimdiden iç siyasi tartışmalarla oyalanmak istenmektedir. FETÖ savunuculuğuna savunanlar, yıkıma hizmet eden iş birlikçilerdir. CHP, İP, HDP bir olmuş PKK ve FETÖ\'nün yanında hizalanmışlardır. Bu amaçla 2019 yılında yapılacak olan seçimlerle ilgili tutumumuzu 8 Ocak 2018\'de çok açık şekilde ifade ve ilan ettik. Türkiye, artık yeni bir siyasi sürece girmiştir. Bundan geri dönüş yoktur. Milletvekili ve cumhurbaşkanı seçiminde, AK Parti ile hareket ederek katkı sağlamayı hedefliyoruz. Milletimizin beklentilerine kulak veriyoruz. Birileri, çılgına dönüyor. İtirazların Türkiye hasımlarından geleceğini beklerken içerideki uzantılar ses veriyor. Kandil havarileri birer birer saklandıkları deliklerden fırlayıp kendilerine ele veriyorlar. Darbe ve işgal girişimi karşısında muğlak kalanlar bugün bize saldırıyorlar. Bunlar \'Atatürk\'ün partisiyiz\' deyip Atatürk\'ün aziz hatırasını zehirleyen şuursuzlardır. Varsın şer odakları, işbirlikçileri beraber olsun. Ismarlama projelerle siyasi senaryo kuranlara diyorum ki, sizin bir Allah\'ın da bir hesabı vardır. Alayınız şaşkına çevireceğiz. Bunlar her kılığa girerler ama Türk milletine sevgi ve sadakatle bağlı olmanın ne demek olduğunu anlayamazlar.\"

MHP Lideri Bahçeli, konuşmasının ardından protokol üyeleri ile birlikte kurdele keserek, Tema Park\'ın açılışını yaptı ve Devlet Bahçeli Alt Geçidi\'nin temelini attı. Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ise törenin sonunda Bahçeli\'ye kentin sembolik altın anahtarını verdi.

=======================

13)KORAY AYDIN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'I ELEŞTİRDİ



MERSİN\'de partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen yemeğe katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, hükümeti eleştirerek, \"Bugünün zalim iktidarı, şimdi oturduğu sarayda tir tir titriyor. Niye titriyor biliyor musunuz? Bir grup insan çıktı, \'senden korkmuyorum\' dedi. Kafa tutuyoruz hep birlikte. Senden korkmuyoruz. Niye? Çünkü zalimin zulmü varsa, inanmış insanların da güvenecekleri Alllah\'ı var\" dedi.

İYİ Parti Mersin İl Örgütü\'nün düzenlediği yemeğe Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın\'ın yanı sıra Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz ve Mersin\'deki tek İYİ Partili belediye olan Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe ile çok sayıda partili katıldı. Milletin en zor dönemden geçtiğini söyleyen Koray Aydın, \"Gücü eline geçiren bir zalim, devletin gücünü sopa gibi kullanarak, Türk milletini sindirmiş, herkes kabuğuna çekilmiş, herkes yarına endişeyle bakıyor, herkes ne olacağım sorusunu birbirine soruyor ama bir şey yapmakta, bir cesareti ortaya koymakta karamsarlığa kapılıyor\" dedi.

Böyle bir dönemde milletin yeniden ayağa kalkmasını, Atatürk\'ün koyduğu hedefler doğrultusunda ilerlemesini ve gerçek anlamda Türk-İslam aleminin liderliğini hedefleyen bir siyasi parti kurduklarını kaydeden Aydın, şöyle devam etti:

\"Zalimin zulmü bir yere kadardır. Dünyanın en korkak insanları zalimlerdir. Diktatörlerdir. O kafa tutanlardır. O elinde sopa sallayarak herkesi tehdit edenler dünyanın en korkak insanlarıdır. Nereden cesaret alırlar? Karşısındaki sinmişlikten. Bu baskılar karşısında ne yapacağını bilemeyen milyonların kararsızlığından cesaret alır onlar. Ama bugün Türkiye\'de bu oyun bozuldu. Bugünün zalim iktidarı, şimdi oturduğu sarayda tir tir titriyor. Niye titriyor biliyor musunuz? Bir grup insan çıktı, senden korkmuyorum dedi. Kafa tutuyoruz hep birlikte. Senden korkmuyoruz. Niye? Çünkü zalimin zulmü varsa inanmış insanların da güvenecekleri Alllah\'ı var. Gün gelecek Allah\'ın sopası da devreye girecek. Onun da bir zamanı var. O zaman geldiğinde zalimlerin sonunun nasıl olduğunu şu yakın tarihin sayfalarında bir bakın. Hatırlayın Mısır\'daki zalimi, hatırlayın Libya\'daki zalimi, hatırlayın Irak\'taki zalimi. Biri çukurda öldü, biri idam sehpasında öldü, biri süründürülerek öldü. Bunu söyleyerek bugüne bir kılıf geçirmek istemiyorum. Ama bunları söyleyerek bir uyarı olması bakımından tarihe not düşmek için bunları söylüyoruz.\"

KARARSIZLARIN OYU SONUCU ETKİLER

İyi Parti\'nin oy oranının en az yüzde 20 olduğunu iddia eden Aydın, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yaptırdıkları anketlerde de Meral Akşener isminin öne çıktığını savundu. Seçimlerde ikinci tura Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Meral Akşener\'in katılacağını öne süren Aydın, \"Şu an ki anketlerde ikisi kafa kafaya. Kararsız bir kesim çıkıyor. Kararsızların tercihi sonucu etkiler. Erdoğan\'a oy veririm diyen korkmadan söylüyor. İktidar ellerinde. Ama kararsızların içindeki büyük bir kesim korktuğundan fikrini açıkça söyleyemiyor. Ben buradan iddia ediyorum, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kesinlikle Akşener kazanacakö diye konuştu.

=====================================

14)KARAMOLLAOĞLU: OLAĞANÜSTÜ HAL, OLAĞAN HALE GELİRSE HAPI YUTTUK



SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu hükümetin OHAL\'i uzatmasını eleştirdi, \"Hala 1,5 sene sonra neredeyse, olağanüstü hal ile idare ediliyoruz. Olağanüstü hal, olağan hale gelirse hapı yuttuk. Artık bundan sonra hukuk yok demektir\" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İzmir’de partisinin il teşkilatı tarafından düzenlenen Teşkilat Eğitimi programına katıldı. Kemalpaşa Dere Mesire Alanı Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen programa Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Zekeriya Hazırbulan ve çok sayıda partili katıldı. Programda konuşan Karamollaoğlu, 2019’da yapılacak başkanlık seçimlerine hazırlandıklarını ve başarılı olacaklarına inandıklarını söyledi. Bu seçimde özellikle kadınlara büyük görevler düştüğünü ifade eden Karamollaoğlu, \"Çalınmadık kapı bırakmayacaklar. Her alanda çalışan kadınlarımız var. Eksiksiz herkese ulaşacağız. Mesajımızı herkes alacak. Bizim üzerimizde her türlü çirkin oyunlar oynanabilir. Bunlar sizi hedefinizden vazgeçirmesin. Saldırılar artarsa hedefe yaklaşıyoruz demektir\" dedi.

BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ İLE HARİTALAR AMİREKA\'DA ÇİZİLDİ

Karamollaoğlu, Ortadoğu\'daki çatışma ortamına da değinerek, \"İslam alemi darmadağın olmuş. Kendi sorunlarını çözememiş ve kendi içinde boğuşmalar yaşıyor. Son 120 yıllık tarihimizi hatırlamazsak, son 120 yıllık tarihimizi bilmezsek, bu hale nasıl düştük bunu anlamazsak problemleri aşamayız. Büyük Ortadoğu Projesi ile haritalar yeniden çizildi. Amerika’da çizildi. 11 Eylül’de ikiz kuleler yıkıldı, Pentagon’a saldırıldı. Enkazın altından Müslüman pasaportu çıkınca, ‘İntikam alacağız, haçlı seferi yapacağız’ dediler. Haçlı seferi ilan eden ABD bizim stratejik müttefikimiz olamaz. Bugün maalesef İslam alemi bunun bedelini ödüyor. Biz bunların önüne tek vücut olarak çıkmak durumundayız. Bunu yapacak tek görüş ise milli görüştür. Bizim batıdan farkımız hakkı üstün tutuma kararlığımızdır\" diye konuştu.

Hukuka, adalete güvenin kalmadığını söyleyen Karamollaoğlu, \"Bir mahkeme iki gazetecinin tutukluğu devam ederek yargılanmasına karar verdi. Aylardır tutuklu bu gazeteciler, onlar da Anayasa Mahkemesi\'ne müracat ettiler. Anayasa Mahkemesi de bir karar aldı, bu mahkemenin kararını bozdu. Mahkeme dedi ki \'Ben seni dinlemiyorum\'. Anayasada bir hüküm var, diyor ki \'Anasaya Mahkemesi\'nin aldığı kararlara Cumhurbaşkanı, Meclis dahil kimse itiraz edemez, uygulamak mecburiyetindedir. Ama bir mahkeme diyor ki \'ben senin aldığın karara uymuyorum\'. Anayasa Mahkemesi yanlış karar verebilir, mühim olanı kurala uymaktır. Yerel mahkeme de yanlış karar verir. Temyiz müessesi çalışmazsa adalet çalışmaz. Şu anda temyiz çalışmıyor. Onun için bireysel müracaat hakkını bu hükümet verdi insanlara. Onlar da gittiler, mahkeme de karar verdi \'serbest bırakılsınlar, yargılamaları böyle devam etsin\' diye. Mahkeme de diyor ki \'ben buna uymam.\' Böyle hukuk olur mu?\" dedi.

\"ARTIK BUNDAN SONRA HUKUK YOK DEMEKTİR\"

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün 15 Temmuz\'daki darbe girişiminde Türk milletinin kahramanlık gösterdiğini, darbe sonrasında ise iktidarın OHAL’i çok uzattığını belirten Karamollaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

\"İSTEMEDİĞİN BİR KARAR ALINDIĞI ZAMAN BAL GİBİ KARIŞIYORSUN\"

\"Elbette gerekir. Ama nereye kadar? 3 ay, 3 ayda toparlayamadın, hadi 6 ay. 6 ayda da toparlayamadın. Hadi bir 3 ay daha. Ama hala 1,5 sene sonra neredeyse, olağanüstü hal ile idare ediliyoruz. Olağanüstü hal, olağan hale gelirse hapı yuttuk. Artık bundan sonra hukuk yok demektir. Çünkü hukuk bir kişinin, hükümetin dudakları arasındadır. Anayasa çiğnenmeye başladığın an, olağanüstü hal falan bırak sen, devreye girmen lazım. Bir mahkeme güya Anayasa Mahkemes\'inin ağzının payını verdi. Kim düzeltecek bunu? Hükümetin bunun karşısında bir şey yapması icap eder. \'Efendim ben adalete karışmam.\' İstemediğin bir karar alındığı zaman bal gibi karışıyorsun. Anayasa çiğnendiği zaman niye girmiyorsun. Hukuk, adalet olmadan, hak üstün tutulmadan hiç bir ülkede, dünyada huzur olmaz. Hükümetin bir tedbir alması lazım. Kimsenin anayasa haklarının dışına çıkmaması icap eder. Biz hukukuna üstünlüğün en önemli mesele görüyoruz.\"

=====================================

15)SULAMA KANALINA DÜŞER ATI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI



AYDIN\'ın Kuyucak İlçesi\'nde sulama kanalına düşen at itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, pazar günü gündüz saatlerinde Orman İşletme Deposu yakınlarındaki sulama kanalında meydana geldi. Mehmet Göçmence tarafından ot yemesi için sulama kanalı kenarına bırakılan at, ayağının kayması sonucu kanala düştü. Atının düştüğünü gören sahibi Göçmence, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi kanala düşen atı halatlarla bağlayarak vinç yardımı ile kurtardı. Atın sahibi Mehmet Göçmence, \"Atımı düştüğü sulama kanalında ölümden kurtaran itfaiyeci kardeşlerime teşekkür ediyorum. Çünkü o at benim ekmek teknemdi\" dedi.

================================================

16)SERDAR ORTAÇ ULUDAĞ\'I SALLADI

TÜRKİYE\'nin en büyük kış ve gençlik festivali olan \'Selfy Whitefest 2018\' festivalinde sahneye çıkan ünlü sanatçı Serdar Ortaç, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Gündeş ile aralarında olan küslük ile ilgili açıklamalarda bulunan Serdar Ortaç, \"Barışmak için sahnesine giderim\" dedi.

Uludağ\'da \'Selfy Whitefest 2018\' festivalinin ilk gününde ünlü sanatçı Serdar Ortaç sahne aldı. Sahne öncesi gazetecilere, Ebru Gündeş ile arasındaki küslük hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde konser için gittiği bir yerde yemek yediği restorana ertesi gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın geldiğini ifade eden Serdar Ortaç, \"Bir gün beklesem reisle aynı gün orada olacağız. Ona hemen derdim orada, \'Ebru abla beni affetsin bir şeyler yapın.\' Bu işin şakası tabi, onu görmek yeterli. Şu an herhangi bir şey yok ama sahnesine giderim en azından. Gözünün içerisine bakarım kızmaz zaten, sever o beni. Abarttılar. Biz arkadaşız Ebruyla dostluğum bitmez artık\" dedi.

Gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından sahne alan Serdar Ortaç, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. \"Gıybet\" şarkısı ile sahneye çıkan Ortaç\'a 2 kadın dansçı da eşlik etti. Ortaç\'ın sahne performansı beğeni toplarken, hayranları eski ve yeni şarkılarına eşlik etti. Dinleyicilerine \"Geçmişten bu güne kadar yazdığım bütün şarkıları size okuyacağım\" diyen Ortaç, yaklaşık iki saat sahnede kaldı.

