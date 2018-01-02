DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)HIRSIZLIK OPERASYONU YAPAN POLİSE ATEŞ AÇILDI: 1 POLİS YARALI



GAZİANTEP\'te polis ekipleri, Mehmet G.\'nin çalınan güvercinlerinin saklandığı iddia edilen eve operasyon yaptı. Evde bulunan şüphelinin haber verdiği belirlenen üç yakını, otomobille olay yerine gelerek polislere tüfekle ateş açtı. 1 polisin yaralandığı olayda, kaçan 3 saldırgan ile evde bulunan hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı. Olay, gece saatlerinde İstiklal Mahallesi\'nde meydana geldi. Mehmet G.\'nin çalınan güvercinlerin saklandığı evi bildirmesiyle harekete geçen polisler, operasyon düzenledi. Şüphelinin polisleri fark etmesiyle telefonla arayıp haber verdikleri belirlenen kimlikleri belirsiz yakınları, plakası alınamayan bir otomobille sokaktaki polislere tüfekle ateş açıp kaçtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 1 polis memuru yaralandı, polis aracı da hasar gördü. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için takip ederken, yaralı polis ise yine meslektaşları tarafından ekip aracıyla Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil servise müdahale edilen polisin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bu arada polislerin takip ettiği saldırganların bulunduğu otomobil, kovalamaca sonunda Yeşilvadi Bulvarı\'nda durduruldu. Araçta bulunan 3 kişi ile, polisin girdiği evde bulunan hırsızlık şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda takviye ekibin de geldiği evde polis tarafından detaylı arama da yapıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Polis ekipleri

- Ekiplerin incelemesi

- Özel harekât polisleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa-KANLI /GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)ZONGULDAK\'TA DOKTOR BIÇAKLA DEHŞET SAÇTI: 3 POLİS YARALI



ZONGULDAK\'ın Kilimli ilçesinde, iddiaya göre psikolojik sorunları olduğunu öne sürülen 32 yaşındaki doktor Y.A., bıçakla dehşet saçtı. İhbar üzerine bölgeye giden Komiser Orkun D. alnından, polis memuru Uğur G. sol gözünden bıçak darbesiyle, polis memuru Yusuf B. ise kaçmaya çalışan doktor Y.A.\'yı yakalamak isterken düşerek yaralandı. Olay, gece geç saatlerde meydana geldi. İlçe merkezindeki Kilimli Semt Polikliniği önünde bir kişinin elinde bıçakla dolaşarak çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine verilen adrese polis ekibi yönlendirildi. Polis ekibi, aile sağlığı merkezinde doktor olduğu öğrenilenr Y.A.\'yı gözaltına almak isterken bıçaklı saldırıya uğradı. Komiser Orkun D. alnından, polis memuru Uğur G. ise sol gözünden bıçakla yaralandı. Kaçan Y.A.\'yı kovalayan polis Yusuf B. de düşerek dizinden yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Y.A., Güney Mahallesi mezarlık mevkiinde kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan Y.A.\'nın ilçedeki aile sağlığı merkezinde doktor olduğu ve bir süredir psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü.

Olayda yaralanan polis memurları ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Komiser Orkun D. ile polis memuru Yusuf B.\'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hayati tehlikesi bulunmayan Uğur G. ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kilimli Semt Polikliniğinden detay

-Hastaneden detay

-Polis ekip araçları

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN /KİLİMLİ(Zonguldak),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)İBRE 130 KİLOMETREDE TAKILI KALDI: 2 ÖLÜ



KOCAELİ\'nin Kandıra ilçesinde şerit ihlali yapan otomobilin karşı yönden gelen otomobille çarpışması sonucu 2 sürücü yaşamını yitirdi. Kazaya neden olan otomobilin hız göstergesinde ibrenin 130 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Kaza, dün akşam saatlerinde, İzmit ile Kandıra arasındaki karayolunun Davuldere mevkiinde meydana geldi. Kandıra istikametine giden 26 yaşındaki Bünyamin Duru idaresindeki 41 FK 988 plakalı otomobil, karşı istikamete geçerek Kadir Şen idaresindeki 41 FB 602 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi araçlarda sıkışan sürücüleri çıkardı. 112 Acil ekipleri her iki sürücünün de öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bünyamin Duru ve Kadir Şen\'in cenazeleri İzmit Asri Mezarlığı morguna kaldırıldı. Kaza sonrası Bünyamin Duru\'nun kullandığı otomobilin hız göstergesinde ibrenin 130 kilometrede takılı olduğu görüldü. Yaşamını yitiren Bünyamin Duru\'nun 2 gün sonra askere gideceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntü

-Araçtan çıkarılan Bünyamin Duru\'nun sedye ile ambulansa konulması

-Kadir Şen\'in otomobilinden çıkarılması

-Araçlardan görüntüler

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR / KANDIRA(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)AŞIRI HIZLI SÜRÜCÜ, 9 OTOMOBİLE ÇARPTI



İZMİR\'in Üçkuyular semtinde, 20 yaşındaki Yamaç Özkardeş\'in yönetimideki otomobil, trafik ışıklarında iki şeritte bekleyen otomobillerin arasına dalıp, 9\' araca çarparak hasar verdi.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Üçkuyular İskelesi yakınlarında meydana geldi. Narlıdere\'den Konak yönüne gelen Yeditepe Üniversitesi Gastronomi bölümü 1\'inci sınıf öğrencisi Yamaç Özkardeş, yönetimindeki 34 NP 4225 plakalı otomobille aşırı hız yapınca, trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı. Virajdan çıktığında karşısında duran araçları gören Özkardeş, iki şeride dizilli halde bekleyen otomobillerin arasına daldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, Özkardeş\'in kullandığı, babasının çalıştığı şirkete ait otomobil, toplam 9 araca çarparak maddi hasar oluşmasına neden oldu. Kazanın ardından olay yerine polis ekipleri ve çekiciler gönderildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçlar yoldan çekilince, yaklaşık yarım saat tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik akışı normale döndü. Özkardeş kazadan sonra büyük üzüntü yaşarken, \"En sondaki otomobile çarpmamak için aralarına girmek zorunda kaldım. Viraj yüzünden orada arabaların olduğunu fark edemedim\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yapan otomobillerin çekicideki görüntüleri

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)ORMANA ODUN TOPLAMAYA GİDEN KÖYLÜNÜN CESEDİ BULUNDU



BOLU\'da, ormanlık alana odun toplamak için giden 80 yaşındaki Durmuş Özbakan\'ın cesedi bulundu. Köprücüler Köyü\'nde oturan Durmuş Özbakan, sabah saatlerinde traktörüyle odun toplamak için ormanlık alana gitti. Gece saatlerine kadar Özbakan\'dan haber alamayan yakınları ormanlık alanda yaşlı adamı aramaya başladı. Yaklaşık 3 saatlik arama çalışmalarının ardından 50 yaşındaki Kemal Özbakan, babasını traktörün yanında yerde buldu. Kemal Özbakan, durumu 112 Acil ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ulaşımın zor olduğu ormanlık alana gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü belirledi. Kalp hastası olduğu öğrenilen 3 çocuk babası Durmuş Özbakan\'ın ilk incelemelere göre kalp krizi geçirmiş olabileceği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Jandarma ekipleri

-Sağlık ekipleri

-Köylülerin görüntüsü

-Traktörün görüntüsü

-Röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)DAĞ GEZİSİNDE AYAKLARI KIRILAN ÜNİVERSİTELİ GENÇ 5 SAAT SONRA KURTARILDI



MANİSA\'nın Yunusemre İlçesi\'nde, 2 arkadaşı ile birlikte gezmeye çıkan ve dağlık bölgede düşerek ayağı kırılan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Mazlum Akgün, 25 kişilik arama kurtarma ekibi tarafından 5 saat sonra kurtarıldı. Akgün, sedye üzerinde yaklaşık 6 kilometrelik engebeli dağ yolundan indirilerek ambulansa taşındı. Olay, dün öğle saatlerinde Spil Milli Parkı\'nın engebeli Sandıkkale Mevkii\'nde meydana geldi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi Mazlum Akgün, iki arkadaşı ile birlikte dağ gezisine çıktı. Akgün, Sandıkkale Mevki\'ndeki yüksek kayalardan birisinden dengesini kaybetmesi sonucu düşerek iki ayağını birden kırdı. Akgün\'ün arkadaşları durumu AFAD, UMKE ve AKUT ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine 25 kişilik arama kurtarma ekibi üç arkadaşı aramaya başladı. Yaklaşık beş saat süren araştırmanın sonucunda iki ayağı birden kırılan Mazlum Akgün ve iki arkadaşına ulaşıldı.

İlk müdahalenin UMKE ekipleri tarafından yapılmasının ardından Mazlum Akgün, sedye üzerinde yaklaşık 6 kilometrelik engebeli dağ yolundan indirilerek ambulansa taşındı. Akgün ambulansla Manisa Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Akgün\'ün durumunun iyi olduğu, sol bacağında ağır kırık, sağ bacağında ise hafif kırıklar olduğu belirtildi. Akgün\'ün arkadaşlarının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AFAD Manisa İl Müdürü Bekir Şen yaptığı açıklamada, kendilerine ihbarın 15.48 sıralarında geldiği ve ihbarı alır almaz 25 kişilik arama kurtarma ekibi ile araştırmaya başladıklarını ifade ederek, \"Üç arkadaş her hafta bu bölgeye gezmeye çıkıyorlarmış. Bu hafta da her zaman gittikleri mevkiinin bir üstüne daha çıkmak istemişler. Ancak arkadaşlarından birisi yüksek kayalıklardan düşerek ayaklarını kırmış. Yaklaşık 5 saat süren arama çalışmasının ardından üç gencimize de sağ salim ulaştık. Ayakları kırılan arkadaşımızın sağlık durumu iyi. Manisa Devlet Hastanesi\'nde gerekli müdahaleler yapılıyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- 25 kişilik arama kurtarma ekibinden g örüntü

- Yaralı Mazlum Akgün ile iki arkadaşından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: İlker KILIÇASLAN /MANİSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)CİNAYET ŞÜPHELİLERİ AYNI OTOMOBİLDE YAKALANDI



KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, geçen temmuz ayında tartıştığı restoran sahibini tabanca ile ateş ederek öldürdüğü iddia edilen Y.A., yılbaşı gecesi polisin yaptığı uygulama sırasında bir otomobilde yakalandı. Aynı araçta bulunan S.B.\'nin de İstanbul\'da geçen yıl işlenen başka bir cinayetin faili olduğu belirlendi.

Olay, geçen yıl Temmuz ayında, Gölcük Saraylı Mahallesi\'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, Y.A. tartıştığı restoran sahibi Turgut Aydın\'ı bacağından vurdu. Kurşunun bacağındaki atar damara gelmesi sonucu yaralanan Aydın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Y.A., kayıplara karıştı. Dün saat 04.45 sıralarında, İzmit Bekirdere Mahallesi\'nde uygulama yapan polis ekipleri, bir otomobili durdurdu, kimlik kontrolü yaptı. Kontrolde verdiği kimliğin sahte olduğu anlaşılan Y.A., gözaltına alındı. Y.A.\'nın restoran sahibi Turgut Aydın\'ın öldürülmesi ve 18 suçtan arandığı belirlendi. Y.A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

AYNI ARAÇTA BİR CİNAYET ŞÜPHELİSİ DAHA

Kontrollerde ayrıca, Y.A. ile aynı araçta bulunan S.B.\'nin de İstanbul\'da geçen yıl 28 Nisan\'da işlenen başka bir cinayetin faili olduğu tespit edildi. S.B., İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne teslim edilmek üzere Bekirpaşa Polis Merkezi\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Zanlının asayişten çıkışı

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN /İZMİT(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)HAKKARİ\'DE 167 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ



HAKKARİ\'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta 167 kilo eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Hakkari-Van Karayolu\'ndaki uygulama noktasında, polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Narkotik dedektör köpek \'Colt\' ile yapılan aramalarda, aracın gizli bölmelerinde 167 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Durdurulan araç

-Araçta narkotik köpekle yapılan arama

-Eroin paketlerinin çıkarılması

-Tabelası önünde eroin paketleri

Haber: HAKKARİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)YENİ YIL BEBEĞİ CAMİ AVLUSUNA TERK EDİLDİ



GAZİANTEP\'te kimliği ve uyruğu henüz belirsiz 1 günlük kız bebeği, cami avlusuna bırakıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çamlıca Mahallesi\'nde bulunan Ali Erçelebi Mahallesi\'nde meydana geldi. Yatsı namazı için camiye gelenler, avluda battaniyeye sarılı bebek buldu. Bebeği \'üşemesin\' diye cami içerisine alan vatandaşlar, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, kız bebeği ambulansla Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste muayene edilen ve yapılan incelemede göbek mandalı halen takılı olan ve topuk kanı alındığı saptanan bebeğin önceki gün bir sağlık kuruluşunda doğduğu belirlendi. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen kız bebek, kuvöze konularak hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Polis, bebeğin uyruğunu ve camiye bırakan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Ali Erçelebi Camisi

- Cami avlusu

- Bekleyen polisler

- Hastane

- Bebeğin muayene edilmesi

- Bebeğin kuvözde ambulansla taşınması

- ambulansın gidişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-Mustafa KANLI / GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)MARMARİS\'TE \'TARİKAT YURTLARI KAPATILSIN\' EYLEMİ



MARMARİS\'te çeşitli sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği eylemde, cemaat ile tarikat yurtlarının kapatılması istendi. Veli-Öğrenci Derneği (Veli-Der) koordinesinde, Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan Atatürkçü Düşünce Derneği, Birleşik Haziran Grubu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Marmaris Kent Konseyi, Marmaris Kıyılarını Koruma Grubu ve CHP Marmaris İlçe Teşkilatı temsilcileri bir süre sessizce bekledi. Ardından, kalabalık adına Veli-Der Sözcüsü Fatma Uçar basın açıklamasını okudu. Uçar, tarikat ve cemaat yurtlarının kapatılmasını, Milli Eğitim Bakanlığı\'nın tarikat ve cemaatler ile imzaladığı protokolün iptal edilmesini istedi. Uçar, şunları söyledi:

\"Gün geçmiyor ki ülkemizin herhangi bir yerinde, gerici tarikat ve cemaat vakıflarına ait yurtlarda çocuklarımızın başına bir kötülük gelmesin. Son olarak İzmir\'in Dikili ilçesinde erkek yurdunda meydana gelen olayda göstermelik tutuklama ve kapatma yapıldı. Anayasa\'da sosyal olduğu yazılı bir devlet, kendisine emanet edilen çocukları, birer suç odağına dönüşmüş bulunan gerici tarikat yurtlarına teslim edemez. Bu vakıflarla imzaladığı onlarca protokolle, Millil Eğitim Bakanlığı (MEB), Anayasa suçu işletmektedir. MEB, Karaman sonrasında, benzeri vakıflarla protokol imzalamaya; kendisine emanet edilen çocuklarımızı bu vakıfların yurtlarında her türlü kötülükle yüz yüze bırakmaya devam etmiştir. Bundan sonra çocuklarımızın başına kötü bir olay geldiğinde doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı\'nı sorumlu tutacağız. İktidar ve bakanlıklar, çocuklarımızın üzerinden kendi ideolojik ve politik tercihleri doğrultusunda sosyal mühendislik yürütmeye son verin. Çocuklarımızı korumak, onlara sahip çıkmak bizlerin asli görevidir. Geleceğin teminatı çocuklarımızı koruyamayanlar sağlam bir toplum düşünemez. Başta Marmaris olmak üzere ülkemizde tüm tarikat ve cemaat yurtları kapatılmalıdır\" dedi. Açıklamanın ardından grup, \'Tarikat yurtları kapatılsın\' sloganları atıp, bir süre alkışla tempo tuttuktan sonra dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Eylemden görüntü

-Grup adına Veli-Der sözcüsü Fatma Uçar\'ın basın açıklamasını okuması

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN /MARMARİS(Muğla),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)YILBAŞI TATİLİNDEN DÖNENLER BANDIRMA İSKELESİNDE UZUN KUYRUK OLUŞTURDU



YILBAŞININ haftasonu tatili ile birleşmesini fırsat bilen tatilcilerin dönüş yolu çileli oldu. Günde 1 seferin gerçekleştirildiği Bandırma-Yenikapı ve Bandırma-Bostancı deniz seferine, yoğunluk nedeniyle 2 deniz otobüsü 2 feribot seferi eklendi. Vatandaşlar feribota araçlarıyla binmek için uzun kuyruk oluşturdu

Yılbaşının haftasonu tatili ile birleşmesini fırsat bilerek, yılbaşını şehir dışında kutlayan tatilciler dönüş yoluna başladı. İstanbul\'dan İzmir ve Balıkesir\'in tatil beldeleri Ayvalık ve Edremit\'e gelerek tatillerini değerlendiren vatandaşlar, dönüş yolunda Bandırma İDO iskelesinde uzun kuyruk oluşturdu. Günde sadece bir kez gerçekleştirilen Bandırma-Yenikapı ve Bandırma-Bostancı seferlerin olduğu İDO Bandırma feribot iskelesinde yoğunluk nedeniyle ek seferler düzenlendi. 2 deniz otobüsü ve 2 feribot ile 2 bin 850 yolcu 440 otomobil taşındı.

Görüntü Dökümü

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-Feribottan inen ve binen yolcu ve araçlar

-Trenden inenler

-Detaylar

Haber-Kamera: Erdem ÖZCAN /BANDIRMA(Balıkesir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)BABA- OĞUL BİRLİKTE YÜKSEK LİSANS YAPIYOR



MUŞ\'un Hasköy Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Yaşar Özden (57) oğlu Özmen Özden (34) ile birlikte Alparslan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde yüksek lisans eğitimi alıyor.

Muş\'un Hasköy ilçesinde 7 çocuk babası Yaşar Özden, güvenlik görevlisi olan oğlu Özmen Özden ile aynı üniversitede yüksek lisansa başladı. Anadolu Üniversitesi Kamu yönetimi bölümünden 2015-2016 yıllarında mezun olan baba-oğul şimdi birlikte aynı sırayı paylaşıyor. Okumanın yaşı olmadığını belirten Yaşar Özden, akşamları oğlu ile birlikte üniversiteye geldiklerini söyledi. Dersleri aksatmadan takip ettiğini söyleyen Yaşar Özden, \"Eskiden gaz lambası altında ders çalışıyorduk. Şimdi bütün imkanlara sahibiz. Oğlumla fakülteye beraber gidip geliyoruz. Atalarımızın bir sözü var. \'Eğitim beşikten mezara kadar devam eder\' diye, bizde bunu sürdürüyoruz. Çocuklarım bu yaşta neden okuduğumu soruyor. Ben de \'bırakın bu dünyada benim sermayem eğitimim olsun\' diyorum. Dünyanın en mutlu insanı benim\" diye konuştu.

Babası ile birlikte 2 yıllık yüksek lisans eğitimlerine bu yıl başladıklarını aktaran Özmen Özden ise babası ile aynı sırayı paylaşmanın gurur verici olduğunu vurguladı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Abdullah Kıran da baba oğulun aynı bölümde aynı sırayı paylaşarak eğitim görmelerinin kendilerini sürpriz olduğunu anlattı. Kıran şunları söyledi:

\"Baba oğulun birlikte yüksek lisans yapması bize mutluluk kaynağı oldu. Atalarımızın dediği gibi \'okumanın yaşı yoktur.\' Hakikaten okumanın yaşı olmadığın en güzel örneği bu sınıfta. Kendi hayatları, gelecek nesiller açısından çok güzel bir anı olarak kayda geçecektir. Derslerini aksatmıyorlar ve çok azimliler.\"

Görüntü Dökümü

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-Üniversitede baba oğulun aynı sınıfta ders görmelerinden detaylar

-Profesör Abdullah Kıran\'ın ders anlatması

-Diğer öğrencilerden sını9ftan detaylar

-Röportajlar

Haber-Kamera: Eser AYDIN / MUŞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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