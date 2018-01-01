DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)BAŞBAKAN YILDIRIM, DAĞ KOMANDO OKULU\'NU ZİYARET ETTİ

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin il kongresinin ardından Isparta Valiliği\'ni ziyaret etti. Vali Şehmus Günaydın ile bir süre görüşen başbakan Yıldırım, daha sonra Dağ Komando Okulu ziyareti için Eğirdir\'e gitti. Bu ziyaret öncesinde dağ komando okulunun Barla\'daki eğitim tesislerini gezen Başbakan Yıldırım, burada komandoların gösterisini izledi. Başbakan Yıldırım, sonrasında Eğirdir ilçe merkezindeki Dağ Komando Okulu\'na geldi. Buradaki ziyaretin ardından Başbakan Binali Yıldırım, 112 Acil Çağrı Merkezi\'ni ziyaret etti.

Görüntü Dökümü

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-Başbakan Yıldırım\'ın yemek yemesi

-Başbakan Yıldrıım\'ın askerlerle sohbet etmesi

-Genel ve detay

Haber: ISPARTA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)ERDEK AÇIKLARINDA 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

BALIKESİR\'in Erdek İlçesi açıklarında gece yarısına doğru Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Balıkesir ve Bursa\'nın birçok ilçesinden de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, dün saat 23.12\'de merkez üssü Marmara Denizi Erdek açıklarında Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.1 kilometre olarak derinlikte meydana gelen deprem Balıkesir ve Bursa ile ilçelerinde hissedildi. Yılın son saatlerinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere can kaybı ve yaralanan olmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıklarken derinliğini ise 12.4 kilometre olarak saptadı.

Görüntü Dökümü

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-Deprem sonrası Bandırma\'dan ilk görüntüler

Haber-Kamera: BALIKESİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)2018\'E SAATLER KALA ULUDAĞ\'DA TELEFERİK İZDİHAMI

ULUDAĞ\'da ziyaretçiler yeni yıla saatler kala oteller bölgesinde yer alan teleferiklere binmek isteyince yoğunluk nedeniyle izdiham yaşandı, yüzlerce metre kuyruk oluştu.

2018 yılına Bursa\'nın Uludağ bölgesinde girmek isteyen ziyaretçiler, 2\'nci Oteller bölgesinde yer alan Kurbağakaya Teleferik İstasyonu\'na akın ettil. İstasyonun dışına kadar kuyruk oluşurken, ziyaretçiler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Bazı vatandaşlar arasında çıkan tartışmalar, görevliler ve sırada bekleyen diğer vatandaşların müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı. Bir kişi, 1.5 saattir teleferik kuyruğunda beklediği belirterek, tepki gösterince güvenlik görevlileri sakinleştirdi. Kendilerine sıra gelen vatandaşlar ise teleferik deneyimi yaşadı. Teleferik yoğunluğu öğle saatlerinden itibaren başlarken, akşam saatlerinde de devam etti.

Görüntü Dökümü

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-İzdihamdan detaylar

-tartismalar

Haber-Kamera: Gürkan DURAL /BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)ZATÜRREYİ YENDİ, ANNESİ VE DAYISIYLA KAZADA ÖLDÜ

OSMANİYE\'nin Kadirli meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden diyetisyen Habibe İnandı (26) ile annesi Zeynep İnandı (48) ve dayısı Mustafa İnandı\'nın (32) cenazeler, Kahramanmaraş\'ın Andırın ilçesinde yan yana toprağa verildi. Habibe İnandı\'nın uzun süre Adana\'da zatürre tedavisi gördüğü, kaza günü hastalığı yenip eve döndüğü ortaya çıktı.

Bir süre Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi\'nde zatürre tedavisi gören Habibe İnandı, hastalığı yenip tedavisi tamamladıktan sonra ailesiyle hastaneden ayrıldı. Andırın\'a gitmek üzere yola çıkan Mustafa İnandı yönetimindeki 80 DS 920 plakalı otomobil, Osmaniye\'nin Kadirli ilçesinde Serkan Yılmaz\'ın (24) kullandığı 01 Y 518 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada Habibe İnandı, annesi Zeynep İnandı ile aracı kullanan dayısı Mustafa İnandı hayatını kaybetti, babası İsmail İnandı ile kamyonette bulunan Serkan Yılmaz, Mehmet Yılmaz ve Osman Kızılkan yaralandı.

YAN YANA DEFNEDİLDİ

Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Habibe İnandı ile annesi Zeynep ve dayısı Mustafa İnandı\'nın cenazeleri uzun araç konvoyu ile Andırın\'ın Efirağızlı Mahalle Mezarlığı\'na getirildi. TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Osmaniye İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Andırın Belediye Başkanı Baki Tezcan, inandı ailesi ile yakınları ve vatandaşlarının katılımıyla kılınan namazın ardından cenazeler yan yana toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan İsmail İnandı\'nın kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Araç konvoyu

- Cenazelerin defnedilmesi

- Durmuşoğlu\'nun mezara toprak atması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İskender ZENGİN / KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Konya\'nın Ereğli İlçesi\'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle alev topuna dönen otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Konya- Adana karayolunun Akören Mevkii\'nde meydana geldi. Fatih Uzun (35) yönetimindeki 42 JFV 86 plakalı otomobil, önündeki Hayati Şaktan\'ın kullandığı 42 V 1055 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Uzun idaresinde otomobil, önce refüje çarptı, ardından karşı şeride geçip şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Fatih Uzun ile yanında bulunan Rabia Kömür (24), Nisan Gümüş (34) , Eyüp Gümüş (31), Hülya Öztürk yaralandı. Yaralılar, çevreden geçen diğer sürücüler tarafından araç içinden kurtarıldı. Yaralılardan Hülya Öztürk, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Bu sırada araç birden alev almaya başladı. Alev topuna dönen otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Diğer araç sürücüsü Şaktan ise kazadan yara almadan kurtulurken, yaralı 4 kişi ise ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Aracın alev topuna dönmesi

- İtfaiyenin müdahalesi

- Yaralılardan detay

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Atilla ATMACA / EREĞLİ(Konya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)\'DUR\' İHTARINA UYMAYIP POLİSİN ATEŞ AÇTIĞI OTOMOBİL KAZA YAPTI

GAZİANTEP\'te, sürücüsünün \'dur\' ihtarına uymadığı otomobile polis ateş açtı. Polisin açtığı ateşle lastikleri patlayıp camı kırılan otomobil, kontrolden çıkıp önce kaldırıma, ardından trafik sinyalizasyon lambalarının bulunduğu direğe çarparak durdu. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Olay, gece saatlerinde Milli Egemenlik Bulvarı\'nda meydana geldi. Bulvarda yılbaşı nedeniyle uygulama yapan polisleri gören 34 HS 0981 plakalı otomobili kullanan ve henüz ismi öğrenilemeyen sürücü, aracıyla kaçmaya başladı. Sürücüsünün \'dur\' ihtarına rağmen durmadığı otomobile polis tabancayla ateş açtı. Lastikleri patlayan ve kurşun isabet etmesiyle ön camı kırılan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle kaldırıma çıktıktan sonra trafik sinyalizasyon lambalarının bulunduğu direğe çarparak durdu. Kazada ismi öğrenilemeyen sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, ihbarla gelen ambulansla Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan sürücünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, vücuduna kurşun isabet edip etmediği açıklanmadı.

Olay nedeniyle bulvara çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler, otomobilde geniş çaplı arama yaparken, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman da bulvara gelip olayla ilgili bilgi aldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Kaza yapan otomobil

- İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri

- Ekiplerin otomobilde inceleme yapması

- Patlayan lastik ve camdaki kurşun izi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-Mustafa KANLI / GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)CEZAEVİNDE YANGIN ÇIKTI, MAHKUMLAR TAHLİYE EDİLDİ

DENİZLİ\'nin Çal ilçesindeki cezaevinin çatı bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ettikleri alevleri söndürürken, mahkumlar cezaevinden tahliye edilerek spor salonuna götürüldü.

Yangın, dün saat 16.00 sıralarında Çal ilçe merkezinde bulanan kapalı cezaevinde çıktı. Çatı bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan alevler, kısa sürede tüm çatıyı sardı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, cezaevindeki mahkumlar da jandarma tarafından koğuşlarından tahliye edildi. Jandarma araçlarına bindirilen 40 mahkum ilçedeki bir spor salonuna götürüldü. Jandarma ekipleri, spor salonu çevresinde güvenlik önlemi aldı. Sadece çatıda etkili olan alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatılırken, dumanlardan etkilenen iki mahkuma ambulans içinde tedavi yapıldı.

Görüntü Dökümü

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- Cezaevinin dışından görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Jandarma ekiplerinden görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN /DENİZLİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)ÇOCUĞUNU GÖREMEYEN BABA ÇATIYA ÇIKTI

KÜTAHYA\'da iki buçuk aylık oğlunu göremediği söyleyen Mehmet Ali K. 4 katlı binanın çatısına çıkıp intihara kalkıştı. Mehmet Ali K., polislerin ayrı yaşadığı eşi ve çocuğunu olay yerine getirmesini ardından aşağıya inip çocuğunu kucağına aldı.

Ali Paşa Mahallesi Asım Gündüz Caddesi\'nde geceleyin meydana gelen olayda 4 katlı eski Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi binasının çatısında bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar 155 Polis İmdat hattını arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Polislere eşi ve çocuğunun gelmemesi halinde intihar edeceğini söyleyen Mehmet Ali K., binanın yanına gelen itfaiye aracına doğru çatıdan söktüğü kiremitleri attı.

Olay yerine gelen Kütahya Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Mehmet Ali K.. ile cep telefonuyla konuştu. Emniyet Müdür Çevik\'in talimatıyla Mehmet Ali K.\'nın ayrı yaşadığı eşi G.K. ile iki buçuk aylık oğlu İ.M.,olay yerine getirildi. Mehmet Ali K. bunun üzerine çatıdan indi.

Polislerin ekip aracına bindirdikleri Mehmet Ali K. daha sonra polislerin getirdiği oğlu İ. M.\'yi kucağına alıp gözyaşı döktü. İ.M. daha sonra annesine teslim edildi, Mehmet Ali K. da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Mehmet Ali K.\'nın itfaiye aracına çatıdaki kiremitleri atması,

-Polisin ikna çabaları,

-Emniyet Müdürü Hasan Çevik\'in cep telefonuyla Mehmet Ali K. ile görüşmesi,

-Bebek ve annenin gelmesi,

-Mehmet Ali K.\'nın çatıdan inmesi ve ekip otosu içesinde oğluna sarılmasından çekilen görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)ZABITADAN YILBAŞI GECESİ KAÇAK TAVUK OPERASYONU

ADANA Büyükşehir Belediye Zabıtası, yeni yılın ilk dakikalarında kaçak tavuk kesimi yapan bir iş yerine baskın yaptı. Polisle birlikte iş yerine giren zabıta ekipleri, 2 ton kesilmiş tavuk eti ile bin adet canlı tavuk ele geçirdi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi\'nde kaçak çalışan bir tavuk kesimhanesine Büyükşehir Belediye Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekiplerce yeni yılın ilk dakikalarında baskın yapıldı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'nden polislerin de destek verdiği baskında ekipler, kesime hazırlanan bin adet tavuk ile 2 ton kesilmiş tavuk eti ele geçirdi. İşyerinde incelemelerde bulunan ekipler, farklı markalara ait çok sayıda koli buldu. El konulan kesilmiş ve canlı tavuklar, incelenmesi için İl Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Tavuklarda hastalık olup, olmadığı ise Tarım İl Müdürlüğü\'nde yapılacak incelemeyle belirlenecek.

Kaçak kesim ile ilgili iş yeri sahibine para cezası kesilirken, polis de soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Zabıta ekipleri operasyona giderken

- Zabıta ekiplerinin yakaladıkları canlı tavuklar

- Kesimhanede kesilen tavuk görüntüleri

- Soğuk hava deposunda poşetlerde dondurulmuş tavuklar

- Kamyonetin arkasındaki ölü tavukların görüntüsü

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI ATALAY: BU PARAYLA BİR AY GEÇİNEBİLİYORLARSA İTİRAZIMIZ YOK

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, açıklanan yeni asgari ücretle geçinmenin mümkün olmadığını söyleyerek, \"Bu parayla bir ay bir geçinsinler bakayım. Geçinebiliyorlarsa bizim bir itirazımız yok. Geçinilecek bir ücret değil\" dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2018 yılına Sakarya\'da işçilerle birlikte girdi. Atalay, beraberindeki heyetle birlikte ilk olarak Arifiye ilçesinde TCDD işçileriyle bir araya geldi. Burada işçilere börek ve baklava ikram eden Atalay, daha sonra Serdivan ilçesinde oluşturulan polis uygulama noktasında emniyet mensuplarıyla buluştu. Uygulama noktasında Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile bir araya gelen Atalay, börek ikram ettiği polislerle sohbet etti. Atalay, son olarak Sakarya Üniversitesi Güvenlik Şubesi\'nde güvenlik görevlileriyle bir araya geldi. Sakarya Üniversitesi Rektörü Muzaffer Elmas\'ın karşıladığı Atalay, 2018 yılına burada girdi.

Ziyaret çıkışında asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulunan Atalay, yeni açıklanan asgari ücret miktarıyla geçinmenin mümkün olmadığını belirterek, \"Asgari ücreti Cuma günü bağlandı. Asgari ücret 15 kişilik bir komisyondan oluşuyor. Türk-İş olarak biz bunun bir tarafıyız, 5 kişi hükümet var. Bu sene biz ilk defa bu 5 kişinin içine bir arkadaşımızı verdik. Ömrüm yeterse seneye de o masaya bin 600 lira asgari ücret alan bir arkadaşımızı oturtacağım. Asgari ücretle nasıl geçindiğini hükümete anlatırlarsa belki daha rahat anlarlar. Asgari ücret az diyor muhalefet, biri diyor 2 bin lira olsun, biri diyor 3 bin lira olsun. İş verenler biz bu parayı verirsek batarız diyor. Biz işçiler olarak diyoruz ki bu parayla geçinmek mümkün değil. Bununla ilgili herkesin ağzından çıkanı kulağı duysun\" dedi.

Hükümet yetkililerini bu parayla bir ay geçinebilirlerse onay vereceklerini ifade eden Atalay, \"6 milyonun insanın çoluğu çocuğu 20 milyon insan bu ücretle geçiniyor. İktidar diyor ki ben geldiğimden beri bu ücret 9 kat arttı diyor. Bu ücretle geçinmek mümkün değil. Bizim açıkladığımız bin 893 liraydı. Bu TÜİK\'in resmi rakamıydı. TÜİK devletin resmi bir kurumu. Diyor ki açlık sınırı bir kişi ancak bununla geçiniyor diyor. Böyle bir teklif sunduk maalesef bin 600 lira oldu. Geçinmek mümkün değil, buradan sesleniyorum. Bu parayla bir ay bir geçinsinler bakayım. Geçinebiliyorlarsa bizim bir itirazımız yok. Geçinilecek bir ücret değil. İmkanımız olunca bunu yükselteceğiz demiyorlar, diyorlar ki 9 kat arttırdık\" diye konuştu.

Atalay, 1 milyon taşeron işçi kadroya girerken kadroya alınamayan Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) çalışanları için çözüm bulunması gerektiğini kaydederek, şöyle konuştu:

\"1 milyona yakın arkadaşımız kadroya geçti. Bunda emeği olanlara, başta Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Son 10 yılda her gün iki kelimeden bir tanesi taşeronlar kadroya geçsin. 1 milyon insan kadroya geçerken geçmeyen 50 bin tane KİT var. KİT\'te çalışan arkadaşlarımız var. 100 kilometre yol yaparsın, 100 metresini bırakırsın yapılan yolu kimse görmez ama 100 metre bozuk yolu herkes görür. Bununla ilgili Başbakan ve Çalışma Bakanına da geçen ifade ettim. Bu KİT\'lerle ilgili sıkıntıyı bir an evvel ülke gündeminden çıkarması gerekiyor. 1 milyonunun olduğu yerde bu kişiler bunların gölgesinde kalıyor. Cumhurbaşkanı ve Başbakan\'a da buradan bir daha sizin sayenizde sesleniyorum\"

Görüntü Dökümü

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Ziyaretlerden görüntü

Atalay\'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER /ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)GAZİANTEP\'TE 178 KİLO ESRAR ELE GEÇTİ: 3 GÖZALTI

Gaziantep\'te polisin düzenlediği ve narkotik köpeği \'Bady\'nin de katıldığı operasyonda, kamyon ile evde yapılan aramada toplam 178 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri sürücüsünün ismi açıklanmayan 13 EA 839 plakalı kamyonu durdurup arama yaptı. Narkotik köpeği \'Bady\'nin de katılımıyla yapılan aramada kamyonun kasasındaki meyve kasalarına gizlenmiş 165 kilo esrar ele geçirildi. Esrara el koyan ekipler, kamyondaki M.İ. ve E.K.\'yı gözaltına aldı. Ekipler, özel harekat ekiplerinin de katılımıyla Perilikaya Mahallesi\'ndeki bir eve baskın yaptı. Koçbaşı ile kırılarak girilen evde yapılan aramada ise 13 kilo 500 gram esrar ele geçrdi. Esrara el koyan ekipler, A.S.\'yi gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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- Özel harekat ekipleri

- Koçbaşı ile kapının açılması

- Ekiplerin evde arama yapması

- Evde esrar bulunması

- Durdurulan kamyon

- Narkotik köpek Bady

- Bulunan esrar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU / GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Eskişehir\'de termik santrale karşı imza kampanyası/EK

12)DİLEK AĞACINA \'SANTRAL KURULMASIN\' YAZILARI ASTILAR

Eskişehir\'de bir grup genç, \'Eskişehir\'e termik santral kurulmasın dileğini yazmaya gel\' adlı etkinlik düzenledi. İsmet İnönü Caddesi\'ndeki Atila Özer Karikatür Sanat Evi önünde dün akşam saatlerinde toplanan gençler, burada bulunan bir ağaca, Alpu Ovası\'na kurulması planlanan termik santrale tepki olarak yazdıkları \"Eskişehir\'e termik santral kurulmasın\' azılarını astı.

\'SEVGİLİ DEĞİL, SANTRALDEN VAZGEÇİLMESİNİ DİLİYORUZ\'

Eskişehir\'de yaşayan gençler olarak bu etkinliği düzenlediklerini söyleyen Doğucan Yılmaz şöyle konuştu:\"Yapılması planlanan kömürlü termik santral Eskişehir halkının sağlığına çok büyük zararlar verecektir. Görünen köy kılavuz istemez. Dünya bu eski teknolojileri ve kömür ile elektrik üretmeyi terk etmektedir. Geleceği kömür üzerine değil, doğa dostu enerji üzerine kurmalıyız. Sağlımıza ve doğaya en büyük zararı veren kömürlü termik santrallerin şehrimize kurulmasını istemiyoruz. Eskişehir halkını hepimiz için çok ciddi bir tehlike olarak karşımızda duran kömürlü termik santral konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Yeni yıldan para, mal, mülk, sevgili değil Eskişehir\'e termik santral kurulmasından vazgeçilmesini diliyoruz.

Görüntü Dökümü

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-Santralle ilgili bir kağıda yazdığı yazıyı asan kadının görüntüsü ve konuşması,

-Yazı yazanların ve ağaca asanların,

-Doğucan Yılmaz\'ın basın açıklamasını okuması,

-Ağaca kağıtların asılmasından çekilen görüntü

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK /ESKİŞEHİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)BACAĞI KESİLEN ÖZGE BEBEK 5\'İNCİ YAŞ GÜNÜNÜ KUTLADI

ANTALYA\'da 13 günlükken sol bacağı kesilen ve babasının 150 TL\'ye yaptırdığı düzenekle yürümeyi öğrenen Özge Yıldırım bebek, 5\'inci yaş gününü kutladı. Özge bebeğe babası salıncak hediye etti.

Antalya\'nın Kepez ilçesinde Ali İhsan Yıldırım (39) ve eşi İlknur Yıldırım\'ın (35) \'Özge\' adını verdikleri bebekleri 1 Ocak 2013 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde 6.5 aylık olarak dünyaya geldi. Kuvözde bacağına takılan kateter nedeniyle sol bacağını diz kapağından kaybeden Minik Özge, alüminyum doğrama ustası babasının evin tavanına kurduğu 150 TL\'lik düzenekle ilk adımlarını attı. Makara sistemiyle evde yürümeye çalışırken DHA\'nın gündeme getirdiği Özge bebek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda hayırsever protez bacak ve tedavi masrafları için yardımcı oldu.

DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ SALINCAK

Protez bacakla yürümeye başlayan Özge\'nin dün 5\'inci yaş günü kutlandı. Baba Ali İhsan ve anne İlknur Yıldırım minik kızlarının yaş günü için pasta alıp üzerine de \'İyi ki doğdun Özgem\' yazdırdı. Kuzenleriyle birlikte pasta üzerindeki mumları söndüren Özge\'nin oldukça mutlu olduğu dikkati çekti. Baba Ali İhsan Yıldırım kestiği pastadan minik kızına eliyle yedirdi. Kızının yürümesi için makara sistemi kuran Yıldırım\'ın doğum günü hediyesi de minik Özge\'yi oldukça mutlu etti. Salıncakta sallanmayı çok sevdiği için sürekli parka gitmek zorunda kaldıklarını belirten baba Yıldırım, \"Kızım artık evimizde kendi salıncağında sallanacak. Ona bir salıncak hediye aldım. Yürümesi için makaradan sistem yapmıştık. Sallanması içinde böyle bir çözüm buldum\" dedi. 4 yıl Özge\'nin çok zor günler geçirdiğini belirten baba Yıldırım, 2018 yılında Özge için sağlık ve mutluluk diledi. Hukuki süreçte herhangi bir ilerleme olmadığını da ifade eden Ali İhsan Yıldırım, \"Daha güzel günleri Özge\'ye yaşatmak için çabalıyoruz. Hukuki süreç için yetkililerden destek bekliyoruz. Özge 5\'inci yaşına girecek. 2017 yılı Özge için biraz mutlu geçti. Mutsuz olduğu zamanlar da oldu. Çünkü hukuki olarak bir yere varamadıkö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Özge\'ye babası protez bacağını takmaya çalışırken

-Protez bacağı takılan Özge\'nin yakın plan görüntüleri

-Özge\'yi izleyen yakınlarının görüntüsü

-Özge\'nin elinde DHA mikrofonuyla etraftakileri konuşturmaya çalışması

-Özge\'nin babasıyla diyaloğu

-Özge\'nin çocuklara mikrofon tutması

-Özge\'nin babası röp

-Özge\'nin doğum pastasının gelişi

-Salondakilerin \'İyi ki doğdun Özge\' tezahürazları

-Özge\'nin pasta üzerindeki pasları üflemesi

-Özge\'ye arkadaşlarının hediye vermesi

-Özge\'ye babanın salıncak hediye etmesi

-Özge\'nin babası ile röp

-Özge\'nin babası ile birlikte pastayı kesmesi

-Özge\'ye babasının eliyle pasta yedirmesi

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR-Süleyman EKİN /ANTALYA,(DHA)

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