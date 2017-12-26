DHA YURT BÜLTENİ - 1

Şemdinli\'den art arda acı haber: 3 asker şehit (EK)

1)ŞEHİTLER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde, güvenlik güçlerinin sürdürdüğü \'Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak\' operasyonunda şehit olan Piyade Uzman çavuşlar Seyfettin Orkun Çil ve Hüseyin Çam ile kaza sonucu şehit olan Ferhat Muratoğlu için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. Törene; Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, kurum amirleri, askerler ve polisler katıldı. Şehit askerlerin cenazelerinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra şehitlerin özgeçmişleri okunup, dualar edindi. Yapılan duaların ardından 25 yaşınndaki Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil Adana\'ya, 26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam Kahramanmaraş\'a, kaza sonucu şehit olan 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu ise Ankara\'ya uğurlandı.

Görüntü Dökümü

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-Cenazelerin tören alanına gelişi

-Ceneza törene katılanlar

-Cenazelerin tören alanındaki görüntüleri

-Saygı duruşu

-Özgeçmişlerin okunması

-Okunan dualar

-Tekbir getirilerek cenazelerin helikoptere alınması

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN / HAKKARİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)SU KUYUSUNDAKİ GAZDAN ZEHİRLENEN ER; 21 GÜN SONRA ŞEHİT OLDU



AĞRI’daki cezaevi bahçesinde 4 Aralık günü kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlenerek Erzurum’a sevk edilen Jandarma Er İdris Gülek, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Olay 4 Aralık günü Van karayolu üzerindeki Ağrı M Tipi Cezaevi bahçesinde meydana geldi. Uzun bir süre önce kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlenen ve durumu ağır 2 askerden biri olan Van’ın Çatak nüfusuna kayıtlı Jandarma Er İdris Gülek, tedavi gördüğü Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü. Gülek, bugün sabah düzenlenecek törenin ardından memleketi Van\'da son yolculuğuna uğurlanacak.

51 KİŞİ ZEHİRLENMİŞTİ

Yüzüncü Yıl Mahallesi\'ndeki M Tipi Cezaevi\'nde yaşanan gaz sızıntısında ikisi ağır olmak üzere 45 asker ile 6 kamu görevlisi olmak üzere 51 kişi zehirlenmişti.

Görüntü Dökümü

---------------- (ARŞİV)

- Acil servis

- Cezaevi bahçesinde inceleme

- Sevkedilen askerin ambulansa bindirilirken fotoğrafı

Haber-Kamera: ERZURUM, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)7 ASKER KAZADA YARALANDI



KARS\'ta TIR içerisinde askerlerin bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada 7 asker yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00\'da Kars Ardahan karayolunun 2\'nci kilometresinde Açık Ceza İnfaz Kurumu yakınlarında meydana geldi. Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli Kıdemli Uzman Çavuş Mikail Şahin yönetimindeki 36 FA 734 plakalı hafif ticari araç, ana yoldan tali yola giren İhsan Saklıca yönetimindeki 25 AJ 987 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışma sonrası sürücü Mikail Şahin, uzman çavuşlar; Ömer Faruk Kıraç, Aydın Türkmen, erler; İbrahim Kurt, Mesut Doğar, Ramazan Yılmaz ve Yahya Yılmaz yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Mikail Şahin, Ömer Faruk Kıraç ve Aydın Türkmen, Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer 4 asker de Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri genel detay görüntüler

-İnceleme yapan polis ekipleri

-Kaza yapan araçlar detay

-Yaralı askerlere yardım eden vatandaşlar ve sağlık ekipleri

-Yaralıların ambulanslara taşınması

-Afad ve umke ekipleri detay

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK /KARS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Polisten kaçan İranlı\'nın çarptığı otomobildeki genç öldü (2)

4)VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, polisin dur ikazına uymayan ve 1 kişinin ölümüne neden olan İranlı sürücünün karıştığı olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonların tespiti amacıyla çalışma yapıldığını ifade eden Sarıfakıoğulları, şöyle dedi: \"Olayda bir gencimiz hayatını kaybetti. İran uyruklu yaralı şahsın tedavisi ise devam etmektedir. Hastanede tedavisi devam eden Hamed Esmaeıllou isimli şahsın kullanmış olduğu 63 FL 458 plakalı araçta yapılan aramada, araç içerisinde bulunan 2 ayrı siyah naylon poşet içerisinde 76 paket halinde preslenmiş şekilde 31 kilo 169 gram eroin maddesi elde edilmiştir. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon liradır. Araç içerisinde ayrıca İran uyruklu Ahad Vatandoust isimli şahsa ait ayrıca bir adet pasaport daha bulunmuşturö

Görüntü Dökümü

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Eroinlerin görüntüsü

Valinin açıklaması

Haber-Kamerra: Hakan KABAHASANOĞLU /GİRESUN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)VAN\'DA KARDA MAHSUR KALANLARIN İMDADINA BELEDİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ YETİŞTİ



VAN\'ın ilçelerinde kar hayatı olumsuz yönde etkilerken, yoğun yağış ve fırtına nedeniyle yolda mahsur kalanlar, Büyükşehir Belediyesi\'nin karla mücadele ekipleri ile sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Van\'ın Çaldıran, Çatak, Saray, Muradiye, Bahçesaray, Gürpınar ve Başkale ilçelerinde önceki günden bu yana etkili olan kar yağışı, çok sayıda yerleşim yerinin yolunu ulaşıma kapattı. Bunun üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi\'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yollara açık tutmak için büyük mücadele veriyor. Ekipler ayrıca, yollarda mahsur kalanları da kurtardı. Ekipler, Gürpınar ilçesi Koçgüden mahallesinde önceki gece saat 02.00 sıralarında yol açma çalışması yaparak hasta olan vatandaşa ambulans ulaşmasını sağladı. Çaldıran ilçesinde karda mahsur kalan askeri araç, Saray ilçesinin Turan Mahallesi\'nde yolda kalan öğretmenler ile Başkale\'de yoldan çıkan ambulans ve çok sayıda araç, ekipler tarafından kurtarıldı. Yağışın ekili olduğu ilçelerde karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Kurtarma ve yol açma çalışmları

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ / VAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)ÇAMAŞIR İPİ İLE İNİŞ YAPAN DAĞCI 8 SAAT MAHSUR KALDI



MERSİN\'in Tarsus ilçesinde 250 metrelik uçurumdan çamaşır ipi ile inmeye çalışan amatör dağcı Polat O. (26), mahsur kaldığı yerden 8 saat sonra kurtarıldı.

İlçeye bağlı Sarıkoyak Mahallesi Cenderesi mevkiinde uçurumdan iniş yapan amatör dağcı Polat O., kendisini bağladığı çamaşır ipi kopunca 250 metrelik uçurumun 50\'nci metresinde mahsur kaldı. Jandarmadan yardım isteyen Polat O.\'yu kurtarmak için yardım ekipleri seferber oldu. Bölgeye giden sevk edilen AFAD ve UMKE ekipleri tüm çabalarına rağmen Polat O.\'yu bulunduğu yerden alamadı. Daha sonra çağrılan AKUT ekibi, AFAD ve UMKE ekiplerinin işbirliği ile 2.5 saat süren çalışma ile Polat O.\'yu kurtarıldı. 8 saat boyunca kurtarılmayı beklediği yerden indirilen Polat O.\'nun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Dağcıların kullandığı ip yerine çamaşır ipi kullandığı onun da kopması sonucu mahsur kaldığı belirtilen Polat O. olay yerine gelen ailesiyle ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- AKUT görevlileri, mahsur kalan dağcının yakınları ile konuşurken

- Mahsur kalan dağcıdan geriye kalan malzemeler toplanırken

- Dağcının uçuruma indiği ipin görüntüsü

- AKUT ekibini iniş yaparkan

- Ekip mahsur kalan dağcıyı çıkartınken

- Dağcı ekip arasında konuşurken

Haber-Kamera: MERSİN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)SİVAS’TA OTOMOBİL BİSİKLETE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI



SİVAS\'ta otomobilin çarptıkten sonra metrelerce sürüklediği bisikletteki çocuklardan 1\'i öldü, diğeri ise ağır yaralandı. Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Ankara-Erzincan karayolu üzeri Otogar Kavşağında meydana geldi. Erzincan çevre yolundan Ankara istikamete giden Şamil T. (33) yönetimindeki 58 BU 840 plakalı otomobil, aynı yönde giden Muhammed Ateş(15) ve kimliği belirlenemeyen bir kişinin üzerlerinde bulunduğu bisiklete arkadan çarptı. Otomobilin altında yaklaşık 200 metre sürüklenen bisiklet sürücüsü Muhammed Ateş ağır yaralı olarak kaldırıldığı Numune Hastanesi Acil Servisi\'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ateş\'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Aynı hastanenin acil servisine kaldırılan ve henüz kimliği belirlenemeyen bisikletteki diğer yaralının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Şamil T. gözlatına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeni ile yolun tek şeridi yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntü

-Otomobil ve bisikletin görüntüsü

-Polisin incelemesi

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER /SİVAS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)AFYONKARAHİSAR’DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 6 YARALI



AFYONKARAHİSAR’da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2\'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, dünsaat 23.00 sıralarında Afyonkarahisar çevreyolu otogar kavşağında meydana gelen kazada, Habip Alma’nın (20) kullandığı 03 EL 148 plakalı otomobille Ferhat Kırk (29) yönetimindeki 34 NV 1068 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Suriyeli Monera Kırk (24) ile Ferhat Kırk, Eylül Kırk (2), Mehmet Salih Kırk (1), Ramazan Avcı (24) ve Habip Alma yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Kaza mahallinden detaylar

Haber-Kamera: Sait KARADUMAN /AFYONKARAHİSAR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI



AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Hürriyet Caddesi\'nde meydana geldi. Hürriyet Caddesi\'nden Dörtyol mevkiine seyir halinde olan Kadir Meşealan (38) yönetimindeki 09 DU 782 plakalı otomobil, kavşakta kontrolsüz şekilde U dönüşü yaptığı ileri sürülen Umut Eser\'in (26) kullandığı 35 GE 0128 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Umut Eser, diğer araç sürücüsü Kadir Meşealan ile yanındaki Ömer Çalı (12), Mukadder Çalı (48) ve Erdinç Çalı (20) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil servis ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Vatandaşlar, sık sık kazaların yaşandığı kavşakta önlem alınmasını istedi.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntü

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmeleri

-Polis ekiplerinin görüntü

-Vatandaşların tepkileri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK /NAZİLLİ(Aydın),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)ANKARA’DA YAŞLI ÇİFT SOBADAN ZEHİRLENEREK ÖLDÜ



ANKARA\'nın Çubuk ilçesinde yaşlı çift sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.

Olay, Çubuk ilçesine 26 kilometre uzaklıktaki Yakuphasan Mahallesi\'nde meydana geldi. Sırma (75) ve İbrahim Köksal (83) çifti, önceki gün akşam saatlerinde evlerinde yatak odalarında sobayı yaktıktan sonra yattı. Aynı evde kalan çocukları Dursun Köksal anne ve babasının uyanmamalarından dolayı şüphelenerek kaldıkları yatak odasının kapısını açmak için zorladı. Kapıyı açamayan Köksal, evin dışından anne ve babasının kaldığı odanın penceresine merdiven dayayıp, camı kırarak içeri girdi. Anne ve babasını yatakta hareketsiz gören Dursun Köksal, 112 Acil Servis\'i arayarak yardım istedi. Sevk edilen sağlık ekipleri, ilk belirlemelere göre yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü tespit etti.

Görüntü Dökümü

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-Olayın yaşandığı evden görüntü

-Taziyeye gelen vatandaşlardan görüntü

-Jandarma ve cenaze aracından görüntü

Haber-Kamera: Müfit ONBAŞI /ÇUBUK(Ankara),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)SİLİKOZİS HASTALIĞI KARLIOVA\'DA BİR CAN DAHA ALDI



BİNGÖL\'ün Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde yaşayan silikozis hastası Faysal Demir (36), tedavi gördüğü hastande yaşamını yitirdi. Demir\'in ölümüyle, Karlıova\'da son 13 yılda bu hastalıktan yaşamını yitirenlerin sayısı 17\'e yükseldi.

İstanbul\'da çalıştığı, \'merdiven altı\' tabir edilen kaçak atölyelerde kot taşlama işi nedeniyle silikozis hastalığına yakalanan Faysal Demir, bir süredir tedavi gördüğü Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde dün yaşamını yitirdi. Evli ve 5 çocuk babası Demir\'in ölümüyle Karlıova\'da son 13 yılda bu hastalıktan yaşamını yitirenlerin sayısı 17\'e yükseldi. İlçede, Faysal Demir\'in 2 kardeşinin de aralarında bulunduğu 110 kişinin halen silikozis hastalığıyla mücadele ettiği belirtildi.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Demir\'in cenazesinin Erzurum\'dan dün Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyüne getirilerek toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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(ARŞİV)

-Faysal Demir\'in hastanede tedavi görürken görüntüleri

Haber-Kamera: KARLIOVA(Bingöl),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)ÇANAKKALE\'DE UKRAYNALI 3 İNSAN TACİRİ TUTUKLANDI



ÇANAKKALE\'nin Ezine ilçesinde, Suriyeli 83 kaçak göçmenin yelkenli motoryatla yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Ukrayna uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

Ezine ilçesine bağlı Tavaklı iskelesi sahilinde önceki gün saat 05.00\'de, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Ukrayna uyruklu I.P, V.S. ve I.P., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İnsan kaçakçısı 3 kişi, 11 metre uzunluğundaki ABD bayraklı \'Saraga\' adlı yelkenli motoryatla Tavaklı sahilden aldığı 38’i erkek, 18’i kadın ve 27’si çocuk 83 kaçak göçmen ile birlikte yakalanmıştı. Kaçak göçmenler ifadelerinde, insan tacirlerinin kendilerini yelkenli motoryatla İtalya\'ya götüreceklerini belirtmişti.

Görüntü Dökümü

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-Tutuklanan Ukraynalıların Adliyeden çıkarılmalarından görüntü.

Haber-Kamera: ÇANAKKALE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)NARKOTİK KÖPEĞİ \'BADY, UYUŞTURUCU BULDU



GAZİANTEP\'te polis tarafından narkotik köpeği \'Bady\'nin de katılımıyla aranan hafif ticari aracın ön tamponunda 4 kilo eroin ile bir başka operasyonda evde yepğlen eremede ise 26 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri sürücüsünün ismi açıklanmayan hafif ticari bir aracı durdurup arama yaptı. Narkotik köpeği \'Bady\'nin de katılımıyla yapılan aramada ön tampona gizlenmiş 4 kilo eroin ele geçirildi. Eroine el konulurken, sürücü gözaltına alındı.

Ekipler, bir evde yaptıkları aramada ise 26 kilo 250 gram esrar ele geçirdi. Esrara el koyan ekipler, adresinde bulunamayan ev sahibinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Polis ekipleri

- Evde arama yapılması

- Bulunan esrar

- Durdurulan araç

- Narkotik köpek

- Bulunan eroin

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU / GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)OKULUN ÇATISINDAKİ LEYLEK YUVASI VİNÇLE TAŞINDI



SİVAS\'ta bir ortaokulun çatısındaki leylek yuvası, vinçle alınarak daha güvenli olan ilkokul binasının çatısına taşındı.

Kent merkezinde bulunan Şehit Faruk Aydoğdu Ortaokulu\'nun çatısının köşesinde bulunan ve düşen parçalar nedeni ile öğrenciler için de tehlike oluşturan yuvanın taşınmasına karar verildi. Vali Davut Gül\'ün talimatı üzerine İl Özel İdare ekipleri harekete geçti. Uzun yıllardır ortaokulun çatısında bulunan yuva, vinçle özenli bir şekilde bulunduğu yerden kaldırıldı. Yuva, aynı bahçe içerisinde bulunan Şehit Faruk Aydoğdu İlkokulu\'nun çatısında özel olarak hazırlanan platforma dikkatlice yerleştirildi.

Görüntü Dökümü

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-Okuldan görüntü

-Vinç yardımı ile yuvanın alınması

-Diğer çatıdaki platforma nakledilmesi

Haber: SİVAS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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