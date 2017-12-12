DHA YURT BÜLTENİ - 1

KAMU GÖREVLİLERİ DAVASI, ALADAĞ DAVASI İLE BİRLEŞTİRİLDİ (EK)

1)26 ŞUBAT\'A ERTELENDİ

Duruşma, gelmeyen sanık Zeki Yılmaz\'in savunması için bulunması ve yeni eklenen sanıkların kusur durumunu gosteren ek rapor alınması için 26 Şubat\'a ertelendi. Tutuksuz sanıkların tutuklanmalarına yonelik talep reddedilirken, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamina karar verildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Tutuklu sanıkların çıkartılışı

- Tutuklu sanık Ramazan Keleş\'in bağırarak tepki göstermesi

- Kozan Ticaret Odası ve cezaevi araçlarının görüntüsü

Haber-Kamera: Yusuf BAŞTUĞ-Eser PAZARBAŞI /KOZAN(Adana),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================================

2)SÜLEYMANİYE\'NİN GÜNEYİNDE 5,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



ABD Deprem Araştırma Enstitüsü\'nden yapılan açıklamaya göre; Irak\'ın Süleymaniye şehrinin güneyinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Irak\'ın kuzeyindeki, Süleymaniye başta olmak üzere bütün kentler,dün saat 17.14\'de meydana gelen depremle sarsıldı. İran tarafında da hissedilen depremde 5,4 büyüklüğünde olduğunu belirtirken, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi. Depremin Halepçe, Süleymaniye ve Erbil kent merkezleri ile çevre bölgelerde hissedildiği belirtildi.

Irak\'ın Süleymaniye kentinde uydudan yayın yapan NRT TV stüdyosunda ise deprem anı canlı yayın sırasında ekranlara yansıdı. Spiker ve stüdyodakiler, depremle korkuya kapıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Marketteki raflardan görüntü

-Stüdyodan görüntü

-Genel ve detay

Haber: DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================================

3)KARGO ŞİRKETİNDE ŞÜPHELİ SIVI İNCELEMESİ



DENİZLİ\'deki bir kargo şirketinin dağıtım merkezine gelen kargodaki bidondan sızan sıvı, paniğe neden oldu. Özel kıyafetle, maskelerini takarak, bidon içindeki sıvayı inceleyen AFAD ekipleri, maddenin temizlik ve kozmetik sektöründe kullanılan solvent olduğunu belirledi. Polis, yanıcı maddenin kargo şirketlerince taşınması yasak olduğu için tutanak tuttu.

Pamukkale ilçesi Kale Mahallesi\'ndeki bir kargo şirketinin dağıtım merkezinde, dün saat 16.00 sıralarında, bidon içindeki şeffaf sıvının dışarıya sızdığını ve keskin koku yaydığını fark eden çalışanlar, şüphelenerek durumu polise bildirdi. Kargo şirketinin dağıtım merkezine gelen polis ekipleri, bidonun bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirdi. Ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi ve bomba imha uzmanı ekiplerine haber verildi. Yapılan incelemede, sızan ve keskin koku yayan bidonun, İstanbul Esenler\'den, Muğla\'ya götürülmek üzere kargo şirketine verildiği belirlendi.

Dağıtım merkezine gelen AFAD ekipleri, özel kıyafetlerini giyip, maskelerini takarak bidonun bulunduğu yere yaklaştı. Önce bidonun zehirleyici etkisinin olup olmadığını cihazla test eden AFAD ekipleri, daha sonra bidonu özel, sızdırmayan torbalara yerleştirdi. Yapılan incelemede, bidondaki sızan ve keskin koku yayan sıvının temizlik ve kozmetik sektöründe kullanılan solvent olduğu ortaya çıktı ve herhangi bir tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, yanıcı maddenin kargo şirketlerince taşınması yasak olduğu için tutanak tuttu.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Ekiplerden görüntüler

- AFAD ekiplerinin özel giysilerle bidona yaklaşması

- Cihazla test etmeleri

- Bidonu torbalara koyması

- Tehlikenin olmadığının söylenmesi

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN /DENİZLİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================================

4)CHP İZMİR\'DEN İLGEZDİ KARARINA TEPKİ



CHP İzmir örgütü, İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi\'nin hakkındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasına ortak açıklamayla tepki gösterdi. CHP\'li belediye başkanlarının verilmeyecek hesabı olmadığını, operasyonun milletin iradesine yapıldığını öne süren İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, \"Merkezi yönetimden, milli iradeye saygı istiyoruz. Adalet herkes için gereklidir\" dedi.

İçişleri Bakanlığı\'nın Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi\'yi hakkındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili açılan soruşturma ve kovuşturmalar doğrultusunda görevinden uzaklaştırılmasına CHP, İzmir\'den de tepki gösterdi. İl Başkanı Asuman Ali Güven ve yönetim kurulu üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve CHP\'li ilçe belediye başkanları, ilçe örgütleri başkanları, belediye meclis üyeleri ortak açıklama yaptı. Büyükşehir Belediye Meclis Salonu\'nda yapılan açıklamaya CHP İzmir milletvekili Tacettin Bayır da katıldı. İl Başkanı Güven, İzmir örgütü ve partili belediye başkanlarının ortak görüşlerini açıklayan metni okudu. Demokrasi, hak, hukuk ve adaletin bir ülkede insana saygılı yönetimin ön koşulları olduğunu belirten Güven şöyle dedi:

\"Demokrasi, hak, hukuk, adalet bizim için kutsaldır. Bugün ülkemizde, tüm kural ve kurumlarıyla işleyen bir demokrasi ve adalet anlayışından söz etmek maalesef mümkün değildir. İktidar partisinin \'İleri demokrasi\' söylemlerine rağmen, Türkiye\'de demokrasi açıkça ihlal edilmekte, ilerleme değil ciddi bir gerileme yaşanmaktadır. Merkezi hükümet, muhalefet partilerine mensup yerel yönetimler üzerinde vesayetin de ötesinde açıkça tahakküm çabasındadır. Muhalif belediyelerin projelerini geciktirme, zorlaştırma, yaptırmama adına atılan adımların da ötesine geçilerek, bu kez hukuksuz görevden alma sürece başlatılmıştır.\"

\'MİLLETİN İRADESİNE KARŞI OPERASYON\'

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi\'yle ilgili uygulamaya dikkat çeken İl Başkanı Güven, İlgezdi\'ye yapılanın doğrudan milletin iradesine karşı bir operasyon olduğunu söyledi. Güven, \"Bu operasyon, siyasi ve keyfi bir kararın sonucudur. Çifte standarttır. Antidemokratiktir. Hukuksuzdur. Sadece muhalefeti susturmayı değil, aynı zamanda gündem değiştirmeyi de hedeflemektedir\" diye konuştu. İmar, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanunlarına karşı gelenlerin, haksız kazancın, rantın adresinin Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları olmadığını ifade eden İl Başkan Güven, \"Atılan bu çamur bize asla ulaşmayacak, bizzat atanları kirletecektir. Bize çamur atmaya çalışan, bulundukları bataklıkta çırpındıkça dibe vuracaktır. Parti ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşlara eşit hizmet götürmekten, görev yaptığı il, ilçe ya da beldeleri kalkındırmaktan başka bir amacı olmayan CHP\'li belediye başkanlarımızın verilmeyecek hesabı yoktur\" ifadelerini kullandı.

\'HUKUKİ DEĞİL SİYASİ KARAR\'

Türkiye\'nin en aydınlık kenti, demokrasi kalesi İzmir\'den seslendiklerini belirten İl Başkanı Güven şöyle konuştu:

\"Yüce Türk milleti, Ataşehir Belediye Başkanımız Battal İlgezdi\'nin görevden alınmasına ilişkin kararın hukuki değil siyasi olduğunu ve altında nelerin yattığını çok iyi bilmektedir. Bu milletin vicdanında hiçbir belediye başkanımızı mahkûm edemezsiniz. Halkın oyuyla seçilmiş belediye başkanlarının tek elden çıkmış senaryolarla, inandırıcılığı bulunmayan soruşturmalarla görevden alınmasına asla seyirci kalmayacağız. Haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin önünde asla diz çökmeyeceğimize, korkmayacağımıza, Mustafa Kemal Atatürk\'ün yolundan asla ayrılmayacağımıza tüm Türkiye\'ye söz veriyoruz. Merkezi yönetimden, milli iradeye saygı istiyoruz. Asla unutmayalım ki adalet herkes için gereklidir.\"

Güven\'in konuşmasının ardından CHP\'liler alkışlarla \'Hak, hukuk, adalet\' sloganı attı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven\'in açıklamaları

- Toplantıdan genel ve detay görüntüler

- Sloganlar

Haber-Kamera: Utku BOLULU-Mücahit BEKTAŞ /İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================================

5)GENELKURMAY BAŞKANI AKAR\'IN ADI MEMLEKETİNDE BİR BULVARA VERİLDİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi bu gün yaptığı olagan toplantıda mecliste grubu bulunan Ak Parti, CHP,MHP ve bağımsız üyelerin oybirliğiyle, Gültepe mahallesinden Mimarsinan mahallesine kadar uzanan 13 kilometrelik bulvara Orgeneral Hulusi Akar\'ın adını verdi. Meclis ayrıca 31 Mayıs\'ta helikopter kazasında şehit düşen Tümgeneral Aydoğan Aydın\'ın adını da bir başka bulvara verilmesini kararlaştırdı. Meclis toplantısında mezarlıkta halen yapımı süren caminin inşasında Orgeneral Hulusi Akar ve ailesinin üstlendiği açıklandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik başkanlığında toplanan 70 üyeli belediye meclisinden 68 üyenin katıldığı toplantıda ek gündem maddesiyle bir süreden beri yapımı süren ve yakın bir zamanda hizmete açılacak, Gültepe- Yıldırımbeyazıt- Konaklar-Derevenk-Mimarsinan mahallelerinden geçen , Melikgazi ilçesi- Talas ilçesi güzergahından Kayseri- Malatya karayoluna uzanacak 50 metre eninde yaklaşık 13 kilometre uzunluğundaki bulvara, Kayserili Orgeneral Hulusi Akar\'ın adının verilmesini kararlaştırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Mustafa Çelik ,\"Meclis üyelerimizin oybirliği kararıyla Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin komutanı, hemşehrimiz yiğit insan, birçok madalyası bulunan Orgeneral Hulusi Akar, Türkiye ve Kayseri\'yi öne çıkaran isim olmuştur. O nedenle Genelkurmay Başkanı Akar\'ın adı, Büyükşehir Belediyesi\'nin Gültepe ve Köşk mahallesinden başlayıp, Talas ilçesi üzerinden Kayseri- Malatya karayoluna kadar uzanacak 14 kilometrelik yeni açılan bulvarda yaşayacaktır.\" dedi. Bu karar meclis üyeleri tarafından alkışlarla karşılandı.

ŞEHİT AYDOĞAN PAŞANIN DA ADI VERİLDİ

Öte yandan 31 Mayıs\'ta Şırnak Uludere\'de gerçekleşen helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın\'ın adı da Farabi Caddesinde açılan 1\'inci Komando Tugayı Köşk Kışla yanından geçen bulvara verildi. Şehit Tümgeneral Aydın, Tuğgeneral rütbesiyle Kayseri 1\'inci Komando Tugayında 4 yıl süreyle komutanlık yapmıştı.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar\'ın isminin verildiği yoldan görüntü

-Büyükşehir Belediye Meclis toplantısı

-Genel detay

7 Dakika/ 250 MB

Haber: Oktay ENSARİ - Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)

================================================

6)İÇKİ VE YEMEK SÖZÜNÜ YERİNE GETİRMEDİĞİ İDDİASIYLA ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ



ANTALYA\'da 44 yaşındaki İlyas A., yemek ve içki sözünü yerine getirmediği iddiasıyla tartıştığı arkadaşı 40 yaşındaki Mehmet Öztürk\'ü pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, 23.00\'de Kepez ilçesindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı Toptancı Hal Kompleksi\'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Mehmet Öztürk, 07 YLT 67 plakalı kamyonetiyle hale sebze getirdiği sırada bir süredir aralarında husumet bulunan arkadaşı İlyas A. ile telefonda tartıştı. Öztürk\'ün bulunduğu yeri söylemesi üzerine kısa süre sonra İlyas A. da hale geldi. İkili arasında yaşanan sözlü tartışmanın ardından İlyas A., yanında getirdiği pompalı tüfekle Öztürk\'e ateş etti. Bir çocuk babası Mehmet Öztürk, vucuduna isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan İlyas A. ise halde bulunan güvenlik görevlilerinin müdahalesine rağmen 07 MJE 06 plakalı hafif ticari aracıyla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlek ekipi geldi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Öztürk\'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Görgü şahitlerin ifadesini alan polisin yaptığı inceleme Öztürk\'ün kamyonetinde boş bira kutuları ve zanrlının kaçarken bıraktığı pompalı tüfek bulundu. Öztürk\'ün cansız bedeni otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'na götürüldü.

Polisin başlattığı soruşturmada zanlı İlyas A., olaydan yaklaşık 15 dakika sonra Aksu ilçesi Pınarlı Mahallesi 328 Sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen zanlı İlyas A.\'nın verdiği ilk ifadesinde Mehmet Öztürk\'ü kavgalı olduğu bir yakınıyla barışmasını sağladığını ve buna karşılık verdiği yemek ve içki sözünü yaklaşık 1.5 yıldır yerine getirmediği gerekçesiyle vurduğunu söylediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

Olay yerinden detaylar

Polis sağlık ekipleri detay

Cesetten detay

Pompalı tüfekten detay

Çevredeki kalabalıktan detay

Ambulans detayı

Bira kutusu ve bir çift ayakkabıdan detay

Öztürk\'ün fenalaşan akrabasının ambulans içinden detay

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR /ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================================

7)OTOMOBİLE ÇARPAN KAMYONET KALDIRIMA ÇIKIP YAYAYI EZDİ: 3 YARALI



EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, otomobile çarptıktan sonra kontroldan çıkarak kaldırımda yürüyen bir kişiyi ezdi. Kamyonetin subay lojmanları duvarına çarparak durabildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.45 sıralarında İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi. Kurtuluş Caddesi\'nden Keşan 4\'üncü Mekanize Tugay Komutanlığı karargahı yönüne giden Fazıl Gülle (19) yönetimindeki 58 FT 535 plakalı kamyonet, karargah kavşağında karşı yönden gelerek Paşayiğit Caddesi\'ne dönüş yapmak isteyen Hüseyin Özkan (20) idaresindeki 22 RG 003 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet kaldırıma çıkarak önce veteriner albay Salih Demirel\'e (53) daha sonra ise subay lojmanlarının duvarına çarptı.

Kazada araç sürücüleri Gülle ve Özkan ile yaya Salih Demirel yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Subay lojmanları duvarının bir kısmı ise yıkıldı. Kaza yapan araçlar, polisin incelemesinin ardından çekiciyle otoparka götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Yaralıların ambulansa alınması

-Ambulansların olay yerinden çıkışı

-Kaza yapan araçlar

-Yıkılan lojman duvarı

-Olay yeri genel gör.

-Polisin incelemesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL /KEŞAN(Edirne),(DHA)

==========================================================

8)İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI



KONYA\'nın Karapınar İlçesi\'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün 20.00 sıralarında Karapınar- Konya karayolunun 5\'inci kilometresindeki Apak Kavşağı\'nda meydana geldi. Aydın\'da bir akrabalarının düğününe katıldıktan sonra Ereğli\'ye gitmek üzere yola çıkan İbrahim Halil Karakaş yönetimindeki 20 ALV 76 plakalı otomobil, kavşakta Nedim Gürbüz yönetimindeki 42 JK 507 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada İbrahim Halil Karakaş ile yanında bulunan Emrah Berhan Görmen, Nur Sedef Demir ile diğer sürücü Nedim Gürbüz ve yanında bulunan Özbekistan uyruklu Bekmirzaeva Ranakhan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

- Kaza yerinden detay

- Yaralılardan detay

Haber-Kamera: Mehmet OKUYUCU /KARAPINAR(Konya),(DHA)

========================================================

9)BİLECİK\'TE ULUSLARARASI MARKA DEĞERLERİ SEMPOZYUMU



BİLECİK Belediyesi tarafından düzenlenen \'Uluslararası Marka Değerleri ile Bilecik Sempozyumu\' başladı. Etkinlik kapsamında Osmanlı kıyafetlerinin tanıtıldığı \'Şehri Medeniyet Osmanlı Kültür Defilesi\' düzenlendi.

Bilecik\'in tarihi, kültürel ve yöresel değerleri, eğitim, sağlık, ulaşım, ekonomi, sanayi, tarım ve turizm gibi marka değerlerini ortaya koymayı amaçlayan sempozyumun açılış toplantısı Şeyh Edebali Kültür Merkezi\'nde yapıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik\'in dirilişin ve kurtuluşun beşiği olduğunu söyleyerek şöyle dedi:

\"Bilecik taşı mermer, toprağı seramik, yaprağı ipek. Dirilişin ve kurtuluşun beşiği. Şeyh Edebali diyarı, ata toprağı, Ertuğrul sancağı olan bir şehrin adıdır Bilecik. Bilecik, güzelliklerin, hoşlukların, başarıların, geçmişe saygının, geleceğe heyecanın adıdır. Üzerinde Şeyh Edebali\'nin, Dursun Fakıh Hazretleri\'nin, Ertuğrul Gazi Han\'ların, Osman Gazi\'lerin ve Mustafa Kemal Atatürk\'lerin gözünün feri olan, ayaklarının izi olan bu güzide topraklarda yaşamaktan, hizmet etmekten büyük gurur duyuyoruz. Bilecik Belediye Başkanlığı olarak Bilecik Şeyh Edebali Üniversitemizle, BEBKA, Ticaret ve Sanayi Odamızla,sivil toplum kuruluşlarımızla ve şehrimizdeki tüm dinamiklerle gönül gönüle vererek bu özellik ve güzellikleri önce ülkemize, daha sonra dünyanın her noktasına altını ve çevresini kalın çizgilerle çizerek bir markalaşma sürecine girmemiz gerektiğine inanıyoruz.\"

Yapılan konuşmaların ardından minyatür serginin açılışı yapıldı, ünlü modeller Irmak Atuk ve Sema Şimşek\'in katılımları ile \'Şehri Medeniyet Osmanlı Kültür Defilesi\' düzenlendi. Defilede Osmanlı kıyafetlerinin tanıtımı yapıldı.

Uluslararası Marka Değerleri ile Bilecik Sempozyumu kapsamında 15 Aralık\'a kadar çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Sempozyum kapsamında düzenlenen defileden çekilen görüntü

Haber-Kamera: Cafer ELMAS /BİLECİK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================

10)ESKİŞEHİR\'DE TRAFOLAR RENKLENİYOR



Eskişehir Odunpazarı Belediyesi sanatı sokağa taşımaya devam ediyor. Odunpazarı Bölgesi\'nin birçok noktasında yer alan elektrik trafolarını sanatla buluşturan Odunpazarı Belediyesi, trafolara renk renk birbirinden farklı ve eşsiz resimler çiziyor.

Son olarak, Odunpazarı Belediyesi Gençlik Merkezleri ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Toplum Gönüllüleri Üyeleri (TOGÜ) Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan elektrik trafosunu boyadı. Gençlik Merkezlerinden ve TOGÜ\'den gençlerin katıldığı trafo boyama etkinliğinde, gençler trafoya gençliği ve dinamizmi simgeleyen kelebek figürünü çizdi. ESOGÜ Maden Mühendisliği Bölümü mezunu Berkant Topaloğlu tarafından çizilen kelebek kanatları, etkinliğe katılan gençler tarafından boyandı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Bir grup gencin elerinde fırçalarla elektrik trofosunun duvarında resim yaparken çekilen görüntü

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================