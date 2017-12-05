DHA YURT BÜLTENİ - 1

TÜRKİYE-İRAN SINIRINDA SİLAHLI SALDIRIDA YARALILARA TÜRK ASKERİ YARDIM ETTİ

1)YARALILAR TÜRK ASKERLERİNCE AĞRI VE IĞDIR\'DAKİ HASTANELERE KALDIRILDI

TÜRKİYE-İran sınırının İran tarafında silahlı saldırıya uğrayan 3\'ü mühendis 4\'ü asker toplam 7 kişiden 4\'ü yaralandı. İranlıların yardım istedikleri Türk askerleri tarafından Kars ve Iğdır\'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralı askerlerden biri yaşamını yitirirdi. Iğdır Valisi Enver Ünlü, saldırının PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Olay, dün saat 16.00 sıralarında Iğdır\'daki Gökay Hudut Taburu\'na yakın Küçük Ağrı Dağı mevkiindeki Türkiye İran sınırında yaşandı. İran tarafında suyla ilgili çalışma yapan İranlı mühendis ve askerlerden oluşan gruba, İran tarafından ateş açıldı. Saldırıda ikisi asker ikisi mühendis 4 kişi yaralandı. İranlılar, İran güvenlik güçlerinin karakollarının bölgeye uzak olması sebebiyle yaralıların hastaneye kaldırılması için sınırda nöbet tutan Türk askerlerinden yardım istedi. Bunun üzerine Türk tarafına taşınan yaralılara ilk müdahale Gökay Hudut Taburu doktorları tarafından yapıldı.

Yaralı mühendisler helikopterle Kars Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne, durumu ağır olan askerlerden biri Iğdır\'daki Aralık Devlet Hastanesi\'ne, diğeri ise Iğdır Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Aralık Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alınan askerin duran kalbi, doktorların çabasına rağmen 2 kez çalıştırıldı. Ancak asker kurtarılamadı. Yaralılar ile birlikte Iğdır\'a gelen İranlı mühendis Seyit İsafur, \"Biz bölgede çalışıyorduk. Üzerimize ateş açtılar. 4 kişi yaralandı. Türk askerlerinden yardım istedik. Sağ olsunlar ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Askerlerimizden biri yaşamını yitirdi. Çok üzgünüz\" dedi.

VALİ ÜNLÜ: BU KESİNLİKLE PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İŞİ

Hastanede yaralıları ziyaret eden Iğdır Valisi Enver Ünlü ise şunları söyledi:

\"İranlı mühendis ve askerler teröristlerin saldırısına uğramış. Beşinci Hudut Alay Komutanı arayıp haber verdi. Hemen yardıma gitmelerini istedim. Silahlı saldırıya uğrayanlar Türk askerleri tarafından Iğdır ve Kars\'a getirildi. Maalesef askerlerden birinin duran kalbi iki kez çalıştırılmasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ameliyat edildi ve sağlık durumları iyi. Bu kesinlikle PKK terör örgütünün işi. Teröristlerin yakalanması için çalışmalarımızı başlattık. İran İslam Cumhuriyeti\'ne başsağlığı dileklerimi iletiyorum.\"

ÇAVUŞOĞLU, İRANLI MEVKİDAŞI ZARİF İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-İran sınırının sıfır noktasında yaşanan ve bir İran sınır muhafızının öldüğü çatışmayla ilgili İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile görüşerek başsağlığında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde Bakan Çavuşoğlu, saldırının PKK\'lı teröristlerce düzenlendiğini belirterek olayın Türkiye tarafından araştırıldığını ve sonuçların İran makamlarıyla da paylaşılacağını kaydetti. Çavuşoğlu, ayrıca ölen İranlı asker için mevkidaşına başsağlığı dileğinde bulundu.

İranlı yetkililerin aktardığı bilgiye göre, dün akşam saatlerinde İran\'ın kuzeybatısındaki Makü kenti kırsalında Türkiye sınırının sıfır noktasında bir grup İran vatandaşı silahlı saldırıya uğradı. Makü kenti Kaymakamı Şahin Alizade, saldırıya uğrayan kişilerden ikisinin bölgede incelemelerde bulunan su uzmanı diğerlerinin sınır muhafızı olduğunu kaydetti.

YARALILAR TÜRK ASKERLERİNCE HASTANELERE KALDIRILDI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, olayda bir sınır muhafızın yaşamını yitirdiğini, yaralı kişilerin ise Türk askerleri tarafından Kars ve Iğdır\'daki hastanelere kaldırıldığını açıkladı. İranlı Sözcü, olaya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İran\'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim Taherian Fard ile de bir görüşme yapıldığını belirterek, \"Türk Bakan konuyu ciddi olarak takip ettiklerini söyledi\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Vali Ünlü\'nün açıklamaları

Haber-Kamera: Suat DENİZ / IĞDIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Üniversiteli Zelal\'i minibüsten kaçırdılar(EK)

2)ZELAL, YAKLAŞIK 31 SAAT SONRA KURTARILDI

Mersin\'de, evlenme teklifini ret ettiği akrabası Derviş Topçul ile ağabeyi ve arkadaşları tarafından, bindiği minibüsten indirilerek kaçırılan üniversite öğrencisi Zelal Topçul, polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi. Kaçırılma olayının ardından genç kızı bulabilmek için çalışmalarını genişleten ekipler, birçok adrese baskınlar düzenledi. Merkez Akdeniz İlçesi Çay Mahallesi\'nde, Derviş Topçul\'un akrabasına ait bir adrese düzenlediği operasyonda Zelal Topçul\'a ulaşan ekipler, kaçırılma olayına karışan 4 şüpheliyi de gözaltına aldı. Önceki gün saat 14.30\'da kaçırılan Topçul, dün akşam saat 21:30\'da yeniden özgürlüğüne kavuştu. Yaklaşık 31 saat zanlıların elinde rehin kalan genç kız, Emniyet Müdürlüğü\'nde babasına sarılarak, kurtarılmanın mutluluğunu yaşadı.

\"TÜM POLİSLERE TEŞEKKÜR EDERİM\"

Babasının yanından biran ayrılmayan Zelal Topçu, \"Her şey bir anda oldu. Şu an iyiyim ve o ana dönmek istemiyorum. Kötü bir olaydı. Böyle olsun istemezdim. Herkes ayağa kalktı. İnşallah kimsenin başına gelmez. Babamla amcamın yanındayım, polislere teşekkür ederim. Ben iyiyim, gittiğim gibi geri geldim. Buldurlar beni. Tüm polislere teşekkür ederim\" dedi.

Baba Yusuf Topçul ise, \"Bundan daha büyük bir mutluluk olamaz. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Demek ki kaderde varmış. Çok şükür kızım sapasağlam geldi. Müdürümüz başta olmak üzere tüm emniyete teşekkür ederim\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların sağlık kontrolüne götürülmesi

- Zelal Topçul ile röp.

- Baba Topçul ile röp.

- Zanlılar elleri arkadan kelepçeli olarak götürülürken

- Zanlıların polis anacına bindirilirmesi

- Polis araçlarının gidişi

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE-Mustafa İNSAN /MERSİN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)DAMAT İLE KAYINPEDERİN \'MİSAFİR\' KAVGASINA YAKINLARI DA KARIŞTI: 10 YARALI



ŞANLIURFA\'da, adı öğrenilemeyen damat ile evine sıkça misafir gelmesini eleştiren kayınpederi arasında çıkan kavgaya, diğer aile bireyleri de katıldı. Kavgada, kadınların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sırrın Karşıyaka Mahallesi\'nde meydana geldi. Adı öğrenilemeyen damat, evine sıkça misafir gelmesini eleştiren kayınpederi tartıştı. Birbirine bitişik evlerde oturan damat ile kayınpederin tartışması, diğer aile bireylerinin de katılımıyla kavgaya dönüştü. Yaklaşık 40 kişi birbirine demir çubuk, sopa, tekme ve tokatlarla saldırdı. İhbarla mahalleye gelen polisler, tarafları ayırıp, kavgaya sonlandırdı. Kavgada, aralarında kadınların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürülürken, polis mahallede güvenlik önlemi alıp, soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Polis ekiplerinin gelmesi

- Kavgaya karışanlar

- Sağlık ekiplerinin gelmesi

- Yaralıyı ambulansa konulması

- Çevik kuvvet polislerinin mahallede önlem alması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL /ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Yanlış kan verildiği iddia edilen hasta öldü (EK)

4)HEMŞİRE \'EYVAH YANLIŞ KAN VERDİM\' DEMİŞ

Denizli\'de Servergazi Devlet Hastanesi\'nde yanlış kan verilmesi sonucu öldüğü öne sürülen Hörü Kesen\'in (75), Buldan ilçesinin Türlübey Mahallesi\'nde oturan oğlu Tuncer Kesen, annesini dizindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye götürdüklerini belirtti. Oğul Kesen, \"Ameliyattan başarıyla çıktı. Sabaha kadar başında bekledim. Hemşire geldi, ismini sordu, ardından kanı taktı. Annem bir süre sonra fenalaşmaya ve kusmaya başladı. Hemşire geri gelip, taktığı kanı görünce \'Eyvah yanlış kan takmışım\' dedi. Ardından odaya doktorlar geldi. Hemşire kendi hatası olduğunu kabul etti ancak bizim canımız gitti. Suçlu kimse cezasını çeksin istiyoruz\" dedi.

Hörü Kesen\'in kızı Tuycan Başkonyalı da hastanede annesinin yanlış kan verilmesi sonucu öldüğünü iddia ederek, \"Yanlış kan takılmasaydı annem bugün yürüyecekti. Yanlış kan takarak annemi öldürdüler. Şikâyetçiyiz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Hastaneden görüntü

- Ölen Hörü Kesen\'ın hastanede çekilen resimleri

- Oğlu Tuncer Kesen\'ın konuşması

- Kızı Tuycan Başkonyalı\'nın konuşması

- Haberle ilgili Ramazan Çetin anons

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN /DENİZLİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)KARISINI ÖLDÜRDÜ, BİRLİKTE GÖRDÜĞÜ ADAMI AĞIR YARALADI

ANTALYA’da 36 yaşındaki Sedat Uluışık, boşanma aşamasında olan ve annesinin yanına yerleşen eşi 27 yaşındaki Sultan Uluışık ile evde bulunan 60 yaşındaki M.Ö.\'yü bıçakladı. 2 çocuk annesi genç kadın yaşamını yitirirken, M.Ö. ise ağır yaralı olarak tedavi altına salındı.Olay, dün saat 21.30’da Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 6703 Sokak üzerindeki gecekonduda meydana geldi. Boya ve sıva işi yapan Sedat Uluışık, bir süredir ayrı yaşadığı eşi 2 çocuk annesi Sultan Uluışık’a iddiaya göre geçen günlerde şiddet uyguladı. Bunun üzerine annesinin yanına sığınan kadın, Sedat Uluışık’ın barışma isteğini reddetti. Dün gündüz saatlerinde birkaç kez eşi Sultan Uluışık’ı arayan Sedat Uluışık, yanıt alamayınca eşinin annesiyle birlikte oturduğu gecekonduya geldi.

YATAKTA UYGUNSUZ HALDE GÖRDÜ İDDİASI

Eve giren Sedat Uluışık, iddiaya göre eşi Sultan Uluışık’ı M.Ö. ile aynı yatakta uygunsuz halde gördü. Sinir krizi geçiren Sedat Uluışık, mutfaktan aldığı bıçakla önce M.Ö.’yü ardından eşi Sultan Uluışık’ı bıçakladı. Kendisi de ellerinden bıçak darbesi alan Sedat Uluışık evden kaçtı.Yaralı halde dışarı çıkan M.Ö. çevredekilerden yardım istedi. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık görevlileri M.Ö.’yü Kepez Devlet Hastanesi’ne, Sultan Uluışık’ı ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürdü. Sultan Uluışık, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. M.Ö.’nün ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Sultan Uluışık’ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

POLİSİ ARAYIP CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Sol elinde derin kesik bulunan Sedat Uluışık ise olaydan 1 saat sonra polisi arayarak Kepez ilçesi Ulus Mahallesi üzerinde olduğunu ve cinayet işlediğini söyledi. Polis ekiplerinin verilen adrese gelerek zanlıyı gözaltına aldı. Çiftin çocuklarının ise yetiştirme yurdunda olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Cinayet zanlısı Sedat Uluışık\'ın yakalanması

-Polisin Sedat Uluışık\'ı gözaltına alıp otomobile bindirmesi

Cinayetin işlendiği evden dış detay

-Evin içerisinden detaylar

-Polislerden detay

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR /ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)TARTIŞTIĞI KOCASINI SIRTINDAN BIÇAKLADI



KARAMAN\'da 38 yaşındaki Fatma Ç., evde tartıştığı eşi 39 yaşındaki Hasan Ç.\'yi sırtından bıçakladı. Kanlar içinde kalan Hasan Ç. hastanede tedavi altına alınırken, Fatma Ç. ise gözaltına alınırken, \"İbret olsun diye bıçakladım\" dedi.

Olay. dün saat 19.30 sıralarında Başakşehir Mahallesi 2000 nolu sokakta meydana geldi. Farklı bisküvi fabrikalarında işçi olarak çalışan Fatma Ç. ve Hasan Ç., evde belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlerine hakim olamayan Fatma Ç., mutfaktan aldığı bıçağı eşi Hasan Ç.\'nin sırtına sapladı. Kanlar içinde evinden çıkan Hasan Ç., binanın önündeki bankın üzerine yatıp, çevredekilerden yardım istedi. Hasan Ç., ihbar üzerine gelen ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hasan Ç.\'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Fatma Ç.\'de evde polis tarafından gözaltına alındı. Aynı hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Fatma Ç., gazetecilere \"İbret olsun diye bıçakladım\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelini sağlık kontrolüne getirilmesi

-Sağlık kontrolünden çıkartılması

- Olay yerinden detay

- Polisin inceleme yapması

Haber-Kamera: Muammer ŞEN /KARAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)ŞİDDETLİ YAĞIŞ KARAYOLUNU ÇÖKERTTİ



BURSA’da şiddetli yağmurun ardından İnegöl ile Yenişehir ilçeleri arasındaki karayolunda çökme meydana geldi. Karayolu ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden şiddetli yağış sırasında karayolunun İnegöl’ün Hamzabey mahallesi mevkiinde saat 20.00 sıralarında çökme yaşandı. Sürücülerin haber verilmesi ile jandarma ve trafik ekipleri olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldı. Karayolunda trafik akışı durduruldu. Yenişehir’den İnegöl’e geliş ile İnegöl’den Yenişehir’e gidiş yönlerinde trafik tamamen durdu. Yolun kapanmasıyla uzun araç kuyruğu oluştu. Karayolu çalışmalarını üstlenen firma yetkilileri çöken yol üzerindeki yoğun suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Çökme olayının ardından Jandarma Trafik timi, Yenişehir’den gelen araçlar köy yollarına yönlendirilirken, İnegöl’den Yenişehir’e gitmekte olan araçlar ise geri çevrildi. Ekiplerin iş makineleriyle çöken yolu onarma çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri görüntü

-Genel görüntü

-Çalışma görüntüleri

-Uzun kuyruklar oluştu

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ /İNEGÖL(Bursa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)ORDU\'DA KAZA: 4 ÖLÜ, 2 YARALI

ORDU\'da meydana gelen trafik kazasında, 3\'ü aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza bu akşam Ordu\'nun Altınordu İlçesi Eskipazar mevkiinde meydana geldi. Zeki Demir\'in kullandığı 52 DP 322 plakalı kamyonet Ulubey-Ordu karayolunda seyir halindeyken kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçip, Ertan Bordanacı\'nın kullandığı 52 FC 827 plakalı araçla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi gönderildi. Kazada ambulanslarla Ordu Devlet Hastanesi ile özel hastaneye kaldırılan yaralılardan kamyonet sürücüsü Zeki Demir, otomobil sürücüsü Ertan Bordanacı, eşi Birgül Bordanacı ve annesi Taliye Bordanacı hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ertan Bordanacı\'nın kazada yaralanan 2 çocuğu da hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kazada hayatını kaybeden Ertan ve eşi Birgül Bordanacı\'nın fotoğrafı

-Hastaneden 112 Ambulansından görüntü

-Morg önünden görüntü

-Hastane önünde bekleyenlerden görüntü

-Kaza yerinden görüntü (cep telefonu)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN /ORDU,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)SİVAS\'TA İKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 3 YARALI



SİVAS\'ın Hafik ilçesi yakınlarında iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Hafik ilçesi, Yarhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas istikametinden Zara ilçesi istikametine giden Ahmet Turan Başeğmez (32) yönetimindeki 58 AJ 790 plakalı hafif ticari araca, arkasından seyir halinde olan Uğur Karakaya (41) yönetimindeki 34 RM 5965 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan öndeki araç karşı şeride geçerek devrildi. Kaza sonrası araç içinde bulunan Emine, Esra ve Hikmet Başeğmez yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Hafik Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sürücüler Başeğmez ve Karakaya ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntüler

-Araçların görüntüsü

-Devrilen aracın kaldırılması

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER /SİVAS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)AYVALIK\'TA DENİZDEN \'DEMİR MADENİ ÇIKARMA\' TEPKİSİ



BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi açıklarında, özel bir şirket tarafından denizden demir madeni çıkarılmak istenmesine tepki gösterildi.

İzmir Aliağa merkezli Densan Denizcilik İnşaat ve Taahhüt Şirketi, bir süre önce Altınova açıklarında, denizden demir madeni çıkarmak için girişimlere başladı. Konudan haberdar olan Ayvalık Belediye Başkanı CHP\'li Rahmi Gençer, devletten, ne gibi çalışma yapılacağı konusunda açıklama yapılmasını istedi. Denizden demir madeni çıkarılacak olması ise Ayvalıklılar ile çevrecileri tedirgin etti. Ayvalık Tabiat Platformu ise Altınova sahilinde yapılmak istenen demir madeni arama-tarama faaliyetinin devlet tarafından durdurulmasını istedi.

\'GEREKİRSE DENİZE AÇILIR ORADA KONUŞURUZ\'

Konuya tepki gösteren Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Mühürdaroğlu, SSK Mensupları Dinlenme Sitesi Yönetim Kurulu olan sahildeki sitelerin sözcülüğünü de yapan Ömer Hıfzı Onuk, Ayvalık Tabiat Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Yolageldi ve Nebahat Dinler, SSK Sahil Sitesi\'nin kumsalında basın açıklaması yaptı. \'Temiz deniz, temiz Ayvalık\' yazılı pankart taşıyan topluluk adına Nebahat Dinler konuştu. Bölgeden maden çıkarılmasını eleştiren Dinler, dağların bitirildiğini sıranın denizlere geldiğini söyledi. Platform olarak bu çalışmaya izin vermeyeceklerini belirten Dinler, sonuna kadar mücadele edeceklerini belirtti. Basın açıklamasının ardından topluluk dağıldı.

Görüntü Dökümü

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- Tepkili topluluktan görüntü

- Nebahat Dinler açıklama

- Genel ve Genel görüntü

Haber-Kamera: Hüsnü EVREN / AYVALIK(Balıkesir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)PERDE TAKARKEN CAMDAN DÜŞTÜ



ADIYAMAN\'da, perde takarken çarpmasıyla kırılan camdan aşağıya düşen Suriye uyruklu 17 yaşındaki Halise Şehbozan yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi\'nde meydana geldi. 2 katlı binanın 1\'inci katındaki evin perdelerini takmak isteyen Halise Şehbozan, bir anda dengesini kaybederek kırılan camdan kaldırıma düştü. Şehbozan, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Şehbozan\'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Sağlık görevliler

- Yaralı kadın ambulansa alınması

- Toplanan mahalleli

- Ambulansın ayrılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN /ADIYAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)LİSELİ GENÇLER, GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİYLE ÇALIŞAN ARACA, \'15 TEMMUZ\' ADINI VERDİLER



BURSA’nın İnegöl ilçesinde elektrikli otomobil üreterek TÜBİTAK ödülüne layık görülen İmam Hatip Lisesi\'nin 2 öğrencisi, bu defa da güneş ve rüzgar enerjisi ile çalışan araç üretti. İmam Hatipli gençler, 10 bin liraya mal ettikleri \'15 Temmuz\' ismi verilen aracı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmek istediklerini söyledi.

İnegöl İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammet Ubeyd Aytekin ve Numan Bayrak, geçen yıl ürettikleri elektrikli otomobille TÜBİTAK\'tan ödül kazandıktan sonra bu kez de 5 aylık bir çalışma sonunda rüzgar ve güneş enerjisiyle çalışan araç ürettiler. 17 yaşındaki gençler okullarının bahçesinde düzenledikleri törenle \'15 Temmuz\' adını verdikleri araçla test sürüşü yaptı. İlk test sürüşünü ise, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin gerçekleştirdi. 2 saat süren şarj ile 60 kilometre hıza ulaşan ve bir şarjla 100 kilometre yol kat eden iki kişilik araç, tamamen yerli malzemelerle üretildi. Okulun bahçesinde düzenlenen törende konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, araca \'15 Temmuz\' isminin verilmesinden memnun olduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"Bu ismi vererek; genç yaşımıza rağmen kararlılıkla ders vermek istiyoruz\' diyorlar. Şehidimiz Ömer Halisdemir’in oğluna hediye edilmesi gibi bir düşünceleri vardı. Bakarsınız başka bir araç yapıp hediye ederler. 15 Temmuz ruhu bu günde dimdik ayakta. Biz kürek çeken Türkiye değil dümeni tutan Türkiye olmak istiyoruz. Bu konuda kararlıyız. Birilerinin elinde dekontlarla hükümetimize, ülkemizin geleceğine ipotek koyma çalışmalarına da en büyük dersi aziz milletimiz verecek. Gençler, bu aracı Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyorlar. Yakın zamanda Cumhurbaşkanımızla toplantımız olacak. Kendisine ileteceğim. Gençlerimizi de Ankara’ya davet edeceğiz inşallah.\"

70 KİLOMETRE HIZA ULAŞIYOR

Araç hakkında teknik bilgi veren İnegöl İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammet Ubeyd Aytekin, 60 kilometre hıza çıkabileceğini, 100 kilometre yol kat edebileceğini ifade etti. Diğer mucit Numan Bayrak ise, aracın yüzde 100 Türk malı olduğunu söyledi. AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin de sürücü koltuğuna oturarak ilk test sürüşünü gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Aracın genel görüntüsü

-Milletvekili Hüseyin Şahin in test sürüşü

-Açıklamalar

-Detay

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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