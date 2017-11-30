DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ŞİRVAN\'DA BİR EVDE GÖÇÜK: 3 ÖLÜ, 5 YARALI



SİİRT\'in Şirvan ilçesine bağlı Soğanlı köyünde bu sabaha karşı aşırı yağış nedeniyle, Cemal Coşkun\'a ait toprak damlı evde göçük meydana geldi. 8 kişilik aileden baba Cemal Coşkun ile 2 oğlu öldü, anne ve 4 çocuğu köylüler tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Şirvan ilçesine bağlı Soğanlı köyünde saat 02.30 sıralarında aşırı yağış nedeniyle Cemal Coşkun\'a ait toprak damlı evde göçük meydana geldi. 8 kişinin bulunduğu evde 40 yaşındaki Cemal Coşkun, çocukları 5 yaşındaki Ömer ve 15 yaşındaki Yusuf Coşkun olay yerinde öldü, eşi ve 4 çocuğu olmak köylüler tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Şirvan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü

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OLAY YERİNDEN FOTOĞRAFLAR

ŞİRVAN/DHA

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(YENİDEN)

2)YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 1 ÖLÜ, 23 YARALI

ERZİNCAN\'da buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, yolculardan 1\'i öldü, 23\'ü yaralandı.

Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında Erzincan-Erzurum karayolunun 56\'nci kilometresinde bulunan Yollarüstü Mevkii\'nde meydana geldi. İzmir\'den Ardahan\'a giden \'Esadaş Turizm\'e ait Fatih Aktaş yönetimindeki 25 EV 625 plakalı yolcu otobüsü, karayolundaki buzlanmanın etkisiyle direksiyon kontrolünü yitirince şarampole yuvarlandı. Kazanın bildirilmesi ardından bölgeye, ambulans, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yan yatan otobüsün altında kalan yolculardan Havva Boynukalın öldü, 23 yolcu da yaralandı. 2 şoför ve muavin ise, kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Tercan Devlet ile Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı. Ölen yolcuyu otobüsün altından çıkarmak için AFAD ve itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntüler

-Yaralılara müdahale

-Yaralıların sedyeyle tayınması

-Yaralılarla röp

-Yaralıların ambulansa taşınması

-Diğer detaylar

Coşkun MENEK-ERZİNCAN/DHA

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3)DİYARBAKIR-ŞANLIURFA YOLUNDA KAZA: 2 ÖLÜ, 10 YARALI

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun merkez Kayapınar ilçesi Yolboyu Prinçlik mahallesi yakınlarında plakaları ve sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen iki araç çarpıştı. Kaza\'nın yaşanmasından sonra bölgede çok sayıda ambulans ve itfaiye araçları sevk edilirken, kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Diyarbakır\'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza nedeniyle Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda trafik uzun süre tek şeritten verildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntüler

-Kazaya karışan araçların görüntüsü

-İtfaiye ekipleri ve ambulansların görüntüsü

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)BOLU\'DA KAZA: 4 YARALI



BOLU\'da, iki minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Şehit Selen Paşa ile Taşhancılar caddelerinin kesişiminde meydana geldi. Mehmet Demir yönetimindeki 14 GA 822 plakalı minibüs ile Güngör Bektaş yönetimindeki 81 DB 288 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Kazada, içinde yolcusu bulunmayan servis minibüsü devrildi, sürücüler ile Müşerref ve Serranur Demir yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından yaralıların yakınları arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polislerin müdahalesiyle kavga büyümeden önlendi.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araçlar

-Devrilen aracın düzeltilmesi

-Görgü tanığı ile röportaj

-Detaylar

-Kaza sonrası çıkan kavganın amatör kamera görüntüler

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)MEVLİTTE DAĞITILAN YEMEKTEN 17 KİŞİ ZEHİRLENDİ

ZONGULDAK\'ta mevlitte ikram edilen yemekten yiyen 17 kişi gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelerde tedavi altına alındı. Birlik Mahallesi Şifa Sokak\'ta oturan Okan A., 40 gün önce ölen babası için dün akşam saatlerinde mevlit okuttu. Mevlide katılanlara tavuk, pilav ve ayran ikram edildi. Mevlit sonrası evlerine gidenler gece kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle hastanelere gitmeye başladı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye başvuran toplam 17 kişi tedavi altına alındı. Bazı hastalar tedavilerinin ardından taburcu edilirken bazılarının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise gıda zehirlenmesinin hangi yiyecekten olduğunun belirlenmesi için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Hastanede detaylar

-Ambulans detay

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN /ZONGULDAK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)YÖNETMEN NURİ BİLGE CEYLAN, DİYARBAKIR\'DA KAPKAÇA UĞRADI



TÜRKİYE\'nin çektiği filmlerle uluslararası üne sahip olan yönetmeni Nuri Bilge Ceylan\'ın, Diyarbakır\'da gezerken 10 bin dolar değerindeki fotoğraf makinesi, kapkaç yöntemiyle çalındı. Aynı gün polisi görünce fotoğraf makinesini atıp kaçan kapkaççı, dün yakalanarak gözaltına alındı. Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında merkez Sur ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Ziya Gökalp Sokak\'ta meydana geldi. Yaya olarak gezintiye çıkan yönetmen Nuri Bilge Ceylan\'ın elindeki 10 bin dolar değerindeki fotoğraf makinesi, arkasından yaklaşan kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Ceylan\'ın ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurup, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden, şüphelinin uyuşturucu madde bulundurmak ve kapkaç suçlarından kaydı bulunan 16 yaşındaki Ş.Ç olduğu tespit edildi.

MAKİNAYI ATIP KAÇTI

Polisin her yerde aradığı S.Ç., saat 22.00 sıralarında İskender Paşa Mahallesi Telgrafhane Sokak\'ta fark edildi. Karşısında polisi gören Ş.Ç., elindeki Ceylan\'dan çaldığı fotoğraf makinesinin bulunduğu poşeti atarak kaçtı. Polisin peşine düştüğü S.Ç. izini kaybettirirken, fotoğraf makinesi yönetmen Nuri Bilge Ceylan\'a teslim edildi. Ekipler, dün S.Ç.\'yi yapılan çalışmayla yakaladı. Çocuk Şubesi\'ne teslim edilen S.Ç.\'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Kapkaç anı

-Nuri Bilge Ceylan yürürken

-Fotoğraf makinasının çalınması

-Genel ve detay

Haber: Burak EMEK /DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)NAMAZ SIRASINDA PATLAYAN SES SİSTEMİ CAMİDE CEMAATİ ENDİŞELENDİRDİ



TOKAT’ın Erbaa ilçesinde Sanayi Sitesi Camisi’nde yatsı namazı kılındığı sırada ses sisteminin patlaması camaate endişelendirdi. Patlamanın ardından çıkan yangın ise yine cemaat tarafından büyümeden söndürüldü.

İlçedeki Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bulunan Sanayi Sitesi Cami\'nde yatsı namazının kılındığı sırada müezzin mahfilinin yanında bulunan ses sistemi patladı. Cemaati endişelendiren patlamanın ardından mahfilin yanındaki halılar tutuştu. Bir anda yoğun bir duman tabakasının kapladığı camide cemaat kısa süreli panik yaşandı. Mevlid Kandili olması sebebiyle dolu olan camideki yangını cemaat, yangın tüpleriyle söndürdü. Olayda yaralanan olmazken ihbar üzerine olay yerine gelen Erbaa Belediyesi İtfaiyesi ile polis ekipleri inceleme başlattı.

“DEPREM OLUYOR SANDIMö

Namaz kıldırdığı sırada şiddetli bir patlamanın meydana geldiğini ifade eden Sanayi Sitesi Cami İmamı Fatih Şahin “Biz programımızı yaptık. Programdan sonra namaza geçtik. Sünnet namazını kıldık. Farz namazını kılarken üçüncü rekatta bir patlama sesi duyduk. Patlama o kadar şiddetliydi ki ben deprem oluyor zannettim. Bulunduğum mahalde duvar sallandı. Namaz bittikten sonra öndeki kapağın dışarı çıktığını, alttan ısıtma sisteminin de yanmasına sebebiyet verdiğini orada bulunan arkadaşlar anlattılar.ö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Camiden görüntü

-Patlayan ses sistemi

-İçerdeki duman

-İmamın konuşmaları

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR /ERBAA(Tokat),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)YAŞLI ADAMI YANAN EVDEN POLİS ÇIKARDI



İZMİR\'in Konak ilçesinde 71 yaşındaki Yaşar Gündağ, yalnız yaşadığı evinde sigaradan çıkan yangında, polis tarafından son anda kurtarıldı.

Güzelyalı Mahallesi 29 Sokak\'ta bulunan Bahçeler Apartmanı\'ndaki dairesinde yalnız yaşayan Yaşar Gündağ, dün akşam saatlerinde aldığı alkolün de etkisiyle içtiği sigarayı yere düşürdü. Sigaranın halıyı tutuşturmasıyla birlikte yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekipleri, dumandan etkilenen Gündağ\'ı çıkardı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay yerindeki ambulansta ilk müdahalesi yapılan Gündağ, yakınlarının ve sağlık ekiplerinin ısrarlarına rağmen hastaneye gitmeyi kabul etmedi.



Görüntü Dökümü

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- Ekiplerden görüntü

- Dumandan etkilenen Yaşar Gündağ\'dan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN /İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)OTOMOBİLDE SIKIŞAN KEDİ KURTARILIP AMELİYAT EDİLDİ

ADIYAMAN\'da otomobilin motor bölümünde sıkışıp ayağı kırılan kedi, itfaiye ve veteriner tarafından kurtarılıp amelayata alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi\'nde meydana geldi. Suat Akyol, 33 N 7620 plakalı otomobilinden gelen sesle açtığı kaputta bir kedinin motor bölümünde sıkıştığını gördü. Akyol\'un ihbarıyla gelen itfaiye ve veteriner, yaptıkları çalışmayla kediyi sıkıştığı yerden çıkarıp kurtardı. Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi\'ne götürülen ve sağ ön ayağı kırıldığı belirlenen kedi, ameliyata alındı. Veteriner Hekim Yusuf Işık tarafından 1 saat süren ameliyatta, kedinin iki yerden kırılan ayağına platin takılıp yırtılan kasları dikildi.Adıyaman Belediyesi Veteriner Hekimi Yusuf Işık, kedinin 15- 20 günde iyileşeceğini belirterek, \"Burada yaptığımız kontroller sonucunda sağ ön ayağında iki kırık tespit ettik. Kemiklerine platin uyguladık. Kas yırtıkları vardı, diktik. Şu anda işlemleri tamam. Kedimizi 15- 20 gün sonra sokaklara bırakmış olacağız. İç kanama riski yok\" dedi.



Görüntü Dökümü

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- Veteriner İşleri Müdürlüğü

- Ayağı kırılan kedi

- Kedinin tüyleri temizlenmesi

- Kedi bayıltılması

- Kedinin ayağı ameliyat edilmesi

- Kedi yeni yuvasına konulması

- Veteriner Hekimi Yusuf Işık ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN /ADIYAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)ADIYAMAN\'DA CAMİLER DOLUP TAŞTI

ADIYAMAN\'da Mevlid Kandili nedeniyle vatandaşlar camilere akın etti.

Mevlid Kandili nedeniyle kentteki camileri dolduran vatandaşlar, Yatsı Namazı\'nın ardından okunan Kuran\'ı dinleyip dua etti. İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü\'nün peygamber efendimizi anlattığı vaazı dinleyen vatandaşlara cami çıkışlarında tatlı ikram edildi.



Görüntü Dökümü

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- Yenipınar Camisi

- Vatandaşların camiye gelmesi

- Vaaz verilmesi

- Vatandaşların dua etmesi

- Vatandaşlara ikramda bulunulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN /IYAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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