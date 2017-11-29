DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)PYD BÖLGESİNDEN, NÖBET KULÜBESİNE ATEŞ: 1 ASKER YARALI

SURİYE\'nin Halep Kentine bağlı terör örgütü PYD\'nin kontrolündeki Afrin İlçesi\'nde Kilis\'teki nöbet kulübesine açılan ateşle 1 asker yaralandı. Ateşin açıldığı bölge topçu birlikleri tarafından misliyle hedef alındı. Halep\'in Afrin İlçesi\'ndeki terör örgütü PYD\'nin kontrolündeki bölgeden, akşam saatlerinde 3\'üncü Piyade Hudut Tabur Komutanlığı\'na bağlı Saatli Hudut Karakolu nöbet kulübesine ateş açıldı Açılan ateşle 1 asker yaralandı. Yaralı asker, ambulansla Kilis Devlet Hastanesi\'ne götürülerek acil serviste tedaviye alındı. Saldırıya anında misli ile karşılık verildi. Sınırda konuşlu topçu birlikleri, ateş açılan bölgeyi yoğun top ateşiyle hedef aldı.

Görüntü Dökümü

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- Kilis Devlet Hastanesi

- Acil servis

- Ambulansın gelişi

- Askeri araçlar

- Hastaneye gelen rütbeli askerler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)DİYARBAKIR KOCAKÖY\'DE İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 7 YARALI



Diyarbakır-Bingöl karayolunda akşam saatlerinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi öldü, 1\'i ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar, Diyarbakır\'da hastanelerde tedavi altına alınırken, kaza nedeniyle Diyarbakır-Bingöl karayolu uzun süre trafiğe kapandı. Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde bulunan Lice ile Kocaköy ilçeleri arasında akşam saatlerinde plaka ve sürücüleri alınamayan iki araç çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 1\'i ağır 7 kişi yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslar ile yaralılar, Diyarbakır\'daki hastanelere kaldırılırken, Diyarbakır-Bingöl karayolu kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapandı ve karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yaşanan yolda oluşan uzun araç kuyruğu

-Bekleyen araçlardan görüntüler

Haber-Kamera:DİYARBAKIR,(DHA)

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3)HİZAN\'DA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK\'YA AİT 3 SIĞINAK BULUNDU



BİTLİS\'in Hizan ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince tespit edilen PKK\'lı teröristlere ait 3 sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, Hizan ilçesine bağlı Koçyiğit, Doyumlu, Gürece ve Tutumlu köyleri kırsalında operasyon düzenledi. Operasyonda, Doyumlu köyü kırsalında PKK\'lı teröristlere ait 3 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, 3\'ü dolu, 34 büyük tüp, 31 küçük tüp, muhtelif yaşam ve gıda malzemesi, akımölçer, kablo, sırt çantası, elbise, ayakkabı ve bol miktarda gıda malzemesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında Koçyiğit köyünde örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları değerlendirilen kişilere yönelik yapılan aramalarda ise 4 ruhsatsız av tüfeği bulundu. Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının aralıksız devam edeceği belirtildi.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)

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4)BANDIRMA\'DA SAĞANAK YAĞMUR, CADDELERİ GÖLE ÇEVİRDİ

Balıkesir\'in Bandırma ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Bandırma\'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini artıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, esnaf taşan suların işyerlerine girmemesi için yoğun caba sarf etti. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise kapalı yerlere sığınmaya çalıştı. Yağmur nedeniyle trafikte de aksamalar oldu. Yolda biriken sular nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Özellikle İnönü ve Cumhuriyet caddelerinde trafik durma noktasına geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Sokak Lambasında Yağış,

-Caddelerden Akan Yağmur Suları,

-Patlayan Rögarlar,

-Araç Trafiğini Rögarlar Etkiliyor,

-İki İşyeri Çalışanı Yağmur Sularını Engellemeye Çalışıyor,

-Detay

Haber: Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)

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5)TIR\'A ÇARPAN TANKERİN ŞOFÖRÜ YARALANDI



Tokat\'ta kontrolden çıkıp TIR\'a çarpan boş tankerin şoförü yaralandı. Kaza, saat 16.30 sıralarında Tokat-Sivas karayolunun 20\'nci kilometresindeki, Kızıliniş mevkiinde meydana geldi. Sivas\'tan Tokat yönüne giden 62 yaşındaki Ahmet Bahşi yönetimindeki 72 FN 905 plakalı boş tanker yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen tanker, 35 yaşındaki Ümit Erekli yönetimindeki un yüklü 60 EM 828 çekici plakalı TIR\'ın 60 EM 827 plakalı dorsesine çarptı. Kazada, yola savrulan tanker şoförü Ahmet Bahşi yaralandı. Bahşi, olay yerine sevk edilen ambulansla Tokat Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Araçların görüntüsü

-Ekiplerin çalışması

(108 mb)

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

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6)KONYA\'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI, 9 YARALI



KONYA\'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Konya- Antalya karayolunun 50\'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Bükücü yönetimindeki 42 K 7202 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hasan Çetinbağ\'ın (23) kullandığı 42 PE 007 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Hasan Çetinbağ ve yanında bulunan Safiye Çetinbağ (23), İbrahim Çetinbağ (21), Zeynep Yüksel (29), Raziye Berra Yüksel (11), Ahmet Ali Yüksel (9), Havvanur Yüksel (9) ile diğer otomobilin sürücüsü Mehmet Bükücü ve yanında bulunan Havva Bükücü yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Kaza yerinden detay

- Araçlardan detay

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK KONYA (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)HALK OTOBÜSÜ ALEVLER İÇİNDE YANDI

ÇANAKKALE Belediyesi denetimli özel halk otobüsü, içinde çok sayıda yolcusuyla seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken; korkulu anlar yaşayan yolcular can havliyle kendilerini son anda dışarı atarak canını kurtarabildi.

Kadir Gürbüz yönetimindeki, Ç-2 hattında çalışan 17 H 0090 plakalı Çanakkale Belediyesi denetimli özel halk otobüsünün arka taraftaki motor kısmı, Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi Müze Kavşağı trafik ışıklarını geçtikten yaklaşık 200 metre sonra yanmaya başladı. Şoför Gürbüz, otobüsü durağa park etti. Yoğun dumanın kapladığı otobüsün içindeki yolcular, kendilerini son anda dışarıya atarak canlarını kurtardı. Bilgi verilmasıyla gelen Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, otobüsü saran alevlere müdahale etti. Olay yerine gelen polis ekipleri ise çevre güvenliğini aldı, Atatürk Caddesi\'ndeki yolu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Alevler otobüsün büyük kısmını kapladı ve yükseldi. Bu anlar çevredekiler tarafından endişeli bakışlarla izlendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler bir süre sonra söndürüldü, ancak otobüsün arka kısmından orta kısmına kadar olan bölümü tamamen yandı. Büyük korku ve paniğe neden olan olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasını tamamlamasının ardından özel halk otobüsü çekici ile garaja çekildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Hayati Gürses olay yerine gelerek, şoför Kadir Gürbüz\'den bilgi aldı. Gürbüz, \"Aracın arka kısmından dumanlar ve alevlerin çıktığını gördüm. Kapıları açıp, kontağı kapattım. İlk olarak da otobüsün kapısını açarak insanları indirmeye çalıştım\" diyerek yaşananları anlattı. Otobüsün yandığı anları cep telefonuyla görüntüleyen 14 yaşındaki Saim Karaoğlu, \"Yolda otobüsü yanarken gördüm, çok korktum, endişelendim. Cep telefonumun kamerasıyla da o anları görüntüledim\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Vatandaşlar tarafından çekilmiş otobüsün yanma görüntüleri.

- Yanan otobüsten ve içinden genel detay görüntüler.

- Sürücü Kadir Gürbüz\'ün Ulaşım Müdürü Hayati Gürses\'e olayı anlatması.

- Saim Karaoğlu ile röp.

Haber- Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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8)OTELDE TAKIN ALTINDA KALDI

KOCAELİ\'nin Başiskele ilçesinde bir otelde düzenlenen düğünde salonun girişinin önüne konulan takın düşmesi sonucu çocuk altında kaldı. Çevredekiler hemen takı kaldırırken, çocuk hafif yaralandı. Çocuğun takın altında kalma anı kameralara yansıdı.

Olay, Cumartesi günü Başiskele\'de bulunan bir otelde meydana geldi. Otelde düzenlenen düğünde salonun girişine tak konuldu. Küçük çocuk salona koşarak girerken takın içerisinde geçti. Çocuk bu sırada takın içerisinden sarkıtılan iplere takılınca tak üstüne düştü. Salonda bulunanlar hemen takı kaldırarak altından çocuğu kurtardı. Küçük çocuk kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, tak ayağa kaldırıldı. Takın sağlam oturtulmamasına tepki gösterildi. Çocuğun takın altında kalma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Ercan BUBER/BAŞİSKELE(Kocaeli), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)FOÇA\'DA KASA ÇALDILAR BUCA\'DA YAKALANDILAR

İZMİR\'in Foça ilçesinin Yenifoça Mahallesi\'nde bir işyerine girerek çelik kasayı çalan şüphelilerden, 2\'sinin yaşı küçük 4\'ü Buca ilçesinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2\'si tutuklanırken, yaşı küçük olan diğer 2\'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Geçen 26 Kasım Pazar Günü Yenifoça Mahallesi\'neki Batuhan Ticaret\'e giren hırsızlar içeride bulunan çelik kasayı çalıp, kaçtı. Çalışanlarından birinin aynı gün akşam saatlerinde işyerine gelmesiyle farkedilen hırsızlık olayı, Yenifoça Polis Karakolu\'na bildirildi. Foça Emniyet Müdürlüğü\'nün soruşturması ve güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından hırsızların İzmir\'in Buca İlçesi\'nde olduğu tespit edildi. Foça ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla şüphelilerden U.M. (Uğur Müldür) (29), M.H. (Mahmut Hodaman) (24), Z.S. (Zafer Söyler) (15) ve E.D. (Ersin Doğan) (16) yakalandı. Şüphelilerin ev, işyeri ve otomobillerindeki aramalarda, çalınan çelik kasa ile içindeki toplam 30 bin Türk Lirası değerindeki nakit para, senet, çek ve ziynet eşyası ele geçirilip, tutanakla sahibine teslim edildi. 2 firari şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından Foça Adliyesi\'ne sevk edildi. Şüphelilerden U.M. ve M.H. tutuklanırken, Z.S. ile E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelilerin adliyeden çıkartılırken görüntüleri

-Foça Adliyesi\'nden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA)

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10ARTVİN\'DE, ENSAR VAKFI PROTESTOSUNA POLİS MÜDAHALESİ: 10 GÖZALTI

ARTVİN’de, Ensar Vakfı tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansı protesto eden 10 kişilik grubu, polis biber gazı ve copla müdahale edip, gözaltına aldı.

Ensar Vakfı Artvin Şubesi tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi’nde, Prof. Dr. Mustafa Ağırman’ın katılımı ile konferans düzenlendi. Artvin Valisi Ömer Doğanay, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ile davetlilerin katıldığı konferans salonuna girmek isteyen Birleşik Haziran Hareketi ve Halkevleri üyesi 10 kişililik gruba polis izin vermedi. Ensar Vakfı aleyhine slogan atan gruba polis cop ve biber gazı ile müdahale etti. Yaşanan arbede sonunda grup, gözaltına alındı.

Konferans polisin aldığı geniş güvenlik önlemleri altında devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polisin güvenlik önlemleri

-Grubun salona girmek istemesi

-Arbede yaşanması

-Detaylar

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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